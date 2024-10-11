11 най-добри софтуера за въвеждане и обучение в продажбите 2025

Съвременните продажбени презентации се фокусират върху промотирането на продукта и предоставянето на реална стойност на клиентите чрез решаване на техните проблеми. За да успеете в това, се нуждаете от добре подготвен и информиран екип, който разбира проблемите на клиентите и ги подтиква внимателно.

Но обучението на екип по продажби не е лесна задача. Треньорът по продажби може да се сблъска с трудности при предаването на знания на всеки търговец, който се присъединява към компанията.

Тук на помощ идват инструментите за въвеждане в продажбите, които гарантират, че новите ви служители са готови да се заемат с работата си благодарение на практическото обучение и гладкото въвеждане.

В този блог екипът на ClickUp и аз сме подбрали 11 различни софтуера за въвеждане и обучение в продажбите. Ще разгледаме функциите, ограниченията и цените на най-добрите инструменти за въвеждане в продажбите, които са налични днес, за да можете да направите оптималния избор за вашия екип.

Какво да търсите в платформите за въвеждане в продажбите?

Ето основните характеристики на най-добрата платформа за въвеждане в продажбите, на които трябва да обърнете внимание:

Лесна за използване: Платформата трябва да е проста, като любимото ви приложение. Мениджърите по продажбите трябва да могат бързо да качват материали за обучение, а новите служители не трябва да се чувстват объркани, когато се опитват да я използват. Програмата за въвеждане в продажбите трябва да е гладка и прецизна, а не сложна.

Персонализиране: Не всички учат по един и същи начин, затова една добра платформа трябва да предлага персонализирани програми за обучение. Независимо дали обучавате човек с богат опит или някой, който е съвсем нов в продажбите, обучението трябва да отговаря на техните нужди.

Автоматизация : Добрата платформа трябва да се справя с повтарящи се задачи като изпращане на напомняния или проследяване на напредъка. По този начин екипът ви може да се съсредоточи върху изучаването на продуктите и развиването на умения за продажби, вместо да се занимава с незначителни задачи.

Анализ на продажбите: Би било чудесно, ако платформата проследяваше ефективността на продажбите, за да ви помогне да видите колко добре работи обучението.

Функции за сътрудничество: Ако вашият екип по продажбите е разпръснат или работи дистанционно, ви е необходима платформа, която спомага за Ако вашият екип по продажбите е разпръснат или работи дистанционно, ви е необходима платформа, която спомага за сплотеното управление на екипа . Търсете функции като сътрудничество в реално време и лесно споделяне на ресурси, за да превърнете въвеждането в екипна работа.

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме най-добрия софтуер за въвеждане в продажбите, който покрива всички тези изисквания!

11-те най-добри платформи за въвеждане в продажбите

1. ClickUp (най-подходяща за управление на задачи и сътрудничество в продажбите)

ClickUp ви помага с най-добрите решения за подпомагане на продажбите и сътрудничество при задачите

По моя опит, ClickUp е абсолютен спасител за организиране на проекти и помагане за оптимизиране на продажбените проекти. Използвам ClickUp от няколко години и той прави управлението на задачите 10 пъти по-лесно, което от своя страна помага за по-бързото сключване на сделки.

Например, представете си, че ръководите екип по продажбите, който управлява множество клиенти на различни етапи от процеса. С ClickUp можете да възлагате задачи на всеки представител, да проследявате статуса на всяка сделка и да приоритизирате потенциалните клиенти на едно място.

Добавете към това гамата от персонализирани шаблони за продажби на ClickUp и ще можете да извършвате всичко – от генериране на потенциални клиенти до сключване на сделки – с няколко кликвания. Нека ги разгледаме заедно.

Шаблон за въвеждане в продажбите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Ускорете въвеждането в продажбите с шаблона за въвеждане в продажбите на ClickUp.

Ето как шаблоните за въвеждане в продажбите на ClickUp могат да променят изцяло работата на вашите търговски представители. С ясен план и списъци за ключови задачи като поставяне на цели и планиране на демонстрации, нищо не се пропуска.

Освен това, автоматизираните работни процеси поддържат всичко в движение без постоянен надзор. Независимо дали управлявате програми за въвеждане в продажбите или планирате обучение по продажби, ClickUp прави всичко това безпроблемно.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на задачите: Лесно създавайте, разпределяйте и проследявайте задачите по продажбите за вашия екип, като поддържате всички на една и съща страница и отговорни.

