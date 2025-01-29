10 най-добри алтернативи на Resource Guru: функции, цени и оценки

Resource Guru е софтуер за управление на ресурси в облака, предназначен за проектни мениджъри.

От планиране до проследяване на времето – предлага цялостен набор от функции за оптимизиране на процеса. Това води до оптимизирани работни процеси, по-добра производителност, по-малко закъснения и липса на недостиг/излишък на ресурси.

Въпреки това, Resource Guru има и своите ограничения, особено по отношение на гъвкавостта. Ето защо той работи добре за определени индустрии, като професионалните услуги, но се затруднява с други.

Като човек, който е прекарал значително време в работа с няколко софтуера за управление на ресурси, съм съставил списък с най-добрите алтернативи на Resource Guru, които са налични в момента. Разгледайте го, за да намерите най-добрия софтуер за управление на ресурси за вашия бизнес през 2024 г.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Resource Guru?

Ето факторите, които трябва да имате предвид, когато сравнявате различни алтернативи на Resource Guru:

Функции: Първият аспект, който трябва да вземете под внимание, е наборът от функции на софтуера. Един надежден Първият аспект, който трябва да вземете под внимание, е наборът от функции на софтуера. Един надежден инструмент за управление на ресурсите трябва да разполага с всеобхватни възможности за разпределение на ресурсите , планиране, график и отчитане на времето.

Леснота на използване: Друг фактор, който влияе на ефективността на софтуера, е дали е лесен за навигация. Потърсете интуитивен инструмент, който предлага предимство пред другите по отношение на леснотата на използване.

Възможности за интеграция: Като ръководител ще ви са необходими няколко допълнителни инструмента и софтуера, за да управлявате ресурсите си безпроблемно. Изберете софтуера, който предлага интеграция с други инструменти на трети страни.

Отзиви: Миналите отзиви и оценки предлагат по-задълбочена информация за работата на софтуера. Затова потърсете отзивите за всеки софтуер в интернет, за да прецените тяхната надеждност, удовлетвореността на потребителите и други важни фактори.

Цени: Изберете софтуера, който е в рамките на вашия бюджет. Направете това, като се уверите, че той разполага с всички необходими функции, от които се нуждаете за управлението на ежедневните си бизнес дейности.

10-те най-добри алтернативи на Resource Guru, които да използвате през 2024 г.

Разгледайте този списък с 10-те най-добри алтернативи на Resource Guru, налични през 2024 г.:

1. ClickUp – Най-доброто решение за управление на ресурси

Софтуерът за управление на ресурси ClickUp е всеобхватно средство за контрол на всички ваши ресурси от едно централно място.

За мен видимостта е най-важната част от управлението на процеса на разпределение на ресурсите. С ClickUp View s мога да персонализирам управлението на задачите според моите уникални нужди. Това означава, че мога да проследявам проекти, да визуализирам работни потоци и да създавам пътни карти – всичко това с помощта на 15+ персонализирани изгледа!

Например, мога да използвам ClickUp Workload View, за да планирам и наблюдавам общата работна способност на екипа си. Но ако имате нужда да управлявате натоварването на отделен служител, ClickUp Team View идва на помощ.

Преглеждайте и управлявайте натоварването на целия си екип, за да разпределяте задачите най-ефективно с ClickUp Workload View

От таблото на ClickUp Dashboards можете да получите достъп до персонализирани спринт карти, за да управлявате всичките си ресурси едновременно. Това е изключително полезно, когато използвате инструмента в движение.

Но това не е всичко. Ако вашите работни процеси изискват повече персонализиране, можете лесно да го направите с ClickUp API. Имате нужда от персонализирано приложение за проследяване на времето, прекарано по конкретен проект? Ние сме тук, за да ви помогнем!

Нямате време да създадете работен процес от нулата? Получете над 1000 готови за употреба, персонализирани шаблони от ClickUp Templates. От отчет за дейността до програма за одит – има шаблон за всички ваши нужди, готов за употреба.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp, за да идентифицирате ресурсите, да оцените наличността им и да разработите график.

