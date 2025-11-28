Ние създадохме ClickUp Brain. След това веднага започнахме да го използваме за управление на работата си в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Звучи рекурсивно, но изслушайте ни. Имахме същия проблем като вас: разрастване на работата. Или хиляди задачи в десетки проекти, екипи, разпръснати в различни часови зони, огромни количества исторически данни, разпръснати в десетки приложения, които биха могли да ни дадат полезна информация – ако само можехме да разберем каква.

ClickUp Brain свързва точките, които не бяхме в състояние да видим в реално време. Неща като кои видове зависимости всъщност пречат на графиците, кои стъпки на одобрение създават затруднения и кои екипи са претоварени.

В тази публикация в блога ще разгледаме как ClickUp използва ClickUp Brain, за да превърне данните в полезни прозрения. Ето какво се промени за нас и какво може да се промени за вас. 🪄

Какво е ClickUp Brain?

Помолете ClickUp Brain за лесна помощ с @mentions във вашите задачи в ClickUp и чата в ClickUp

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, вграден в ClickUp, който ви помага да работите по-умно и по-бързо. Можете да взаимодействате с ClickUp Brain, като споменете @Brain в коментарите към задачите или в чата, точно както бихте споменали член на екипа. Ето какво може да прави:

Предоставяйте инструкции и отговаряйте на въпроси, използвайки контекста на работното си пространство.

Обобщете елементите в работното пространство, като задачите , коментарите, чатовете и документите ви в ClickUp

Извършвайте действия като създаване на задачи, актуализиране на статуса на напредъка, публикуване на коментари, обобщаване на задачи или документи, търсене в работната среда и др.

Достъп до публични и (с разрешение) частни елементи в работното ви пространство, за да предоставяте по-релевантни и контекстуални отговори.

Можете да използвате ClickUp Brain на различни места в работното си пространство, като лентата с инструменти, заглавията на местоположенията, задачите, документите и чата. Той е проектиран да помага с всичко – от управление на задачи до генериране на обобщения и дори търсене в интернет.

Използвайте ClickUp Brain MAX, за да внедрите контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност на вашия десктоп

За още по-голяма мощност имате ClickUp Brain MAX, вашият спътник на работния плот, който внася AI-задвижвана продуктивност в целия ви работен процес, а не само в ClickUp.

46,5% от работниците са принудени да преминават между два или повече AI инструмента, за да изпълнят една задача.

Brain MAX също така елиминира AI Sprawl, като централизира всички ваши AI инструменти и работни процеси на едно място. Можете да търсите, създавате и предприемате действия в ClickUp, свързаните с него работни приложения (като Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) и в интернет, всичко това от един единствен унифициран интерфейс.

Това е един AI за цялата ви работа.

Научете как работи това в този кратък видеоклип:

Защо практичните прозрения са от решаващо значение

Данните без посока не помагат на никого. Нуждаем се от информация, която можем да използваме – такава, която ни показва какво да правим по-нататък, а не само какво се е случило преди.

Ето защо полезната информация е толкова важна. 👇

Открийте прекомерното и недостатъчното използване

Някои членове на екипа са прекалено натоварени, докато други имат свободен капацитет. Без видимост ние напълно пропускаме това. Полезната информация бързо разкрива тези дисбаланси.

Можем да видим кой е претоварен и кой може да поеме повече работа. Това ни помага да преразпределим работата справедливо и да предотвратим изчерпването, преди то да се случи.

Дайте приоритет на работата с голямо въздействие

Не всички задачи имат еднаква тежест. Някои променят нещата, други просто ни държат заети.

Ясните прозрения ни дават правото да бъдем безмилостни. Те ни показват кои проекти ще увеличат приходите, кои функции са най-желани от клиентите и кои инициативи изглеждаха добре на срещата за планиране, но няма да имат значение след шест месеца.

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това, само 28% казват, че използват изкуствен интелект редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни, свързани с вземането на решения, с външна AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашето защитено работно пространство. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

Ускорете процеса на вземане на решения

Когато решенията се забавят, инерцията изчезва. С информацията на една ръка разстояние, ние преодоляваме забавянията и разполагаме с необходимата информация, когато ни е нужна. Това ни позволява да действаме бързо и уверено, като поддържаме проектите в правилната посока и екипите в синхрон.

Всъщност, Алистър Крол и Бен Йосквиц, автори на Lean Analytics, казват:

Ако сте заети с обясняването на данните, няма да имате време да действате въз основа на тях.

Ако сте заети с обясняването на данните, няма да имате време да действате въз основа на тях.

