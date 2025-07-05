Безплатни опции за шаблони за имейли за продажби, които увеличават конверсиите

🔎 Проверени факти 87% от маркетинг лидерите смятат, че имейл маркетинга е от решаващо значение за постигането на успех.

Дори и с задълбочено проучване и дълбоко разбиране на проблемите на клиентите, не е лесно да получите отговор на вашите имейли за продажби. И това е разбираемо. В края на краищата, клиентите получават десетки имейли на ден. Затова ви е необходим имейл, който е добре изработен и съобразен с нуждите на вашите клиенти, за да привлече вниманието им.

Тук на помощ идват шаблоните за имейли за продажби. Те предлагат солидна рамка, която гарантира яснота и ангажираност, като същевременно ви позволява да персонализирате основното послание. Използването на подходящ шаблон за имейл за продажби спестява време, поддържа последователност в комуникацията ви и подобрява процента на отговори.

Нека разгледаме най-добрите безплатни шаблони за имейли за продажби, които са налични днес, за да дадем на вашите кампании за продажби необходимия тласък. ⚡

Какво представляват шаблоните за имейли за продажби?

Шаблоните за имейли за продажби са предварително написани формати на имейли, които привличат потенциални клиенти, поддържат интереса на потенциалните клиенти и сключват сделки ефективно. Те осигуряват структурирана рамка за управление на имейли, гарантираща последователност и позволяваща персонализация.

Следвайки изпитан подход, шаблоните за имейли за продажби ви помагат да спестите време, да поддържате гласа на марката и да подобрите процента на отговори.

Един добре структуриран шаблон за имейл за продажби включва следните ключови елементи:

Тема на имейла : 47% от имейлите се отварят или изтриват въз основа на темата. Привлекателна и кратка тема, която привлича вниманието и насърчава получателя да отвори имейла ✅

Персонализирано поздравяване : Обръщайте се към получателя по име, за да създадете усещане за лична връзка с топло отношение ✅

Увод : Силно начално изречение, което предизвиква интерес, подчертава проблем или се позовава на предишен имейл или взаимодействие ✅

Предложение за стойност : Ясно и кратко обяснение на няколко ключови характеристики на продукт или услуга, които са свързани с нуждите на получателя, за да се придаде незабавна стойност на имейла ✅

Социално доказателство: Когато клиентите четат отзиви от други клиенти, те се чувстват по-уверени в продуктите или услугите ви. Имейлът трябва да включва някои отзиви от съществуващи клиенти ✅

Призив за действие (CTA) : Ясен призив за действие, като например насрочване на кратък разговор по телефона или чат, регистрация за демонстрация или отговор на имейл, за да продължите разговора ✅

Заключително изявление : Вежливо и професионално заключение с подходящи заключителни файлове, което оставя вратата отворена за по-нататъшна комуникация ✅

Подпис: Контактни данни, име на компанията и друга необходима информация ✅

Примери и случаи на употреба на шаблони за имейли за продажби

Управлението на комуникациите за продажби често отнема много време, но с подходящите инструменти това не е задължително.

ClickUp , приложението за ежедневна работа, поддържа целия ви работен процес по продажбите организиран. Неговият AI-задвижван работен асистент, ClickUp Brain, ви помага да създавате без усилие имейли за продажби с голямо въздействие.

Независимо дали се свързвате с потенциални клиенти, правите проследяване или сключвате сделки, ClickUp Brain генерира убедителни, персонализирани шаблони за имейли за секунди, спестявайки ви време и поддържайки високо ниво на ангажираност.

Ето осем ефективни примера за употреба и подсказки от ClickUp Brain, които ще ви помогнат да създадете перфектните имейли за продажби за всеки сценарий.

1. Имейл за първоначален контакт

Да привлечете потенциални клиенти, които никога не са взаимодействали с вашия бизнес, е трудно! Това включва да се свържете с потенциални клиенти, които не са запознати с вашата марка. За да разчупите леда с имейл, трябва да привлечете вниманието бързо, да установите доверие и да предложите незабавна стойност – и всичко това в само няколко изречения.

