Как да използвате изкуствен интелект с данни в реално време

71% от потребителите очакват компаниите да им предоставят персонализирани взаимодействия. А 76% се разочароват, когато това не се случи.

Но как можете да предоставите персонализирани преживявания в реално време без незабавен достъп до данните на клиентите? Забавените решения означават загуба на ангажираност, пропуснати приходи и разочаровани клиенти.

Предизвикателството се състои в прилагането на изкуствен интелект с достъп до данни в реално време. Разработчиците се борят с интеграцията, проектните мениджъри се справят с комплексни работни процеси, а технологичните предприемачи търсят мащабируеми решения.

Тази публикация в блога ще ви покаже как да преодолеете разликата – като използвате AI-базирани прозрения, за да вземете решения, основани на данни, в решаващия момент, а не след това.

⏰ 60-секундно резюме AI с достъп до данни в реално време означава незабавни прозрения, а не само бърза обработка на данни.

Изкуственият интелект в реално време гарантира, че фирмите вземат решения въз основа на актуална информация, а не на минали тенденции, което позволява динамично ценообразуване, персонализирани препоръки и др.

Ключовите примери за употреба включват предотвратяване на измами с помощта на изкуствен интелект, наблюдение на пациенти, оптимизиране на запасите и предсказуема поддръжка.

Внедряването на изкуствен интелект с данни в реално време изисква ясни цели, подходящи източници на данни, оптимизирани модели на изкуствен интелект, непрекъснато наблюдение и структурирано управление на проекти.

Инструментите на ClickUp помагат на екипите да проследяват показатели в реално време, да автоматизират работните процеси и да оптимизират сътрудничеството, като гарантират, че AI проектите остават на курс.

Компаниите, които използват AI в реално време, получават предимство по отношение на ефективност, спестяване на разходи и намаляване на риска, като подобряват всичко – от веригите за доставки до киберсигурността.

Какво е достъп до данни в реално време за изкуствен интелект?

Достъпът до данни в реално време за изкуствен интелект не се състои само в бързото получаване на достъп до данни, а в получаването на правилните данни в точното време, за да се вземат интелигентни решения в реално време.

Представете си, че предоставяте на изкуствения интелект постоянен поток от актуална информация, което му позволява да се адаптира и да реагира динамично. Това е далеч от традиционните приложения на изкуствения интелект, които разчитаха на остарели данни от индексирани и съхранени данни.

Днес е важно да улавяте пулса на вашите потребители и бизнес в реално време.

📌 Вземете например Netflix. Неговият AI-управляван механизъм за препоръки не чака седмичните отчети за гледаемостта – той се адаптира незабавно въз основа на това, което потребителите гледат, спират или пропускат. Тази персонализация в реално време поддържа интереса на потребителите, намалява отлива и увеличава задържането. Сравнете това с традиционната кабелна телевизия, където решенията за програмирането се основават на остарели рейтинги на Nielsen или други. Или си представете система за откриване на измами, която сигнализира за подозрителна финансова транзакция въз основа на поведението на клиента преди тя да бъде завършена, или чатбот за обслужване на клиенти, който проактивно предлага помощ въз основа на сигналите за неудовлетвореност на потребителя в реално време.

Това са функции, които отличават истински интелигентните системи от остарелите, реактивни системи.

💡 Съвет от професионалист: Не всички данни трябва да се обработват в реално време. Честа грешка е претоварването на AI моделите с данни в реално време, което може да доведе до проблеми с латентността. Дайте приоритет на показателите с голямо влияние, като точките на отпадане на клиенти в дадено приложение или колебанията в ефективността на рекламите, и обработвайте по-малко критичните данни на определени интервали.

Защо данните в реално време са важни за изкуствения интелект

AI процъфтява благодарение на моделите, които често са динамични и се променят с всяко взаимодействие на потребителя, колебание на пазара или оперативна промяна. Статичните исторически данни могат да предоставят основа, но информацията в реално време позволява на AI да се адаптира, да учи и да взема бързи решения, когато това е най-важно.

👉🏼 Помислете за динамичния ценови модел на Amazon. Гигантът в електронната търговия не просто определя цените въз основа на вчерашните продажби, а постоянно ги коригира въз основа на фактори в реално време, като цените на конкурентите, нивата на запасите и текущото търсене.

Освен скоростта, данните в реално време често включват и контекст. Контекстът е от решаващо значение за изкуствения интелект, за да разбере „защо“ или „намерението“ зад данните.

