15 шаблона за имейли за проследяване на продажбите за заети екипи

Според проучване на Brevet, 80% от продажбите изискват пет последващи действия, за да бъдат сключени, но 44% от търговските представители се отказват след само едно.

Разликата между търговските представители, които постигат квотата си, и тези, които не я постигат, често се свежда до едно: последователна система за проследяване, която не разчита на паметта или разпръснати инструменти.

Това ръководство ви представя доказани теми, повторяема структура на имейли и безплатни шаблони, които можете да използвате още днес. Показваме ви също как да централизирате работния си процес по проследяване, за да не пропуснете нищо.

Шаблони за имейли за проследяване на продажбите на един поглед

Какво е имейл за проследяване на продажбите?

Имейл за проследяване на продажби е съобщение, което изпращате на потенциален клиент, след като вече сте установили контакт чрез телефонно обаждане, среща или демонстрация. Целта му е да поддържа разговора и да приближи сключването на сделката.

Въпреки че всеки търговец изпраща имейли за проследяване, проучванията показват, че само 27% от имейлите за продажби се отварят и по-малко от 8% получават отговор – често защото липсва персонализация, пристигат в неподходящ момент или не съдържат ясно формулирана молба.

Истинският проблем за екипите по продажбите е „разпръскването на контекста “ – когато критичната информация е разпръсната в несвързани инструменти, а 80% от времето за анализ се изразходва за търсене и подготовка на данни, вместо за продажби.

Информацията за потенциалните ви клиенти е в CRM, черновите на имейлите ви са в Gmail, бележките от срещите ви са в отделен документ, а напомнянията за последващи действия са в приложение за задачи. Тази фрагментация е рецепта за катастрофа, която води до пропуснати последващи действия и непоследователни съобщения, които позволяват сделките да се провалят.

Премахнете това напрежение, като използвате централизирано работно пространство, където са събрани вашите шаблони за имейли за проследяване на продажбите, данни за потенциални клиенти и задачи за проследяване.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата – това са над 120 часа годишно, загубени в ровене из имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Запознайте се с ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Примери за теми на имейли за проследяване на продажбите

Темата на имейла ви е пазителката на вашата електронна поща. Ако тя не е успешна, вашето съобщение никога няма да бъде прочетено сред 361,6 милиарда имейла дневно и усилията ви ще бъдат напразни. Най-добрите теми са кратки, лични и интригуващи.

Дръжте ги под 50 символа, използвайте името или компанията на потенциалния клиент и избягвайте думи, които изглеждат като спам, като „БЕЗПЛАТНО“ или „ДЕЙСТВАЙТЕ СЕГА“. Ето някои доказани примери за различни сценарии:

След продажбено обаждане: „Бърз въпрос относно [конкретна обсъдена тема]”

При липса на отговор: „Загубих ли те, [Име]?“

След изпращане на предложение/оферта: „Какво мислите за предложението?“

След демонстрация: „[Вашата компания] + [Компания на потенциалния клиент]: следващи стъпки“

След конференция или събитие: „Радвам се, че се запознахме на [Име на събитието]”

Възобновяване на контакта с потенциален клиент: „Все още ли се интересувате от [решаване на проблем Х]?“

След оставяне на гласово съобщение: „[Име], току-що ти оставих гласово съобщение“.

Подход, насочен към добавената стойност: „Идея за [конкретно предизвикателство, което са споменали]”

💡 Съвет от професионалист: Не можете да намерите подходящите думи? Помолете ClickUp Brain за помощ. AI Writer ще ви помогне да изразите мислите си и да ги превърнете в структурирани имейл формати.

Как да напишете имейл за проследяване на продажбите

Търговските представители прекарват средно 21% от деня си в писане на имейли – и голяма част от това време се губи в пренаписване на едно и също последващо писмо от нулата. Проста, повтаряема структура ви помага да пишете ефективни имейли бързо.