чрез ClickUp Brain

Пример № 2: Шаблон, генериран от ClickUp Brain Относно: Открийте [конкретна полза] за вашия бизнес с [наименование на вашата компания] Здравейте [име на получателя], Надявам се, че сте добре! Аз съм [Вашето име], [Вашата длъжност] в [Име на вашата компания]. Ние сме специализирани в [кратко описание на експертизата на вашата компания или предлаганите продукти/услуги], като помагаме на компании като [Име на компанията на получателя] да постигнат [конкретна полза или цел]. Забелязах, че [персонализирано наблюдение за тяхната компания, индустрия или предизвикателства, с които може да се сблъскат]. С [Име на вашата компания] сме помогнали на компании като [споменете известен клиент или индустрия] да [конкретен резултат или постижение]. Ето как можем да ви помогнем: 1. [Ключова полза или характеристика № 1] 2. [Ключова полза или характеристика № 2] 3. [Ключова полза или характеристика № 3] Бихте ли се съгласили на кратък 15-минутен разговор, за да обсъдим как можем да подкрепим [Име на компанията на получателя] в постигането на [конкретна цел или решаване на предизвикателство]? Можете да резервирате удобно за Вас време чрез този линк: [Вмъкнете линк за планиране]. Алтернативно, моля, уведомете ме за Вашата наличност и с удоволствие ще се съобразя с нея. Очаквам с нетърпение да се свържем! С уважение, [Вашето пълно име] [Вашата длъжност] [Наименование на вашата компания]

💡 Бърз трик: Има няколко начина, по които можете да повишите ефективността на имейлите, като използвате изкуствен интелект за написването на имейли за продажби. ClickUp Brain, например, ви помага да: Автоматизирайте рутинните имейли, като научите стила си на писане.

Сканирайте имейлите, за да откриете грешки в правописа, пунктуацията или структурата.

Получете привлекателни теми, тъй като вграденият изкуствен интелект анализира имейли с висока ефективност, за да генерира тема.

Сегментирайте списъка си със съдържание и персонализирайте имейлите си с конкретни подробности. Създавайте контекстуални имейли за продажби с ClickUp Brain

Много е важно да поддържате интереса на потенциалния клиент след първоначалния разговор или среща. Доброто първо впечатление е само началото. Добре планиран имейл за последващи действия поддържа интереса и увеличава шансовете за реализация на продажбата.

Ето как ClickUp Brain може да ви помогне:

чрез ClickUp Brain

Пример № 2: Шаблон, генериран от ClickUp Brain Обект: Проследяване: Отключване на [конкретна полза] за [име на компанията на получателя] Здравейте, [име на получателя], Надявам се, че сте добре! Продължавам разговора ни отскоро за това как [Име на вашата компания] може да помогне на [Име на компанията на получателя] да постигне [конкретна цел или полза]. Накратко, ние сме специализирани в [кратко повторете вашата ценностна предложения] и вярвам, че можем да постигнем реален ефект чрез [конкретна полза или решение]. За да ви предоставим допълнителна стойност, ето [ресурс, казус или информация], който подчертава как сме помогнали на компании като [споменете клиент или бранш] да постигнат [конкретен резултат]: [Вмъкнете линк или прикачен файл]. Бих искал да продължим разговора ни и да обсъдим как можем да адаптираме решението си към вашите нужди. Имате ли възможност за кратък разговор по телефона тази седмица? Можете да резервирате час тук: [Вмъкнете линк за график]. Очакваме да се свържете с нас! С уважение, [Вашето пълно име] [Вашата длъжност] [Наименование на Вашата компания]

3. Имейл за повторно ангажиране

Често срещано явление в продажбите е потенциалните клиенти да престанат да отговарят. Вместо да ги оставите да изчезнат, един добре съставен имейл за повторно ангажиране ще възроди ентусиазма им към вашия продукт или услуга.

