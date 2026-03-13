10-те най-добри алтернативи на Epicflow през [година]

Epicflow се справя добре с прозрачността на работния процес.

Но тогава вашият екип остава с отделни приложения за задачи, документи и ежедневно сътрудничество. Тъй като 68% от работниците не разполагат с достатъчно време за непрекъсната концентрация поради превключването между приложения, тази фрагментация е скъпоструваща.

Това ръководство ви представя най-добрите алтернативи на Epicflow, които варират от специализирани инструменти за планиране до конвергентни работни пространства, където планирането на ресурсите върви ръка за ръка с изпълнението, за да можете да намерите най-подходящото решение за начина, по който вашият екип работи.

10 алтернативи на Epicflow на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящ за Цени* ClickUp Конвергентно AI работно пространство, задачи и изгледи, изглед на натоварването, автоматизации, ClickUp Brain, супер агенти, проверка, табла, проследяване на времето и чат Екипи от всякакъв размер, които искат доставка, сътрудничество и прозрачност на ресурсите в една конвергентна система Безплатен завинаги; Възможности за персонализиране за корпоративни клиенти Jira Планиране на спринтове, разширени пътни карти (планове), картографиране на зависимости, JQL, отчети за изразходване и скорост Аджилни софтуерни екипи, управляващи спринтове и забавени задачи в големи компании Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 7,91 $ на потребител на месец Float Планиране чрез плъзгане и пускане, процент на използване, почивни и работни часове, бюджети за проекти Малки и средни екипи, които искат просто визуално планиране и бърза проверка на капацитета Платените планове започват от 8,50 $ на планиран човек на месец Resource Guru Календар на ресурсите, управление на конфликти, проследяване на отпуските, предварителни резервации Малки екипи, които се нуждаят от ясно планиране и управление на отпуските Платените планове започват от 5 $ на човек на месец Monday.com Персонализирани табла, джаджа за натоварване, времева линия и диаграма на Гант, автоматизации, табла за управление Средни по размер екипи и агенции, които искат гъвкаво управление на работата с основни изгледи на ресурсите Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 12 $ на потребител на месец Runn Динамични диаграми на капацитета, табели за отчитане на работното време, използване, планиране на сценарии, финансови прогнози Агенции и консултантски фирми от всякакъв мащаб, които се нуждаят от ресурсно планиране, свързано с прогнози Платените планове започват от 9 $ на потребител на месец Celoxis Планиране на портфолио, диаграми за натоварване на ресурсите, планиране на множество проекти, проследяване на времето и разходите PMO, които се нуждаят от контрол на ниво портфолио и оптимизация на ресурсите в големи организации Платените планове започват от 10 $ на потребител Прогноза Планиране с помощта на изкуствен интелект, табла за използване, проследяване на бюджета, планиране в стил PSA Големи екипи за професионални услуги, които оптимизират използването и рентабилността Индивидуални цени Teamwork.com Изпълнение на клиентски проекти, планиране на ресурсите, преглед на натоварването, отчитане на времето с фактурируеми часове Малки и големи екипи, работещи с клиенти, които се нуждаят от управление на проекти и ресурси под един покрив Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 13,99 $ на потребител на месец Kelloo Прогнозиране на търсенето, планиране въз основа на умения, табла за портфолио, планиране на сценарии Малки и средни PMO, които планират дългосрочния капацитет в рамките на портфолио от проекти Платените планове започват от 2,09 $/ресурс/месец

Защо да изберете алтернативи на Epicflow?

Повечето хора започват да търсят алтернативи на Epicflow, когато осъзнаят, че не се нуждаят само от прозрачност на ресурсите, а и от по-бърз начин да планират, да си сътрудничат и да изпълняват работата си без допълнителни инструменти или тежка поддръжка. Ето основните причини:

Разпръскване на инструменти и превключване на контекста: Работата се разпръсква между чат, документи, таблици и вашия инструмент за управление на проекти, така че актуализациите и решенията се намират навсякъде, а изпълнението се забавя

Сложна настройка и административни разходи: Ако системата се нуждае от постоянна настройка, за да остане точна, екипите спират да й се доверяват и нейното използване тихо намалява

Ограничена гъвкавост за различни работни процеси: Това, което работи за един стил на работа по проекти, може да се окаже твърде строго за мултифункционални екипи, които се справят с непланирана работа, кампании и бързо променящи се приоритети

Слабо сътрудничество по време на работа: Когато обратната връзка, одобренията и предаването на задачи не са интегрирани в задачите, получавате дълги коментари, пропуснат контекст и преработване

