Най-добрите шаблони на Bubble.io за разработване на приложения без кодиране

Не е необходимо да имате технически познания, за да създадете страхотно приложение.

Но ви е необходима интелигентна отправна точка.

За повечето предприемачи и разработчици без код идеите не са проблем. Проблемът е в изпълнението. Започването от празен проект в Bubble ви забавя. А опитът да решите какво да създадете първо – удостоверяване, работни потоци, роли на потребители или табла – често създава ненужно напрежение.

Ето защо шаблоните са важни. Подходящият шаблон за разработка на приложение без кодиране Bubble ви дава работеща основа с основни функции на приложението от първия ден, така че можете да се съсредоточите върху персонализирането, а не върху настройката.

Това ръководство споделя безплатни шаблони на Bubble.io, с които можете да започнете още днес, както и шаблони на ClickUp, с които да планирате изграждането, да проследявате работата и да пуснете по-бързо.

Нека намерим шаблон, който ще ви помогне да стартирате приложението си без кодиране с увереност.

Безплатни шаблони на Bubble.io на един поглед

Какво прави един шаблон за разработка на приложения без кодиране в Bubble.io добър?

При създаването на приложение без кодиране най-важни са скоростта и яснотата. Добрият шаблон на Bubble.io намалява времето за настройка и осигурява ясен път от идеята до пускането на пазара.

Ето какво да търсите, когато избирате шаблон Bubble.io за вашето приложение без код. 👇

Ясна структура на приложението от първия ден: Изберете шаблон с логично наименовани страници, разумни типове данни и предвидими работни процеси.

Създадени за реални случаи на употреба: Дайте приоритет на шаблоните, създадени за въвеждане на потребители, плащания, табла или панели за администратори.

Лесно персонализиране без да се нарушава структурата: Изберете шаблон, който ви позволява да преименувате полета, да настройвате работни процеси и да добавяте функции, без да нарушавате основната структура.

Ясни и четливи работни процеси: Изберете шаблони с работни процеси, които са лесни за следване и лесни за проверка.

Проектирани да се мащабират с разрастването на приложението ви: Потърсете структурирани данни и логика за многократна употреба, за да можете да развивате приложението си с течение на времето.

Отзивчив дизайн по подразбиране: Изберете шаблони, които работят добре на различни размери екрани (настолни компютри, таблети и мобилни устройства)

Полезна документация или указания в приложението: Изберете шаблони, които предоставят полезни бележки или инструкции, защото те ви спестяват значително време при разработката, особено ако сте нови в платформата Bubble.

Безплатни шаблони на Bubble.io за разработване на приложения без кодиране

Ето някои от най-популярните шаблони от пазара на Bubble, които ще ви дадат преднина при стартирането на основна версия на вашето приложение без ненужна сложност.

1. Шаблон за начална страница на Bubble Startup

Шаблонът за начална страница на Bubble Startup е готова начална страница, създадена, за да ви помогне да валидирате и предварително да пуснете идеята за приложение. Той води посетителите през историята на вашето приложение в плавен, логичен поток, започвайки с привличащи вниманието визуални елементи на приложението, след това преминавайки към обяснения на функциите и завършвайки с раздели, които повишават доверието, като екранни снимки, екип и цени.

С ясни призиви за действие и визуални прегледи можете да съберете ранни регистрации и уверено да споделите концепцията си с потребители или инвеститори, преди да инвестирате сериозно време или пари в пълното разработване.

Защо ще харесате този шаблон:

Покажете динамиката, като използвате гъвкава секция с цифри, за да подчертаете регистрациите в списъка на чакащите или бета потребителите.

Тествайте цените, като експериментирате с планове, диапазони или оферти „скоро в продажба“, без да се ангажирате прекалено рано.

Използвайте отново рамката в множество концепции за приложения, било то за социални, SaaS, пазарни или помощни приложения.

✅ Идеално за: Основатели, разработчици без код и екипи в ранен етап, които искат да представят идеята си за приложение, преди да създадат цялостния продукт.

👀 Знаете ли? За 49% от купувачите, демонстрацията на продукта на живо е това, което действително ги убеждава, дори повече от всяка пробна версия, рецензия или маркетингова страница.

💡 Съвет от професионалист: Изкуственият интелект вече не е опция в разработката на софтуер и приложения без кодиране. Той вече е част от ежедневната работа. Според доклада DORA на Google Cloud: 75%+ от професионалистите използват AI всеки ден за задачи като писане на код, обясняване на логика или обобщаване на работата.

