10-те най-добри AI инструмента без кодиране за автоматизиране на работните процеси

Неотдавна създаването на приложение означаваше безкрайни таблици, кодиране и тромави инструменти.

Днес се очаква 70% от новите приложения да бъдат създадени с инструменти с ниско ниво на кодиране или без кодиране — почти три пъти повече от процента за 2020 г. Съвременните AI платформи позволяват на всеки, независимо дали е програмист или не, да създава мощни автоматизирани работни процеси.

Но с толкова много опции, намирането на подходящия инструмент не е лесно. Имате нужда от инструмент, който съответства на уменията на вашия екип, интегрира се с вашата платформа и предоставя реална стойност.

Ето защо сме съставили списък с 10-те най-добри AI инструмента за автоматизация без кодиране, за да ви помогнем да изберете с увереност.

Ето всичко, което трябва да знаете за най-добрите AI инструменти без кодиране:

Инструмент Най-подходящи за Основни характеристики Цени ClickUp Управление на задачи и проекти с помощта на изкуствен интелект Създаване на AI задачи, AI standups, обобщения за състоянието на проектите, инструмент за автоматизация, персонализирани приложения, интеграция с ClickUp Brain. Безплатни; Индивидуални цени за предприятия Akkio Предсказуеми анализи и AI прозрения Създател на AI модели без кодиране, интеграция на електронни таблици, оценяване на потенциални клиенти, автоматизация на вземането на решения Персонализирани цени DataRobot AutoML за предприятия Мултимоделно тестване, LLM поддръжка, сигурно внедряване, гъвкавост в облака Персонализирани цени Zams (Obviously AI) AI прогнози без кодиране + автоматизация Agentic AI, съответствие с SOC 2 и HIPAA, модели за времеви редове и класификация Персонализирани цени Amazon SageMaker Мащабируемо внедряване на AI модели Настройка на модели на автопилот, сътрудничество в реално време, разгръщане в различни облаци Персонализирани цени Levity AI Автоматизация на имейли с помощта на изкуствен интелект Чете имейли, задейства работни процеси, инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, интеграция със Zapier Персонализирани цени Google Teachable Machine Обучение на AI модели с инструменти за плъзгане и пускане Обучавайте модели с въвеждане на изображения/аудио/пози, експортирайте към TensorFlow/Arduino Безплатно Microsoft Lobe Създаване на ML модели без кодиране Класифициране на изображения в реално време, визуално обучение, модели, готови за експортиране Персонализирани цени RunwayML Редактиране на видео и изображения с помощта на AI Преобразуване на текст във видео, редактиране на модели от 3-то поколение, синхронизиране на устните, премахване на фона, увеличаване на разделителната способност Безплатни; Платените планове започват от 15 $/месец Nanonets Автоматизиране на обработката на документи Извличане от структурирани/неструктурирани документи, интеграция с QuickBooks/Xero, автоматизация на работните процеси Платените планове започват от 0,30 $/страница (първите 500 са безплатни)

Намирането на подходящите AI платформи без кодиране може да бъде трудно. Въпреки това, фокусирането върху ключовите функции може да ви помогне да стесните опциите си.

Ето какво да проверите:

Готови компоненти: Потърсете създатели на приложения с готови за употреба Потърсете създатели на приложения с готови за употреба AI шаблони и модели, включително предварително обучени опции, които могат да ви спестят седмици разработвателно време.

Интеграция на данни: Изберете инструменти, които лесно се свързват с вашите съществуващи източници на данни и автоматично обработват предварителната обработка на данни.

Опции за персонализиране: Намерете платформи, които ви позволяват да настройвате съдържанието, функциите или моделите според нуждите на вашия бизнес – например да адаптирате мобилно приложение за конкретен работен процес.

Потребителски интерфейс: Дайте предимство на ясни, интуитивни табла, които ви позволяват да създавате с действия от типа „посочи и кликни“, вместо с код.

Функции за сигурност: Проверете за надеждни Проверете за надеждни AI техники за защита на данните, като криптиране и контрол на достъпа.