Един на всеки пет служители, анкетирани от ClickUp, казва, че самото знание кога ще бъдат взети решенията (по-добра комуникация) би им помогнало да работят по-бързо. Въпреки това, в забързания ден, комуникацията по отношение на сроковете често остава на заден план.

Тук се включва ClickUp Brain. Действайки като ваш AI-задвижван помощник, той автоматично събира актуализации от задачи, теми и документи, предоставяйки ежедневни обобщения, резюмета за вземане на решения и обобщаващи коментари, така че най-накрая да спрете да преследвате хора (или информация).

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствения интелект с информация от данни в реално време

Ключови функции на ClickUp Brain за полезни прозрения

Ето как сме интегрирали ClickUp Brain в нашите работни процеси, за да работим по-бързо, да откриваме проблемите по-рано и да поддържаме екипите в синхрон. 📋

Открийте проблемите в проекта, преди да се разраснат

Най-скъпата криза е тази, която не предвиждате. Ние използваме ClickUp Brain, за да открием предупредителните знаци, които обикновено бихме пропуснали.

Управлявайте проектите си с помощта на функцията „Намери забавени задачи“ в ClickUp Brain

Вземете един реален сценарий: нашият продуктов екип пусна функция, която зависеше от три взаимосвързани работни потока. Функцията „Намери забавени задачи“ на ClickUp Brain забеляза, че задачата за предаване на дизайна не е била актуализирана от 12 дни. Това едно предупреждение предотврати две седмици забавяния надолу по веригата.

Успяхме да открием препятствието, прехвърлихме собствеността и спазихме графика за стартиране. Без тази видимост щяхме да открием проблема при прегледа на спринта – твърде късно, за да се възстановим.

📌 Опитайте тази команда: Намерете задачи в проекта „Кампания за четвъртото тримесечие“, които не са актуализирани от повече от 10 дни, и маркирайте тези, които са изложени на риск от забавяне.

💡 Съвет от професионалист: Качете Excel файлове директно в нов чат в ClickUp Brain и задавайте въпроси за данните. Освен това можете да поставите линк към електронна таблица (например от Google Sheets), за да извлечете информация. Това помага за незабавен анализ на електронните таблици, без да напускате работното пространство.

Заменете часовете, прекарани в отчитане на статуса

Изпълнителните резюмета са мястото, където повечето екипи губят часове за ръчна работа. Сега ги генерираме автоматично.

Обобщете задачите и дейностите по местоположение в работното си пространство с помощта на ClickUp Brain

В края на всеки спринт, ние молим ClickUp Brain да обобщи нашето пространство за разработка, като подчертае какво е доставено, какво все още е в процес на разработка и какво е блокирано. То извлича информация от статуса на задачите, коментарите и прикачените файлове в цялото пространство и я превръща в четлива актуализация, която отнема 30 секунди за преглед, вместо 30 минути за съставяне.

Освен това, когато шефът ни прочете обобщението, той вижда реалния напредък, а не списък със статуси.

Казваме им: „Доставихме три функции, отблокирахме интеграцията на плащанията чрез преразпределяне на задачата на бекенда и имаме един блокер на iOS версията, който чака достъп до външен API“. Това е актуализация, готова за вземане на решение.

📌 Опитайте тази подсказка: Създайте обобщение на пространството „Разработка на мобилни приложения“, което обхваща завършените функции, отворените проблеми и препятствията в последния спринт.

Вземайте балансирани решения относно натоварването с работа

Неравномерното разпределение на работната натоварване често води до изчерпване, затруднения и пропуснати срокове. Ние използваме ClickUp Brain, за да възстановим баланса, преди това да се случи.

Докато Workload View на ClickUp показва капацитета на всеки човек, AI асистентът отива още по-далеч. Той анализира всичко, включително обема на задачите, крайните срокове, сигналите за сложност и зависимостите. Така че, когато ClickUp Brain види, че един член на екипа има 12 спешни задачи, а друг има четири, той препоръчва конкретни преразпределения.

Балансирайте капацитета на екипа, използвайки информацията за натоварването на ClickUp Brain

През последното тримесечие приложихме това в нашия дизайнерски екип.

ClickUp Brain сигнализира, че един дизайнер поемаше по-голямата част от работата с висок приоритет, докато другите имаха свободен капацитет. Преразпределихме стратегически задачите. Успяхме да предотвратим изчерпването на най-добрия ни служител, а производителността се увеличи, защото работата се изпълняваше по-равномерно в целия екип.