Отчетите не отразяват начина, по който се изпълнява работата : Не можете лесно да проследявате показателите, които ръководителите изискват, като закъснения при постигането на етапи, блокирано време, промени в обхвата или производителност по екипи

Проблеми с мащабирането при разрастване на екипа: Когато проектите и хората се натрупват, става все по-трудно да се поддържат съгласувани приоритети, балансирана натовареност и ясни зависимости

Най-добрите алтернативи на Epicflow, които можете да използвате

Нека сега се впуснем в подробен преглед на най-добрите алтернативи на Epicflow, от които можете да избирате:

1. ClickUp (Най-добър за обединяване на ресурси, доставка, сътрудничество и изкуствен интелект в едно работно пространство)

Epicflow се справя отлично с оптимизирането на ресурсите, но повечето екипи все пак се налага да управляват останалата част от операционната система другаде, в различни, несвързани инструменти.

И този брой инструменти нараства бързо. Според доклада на ClickUp за състоянието на производителността, екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15 или повече инструмента.

Това е моментът, в който се нуждаете от по-мощна алтернатива като ClickUp. Това е конвергентно AI работно пространство, което обединява ресурси, задачи, документи, чат, табла, автоматизации и AI в една единствена свързана система.

Ето как ClickUp помага на екипите да планират, изпълняват и поддържат съгласуваност:

Извършвайте ежедневните си задачи в ClickUp Tasks

Стартъпите и динамичните екипи не се борят с големите планове. Те се борят с хилядите малки движещи се части, които се натрупват всеки ден. Задачите в ClickUp предоставят на всяка работна задача едно място за отговорност, приоритет, статус, крайни срокове и зависимости. Това гарантира, че нищо, което добавите към списъка си със задачи, няма да се изгуби.

Осигурете на всяка движеща се част проследимо място за отговорност и крайни срокове с ClickUp Tasks

И тъй като всеки екип предпочита да вижда работата по различен начин, можете да съчетаете задачите с изгледите на ClickUp, за да съответстват на начина, по който вашият екип работи. Използвайте „Списък“ за структурирани списъци със задачи, „Табло“ за поток, „Календар“ за крайни срокове и изгледи в стил „Времева линия“, когато последователността е от значение.

Откривайте рисковете, свързани с капацитета, на ранен етап с ClickUp Workload View

Когато разширявате дейността си, истинският риск се появява, когато има прекалено много работа за грешните хора в грешния момент. ClickUp Workload View ви помага да видите капацитета на екипа, който можете да използвате в реално време, за да предотвратите претоварването, преди то да доведе до пропуснати срокове или изчерпване.

Разберете капацитета на вашия екип и на различните отдели с Workload View на ClickUp

Можете да видите натоварването по отговорни лица за определен период, да го сравните с капацитета на всеки човек и бързо да го преразпределите, като прехвърлите отговорностите или коригирате сроковете. Това е особено полезно, когато един проект изглежда добре сам по себе си, но същите няколко души тихо се занимават с три други приоритета едновременно.

Получете незабавни отговори и следващи стъпки с ClickUp Brain

С разрастването на вашите проекти най-голямото ви забавяне става контекстът. Актуализациите се намират в задачите, спецификациите – в Docs, решенията – в коментарите, и никой няма време да събере всичко това на едно място, преди да направи следващото обаждане.

ClickUp Brain решава този проблем, като ви позволява да задавате въпроси директно в работното си пространство и да получавате отговори, свързани с работата ви. Той може да обобщава дълги низове от задачи, да извлича ключови решения от абсолютно всяко място в работното ви пространство и да превръща хаотичните актуализации в изпълними задачи, които можете да възложите веднага.

Получете отговори, съобразени с контекста, за вашата работа с ClickUp Brain

Така че, вместо да губите 20 минути, за да се информирате, можете да попитате Brain:

„Какво пречи на този старт в момента?“

„Обобщете какво се промени в този проект тази седмица“

„Превърнете този отчет от срещата в задачи с отговорници и крайни срокове“

🚀 Предимство на ClickUp: Използвайте ClickUp Super Agents като вашия постоянно активен оперативен слой. Super Agents са сътрудници на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, които работят с пълен контекст на работната среда и могат да изпълняват многоетапни работни потоци от ваше име. Просто казано, те могат да наблюдават работата, да откриват рискове и да предприемат действия въз основа на инструкциите, инструментите и разрешенията, които им давате. Да предположим, че сте настроили Super Agent, който работи по график, и той: Създава последващи задачи, когато нещо се пропусне

Проверява пространството в ClickUp за просрочена или блокирана работа

Публикува седмично обобщение с следващите стъпки

Решава кой е най-подходящият за задачата и разпределя работата

Поддържайте работата в движение автоматично с ClickUp Automations

Когато сте част от екипи с хипер-растеж, много работа зацикля на дребни прехвърляния. Да речем, че някой променя статуса, но собственикът никога не получава уведомление. Създава се задача, но никой не я възлага. Крайният срок се променя, а нищо по веригата не се актуализира.