Ето как ClickUp Brain може да ви помогне:

чрез ClickUp Brain

Пример № 2: Шаблон, генериран от ClickUp Brain Тема: Да се свържем отново: Вълнуващи новини от [Името на вашата компания] Здравейте, [име на получателя], Надявам се, че сте добре! Измина доста време, откакто за последно се чухме, и исках да се свържа с вас, за да ви напомня как [Име на вашата компания] може да помогне на [Име на компанията на получателя] да постигне [конкретна цел или полза]. Откакто последно разговаряхме, въведохме някои вълнуващи нови предложения, които според мен могат да променят изцяло работата на вашия екип: [Нова оферта/функция № 1 и нейните предимства]

[Нова оферта/функция № 2 и нейните предимства]

[Нова оферта/функция № 3 и нейните предимства] Тези актуализации са предназначени да улеснят компании като вашата да [конкретна стойност или резултат]. Бих искал да се свържем отново и да споделя как тези нови функции могат да помогнат на [име на компанията на получателя] да постигне [конкретна цел]. Имате ли време за кратък разговор? Можете да резервирате час тук: [вмъкнете линк за график] или ми кажете кога сте свободни и аз с удоволствие ще се съобразя. Очакваме с нетърпение да се видим! С уважение, [Вашето пълно име] [Вашата длъжност] [Наименование на Вашата компания]

4. Покана за демонстрация на продукт

Виждането е вярване. Като професионалист в продажбите, вие искате вашите клиенти да видят вашия продукт в действие, колкото се може по-скоро! Добре изготвено имейл с покана за демонстрация помага на потенциалните клиенти да разберат стойността на вашия продукт и ги приближава към вземането на решение за покупка и привличането им.

Ето как ClickUp Brain може да ви помогне:

Пример № 2: Шаблон, генериран от ClickUp Brain Тема: Вижте [Име на компанията] в действие – присъединете се към нашата демонстрация на живо! Здравейте, [име на получателя], Готови ли сте да промените начина, по който работи вашият екип? Присъединете се към нас за демонстрация на живо на [Име на компанията] – всеобхватната платформа за продуктивност, която помага на екипите да оптимизират работните процеси, да подобрят сътрудничеството и да свършат повече работа за по-малко време. Само за 30 минути ще откриете как [Име на компанията] може да: [Нова оферта/функция № 1 и нейните предимства]

[Нова оферта/функция № 2 и нейните предимства]

[Нова оферта/функция № 3 и нейните предимства] [Запазете мястото си сега](Вмъкнете линк към демо версия) Не можете да присъствате? Няма проблем! Регистрирайте се все пак и ние ще ви изпратим запис на събитието, който можете да гледате, когато ви е удобно. Очакваме ви! С уважение, [Вашето пълно име] [Вашата длъжност] [Наименование на Вашата компания]

🧠 Интересен факт: Най-търсените и ценени функции в софтуера за управление на проекти са споделянето на файлове, проследяването на времето, интеграцията с имейл и управлението на бюджета. Получете всичко това и още повече с ClickUp, единственото приложение с изкуствен интелект, от което някога ще имате нужда за работа!

5. Имейл с предложение или оферта

Изпращането на професионална ценова оферта до потенциални клиенти е важна част от пътя на клиента. Имейлът с офертата трябва да съдържа повече от просто цифри; той трябва да подчертае стойността на предложението ви и да улесни потенциалния клиент да се съгласи.

Ето как ClickUp Brain може да ви помогне:

чрез ClickUp Brain

Пример № 2: Генериран шаблон от ClickUp Brain Относно: Предложение за [Име на компанията на получателя] — Да започнем Здравейте, [име на получателя], Благодарим Ви, че избрахте [наименование на Вашата компания] за партньор, който да Ви помогне да постигнете [конкретна цел или предизвикателство]. Прилагаме предложение, съобразено с нуждите на [наименование на компанията на получателя], в което очертаваме как можем да Ви предоставим [конкретна полза или решение]. Ето кратко резюме на това, което е включено: Основно предимство № 1 : [Кратко обяснение]

Основно предимство № 2 : [Кратко обяснение]

Основно предимство № 3: [Кратко обяснение] Подробности за цените: [Кратко споменете цените или се позовайте на приложеното предложение за пълни подробности]. Следващата стъпка е проста: нека насрочим кратка телефонна разговор, за да прегледаме предложението и да отговорим на всички ваши въпроси. Можете да резервирате удобно за вас време тук: [Вмъкнете линк за насрочване]. Очакваме с нетърпение да помогнем на [наименование на компанията на получателя] да постигне [конкретна цел]! С уважение, [Вашето пълно име] [Вашата длъжност] [Наименование на вашата компания]

6. Имейл за сключване на сделката

На последния етап добре изготвеният заключителен имейл от търговския представител отговаря на останалите въпроси, създава чувство за спешност и довършва сделката.