📌 Опитайте тази подсказка: Прегледайте изгледа на натоварването на екипа по дизайн и предложете как задачите могат да бъдат преразпределени, за да се поддържа баланс през тази седмица.

Създавайте табла, които ни показват какво е важно

Научихме, че таблата, които хората използват, са тези, които правят анализа дори на най-сложните данни изключително лесен. Представете си табла, които не се ограничават до предоставянето на списък с числа, а предлагат и лесноразбираеми интерпретации на това, което тези числа всъщност означават. Нашите табла в ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, правят точно това.

AI картите ни помагат да:

Автоматично извличайте актуализации за дейността на екипа за определен период с AI Team StandUp Card .

Създавайте обзорни прегледи на високо ниво за състоянието на проекта, напредъка и следващите стъпки с оценка в стил „екзекютив“ с AI Project Update Card .

Създавайте персонализирани подсказки, за да получите специфични прозрения или да изпълните различни действия с AI Brain Card .

Представете актуални изпълнителни резюмета за ръководството с AI Executive Summary Card .

Обобщете собствената си скорошна дейност за standups или отчети с AI StandUp Card.

Позволете на вашите табла да мислят за вас с AI карти, задвижвани от ClickUp Brain

Нашият маркетинг екип обновява таблото си всеки понеделник сутрин. Те виждат обобщение на напредъка на кампанията, какво е в закъснение и кои канали са блокирани – на прост и ясен език.

Също така сме създали табла, задвижвани от изкуствен интелект, за проблеми на клиенти, планиране на спринтове и анализи на продукти. Всяко едно от тях показва точно това, от което екипът се нуждае, за да вземе решения.

Таблото за продажбите показва кои сделки напредват и кои са в застой. Таблото за инженерството показва кои услуги са в добро състояние и кои се нуждаят от внимание. Когато един изпълнителен директор иска да знае състоянието на даден проект, ние го насочваме към таблото, вместо да насрочваме среща.

🔍 Знаете ли? Netflix се превърна в модерен корпоративен символ за действие въз основа на данни. През 2006 г., когато стартира Netflix Prize, компанията събра чрез краудсорсинг по-добри алгоритми за прогнозиране на предпочитанията на потребителите. Резултатът беше 8% подобрение в точността на препоръките.

Свържете информацията с действие чрез автоматизация и цели

Откриването на проблем не означава нищо, ако никой не предприеме действия по него. Ние разглеждаме информацията като начало на работния процес, а не като край.

Предприемете проактивни действия, като използвате ClickUp Brain в Docs

Когато AI идентифицира критична просрочена задача, ClickUp Automation незабавно уведомява проектния мениджър. Когато документираме поуките от постмортем в ClickUp Docs, молим ClickUp Brain да извлече ключовите изводи и да ги свърже с нашата цел за непрекъснато усъвършенстване.

Информацията става част от институционалното ни знание, а действието става автоматично.

📌 Опитайте тази подсказка: Обобщете последния постмортем документ и свържете ключовите прозрения с целта „Непрекъснато усъвършенстване“.

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват изкуствен интелект за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им. Този контраст може да е нещо повече от просто технологична разлика. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформираща може да бъде изкуствената интелигентност за намаляване на когнитивната натовареност и спестяване на време. 🔥 ClickUp Brain преодолява тази празнина, като безпроблемно интегрира изкуствен интелект във вашия работен процес. От обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи, нашият изкуствен интелект може да направи всичко. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Достъп до множество AI модели

Понякога е по-лесно да мислите по различен начин, когато разчитате на различни AI инструменти за справяне с различни видове задачи.

Използвайте множество AI модели от един интерфейс в ClickUp Brain.

Когато обмисляме различни варианти за кампании, се нуждаем от бързо генериране на идеи. Когато разработваме решение за продукт, се нуждаем от задълбочено логическо мислене. Когато проучваме нещо специализирано, може да се наложи да използваме инструмент, който е обучен по различен начин. Да се преструваме, че един модел се справя еднакво добре с всичко това, е просто погрешно.

Brain MAX ни дава достъп до Claude за задълбочена работа по разсъждения, ChatGPT за творчески идеи и Gemini за специализирани области. Избираме въз основа на това, което се опитваме да решим в дадения момент.

Използвайте ChatGPT в ClickUp Brain MAX за творчески мозъчен штурм

Нашият продуктов екип използва Claude, когато обмисляме сложни компромиси относно приоритетите на функциите, докато нашият маркетинг екип преминава към ChatGPT, когато проучва посоките на кампаниите.