Автоматизациите на ClickUp ви помагат да елиминирате този вид бавно изтичане на време, като превръщат рутинните стъпки от работния процес в правила, задействани от тригери.

Автоматизирайте възлагането на задачи, известията и работните процеси с помощта на ClickUp Automations

Можете да автоматизирате скучните, но важни задачи, като например възлагане на задачи при промяна на статуса им, прилагане на шаблон при постъпване на ново заявка, преминаване към следващия етап след одобрение или напомняне на заинтересованите страни при наближаване на крайните срокове.

Най-добрите функции на ClickUp

Търсене в инструменти и в интернет: ClickUp Brain MAX извлича отговори от работното ви пространство, свързаните приложения и интернет, като използва функцията „Talk to Text“ за бързи подсказки за превръщане на глас в действие

Проследявайте времето, прекарано в реална работа: ClickUp Time Tracking ви позволява да регистрирате времето директно по задачи и да го преглеждате в табели за отчитане на работното време

Вижте напредъка незабавно: Таблата на ClickUp превръщат данните за задачите в реално време в диаграми и карти за отчитане и вземане на решения

Превърнете чатовете в работа: ClickUp Chat запазва контекста на разговорите, с обобщения, създадени от изкуствен интелект, и създаване на задачи от съобщенията, така че винаги сте в течение

Преглеждайте файловете на място: ClickUp Proofing добавя бележки върху изображения, видеоклипове и PDF файлове, за да може обратната връзка да остане точна и приложима

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Платформа „всичко в едно“: Управление на ресурсите, задачи, документи и чат на живо в едно работно пространство, което елиминира Управление на ресурсите, задачи, документи и чат на живо в едно работно пространство, което елиминира превключването между контексти

Вградени AI-възможности: ClickUp Brain има пълен достъп до данните във вашето работно пространство, като предоставя контекстуално ориентирани и приложими анализи

Гъвкавост за екипи от всякакъв размер: Платформата се адаптира както за индивидуални потребители, така и за корпоративни PMO, без да ви налага да използвате различни продукти

Недостатъци:

Основна крива на обучение: В началото възможностите за персонализиране могат да ви се сторят прекалено много; най-добре е да започнете с основните функции

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент в G2 казва:

Обичам ClickUp, защото прави управлението на нашите проекти наистина лесно. Той обединява функции, които преди това намирах само в други програми, като канали, чатове и AI агенти. Тъй като всичко се управлява от една платформа, целият контекст на работата остава на едно място, така че няма нужда постоянно да превключвам между различни инструменти. Това прави голяма разлика и е огромна помощ в ежедневната ни работа.

2. Jira (Най-подходящ за Agile софтуерни екипи, които се нуждаят от планиране на капацитета на базата на спринтове)

чрез Jira

Ако оценявате алтернативи на Epicflow, Jira обикновено е добър кандидат, когато работата ви е свързана с доставка на софтуер, инженерни работни потоци и Agile софтуерни екипи. Той е изграден около единен източник на информация за работните елементи (проблеми) и работните потоци, които ги превръщат от идея в готов продукт.

Jira е най-силна, когато се нуждаете от ниво на планиране в допълнение към изпълнението. С времевата линия и разширените пътни карти (планове) на Jira екипите могат да картографират зависимости, да съгласуват множество проекти и да управляват разпределението на екипа спрямо капацитета при промяна на плановете.

Най-добрите функции на Jira

Разширени пътни карти: Планирайте работата на няколко екипа с картиране на зависимостите и получавайте предупреждения, когато даден спринт е претоварен

Намерете всичко бързо с JQL: Разделете големи списъци със задачи и текуща работа с помощта на Jira Query Language, за да могат екипите да създават прецизни изгледи за сортиране, пускане на версии, QA и проверка на отговорностите

Отчети за скорост и изразходване: Проследявайте колко работа извършва екипът ви на спринт, за да планирате реалистично капацитета за бъдещето

Предимства и недостатъци на Jira

Предимства:

Подробна поддръжка на Agile: Създаден специално за разработка на софтуер с вградени функции, които другите инструменти само приблизително предлагат