Лесно сътрудничество: Сътрудничество с екипа ви в реално време, споделяне на файлове и комуникация чрез коментари и споменавания.

Персонализирани изгледи: Ускорете растежа на клиентската база и удовлетвореността на клиентите с Ускорете растежа на клиентската база и удовлетвореността на клиентите с интуитивния CRM на ClickUp . Преглеждайте задачите в различни формати, като списък, диаграма на Гант, натоварване и календар, според предпочитанията на вашия екип.

Автоматизация: Настройте автоматизирани работни процеси, за да оптимизирате повтарящи се задачи, като разпределяне на задачи или изпращане на известия.

Интеграции: Интегрирайте ClickUp с любимите си инструменти за продажби, като Salesforce, HubSpot, Zapier и много други.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да сметнат, че богатият набор от функции на ClickUp е прекалено голям, особено по време на първоначалната настройка.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Mindtickle (Най-доброто за задълбочено обучение по продажби и коучинг за производителност)

Чрез Mindtickle

Mindtickle е платформа за въвеждане в продажбите, специално проектирана да помогне на екипите по продажбите да се развиват бързо и ефективно. Това, което ценя в платформата, е, че предлага персонализирани пътища за обучение и програми за обучение.

Освен това, обучението по съответствие с нормативните изисквания поддържа всички в правилната посока. Функциите за подпомагане на продажбите също са ефективни. Те улесняват проследяването на напредъка, помагат на екипа да усъвършенства уменията си и да следи отблизо целите за приходите.

Най-добрите функции на Mindtickle

Подпомагане и обучение в областта на продажбите : Цялостни инструменти за предоставяне и управление на програми за обучение, които гарантират, че новите търговски представители разполагат с необходимите за успеха познания и умения за продуктите.

Коучинг за продажби : Инструментите за коучинг в реално време помагат на мениджърите по продажбите да насочват екипите си с непрекъсната обратна връзка, което от своя страна води до по-добри резултати в продажбите.

Интелигентни разговори : Mindtickle анализира разговорите по продажбите и предлага информация, която мениджърите по продажбите могат да използват, за да подобрят комуникацията и да сключват сделки по-бързо.

Анализи и табла : Подробни анализи и персонализирани табла помагат да проследявате готовността за продажби, производителността и общата ефективност на обучението.

Индекс на готовност за продажби: уникална функция, която помага на ръководителите в продажбите да измерват и проследяват готовността на своя екип, като гарантират, че всички са готови да общуват с клиентите с увереност.

Ограничения на Mindtickle

Анализи в реално време : Потребителите трябва да напуснат работния си процес, за да имат достъп до анализи в реално време, което може да наруши производителността.

Интерфейс : Някои потребители смятат, че интерфейсът е претрупан, остарял и не е интуитивен.

Крива на обучение: Функциите на Mindtickle могат да бъдат прекалено сложни, което води до стръмна крива на обучение.

Цени на Mindtickle

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mindtickle

G2: 4,7/5 (над 2190 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 120 отзива)

3. Allego (Най-доброто за управление на съдържание за продажби и интерактивно обучение)

Чрез Allego

Искате да подобрите управлението на съдържанието за продажби? Allego ми се струва полезен в това отношение. Най-много ценя способността му да предоставя подходящо съдържание точно когато е необходимо.

Дните на търсене на материали за обучение или запомняне на подробности за продуктите са отминали – тази информация е лесно достъпна в Allego. Освен това, благодарение на интерактивните си функции за обучение, платформата поддържа ангажираността на екипа ви и го насърчава да учи активно. Тя е лесна за използване и е проектирана да окаже реално влияние върху ефективността на продажбите.

Най-добрите функции на Allego

Осигурете съдържание на продавачите : Дайте на екипа си лесен достъп до необходимата информация точно когато има нужда от нея.

Обучавайте и наставлявайте продавачите : Помогнете на екипа си да постигне най-високи резултати с обучение, което се провежда безпроблемно през целия ден.

Свържете продавачите и купувачите : Направете екипа си забележим, като предложите персонализирани и удобни преживявания, които купувачите ще запомнят.

Възможност за обучение в предприятието : Предоставете на целия персонал инструментите, знанията и съдържанието, от които се нуждаят, за да успеят.