Създаване чрез плъзгане и пускане: Изберете Изберете приложения без код с визуални редактори, които ви позволяват да създавате работни процеси, като плъзгате елементи на място – идеално за бързо създаване на персонализирани чатботове.

👀 Знаете ли, че... Не-ИТ разработчиците съставляват до 80% от потребителите на инструменти без кодиране, което показва колко широко тези платформи са приети в екипите и индустриите.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Платформите за разработка без кодиране променят правилата на играта – създавайте, автоматизирайте и иновации без обширни познания по кодиране! Ето най-добрите инструменти за ускоряване на работния ви процес.

1. ClickUp (най-добър за управление на задачи и проекти с изкуствен интелект)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Това напълно промени начина, по който екипите управляват проектите, като внедри AI и машинно обучение в основата.

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

ClickUp Brain: Вашият постоянно активен асистент по проекти

Лесно свържете любимите си приложения и получите достъп до знания от всичките си файлове и източници на исторически данни, включително Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce и други, в ClickUp Brain.

В сърцевината на тази платформа е ClickUp Brain — роден AI двигател, който работи в цялото работно пространство, правейки всеки аспект от управлението на проекти малко по-умен.

Мислете за ClickUp Brain като за вашия неуморен асистент по проекти.

Трябва да създадете план за проект? Просто опишете какво искате да постигнете и AI ще изготви подробен списък със задачи с описания и задачи за екипа – готов за изпълнение.

Управлявате сложен процес по пускане на продукт на пазара? Той ще анализира работния ви процес и ще предложи най-ефективните последователности от задачи, за да поддържа всичко в движение.

Ето няколко примера:

Можете да използвате ClickUp Brain като AI асистент без кодиране, за да приоритизирате незабавно задачите си – просто го попитайте на какво да се фокусирате и той ще анализира крайните срокове, натоварването и спешността, за да ви даде ясна отправна точка.

Позволете на ClickUp Brain да приоритизира работата ви, да обобщи съдържанието и да максимизира времето ви.

Друг умен начин да го използвате е да идентифицирате задачи, които може да сте пропуснали миналия месец. С едно просто напомняне ClickUp Brain може да сканира работното ви пространство и да открие всичко, което сте пропуснали.

Получавайте незабавни отговори от ClickUp Brain, свързани с работата, документите и др.

ClickUp Brain се адаптира към вашата роля – независимо дали сте инженер, който изготвя модели, проектен мениджър, който определя срокове, или ръководител на отдел „Човешки ресурси“, който изготвя меморандуми, той ви предоставя интелигентни отправни точки за секунди. Защо ClickUp е най-доброто решение без кодиране? Просто защото можете да персонализирате всяка част от платформата с лесни инструменти за плъзгане и пускане.

Създавайте персонализирани приложения, интегрирайте работни процеси и оптимизирайте всичко – от планирането на ресурсите до контрола на качеството и маркетинга. Няма нужда от кодиране, само резултати.

🔊 ClickUp Brain Max: Създавайте с гласа си Готови ли сте да превърнете идеите си в автоматизации, без да мръднете и пръст? ClickUp Brain Max ви позволява да превърнете работните си процеси в реалност с функцията си за преобразуване на реч в текст, независимо дали планирате пускането на продукт на пазара или проектирате персонализирано приложение. Опишете задачата, приложението или автоматизацията си на глас, а ClickUp Brain Max ще я структурира с целия контекст от работното ви пространство. Без кликвания, без превключвания – само бързо и безпроблемно създаване. 🎤 Идеални за: самостоятелни основатели, заети мениджъри и всеки, който мисли по-бързо, отколкото пише. 🚀 Опитайте Brain Max и създавайте по-умно, по-бързо и без да използвате ръцете си.

Като администратор на ClickUp имате пълен контрол над работното си пространство благодарение на ClickApps и API на ClickUp. С ClickApps можете да персонализирате работното си пространство, като използвате визуални инструменти без кодиране, за да създавате вътрешни приложения за управление на работата, сътрудничество, организация и отчитане – всичко на едно място.