Интеграция с екосистемата на Atlassian: Безпроблемно се свързва с Confluence, Bitbucket и Trello за обединена среда за разработка

Мощен език за заявки (JQL): Създавайте персонализирани филтри и отчети за задълбочен анализ на ресурсите

Недостатъци:

Сложна крива на обучение: Интерфейсът може да бъде претрупан, а конфигурирането на работните потоци изисква значителни начални усилия

По-малко подходящ за екипи без технически познания: Бизнес екипите често намират терминологията и структурата на Jira за объркващи

Advanced Roadmaps има ограничена достъпност: Ключовите функции за планиране на капацитета изискват достъп от по-високо ниво

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,91 $ на потребител на месец

Премиум: 14,54 $ на потребител на месец

Enterprise: Цени по договаряне

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 15 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jira?

Един рецензент в G2 казва: Могат да се създават специализирани табла, което улеснява прегледа на информацията по начина, по който ми е необходим. Усилията могат да се оценяват чрез точки за история и точки за QA, което помага при планирането и проследяването. Софтуерът поддържа и управлението на множество проекти на едно място, което е удобно за управление на работата между екипи или инициативи.

3. Float (Най-добър за визуално планиране на ресурсите с лекота)

чрез Float

Ако основният ви проблем е просто да разберете кой е на разположение и кога, един пълнофункционален инструмент за управление на проекти може да ви се стори прекалено сложен. Вие просто искате просто и визуално планиране на ресурсите без излишни екстри. Float е създаден точно за това, като предоставя на мениджърите на ресурси изчистен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да виждат на разположението с един поглед.

Той се фокусира върху едно нещо, което прави добре: планиране на ресурсите. Изгледът за капацитета показва процентите на използване и можете да забележите пропуски или преразпределение с един поглед.

Най-добрите функции на Float

Планирайте работата визуално с плъзгане и пускане: Разпределяйте хора към проекти на динамична времева линия, след което ги пренареждайте бързо, когато приоритетите се променят

Отпуски и работно време: Изготвяйте планове въз основа на реалния капацитет, като вземете предвид отпуските, празниците и индивидуалните графици

Бюджетиране на проекти: Следете планираните часове спрямо бюджетите на проектите, за да предотвратите Следете планираните часове спрямо бюджетите на проектите, за да предотвратите разширяване на обхвата от гледна точка на ресурсите

Предимства и недостатъци на Float

Предимства:

Интуитивен визуален интерфейс: Изгледът на графика е лесно разбираем и не изисква дълго обучение

Фокусирана функционалност: Избягва претрупването с функции, като се концентрира върху планирането на ресурсите

Силни интеграции: Свързва се с инструменти за управление на проекти като Asana и Trello

Недостатъци:

Ограничени функции за управление на проекти: Липсват вградени функции за управление на задачи, диаграми на Гант или документация

Отчетите биха могли да бъдат по-подробни: Липсват разширените аналитични функции на пълнофункционалните платформи за управление на проекти

Липса на вградена функция за отчитане на работното време: Необходима е интеграция, за да се сравнят планираните и действителните часове

Цени на Float

Starter: 8,50 $ на планиран човек/месец

Pro: 14 долара на планиран човек/месец

Enterprise: Цени по договаряне

Оценки и ревюта на Float

G2 : 4,3/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Float?

Един рецензент в G2 казва: Float.com предлага интуитивен, визуален начин за управление на капацитета на екипа и планиране на ресурсите. Интерфейсът, базиран на времева линия, улеснява проследяването на наличността, предотвратява преразпределението и позволява ефективно планиране на проектите. Той помага на екипите да работят в синхрон и подобрява общото използване на ресурсите без излишна сложност.

4. Resource Guru (Най-добър за оптимизирано планиране на екипа и управление на отпуските)

чрез Resource Guru

Нищо не проваля проектния план по-бързо от осъзнаването, че сте записали главния дизайнер за две срещи едновременно. Resource Guru е създаден, за да предотврати това.

Той помага на екипите да избегнат презапълването на графика с прецизен календарен изглед, който показва наличността, планираната работа и отпуските на едно място, подкрепен от управление на отпуските.

Една от най-важните му функции е управлението на конфликти, което автоматично открива кога някой е натоварен над капацитета си или е зает с задачи, които се припокриват.