💡 Какво работи за нас: Използваме Brain MAX + ClickUp Whiteboards като наш творчески команден център. Например, вземаме сурови идеи от десктоп приложението, след което ги поставяме на Whiteboard в ClickUp. След това използваме визуализации в реално време, свързваме ги със задачи и документи и позволяваме на екипа да ги преработва, усъвършенства и изпълнява, без да напуска платното. Обсъждайте идеи и ги превръщайте бързо в практически задачи на ClickUp Whiteboards.

Търсете във всички инструменти, които използваме

Днес екипите работят с множество инструменти: Figma има дизайни, GitHub има код, Google Drive има стратегически документи, SharePoint има правни документи, а ClickUp има всичко останало.

Да намерите това, от което се нуждаете, означава да отваряте раздели, да сменяте контекста, да си спомняте къде сте видели нещо за последен път и да се надявате, че сте търсили на правилното място.

Помолете ClickUp Brain MAX да намери файлове от Figma или Google Drive

Brain MAX променя това, защото търси едновременно във всичките ви приложения. Ние въвеждаме „Покажи ми дизайните на Figma за Release 2. 1 и ги свържи с техническите спецификации и обратната връзка от клиентите, която получихме“ и той връща макетите от Figma, извлича свързаните документи от ClickUp и Drive и показва разговорите, в които сме обсъждали какво всъщност искат клиентите от тази версия.

Всичко се показва на едно място и всичко е свързано.

Говорете на глас за по-голяма продуктивност

Мислим по-бързо, отколкото пишем, затова записваме идеите, докато се формират, вместо да ги губим, докато търсим клавиатурата.

Диктувайте актуализации без да използвате ръцете си, докато ClickUp Brain MAX научава вашия речник за по-интелигентно транскрибиране

Функцията „Talk to Text“ в ClickUp Brain MAX ни позволява да работим 4 пъти по-бързо, защото ограничението на писането не забавя мисленето ни.

Просто изразяваме мнението си и откриваме, че нашите мисли са форматирани и организирани за използване в Brain MAX.

Освен това, персонализираният речник гарантира, че изкуственият интелект разпознава имената, жаргона и препратките, които използваме. „Q4 push“. „API на Боб“. „UX одит“. Системата записва точно това, което казваме, вместо да го интерпретира фонетично. Това е разликата между диктовката като новост и диктовката като начин да записваме мислите си.

Вижте как един от нашите потребители извлича максимална полза от ClickUp Brain MAX:

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира множество LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира множество LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

Провеждайте изследвания, основани на реалността

Всеки ден вземаме решения въз основа на информация, като например какво правят нашите конкуренти и как се променят пазарите. Ако тази информация е грешна, всичко по веригата е грешно. Ако не можете да проследите откъде идва, не можете да знаете дали е правилна.

Извличайте информация от интернет в реално време, придружена с прозрачни цитати за всеки отговор, като използвате ClickUp Brain MAX

Brain MAX търси в интернет и връща резултати с atributtion. Можете да кликнете върху всеки източник. Когато използваме проучвания, за да вземем решения, ние ги свързваме с нашата документация, така че екипът да вижда както информацията, така и доказателствата.

📌 Опитайте тази подсказка: Намерете последните доклади за тенденциите в производителността на отдалечените екипи и обобщете основните заключения с цитати от източниците.

Защитете времето си за концентрация

Ние защитаваме времето за концентрация по същия начин, по който защитаваме срещите. ClickUp Brain в ClickUp Planner вижда графика ви, разбира кога се нуждаете от дълги периоди за работа и автоматично запазва това време.

Позволете на ClickUp Planner да блокира автоматично приоритетните задачи и да адаптира динамично графика ви

По-важното е, че пренарежда задачите с по-ниска приоритетност, за да се впишат в защитените ви блокове за концентрация, така че да не се налага да преценявате постоянно кои задачи са по-важни.

Когато възникне нещо спешно и застраши времето ви за концентрация, ClickUp Brain пренарежда задачите ви по интелигентен начин, вместо просто да ги премества в неработещ календар. Той разбира зависимостите и крайните срокове, така че не премества нещо, което трябва да бъде готово утре, и не блокира друга работа.

Резултатът е непрекъснато време за реална работа.

🧠 Интересен факт: През 1854 г. лекарят Джон Сноу (не, не този от „Игра на тронове“) използва ръчно нарисувана „карта на болестта“ на смъртните случаи от холера в Лондон, за да проследи източника на епидемията до една единствена водна помпа. Това е един от първите известни примери за превръщане на сурови данни в полезна информация, което буквално спаси човешки животи.