Ето как ClickUp Brain може да ви помогне:

чрез ClickUp Brain

Пример № 2: Шаблон, генериран от ClickUp Brain Относно: Да започнем – отключете [конкретна полза] още днес Здравейте, [име на получателя], Искам да ви благодаря, че сте избрали [наименование на вашата компания] за партньор, който да помогне на [наименование на компанията на получателя] да постигне [конкретна цел]. Разбираме, че вземането на решение изисква внимателно обмисляне, затова искам да отговоря на вашите притеснения. Ето защо [Името на вашата компания] е правилният избор: Доказани резултати : Помогнахме на компании като [Име на клиент] да постигнат [конкретен резултат].

Индивидуални решения : Нашата платформа е проектирана да се адаптира към вашите уникални нужди.

Специализирана поддръжка: Нашият екип ще ви съпътства на всеки етап, за да гарантира успеха ви. Ако предприемете стъпка днес, ще се доближите до [конкретна полза или резултат]. Не пропускайте възможността да [конкретна стойност или резултат]. С удоволствие ще ви помогна да направите следващата стъпка. Ако имате някакви последни въпроси, моля, уведомете ме или не се колебайте да насрочите кратка телефонна разговор тук: [Вмъкнете линк за насрочване]. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с вас! С уважение, [Вашето пълно име] [Вашата длъжност] [Наименование на Вашата компания]

5 варианта на шаблони за имейли за продажби

Докато ClickUp Brain генерира шаблони за имейли, базирани на изкуствен интелект, конспекти за блог публикации и съдържание, съобразено с вашите уникални нужди в областта на продажбите, готовите за употреба шаблони за имейли за продажби на ClickUp предлагат структурирана, готова за употреба рамка за безпроблемно достигане до клиенти, последващи действия и конверсии.

1. Шаблон за последващ имейл от ClickUp

Вземете безплатен шаблон Автоматизирайте комуникацията с клиентите, проследявайте последващите действия и задавайте напомняния с шаблона за последващи имейли на ClickUp.

Ръчното проследяване на няколко разговора едновременно или търсенето на имейли е предизвикателство и води до грешки. Шаблонът за имейли за проследяване на ClickUp предоставя ефективен начин да поддържате всичко организирано и да поддържате отношенията с клиентите.

С вградените опции за планиране и персонализиране можете да изпращате напомняния, да подчертавате ключови моменти и да подтиквате потенциалните клиенти към вземане на решение, като същевременно поддържате топъл и автентичен тон.

Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте статуса, приоритета и други подробности за последващия имейл, за да не пропуснете нито една възможност.

Създайте списъци за проверка, за да проследявате различните фази на изпращане на последващ имейл с ClickUp Docs.

Планирайте имейлите си предварително, за да поддържате последователност в комуникацията.

Автоматизирайте последващите действия, за да гарантирате навременна ангажираност без ръчно усилие.

Идеално за: Професионалисти в продажбите, мениджъри на клиентски сметки, представители за бизнес развитие и всеки, който се нуждае от структурирани имейли за проследяване.

2. Шаблон за имейл маркетинг на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте кампании, изпращайте целеви съобщения и проследявайте успеха с шаблона за имейл маркетинг на ClickUp.

Шаблонът за имейл маркетинг на ClickUp предоставя готова за употреба платформа за лесно проектиране, планиране и проследяване на маркетингови имейли. Този шаблон гарантира, че всеки имейл ще има въздействие, от представянето на нови продукти до ексклузивни промоции.

Независимо дали създавате бюлетини, промоционални съобщения или поредици от съобщения, този шаблон гарантира, че вашите имейли ще достигнат до правилните хора в точното време.

Ето защо ще ви хареса:

Оптимизирайте имейлите с A/B тестове за подобрения, базирани на данни.

Визуализирайте ефективността на кампанията с вграденото проследяване на аналитични данни.

Проследявайте кампанията, както и обхвата на имейлите, и целевата аудитория с помощта на списъка с кампании.

Определете напредъка с помощта на цветно кодирани списъци с кампании, като използвате календара с съдържание, който показва кампаниите, планирани за месеца.

Идеален за: Търговски екипи, дигитални маркетолози, марки за електронна търговия, агенции и стратези по съдържанието, които искат да максимизират ангажираността по имейл, за да създават, планират и изпращат промоционални имейли.

💡 Съвет от професионалист: Чудите се как да подобрите имейл кампаниите си? Използвайте шаблони за дрип кампании, за да предоставяте подходяща информация в подходящия момент. Ето как тези шаблони могат да ви помогнат: Предоставяйте подходяща информация по време на различните фази от пътуването на клиента ✅️

Поддържайте навременна и последователна комуникация ✅️

Получете данни, базирани на анализи, за да подобрите маркетинговите си усилия ✅️

Осигурете персонализирана и целенасочена комуникация ✅️

3. Шаблон за имейл кампания на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте имейл кампании, проследявайте ангажираността и анализирайте ефективността с шаблона за имейл кампании на ClickUp.

Създаването на имейл кампания в рамките на процеса на продажби изисква организиран план и ефективен метод за проследяване на резултатите. Шаблонът за имейл кампания на ClickUp ви помага да планирате и управлявате многоетапни имейл кампании с структуриран, ориентиран към целите подход.

Създаден за екипи, които се нуждаят от безпроблемно сътрудничество, този шаблон ви помага да планирате, изготвяте и график за имейл кампании в организиран работен процес. Чрез оптимизиране на процеса на създаване на имейли можете да осигурите последователност в имейлите си и да спестите време и пари.

Ето защо ще ви хареса:

Добавете подзадачи и списъци за проверка, за да управлявате персонализирани имейли и да проследявате статуса на всеки имейл.

Централизирайте съдържанието на имейлите, одобренията и графика чрез сътрудничество с екипите

Проследявайте показателите за ангажираност, за да усъвършенствате съобщенията и да оптимизирате резултатите.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти за автоматизация на маркетинга за оптимизирано изпълнение.

Идеално за: Маркетинг екипи, стратези по съдържание и фирми, които стартират целеви имейл кампании.

Ето какво Филип Стори, старши системният администратор в SYZYGY, каза за използването на ClickUp:

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвали сме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията на имейли и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

4. Шаблон за имейл маркетинг кампания на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте съобщения, създавайте работни процеси и проследявайте ефективността с шаблона за имейл маркетинг кампания на ClickUp.

Провеждането на успешна имейл маркетингова кампания означава балансиране на стратегията, времето и привлекателното съдържание, за да се изгради взаимна връзка – и точно това ви помага да направите шаблоните за имейл маркетингови кампании на ClickUp.

Този шаблон гарантира, че всеки имейл в кампанията ви е в съответствие с вашите маркетингови цели и KPI, гласа на марката и пътя на клиента. В резултат на това поддържате последователност във всичките си стратегии за управление на имейл кампании.

Ето защо ще ви хареса:

Определете цели за всеки имейл, за да се уверите, че са в съответствие с бизнес целите.

Анализирайте данните за ефективността, за да коригирате стратегията си в движение.

Определете ясно правилата за работния процес за всяка кампания, за да гарантирате последователност и да избегнете объркване.

Създайте цялостен и ефективен процес за управление на обратната връзка за имейли, като използвате задачата за имейл кампания.

Идеално за: Маркетинг специалисти, които искат да създават целеви кампании и да проследяват резултатите.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавяне на изпълнението. Независимо дали изпращате последващи бележки или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

5. Шаблон за автоматизация на имейли в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте процеса на автоматизация на имейлите с шаблона за автоматизация на имейли на ClickUp.

Автоматизацията на имейли не е само въпрос на ефективност – тя е свързана с предаването на правилното съобщение в подходящия момент без ръчна намеса. Шаблонът за автоматизация на имейли на ClickUp ви помага да създадете интелигентни, базирани на тригери имейл работни потоци, които поддържат интереса на аудиторията ви и същевременно спестяват време.