Използвайте тази петчастна структура за всеки сценарий на продажби:

Персонализирано начало: Започнете, като се позовете на конкретен детайл от последното ви взаимодействие. Споменаването на нещо от разговора, срещата или предишния имейл доказва, че обръщате внимание и не изпращате просто масово съобщение. Напомняне за стойността: Накратко повторете основния проблем, който решавате, или основната полза, която предлагате. Не предполагайте, че потенциалният клиент помни всичко за вашето решение. Нова информация или ресурс: Добавете нещо полезно към разговора. Това може да бъде казус, подходяща статия или отговор на въпрос, който са задали, като им дадете причина да се ангажират. Ясно призив за действие (CTA): Направете едно конкретно искане. Помолете ги да резервират разговор, да отговорят с обратна връзка или да потвърдят следващите стъпки, но избягвайте да искате няколко неща наведнъж. Професионално заключение: Бъдете кратки и професионални. Ако има смисъл, включете линк към календара си, за да улесните планирането.

По отношение на времето, най-добре е да направите последваща комуникация в рамките на 24-48 часа след срещата. Ако правите студена комуникация, разпределете контактите си на интервали от три до пет дни. Сега, когато вече имате структурата, ето 15 шаблона, които можете да персонализирате. ✨

📚 Прочетете също: Какви са скритите разходи от лошото време за последващи действия за екипите по продажбите

15 най-добри шаблона за имейли за проследяване на продажбите

Да имате библиотека с шаблони е добро начало, но ако те просто стоят в някаква папка, няма да ви бъдат от голяма полза. Имате нужда от система.

Следващият списък включва както готови за копиране имейл сценарии, така и шаблони за работни процеси, които помагат на вашия екип да управлява, автоматизира и проследява целия процес на проследяване в голям мащаб.

1. Шаблон за имейл за проследяване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за имейл за проследяване на ClickUp ще ви помогне да поддържате организация и да контролирате взаимоотношенията си с клиентите – всичко на едно място.

Непрекъснатото пренаписване на един и същ общ имейл за проследяване е истинско изпитание. То отнема часове и води до непоследователни съобщения в екипа.

Спрете да започвате от нулата и пренесете шаблоните си там, където се извършва работата ви. Получете предварително създадена структура в ClickUp Docs с шаблона за имейл за проследяване на продажбите на ClickUp.

Има персонализирани секции за начало, предложение за стойност, CTA и подпис, така че можете да сте сигурни, че всеки имейл е в съответствие с бранда. Тъй като се намира в ClickUp, представителите могат да имат достъп до него точно до задачите си за потенциални клиенти и информацията за сделките – без повече превключване между раздели.

Защо ще харесате този шаблон:

Създайте сценарии за след срещата, след демонстрацията или за обща проверка.

Получете готово персонализирано начало, напомняне за стойността, линк към ресурси и едно ясно CTA.

Бързо адаптирайте тона и дължината, за да отговарят на различни индустрии или размери на сделките.

Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате незабавно персонализирани варианти, като извличате контекст от задачите на потенциалния клиент или предишни бележки.

2. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте лесно всичките си продажбени обаждания, резултатите от тях и по-нататъшните действия с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp.

Току-що сте провели чудесна продажбена разговор, но докато седнете да напишете последващия имейл, сте забравили ключовите детайли. Това води до обикновен имейл, който не успява да се възползва от създадения от вас импулс.

С шаблона за продажбени обаждания на ClickUp можете да свържете бележките си от обажданията директно с последващите действия.

Записвайте участниците, темите на дискусиите и задачите за действие на едно място. След разговора, задействайте задача за последващи действия с предварително зареден шаблон за имейл, за да сте сигурни, че контекстът на разговора няма да се изгуби.

Защо ще харесате този шаблон:

Лесно споменете конкретни моменти от разговора, за да покажете, че сте слушали внимателно.

Свържете бележките си от разговорите директно с задачите си за последващи действия, за да не пропуснете нищо важно.

Получете насоки за това как да се позовавате на конкретни теми от разговора, като например „Както обсъдихме, най-голямото предизвикателство за вашия екип е...“.

💡 Съвет от професионалист: Можете дори да използвате ClickUp AI Notetaker, за да записвате автоматично обобщения на разговорите, които се вписват директно в персонализираните ви имейли. Получавайте записи от срещи, транскрипти и задачи за действие в пощенската си кутия с AI Notetaker на ClickUp.

3. Шаблон за CRM за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Намерете потенциални клиенти, сключвайте сделки и получавайте информация чрез стратегии за продажби, базирани на данни, с шаблона за продажби CRM на ClickUp.