Използвайте ClickUpApps, за да персонализирате начина, по който работите, и да визуализирате задачите.

Планирайте по-умни проекти – автоматично

Когато става въпрос за автоматизация, ClickUp Brain и ClickUp Automations са мощна комбинация.

ClickUp Brain ви помага да създадете персонализирани автоматизации в ClickUp, използвайки обикновен английски език. Просто опишете работния процес, който искате да оптимизирате, и AI ще ви преведе през настройването на тригери, действия и условия – без да се изискват задълбочени технически познания.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете персонализирани автоматизации и да ускорите работните си процеси.

А най-хубавото е, че можете да комбинирате AI интелигентността на ClickUp Brain с Automations, за да включите външни инструменти. По този начин всичко – от вътрешните ви процеси до приложенията на трети страни – работи заедно в една единствена, ефективна и мащабируема система. Няма повече жонглиране с несвързани инструменти. Само чист, сътруднически работен процес, който работи като добре смазана машина.

🎥 Искате да видите AI без кодиране в действие?Това кратко видео показва как ClickUp Automations ви позволява да оптимизирате работата с прости тригери и действия – без да се налага кодиране. Идеално за изграждане на по-бързи и по-умни работни процеси. Гледайте сега →

Използвайте Clickup AI Agents, за да автоматизирате рутинните задачи.

ClickUp AI Agents пренасят автоматизацията без кодиране на ново ниво, като действат от ваше име – автономно. Вместо да задавате еднократни тригери и действия, вече можете да възлагате повтарящи се отговорности на интелигентни агенти, които наблюдават работното ви пространство, поемат инициативата и намаляват ръчната работа.

Настройка на AI агент за задачи и кампании

Ето как можете да използвате AI агенти в ClickUp:

Ежедневни събрания : Автоматично събирайте актуализации от екипа и отбелязвайте пречките, без да се налага да подканяте никого.

Проверка на състоянието : Следете състоянието на проекта и получавайте предупреждения, когато крайните срокове са изложени на риск.

Преглед на съдържанието : Сканирайте документи за тон, яснота или липсващи части и предложете редакции.

Сортиране на задачи : възлагайте нови задачи въз основа на натовареността, крайния срок или персонализирана логика.

Управление на знанията: Отговаряйте на въпросите на екипа въз основа на вътрешни документи и файлове.

Без код. Без микромениджмънт. Просто по-умни работни процеси, които се адаптират към вашия екип.

💡 Професионален съвет: Комбинирайте AI агентите с функцията Talk-to-Text на ClickUp Brain Max, за да автоматизирате напълно процеса от гласово въвеждане до изпълнение.

Най-добрите функции на ClickUp

Попълнете персонализирани полета с обобщения на задачи, актуализации на проекти, анализ на бизнес данни или настроения на клиенти.

Търсете свързани приложения като Google Sheets или GitHub за отговори, които комбинират вътрешни и външни данни.

Използвайте вградения таймер, за да следите времето, да добавяте ръчни записи и да прикачвате бележки.

Преобразувайте естествения език в подробни планове за проекти с помощта на AI за създаване на задачи.

Получавайте информация за състоянието на проектите с помощта на моментални обобщения, генерирани от AI.

Автоматично транскрибирайте срещи и извличайте задачи за действие

Ограничения на ClickUp

Лесно усвояване благодарение на множеството функции, достъпни на платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

Автоматизацията и AI инструментите ми спестяват много време при повтарящи се задачи. Настройването на проектни пространства, задачи и автоматизации беше изненадващо гладко. Екипът ми се научи да ги използва след няколко кратки обучения. Освен това помощните документи и чатът на живо бяха изключително отзивчиви, което ни гарантираше, че никога няма да закъснем за дълго. Едно от нещата, които направихме, беше да интегрираме ClickUp с Google Drive само с няколко кликвания, което ни спести време и ни спести превключването между инструменти.