Записвайте срещите, без да се налага да водите бележки

Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да записвате, транскрибирате и възлагате последващи действия

Прекарваме часове в срещи и още часове в опити да си спомним какво се е случило. Повечето от нещата не се запомнят. Някой пишеше бележки, докато всички останали гледаха, което означава, че срещата се превърна в документиране, а не в разговор. След разговора някой трябва да подреди бележките, да извлече точките за действие, да създаде задачи и да разпространи информацията.

Това са часове работа, които никога не би трябвало да съществуват.

AI Notetaker на ClickUp работи по време на разговора и записва всичко:

Транскрипти, за да можете да търсите точно кой какво е казал

Интелигентни обобщения, които извличат най-важното от разговора

Действия, които можете автоматично да превърнете в задачи, като дадете команда на ClickUp Brain.

Всичко това се появява във вашите документи, така че е свързано с вашата работа, вместо да остава изолирано и забравено в приложение за бележки.

Как нашите екипи използват ClickUp Brain

Ето как използваме ClickUp Brain ежедневно в нашите екипи – подсказките, които изпълняваме, проблемите, които решаваме, и работата, която избягваме. 😌

Екип за управление на проекти и операции

Намерете незавършените задачи за секунди с ClickUp Brain

В началото на седмицата екипът ни за управление на проекти изпълнява една и съща задача: Намерете задачи в оперативното пространство, които не са актуализирани от 7+ дни и са с краен срок до две седмици.

Това улавя задачите, при които работата просто е спряла. Миналия месец се появи задача за правна проверка, която стоеше незавършена повече от седмица. Продукт мениджърът предполагаше, че правният отдел се е заел с нея, а правният екип смяташе, че чака продуктовия мениджър. Успяхме да го забележим навреме, за да не се забави пускането на продукта на пазара.

За какво използваме ClickUp Brain:

Създаване на седмични обобщения от нашето оперативно пространство

Идентифициране на зависимости, които блокират множество работни потоци, преди някой да забележи

Събиране на актуализации на статуса на проектите за преглед от ръководството

💡 Какво работи за нас: В нашия PMO използваме AI Custom Fields, за да спестим време и да поддържаме проектите в правилната посока. Създаваме Summary AI Field, за да съкращаваме автоматично описанията на задачите, коментарите и подзадачите в бърз преглед.

Друга AI Field проследява напредъка чрез анализ на подзадачи и списъци за проверка, така че винаги знаем къде се намира дадена задача, без да се налага ръчно да актуализираме нищо.

Получавайте незабавни обобщения на задачите и проследявайте напредъка автоматично с AI Custom Fields в ClickUp

Маркетинг и творчески екип

Създавайте публикации в социалните медии (надписи и изображения) в съответствие с бранда с ClickUp Brain

Провеждаме кампании едновременно в блогове, социални мрежи, имейли, платени реклами, събития и партньорства. Когато някой попита „Какъв е статутът на кампанията за уебинара?“, ние питаме директно ClickUp Brain.

Как използваме нашия AI маркетингов инструмент:

Обобщаване на коментарите под блог публикациите, за да знаят авторите точно какво да променят

Събиране на данни за ефективността на кампаниите от различни източници в едно цялостно актуализиране

Извличане на ключови изводи от ретроспективи след стартирането, за да се подобрят бъдещите кампании

Нашият творчески екип също използва ClickUp Brain, за да генерира изображения за публикации в социалните мрежи, заглавия на блогове и визуални елементи за кампании. Когато им е необходима бърза концептуална картина или графичен елемент, те описват какво им трябва и ClickUp Brain го генерира на място.

Това е особено полезно за ранни чернови, A/B тестване на различни концепции или когато са необходими заместващи изображения, докато се чака окончателният дизайн.

📖 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

Продуктов екип

Задайте конкретни въпроси на ClickUp Brain относно вашата техническа документация

Нашите продуктови мениджъри постоянно балансират между исканията на клиентите, техническите задължения, стратегическите инициативи и капацитета на екипа. ClickUp Brain им помага да виждат моделите в процеса на разработване на продукти.

Те разчитат на управлението на знания с изкуствен интелект на ClickUp за:

Свързване на проблемите на клиентите, споменати в продажбените разговори, билетите за поддръжка и формулярите за обратна връзка

Проверка на капацитета на инженерния екип преди да се ангажирате със спринт работа

Обобщаване на техническата документация , когато е необходимо да се разберат ограниченията на системата

Когато планират пътната карта, те питат: Покажи ми всички заявки за функции, маркирани като „корпоративни клиенти“ от последното тримесечие. ClickUp Brain извлича информация от задачите за обратна връзка от клиенти, бележките за продажби и билетите за поддръжка, за да им покаже кои проблеми продължават да се появяват.