Например, знанието, че даден потребител току-що е кликнал върху конкретен продукт, е ценно, но знанието какво е направил точно преди този клик (например, търсене на свързана термин, сравняване на сходни продукти или заместители) предоставя много по-богат контекст за вашия AI, за да персонализира преживяването.

В вашите проекти AI-базираните прогнозни анализи могат да се превърнат в оптимизиране на рекламни кампании въз основа на актуални данни за потребителите, персонализиране на препоръки за продукти въз основа на поведението при сърфиране в реално време или дори прогнозиране на повреди в оборудването, преди те да се случат, чрез анализ на данни от сензори в реално време.

Това ниво на отзивчивост е възможно само с използването на изкуствен интелект с достъп до информация в реално време, което може да бъде огромно конкурентно предимство, особено в сектори като здравеопазването, финансите и логистиката, където информацията в реално време може да означава по-бързи диагнози, по-разумни инвестиционни решения или по-ефективно управление на веригата на доставки.

👀 Знаете ли, че... Над 90% от инвестиционните мениджъри използват или планират да използват изкуствен интелект, като 54% вече го интегрират в своите стратегии. Изкуственият интелект помага при анализирането на огромни количества финансови данни, идентифицирането на модели и вземането на информирани решения, като по този начин трансформира управлението на инвестициите.

Примери за приложения на изкуствен интелект, използващи данни в реално време

Компаниите, които използват алгоритми за машинно обучение и изкуствен интелект, за да овладеят обработката на данни в реално време, получават конкурентно предимство в подобряването на точността, скоростта и потребителското преживяване.

Ето някои солидни примери за използване на изкуствен интелект в различни индустрии:

1. Финансови услуги: Откриване на измами с кредитни карти от Mastercard

Всяка секунда милиони транзакции преминават през глобалните платежни мрежи.

💰 Системата за откриване на измами на Mastercard, базирана на изкуствен интелект, анализира транзакциите в реално време и сигнализира за подозрителни дейности, преди да бъдат загубени средства.

За разлика от традиционното откриване на измами, което разчита на анализ след факта, изкуственият интелект в реално време проверява моделите на покупки, геолокацията и данните на устройствата в рамките на милисекунди, за да одобри или отхвърли дадена транзакция.

2. Здравеопазване: Мониторинг на пациенти в реално време

В болниците секундите могат да означават разликата между живота и смъртта. Системите за наблюдение на пациенти, задвижвани от изкуствен интелект, непрекъснато анализират данни като жизнени показатели, лабораторни резултати и медицинска история, за да откриват ранни признаци на влошаване.

Вместо да чакат периодичните проверки от медицинските сестри, виртуалните асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, незабавно предупреждават медицинския персонал, ако състоянието на пациента се влоши, което ускорява вземането на решения и позволява по-бързи интервенции за спасяване на човешки живот.

🩺 Philips IntelliVue Guardian е система, задвижвана от изкуствен интелект, която следи жизнените показатели на пациентите в реално време в общите отделения. Болниците я използват, за да предотвратят постъпването в интензивно отделение, като позволяват навременни интервенции.

3. Търговия на дребно: управление на запасите с помощта на изкуствен интелект

AI системите в търговията на дребно проследяват данни за продажбите в реално време от хиляди магазини, за да коригират динамично решенията за производство и попълване на запасите, подобрявайки оперативната ефективност и ликвидността.

Вместо да чака тримесечните отчети, системата попълва популярните запаси, преди рафтовете да се изпразнят, като по този начин намалява изчерпването на запасите и загубите от продажби.

🤖 Amazon използва над 8 робота, задвижвани от изкуствен интелект, като Proteus и Sparrow, за да управлява самостоятелно запасите в складовете. Тези роботи оптимизират маршрутите, осигуряват ефективно съхранение/извличане и подобряват точността при изпълнението на поръчките.

4. Производство: интелигентните фабрики на Siemens

📊 Siemens използва прогнозна аналитика в реално време, базирана на изкуствен интелект, в своите интелигентни фабрики, за да открива повреди в оборудването, преди те да се случат. Продуктът за прогнозна поддръжка се интегрира с източниците на данни на производителя и използва изкуствен интелект за анализ на информацията.

IoT сензорите непрекъснато предават данни за температурата, вибрациите, охлаждащата течност и налягането, което позволява на AI да предвижда нуждите от поддръжка, да задейства навременни интервенции и да избягва скъпи повреди. Резултатът? По-малко прекъсвания и разходи за поддръжка, по-голяма ефективност и спестени милиони от ремонти.