Най-добрите функции на Resource Guru

Визуален календар на ресурсите: Прегледен календар с цветно кодиране показва всички резервации в екипа

Гъвкави резервации при промяна на плановете: Използвайте резервации за няколко ресурса и предварителни резервации, за да запазите капацитет, а след това потвърдете, след като обхватът и датите бъдат финализирани

Управление на отпуските: Проследявайте отпуските и болничните дни в една и съща система, за да бъдат изчисленията на капацитета реалистични

Предимства и недостатъци на Resource Guru

Предимства:

Прост и целенасочен: Управлява графика на екипа и проследява наличността без излишна сложност

Откриването на конфликти предотвратява презапълването: Автоматичните предупреждения за конфликти откриват грешките, преди те да повлияят на изпълнението на проекта

Лични табла за членовете на екипа: Всеки може да проверява собствения си график, без да се налага да пита мениджърите

Недостатъци:

Ограничени функции за управление на проекти: Изцяло инструмент за планиране, без управление на задачи или автоматизация

Основни отчети: Отчетите обхващат използването, но им липсва дълбочина за сложен анализ на портфолиото

Липса на вградена функция за отчитане на работното време: Не е възможно да се сравняват планираните и действителните часове без интеграция с външен софтуер

Цени на Resource Guru

Grasshopper: 5 долара на човек на месец

Blackbelt: 8 долара на човек на месец

Master: 12 долара на човек на месец

Оценки и ревюта за Resource Guru

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Resource Guru?

Един рецензент в G2 казва: RG е интуитивен и лесен за използване. Работи много добре за нас, защото графиците и хората се променят постоянно, а ние можем да актуализираме срещите бързо и лесно, така че всички да са информирани в реално време.

5. Monday.com (Най-добър за визуално управление на работата с изгледи на ресурсите)

Monday.com предлага платформа с висока степен на персонализация, в която проследяването на ресурсите е интегрирано директно с изпълнението на проектите. Това е идеално за екипи, които искат да създават свои собствени работни процеси, без да бъдат принуждавани да се придържат към строга структура.

Той е изграден около табла, които можете да приспособите към вашите работни процеси, след което да добавите автоматизация, табла за управление и интеграции, за да поддържате организация при изпълнението, докато работата се разраства.

Освен това, приложението Workload подпомага управлението на натоварването, като показва капацитета на екипа въз основа на оценки за необходимия труд.

Най-добрите функции на Monday.com

Планиране на капацитета през призмата на натоварването: Използвайте Workload, за да откривате незабавно случаите на свръхкапацитет и недостиг на капацитет

Изгледи „Времева линия“ и „Гант“: Визуализирайте графиците на проектите с зависимости, за да идентифицирате Визуализирайте графиците на проектите с зависимости, за да идентифицирате пречките в ресурсите в плана

AI асистент на Monday: Генерирайте обобщения на задачите, съставяйте актуализации и автоматизирайте рутинната работа

Предимства и недостатъци на Monday.com

Предимства:

Изключително визуален и интуитивен: Интерфейсът, базиран на табло, позволява на екипите да се приспособят бързо

Гъвкаво персонализиране: Създавайте персонализирани работни потоци, табла и автоматизации, които да съответстват на процесите на вашия екип

Екосистема с множество продукти: Предлага отделни продукти за CRM, разработка и обслужване

Недостатъци:

Точността на натоварването зависи от оценките на усилията: Приложението „Натоварване“ е полезно само ако вашият екип последователно оценява усилията, необходими за задачите

Ограничения за автоматизация: Броят на автоматизираните действия на месец може да бъде ограничаващ

Съображения за мащабируемост: Минималният брой лицензи може да изисква планиране при разрастване на екипите

Цени на Monday.com

Безплатно

Стандартен: 12 $/потребител/месец

Pro: 19 $/потребител/месец

Enterprise: Цени по договаряне

Оценки и рецензии за Monday.com

G2 : 4,7/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Един рецензент в G2 казва: Това ни помага да следим напредъка по проектите и прави планирането и графицирането в социалните медии лесно.

6. Runn (Най-добър за планиране на ресурсите в реално време с финансови прогнози)

чрез Runn

За агенциите и консултантските фирми планирането на ресурсите е само половината от битката — трябва също така да знаете дали вашите проекти са печеливши.

Runn ви предоставя информация в реално време за капацитета на екипа, както и за финансовите показатели на проекта. Освен да следите кой е на разположение, можете също да проверите дали проектите ви са на път да генерират печалба.

Той съчетава планирането на ресурсите с проследяване на бюджета и прогнозиране на приходите, а платформата се актуализира в реално време при промяна на задачите.