През последното тримесечие това разкри, че няколко корпоративни клиенти искаха по-добри SSO контроли. Нашият екип беше регистрирал тези заявки поотделно и не осъзнаваше, че всички те сочеха към една и съща основна нужда. Ние й дадохме приоритет, я реализирахме и веднага получихме обратна връзка от клиенти, които точно това бяха чакали.

Екип по продажби и успех на клиентите

Нашият екип по продажбите използва ClickUp Brain като свой винаги на разположение инженер по продажбите. Преди демонстрация им е необходим бърз контекст. По същия начин, нашият екип по обслужване на клиенти се нуждае от контекст, преди да отговори на запитване на клиент.

Научете всичко за вашите потенциални клиенти с един поглед с ClickUp Brain

Така че преди всяко обаждане на потенциален клиент, търговските представители правят следното: Обобщават всичко, което знаят за [Име на компанията]. ClickUp Brain извлича информация от бележките към обажданията, съхранени в коментарите към задачите, синхронизираните имейли и регистрираните взаимодействия. Те получават пълна информация за по-малко от минута, вместо да търсят в стари задачи и да се опитват да си спомнят подробности.

Мениджърите по продажбите го използват по различен начин. Те питат: Покажи ми сделките в „Изпратени предложения“, по които няма активност през последните 10 дни. Това им показва точно къде са заседнали сделките: липсващи документи за доставка, забравени последващи действия, вътрешни шампиони, които са замлъкнали.

🔍 Знаете ли, че... През 60-те години на миналия век Procter & Gamble е пионер в управлението на бранда и проследяването на потребителските инсайти. Техният „бранд мениджър” систематизира начина, по който екипите събират и използват потребителските данни. Това е всъщност раждането на съвременния маркетингов анализ, преди компютрите да го улеснят.

Инженерният екип

Нашите инженери постоянно се прекъсваха с „бързи въпроси“ за това как работят системите. Сега първо питат ClickUp Brain.

Как го използва нашият инженерен екип:

Разберете архитектурата на системата, без да безпокоите инженера, който я е създал.

Намиране на доклади за минали инциденти и как сме ги разрешили

Извличане на изчерпателни обобщения на спринтовете за ретроспективи

Поискайте ClickUp Brain да ви покаже препятствията във всеки списък на ClickUp

При инциденти те питат: Покажи ми предишни инциденти, свързани с [име на системата], и как сме ги разрешили. ClickUp Brain показва задачи от минали инциденти, анализи и подробности за отстраняването им. Не се налага да разрешаваме проблемите от нулата всеки път, което води до по-бързо възстановяване.

За ретроспективите на спринтовете, вместо да молим всички да си спомнят какво се е случило преди две седмици, ние караме ClickUp Brain да обобщи какво е било изпратено, какви пречки са възникнали и къде се е променила скоростта. Ние влизаме в ретроспективите с реални данни.

💡 Какво работи за нас: Отваряме задача в ClickUp и молим Brain да генерира подзадачи. Това ни дава ясен план стъпка по стъпка за спринтове или инциденти, така че не се налага да се прекъсваме един друг за подробности. Получавайте ясни, автоматично генерирани подзадачи за вашите задачи с ClickUp Brain

Екип по човешки ресурси и операции

Нашият екип по управление на човешките ресурси използва ClickUp Brain, за да направи информацията достъпна, без тя да се превръща в пречка за всеки въпрос.

ClickUp Brain помага чрез:

Отговаряне на въпроси на служителите относно политики, ползи и процедури в реално време

Събиране на данни за оценка на производителността от действително извършената работа

Анализиране на натоварването на екипите, за да се обосноват решенията за наемане на персонал

Уверете се, че служителите получават незабавни отговори на наболели въпроси с ClickUp Brain

Новите служители питат директно ClickUp Brain: Каква е политиката за отпуски? или Как да подам отчети за разходи? Той черпи информация от наръчника за служители в Docs и ги насочва към правилните формуляри. Те получават незабавни отговори, вместо да чакат отговор от отдел „Човешки ресурси“.

Освен това, предварително създадените агенти в ClickUp, като Answers Agent, добавят още едно ниво на поддръжка, като отговарят на въпросите, които се повтарят в каналите за чат на екипа в ClickUp. Когато някой маркира агента в чат и попита за ползите, стъпките за назначаване или очакванията за ролята, той отговаря с точната информация, извлечена от наръчника, политиките или бележките за задачите.