Освен това, 25% увеличение в използването на изкуствен интелект води до 7,5% подобрение в качеството на документацията. Същото увеличение подобрява и качеството на кода с 3,4% и скоростта на преглед на кода с 3,1%. За разработчиците без код най-голямата полза е използването на AI за ясно планиране преди да започнете да разработвате. Използването на AI инструменти като ClickUp Brain ви помага да планирате и ускорите работата си по разработването на приложения. Той действа като AI асистент, който разбира вашите задачи, документи и контекста на проекта. Можете да го използвате, за да: Генерирайте логика на работния процес

Напишете API или JavaScript фрагменти

Създайте диаграми Mermaid за потоците на приложението и

Дори отстранявайте грешки в логиката, когато нещата не се развиват както очаквате. Например, използвайте този подсказ: „Генерирайте потребителски поток за тази функция (Регистрация на потребител с потвърждение на имейл) и предоставете диаграма Mermaid, която мога да използвам за документация. “

2. Bubble Social Media Like Instagram Template

Ако искате да създадете платформа за споделяне на снимки и видеоклипове като Instagram, шаблонът Bubble Social Media Like Instagram е добър вариант. Той включва потребителски акаунти, профили, публикации и работен фийд, организиран по подобен начин като Instagram.

Шаблонът вече свързва публикации, потребители и взаимодействия чрез базата данни на Bubble, така че действия като харесване, коментиране, маркиране и следване работят веднага. Освен това всяка публикация е свързана с нейния създател, така че ангажираността се актуализира в реално време, а профилните страници автоматично показват съдържанието и активността на потребителя.

Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте напълно свързано потребителско пътуване, което обхваща преглеждане на фийдове, ангажираност, профили и създаване на съдържание.

Управлявайте динамичните взаимоотношения с потребителите с вградената логика за следване, преставане да следвате и взаимна връзка.

Публикувайте истории, базирани на времето, които позволяват на потребителите да споделят бързи, временни актуализации извън редовните публикации.

✅ Идеално за: Основатели, стартиращи компании и създатели на социални медии, които искат да пуснат MVP за социални медии или приложение в стила на Instagram.

3. Шаблон за пазара за управление на събития Bubble

Шаблонът Bubble Event Management Marketplace е пълен стартови комплект без код за създаване на платформа за събития в стила на Eventbrite в Bubble. Той позволява на домакините да създават и промотират събития, а посетителите могат лесно да разглеждат списъците, да разберат подробностите за събитията с един поглед и да запазват събитията в календара си. Разположението е интуитивно, което прави откриването на събития лесно дори за начинаещи потребители.

Шаблонът включва и вградена функция за закупуване на билети с Stripe и PayPal, което позволява на потребителите да преминават безпроблемно от разглеждане към плащане и ви помага да започнете да генерирате приходи от първия ден.

Защо ще харесате този шаблон:

Филтрирайте събитията по категория и местоположение, за да могат посетителите бързо да намерят това, което ги интересува, без да се налага да превъртат безкрайно.

Позволете на потребителите да добавят събития в календарите с едно кликване, като им помагате да запомнят плановете си и да се явяват навреме.

Стартирайте бързо работещ MVP, за да тествате локални или нишови идеи, започнете с няколко събития и разширете мащаба, след като видите резултати.

✅ Идеално за: Създатели и събитийни общности, които искат бързо да стартират нишова или локална платформа за събития.

📊 Статистика: 65% от участниците в събития казват, че мобилното приложение за събития може да определи цялостното им преживяване. Това показва колко важно е потребителското преживяване на приложението за събития за удовлетвореността на клиентите.

4. Шаблон за отзивчиво уеб приложение Bubble (Flexbox)

Шаблонът Bubble Responsive Webapp (Flexbox) е модерна SaaS рамка за потребителски интерфейс, създадена с помощта на новия отзивчив двигател Flexbox на Bubble. Ще забележите изчистен вид, меко разстояние и оформление, което прилича на инструменти като аналитични табла, панели за администратори или вътрешен бизнес софтуер.

Този шаблон също е изграден около структура в стила на едностранично приложение (SPA). В едностраничното приложение потребителят не преминава постоянно между отделни страници. Вместо това приложението се усеща по-плавно, защото основната структура остава същата, а се променя само съдържанието.

Защо ще харесате този шаблон:

Подчертайте ключовите показатели, като използвате готови компоненти за картички за потребители, приходи, регистрации или други важни KPI.

Визуализирайте тенденциите, използвайки два компонента на диаграми, които вече имат планирано пространство и оформление за реални данни.

Представете най-добрите продукти в раздел „най-добри продукти“, който може да се използва повторно за потребители, услуги, категории или класации за ефективност.

✅ Идеално за: Основатели и SaaS екипи, които искат бързо да създадат професионално изглеждащ интерфейс на таблото в Bubble.

👀 Знаете ли, че... Средностатистическата компания използва около 101 различни софтуерни приложения едновременно. На практика това показва, че повечето организации вече не разчитат само на няколко инструмента, а използват различни приложения за CRM, маркетинг, финанси, човешки ресурси, поддръжка, анализи и вътрешно сътрудничество. Поради разрастването на инструментите: Екипите в крайна сметка превключват между много табла всеки ден

Данните се разпределят между инструментите

Управлението на достъпа, сигурността и разходите става по-трудно

5. Bubble Tasky – шаблон за управление на проекти

Bubble Tasky – шаблон за управление на проекти е приложение за управление на проекти и задачи без кодиране, създадено на базата на Bubble. То ви предоставя напълно функционираща система, в която потребителите могат да създават проекти, да добавят задачи в проектите, да разпределят работата между членовете на екипа, да проследяват напредъка от таблото и да си сътрудничат чрез коментари.

Можете да зададете ясни крайни срокове, като „Подаване на предложение до петък“ или „Преглед от клиента във вторник“, което помага на екипите да разберат какво е спешно и да планират по-добре работната си натовареност. Освен това задачите могат да бъдат маркирани като изпълнени, когато са завършени, и да бъдат отворени отново, ако са необходими промени, което прави работния процес реалистичен и гъвкав.

Защо ще харесате този шаблон:

Приоритизирайте важните проекти с гласуване и ги сортирайте, за да решите върху какво да се работи първо.

Организирайте разрастващите се работни пространства, като използвате вградените филтри и търсене, за да намирате проектите по-бързо.

Наблюдавайте потребителите, проектите и задачите с видимост на администраторско ниво за по-добър надзор.

✅ Идеално за: Проектни екипи или агенции, които търсят приложение за управление на проекти, за да организират работата и да проследяват напредъка

📊 Статистика: Според глобално проучване на Project Management Institute (PMI), организациите са съобщили, че около 8% от техните проекти са се провалили през последните 12 месеца. PMI определя провала на проекта като проекти, които не са постигнали целите си или не са успели да доставят очакваната стойност. Това подчертава, че по-добрите инструменти и практики могат да намалят провалите. Приложенията за управление на проекти и задачи помагат чрез: визуализиране на цели, приоритети и напредък

съгласуване на задачите с бизнес резултатите

подобряване на координацията между екипите

откриване на рисковете рано, а не късно

Ограничения при използването на Bubble за разработване на приложения без кодиране

Bubble разполага с мощни функции за стартиране на уеб и мобилни приложения без кодиране, особено за MVP. Въпреки това, обратната връзка от потребителите в платформите за ревюта и общността на Bubble показва няколко ограничения, които стават по-забележими, когато приложенията излязат от ранния етап, като например:

По-стръмна крива на обучение в сравнение с по-простите инструменти без код, особено когато работните процеси и логиката на базата данни станат сложни.

Ценообразуването може да изглежда непредсказуемо с разрастването на приложенията, с функции, които се отключват срещу заплащане, и увеличения на разходите въз основа на натоварването.

С нарастването на броя на потребителите, обема на данните и сложността на работния процес могат да възникнат проблеми с производителността и скоростта.

Функциите за сътрудничество могат да се усещат като ограничаващи за по-големи или по-технически ориентирани екипи за разработка.

📚 Прочетете още: Освен Bubble, можете да разгледате и тази пълна колекция от AI инструменти без код, за да създадете по-умни работни процеси и да избегнете ограниченията на платформата.

Алтернатива на шаблоните на Bubble: ClickUp за планиране и доставка

Когато създавате приложение без код, разработката е само една част от пътуването. Все още се нуждаете от яснота относно това какво да създадете, как функциите се свързват, кой работи по какво и колко близо сте до пускането. Това е мястото, където много проекти без код на Bubble.io се забавят, защото планирането и изпълнението започват да изглеждат разпръснати.

Ето защо много разработчици на Bubble и създатели на приложения без код комбинират своите инструменти за създаване на приложения с ClickUp. Макар ClickUp да не е създател на приложения без код, той играе важна роля в същия работен процес. Той ви помага да проектирате логиката на приложението си, да управлявате функциите, да проследявате напредъка и да преминете от идеята до пускането на пазара с много по-голяма структура и видимост.

Сътрудничейте с екипа си и управлявайте графиците и натоварването с помощта на ClickUp.

📝 Забележка: Ако искате по-подробно ръководство, прочетете този наръчник за използването на ClickUp за разработка на софтуер, в който се обяснява подробно цялата настройка.

Нека разгледаме шаблоните за разработка на софтуер на ClickUp, които са силна алтернатива на шаблоните на Bubble за планирането и изпълнението на разработката без код:

1. Шаблон за разработване на нов продукт в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Следете всеки етап от разработката на продукта и резултатите с шаблона за разработка на нови продукти на ClickUp.

Шаблонът за разработване на нови продукти на ClickUp ви помага да превърнете идеята за продукт в реалност без затруднения. С този шаблон можете да планирате всяка стъпка от процеса на разработване на продукта в логична последователност и да проследявате напредъка в различните етапи.

Функциите на шаблона също така добавят практичен контекст към вашето планиране, като ви позволяват да оцените колко сложна е дадена задача, колко усилия изисква и какво влияние има върху цялостния продукт. Това прави приоритизирането по-реалистично и помага на екипите да се фокусират върху работата, която наистина има значение, вместо да третират всяка задача като еднакво важна.

Защо ще харесате този шаблон:

Присвойте собственост, като присвоите всяка задача на конкретен екип, като например Продукт, Инженеринг, Продажби, Правни въпроси, QA или Операции.

Планирайте графици и зависимости с помощта на ClickUp Gantt Chart View , където задачите са разпределени по дати и свързани помежду си.

Изчислете автоматично продължителността на задачите, като използвате начални и крайни дати, и поддържайте точни графици, когато се променят сроковете.

✅ Идеално за: продуктови мениджъри, основатели на стартиращи компании и мултифункционални екипи, които искат да планират и пуснат нови продукти, без да губят контрол над графиците или зависимостите.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работа. Важна информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работата за работата“ и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

2. Шаблон за разработка на софтуер ClickUp

Вземете безплатен шаблон Вижте на един поглед пътната карта на софтуера си, като организирате инициативи, екипи и статус на пускане с шаблона за разработка на софтуер на ClickUp.

Ако се нуждаете от система, която поддържа целия цикъл на разработване на софтуер – от планиране на пътната карта и изпълнение на спринтове до проследяване на грешки, QA и мониторинг след пускането на пазара, шаблонът за разработване на софтуер на ClickUp е подходящият шаблон за вас.

Основният обзор на таблото подчертава блокираните задачи, просрочената работа и бъговете с висок приоритет, така че екипите да могат да отстранят проблемите рано, вместо да ги откриват по време на ежедневните събрания.

Защо ще харесате този шаблон:

Следете натоварването на екипа и състоянието на доставките, за да откриете навреме претоварването и да предотвратите изчерпването.

Проследявайте скоростта на доставка с информация за времето на цикъла, за да разберете къде работата се забавя и да подобрите скоростта, с която задачите се изпълняват от начало до край.

Стандартизирайте докладването на грешки с вграден формуляр, който записва ясни описания, връзки, екранни снимки и подробности за докладващия за по-бързо сортиране.

Отделете спешните производствени проблеми в специален поток за техническа поддръжка, като ги запазите свързани с основния план за развитие на продукта.

✅ Идеално за: Екипи за разработка на софтуер и продуктови мениджъри, които искат една система за планиране на пътни карти, провеждане на спринтове, проследяване на бъгове, управление на QA и доставка на версии.

Ето какво казва един реален потребител за използването на ClickUp за разработване на софтуер:

ClickUp промени изцяло работата на нашия екип, трансформирайки остарелите работни процеси както в проследяването на бъгове, така и в разработването на нови продукти. С възможността да създаваме структурирани статуси, които точно отразяват напредъка на задачите, ние елиминирахме объркването и подобрихме видимостта в проектите. Нашата система за проследяване на бъгове, която преди се намираше в Redmine, изглеждаше изолирана и нямаше видимост. След като създадохме новата си система в ClickUp, стартирахме безпроблемно и продължаваме да имаме отличен работен процес от сортирането до разрешаването, като се уверяваме, че нищо не се пропуска. Лесно внедрихме автоматизации, за да спестим на екипа ни времеемката ръчна работа, което наистина ни спести много време.

ClickUp промени изцяло работата на нашия екип, трансформирайки остарелите работни процеси както в проследяването на бъгове, така и в разработването на нови продукти. С възможността да създаваме структурирани статуси, които точно отразяват напредъка на задачите, ние елиминирахме объркването и подобрихме видимостта в проектите. Нашата система за проследяване на бъгове, която преди се намираше в Redmine, изглеждаше изолирана и нямаше видимост. След като създадохме новата си система в ClickUp, стартирахме безпроблемно и продължаваме да имаме отличен работен процес от сортирането до разрешаването, като се уверяваме, че нищо не се пропуска. Лесно внедрихме автоматизации, за да спестим на екипа ни времеемката ръчна работа, което наистина ни спести много време.

📚 Прочетете още: За по-широка представа отвъд шаблоните, разгледайте нашия подробен анализ на инструментите за разработка на софтуер, използвани от съвременните продуктови екипи.

3. Шаблон за план за разработка на приложение ClickUp

Вземете безплатен шаблон Организирайте процеса на разработване на приложенията, включващ проучване, планиране, дизайн, разработване и тестване, с помощта на шаблона за план за разработване на приложения на ClickUp.

Шаблонът за план за разработка на приложения на ClickUp ви предоставя основен списък с всички задачи, необходими за създаването на приложение, като определяне на целите на приложението, проучване на конкурентите, създаване на wireframes, провеждане на QA тестове и т.н. Можете също така бързо да редактирате задачи, описания, да назначите собственици, да променяте приоритети, да актуализирате дати и да проследявате напредъка.

След като задачите са добавени, можете да ги управлявате визуално, използвайки Status Board View, където задачите се преместват плавно от „Завърши“ към „Завършено“. Можете също така да планирате реалистични графици за задачите с Project Schedule Gantt View, който показва зависимостите и цялостния поток на проекта.

Защо ще харесате този шаблон:

Активирайте сътрудничеството в реално време, като споделите линк към формуляр за задачи, така че разработчиците, дизайнерите, тестерите и продуктовите екипи да могат да подават съответните си задачи.

Визуализирайте работата по-интелигентно, като комбинирате статуса на задачите с конкретни етапи от проекта, за да видите дали задачите са в етап на проучване, планиране, проектиране, разработване, тестване или внедряване.

Проследявайте напредъка автоматично, като използвате полето „% Изпълнено“, което ви дава моментална снимка на напредъка по задачите ви.

✅ Идеално за: Продуктови мениджъри и екипи за разработка, които искат да създадат и пуснат успешни приложения, без да губят видимост върху задачите и отговорностите.

📚 Прочетете още: За да разберете какво поддържа създаването на приложения от начало до край, разгледайте нашия преглед на съвременните инструменти за разработка на приложения и къде се вписва всеки един от тях.

4. Шаблон за пътна карта на продукта ClickUp

Вземете безплатен шаблон Прегледайте тримесечните продуктови инициативи и приоритети с шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Най-трудната част от продуктовата пътна карта е управлението на променящите се приоритети, без да се губи съгласуваността.

Шаблонът за пътна карта на продукта ClickUp ви помага да приоритизирате работата си логично, като използвате персонализирани изгледи.

Тримесечният изглед на пътната карта е идеален за средносрочно планиране с планирани функции, етапи и инициативи, групирани по тримесечия. Пътните карти по инициативи са изглед на Kanban табло, където дейностите по проекта са представени с карти, които могат да се преместват между етапите на напредък с проста функция за плъзгане и пускане.

Product Master Backlog View има Product Ideas & Prioritization List View и Impact–Effort Matrix, за да предотврати хаоса в забавените задачи и да направи компромисите видими.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте идеи за продукти чрез формуляр за заявка за продукт, който автоматично превръща обратната връзка в изпълними задачи.

Приоритизирайте работата, като използвате формули за оценяване и визуални инструменти като матрицата „Въздействие–Усилие“, за да направите решенията прозрачни и повторяеми.

Автоматизирайте потока от забавяне до изпълнение, като използвате интелигентните автоматизации на ClickUp , които синхронизират всичко без ръчно усилие.

✅ Идеално за: Продуктови мениджъри и мултифункционални екипи, които искат да приоритизират идеите за продукти и да споделят пътна карта със заинтересованите страни.

💡 Съвет от професионалист: С ClickUp Whiteboards екипите могат визуално да проучат визията за продукта и да начертаят приоритетите, преди да се вземе окончателно решение. Това е особено полезно при преглеждане или създаване на примери за пътна карта на продукта, за да се сравнят различни подходи и да се реши кой е най-подходящ за вашия продукт. Въведете яснота в продуктовата си стратегия и оформете визията си съвместно с ClickUp Whiteboards.

5. Шаблон за график на разработката на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте графиците за разработка и продължителността на задачите във всички етапи на продукта, като използвате шаблона за график за разработка на ClickUp.

Шаблонът за график на разработката на ClickUp ви помага да управлявате разработката на продукти, като отговаря на три важни въпроса по всяко време: Над какво се работи, на какъв етап е и колко време ще отнеме да бъде завършено.

Можете да разделите целия процес на разработка на малки задачи, като определяне на изисквания, проектиране на функции, изграждане на функционалност, тестване или подготовка за пускане, всички подредени по етапи, така че винаги да знаете къде се намира продуктът и какво предстои.

Освен това, с напредването на работата, шаблонът остава гъвкав. Можете да добавяте важни бележки, да качвате референтни файлове, да актуализирате графици и да премествате задачи между етапите. Това улеснява проследяването на напредъка и прави трудно да пропуснете затрудненията. Ако задачите започнат да се натрупват в един етап или нищо не напредва, ще го видите веднага и ще можете да разрешите проблема, преди да се превърне в забавяне.

Защо ще харесате този шаблон:

Добавете ясни бележки в полето „Забележки“, за да обясните важни решения или причини за забавяне на задача.

Сравнете планираните срокове с действителните усилия, като използвате полетата за очаквана и действителна продължителност, за да видите колко точно е вашето планиране.

Задайте зависимости между задачите , за да се уверите, че работата се извършва в правилната последователност и екипите не започват задачите, преди да са изпълнени предварителните условия.

✅ Идеално за: Продуктови мениджъри, основатели и екипи за разработка, които искат ясен, етап по етап поглед върху цикъла на разработката си.

📊 Статистика: Средният процес на разработване на продукт отнема около 22 месеца, т.е. почти 2 години от идеята до пускането на пазара. Ето защо е важно да разполагате с подходящи процеси, шаблони, инструменти и контролни точки. Те помагат на екипите да останат съгласувани от ранното откритие до доставката.

🎥 Ето кратко ръководство за структуриране на работата и напредъка ви през целия процес на разработване на продукта.

6. Шаблон за гъвкаво планиране на спринтове на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте спринт задачите в различни етапи с шаблона за планиране на спринт на ClickUp Agile.

Шаблонът за планиране на спринтове на ClickUp Agile помага на екипите да планират спринтовете с по-голяма увереност, като превръщат забавените задачи в добре оценени задачи с ясни отговорници. Тъй като всички задачи, бъгове, истории на потребители, подобрения и функции са сортирани по приоритет, вашият екип винаги остава фокусиран върху работата, която носи най-голяма стойност по време на спринта.

Най-доброто в този шаблон е начинът, по който свързва ежедневните спринт задачи с по-големите цели на продукта. Задачите са групирани в епични задачи като актуализации на UI/UX, управление на файлове или удостоверяване. Той също така проследява разликата между планираните и действителните усилия, като използва формулата (очаквани часове минус проследени часове), така че можете бързо да коригирате обхвата и да избегнете изненади в последния момент.

Защо ще харесате този шаблон:

Изяснете всеки елемент от списъка с задачи с тип, епичност, оценки и собственост, така че нищо да не влезе в спринта наполовина готово.

Проследявайте напредъка по ясен начин, като използвате етапите на състоянието на разработката, като „Завърши“ → „Внедряване“ → „Преглед“ → „Разгърнато“.

Балансирайте капацитета на спринта с ClickUp Workload View , за да предотвратите претоварване преди началото на спринта.

✅ Идеално за: Агилни продуктови и инженерни екипи, които искат да планират реалистични спринтове и да избегнат прекомерни ангажименти.

⚡ Архив с шаблони: Ако искате повече гъвкавост в планирането и изпълнението на спринтове, шаблоните за планиране на спринтове на ClickUp ви предлагат вградени настройки за различни Agile стилове и нужди на екипа. От усъвършенстване на забавените задачи и планиране на капацитета до изпълнение на спринтове и ретроспективи, тези шаблони помагат на екипите да останат реалистични и да поддържат предсказуемост в доставките.

7. Шаблон за управление на проекти ClickUp

Вземете безплатен шаблон Следете няколко проекта в един портфолио изглед, използвайки шаблона за управление на проекти на ClickUp.

В управлението на проекти екипите често се сблъскват с разширяване на обхвата и невидимо претоварване. Шаблонът за управление на проекти на ClickUp работи като цялостна система за изпълнение на проекти.

Цялата ви работа, свързана с проекта, е подредена в организирани папки въз основа на етапите на проекта, като планиране, откриване, проектиране, разработване, тестване и доставка. Всяка задача представлява резултат, поправка, подобрение или дейност, свързана с важен етап, с ясни отговорници, приоритети, крайни срокове и контекст.

Това, което наистина отличава този шаблон от обикновения списък за проверка на проекта, е използването на персонализирани полета в ClickUp. Те действат като допълнителни етикети и полета за проследяване, което прави всяка задача по-значима.

Например, можете да добавите поле „приоритет“, за да покажете какво трябва да се направи първо, поле „усилие“, за да покажете колко тежка е задачата, или поле „отдел“, за да покажете кой екип отговаря за работата. Шаблонът поддържа и по-силно сътрудничество, като насърчава документирането и контекста в същото работно пространство.

Защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте времеви графики и зависимости с помощта на Gantt, Timeline Calendar View , за да идентифицирате рисковете рано и да планирате реалистично.

Проследявайте усилията точно с приблизителни оценки на времето и проследяване на времето, за да подобрите прогнозите и да предотвратите превишаване на бюджета или сроковете.