Когато се занимавате едновременно с отделна CRM система, вашия имейл клиент и списък със задачи, лесно е да пропуснете дати за последващи действия. Това разпръскване на контекста означава, че сделките се провалят просто защото никой не знае кои потенциални клиенти се нуждаят от внимание.

Управлявайте потенциални клиенти, сделки и графици за последващи действия без отделен, независим CRM инструмент, като използвате шаблона ClickUp Sales CRM. Той ви позволява да проследявате всеки потенциален клиент и статуса на последващите действия в един единствен изглед, като елиминира разрастването на инструментите.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте важни данни за последващите действия, като дата на последния контакт, дата на следващото последващо действие и етап на сделката с помощта на персонализирани полета

Създайте изглед, който веднага ви показва кои потенциални клиенти „имат нужда от последващи действия днес“.

Достъп до вашите шаблони за имейли с едно кликване от всеки запис за контакт за бързо и богато на контекст общуване.

4. Автоматизация на имейли с шаблон ClickUp

Получете безплатен шаблон Настройте параметрите и изпращайте автоматични имейли чрез шаблона за автоматизация на имейли на ClickUp.

Разчитането на паметта ви или ръчните напомняния в календара води до човешки грешки.

Задействайте автоматично имейли за проследяване въз основа на промени в статуса на задачите, крайни срокове или други условия с помощта на Email Automation with ClickUp Template и неговите предварително създадени ClickUp Automations.

Оставете системата да се погрижи за времето, за да можете да се съсредоточите върху персонализацията. Например, можете да настроите автоматизация, която да създава задача за последваща връзка три дни след като етапът на сделката се промени на „Изпратено предложение“.

Защо ще харесате този шаблон:

Комбинирайте автоматизацията с човешка проверка, като настроите автоматизирани функции за автоматично създаване на имейли, които да прегледате и изпратите ръчно, запазвайки автентичността.

Позволете на ClickUp Brain да изготви персонализирано съдържание за последващи действия въз основа на историята на задачите и бележките на потенциалния клиент.

Уверете се, че всеки автоматизиран имейл все още изглежда личен и уместен.

5. Шаблон за имейл маркетингова кампания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте стратегията си за имейли с шаблона за имейл маркетинг кампании на ClickUp.

Структурирайте капкови кампании, както и еднократни имейли с шаблона за имейл маркетинг кампании на ClickUp.

Когато екипите по продажби и маркетинг не са съгласувани, те могат да изпратят противоречиви съобщения на едни и същи потенциални клиенти. Това създава объркващо преживяване и пропилява усилията на всички.

За да предотвратите това, планирайте последователността от многократни контакти на едно и също място, където планирате и останалите си маркетингови дейности. Когато и двата екипа виждат една и съща времева линия на кампанията и данни за ангажираността на потенциалните клиенти, вашите съобщения остават последователни.

Защо ще харесате този шаблон:

Лесно структурирайте поредица от три до пет имейла за проследяване с ясни цели за всеки контакт.

Следете процента на отворени писма и кликвания в таблото за управление на ClickUp, за да видите какво работи.

Съхранявайте всичките си имейл ресурси, копия и съобщения на едно централно място за лесен достъп.

💡 Съвет от професионалист: Проследявайте централизирано продажбените процеси и резултати на едно място, като използвате персонализирани и споделяеми табла за управление ClickUp.

6. Шаблон за маркетингов имейл на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за маркетингови имейли на ClickUp ви помага да създавате красиви, персонализирани имейли, които привличат вниманието и увеличават ангажираността.

Изпращането на твърдо продаващ имейл за проследяване твърде рано в цикъла на продажбите може да отблъсне потенциалните клиенти, които не са готови да купят. Нужен ви е начин да останете в съзнанието им, без да бъдете натрапчиви, като съчетаете продажбени и маркетингови послания за по-мек подход.

Поддържайте интереса на потенциалните клиенти с имейли, ориентирани към стойността, и полезно съдържание, вместо с директни продажби, като използвате шаблона за маркетингови имейли на ClickUp. Той е идеален за споделяне на съдържание, казуси или покани за събития с потенциални клиенти в ранен етап или за кампании за повторно ангажиране.