Върнете на екипите тяхното ценно време с ClickUp Answers Agent в чата

Всеки отговор включва оригиналния източник, така че служителите да знаят, че получават правилната версия на политиката.

По време на сезона за оценка на представянето мениджърите изискват: Обобщете работата на [Име на служителя] през това тримесечие, включително завършени проекти, принос и получена обратна връзка. ClickUp Brain събира всичко от задачите им, коментарите по отношение на резултатите им и поздравленията в каналите на екипа.

Прегледите стават по-пълни и справедливи, защото се базират на реалната работа, а не само на това, което се е случило през последните две седмици.

💡 Какво работи за нас: Ние превеждаме и локализираме съдържанието си без усилие с ClickUp Brain. Освен това го използваме, за да превеждаме политиките на HR, наръчниците за служители, ръководствата за продукти и материалите за въвеждане на клиенти на езици като английски, френски, испански, португалски, немски, италиански, шведски, холандски, корейски, японски, китайски и арабски, като запазваме тона, значението и форматирането.

Интегриране на ClickUp Brain с функциите на ClickUp

ClickUp Brain е в основата на начина, по който работим. Той е присъства в цялото ни работно пространство, така че всяка информация се влива директно в работата, която вършим. 🔄

Автоматизация на задачите и AI агенти

Истинската промяна за нас настъпи, когато ClickUp Brain премина от това да ни показва неща към това да прави неща.

Започнахме с основна автоматизация, прости правила от типа „ако-тогава“, които работеха, когато ситуациите се вписваха точно в категориите. После осъзнахме, че по-голямата част от работата, която искахме да автоматизираме, изискваше реална преценка за това какво трябва да се случи след това.

AI агентите на ClickUp наблюдават конкретни ситуации и предприемат действия, без да се налага ръчна намеса.

Автоматизирайте контекстно-ориентирани действия с помощта на AI агенти, интегрирани с ClickUp Brain

Имаме агент, който отговаря за обратната връзка от клиентите. Когато някой попълни формуляра, агентът прочита коментарите, определя в коя категория се вписват и създава задачи за екипа за поддръжка, които да бъдат изпълнени.

Друг агент се стартира в началото на всеки спринт. Той събира всички документи, които екипът ни е написал за това, което създаваме, извлича важните части и публикува обобщение в канала на екипа ни, преди някой да е дошъл на работа.

Това беше първият час от планирането на спринта; сега обобщението е готово. Тези агенти работят, защото разбират контекста.

Създаването на AI агент прилича на разговор. Ние инструктираме агента какво да търси, коя информация е важна и какви действия да предприеме. Безкодовият конструктор позволява на всеки член на екипа да настрои AI агент за анализ на данни без никакви технически познания.

Транскрипция и резюмета на клипове

Ние постоянно записваме клипове в ClickUp – инженери, които обясняват техническата архитектура, дизайнери, които разглеждат макети, продуктови мениджъри, които демонстрират функции, успешни клиенти, които споделят обратна връзка от разговори.

Записвайте всеки детайл с автоматичната транскрипция на ClickUp Brain в Clips

ClickUp Brain автоматично транскрибира всеки клип, който създаваме. Всяка екранна записка и гласов клип се превръща в текст, който може да се търси. Можем да сканираме транскрипта, да преминаваме към конкретни времеви отметки и да копираме фрагменти, без да гледаме отново цялото видео.

Нашият инженерен екип записва клипове, докато разглежда кода или архитектурата на системата. ClickUp Brain обобщава ключовите моменти, така че членовете на екипа могат да прочетат обобщението за 30 секунди и да гледат пълния клип само ако им е необходим по-задълбочен контекст.

Получете незабавна яснота с обобщенията на клипове от ClickUp Brain

🔍 Знаете ли, че... Според McKinsey, повечето компании вече използват изкуствен интелект в повече от една част от своя бизнес. Средно организациите използват изкуствен интелект в три различни функции.

Най-добри практики за максимизиране на потенциала на ClickUp Brain

Ето някои от най-добрите практики, които нашият екип използва, за да максимизира потенциала на AI инструментите на ClickUp:

Запазете и използвайте отново ефективни подсказки: Запазваме подсказките, които постоянно дават солидни резултати, за бъдеща употреба и ги споделяме с екипа. ClickUp Brain поддържа подсказки за многократна употреба, така че всеки може да поддържа последователност и да спести време при повтарящи се задачи.