Най-добрите функции на Runn

Динамични диаграми за капацитет: Вижте актуализираната информация за заетостта на екипа в реално време, докато правите промени в графика, без забавяне при обновяване

Поддържайте прозрачни прогнози: Записвайте времето чрез Runn Timesheets (или импортирайте от други инструменти за проследяване), за да видите планираните срещу действителните часове и да актуализирате прогнозите въз основа на реалните записи

Планиране на сценарии: Моделирайте „ако-тогава“ сценарии, за да видите как различното разпределение на ресурсите би се отразило на капацитета и сроковете

Предимства и недостатъци на Runn

Предимства:

Актуализации в реално време: промените се отразяват незабавно във всички изгледи

Финансова интеграция: Комбинирането на планирането на ресурсите с проследяването на бюджета дава пълна картина за състоянието на проекта

Бързо въвеждане: Малките екипи могат да започнат работа бързо, без сложна настройка или конфигурация

Недостатъци:

Ограничени функции за управление на проекти: Не включва управление на задачи, документация или комуникация в екипа

По-малка екосистема за интеграция: По-малко вградени интеграции в сравнение с по-големите платформи

По-малко утвърден доставчик: По-малка компания, което може да бъде проблем за организации със строги изисквания към доставчиците

Цени на Runn

Lite: 9 долара на месец за всеки лиценз

Стандартен: 13 долара на месец за всеки лиценз за ресурс

Оценки и рецензии на Runn

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Runn?

Един рецензент в G2 казва: Runn работи добре за нашата организация, защото е евтин, базиран в облака и отговаря на нашите нужди като проектни мениджъри по отношение на планирането.

7. Celoxis (Най-добър за управление на портфолио от корпоративни проекти с оптимизация на ресурсите)

чрез Celoxis

Когато сте PMO, управляващ десетки проекти едновременно, се нуждаете от платформа, която може да се справи със сложността. Celoxis осигурява централизирана видимост на ресурсите с възможност за оптимизиране на разпределението в цялото ви портфолио.

Той също така съчетава планирането на проекти (диаграма на Гант, шаблони, график) с планирането на ресурсите, така че да можете да виждате натоварването, да разпределяте ролите и да откривате конфликтите в капацитета на ранен етап.

Освен това Celoxis предлага диаграми за натоварването на ресурсите, които показват капацитета във всички проекти, което улеснява идентифицирането на членовете на екипа с прекалено голямо натоварване и преразпределянето на работата.

Най-добрите функции на Celoxis

Диаграми за натоварване на ресурсите: Визуализирайте разпределението на ресурсите във всички проекти в един изглед

Планиране на множество проекти: Управлявайте зависимостите и конфликтите между ресурсите в портфолио от проекти

Свържете доставката с времето, разходите и рентабилността: Добавяйте функции за отчитане на работното време, калкулиране на разходите и фактуриране, докато преминавате към по-високи планове

Предимства и недостатъци на Celoxis

Предимства:

Прозрачност на ниво портфолио: Създаден за организации, които управляват много проекти едновременно

Гъвкави опции за внедряване: Наличен като инсталация в облака или на място

Мощни възможности за отчитане: Богати опции за персонализирани отчети и табла

Недостатъци:

Остарял интерфейс: Потребителският интерфейс изглежда по-малко модерен в сравнение с по-новите конкуренти, което може да повлияе на приемането му от потребителите

По-стръмна крива на обучение: Функциите за предприятия изискват конфигуриране и обучение

По-малка потребителска общност: По-малко онлайн ресурси и поддръжка от общността в сравнение с по-големите платформи

Цени на Celoxis

Core: 10 долара на стандартен потребител

Essentials: 25 $ на стандартен потребител

Професионален: 35 $ на стандартен потребител

Бизнес: 45 $ на стандартен потребител

Enterprise: Цени по договаряне

Оценки и ревюта за Celoxis

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Celoxis?

Един рецензент в G2 казва: Едно ясно наблюдение, което направих за Celoxis, е, че той помага планирането на проектите да бъде по-реалистично. Твърде често крайните срокове на проектите се определят без точна оценка на действителния капацитет и натоварването. Инструментите за график и планиране на Celoxis ми позволяват да подреждам задачите по начин, който прави графика да изглежда практичен, а не чисто теоретичен. Намерих това за особено полезно, защото намалява честотата, с която се налага да се връщам назад и да преразглеждам графика на проекта.

8. Forecast (Най-добър за управление на проекти и ресурси, задвижвано от изкуствен интелект, за професионални услуги)

чрез Forecast

Фирмите за професионални услуги трябва да оптимизират един ключов показател, а именно използването. Forecast е платформа за автоматизация на професионалните услуги (PSA), задвижвана от изкуствен интелект, която помага на екипите да планират проекти, да разпределят персонала и да проследяват изпълнението, като същевременно следят използването и рентабилността.