Един от любимите ми шаблони е шаблона за планиране на ресурси на ClickUp. Интуитивният му визуален дизайн ми помага да планирам, проследявам и оптимизирам ресурсите си. Този шаблон ми позволява също да проследявам зависимости или конфликти в графика, за да избегна прекалено или недостатъчно планиране на ресурсите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на задачи: Разделете проектите на по-малки задачи с Разделете проектите на по-малки задачи с ClickUp Tasks

Управление на времето: Проследявайте времето за проекти, задавайте прогнози и разпределяйте време за всяка задача по проекта с функцията Проследявайте времето за проекти, задавайте прогнози и разпределяйте време за всяка задача по проекта с функцията за управление на времето на ClickUp

Оптимизирана комуникация: Използвайте Използвайте ClickUp Chat , за да изясните съмненията си в движение и да осигурите безпроблемен работен процес.

Инструменти за сътрудничество: Организирайте вътрешната комуникация в екипа, като изпращате имейли директно от Организирайте вътрешната комуникация в екипа, като изпращате имейли директно от ClickUp Email.

Автоматизация: Използвайте AI-базираните инструменти на ClickUp Brain, за да автоматизирате статуса, актуализациите и обобщенията на проектите.

Интеграции на ClickUp: Свържете ClickUp с над 1000 инструмента като Slack, GitHub, HubSpot и Google Drive.

Ограничения на ClickUp

Всички функции не са достъпни в мобилното приложение на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/месец или на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. LiquidPlanner – Най-добър за прогнозно планиране

чрез LiquidPlanner

LiquidPlanner е софтуер за управление на проекти, известен най-вече с функцията си за прогнозно планиране. Ако вашият екип работи по няколко проекта едновременно, препоръчвам тази алтернатива на Resource Guru, за да оптимизирате по-добре работните си процеси.

С този инструмент можете да следите всички различни проекти. Неговите възможности за планиране на базата на приоритети ви помагат да бъдете в крак с проектите с висока стойност. Той също така се интегрира с инструменти за управление на документи като Google Drive и Dropbox и ви позволява да създавате персонализирани такива чрез своя Open API.

Най-добрите функции на LiquidPlanner

Прогнозирайте сроковете и доставките на проектите с Predictive Scheduling

Оптимизирайте графиците на екипа с Balanced Workload

Приоритизирайте проектите според тяхната важност с Perfect Prioritization

Следете всички несигурности или рискове в плана си с Ranged Estimation.

Получавайте данни за производителността и анализи в реално време с Intelligent Insights

Ограничения на LiquidPlanner

Създаването на проекти отнема много време

Липсват някои основни функции за фактуриране и бюджетиране.

Има значителна крива на обучение

Цени на LiquidPlanner

Безплатен 14-дневен пробен период

Essentials : 15 $/месец на потребител

Професионална : 28 $/месец на потребител

Ultimate: 42 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за LiquidPlanner

G2 : 4. 2/5 (294 отзива)

Capterra: 4,3/5 (667 отзива)

3. Float – Най-доброто решение за планиране на ресурсите

чрез Float

Float е друга солидна алтернатива на Resource Guru, която се отличава с подход към планирането на ресурсите, поставящ на първо място хората.

Инструментът ви предоставя централизирана хронология на вашите проекти и персонал в реално време, за да ви помогне да разпределяте задачите систематично. Можете да го използвате, за да разпределяте задачи с преглед в реално време на уменията, капацитета и наличността в рамките на вашия екип. Намирам задачите, базирани на умения, за особено полезни за специализирани задачи.

Инструментът ви позволява също да планирате и управлявате бюджети на базата на часове или такси, за да прогнозирате капацитета и разходите. Освен това, предварително попълнените времеви разписания ви помагат да проследявате и планирате разходите си в реално време.

Най-добрите функции на Float

Задайте персонализирани работни часове и местоположения

Планирайте персонализиран бюджет въз основа на време/такси

Планирайте и следете натоварването чрез функцията за планиране на ресурсите.

Синхронизирайте други инструменти за управление на проекти като Asana и Trello.

Сравнете прогнозните и действителните часове с помощта на функциите за управление на времето.

Интегрирайте с инструменти на трети страни като Asana и Slack.

Ограничения на Float

Няма налична прогноза за приходите от проекта

Не е подходящ за мобилни устройства

Трудно за навигация

Плаващи цени

Безплатен 14-дневен пробен период

Стартово ниво : 7,50 $/месец на потребител

Pro : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Float оценки и рецензии

G2 : 4. 2/5 (1240 отзива)

Capterra: 4,5/5 (1592 отзива)

4. Teamwork – Най-доброто решение за сътрудничество по проекти

чрез Teamwork

Teamwork е динамичен софтуер за управление на проекти, който помага на потребителите да управляват всички аспекти на операциите на клиентите.

Той ви позволява да планирате проекти, да разпределяте ресурси и да си сътрудничите с екипа си, за да ускорите процеса. От ежедневното планиране на капацитета и управлението на разходите до дългосрочното прогнозиране, наборът от функции на Teamwork обхваща всеки аспект от разпределението на вашите ресурси.

Функциите на Teamwork, като индикаторът за ефективност, са безценни при планирането на графици – въз основа на това колко бързо или бавно даден екип или индивид може да изпълни възложените задачи.

Инструментът е съвместим с iOS, Android, Windows и macOS.

Най-добрите функции за работа в екип

Проследявайте времето, тарифите и изразходваните средства

Използвайте готови шаблони и формуляри за попълване

Персонализирайте изгледите на работната си натовареност и работните си процеси

Прогнозирайте бъдещите нужди от ресурси въз основа на текущите проекти и планове.

Идентифицирайте зависимостите между задачите, за да избегнете конфликти в графика

Интегрирайте с инструменти като HubSpot и Google Drive

Ограничения на работата в екип

Няма поддръжка чрез чат на живо

Не отговаря на нуждите на големите предприятия

Сложно за използване

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги

Deliver : 13,99 $/месец на потребител

Grow : 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Персонализирани цени

Teamwork оценки и рецензии

G2 : 4,4/5 (1121 отзива)

Capterra: 4,5/5 (859 отзива)

5. Monday. com – Най-доброто за управление на работния процес

Monday.com е цялостно решение за управление на работата. То предлага пълен набор от функции, които улесняват както планирането на проекти, така и управлението на ресурсите.

Силно интуитивните и персонализирани табла на Monday.com улесняват екипите да управляват няколко проекта едновременно. Това е мощен инструмент, който помага и при изработването на стратегии, планирането и изпълнението на проекти.

С функции като над 10 персонализирани изгледа, 30 различни джаджи за показване на информация и блокове за изграждане без код, Monday.com е една от най-надеждните алтернативи на Resource Guru.

Най-добрите функции на Monday.com

Разпределяйте задачи директно на членовете на екипа с People Columns

Изберете от над 200 шаблона за автоматизация

Получете конкретна информация за производителността с помощта на персонализирани табла

Персонализирайте работните си процеси

Интегрирайте с инструменти като Slack, Gmail и Outlook.

Ограничения на Monday.com

Няма достъп офлайн

Някои функции изискват допълнително заплащане.

Цени на Monday.com

Безплатно завинаги

Basic : 12 $/месец на работно място

Стандартен : 14 $/месец на работно място

Pro : 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (10 730 отзива)

Capterra: 4,6/5 (4794 отзива)

6. Accelo – Най-доброто решение за автоматизация на професионални услуги (PSA)

чрез Accelo

Accelo позволява на потребителите да управляват проекти и ресурси с комбинация от традиционни и гъвкави методологии. Най-известен е с иновативните си възможности за проследяване на времето. Например, той ви помага да контролирате бюджетите на проектите, като проследява фактурираните и нефактурираните часове.

Платформата поддържа филтриране въз основа на умения при разпределянето на задачи. Можете също да автоматизирате разпределянето на задачи на конкретни членове на екипа въз основа на предварително определени правила. След като задачите са разпределени, платформата може да автоматизира таймерите ви, за да помогне на екипа ви да извлече максималното от всяка минута.

Той предлага и безпроблемна интеграция с основни инструменти като MailChimp, Google Workspace, Salesforce и др., за да оптимизира още повече процеса.

Accelo най-добри характеристики

Използвайте автоматизирани времеви разписания за проследяване на времето и ресурсите по проекти

Персонализирайте статуси и работни процеси

Получавайте известия и уведомления за проекти

Преглеждайте отчети за действителното и прогнозираното време за безпроблемно управление на капацитета

Създавайте фактури на базата на бюджет/напредък

Ограничения на Accelo

Твърде сложно за малките предприятия

Мобилното приложение не е напълно функционално.

Accelo цени

Безплатен 7-дневен пробен период

Професионална : Персонализирани цени

Бизнес : Персонализирани цени

Разширени : Персонализирани цени

Elite: Персонализирани цени

Accelo оценки и рецензии

G2 : 4,4/5 (502 отзива)

Capterra: 4,5/5 (172 отзива)

7. Wrike – Най-доброто решение за гъвкаво управление на проекти

чрез Wrike

Wrike е инструмент за управление на работата, който ви позволява да избирате от редица персонализирани шаблони, да автоматизирате приемането на работа с динамични формуляри за заявки и много други.

Инструментът ви позволява да видите работната натовареност на екипа с един поглед, предоставя функции за сътрудничество в реално време (например коментари и маркиране) и улеснява бързите корекции с проста функция за плъзгане и пускане.

Wrike се интегрира и с над 400 инструмента и софтуера на трети страни, необходими за управление на проекти, като Adobe, Jira и OneDrive.

Най-добрите функции на Wrike

Запазете повтарящи се задачи, проекти и папки

Вижте индивидуалните способности на всеки член на екипа за най-доброто използване на ресурсите.

Създавайте персонализирани табла

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси

Проверете отчетите за одит при поискване

Достъп до инструмента в мобилното приложение

Ограничения на Wrike

Безплатната версия не разполага с функции за проследяване на времето.

Няма вграден инструмент за фактуриране

Има свързана с него крива на обучение

Wrike цени

Безплатно завинаги

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Wrike оценки и рецензии

G2 : 4,2/5 (3679 отзива)

Capterra: 4,3/5 (2629 отзива)

8. Asana – Най-доброто решение за управление на работата

чрез Asana

Asana е решение за управление на работата, базирано на изкуствен интелект. Този инструмент помага на мениджърите да следят отблизо всички проекти, които се изпълняват в предприятието.

Всичките му функции са насочени към планиране, организиране и улесняване на работните процеси с цел максимална ефективност. Една от уникалните функции на Asana – „Цели“ – ви позволява да разделите големите цели на по-малки задачи, за да ги изпълните и проследите по-ефективно.

При управлението на сложни проекти или няколко екипа функцията „Портфолио“ на Asana може да ви бъде полезна. Тя ви позволява да видите цялостната картина, да проследявате напредъка по свързани проекти и да планирате стратегически разпределението на ресурсите за оптимални резултати.

Asana се интегрира и с големи платформи като Microsoft Teams, Nave, MailChimp и Mosaic.

Най-добрите функции на Asana

Плъзгайте и пускайте задачи, за да управлявате натоварването

Измерете действителното време за проекта спрямо очакваното време за проекта

Споделяйте данни в над 270 инструмента като Slack и Microsoft Teams

Достъп до графики и анализи в реално време

Използвайте функцията за зависимости между задачите, за да проследявате и избягвате конфликти в графика.

Ограничения на Asana

Интерфейсът е труден за навигация.

Няма достъп офлайн

Цени на Asana

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия : 30,49 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,3/5 (9988 отзива)

Capterra: 4,5/5 (12 612 отзива)

9. ClickTime – Най-доброто решение за управление на работните часове

чрез ClickTime

Ако търсите софтуер, който да ви помогне да управлявате ефективно работните часове, ClickTime е опция, която си заслужава да разгледате.

ClickTime разполага с усъвършенствани функции за проследяване на времето и бюджетиране. От управлението на индивидуални проекти до цялостните ресурси – ClickTime улеснява всичко.

Той предлага и разширени настройки и информация в рамките на вашите работни процеси. Например, можете да определите уникални тарифи за фактуриране за членовете на екипа, ролите или проектите въз основа на техните специализирани умения. След това инструментът проследява фактурираните часове и ви помага да наблюдавате рентабилността на проекта, като предотвратява превишаването на бюджета.

ClickTime разполага и с мобилно приложение за потребители на Android и iOS.

Най-добрите функции на ClickTime

Наблюдавайте натоварването на персонала, за да разпределяте ефективно

Прогнозирайте наличността на работната сила

Получете достъп до информация в реално време за напредъка на проекта

Получете информация за производителността и рентабилността

Интегрирайте с инструменти като Slack, Sage и BambooHR.

Ограничения на ClickTime

Решенията за планиране на ресурсите са достъпни в плановете Premiere и по-високите.

Трудно за навигация за начинаещи

Цени на ClickTime

Безплатен 14-дневен пробен период

Starter : 12 $/месец на потребител

Екип : 15 $/месец на потребител

Premier : 27 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickTime оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (791 отзива)

Capterra: 4,6/5 (207 отзива)

10. Kantata – Най-доброто решение за управление на проекти

чрез Kantata

Kantata е универсален инструмент за оптимизиране на различни дейности, свързани с управлението на ресурси, финанси и проекти в дадена организация. Основната отличителна черта на този софтуер е иновативната му функция за прогнозиране на ресурсите.

Това ви позволява да разберете действителната стойност на ресурсите спрямо общите приходи от проекта, за да разпределите задачите по най-рентабилния начин.

Kantata също така опростява процеса на работа с външни ресурси като фрийлансъри или подизпълнители. Можете да каните външни ресурси като „партньори“ и да им възлагате задачи директно в платформата.

Kantata се интегрира и с широка гама от инструменти и платформи като Salesforce, Netsuite и Xero. Накратко, това е надеждна алтернатива на Resource Guru.

Най-добрите функции на Kantata

Управлявайте сроковете, изискванията и възвръщаемостта на проектите

Планирайте и разпределяйте по-добре натоварването с помощта на съпоставяне на наличните умения.

Конфигурирайте препоръки за ресурси въз основа на данни

Използвайте визуални инструменти като времеви линии, календари и табла за проекти.

Ограничения на Kantata

Потребителският интерфейс е бавен.

Въвеждането на времето е слабо и лошо проектирано

Пълни подробности за цените не са налични.

Цени на Kantata

Персонализирани цени

Kantata оценки и рецензии

G2 : 4. 2/5 (1401 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (613 отзива)

Започнете да управлявате ефективно ресурсите си с ClickUp

Управлението на ресурсите е динамична бизнес дейност. Вероятността от недостатъчно или прекомерно използване е голяма, ако не вземете информирани решения.

Макар Resource Guru да помага до известна степен, истината е, че в някои аспекти не е достатъчно ефективен.

ClickUp Resource Management може да ви помогне! От максимално използване на ресурсите до оптимизиране на времето, ClickUp е най-доброто решение за управление на ресурси за проектни мениджъри, налично на пазара днес.