Верига от множество взаимодействия: Нашият екип планира последователности, при които един AI резултат става вход за следващата задача. Ние генерираме първоначални идеи, молим ClickUp Brain да ги критикува, а след това ги усъвършенстваме въз основа на тази критика. Това отразява човешките процеси на сътрудничество с машина скорост.

Редовно преглеждайте и усъвършенствайте: Ние се стремим да преглеждаме от време на време съществуващите подсказки, работни процеси и AI агенти на ClickUp Brain. Непрекъснатото усъвършенстване гарантира, че AI остава в синхрон с нашите бизнес цели и отразява текущия контекст на нашия екип.

Използвайте AI като стратегически адвокат на дявола: Екипът подканя ClickUp Brain да намери недостатъци, рискове и слепи точки след разработването на стратегии. Например, попитайте „Кои са трите най-големи причини, поради които това може да се провали?“, за да укрепите идеите преди внедряването им.

Опитайте временни подсказки за планиране на сценарии: Моделираме различни бъдещи сценарии, като питаме ClickUp Brain „Как би се представила тази стратегия, ако икономическите условия се влошат през третото тримесечие?“ Този далновиден подход ни помага да изградим по-устойчиви стратегии.

Нека AI бъде наш личен детектор на предубеждения: След това молим ClickUp Brain да идентифицира скрити предположения, когнитивни предубеждения и логически грешки. AI се превръща в обективно огледало за умствените капани, които често саботират човешката преценка.

Оптимизирайте достъпа въз основа на роли: Нашият екип също преглежда и коригира разрешенията на екипа в ClickUp Brain, като гарантира, че всеки може да използва AI ефективно. Ние гарантираме, че администраторите/собствениците имат пълен достъп, докато гостите/членовете с ограничен достъп поддържат подходящи ограничения за сигурност и последователност на работния процес.

Свържете точките (+ данните) с ClickUp Brain

Създадохме ClickUp Brain, за да мисли по същия начин, по който мислим ние. Всеки ден той ни помага да видим това, което инстинктите ни пропускат, и това, от което се нуждаят екипите ни, преди те да го поискат. Не губим време в анализиране на таблици или търсене на актуализации; общуваме с ClickUp Brain и той ни отговаря с важни отговори.

За нас изкуственият интелект е това, което дава живот на работата. Той открива модели, преди те да се превърнат в проблеми, извежда на преден план прозрения, които усъвършенстват решенията, и свързва разговорите с контекста в реално време. Когато планираме пускане на продукт, приключваме спринт или пишем блог пост като този, ClickUp Brain стои зад всяко решение за организиране, усъвършенстване и напомняне.

Всяка задача, коментар и разговор научават системата как мислим и какво означава качеството за нас. ClickUp Brain и Brain MAX се учат чрез нашата работа и връщат това знание с по-голяма фокусираност и по-бърза яснота.

Ако искате да опитате работа, която се учи заедно с вас, регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

ClickUp Brain е най-пълният и контекстно-ориентиран AI-асистент в света, вграден в ClickUp. Той ви помага, като отговаря на въпроси, обобщава информация, генерира отчети и автоматизира задачи, използвайки данни от вашето работно пространство. Вие взаимодействате с него чрез подсказки навсякъде в работното си пространство, което приема задачи, като задачи, чатове, заглавия на местоположения или лентата с инструменти, и той предоставя незабавни, контекстно-ориентирани прозрения и действия.

ClickUp Brain анализира натоварването на вашия екип и подчертава кога някой е претоварен или недостатъчно зает. Може да препоръча преразпределение на задачите, за да се гарантира, че всеки има управляемо натоварване, като ви помага да поддържате балансиран и продуктивен екип.

Да. ClickUp Brain може да идентифицира тенденции и да маркира задачи или проекти, които са изложени на риск от забавяне, като анализира просрочени елементи, липса на актуализации или пречки. Това ви позволява да предприемете действия, преди забавянията да се превърнат в по-големи проблеми.

Можете да добавите карти, задвижвани от изкуствен интелект, към вашите табла, които показват обобщения в реално време, актуализации на проекти и изпълнителни прегледи, генерирани от ClickUp Brain. Тези карти се актуализират автоматично и могат да бъдат персонализирани, за да показват информацията, от която се нуждаете.

Да. Можете да персонализирате подсказките, картите на таблото и отчетите, за да се фокусирате върху данните и информацията, които са най-важни за всеки екип. Това гарантира, че всеки екип получава подходяща, полезна информация, съобразена с неговите нужди.