Вместо да разглежда ресурсите като отделна единица, той обединява управлението на проекти, управлението на ресурсите, планирането на капацитета и финансите в един свързан работен процес.

Основната идея е да планирате работата и персонала на едно място, след което Forecast използва сигнали за прогнозиране, подпомагани от изкуствен интелект, за да помогне на екипите да открият по-рано пропуските в използването, рисковете и натиска за изпълнение.

Прогнозирайте най-добрите функции

Автоматично планиране с изкуствен интелект: Платформата анализира капацитета и уменията на екипа, за да препоръча оптимално разпределение на задачите

Проследяване на бюджета: Следете бюджетите на проектите заедно с разпределението на ресурсите, за да видите дали планираната работа ще поддържа рентабилността на проекта

Табла за използване: Проследявайте степента на използване на екипа с визуални табла, за да идентифицирате членовете на екипа, които не се използват пълноценно

Прогнозирайте плюсовете и минусите

Предимства:

Препоръки, базирани на изкуствен интелект: Автоматизираните предложения за планиране намаляват времето, което мениджърите отделят за разпределяне на ресурсите

Фокус върху професионалните услуги: Създаден с мисъл за агенции и консултантски фирми, с функции като проследяване на фактурираните часове

Интегрирана платформа: Съчетава управление на проекти, планиране на ресурсите и финансово проследяване

Недостатъци:

Насочен към големи предприятия: Може да включва повече функции, отколкото са необходими на по-малки екипи или организации с по-опростени нужди

Препоръките на изкуствения интелект изискват добри данни: Качеството на предложенията зависи от наличието на точни профили на уменията и оценки на времето

По-малко гъвкавост за работни процеси извън сферата на PS: Предпоставките на платформата може да не съответстват на работните модели в други индустрии

Прогнозни оценки и рецензии

G2 : 4,2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

Прогнозни цени

Индивидуални цени

Какво казват реалните потребители за Forecast?

Един рецензент в G2 казва: Обичам начина, по който Forecast съчетава лесното използване с анализа на данни. Той предоставя бърз и лесен начин за намиране на работа и отчитане на времето за всеки, който използва системата, но събира и редица полезни показатели, които могат да бъдат манипулирани, за да предоставят мощни BI анализи.

9. Teamwork.com (Най-подходящ за екипи, работещи с клиенти, които се нуждаят от комбинация от управление на ресурси и проекти)

За агенции, които управляват работата с клиенти, вашият планиращ ресурсите трябва да бъде свързан с изпълнението на проектите, отчитането на времето, комуникацията с клиентите и цялостното бюджетиране на проектите. Teamwork.com интегрира всичко това в една платформа.

Можете да управлявате проекти с задачи, етапи, шаблони и отчитане на времето, а след това да добавите сътрудничество с клиенти, за да могат външните заинтересовани страни да бъдат в течение.

Той поддържа и нивото на планиране на ресурсите. Графикът на Teamwork ви предоставя обща представа за натоварването на хората и проектите, така че можете да създавате разпределения, да планирате капацитета предварително и да откривате претоварвания, преди те да засегнат крайните срокове.

Най-добрите функции на Teamwork.com

Планиране на ресурсите: Преглед на капацитета на екипа и планиране на работата по проекти, интегрирано с графиците на проектите

Отчитане на времето с фактурируеми часове: Отчитайте времето директно по задачите и маркирайте часовете като фактурируеми или нефактурируеми

Управление на натоварването: Вижте възложената работа и наличния капацитет на всеки член на екипа, за да идентифицирате преразпределението

Предимства и недостатъци на Teamwork.com

Предимства:

Създаден за агенции: Функции като клиентски портали и отчитане на фактурируемото време са предназначени за екипи, които изпълняват задачи за клиенти

Интегрирана платформа: Намалява необходимостта от множество абонаменти, като комбинира управлението на ресурсите, проектите и времето

Достъпен за малки екипи: Гъвкава структура на екипа, без да се изискват големи минимални ангажименти

Недостатъци:

Функциите за управление на ресурсите са по-ограничени в сравнение със специализираните инструменти: Планиращият модул е функционален, но му липсва дълбочината на платформите, предназначени изцяло за управление на ресурси

Интерфейсът може да изглежда претрупан: Тъй като съдържа много функции, потребителският интерфейс понякога може да изглежда претрупан

Ограничения при отчитането: Разширените функции за отчитане и портфолио са с ограничена достъпност

Цени на Teamwork.com

Безплатно

Deliver: 13,99 $/потребител/месец

Grow: 25,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Teamwork.com?

