10-те най-добри софтуерни решения за проследяване на ресурсите за бизнеса през 2025 г.

Като проектен мениджър, ежедневната ви рутина може да ви се струва като жонглиране с дузина задачи със затворени очи. Такъв е усещането от управлението на ресурси без софтуер за проследяване.
Софтуерът за проследяване на ресурсите действа като вашите очи, като ви дава ясна представа за уменията, наличността и натоварването на вашия екип по отношение на проекти, оборудване и финанси.
Без тях рискувате да претоварите служителите си, да не използвате напълно наличните ресурси и да се сблъскате с неочаквани пречки, които забавят проектите и намаляват печалбите.
Вместо да оставяте нещата на случайността и да се надявате, че вашите ресурси ще се подредят перфектно, изберете софтуер за проследяване на ресурсите от 10-те най-добри.
Не се притеснявайте! Ние сме тук, за да ви помогнем. Но първо нека определим от какво се нуждаете.
Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на ресурсите?
Софтуерът за проследяване на ресурсите е полезен за оптимизиране на планирането на проекти, разпределението на екипите и общата ефективност. Но какво прави един софтуер за проследяване на ресурсите идеален? Ето разбивка на ключовите елементи, които трябва да търсите:
- Централизирана визия: Действа като единствен източник на информация, предоставяйки ясен преглед на всички ваши ресурси, включително хора, оборудване и бюджет.
- Проследяване в реално време: Помага при планирането на ресурсите, включително човешкия опит, оборудването, бюджета и дори физическото пространство. Този цялостен поглед дава възможност за информирано вземане на решения.
- Управление на уменията и наличността: Тази функция помага да картографирате уменията и наличността на вашия екип, като гарантира, че подбирате подходящите ресурси за подходящите задачи, предотвратявайки презапълване или недостатъчно използване.
- Прогнозиране и анализи: Тази функция ви дава възможност да предвидите бъдещите нужди от ресурси и да идентифицирате потенциални пречки, което позволява планиране на капацитета и разпределение на ресурсите.
- Отчитане и сътрудничество: Избраният от вас инструмент трябва да генерира подробни отчети, за да проследява напредъка и да идентифицира областите, които се нуждаят от подобрение, като същевременно насърчава безпроблемното сътрудничество между членовете на екипа.
- Интеграции: Безпроблемната интеграция със съществуващите инструменти, като софтуер за управление на проекти и комуникационни платформи, спомага за единен работен процес и елиминира изолираните данни.
- Интуитивни и лесни за употреба: Лесният за употреба интерфейс е от решаващо значение за безпроблемното внедряване от вашия екип. Простото планиране на задачите, функцията „плъзгане и пускане” и мобилният достъп са ключови характеристики за оптимизиране на процеса и минимизиране на кривата на обучение.
10-те най-добри софтуера за проследяване на ресурси, които да използвате
Придобиването на софтуер за проследяване на ресурсите е еднократна инвестиция, която ще подобри вашата продуктивност и нивото на управление на работата. Трябва да се уверите, че избраният от вас софтуер е подходящ за размера на вашия екип, бюджета и съществуващите инструменти.
Сега, когато вече знаете предимствата на инструмента за управление на ресурсите и софтуера за проследяване, нека разгледаме 10-те най-добри софтуера за управление на ресурсите, налични на пазара.
1. ClickUp
ClickUp Resource Management Software е инструмент за проследяване на ресурсите и всеобхватна платформа за сътрудничество и производителност.
Можете да подобрите ежедневните си работни процеси с централизирана визуализация на всичките си дейности с над 15 гъвкави изгледа на ClickUp. Това включва управление на натоварването, отчети, анализи, възложени задачи и времето, прекарано за всяка задача, достъпни от различни устройства.
С ClickUp Dashboards можете да създадете свой център за контрол на мисиите с над 50 джаджи, като персонализирани диаграми, спринтове, проследяване на напредъка, проследяване на времето, натоварване, преглед на проекти и други.
ClickUp API ви позволява да добавяте елементи на брандинга и да персонализирате софтуера според вашите нужди.
Добавете над 1000 шаблона на ClickUp към съществуващия софтуер, за да разпределяте ресурси, планирате проекти, управлявате задачи в различни отдели, планирате събития или управлявате всеки проект, който желаете!