Автоматизацията и AI инструментите ми спестяват много време при повтарящи се задачи. Настройването на проектни пространства, задачи и автоматизации беше изненадващо гладко. Екипът ми се научи да ги използва след няколко кратки обучения. Освен това помощните документи и чатът на живо бяха изключително отзивчиви, което ни гарантираше, че никога няма да закъснем за дълго. Едно от нещата, които направихме, беше да интегрираме ClickUp с Google Drive само с няколко кликвания, което ни спести време и ни спести превключването между инструменти.

💡 Професионален съвет: Спрете да следите актуализациите – AI Standups автоматично събира информация за напредъка, препятствията и следващите стъпки, за да може екипът ви да остане синхронизиран в реално време. ”

2. Akkio (Най-добър за предсказуеми анализи и AI-базирани прозрения)

чрез Akkio

Вземането на решения, основани на данни, не изисква познания по програмиране. С Akkio рекламните агенции получават мощни възможности за машинно обучение на платформа без кодиране, предназначена за потребители без технически познания.

Платформата е идеална за анализиране на електронни таблици и бази данни с цел прогнозиране на тенденции и идентифициране на модели. Например, екипът по продажбите може да въведе исторически данни за продажбите в Akkio, за да прогнозира бъдещите приходи, а екипът по маркетинг може да идентифицира кои потенциални клиенти са най-вероятни да се превърнат в реални. Akkio се интегрира и с инструменти като HubSpot, Snowflake и BigQuery за оптимизиране на потоците от данни.

Най-добрите функции на Akkio

Създавайте и внедрявайте AI модели с помощта на прост интерфейс от типа „посочи и кликни“.

Интегрирайте AI модели с съществуващи източници на данни и бизнес инструменти

Автоматизирайте процесите на вземане на решения с помощта на AI-базирани анализи

Ограничения на Akkio

Не работи толкова добре с неструктурирани данни, което го прави по-малко подходящ за обработка на изображения или видеоклипове.

Цени на Akkio

Пакет за AI анализи за индивидуални потребители: Индивидуални цени

Платформа за AI анализи за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Akkio

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за Akiko?

В едно ревю в G2 се казва:

Akkio ни позволява да отключим нови възможности и да работим с значително по-висока производителност в моята маркетингова агенция.

Akkio ни позволява да отключим нови възможности и да работим с значително по-висока производителност в моята маркетингова агенция.

3. DataRobot (Най-добър за автоматизирано машинно обучение на корпоративно ниво)

чрез DataRobot

Създаването и внедряването на модели за машинно обучение не трябва да е сложно. DataRobot улеснява процеса с среда без кодиране, предназначена за потребители с различни нива на умения. Макар да не е изцяло без кодиране, платформата автоматизира задачи като избор, тестване и настройка на модели, което я прави достъпна за технически потребители без дълбоки познания в областта на машинно обучение. Тя е идеална за аналитични екипи в предприятия, които искат да внедрят модели по сигурен начин в голям мащаб.

Платформата поддържа много приложения на изкуствения интелект, включително откриване на обекти, където моделите за дълбоко обучение могат да бъдат обучени да идентифицират обекти във видео потоци.

Най-добрите функции на DataRobot

Тествайте стотици алгоритми едновременно за надеждни и точни резултати.

Създавайте приложения от корпоративно ниво, използвайки най-модерни големи езикови модели (LLM).

Разположете ги на всеки облак, частен сървър или управлявана услуга.

Ограничения на DataRobot

Цените, ориентирани към големи предприятия, може да са твърде високи за по-малките компании.

Цени на DataRobot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DataRobot

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Какво казват реалните потребители за DataRobot?

Едно ревю в Reddit казва:

DataRobot е вероятно второто най-добро решение за autoML на пазара (съзнавам, че съм пристрастен). Според мен, през следващите 2–10 години ще се появи ниша от специалисти по внедряване, които ще използват инструменти като DataRobot, за да преведат организациите от почти нулево ниво на аналитика до основно ниво на ML.