Освен това, независимо дали създавате последователности за поддържане на интереса на потенциалните клиенти, имейли за приветстване на нови клиенти или напомняния за изоставени колички, този шаблон ви позволява да предоставяте навременна, персонализирана комуникация в голям мащаб.

Вижте това видео за това как да използвате автоматизациите в ClickUp:

Ето защо ще ви хареса:

Следете ефективността на автоматизацията, за да оптимизирате ефективността на работния процес с ClickUp Automations

Задайте автоматични тригери, за да изпращате подходящите имейли в подходящия момент въз основа на конкретни действия, като регистрации или покупки.

Организирайте задачите, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нито една стъпка или възможност.

Настройте периодични имейли, за да получават клиентите ви редовни актуализации.

Идеално за: Маркетинг екипи, които искат да автоматизират имейлите за продажби въз основа на определени тригери.

➡️ Прочетете още: Необходими инструменти във вашия набор от технологии за продажби

Какво прави един шаблон за имейл за продажби добър?

Сега, след като видяхте няколко чудесни примера за шаблони за имейли за продажби, как да изберете подходящия?

Ето какво трябва да търсите в един шаблон за имейл за продажби:

Структуриран формат : Изберете добре структуриран шаблон за имейл за продажби с логична последователност, за да се уверите, че съобщението е лесно за четене. Това гарантира, че вашите клиенти могат бързо и без усилие да разберат ключовите моменти.

Лесно персонализиране : Изберете добър шаблон за имейл за продажби, било то шаблон за имейл за представяне на продажби или за последваща комуникация, който позволява лесно персонализиране. Той трябва да има места за имена от списъка ви с контакти, данни за компанията и конкретни проблеми, които са от значение за получателя, за да се гарантира личен подход.

Мобилно-съобразен дизайн : Изберете шаблон за имейл за продажби, който е оптимизиран за малки екрани, тъй като : Изберете шаблон за имейл за продажби, който е оптимизиран за малки екрани, тъй като 81% от потребителите предпочитат да отварят имейлите си на мобилните си устройства.

Съответствие с целта и аудиторията : Изберете шаблони за писане на имейли за продажби, които съответстват на конкретната цел, независимо дали става дума за генериране на потенциални клиенти, организиране на среща или промотиране на оферта. Те трябва да бъдат съобразени и с нуждите на компанията на потенциалния клиент или целевата аудитория.

Лесно проследяване: Дайте приоритет на шаблон за студени имейли, който поддържа функции за проследяване, като процент на отваряне, процент на кликване и отговори. Това ще позволи на вашите търговски екипи да измерват ефективността, да усъвършенстват съобщенията и да следят ангажираните потенциални клиенти в подходящия момент.

Безпроблемна интеграция: Уверете се, че шаблонът за имейл за продажби се интегрира безпроблемно с инструментите, които използвате. От автоматизацията до инструментите за управление на трети страни, шаблонът трябва да работи безпроблемно.

💡 Професионален съвет: Използвайте инструменти за контакти по имейл, за да изградите солидни взаимоотношения с клиентите.

Ето кратко резюме за това как да изпращате по-добри и по-ефективни имейли:

Оптимизирайте вашите имейл кампании за продажби с ClickUp

Шаблоните за имейли за продажби са чудесен начин да подобрите процента на отговорите и да комуникирате с клиентите. С подходящия шаблон за имейли за продажби ефективно оптимизирате имейл кампанията за продажби, за да постигнете по-добри резултати.

ClickUp предоставя всеобхватна платформа, която гарантира, че вашите усилия в областта на продажбите по имейл са в съответствие с вашите цели. Независимо дали създавате кампании или поддържате връзка с вашите клиенти, ClickUp предоставя структурирана рамка за планиране, организиране и проследяване на вашите имейли.

С функции като ClickUp Docs, ClickUp Brain и персонализирани шаблони за имейли за студени продажби, ClickUp ще ви помогне да оптимизирате работния процес и да следите успеха на кампанията.

Не позволявайте на лошо структурираните имейли да намалят успеха на вашите кампании – регистрирайте се в ClickUp още днес и подобрете ефективността на вашите имейли за продажби. 🤩