Защо ще харесате този шаблон:

Структурата, която поставя на първо място стойността, ви насърчава да започнете с полезен ресурс или информация, последвани от меко CTA.

Съхранява всички ваши маркетингови активи, като казуси и технически документи, в ClickUp Docs, за да ги вмъкнете лесно в имейлите си.

Помага ви да изградите доверие и да се позиционирате като полезен експерт, а не просто като продавач.

7. Шаблон за имейл за представяне на бизнеса в ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за имейл за представяне на бизнеса на ClickUp, за да представите компанията си на потенциални инвеститори, партньори или клиенти и да направите съобщения, свързани с бизнеса.

Ако първият ви имейл до потенциален клиент е слаб, всички ваши бъдещи последващи имейли ще се превърнат в трудна битка. Лошото първо впечатление може да провали сделката, още преди тя да е започнала.

Силно и уместно въведение в имейла улеснява всяко последващо проследяване, защото вече сте установили защо се свързвате.

Шаблонът за имейл за представяне на бизнеса на ClickUp ви предоставя ясен формат за първоначалния контакт. Направете силно първо впечатление с структурирано въведение, което подготвя почвата за бъдещи последващи действия.

Защо ще харесате този шаблон:

Ръководства, които ви помагат да опишете кои сте, защо се свързвате с тях, какво ще спечелят те и ясен следващ етап.

Използва ClickUp Brain, за да генерира бързо персонализирани варианти на вашето въведение за различни типове купувачи.

Позволява ви да следите ангажираността на вашите въвеждащи имейли директно в CRM изгледа ви в ClickUp.

8. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте данните на клиентите с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ с шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Без ясна представа за вашите сделки, нямате представа кои от тях са в застой или се нуждаят от последващи действия. Тази липса на видимост означава, че сделките пропадат просто защото са били забравени.

Предотвратете охлаждането на сделките с визуално управление на процеса. Вижте етапа на всяка сделка и статуса на последващите действия в изглед Kanban или изглед Списък с шаблона ClickUp Sales Pipeline. Търговските представители могат незабавно да видят кои потенциални клиенти се нуждаят от внимание, така че нищо да не бъде пропуснато.

Защо ще харесате този шаблон:

Персонализирайте етапи като „Контакт“, „Планирано проследяване“ и „Изпратено предложение“, за да съответстват на вашия процес на продажби.

Използвайте таблата на ClickUp, за да видите автоматично сделките с просрочени последващи действия, така че да можете да реагирате бързо.

Настройте ClickUp Automations, за да премествате сделките автоматично между етапите, когато последващата кореспонденция е приключена.

9. Шаблон за ръководство за продажбена стратегия на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте печеливши стратегии и продажбени обаждания, съобразени с вашия бизнес, с помощта на шаблона за стратегия за продажби на ClickUp.

Когато нови търговски представители се присъединят към екипа, те често не знаят най-добрите практики на екипа за проследяване. Това води до непоследователни контакти и по-дълго време за навлизане в работата.

Документирайте стратегията за последващи действия на екипа си, за да са всички на една и съща страница. Запишете най-добрите практики, сценарии за имейли и насоки за времето в шаблон Doc с шаблона ClickUp Sales Strategy Guide Template. Като съхранявате стратегията в същото работно пространство като сделките си, помагате на новите представители да се научат по-бързо.

Защо ще харесате този шаблон:

Включете раздели за правила за времето, рамки за съобщения и справяне с възражения.

Свържете стратегическия си наръчник директно с вашите актуални шаблони за имейли и автоматизации, за да бъде винаги актуален.

Позволете на представителите да използват ClickUp Brain, за да задават въпроси относно наръчника и да получават отговори в реално време, без да прекъсват мениджъра.

10. Шаблон за протоколи от срещи по продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете дискусиите от срещите в практически стъпки с шаблона за протоколи от срещи по продажбите на ClickUp.

След среща, задачите за действие и ключовите решения често се губят в разпръснати бележки или се забравят напълно. Това ви принуждава да изпращате последващи имейли, които липсват конкретен контекст, и важните следващи стъпки никога не се изпълняват.