DataRobot е вероятно второто най-добро решение за autoML на пазара (знам, че съм пристрастен). Според мен, през следващите 2–10 години ще се появи ниша от специалисти по внедряване, които ще използват инструменти като DataRobot, за да преведат организациите от почти нулево ниво на аналитика до основно ниво на ML.

🧠 Интересен факт: Компании като Microsoft са въвели автономни AI агенти, способни да обработват запитвания на клиенти и да планират задачи. Тези „AI служители“ могат да бъдат създадени без познания по програмиране, което показва потенциала на AI без кодиране за автоматизиране на бизнес процесите.

4. Zams (по-рано Obviously AI) (Най-добър за анализ на данни без кодиране и AI прогнози)

чрез Zams

С Zams (по-рано Obviously AI) не просто създавате AI модели, а създавате AI агенти, които автоматизират работата в бек офиса с бързина, сигурност и управление.

За разлика от други AI платформи без кодиране, Zams отива отвъд анализа на данни. „Agentic AI” на Zams ви позволява да създавате агенти за вземане на решения, които надхвърлят прогнозите – те задействат работни процеси, насочват задачи или генерират резултати автоматично. Това помага на бизнеса да превърне AI в оперативно предимство, а не само в инструмент за отчитане на данни.

Най-добрите функции на Zams

Мащабирайте операциите бързо с Agentic AI за корпоративни решения

Създавайте модели за класификация, регресия и времеви редове, за да оптимизирате решенията си.

Гарантирайте сигурността на данните с SOC 2 Type II, GDPR и HIPAA съответствие.

Ограничения на Zams

Ограниченията за съхранение при по-евтините планове може да не са подходящи за операции с голям обем данни.

Цени на Zams

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Zams

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

📖 Прочетете също: Как да интегрирате AI във вашия уебсайт

5. Amazon SageMaker (най-добър за мащабируемо внедряване на AI модели)

чрез Amazon SageMaker

Отличавайки се като унифицирана платформа, Amazon SageMaker обединява инструментите за машинно обучение и анализи на AWS на едно място. Тя предлага централизиран достъп до данни от множество източници с вградени инструменти за етикетиране, обучение и внедряване.

Сигурността на корпоративно ниво гарантира, че вашите данни и модели остават защитени по време на целия работен процес на машинно обучение.

Най-добрите функции на Amazon SageMaker

Автоматизирайте избора и настройката на модели за бързи резултати с SageMaker Autopilot.

Сътрудничество и по-бързо създаване на AI решения в унифицирана среда за разработка

Възползвайте се от широка гама от курсове по изкуствен интелект , от обучение на модели до внедряване.

Свържете данни от S3, Redshift и източници на трети страни

Ограничения на Amazon SageMaker

За начинаещите кривата на обучение може да бъде стръмна.

Ценовата структура може да бъде сложна за малки екипи.

Цени на Amazon SageMaker

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Amazon SageMaker

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Amazon SageMaker?

Един рецензент на G2 казва:

Предоставяне на вградени алгоритми и рамка. В много случаи именно данните са причината за проблемите с прогнозите. Когато данните са правилни, прогнозите, базирани на вградените алгоритми, дават отлични резултати при линейни, логистични и класификационни техники. Сътрудничество с други специалисти по данни. Интегрирането с други свързани системи като Salesforce е лесно, когато данните ни са в S3 букети, а обслужването на клиенти е много отзивчиво.

Предоставяне на вградени алгоритми и рамка. В много случаи именно данните са причината за проблемите с прогнозите. Когато данните са правилни, прогнозите, базирани на вградените алгоритми, дават отлични резултати при линейни, логистични и класификационни техники. Сътрудничество с други специалисти по данни. Интегрирането с други свързани системи като Salesforce е лесно, когато данните ни се съхраняват в S3 букети, а обслужването на клиенти е много отзивчиво.

