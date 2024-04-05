Най-добрите курсове по изкуствен интелект, които ще ви помогнат да развиете знанията си в тази област през 2025 г.

Изкуственият интелект (AI) е симулация на човешкия интелект, способна да изпълнява задачи и процеси, които преди това изискваха човешка намеса.

AI може да чете, пише, създава, анализира и да разговаря с вас.

Ако сте начинаещ в областта на изкуствения интелект, ето едно кратко обяснение.

Изкуственият интелект включва области като машинно обучение и големи данни. Машинното обучение позволява на компютрите да се учат от данни и да подобряват производителността си без изрично (пряко) програмиране.

Междувременно, Big Data се отнася до големи масиви от информация, които AI системите анализират, за да открият модели и тенденции.

От същия клон произлизат и силният и слабият изкуствен интелект. Силният изкуствен интелект е способен на човешкоподобно познание, а слабият изкуствен интелект е проектиран да изпълнява конкретни задачи с човешка намеса.

Напредъкът в областта на изкуствения интелект може да изглежда труден за следване. Но не се притеснявайте – има специални курсове по изкуствен интелект, които ще ви помогнат да разберете тези концепции.

В тази статия ще ви представим 10-те най-добри курса, които ще ви научат на изкуствен интелект и неговите различни приложения.

Курсове по изкуствен интелект, които да посетите

Курсовете по изкуствен интелект (AI) предоставят задълбочени знания за изкуствения интелект, неговите приложения, етични съображения и кариерни съвети.

По-долу сме подбрали най-добрите курсове по изкуствен интелект за начинаещи, средно напреднали и експерти през 2024 г.

1. Въведение в изкуствения интелект

Курсът „Въведение в изкуствения интелект“ е самообучаващ и предлага подробен преглед на AI, като обхваща неговите основи, приложения и обществено въздействие. Курсът ви обучава на прост език по термини като машинно обучение, дълбоко обучение и невронни мрежи.

Ще имате достъп и до реални примери за използване на AI и как изкуственият интелект променя различни индустрии – от здравеопазването до финансите. Ще научите за етичните проблеми на AI, като пристрастност в алгоритмите, въпроси, свързани с поверителността, и влиянието върху заетостта.

В този курс ще получите и съвети как да започнете кариера в областта на изкуствения интелект. В края на курса ще разберете по-добре изкуствения интелект, неговите концепции и какво означава той за бъдещето.

Ключови изводи

Пълен анализ на терминологията , концепциите и приложенията на изкуствения интелект

Достъпни обяснения за машинно обучение и невронни мрежи

Реални примери за използване на изкуствен интелект в различни индустрии

Експертни съвети за кариерата за ентусиастите в областта на изкуствения интелект

Изследване на етичните съображения и въздействието на изкуствения интелект

За кого е предназначен?

ИТ и маркетинг специалисти

Инструктори и преподаватели по изкуствен интелект, които се опитват да използват изкуствен интелект за повтарящи се задачи като планиране на уроци

Подробности за курса

Оценки: 4,7 (над 12 000 рецензии)

Ниво на курса: Начинаещи

Продължителност: 8 часа

Цена: Запишете се безплатно

2. Професионален сертификат по приложна изкуствена интелигентност на IBM

Курсът IBM Applied AI Professional Certificate ви учи как да създавате AI чатботове и виртуални асистенти за уебсайтове, без да пишете нито една реда код.

Курсът по изкуствен интелект започва с въведение в основните принципи на инженерството и след това се задълбочава в създаването на AI решения с помощта на IBM Watson AI услуги, API и Python с минимално или без кодиране.

Чрез практически упражнения курсът ви учи как да прилагате техники за компютърно зрение, използвайки Python, OpenCV и Watson, за да създавате и внедрявате персонализирани модели за класифициране на изображения в облака.

Този курс е посветен на обучението и кариерното развитие. С професионално обучение директно от IBM (водеща организация в областта на изкуствения интелект), студентите могат да създават персонализирани AI инструменти въз основа на своята скорост на учене и нужди, за да подобрят своя опит в ученето.

В края на курса ще получите ексклузивен достъп до кариерни ресурси, като персонализирана обратна връзка за автобиографии, интерактивни инструменти и симулирани интервюта, както и практическа кариерна подкрепа с помощта на ръководството за търсене на работа на Coursera.

Ключови изводи

Въведение и приложения на генеративната изкуствена интелигентност

Създаване на чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, без кодиране

Разработване на AI приложения с Python и Flask

Усвояване на техники за компютърно зрение

Създаване на AI приложения с Watson API

За кого е предназначен?

Студенти

Разработчици

ИТ специалисти

Технологични консултанти

Любители на изкуствения интелект

Подробности за курса

Оценки: 4,6 (над 6500 рецензии)

Ниво: Начинаещи

Време: 3 месеца по 10 часа седмично

Цена: 32,75 $/месец

3. Специализация в машинно обучение

Източник на изображението: Medium

Специализацията „Машинно обучение“ е програма от 3 курса, създадена в сътрудничество между DeepLearning. AI и Stanford Online.

Курсът предлага широко въведение в съвременното машинно обучение – от създаването на модели за предсказуемо обучение с NumPy и sci-kit-learn до обучението на невронни мрежи с TensorFlow. Курсът обхваща също така дървета на решенията и ансамблови методи.

За да се запишете на този курс, обаче, са ви необходими основни умения за програмиране. Специализираната програма е разделена на три курса:

Курс 1: Наблюдавано машинно обучение: регресия и класификация

Курс 2: Алгоритми за напреднало обучение

Курс 3: Ненадзиравано обучение, препоръки, усилващо обучение

В края на тази специализация ще имате задълбочено разбиране за ключовите концепции и техники на ML, както и практически умения, които ще можете да приложите в реални ситуации.

Ключови изводи

Разберете как да създавате прогнозни модели с NumPy и sci-kit-learn

Създаване и обучение на невронни мрежи за класифициране на данни с TensorFlow (популярен инструмент за дълбоко обучение)

Научете се да използвате дървета на решения и ансамблови методи

Изследване на най-добрите практики и техники за разработка на ML

За кого е предназначен?

Студенти, които следват науки за данните или машинно обучение

Професионалисти, които искат да подобрят уменията си в областта на машинно обучение

Лица, интересуващи се от прогнозно моделиране и анализ на данни

Подробности за курса

Оценка: 4,9 (над 19 000 рецензии)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 3 месеца по 9 часа седмично

Цена: 32,75 $/месец

4. Специализация в дълбоко обучение

Ще научите как да създавате и обучавате усъвършенствани невронни мрежи в Deep Learning Specialization . Курсът ще ви помогне да разберете как да настроите необходимите параметри за по-добра производителност и да приложите тези техники в практични ситуации.

Курсът преподава рекуррентни невронни мрежи (RNN), обработка на естествен език (NLP) и вграждане на думи, което ви позволява да работите ефективно с текстови данни.

След това се задълбочава в напреднали техники като използването на HuggingFace tokenizers и трансформаторни модели за задачи като разпознаване на именовани обекти (NER) и отговаряне на въпроси.

Ще откриете начини да подобрите точността на вашите модели с помощта на TensorFlow. Този курс по изкуствен интелект (AI) е създаден, за да ви даде солидна представа за дълбокото обучение с много практически опит.

Ключови изводи

Изграждане и обучение на усъвършенствани изкуствени невронни мрежи

Практическо приложение на техниките за дълбоко обучение

Работа с текстови данни, включително NLP и вграждане на думи

Използване на токенизатори и трансформаторни модели на HuggingFace

Подобряване на точността на моделите с TensorFlow

За кого е предназначен?

Курсът е предназначен за ентусиасти в областта на дълбокото обучение с умения на средно ниво в Python и основни познания по линейна алгебра и ML.

Подробности за курса

Оценка: 4,9 (над 132 000 рецензии)

Ниво: Средно

Продължителност: 3 месеца по 12 часа седмично

Цена: 32,75 $/месец

5. Python за наука за данните, изкуствен интелект и разработка

Този курс, преподавани от Джоузеф Сантарканджело, опитен учен в областта на данните в IBM, ви помага да овладеете Python (водещият език в науката за данните и разработката на софтуер).

Курсът обяснява основни концепции на програмирането като променливи, структури от данни и функции, които са от съществено значение за всеки проект с Python. Ще научите и за техниките за уеб скрейпинг с помощта на API и инструменти като Beautiful Soup.

Освен това, курсът предлага над 20 оценки и тестове за участниците, за да се запознаят с теорията на когнитивното учене. В края на курса ще владеете използването на Python библиотеки като Pandas и NumPy – основни инструменти за манипулиране и анализ на данни.

Ключови изводи

Овладяване на основите на Python за наука за данните и изкуствен интелект (AI)

Изследване на техники за уеб 스크рейпинг с Beautiful Soup

Как да използвате Pandas и NumPy за манипулиране на данни

Научете се да разработвате код с помощта на Jupyter Notebooks

Прилагане на логиката на програмирането с Python Променливи, структури от данни, разклонения, цикли, функции, обекти и класове

За кого е предназначен?

Начинаещи с интерес към компютърните науки

Тези, които желаят да работят в областта на науката за данните и да придобият основни умения в областта на изкуствения интелект

Разработчици, които искат да научат Python за задачи, свързани с данни

Подробности за курса

Рейтинг: 4,6 (34 800+ отзива)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: около 26 часа

Цена: Запишете се безплатно

6. Професионален сертификат по изкуствен интелект на IBM

Курсът IBM AI Engineering Professional Certificate ще ви помогне да усвоите основите на машинно обучение и дълбоко обучение. Ще научите как да внедрявате алгоритми и пипалини за машинно обучение в Apache Spark за мащабируема обработка.

Освен това ще научите за популярни платформи като Keras, PyTorch и TensorFlow и как те ви помагат да създавате модели за дълбоко обучение и невронни мрежи. Този курс ще ви даде всички необходими умения за инженерство в областта на изкуствения интелект.

Ключови изводи

Разбиране на основите на машинно обучение и дълбоко обучение

Прилагане на алгоритми за машинно обучение в Apache Spark

Създаване на модели за дълбоко обучение с Keras, PyTorch и TensorFlow

Необходими умения за инженерство в областта на изкуствения интелект

За кого е предназначен?

За тези, които се интересуват от изкуствен интелект (AI) и ML, особено ако тепърва започват или искат да станат по-добри в тази област.

Подробности за курса

Оценка: 4,5 (5500+ отзива)

Ниво: Средно

Продължителност: 3 месеца по 9 часа седмично

Цена: 32,75 $/месец

7. Специализация „Управление на продукти в областта на изкуствения интелект“

Курсът AI Product Management Specialization на Duke University е серия от 3 курса. Курсът представя как работи машинно обучението и след това се задълбочава в използването на ML за решаване на проблеми.

Преподаван от Джон Райфшнайдер, директор на магистърската програма по изкуствен интелект, този курс се фокусира върху прилагането на принципите на човекоцентричния дизайн за разработване на продукти за изкуствен интелект, които дават приоритет на поверителността и спазват етичните стандарти.

Целият курс е разделен на три мини курса:

Курс 1: Основи на машинно обучение за продуктови мениджъри

Курс 2: Управление на проекти за машинно обучение

Курс 3: Човешки фактори в AI

До края на тази специализация ще придобиете познания за водещи проекти в областта на машинно обучение, използващи стандартни за индустрията процеси и най-добри практики в областта на науката за данните.

Ключови изводи

Идентифициране на решения за машинно обучение за реални проблеми

Поглед върху стандартните за индустрията процеси в областта на науката за данните

Намаляване на рисковете за поверителността и етичните рискове в проектите за изкуствен интелект

Прилагане на принципите на човекоцентричния дизайн при разработването на продукти за изкуствен интелект

За кого е предназначен?

Продуктови мениджъри

Бизнес професионалисти

Ръководители

ИТ специалисти

Подробности за курса

Оценка: 4,7 (над 300 отзива)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 3 месеца по 4 часа седмично

Цена: 26,07 $/месец

8. Професионален сертификат за анализ на данни от Google

Този курс ви помага да усвоите основни аналитични умения като почистване, анализ и визуализация на данни с помощта на популярни инструменти като електронни таблици, SQL, R програмиране и Tableau.

Ще научите как ефективно да почиствате и организирате данни за анализ и да визуализирате резултатите с помощта на табла и презентации.

Проектите, готови за портфолио, ще ви помогнат да демонстрирате уменията си пред потенциални работодатели и да получите сертификат от Google, признат от работодателите, който ви квалифицира за търсени длъжности като анализатор на данни, младши анализатор на данни или асоцииран анализатор на данни.

Ключови изводи

Разбиране на практиките и процесите, използвани от анализаторите на данни в работата им

Научете и усвойте ключови аналитични умения като почистване, анализ и визуализация на данни, както и инструменти като SQL, R програмиране, Tableau и други.

Научете как да визуализирате и представяте резултатите от данните в табла и често използвани инструменти за визуализация като Tableau.

За кого е предназначен?

Лица, които искат да преминат към роли като анализатор на данни или младши анализатор на данни

Заинтересованите от овладяване на инструменти като SQL, R и Tableau за анализ на данни

Подробности за курса

Оценка: 4,8 (над 130 000 рецензии)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 3 месеца по 15 часа седмично

Цена: 9,36 $/месец

9. Специализация „Основи на изкуствения интелект за всички“

Курсът AI Foundations for Everyone Specialization е самообучение за хора с малко или никакъв опит в областта на изкуствения интелект. Курсът има за цел да предостави солидно разбиране за изкуствения интелект, неговите приложения и важни термини като машинно обучение, дълбоко обучение и невронни мрежи.

Практическият опит с услугите на IBM Watson AI ще ви помогне да създадете виртуални асистенти за различни цели. До края на курса ще успеете да разработите и внедрите AI чатбот на уебсайт без да пишете код.

Ключови изводи

Солидно разбиране на концепциите и приложенията на изкуствения интелект

Разгледайте реалните приложения на генеративния AI.

Научете и практикувайте техники за бързо инженерство в генеративни модели за изкуствен интелект.

Създаване на чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, без нито една реда програма

За кого е предназначен?

За всички, които проявяват интерес към изкуствения интелект, независимо от техническите си познания, и искат да проучат приложенията му, без да се изискват умения за програмиране.

Подробности за курса

Рейтинг: 4,7 (2400+ отзива)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 3 месеца по 3 часа седмично

Цена: 32,75 $/месец

10. Специализация „Изкуствен интелект за бизнеса“

Курсът AI For Business Specialization на Университета на Пенсилвания ви запознава с основите на изкуствения интелект и машинно обучение и как да използвате технологиите за различни приложения във вашия бизнес.

Теми като етика и рискове на изкуствения интелект, проектиране на справедливи рамки за управление на неговото използване и управление на хора в рамките на HR функции, задвижвани от машинно обучение, са широко обхванати в този курс.

В края на този курс ще получите сертификат за кариерно развитие от Университета на Пенсилвания и ще бъдете добре подготвени с ценни инструменти за успех в бизнес света.

Ключови изводи

Обучение по основи на изкуствения интелект и машинно обучение за бизнеса

Разглеждане на примери за използване на изкуствен интелект в маркетинга и финансите

Разработване на стратегии за внедряване на AI, ML и Big Data

Разбиране на етиката, рисковете и управленските рамки в AI

Изследване на управленски стратегии за HR функции, базирани на машинно обучение

За кого е предназначен?

Бизнес мениджъри

Мениджъри в различни индустрии

Професионалисти в областта на човешките ресурси

Анализатори на данни

Подробности за курса

Оценка: 4,8 (над 400 отзива)

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 3 месеца по 3 часа седмично

Цена: 52,80 $/месец

Докато разширявате набора си от умения в областта на изкуствения интелект, проучването на различни AI инструменти може значително да повиши кариерните ви възможности. Един такъв инструмент, който си заслужава да се има предвид, е ClickUp Brain.

ClickUp Brain е първата в света невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и знанията на вашата компания с изкуствен интелект. Тя е проектирана, за да улесни всички в организацията ви да комуникират, да работят заедно и да намират необходимата информация.

Извършете 30-минутните си задачи за 30 секунди с ClickUp Brain.

Ето как ClickUp Brain подпомага вашия бизнес в управлението на проекти:

Мениджър на знания за изкуствен интелект: Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста от всяка работа в ClickUp и свързана с него.

Мениджър на AI проекти : Автоматизирайте обобщенията на проекти, актуализациите на напредъка, действията, планирането на подзадачи и автоматичното попълване на данни.

AI писател за работа: Използвайте AI като свой виртуален асистент, който да ви помага Използвайте AI като свой виртуален асистент, който да ви помага да пишете и редактирате съдържание и да отговаряте; помолете ClickUp Brain да създаде таблици, шаблони и транскрипти за секунди.

Освен това, ClickUp предлага над 100 вградени AI инструмента за оптимизиране и автоматизиране на работата. Опитайте ClickUp Brain още днес!

Често задавани въпроси

1. Кой курс е най-подходящ за AI?

Най-подходящият курс за вас зависи от вашите учебни цели, опит и предпочитания. Всеки курс предлага уникално съдържание и се фокусира върху различни аспекти на изкуствения интелект.

Например, ако сте начинаещ в областта на изкуствения интелект и искате да получите обща представа за него, курсовете „Основи на изкуствения интелект за всички“ или „Изкуствен интелект за бизнеса“ са отличен избор.

По същия начин, ако се интересувате от дълбоко обучение, Специализация по дълбоко обучение трябва да бъде вашият избор. Но отново, трябва да вземете предвид интересите си, нивото на експертиза и желаните резултати, когато избирате най-подходящия за вас курс.

2. Как мога да започна да изучавам изкуствен интелект?

Онлайн курсовете са най-добрият начин да научите изкуствен интелект. Проучете и разберете кои онлайн курсове са най-подходящи за вас. Вижте какво се вписва в бюджета ви и изберете идеалната програма.

Упражнявайте се в програмиране на Python или R и се включете в AI общности за подкрепа. Работете по проекти, за да приложите уменията си в областта на AI и да изследвате специализирани области като обработка на естествен език.

3. Какво е AI и какво обхващат курсовете по AI?

Изкуственият интелект (AI) използва човешкия интелект в компютърните системи. Курсовете по AI обхващат машинно обучение, дълбоко обучение и обработка на естествен език.

Курсовете по изкуствен интелект ви обучават как да създавате системи за изкуствен интелект, които могат да се учат от данни, да разбират човешкия език и да вземат решения. Като посещавате курсове по изкуствен интелект, можете да придобиете ценни умения за кариера в областта на изкуствения интелект и да бъдете подготвени да работите по проекти в различни индустрии.