За да улесните усилията си за планиране на ресурсите, използвайте шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp. Този шаблон е създаден, за да ви помогне да планирате, проследявате и оптимизирате ресурсите си.
С този шаблон можете да създавате задачи за всяка цел от планирането на ресурсите, да възлагате задачи на членовете на екипа, да определяте срокове и да проследявате напредъка по задачите с пет статуса.
Можете също да настроите известия, за да сте в течение с новостите, да провеждате редовни срещи, за да намалите препятствията, и да наблюдавате или анализирате задачите, за да гарантирате максимална продуктивност.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създайте свой работен процес за управление на активи, инвентар, офис пространство, бизнес оборудване и задачи на екипа.
- Използвайте AI-базираните инструменти на ClickUp Brain, за да автоматизирате обобщенията на проекти, актуализациите на проекти и отчетите за състоянието и да създавате шаблони за всякаква употреба.
- Изпращайте и получавайте имейли директно от ClickUp Email, за да организирате комуникацията с вашите партньори, доставчици и клиенти.
- Разделете проектите на изпълними задачи и подзадачи в ClickUp, възложете ги на екипа си и добавете списъци за проверка и зависимости за ясни процеси и критерии за приемане.
- Добавяйте коментари, за да изясните какво трябва да се направи, споделяйте прикачени файлове, възлагайте задачи на членовете на екипа и създавайте канали в ClickUp Chat, за да провеждате разговори в реално време и да разбирате наличността на ресурсите.
- Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки, преглеждайте отчети и разпределяйте времето за всяка задача на вашите екипи отвсякъде с функцията за проследяване на времето на ClickUp .
- Интегрирайте над 1000 инструмента и приложения с ClickUp Integrations, като Asana, Trello, Airtable и Jira Software.
Ограничения на ClickUp
- Използването на пълния потенциал на инструмента може да бъде предизвикателство за новите потребители поради прекаленото количество функции.
- Не всички функции са включени в мобилното приложение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/потребител на месец
- Бизнес: 12 $/потребител на месец
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната група.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
2. Kantata
Kantata надхвърля основното проследяване на ресурсите и действа като мощна платформа за автоматизация на професионални услуги (PSA), специално проектирана за агенции, консултантски фирми и други PSA организации.
Този софтуер се фокусира върху оптимизирането на целия жизнен цикъл на проекта, от зареждането и разпределението на ресурсите до финансовото управление и взаимоотношенията с клиентите.
Най-добрите функции на Kantata
- Съчетайте подходящите хора с подходящи проекти въз основа на техните специфични умения и опит.
- Получете ясна картина в реално време за натоварването на екипа ви, напредъка на проектите и използването на ресурсите.
- Прогнозирайте бъдещите нужди от ресурси и планирайте проактивно капацитета на проектите
- Проследявайте бюджетите, разходите и рентабилността на проектите в реално време, което позволява вземането на решения въз основа на данни и по-добър финансов контрол.
- Осигурете на клиентите си сигурен достъп до актуализации на проекти, документи и комуникационни инструменти.
Ограничения на Kantata
- Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял и не е толкова интуитивен, колкото други съвременни софтуерни решения.
- Някои потребители споделят смесени впечатления от обслужването на клиенти, като посочват, че понякога срещат затруднения при получаването на навременна и ефективна помощ.
Цени на Kantata
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Kantata
- G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)
3. Float
Float е инструмент за управление на ресурсите, предназначен да оптимизира планирането на проекти, графиците и разпределението на ресурсите за бизнеса от всякакъв мащаб.
Те помагат на организациите да оптимизират капацитета на екипа си и да гарантират, че подходящите хора работят по подходящите задачи в подходящото време.
Най-добрите функции на Float
- Получете ясна представа за наличността на ресурсите, уменията и текущата натовареност чрез интерактивния интерфейс.
- Планирайте задачи и ресурси чрез интерфейс с функция „плъзгане и пускане“
- Създавайте различни сценарии за проекти и прогнозирайте потенциалните изисквания за ресурси.
- Проследявайте времето, прекарано в изпълнение на задачи, директно
- Постигнете централизиран работен поток и обмен на данни чрез интегриране на платформата с различни инструменти за управление на проекти и комуникация.
Ограничения на плаващите лихви
- Ценовата структура може да не е подходяща за всички предприятия, особено за по-малките екипи или тези с ограничен бюджет.