6. Levity AI (Най-добър за автоматизация на имейли с изкуствен интелект)

чрез Levity AI

Затрупани от имейли? Levity AI помага на логистичните и транспортните екипи да се справят с хаоса, превръщайки хаоса в пощенската кутия в автоматизирани действия.

Когато пристигне ново имейл съобщение, Levity го прочита, извлича ключовите детайли и задейства съответните задачи – като въвеждане на поръчки в TMS или препращане на документи към подходящия екип.

Най-добрите функции на Levity AI

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява автоматизирането на рутинната работа в Gmail, Slack, Outlook и други.

Levity чете входящите имейли, извлича ключови детайли и задейства задачи – като въвеждане на поръчки в TMS, маркиране на запитвания от клиенти или актуализиране на записи в CRM.

Интегрирайте ги с инструменти като Gmail, Outlook, Slack и Zapier, за да поддържате потока от данни.

Ограничения на Levity AI

Цените може да не са подходящи за по-малки или ограничени от бюджета екипи.

Цени на Levity AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Levity AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

чрез Google Teachable Machine

Google Teachable Machine се отличава като браузър-базирана платформа за създаване на AI модели, които не изискват технически опит или познания по програмиране.

Интуитивният визуален интерфейс ви позволява да обучавате модели да разпознават изображения, звуци и пози без значителни технически познания. Това е практичен и увлекателен начин да изследвате създаването на AI.

Те са идеални за проучване на начина на работа на изкуствения интелект и за създаване на малки, тестваеми модели за образователни или демонстрационни цели.

Можете да експортирате моделите си в TensorFlow. js, Coral или Arduino, но те не са предназначени за автоматизиране на бизнес работните процеси.

Най-добрите функции на Google Teachable Machine

Използвайте изображения, аудио и позиции на тялото, без да се налага предварително обучение по изкуствен интелект.

Тествайте обучените модели бързо и ефективно върху нови примери с помощта на Microsoft Lobe.

Експортирайте модели във формати, съвместими с TensorFlow. js, Coral и Arduino, за лесно внедряване.

Ограничения на Google Teachable Machine

Изчислителната мощност зависи от възможностите на вашето устройство.

Цени на Google Teachable Machine

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Teachable Machine

G2: Няма налични оценки

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Microsoft Lobe (най-добър за създаване на персонализирани модели за машинно обучение без кодиране)

чрез Microsoft Lobe

Microsoft Lobe е естествен избор, ако нямате опит в областта на науката за данните, но искате да създадете персонализирани модели за машинно обучение чрез интуитивен интерфейс с посочване и кликване. Той автоматично се справя със сложни технически задачи, като обучение и оптимизация на модели, което прави машинното обучение достъпно за всеки.

Можете лесно да събирате и маркирате данни, а след това да видите резултатите в реално време. Освен това Lobe се интегрира с други инструменти на Microsoft, осигурявайки безпроблемно преживяване от начало до край.

Най-добрите функции на Microsoft Lobe

Обучете модели за класифициране на изображения с няколко кликвания – просто импортирайте и маркирайте снимките.

Вижте подобренията в реално време, докато добавяте примери и корекции.

Експортирайте мобилни платформи като CoreML и TensorFlow за използване в приложения и уебсайтове.

Ограничения на Microsoft Lobe

Понастоящем поддържа само класифициране на изображения, но се планира добавянето на повече типове модели.

Цени на Microsoft Lobe

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Lobe

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. RunwayML (Най-добър за редактиране на видео и изображения с AI-pod)

чрез RunwayML

RunwayML предоставя на създателите достъп до професионални инструменти за редактиране на видео и изображения, с гладък работен процес, фокусиран върху генерирането на мултимедийно съдържание. Платформата се отличава с генеративните си AI модели, включително Gen-1, Gen-2 и Gen-3 Alpha, които позволяват по-добро редактиране на видео, създаване на изображения и анимационни графики.