Един рецензент в G2 казва: Способността на Teamwork да подпомага организационната структура, съгласуваността в екипа и лесните за ползване инструменти за управление на задачи и организация позволява на екипите да работят заедно безпроблемно. Това позволява бързо и лесно възлагане на задачи, проследяване на проекти и комуникация с другите в една единствена програма, така че с Teamwork са възможни ефективен работен процес и по-добра производителност на работниците. Teamwork е идеален начин за подобряване на управлението на многоизмерни проекти.

10. Kelloo (Най-добър за планиране на ресурсите на ниво портфолио и анализ на капацитета)

чрез Kelloo

Kelloo е предназначен за PMO и мениджъри на ресурси, които трябва да прогнозират търсенето и да планират капацитета в дългосрочен план. Той ви помага да разберете дали разполагате с подходящите умения и капацитет за предстоящата работа.

Той ви предоставя визуален планиращ инструмент за ресурси, с който да планирате и разпределяте работата, след което ви показва наличността, използването и конфликтите в ключовите точки в целия ви пул от ресурси.

Платформата се фокусира върху планирането на ресурсите на ниво портфолио, показвайки търсенето във всички проекти и подпомагайки „what-if“ анализи за стратегически решения.

Най-добрите функции на Kelloo

Прогнозиране на търсенето на ресурси: Прогнозирайте бъдещите нужди от ресурси въз основа на вашия проектен портфейл, за да видите дали трябва да наемете или да сключите договор с външни изпълнители

Планиране въз основа на умения: Разпределяйте работата въз основа на необходимите умения, а не само на наличността

Табла за планиране на портфолио: Визуализирайте разпределението на ресурсите и търсенето в цялото портфолио от проекти

Предимства и недостатъци на Kelloo

Предимства:

Фокус върху стратегическото планиране: Създаден за перспективно планиране на капацитета, който помага на организациите да планират с няколко тримесечия напред

Съвпадение на уменията: Гарантира, че подходящите хора са назначени на подходящата работа

Прозрачност на ниво портфолио: Агрегира данните за ресурсите от всички проекти, за да се получи цялостна картина

Недостатъци:

Липса на управление на проекти на ниво задачи: Поддържа планиране на ресурсите, но не включва функции за управление на задачи или сътрудничество

По-малък доставчик: По-малко утвърден в сравнение с платформите за управление на проекти за големи предприятия, с по-малка потребителска общност

Изисква въвеждане на точни данни: Качеството на прогнозите зависи от наличието на точни планове за проекти и профили на уменията в системата

Цени на Kelloo

Месечно: 2,09 $ на ресурс (за 10 ресурса)

Оценки и отзиви за Kelloo

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Изберете подходящата алтернатива на Epicflow за вашия екип

Ако изберете грешния инструмент, след шест месеца ще се върнете тук, за да се справяте със същите проблеми.

Ето защо трябва да се спрете на решение, което прави всичко, от което се нуждаете – от управление на проекти до ресурси.

И това решение е ClickUp. Това е платформа, създадена да реши основния проблем с фрагментацията. Като съберете плановете си за ресурси, задачите, документите и разговорите на едно място, вие елиминирате пречките, които забавят работата на екипа ви.

Често задавани въпроси

Epicflow е инструмент за оптимизация на ресурсите при работа с множество проекти, идеален за идентифициране на бъдещи затруднения в проектния процес. Трябва да обмислите алтернатива, ако се нуждаете от платформа, която включва и вградени функции за управление на задачи, сътрудничество в екип и автоматизация.

Алтернативите се различават значително по начина, по който се справят с управлението на множество проекти. Инструменти като ClickUp предлагат интегрирано управление на портфолио и задачи, докато платформи като Kelloo се фокусират изцяло върху прогнозиране на високо ниво, без изпълнение на задачи.

Инженерните и продуктовите екипи трябва да дадат приоритет на функции като планиране на капацитета на базата на спринтове, безпроблемна интеграция с инструменти за разработка като GitHub или GitLab, както и проследяване на скоростта, за да могат да вземат информирани решения за бъдещото разпределение на ресурсите въз основа на миналите резултати.

Да, изкуственият интелект може да донесе значителна полза чрез автоматизиране на задачи, които иначе мениджърите биха изпълнявали ръчно. Той може да спести часове всяка седмица чрез генериране на обобщения за натоварването, прогнозиране на рискови проекти и предлагане на оптимално разпределение на задачите въз основа на уменията и наличността.