Интелигентни разговори и анализ на разговорите: Използвайте изкуствен интелект, за да подобрите разговорите за продажби с информация в реално време и автоматизирано обучение.

Ограничения на Allego

Сложна настройка : Отнема много време и е предизвикателство за администраторите, особено при по-големи екипи.

Претрупан интерфейс : Навигацията може да изглежда прекалено сложна и трудна за управление.

Ограничения на мобилната версия: Мобилното приложение не е напълно оптимизирано за лесна употреба в движение.

Цени на Allego

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Allego

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Brainshark (Най-доброто за подготовка за продажби и създаване на обучително съдържание)

Чрез Brainshark

Brainshark е създаден, за да помага на екипите да поддържат висока ефективност с увлекателни програми за обучение и подробни карти за оценка на готовността. Това решение помага на вашите търговски представители да подобрят познанията си за продуктите и техните продажбени презентации – конкретно това, от което се нуждаят, за да подобрят ефективността си.

Едно от нещата, които ми направиха впечатление, беше колко лесно е да се създават и провеждат обучения по заявка. Мениджърите по продажбите могат да изготвят структурирани програми за обучение, които водят новите търговски представители през най-важните курсове. Коя е най-забележителната функция? Вградените инструменти за коучинг и машинен анализ на Brainshark помагат да се гарантира, че търговските представители не само преглеждат съдържанието, а го усвояват.

Най-добрите функции на Brainshark

Карти за оценка на готовността : Визуализирайте колко добре подготвен е вашият екип по продажбите, като проследявате напредъка и производителността чрез подробни карти за оценка.

Създаване на съдържание : Създайте свои собствени увлекателни презентации с интерактивни тестове, анкети и други

Обучение и въвеждане в работата : Предоставяйте обучителни програми и курсове по заявка, които се вписват в графика на вашия екип.

Коучинг и практика : Уверете се, че екипът ви е усвоил ключовите послания с помощта на видео оценки, партньорски ревюта и ролеви игри.

Машинна анализа и оценяване: Автоматично оценяване и анализиране на видео презентации, предлагане на обратна връзка в реално време на вашите търговски представители.

Цени на Brainshark

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brainshark

G2: 4. 4/5 (570+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 20 отзива)

5. WorkRamp (Най-доброто решение за гъвкаво обучение на служители и клиенти)

Чрез WorkRamp

Установих, че WorkRamp е гъвкава платформа, особено що се отнася до подкрепата на обучението на служителите и клиентите. Наемате нови служители? Опитвате се да подобрите уменията на настоящия си екип? Learning Cloud на WorkRamp предлага настройките, необходими за постигането на тази цел.

Платформата лесно се адаптира към вашите изисквания. Например, можете да създавате персонализирани програми за обучение, да проследявате ефективността на продажбите и да я интегрирате безпроблемно с други инструменти, които вече използвате. Освен това, AI помощта и персонализираните пътища за обучение на WorkRamp помагат да се фокусирате върху развиването на правилните умения, без да претоварвате екипа си.

Най-добрите функции на WorkRamp

Увеличаване на приходите : Оборудвайте екипа си по продажбите с персонализирани модули за обучение, които се фокусират върху подобряване на готовността за продажби.

AI Assist и сертифициране на умения : Автоматизирайте създаването на съдържание и сертифицирайте вашите търговски представители в продажбите и демонстрационните презентации за по-висока производителност.

Облак за обучение на служители : Изградете култура на непрекъснато обучение и развитие с инструменти, предназначени за бързо повишаване на квалификацията на вашия екип.

Създаване и сигурност на съдържанието : Лесно създавайте и управлявайте привлекателно съдържание, като същевременно поддържате сигурността с усъвършенствана защита на данните.

Разширени отчети: проследявайте напредъка на вашите програми за обучение и демонстрирайте възвръщаемостта на инвестициите с персонализирани табла и подробни анализи.

Цени на WorkRamp

Персонализирани цени

Ограничения на WorkRamp

Ограничени възможности за персонализиране : Някои функции, като персонализиране на учебния план, са ограничени и изискват ръчна работа за актуализиране.

Мащабиране на отчетите : С разрастването на екипите, създаването на изчерпателни отчети може да се превърне в предизвикателство без допълнителна персонализация.

Ограничения на SCORM и xAPI: Курсовете по SCORM могат да бъдат непоследователни, а платформата понастоящем не поддържа xAPI, което ограничава възможностите за проследяване на съдържанието.

Оценки и рецензии за WorkRamp

G2: 4. 4/5 (550+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

6. Continu (Най-доброто решение за безпроблемно обучение по продажби и проследяване на напредъка в реално време)

Чрез Continu

Continu е също така решение за LMS (система за управление на обучението), но такова, което значително улеснява обучението по продажби. То е проектирано да помогне на вашия екип по продажбите да се ориентира бързо и да сключва сделки по-бързо.

С Continu създаването на програми за обучение по продажби е лесно. Можете лесно да създавате персонализирани курсове, да съхранявате всички свои материали за обучение на едно място и да следите производителността на вашите търговски представители в реално време. Това е като да имате личен асистент, който да управлява вашето обучение, без да ви причинява главоболия.

Най-добрите функции на Continu

Учебни работни процеси : Continu ви позволява да автоматизирате обучението по продажби, така че вашите търговски представители да получават подходящите уроци в подходящото време, без да се налага да следите всеки етап.

Персонализирано обучение : Не всички учат по един и същи начин, и Continu го знае. Можете да създадете учебни програми, които са съобразени с всеки търговски представител, екип или отдел.

Проследяване в реално време : Искате да знаете как се справя екипът ви? Continu ви предоставя данни в реално време за напредъка им, така че винаги да знаете кой е готов да продава и кой може да се нуждае от малко повече помощ.

Автоматизирано обучение : Continu помага на екипа ви да премине през структурирано обучение, което е автоматизирано – това ги държи на правилния път без много ръчна намеса.

Интеграции: Независимо дали вашият екип използва Salesforce, Zoom или Google Calendar, Continu се интегрира безпроблемно с всички популярни инструменти.

Непрекъснати ограничения

Проблеми с навигацията : Някои потребители споделят, че ориентирането в платформата може да бъде малко трудно, когато има много съдържание.

Интерфейс : Някои потребители смятат, че дизайнът може да бъде обновен, за да изглежда по-модерен.

Поддръжка на клиенти: Повечето поддръжка се осъществява чрез имейл, а потребителите биха желали да има по-бързи опции, като например чат на живо.

Ценообразуване на Continu

Персонализирани цени

Непрекъснати оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 430 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. 360Learning (Най-подходяща за съвместно обучение и обучение, водено от колеги)

Чрез 360Learning

Използвах 360Learning в продължение на една седмица, за да тествам потенциала му. От подпомагане на продажбите до въвеждане в работата, 360Learning предоставя на търговските представители инструментите, от които се нуждаят, за да управляват своите продажбени канали.

С 360 обучение можете да създавате увлекателни програми за обучение. Те са по-интерактивни и ориентирани към екипа – без общи лекции отгоре-надолу. Вместо това вашите търговски представители могат да се учат един от друг. С обратна връзка в реално време ръководителите на продажбите могат да предоставят наставничество точно когато е необходимо.

Най-добрите функции на 360Learning

Практическо обучение : Разширете вътрешното обучение с видеозаписи, индивидуална обратна връзка и сътрудничество между колеги, превръщайки обучението по продажби в непрекъснат, интерактивен процес.

Геймификация : Поддържайте мотивацията на търговските представители с геймифицирани обучителни преживявания, включително постижения и здравословна конкуренция.

Интеграции: С интеграцията на Salesforce търговските представители могат да имат достъп до обучително съдържание директно от своя CRM, като по този начин обучението остава част от работния им процес.

Ограничения на 360Learning

Персонализиране : Някои потребители смятат, че платформата би могла да предлага повече опции за персонализиране, особено за мащабни инициативи за обучение.

Обслужване на клиенти : Въпреки че като цяло отговарят бързо, някои потребители смятат, че обслужването на клиенти може да бъде подобрено.

Функция за търсене: Няколко потребители отбелязаха, че функцията за търсене може да бъде подобрена.

Цени на 360Learning

Екипен план : 8 долара на потребител/месец (до 100 потребители)

Бизнес план: Персонализиран

Оценки и рецензии за 360Learning

G2: 4,6/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 390 отзива)

8. TalentLMS (Най-доброто за лесно обучение по продажби и игровизирано учене)

Чрез TalentLMS

TalentLMS е проектиран да направи обучението по продажби лесно и ефективно. Например, ако въвеждате нова група търговски представители, TalentLMS ви позволява бързо да настроите персонализирани модули за обучение, които включват всичко от познания за продуктите до техники за продажби.