AI в реално време е повече от техническо подобрение – то е бизнес необходимост. Независимо дали откривате кибер заплахи, подобрявате оперативната ефективност, оптимизирате веригите за доставки или персонализирате клиентското преживяване, използването на AI без да се вземат предвид данните в реално време е като шофиране, гледайки само в огледалото за обратно виждане.

Тъй като индустриите продължават да приемат изкуствения интелект, внедряването на достъп до данни в реално време ще определи кой ще води на пазара и кой ще изостава.

Как да внедрите изкуствен интелект с достъп до данни в реално време

Превръщането на изкуствения интелект в мощна сила в реално време изисква ясен и приложим процес, както и използване на подходящи и ефективни инструменти.

Днес екипите губят до 60% от времето си, преминавайки от един инструмент към друг – търсейки актуализации в Slack, издирвайки най-новия документ в Drive, синхронизирайки напредъка в проектния тракер и ръчно събирайки всичко това на едно място. Всяко предаване, проверка на състоянието или дублиране на файл не е само загуба на производителност – то е разкъсване на връзката с данните.

ClickUp променя това. Това е универсалното приложение за работа, което обединява вашите задачи, документи и чат в една платформа в реално време, така че вашият екип да работи по-бързо и вашият AI да става по-умен.

Защото истината е следната: изкуственият интелект е толкова мощен, колкото данните, до които има достъп – когато има достъп до тях.

В изолирани инструменти AI работи с остаряла или частична информация. Актуализация на проект в един инструмент няма да се отрази в обобщението на документа, а разговор в чата няма да повлияе на приоритизирането на задачите. Резултатът? Фрагментирани прозрения и повърхностна автоматизация. Но в ClickUp, където вашата работа, контекст и сътрудничество са на едно място, AI разполага с пълен контекст в реално време за това, което се стремите да постигнете. Това означава, че може: Автоматично приоритизиране на работата въз основа на променящи се зависимости

Покажете подходящи документи по време на брифинг за задачата

Обобщавайте чатовете, като имате пълна представа за графиците на проектите.

И всяко действие подхранва следващото. Колкото повече използвате ClickUp Brain, собствения AI на ClickUp, толкова по-интелигентно става вашето работно пространство. Това е комбинирана интелигентност, която ускорява планирането, сътрудничеството и изпълнението на екипите.

Приоритизирайте по-добре работната си натовареност с предложенията на ClickUp Brain в реално време, съобразени с контекста от вашето работно място.

Освен че разполага със собствена мощна AI, ClickUp може да ви помогне да внедрите вашата AI система и да я оптимизирате, за да работи с данни в реално време. Нека видим как:

Стъпка 1: Определете ясни цели, случаи на употреба и нужди от данни

Преди да внедрите AI система, трябва да знаете какво искате да постигнете с нея. Искате ли да прогнозирате търсенето на клиентите, да оптимизирате операциите или да следите показателите за ефективност?

Ясните цели трябва да ръководят събирането на данни. Съгласувайте целите на изкуствения интелект с ключови показатели за ефективност (KPI) като ръст на приходите, оперативна ефективност или задържане на клиенти.

🔼 Как ClickUp помага: Функцията „Цели“ на ClickUp ви позволява да зададете измерими цели, свързани с вашия AI проект, като например „повишаване на личната продуктивност с 20%“.

ClickUp Dashboards предоставя моментална снимка в реално време на ключови показатели, като производителност, проследяване на времето или разпределение на натоварването, така че можете да проследите доколко AI се съобразява с тези цели.

С ClickUp Dashboards можете да приоритизирате задачите, да проследявате напредъка и да се фокусирате върху най-важното.

Стъпка 2: Идентифицирайте или изградете мащабируема инфраструктура за данни

AI в реално време изисква бързи, надеждни и мащабируеми канали за данни. Това означава интегриране на архитектури, задвижвани от събития, крайни изчисления и бази данни с ниска латентност, за да се обработват ефективно потоците от данни на живо.

AI се нуждае от постоянен поток от данни в реално време, за да работи. Тази стъпка включва точно определяне на мястото, където се намират или преминават вашите данни – CRM системи, IoT устройства, социални платформи или data lakes – и гарантиране, че те се въвеждат безпроблемно във вашата AI настройка.

🔼 Как ClickUp помага: Интеграциите на ClickUp свързват ClickUp с над 1000 инструмента, включително Google Analytics и CRM като HubSpot, което улеснява извличането на потоци от данни в реално време в инструмента.