Документирайте решения, действия и отговорни лица за последваща комуникация с шаблона за протоколи от срещи за продажби на ClickUp. Тези протоколи се използват директно за персонализиране на имейлите за последваща комуникация, което ви позволява да пишете неща като: „Както обсъдихме, споменахте за X проблем...“

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте подробности като участници, точки от дневния ред, теми за обсъждане и задачи с отговорници и крайни срокове.

Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да генерирате автоматично резюмета от срещи и да извличате задачи за действие, които могат да попълнят този шаблон.

Свържете протоколите от срещите си директно с последващи задачи и записи за сделки, така че цялата информация да е на едно място.

11. 30 шаблона за имейли за проследяване на HubSpot

Търсенето на външни шаблони може да бъде добра отправна точка, но често води до натрупване на несвързани файлове. 30 шаблона за имейли за проследяване на HubSpot предлагат 30 сценария на едно място за различни ситуации.

чрез HubSpot

Защо ще харесате тези шаблони:

Решавайте ситуации като след среща, липса на отговор и след гласово съобщение.

Персонализирайте съдържанието, за да отговаря на вашите специфични изисквания.

Импортирайте ги в ClickUp Docs, за да създадете централизиран, единен източник на информация за вашия екип.

12. 75 доказани шаблона за имейли за продажби на HubSpot

75-те доказани шаблона за имейли за продажби на HubSpot обхващат по-широки сценарии за продажби, които надхвърлят простото проследяване, включително проучване и сключване на сделки.

чрез HubSpot

Защо ще харесате тези шаблони:

Шаблоните за имейли за първо контактни помагат да започнете значими разговори и да установите връзки.

Имейлите за проследяване поддържат разговора и насочват потенциалните клиенти през процеса на продажбата.

Имейлите за прекратяване на връзката ви освобождават от неактивни потенциални клиенти, като същевременно запазват възможностите за бъдещето.

💡 Съвет от професионалист: Като копирате тези шаблони в ClickUp Docs, можете да ги персонализирате, за да съответстват на стила на вашата марка, и да ги организирате с етикети и папки, което ги прави лесни за търсене и достъпни точно до вашия CRM и задачите ви.

13. Шаблон. Шаблон за имейл бележка на Template.net в Word

Някои екипи са свикнали да работят в Microsoft Word и може да търсят шаблони за изтегляне. Шаблонът за имейл бележка на Template.net е съвместим с Word и можете да го използвате.

чрез Template. net

Защо ще харесате този шаблон:

Напишете ясни и кратки имейли с бележки до клиенти и партньори

Изтеглете и редактирайте в Microsoft Word, Google Docs или Apple Pages.

💡 Съвет от професионалист: Когато няколко търговски представители изтеглят и редактират свои локални копия, вашите съобщения стават непоследователни. По-добър подход е да импортирате тези шаблони в ClickUp Docs, където всички могат да си сътрудничат в реално време и да имат достъп до най-актуалните версии.

14. Безплатен Excel CRM шаблон на Vertex42

За много малки екипи или самостоятелни предприемачи проследяването на потенциални клиенти в електронна таблица може да изглежда като просто решение. Безплатният Excel CRM шаблон на Vertex42 е безплатна опция, която можете да използвате.

чрез Vertex42

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте таблици от CRM база данни, за да сортирате, филтрирате и показвате важна информация за клиентите.

Записвайте бележки за комуникацията с потенциалните си клиенти чрез коментари в клетките или колона „Бележки“.

💡 Съвет от професионалист: Excel не разполага с автоматизация, сътрудничество в реално време и интеграция с вашите инструменти за имейл. С разрастването на екипа ви ще прекарвате повече време в актуализиране на електронната таблица, отколкото в продажби. Получете познат интерфейс, подобен на електронна таблица, с вградена автоматизация и сътрудничество, като използвате шаблона ClickUp Sales CRM като лесен начин за ъпгрейд.

15. Шаблон за продажбено предложение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Напишете рекламно послание с шаблона за рекламни послания на ClickUp.

Ако имейлите за проследяване на вашия екип съдържат непоследователни съобщения, основната стойност на вашия продукт може да се загуби. Това се случва, когато вашата продажбена стратегия не е документирана и лесно достъпна.