Независимо дали създавате визуализации с модели Gen-2 или премахвате фонове с няколко кликвания, Runway прави достъпни усъвършенстваните функции за редактиране. Можете дори да синхронизирате движенията на устните с аудио и да подобрите качеството на видеоклиповете до 4K от браузъра си.

Той се интегрира и с популярни творчески инструменти, предлагайки на художници, дизайнери и режисьори гладък работен процес, за да подобрят своите проекти с AI-базирани функции.

Най-добрите функции на RunwayML

Създавайте изцяло нови видеоклипове, използвайки текстови подсказки, или преобразувайте съществуващите с прехвърляне на стил.

Синхронизирайте аудиото перфектно с движенията на устните за естествено звучене.

Повишете резолюцията на видеоклиповете до 4K и удължете продължителността им без загуба на качество.

Ограничения на RunwayML

Някои разширени функции изискват абонаменти от по-висок клас.

Цени на RunwayML

Безплатно

Стандартен: 15 $/потребител на месец

Pro: 35 $/потребител на месец

Без ограничения: 95 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за RueyML

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

🧠 Интересен факт: RunwayML изигра ключова роля в оскаровия филм Everything Everywhere All At Once. VFX артистът Еван Халек използва AI-базирания инструмент за зелен екран, за да премахне фоновете с голяма точност, което често дава по-добри резултати от традиционните методи.

10. Nanonets (Най-добър за автоматизиране на обработката на документи с AI)

чрез Nanonets

Nanonets помага на екипите да автоматизират извличането на данни от документи с до 99% точност, използвайки обработка на естествен език и усъвършенствана изкуствена интелигентност. Уникалната способност на Nanonets да работи със структурирани и неструктурирани документи го прави уникален.

Независимо дали работите с добре форматирани PDF файлове или с нечетливи ръчно написани документи, изкуственият интелект може интелигентно да идентифицира и извлича ключова информация, да я валидира и да я експортира директно в инструменти като QuickBooks, Xero или NetSuite.

Можете също да настроите процеси за одобрение и стъпки за проверка на грешки – без да е необходимо кодиране.

Най-добрите функции на Nanonets

Обучавайте персонализирани AI модели за типове документи без кодиране

Обработвайте множество документи и експортирайте данни към инструменти като QuickBooks, Xero и NetSuite.

Създайте автоматизирани работни процеси за цялостна обработка с проверка на данните преди експортиране.

Ограничения на Nanonets

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение при създаването на сложни персонализирани модели.

Цени на Nanonets

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Nanonets

G2: 4,8/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Nanonets?

В рецензия на G2 се казва:

Nanonets използва сложни алгоритми, които точно извличат данни от фактури, дори и при сложни или нестандартни оформления. AI непрекъснато се учи и подобрява точността на извличането, което намалява грешките при ръчното въвеждане на данни и спестява значително време на нашия екип. Платформата също така позволява на потребителите да създават високо персонализирани работни процеси, които могат автоматично да насочват фактури, да задействат одобрения и да изпълняват действия въз основа на конкретни правила.

Nanonets използва сложни алгоритми, които точно извличат данни от фактури, дори и при сложни или нестандартни оформления. AI непрекъснато се учи и подобрява точността на извличането, което намалява грешките при ръчното въвеждане на данни и спестява значително време на нашия екип. Платформата също така позволява на потребителите да създават високо персонализирани работни процеси, които могат автоматично да насочват фактури, да задействат одобрения и да изпълняват действия въз основа на конкретни правила.

По-умни работни процеси, поддържани от ClickUp

Инструментите без кодиране улесняват автоматизацията за екипи от всякакъв размер. Независимо дали се нуждаете от по-интелигентни работни процеси, по-бързи анализи или безпроблемна интеграция, тези инструменти ви помагат да постигнете повече с по-малко усилия.

ClickUp предлага отлично решение с AI функции, примери за автоматизация и мощни възможности за управление на проекти и задачи.

Използването на ClickUp може да ви помогне да оптимизирате операциите, да получите ценна информация и да постигнете повече с по-малко усилия.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес!