10-те най-добри инструмента за прогнозиране през 2025 г. (рецензии и цени)

Няма ли да е чудесно да видите какво предстои на вашия бизнес?

Неподредените данни, изпълнени с пропуски и пристрастия, ви излагат на риск от подвеждащи прогнози. Дори с най-добрите данни и модели, предвиждането на бъдещите условия за вашия бизнес не винаги е лесно.

Неочаквани събития могат да объркат дори най-добрите ви прогнози, затова ключът е да съчетаете човешката преценка с алгоритмични прозрения. За щастие, отличен софтуер за прогнозиране намалява рисковете и улеснява предвиждането на бъдещето.

Подходящият инструмент за прогнозиране ви помага да вземете интелигентни решения, да разпределите ефективно ресурсите си и да се възползвате от подходящите възможности, като ви помага да прогнозирате продажбите, да идентифицирате препятствията и да оптимизирате цените за нула време!

Инструментите за прогнозиране не обещават гладко пътуване, но ви помагат да се справите с несигурността с увереност.

Ние сме подбрали най-добрите варианти, за да ви помогнем да замените интуицията с информирани действия, превръщайки сляпите скокове в изчислени стъпки.

Какво е софтуер за прогнозиране?

Софтуерът за прогнозиране помага на мениджърите или екипите в бизнеса да анализират минали и настоящи данни за продажбите, за да открият скрити тенденции и модели. Тези данни помагат да се предскажат процентите на сключени сделки, бъдещият обем на потенциални клиенти (FLV) и общите приходи от продажби.

Популярни примери за софтуер за прогнозиране са ClickUp, HubSpot и Zendesk, между други.

Търговец на дребно, който иска да оптимизира нивата на запасите си за празниците, може да използва софтуер за прогнозиране на продажбите като ClickUp. Чрез анализ на минали продажби и текущи пазарни тенденции, този инструмент прогнозира бъдещи продажби, като предпазва марката от проблеми със запасите по време на празничните разпродажби.

Следните фактори са от решаващо значение, ако искате да изберете най-добрия инструмент, който е в пълно съответствие с вашата бизнес стратегия, план и модел:

Леснота на използване : Изберете инструмент с удобен за ползване интерфейс, за да създавате и променяте прогнозите лесно.

Интеграция на данни : Уверете се, че се свързва с множество източници на данни, включително счетоводен софтуер, ERP системи, CRM платформи и др. Трябва да предоставя достъп до по-широк и изчерпателен преглед на бизнес резултатите.

Подходи за прогнозиране: Трябва да предлага различни методи за прогнозиране, като регресия, пълзяща средна и експоненциално изглаждане, в зависимост от вашите предпочитания.

Анализ на сценарии: Проверете дали ви помага да създавате хипотетични сценарии (сценарии „ако...“, „най-добър случай“, „най-лош случай“) въз основа на няколко фактора или бизнес предположения.

Отчитане и визуализация: Трябва да ви позволява да създавате ясни и кратки отчети и табла с диаграми, графики, таблици и други визуални елементи, които да ви помогнат да споделяте и комуникирате прогнозите с бизнес заинтересованите страни.

Сътрудничество: Проверете дали поддържа обратна връзка, като ви позволява да споделяте заключенията си с колеги, ръководители или мениджъри, за да получите мнения, които да подобрят вашите прогнози.

Актуализации в реално време: Трябва да може да ви уведомява за всякакви промени в вашите продажбени цели и прогнози.

Видове прогнози

Съществуват различни видове прогнози, в зависимост от целта и обхвата на вашите проекти. Нека разгледаме някои от тези видове прогнози.

1. Прогнозиране на продажбите:

Прогнозирането на продажбите използва данни за продажбите от миналото, за да предвиди бъдещите продажби. С помощта на софтуер за прогнозиране на продажбите можете да задавате цели, да коригирате производството и да проследявате дългосрочните резултати от продажбите.

Прогнозирането на продажбите ви помага да вземете интелигентни решения относно запасите, ресурсите, целите за продажби, бюджетите и стратегическото планиране. Прогнозирайте продажбите, като използвате количествени модели, проучвания на пазара, анализ на тенденциите и специализирани софтуерни инструменти, за да предвидите бъдещите продажби.

2. Прогнозиране на търсенето:

Прогнозирането на търсенето оценява бъдещото търсене на даден продукт или услуга. То включва прогнозиране на количеството стоки или услуги, които потребителите закупуват в рамките на определен период на даден пазар.

Прогнозирането на търсенето подобрява нивата на запасите чрез автоматизиране на процеса на потребителското търсене. То взема предвид елементи като потребителски тенденции, сезонност и поведение на купувачите. Този метод за прогнозиране ви помага да планирате производството, да управлявате запасите, да разпределяте ресурсите, да определяте цените и да вземате интелигентни решения, за да отговорите на очакваното потребителско търсене.

3. Финансово прогнозиране:

Финансовото прогнозиране предсказва как ще се представя дадена компания във финансово отношение. То разглежда миналите финанси, пазарните тенденции и икономическите фактори, за да оцени бъдещите приходи, разходи, паричен поток и общото финансово състояние в рамките на определен период от време.

Това помага да се предвидят и планират финансовите резултати, като промени в приходите, колебания в паричния поток, потенциални разходи, рентабилност и обща финансова стабилност. Финансовите прогнози помагат при изготвянето на бюджети, вземането на инвестиционни решения, определянето на финансови цели и формулирането на стратегии за бъдещ растеж и устойчивост.

1. ClickUp

Управлявайте запасите, прогнозирайте разходите и изготвяйте по-точни бюджети с ClickUp.

ClickUp предлага широка гама от функции за прогнозиране, които подобряват комуникацията, сътрудничеството, продажбите и производителността на екипа по продажбите. Повечето професионалисти в областта на продажбите предпочитат ClickUp заради интуитивния му интерфейс, планирането на капацитета и опциите за персонализиране.

Управлявайте ефективно паричния поток и отделете ресурси за бъдещ растеж, като използвате шаблона за прогнозиране на продажбите на ClickUp. Прогнозирайте краткосрочните и дългосрочните бизнес резултати, като точно изчислите разходите и приходите.

Независимо дали управлявате бизнес или продажби, прогнозирайте бъдещето на вашето начинание с шаблона за прогнозиране на продажбите на ClickUp. Този шаблон за прогнозиране на продажбите е помогнал на хиляди компании с прогнози за паричния поток и краткосрочните и дългосрочните резултати.

Създайте подробни табла с KPI в ClickUp, за да анализирате, визуализирате и приоритизирате работата си.

Проследявайте вашите KPI без усилие с шаблона за проследяване на KPI за планиране на търсенето. Той помага при проследяването на търсенето от страна на клиентите, нивата на запасите и ефективността на веригата за доставки.

Освен че е цялостно решение, ClickUp продължава да въвежда все повече иновации в системата си с мощни актуализации и лесни интеграции, които го отличават от останалите конкуренти.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на взаимодействията: Управлявайте взаимодействията и взаимоотношенията с клиентите, като използвате софтуера : Управлявайте взаимодействията и взаимоотношенията с клиентите, като използвате софтуера ClickUp CRM . Интегрирайте с други инструменти, които не са ClickUp.

Шаблон за CRM за продажби от ClickUp

Всичко на едно място : ClickUp предоставя всички решения, включително управление на проекти, комуникационни нужди, : ClickUp предоставя всички решения, включително управление на проекти, комуникационни нужди, подпомагане на продажбите табла за проекти и счетоводство.

Множество шаблони: Получете достъп до множество шаблони за прогнозиране на продажбите и CRM, които отговарят на вашите бизнес предпочитания. Прогнозирайте приходите си от продажби, проследявайте продажбения си поток и измервайте ефективността си с шаблоните за прогнозиране на продажбите на ClickUp.

Контролирайте счетоводните работни процеси: ClickUp Accounting управлява вашите счетоводни работни процеси, включително фактуриране, отчитане и докладване.

Управлявайте потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите си на едно място с ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Има ограничени функции в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk Sell е компонент от пакета приложения Zendesk CRM. Функцията му за прогнозиране на продажбите ви дава достъп до точни данни за прогнозите за продажбите, докато управлявате потенциалните клиенти. Zendesk Sell има няколко функции, които помагат на екипите по продажбите да импортират вътрешни данни за продажбите, за да проверяват, контролират и измерват работата си с точни прогнози.

Zendesk Sell опростява начина, по който извършвате финансовото планиране. Персонализирайте прогнозите, определете вероятностите за успех и предскажете датите за сключване на нови или съществуващи сделки.

Най-добрите функции на Zendesk

Персонализирани прогнози : Създавайте персонализирани прогнози и предсказвайте процента на успешни сделки.

Интеграция : Лесен достъп до данни и интеграция с множество източници

Мониторинг в реално време : Създавайте и наблюдавайте вашите проекти в реално време.

Удобство за ползване: Всичко на едно място – от намиране, привличане и ангажиране на потенциални клиенти

Ограничения на Zendesk

Ограничени методи и сценарии за прогнозиране

Твърде много функции, които може да са неподходящи за собственик на малък бизнес

Няма офлайн режим

Цени на Zendesk

Sell Team : 25 долара на агент/месец

Sell Growth : 69 долара на агент/месец

Sell Professional: 149 долара на агент/месец

Оценки и рецензии за Zendesk

G2 : 4,2/5 (над 450 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 150 рецензии)

3. Hubspot

Чрез HubSpot

Hubspot е водеща платформа за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, базирана в облака. Тя предлага инструмент за прогнозиране, който ви помага да прогнозирате бъдещите приходи и да следите потенциалните клиенти.

Подробният анализ на ефективността за всеки канал и прогноза е по-лесен в Hubspot. Обединете оценките от различните си търговски представители в единен доклад за управлението.

Hubspot е многофункционален CRM инструмент, който се интегрира с различни маркетингови канали, като имейл, социални медии, уеб и други, за да ви помогне да проследявате и оптимизирате вашите маркетингови кампании.

Hubspot е чудесен за управление на взаимоотношенията с клиенти и прогнози на едно място.

Най-добрите функции на Hubspot

Високо персонализирани прогнози : Консолидирайте персонализираните прогнози на търговските представители в единен доклад за управлението.

Проследяване на напредъка : Анализирайте подробно ефективността и напредъка на всеки процес и прогноза, като използвате функцията за детайлно проучване.

Мобилна съвместимост: Достъпвайте и актуализирайте прогнозите си от всяко устройство и място.

Ограничения на Hubspot

Без функции за бюджетиране или финансово прогнозиране

Налични само в определени версии на решенията Hubspot Sales и Service hub.

Цени на Hubspot

Трябва да се абонирате за премиум плановете на Sales Hub или Service Hub , за да имате достъп до функцията за прогнозиране на продажбите.

Цените и за двата плана започват от 500 долара на месец или 5400 долара на година.

Оценки и рецензии за Hubspot

G2 : 4,4/5 (над 10 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3500 рецензии)

4. Aviso

чрез Aviso

Aviso е софтуер, базиран на облак и задвижван от изкуствен интелект, който опростява създаването и управлението на финансови планове и прогнози. Той се интегрира с различни източници на данни, като счетоводен софтуер, ERP системи и CRM платформи, за да ви даде цялостен поглед върху бизнес резултатите ви.

Aviso предоставя данни и показатели в реално време, за да прогнозира финансовото състояние или стабилност. Използвайте инструмента, за да сравните най-добрия, най-лошия и хипотетичния сценарий и да измерите въздействието на различни предположения върху вашите финансови прогнози.

Aviso не оповестява публично ценовия си план, така че трябва да се свържете с тях, за да получите оферта.

Най-добрите функции на Aviso

Автоматизация : Използвайте AI-базиран двигател за времеви редове, за да правите прогнози.

Оптимизирани препоръки : Достъп до предложения за лостове, които биха могли да увеличат шансовете за успех на сделката.

Възможност за персонализиране : Разработвайте персонализирани прогнози с данни от тръбопровода, задвижвани от изкуствен интелект.

Променливост: Създавайте различни сценарии въз основа на различни променливи във вашите прогнози.

Ограничения на Avisio

Ценовите планове са неизвестни, което прави процеса непрозрачен.

Няма безплатен план или пробен период

Мобилното приложение все още не е налично

Цени на Avisio

Свържете се с Avisio за цени и опции за демонстрация.

Оценки и ревюта на Avisio

G2 : 4,4/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (30 рецензии)

5. Weflow

чрез Weflow

Weflow е софтуер за прогнозиране за Salesforce, който следи промените, оценява и предоставя отзиви за ефективността на бизнес процесите по продажбите. Той синхронизира безпроблемно всичко – от имейли и обаждания до задачи – с Salesforce.

Weflow поддържа и инструменти за съвместна работа за прогнозиране, водопади и тримесечни прогнози за вашите приходи.

Най-добрите функции на Weflow

Подходящ за Salesforce : Най-подходящ за потребители на Salesforce

Уведомления : Настройте сигнали за сделки и уведомления в Salesforce

Достъпност: Използвайте weflow безплатно с до пет потребители

Ограничения на Weflow

Създаден само за потребители на Salesforce

Невъзможно е да се интегрира с други CRM инструменти

Цени на Weflow

Екип : 39 $ на потребител/месец

Бизнес: 59 долара на потребител/месец

Оценки и ревюта на Weflow

G2 : 4,7/5 (90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

6. Pipedrive

Чрез Pipedrive

Pipedrive използва изкуствен интелект, исторически данни и автоматизация, за да помогне на екипите да изготвят правилно дефинирани и точни прогнози. Pipedrive сравнява функциите на своя инструмент за прогнозиране с наличието на личен мениджър по продажбите. Проверявайте редовно персонализирания изглед „Прогноза“, за да ускорите планирането и корекцията на курса.

Освен това Pipedrive предлага интересни функции, включително Insights Revenue Forecast за прогнозиране на бъдещи приходи. Тя се предлага с плановете Professional и Enterprise на софтуера за прогнозиране.

Получете достъп до съкровищница от интеграции от ERP системи до CRM платформи, което опростява свързването с други онлайн бизнес инструменти.

Най-добрите функции на Pipedrive

Функция за проследяване на цели: Проследява индивидуални и групови цели

Интеграции: Интегрира се с редица Интегрира се с редица CRM инструменти , за да прехвърля ефективно данните на клиентите и да улесни процеса на сътрудничество между екипите.

Функции за отчитане: Достъп до различни софтуери Достъп до различни софтуери за отчитане на продажбите

Цени: Безплатни пробни планове и разнообразни ценови планове

Ограничения на Pipedrive

Ограничени функции в базовия план

Цени на Pipedrive

Essential : 11,90 долара на потребител/месец

Разширено : 24,90 $ на потребител/месец

Професионална : 49,90 $ на потребител/месец

Power : 59,90 долара на потребител/месец

Enterprise: 74,90 долара на потребител/месец

Оценки и ревюта за Pipedrive

G2 : 4,2/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 рецензии)

7. Clari

чрез Clari

Clari е софтуер, който ви помага да създавате прогнози въз основа на актуални данни и предсказуеми прозрения. Софтуерът за прогнозиране има много интересни функции, включително табло за инвентара, което предоставя леснодостъпна информация за текущите сделки в дадена прогноза.

Clari насърчава единичните изчисления, като по този начин намалява човешкия риск. Всяка информация, която въведете в софтуера, автоматично се появява във вашата CRM приложение.

Най-добрите функции на Clari

Прогнозно прогнозиране : Визуализирайте прогнози в реално време и извличайте тримесечни прогнози, използвайки функцията за прогнозно прогнозиране.

Простота : Представя информация в прост и лесен за разбиране формат.

Съкращаване на цикъла на продажбите: Най-подходящо за лидери в B2B продажбите, които се интересуват от съкращаване на цикъла на продажбите.

Ограничения на Clari

Не можете да се възползвате от предимствата му, освен ако не е интегриран с CRM софтуер.

Цени на Clari

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clari

G2 : 4,5/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

8. Mediafly

чрез Mediafly

Mediafly използва софтуера си за прогнози Intelligence360, за да подпомага управлението на проектите в процес на реализация и прогнозирането на приходите. Чрез използване на резултати от машинно обучение, той валидира човешкия принос, като гарантира точни и автоматизирани прогнози за продажбите.

Задавайте по-кратки срокове въз основа на прогнозите за крайната дата от Mediafly, за да подобрите ефективността си при сключването на сделки.

Най-добрите функции на Mediafly

Прогнозиране с Intelligence360: Получете 360° обзор на вашия бизнес, включително всяка продажба и покупка.

Леснота на използване: Лесно откривайте възможности и заплахи в процеса на продажбите

Откриване на поведението на потребителите: Идентифицирайте поведението при покупки и определете какво работи

Интеграция: Интегрира се с Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Ограничения на Mediafly

Ограничени функции за персонализиране на таблото

Цени на Mediafly

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Mediafly

G2 : 4,4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

9. BoostUp

BoostUp. ai предлага възможности за прогнозен анализ, използвайки AI двигател за прогнозиране на бизнес приходите.

Този софтуер за прогнозиране използва данни от миналото, за да анализира тенденциите в продажбите, да взема информирани решения и да открива модели. Персонализирайте уникални процедури въз основа на вашите предпочитания.

Най-добрите функции на BoostUp

Автоматизация : Използвайте изкуствен интелект за прогнозиране и оценка на риска в тръбопровода. Получете автоматично покритие на риска в тръбопровода.

Проследяване : Следете тенденциите в реално време и анализирайте промените незабавно за целите на прогнозирането.

Създаден за CMO: Идеален за професионалисти в продажбите на ръководни позиции, като например главни маркетинг директори (CMO).

Ограничения на BoostUp

Няма информация за цените на страницата за продажби.

Цени на BoostUp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BoostUp

G2 : 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

10. Anaplan

чрез Anaplan

Anaplan позволява проследяване в реално време на продажбите и прогнозите, като свързва данни от различни системи. Неговите предсказуеми анализи ускоряват откриването на възможности за растеж.

Anaplan е един от малкото инструменти за прогнозиране на продажбите, които не са CRM инструменти. Вместо това, той се фокусира изцяло върху оперативното планиране и моделиране, като пропуска управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Anaplan

Създаден за големи предприятия : Идеален за големи и бързоразвиващи се бизнеси, които се нуждаят от решения за управление на финансите и доставките.

Удължен безплатен пробен период : до 90 дни безплатно ползване за всички нови потребители

Интеграция : Интегрира се с CRM инструменти като Salesforce, Hubspot и Zendesk.

Оптимално прогнозиране: Симулирайте възможни сценарии на прогнози и моделирайте резултата.

Ограничения на Anaplan

Твърде скъпо, тъй като отзивите сочат, че най-евтиният план варира между 30 000 и 50 000 долара годишно.

Слаби комуникационни функции, тъй като софтуерът представя данните в сложни графични формати.

Цени на Anaplan

Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Anaplan

G2 : 4,6/5 (над 300 оценки)

Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)

Подобрете прогнозирането на продажбите си с ClickUp

Най-добрият софтуер за прогнозиране ви пренася в бъдещето, но овладяването на инструмента включва управление на целостта на данните, избор на подходящи модели и интерпретиране на различни сценарии.

Една грешка може да изкриви прогнозите и дори да влоши бизнес очакванията ви. ClickUp постоянно минимизира такива рискове.

ClickUp се радва на световна репутация, като подпомага хиляди компании с простите си, но мощни функции за прогнозиране. Откажете се от сложните таблици и се възползвайте от интуитивния интерфейс на ClickUp. Разгледайте диаграмите на Гант и таблата за проекти в реално време, за да си създадете ясна представа за бъдещата си работна натовареност.

Проследяване и мониторинг на задачи, ресурси и напредъка на проекти в изгледа на таблото на ClickUp

ClickUp безпроблемно интегрира съществуващите данни, проследява зависимостите и автоматично актуализира графиците, като поддържа вашите прогнози реалистични. Няма повече жонглиране с таблици или взиране в объркващи табла.