- Макар Float да предлага мобилно приложение, някои потребители го намират за по-малко богато на функции и по-малко удобно за ползване в сравнение с версията за настолни компютри.
Плаваща цена
- Стартово ниво: 7,50 $/потребител на месец
- Pro: 12,50 $/потребител на месец
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии на Float
- G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)
4. Saviom
Saviom се стреми да бъде футуристично решение за бизнеса, който иска да разкрие пълния потенциал на своите служители.
Основана от предприемачи с визия, Saviom се гордее с над 22 години опит и клиентска база, която включва компании от Fortune 500.
Освен че ви помага да проследявате ресурсите, Saviom предлага и разширени функции като управление на проекти, разпределение на базата на умения, възможности за прогнозиране и отчитане в реално време.
Най-добрите функции на Saviom
- Конфигурирайте графици въз основа на различни фактори, включително екип, роля, местоположение, тип проект и налични умения.
- Използвайте инструменти за прогнозиране и планиране на капацитета, за да се справите проактивно с потенциалните пропуски и да се уверите, че разполагате с подходящите ресурси в подходящия момент.
- Получете ясна и динамична картина на използването на вашите ресурси с табла в реално време и персонализирани отчети.
- Прогнозирайте използваемостта на ресурсите, които могат да бъдат фактурирани, и идентифицирайте възможности за мобилизиране на ресурси от работа, която не може да бъде фактурирана, към работа, която може да бъде фактурирана.
Ограничения на Saviom
- Разширените функции могат да изискват по-дълъг период на обучение в сравнение с по-опростените инструменти за управление на ресурсите.
- Някои потребители съобщават, че опциите за персонализиране може да са ограничени в сравнение с техните очаквания.
Цени на Saviom
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Saviom
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)
5. Hub Planner
Hub Planner използва подход, фокусиран върху ресурсите, като подчертава важността на оптимизирането на индивидуалните умения и максимизирането на потенциала на екипа.
Те са подходящи за фирми от всякакъв мащаб, от малки стартиращи компании до големи предприятия, и предлагат лесен за ползване интерфейс и изчерпателни функции.
За разлика от инструментите, които дават приоритет на управлението на проекти, Hub Planner се фокусира върху овластяването на вашия екип, като осигурява ясна видимост на тяхната наличност, умения и натовареност.
Този подход, фокусиран върху човека, помага на бизнеса да създаде баланс между работата и личния живот, предотвратява изчерпването и подобрява производителността на служителите.
Най-добрите функции на Hub Planner
- Визуализирайте наличността на екипа си в реално време с динамична топлинна карта, която е интуитивна система с цветно кодиране.
- Оптимизирайте процеса на подаване и одобряване на отпуски с помощта на специална функция за управление на отпуски и платен отпуск.
- Съчетайте подходящите хора с подходящите задачи въз основа на техните уникални умения и опит.
- Адаптирайте платформата към вашите специфични работни процеси, като добавите персонализирани полета, и разгледайте разширени функции като тарифи за фактуриране и управление на бюджета, интелигентни групи и глобални официални празници чрез библиотеката с разширения.
- Достъп до графици, проследяване на времето и комуникация с екипа ви – всичко това от удобството на мобилното ви устройство.
Ограничения на Hub Planner
- Някои потребители може да сметнат интерфейса за по-малко привлекателен визуално или по-трудно персонализируем.
- Тези, които управляват големи екипи или сложни проекти, съобщават, че се сблъскват с ограничения в мащабируемостта.
Цени на Hub Planner
- Plug & Play: 7 долара на месец на потребител
- Премиум: 18 $/потребител на месец,
- Business Leader: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Hub Planner
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)
6. Mosaic
Mosaic App е усъвършенствано решение, базирано на изкуствен интелект, което революционизира начина, по който фирмите управляват най-ценния си актив – хората.
Те имат за цел да преодолеят ограниченията на традиционните електронни таблици и общия софтуер с изкуствен интелект, за да осигурят по-добра видимост, контрол и ефективност при разпределянето на ресурсите.
От рационализиране на разпределението на ресурсите по проекти и повишаване на производителността на екипа до осигуряване на точно фактуриране и прогнозиране на бъдещите нужди, Mosaic App помага на проектните мениджъри като техен стратегически партньор в управлението на ресурсите.
Най-добрите функции на Mosaic
- Получавайте информация в реално време за наличността на членовете на екипа, разпределението на натоварването, пропуските в уменията и потенциалните пречки в проектите.
- Проследявайте разходите по проекти, анализирайте рентабилността на ресурсите и генерирайте точни фактури – всичко това в рамките на една унифицирана платформа.
- Използвайте персонализирани табла, отчети и полета с данни, които гарантират, че съответната информация е лесно достъпна за информирано вземане на решения на всички нива в организацията.
- Бъдете информирани, съгласувани и продуктивни с актуализации в реално време, функции за сътрудничество и мобилен достъп.
Ограничения на Mosaic
- Някои потребители изразиха опасения относно сигурността и поверителността на данните.
- Може да се наложи допълнителна конфигурация или персонализиране, за да се отговори на специфичните нужди на определени индустрии с уникални работни процеси.
Ценообразуване на Mosaic
- Стартови план: Персонализирана цена
- Pro Plan: Персонализирано ценообразуване
- План за предприятия: Индивидуални цени
Оценки и рецензии на Mosaic
- G2: 4. 4/5 (Недостатъчно рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)
7. Resource Guru
Известен със своята простота и лекота на употреба, Resource Guru подпомага бизнеса от всякакъв мащаб, от самостоятелни предприемачи до големи предприятия. Можете да използвате този инструмент, за да рационализирате разпределението на ресурсите и да оптимизирате ефективността на проектите.
Той използва минималистичен подход, фокусирайки се върху основните функционалности, необходими за ефективно планиране на ресурсите и управление на екипа. Интуитивният му интерфейс и функционалността „плъзгане и пускане” го правят лесен за научаване и използване, което позволява на екипите бързо да станат компетентни в управлението на графиците и натоварването си.
Най-добрите функции на Resource Guru
- Получете изчистен интерфейс и функционалност „дръпни и пусни“, които правят софтуера лесна за използване платформа, дори и за потребители без технически познания.
- Създавайте персонализирани отчети и информативни табла, за да получите ценна информация за използването на ресурсите, напредъка на проектите и ефективността на екипа.
- Работен процес за одобрение на книги, за да улесните процеса на заявка на ресурси за конкретни проекти чрез създаване на прозрачна верига за одобрение.
- Интегрирайте го с различни популярни бизнес инструменти, включително календари, счетоводен софтуер и инструменти за управление на проекти.
Ограничения на Resource Guru
- Потребителите, които търсят високо персонализирани отчети или задълбочен анализ на данни, може да открият, че липсват разширени функционалности.
- Някои потребители може да сметнат, че интерфейсът не предлага достатъчно опции за персонализиране в сравнение с други съвременни софтуерни решения.
Цени на Resource Guru
- План Grasshopper: 5 USD/потребител на месец
- Blackbelt Plan: 8 долара на потребител на месец
- Майсторски план: 12 $/потребител на месец
Оценки и рецензии на Resource Guru
- G2: 4,7/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)
8. Paymo
Paymo преодолява ограниченията на едностранчивите инструменти, като предлага цялостен набор от функции, включващи управление на задачи, планиране на екипната работа, проследяване на времето и фактуриране на клиенти.
Това е платформа „всичко в едно“, която ви дава възможност да управлявате целия жизнен цикъл на проекта си от централен хъб. Този рационализиран подход елиминира необходимостта от използване на множество инструменти, минимизира изолираните данни и насърчава по-голяма ефективност и сътрудничество в екипите.
Най-добрите функции на Paymo
- Консолидирайте основни функции като управление на задачи, планиране на екипа, проследяване на времето и фактуриране на клиенти в един централен хъб.
- Организирайте задачите ефективно с визуални Kanban табла. Плъзгайте и пускайте задачите между различни етапи (като „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“), за да визуализирате работния процес, да идентифицирате пречките и да проследявате напредъка с един поглед.
- Използвайте няколко опции за проследяване на времето, включително ръчни таймери, автоматично проследяване и офлайн записи.
- Създавайте фактури с помощта на автоматизация и обработка на плащания въз основа на проследявано време и разходи и приемайте онлайн плащания от клиенти директно в платформата.
Ограничения на Paymo
- Може да не са толкова надеждни като специализираните инструменти за управление на проекти, когато се работи с мащабни проекти със сложни зависимости.
- Някои потребители съобщават, че мобилното приложение има по-малко функции и възможности в сравнение с уеб-базираната платформа.
Цени на Paymo
- Безплатно завинаги
- Стартово ниво: 9,9 $/потребител на месец
- Малък офис: 15,9 $ на потребител на месец
- Бизнес: 23,9 $/потребител на месец
Оценки и рецензии за Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)
9. ClickTime
От 1999 г. ClickTime е завоювал ниша в областта на проследяването на времето и управлението на ресурсите. Той надхвърля основните времеви таблици, като предлага солиден набор от функции, включително проследяване на времето, управление на проекти, управление на разходите и подробни отчети.
ClickTime се отличава с персонализирани табла и автоматизирани работни процеси, които улесняват въвеждането и анализа на данни, като същевременно ви спестяват ценно време и намаляват риска от грешки.
Най-добрите функции на ClickTime
- Създайте персонализирани табла за визуализиране на ключови показатели и получаване на информация в реално време за напредъка на проектите, ефективността на екипа и използването на ресурсите.
- Автоматизирайте работните процеси, оптимизирайте въвеждането и анализа на данни, спестете време и минимизирайте грешките.
- Интегрирайте ClickTime с различни популярни бизнес инструменти, включително софтуер за счетоводство, платформи за управление на проекти и CRM системи.
- Проследявайте времето точно с различни методи, включително ръчни таймери, автоматично проследяване на времето и интеграция с мобилни приложения.
- Прикачете разписки и управлявайте възстановявания, които гарантират точно проследяване на разходите и рационализирано финансово управление.
Ограничения на ClickTime
- Може би не са толкова надеждни, колкото специализираните инструменти за управление на проекти
- Бизнесите, които изискват широко сътрудничество с клиенти, може да открият, че липсват специални функции за безпроблемна комуникация с клиенти.
Цени на ClickTime
- Стартово ниво: 13 $/потребител на месец
- Екип: 17 $/потребител на месец
- Premier: 28 $/потребител на месец
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Paymo
- G2: 4. 6/5 (700+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)
10. Parallax
Parallax е стратегическа и базирана на данни платформа, специално проектирана за организации, предлагащи дигитални услуги. Тя дава възможност на агенции, консултантски фирми и студия за разработка да управляват ресурсите си с оглед на бъдещето чрез прогнози, оптимизация и финансови прозрения.
Parallax използва цялостен подход, който се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи работни процеси, като взема предвид наличността на екипа, уменията, изискванията на проекта и финансовите цели.
Този подход, фокусиран върху данните, отличава Parallax от останалите. Той използва исторически данни, информация в реално време и възможности за прогнозиране, за да планира проактивно проекти, да идентифицира потенциални пропуски в капацитета на ресурсите и да гарантира оптимално разпределение на проектите.
Най-добрите функции на Parallax
- Създавайте различни сценарии за проекти и прогнозирайте потенциалните изисквания за ресурси.
- Проследявайте бюджетите, разходите и рентабилността на проектите в реално време.
- Получете ясна представа за използването на ресурсите от вашия екип в реално време.
- Създавайте персонализирани отчети и информативни табла, за да получите ценна информация за използването на ресурсите, изпълнението на проектите и производителността на екипа.
- Постигнете прозрачност и сътрудничество с клиентите, като използвате клиентски портали и опции за видимост на проектите.
Ограничения на паралакса
- Подходът, основан на данни, и усъвършенстваните функционалности може да изискват по-дълъг период на обучение в сравнение с по-опростените инструменти за управление на ресурсите.
- За разлика от софтуера за управление на ресурси с общо предназначение, Parallax е специално разработен за организации, предлагащи цифрови услуги.
Ценообразуване на Parallax
- Персонализирани цени
Рейтинги и отзиви за Parallax
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)
Повишете производителността на екипа си с ClickUp
След като сравнихте 10-те най-добри решения за управление на човешките ресурси, вече можете да разберете по-добре как действат тези инструменти и приложения и как могат да ви помогнат да оптимизирате работните процеси, да идентифицирате области за подобрение и да улесните вземането на решения въз основа на данни.
Но ако искате да използвате софтуер, който се интегрира с по-широкия ви инструмент за управление на проекти, обмислете ClickUp! С ClickUp ще се насладите на допълнителни функционалности като управление на задачи, инструменти за комуникация и споделяне на документи.
Регистрирайте се в ClickUp още днес! Изберете цялостно решение за управление и оптимизиране на натоварването на вашия екип и за осигуряване на ефективно използване на ресурсите!