Осигурете последователни съобщения за стойността във всяко последващо действие, като създадете и усъвършенствате основния си аргумент в централен документ с шаблона за продажбени аргументи на ClickUp. Търговските представители, които усвоят този аргумент, могат да вплетат ключови предложения за стойност във всяко последващо действие, без да звучат като че ли четат от сценарий.

Защо ще харесате този шаблон:

Определете ключови елементи на презентацията, като проблем, решение, диференциация и доказателства.

Свържете документа с предложението си директно с шаблоните си за имейли, за да поддържате съгласуваност в съобщенията си.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате различни версии на вашата презентация за различни типове купувачи.

Грешки в имейлите за проследяване на продажбите, които трябва да се избягват

Дори и с най-добрите шаблони е лесно да допуснете грешки, които да понижат процента на отговорите. Изпращането на последващи имейли, които биват игнорирани или, по-лошо, предизвикват отписвания, може да навреди на отношенията с потенциалните клиенти. Ето най-често срещаните капани, които трябва да избягвате:

Общи начални фрази: Започването с „Просто проверявам“ или „Проследявам“ показва, че не сте персонализирали имейла, и го прави лесен за игнориране.

Липса на ясен призив за действие: Неясни искания като „Споделете ми мнението си“ не дават на потенциалния клиент Неясни искания като „Споделете ми мнението си“ не дават на потенциалния клиент ясна представа за следващата стъпка и не го подтикват към действие.

Твърде много последващи имейли, изпратени твърде бързо: Бомбардирането на пощенската кутия на потенциалния клиент изглежда отчаян ход и е бърз начин да се отпишете.

Пренебрегване на предишния контекст: Ако не споменете това, което сте обсъждали в последния си разговор, ще бъдете забравени.

Стени от текст: Дългите и плътни имейли не се четат в натоварен ден. Направете съобщението си лесно за четене с къси параграфи и точки.

Неправилно време: Изпращането на имейл в 23:00 часа в петък почти гарантира, че той ще бъде затрупан до понеделник сутринта.

Без добавена стойност: Всяко последващо действие трябва да Всяко последващо действие трябва да предлага нещо полезно . Ако само искате нещо, не им давате причина да отговорят.

Конвергентното работно пространство ви помага да избегнете тези грешки. Шаблоните осигуряват структура, ClickUp Automations се грижи за времето, а централизираните бележки в ClickUp предотвратяват загубата на контекст.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

С развитието на изкуствения интелект, успешни ще бъдат екипите, които го използват за персонализиране в голям мащаб – не за да разпращат общи съобщения, а за да направят всяко последващо действие целенасочено.

За да видите как изкуственият интелект може да трансформира целия ви процес на продажби, а не само последващите действия, гледайте това практическо ръководство, което демонстрира ключови стратегии за използване на изкуствения интелект в целия ви работен процес по продажбите.

Превърнете шаблоните си за последващи действия в сключени сделки

Ефективните последващи действия са комбинация от структура, време и персонализация. Най-голямата пречка за стратегията за последващи действия е фрагментирането – когато информацията за потенциалните клиенти, черновите на имейли и напомнянията за задачи са разпръснати в различни инструменти, нещата неизбежно се изпускат.

Търговските екипи, които централизират своите шаблони, данни и работни процеси на едно място, сключват повече сделки, защото нищо не се губи. Всяка точка на контакт се основава на предходната, създавайки безпроблемно преживяване за потенциалния клиент.

Готови ли сте да централизирате проследяването на продажбите си? Започнете безплатно с ClickUp.

Често задавани въпроси

Шаблоните за имейли са действителните думи, които изпращате, като теми и текст. Шаблоните за работния процес са системите, които създавате, за да организирате кога, как и на кого изпращате тези имейли, включително тригери за автоматизация и проследяване.

Повечето експерти по продажби препоръчват пет до седем контакта, преди да се премине нататък. Въпреки това, правилният брой зависи от вашата индустрия, размера на сделката и всички сигнали за ангажираност, които виждате от потенциалния клиент.

Да, можете. Автоматизацията може да се погрижи за времето и тригерите, а AI инструменти като ClickUp Brain могат да изготвят персонализирано съдържание въз основа на данните на вашия потенциален клиент, което да прегледате преди изпращане.