Елементите на геймификацията, като значки и класации, добавят забавен, конкурентен елемент, който насърчава вашите търговски представители да останат ангажирани и да се стремят към подобрение. С проследяване на напредъка в реално време можете бързо да идентифицирате най-добре представящите се и тези, които се нуждаят от допълнително обучение.

Най-добрите функции на TalentLMS

Обучение по заявка: Дайте на екипа си свободата да учи, когато му е най-удобно. По време на почивка или между разговори с клиенти, те могат да имат достъп до курсове по продажби, тестове и видеоклипове според графика си.

Геймификация: Добавете забавление към процеса на обучение с точки, значки и класации. Това поддържа мотивацията на екипа ви да се ангажира с материала и да подобри уменията си.

Подробни отчети и анализи: Следете напредъка на екипа си с отчети в реално време, които показват какво работи и къде са необходими подобрения.

Ограничения на TalentLMS

Функции за персонализиране: Някои потребители смятат, че би било полезно да има по-голяма гъвкавост при масовите действия и присвояването на сертификати.

Потребителско изживяване: Интерфейсът може да изглежда малко остарял и би могъл да се възползва от известно модернизиране.

Наличност на поддръжка: Потребителите с по-ниски планове може да почувстват нужда от по-директни опции за комуникация, като чат на живо или поддръжка по телефона.

Ограничени опции за тестове: Функциите за тестове биха могли да предлагат по-голямо разнообразие и гъвкавост за създаване на интересни и разнообразни типове въпроси.

Цени на TalentLMS

Основен план : 69 $/месец

План за растеж : 109 $/месец

Професионален план : 139 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TalentLMS

G2: 4,6/5 (720+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 530 отзива)

9. iSpring Learn (Най-доброто решение за бързо въвеждане и повишаване на квалификацията в продажбите)

Чрез iSpring Learn

Ако търсите платформа, която предлага бързо и практично обучение, като същевременно поддържа ангажираността на екипа ви, iSpring Learn е добър избор. Това е ефективен софтуер за въвеждане на нови служители, развитие на умения и сертифициране без ненужни усложнения.

Можете да създадете програма за обучение от нулата или да разширите съществуваща такава, а iSpring Learn се адаптира перфектно. Това, което отличава платформата, е нейната лесна употреба, особено за администратори, които управляват множество отговорности. Освен това, автоматизираните напомняния и проследяването на резултатите в реално време улесняват наблюдението на напредъка на вашия екип.

Най-добрите функции на iSpring Learn

Управление на съдържанието: Лесно качвайте и организирайте различни видове съдържание в структурирани учебни програми.

Учебни програми: Комбинирайте курсове и оценки в гъвкави, поетапни учебни програми.

Съвместимост със SCORM: Пълна съвместимост със SCORM 1. 2 и 2004 за безпроблемна съвместимост с външно съдържание.

Отчети в реално време: Достъп до подробни показатели за производителността, за да проследявате напредъка и областите, които се нуждаят от подобрение.

Геймификация: Мотивирайте екипите с точки, значки и класации за приятелска конкуренция.

Ограничения на iSpring Learn

Ограничена персонализация: Възможно е брандиране, но не е възможно по-задълбочено персонализиране на оформлението.

Инструменти за превод: Няма вградени инструменти за превод; за многоезично съдържание са необходими интеграции на трети страни.

Ограничения на SSO: Функционалността на SSO може да бъде ограничителна при управлението на няколко организации.

Функции за ролеви игри: Симулациите с ролеви игри изискват iSpring Suite Max, което може да увеличи разходите.

Цени на iSpring Learn

Стартови план : 3 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Бизнес план : 4 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Персонализиран план: За предприятия или тези, които се нуждаят от инсталиране на място

Оценки и рецензии за iSpring Learn

G2: 4. 6/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

10. SmartWinnr (идеален за повишаване на ефективността и ангажираността в продажбите)

Чрез SmartWinnr

SmartWinnr предлага модерен подход към продажбената ефективност, съчетаващ състезания в реално време, проследяване на стимулите и видео обучение на една платформа.

С SmartWinnr можете да превърнете целия процес на продажбите в игра. Независимо дали проследявате конкурси, провеждате обучение в движение или управлявате планове за стимулиране, SmartWinnr превръща продажбите в конкурентно и ангажиращо преживяване.

Най-добрите функции на SmartWinnr за екипи по продажбите

Конкурси за продажби : Повишете конкуренцията с дългосрочни конкурси, предизвикателства на място или регионални турнири. Търговските представители могат да проверяват класирането си по всяко време, което поддържа висока мотивацията им.

Стимули за продажби : Опростете сложните планове за възнаграждения с формулата на SmartWinnr. Управлявайте структурите на изплащане, автоматизирайте съгласуването и се справяйте с изключенията без усилие.

Видео коучинг : Търговските представители могат да записват презентациите си, да получават незабавна обратна връзка и да подобряват производителността си. Това е лесен начин да усъвършенстват уменията си и да изграждат увереност.

Ролеви игри с изкуствен интелект : Ролевите игри в реално време, задвижвани от изкуствен интелект, помагат на търговските представители да практикуват сценарии за продажби в реалистична среда, усъвършенствайки своите умения.

SmartFeeds: Предоставяйте ключови знания за продуктите и пазара под формата на кратки микроуроци, за да държите екипа си информиран и подготвен.

Ограниченията на SmartWinnr

Строги ограничения за персонализиране : Въпреки че предлага много функции, SmartWinnr може да се окаже малко труден за персонализиране, особено що се отнася до административните табла и отчети.

Сложна първоначална настройка: Администраторите може да сметнат, че в началото е трудно да се научат да работят с платформата, особено при конфигурирането на потребителски групи или създаването на подробни планове за обучение.

Цени на SmartWinnr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SmartWinnr

G2: 4,9/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Trainual (Най-доброто решение за оптимизиране на обучението на служителите и централизиране на знанията)

Чрез Trainual

Забравете за безкрайните PDF файлове, имейли или остарели таблици. Trainual организира всички процедури, задачи и информация на вашата компания в една единствена платформа.

Няма повече да се чудите кой какво знае или дали екипът ви е завършил необходимото обучение. Trainual е решението както за малките, така и за разрастващите се предприятия.

Най-добрите функции на Trainual

Документация, базирана на изкуствен интелект : Бързо създавайте нови материали за обучение или качвайте съществуващи документи, PDF файлове и видеоклипове. Организирайте всичко по отдел, длъжност или местоположение за лесен достъп.

Автоматизирано въвеждане в работата : възлагайте обучение според ролята и проследявайте напредъка без усилие. Trainual гарантира, че новите служители разполагат с необходимото от първия ден.

Интерактивни учебни програми : Създайте увлекателни обучения с видеоклипове, тестове и персонализирани програми. Проследявайте степента на завършване, за да поддържате всички в правилната посока.

Централизирана база от знания: съхранявайте всички политики, процеси и често задавани въпроси на вашата компания на едно място. Търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, също предоставя незабавни отговори.

Ограниченията на Trainual

Ограничени възможности за персонализиране : Някои потребители считат, че опциите за форматиране на документи и шрифтове са малко ограничени.

Крива на обучение за големи екипи: Структурирането на съдържанието за по-големи екипи може да отнеме време, но отдела за обслужване на клиенти е изключително отзивчив и готов да помогне.

Цени на Trainual

Малък план : 249 $/месец (до 25 служители)

Среден план : 279 $/месец (до 50 служители)

План за растеж : 419 $/месец (до 100 служители)

Индивидуални цени: Достъпни за организации с 101+ служители

Оценки и рецензии за Trainual

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 450 отзива)

Включете ClickUp в обучението си по продажби

Заключението е ясно: най-доброто преживяване при въвеждането в продажбите се постига с инструменти, които се фокусират повече върху създаването на стойност и сътрудничеството. Прегледах 11 такива инструмента и всеки от тях има своите силни страни и е по-подходящ за изискванията на отделните екипи по продажбите.

Няма универсален софтуер за обучение по продажби.

Но ClickUp е идеалният инструмент, който обединява всичко под един покрив – от продажби до управление на проекти. Мощните функции за управление на задачи, инструментите за сътрудничество, автоматизацията и AI-базираните анализи на ClickUp помагат на потребителите да управляват лесно своите продажби.

Независимо дали става дума за възлагане на задачи, проследяване на сделки или събиране на информация в реално време чрез функции, базирани на изкуствен интелект, ClickUp ви предоставя гъвкавостта и възможностите да подобрите процеса на въвеждане в продажбите.