Автоматизирайте рутинните последващи действия с автоматизации, за да намалите ръчните напомняния и да поддържате работата безпроблемна.

✅ Идеален за: Проектни мениджъри и мултифункционални екипи, които се нуждаят от система „всичко в едно“, за да планират проекти и да поддържат съгласуваност между всички, без да се налага постоянно проследяване.

💡 Съвет от професионалист: Контекстът може бързо да се изгуби в софтуерните проекти, защото изискванията се променят, появяват се бъгове и решенията се вземат по време на спринта. С ClickUp Chat екипите за разработка могат да поддържат дискусиите пряко свързани с задачите, спринтовете и пусканията. Съхранявайте работата и разговорите на вашия екип от разработчици на едно място с ClickUp Chat.

8. Шаблон за потребителска история на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разделете нуждите на потребителите на дейности, задачи и фази на пускане, като използвате шаблона за потребителски истории на ClickUp.

Шаблонът за потребителски истории на ClickUp е създаден, за да помогне на Agile екипите да пишат потребителски истории, които са пряко свързани с реалните нужди на потребителите.

Първо, това ви позволява да определите кой е потребителят и какво иска да постигне. Например, потребителят може да иска да проследи поръчка, да резервира среща, да изтегли доклад или да нулира парола, без да се обажда на поддръжката.

Оттам шаблонът картографира очакваните действия на потребителя стъпка по стъпка, помагайки на екипите да разберат как функцията трябва да се използва в реалния живот. Например, ако целта е „проследяване на поръчката ми“, тогава дейностите могат да включват отваряне на приложението, преминаване към поръчки, избор на поръчка, преглед на актуализации за доставката и получаване на известия.

Накрая, с ясни критерии за приемане, можете да дефинирате какво означава „Готово“, като по този начин намалите преработката, причинена от неясни очаквания.

Защо ще харесате този шаблон:

Определете ясни функции и резултати, така че всеки да знае точно какво трябва да се изгради и как изглежда успехът за потребителя.

Приоритизирайте историите, като използвате въздействието, усилията или спешността, за да решите върху какво трябва да се работи сега и какво може да почака.

Планирайте пускането на версиите на етапи, за да пуснете продукта на пазара по-рано, като същевременно запазите видимостта и съгласуваността на бъдещите подобрения.

✅ Идеално за: Продуктови и Agile екипи, които искат да превърнат нуждите на потребителите в тестваеми истории без преработване или разширяване на обхвата.

⚡ Архив с шаблони: Разгледайте шаблоните за продуктов маркетинг на ClickUp, за да планирате маркетингови кампании.

✈️ Предимство на ClickUp: Идеите за потребителски истории понякога възникват по време на дискусия или при преглед на обратната връзка. В такъв момент не е нужно да чакате, за да ги запишете. С Talk-to-Text можете да записвате нуждите на потребителите в момента, в който ви бъдат споделени. Всичко, което казвате, се преобразува незабавно в структуриран текст в ClickUp. Това е перфектният начин да използвате AI за потребителски истории за Agile екипи, които мислят по-бързо, отколкото пишат.

📹 Гледайте това видео, за да научите повече за възможностите на ClickUp за преобразуване на реч в текст.

9. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Начертайте пълния работен процес за докладване, сортиране и разрешаване на бъгове, като използвате шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp ви предоставя система за преместване на бъгове чрез ясен поток на приемане и сортиране, който помага на екипите да отделят реалните дефекти от дублиращите се или исканията за функции.

След като бъгът бъде потвърден, той се вписва в централен списък с дефекти, където тежестта (колко сериозен е бъгът) и приоритетът (което трябва да се обработи първо) насочват по-разумните решения. Отговорността остава ясна за всички екипи, а напредъкът е видим от поправката до пускането.

Шаблонът включва и място за документиране на известни ограничения и решения, така че екипите да не губят време в повторно обсъждане на очакваното поведение. Ясните екипни процеси, описани в ClickUp Docs, поддържат всички в синхрон, особено когато екипът се разраства.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте докладите за грешки, като използвате специален формуляр за подаване на грешки с обобщения, подробни стъпки, екранни снимки и очаквани резултати.

Идентифицирайте дублиращите се проблеми на ранен етап и ги свържете със съществуващи дефекти по време на сортирането.

Проследявайте всеки дефект през определени етапи от задаването до пускането с пълна прозрачност.

✅ Идеално за: Екипи за продукти и QA, които се нуждаят от систематичен процес за докладване, сортиране, приоритизиране и отстраняване на бъгове.

📌 Знаете ли, че... 50% от организациите не измерват разходите за бъгове, които достигат до производството. Само 30% действително проследяват тези разходи, докато 20% дори не са сигурни дали го правят. Това означава, че бъговете се доставят, потребителите са засегнати, но реалното въздействие върху приходите, отлива на клиенти и инженерното време остава скрито.

10. Шаблон за риск при заявка за функция в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Прегледайте заявките за функции според сложността им и източника с шаблона за риск при заявки за функции на ClickUp.

Шаблонът за рискове при заявки за функции на ClickUp помага да съберете заявките за функции на едно централно място и да ги превърнете в добре обмислени решения за продукти. Всяка заявка за функция се превръща в задача в ClickUp, а тази задача съдържа всички съществени подробности, от които се нуждае вашият екип.

Шаблонът има основна база данни, в която всяко искане за функция се съхранява в единен формат. Дори ако исканията идват от различни източници, като имейл от клиент, билет за поддръжка, обаждане от продажби или член на вътрешния екип, всичко се съхранява в една и съща система, използвайки едни и същи полета.

Защо ще харесате този шаблон:

Групирайте заявките за функции по нива на сложност (ниво 1 – лесно, ниво 2 – умерено и ниво 3 – трудно), за да оцените ясно усилията, несигурността и риска при доставката.

Организирайте заявките по функции на продукта, за да идентифицирате тенденциите в търсенето, пропуските и проблемите с използваемостта.

Приоритизирайте визуално заявките за функции, за да направите компромисите ясни и да избегнете фалшива спешност.

Стандартизирайте целия работен процес с вграден SOP, който поддържа последователност в решенията на всички екипи.

✅ Идеално за: Екипи за продукти и операции, които се нуждаят от начин за оценка и одобрение на заявки за функции, като отчитат рисковете, преди да ангажират инженерно време.

11. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте различни задачи по пускането на продукта с шаблона за контролен списък за пускане на продукт на ClickUp.

Пускането на продукт на пазара обикновено включва много подвижни части, включително проучване, съобщения, ценообразуване, кампании, подготовка на продажбите, вътрешно съгласуване и изпълнение в деня на пускането. Шаблонът за списък за пускане на продукт на пазара на ClickUp разделя пускането на продукта на по-малки, управляеми задачи и след това ги групира в различни категории за пускане.

Започнете с валидиране на търсенето чрез пазарен анализ, разбиране на конкурентите и идентифициране на подходящата целева аудитория, като използвате реални данни и информация за клиентите. Оттам се финализират ценообразуването и позиционирането на стойността, след което се определя как продуктът трябва да бъде позициониран и обяснен на пазара.

Задачите, фокусирани върху изпълнението, като проверки за пускане в експлоатация, актуализации на уеб страници, пускания и стартиране на кампании, са ясно очертани. След пускането, шаблонът ви помага да проследявате ранните показатели за ефективност и да събирате обратна връзка от клиенти, екипи по продажбите и екипи за поддръжка.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте основните контролни точки на пускането с помощта на изгледа „Важни събития“, за да може ръководството да се съсредоточи върху резултати като одобрения и готовност.

Сътрудничейте директно в рамките на задачите, като коментирате, маркирате съотборници и прикачвате файлове, като съхранявате всички дискусии по стартирането на едно място.

Планирайте ясно графиците с изгледите Gantt и Timeline, за да разберете реда на задачите, зависимостите и целия процес на пускане с един поглед.

✅ Идеално за: Продуктови мениджъри и мултифункционални екипи за пускане на пазара, които искат стъпка по стъпка система за планиране и проследяване на пускането на продукти на пазара.

⚡ Архив с шаблони: Ако планирате пускането на няколко продукта или усъвършенстване на процеса с течение на времето, архивът с шаблони за пускане на продукти на ClickUp ви предлага готови настройки за различни стилове на пускане и нужди на екипа. Те са особено полезни, когато искате повтарящ се процес на пускане, който все пак оставя място за гъвкавост.

Превърнете приложението си без код в готов продукт с ClickUp

Шаблоните на Bubble улесняват разработването на приложения без кодиране. Те ви предоставят готова структура и солидна основа, за да превърнете идеите си в работещи продукти без задълбочени познания по кодиране. За MVP и ранни пускания те спестяват време и усилия.

Но създаването на приложение е само половината от работата. Все още се нуждаете от ясно планиране, проследяване на функциите и начин да поддържате организация, докато нещата напредват. Тук се вписват високо персонализираните шаблони на ClickUp. Те ви помагат да картографирате логиката на приложението и да поддържате изпълнението на план, докато се приближавате към пускането.

Използвани заедно, Bubble и ClickUp създават по-гладък работен процес без кодиране, от идеята до пускането на пазара.

Регистрирайте се в ClickUp и продължете да развивате проекта си без кодиране.