Използвайте ClickUp Integrations, за да пренесете всичко от предишното си приложение за управление на проекти в ClickUp само с няколко кликвания!

Автоматизациите на ClickUp могат да обработват тези данни, като например автоматично актуализиране на статуса на задачите въз основа на постъпващите данни за продажбите, което оптимизира разработването на AI проекти.

Използвайте предварително създадени автоматизации в ClickUp или ги персонализирайте с помощта на инструмент за създаване без кодиране.

Вашият AI се нуждае от солидна основа, за да обработва данни в реално време. Това означава да изберете подходящите SaaS инструменти за обработка на данни и инфраструктура (в облака или на място), която поддържа ниска латентност.

🔼 Как ClickUp помага: ClickUp Tasks гарантира, че вашият екип може да възлага и проследява задачи, свързани с инфраструктурата и настройките, на едно място. В същото време, персонализираните изгледи (като Gantt Charts на ClickUp ) поддържат ясни графици, което подобрява сътрудничеството, без да ви претоварва.

Управлявайте приоритетите, проследявайте зависимостите и преглеждайте напредъка на проекта на едно място с диаграмите на Гант в ClickUp.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат AI да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, AI трябва да може: да разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, да изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и да настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането с изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

Интеграциите на ClickUp с инструменти като Zapier ви позволяват да се свържете и с усъвършенствани AI платформи.

Ако се нуждаете от вграден AI в работното си пространство, ClickUp Brain анализира информация в реално време от вашите задачи, документи и чатове. Той може да прави всичко – да генерира обобщения на задачи или документи, да предлага подобрения за вашите текстове, да създава съдържание (текст и изображения), да изготвя чернови на актуализации на проекти и т.н., като по този начин подобрява цялостната ви продуктивност.

ClickUp Brain може да обобщи данните в полезни заключения, като поддържа синхронизация в екипа ви.

📖 Прочетете също: ChatGPT срещу ClickUp

Стъпка 4: Изградете и тествайте своя AI модел

С налични данни и инструменти е време да разработите своя AI модел.

Първо, почистете, преобразувайте и проучете данните си с помощта на инструменти като pandas, SQL или бележници. Тази фаза е повтаряща се и изисква сътрудничество между инженери по данни, анализатори и експерти в областта.

След това изберете алгоритъм, обучете модела си на избрания набор от данни и настройте хиперпараметрите като скорост на обучение, размер на партидата и др. Можете да тествате различни подходи, преди да се спрете на един.

💡 Съвет от професионалист: Можете да избирате от инструменти като TensorFlow/Keras за дълбоко обучение, особено за изображения или последователности, PyTorch за изследвания и персонализирани модели за дълбоко обучение, и Hugging Face Transformers за създаване на предварително обучени модели за NLP (обработка на естествен език).

Започнете с малки стъпки, тествайте го с данни в реално време и го усъвършенствайте въз основа на резултатите, за да се уверите, че предоставя точни и навременни резултати.

🔼 Как ClickUp помага: Използвайте експертния опит на ClickUp в областта на управлението на проекти и изкуствения интелект тук. Комбинирайте управлението на проекти и изкуствения интелект, за да разделите разработката на етапи – като „обучение на модел“ или „тестване с реални данни“ – и ги възложете на екипа си. Създайте свързани задачи за оценяване на всеки модел.

Използвайте персонализирани полета, за да проследявате показатели за ефективност като точност, време за обучение и рискове от прекомерно приспособяване, и документирайте предимствата и недостатъците на всеки подход в споделените ClickUp Docs.

Изберете от над 15 персонализирани изгледа – от списъци и диаграми на Гант до диаграми на Канбан – които се адаптират към нуждите на вашия проект и работния процес.

Стъпка 5: Разгърнете и наблюдавайте в реално време

След като я тествате, внедрете AI в реална среда и следете нейното представяне. Мониторингът в реално време, базиран на AI, гарантира, че тя се адаптира към новите данни и постига вашите цели, без да се отклонява от курса.

🔼 Как ClickUp помага: Функциите за автоматизация на ClickUp могат да предупреждават екипа ви за аномалии (например „ако процентът на грешки е > 5%, уведомете мениджъра“), докато ClickUp Brain предоставя незабавни актуализации за бъгове, инциденти и обратна връзка в цялото ви работно пространство. Накрая, можете да документирате новите знания и актуализации на наборите от данни в документи с контролирана версия.

Комбинирани, горните функции на ClickUp предоставят ясен и ефективен начин да внедрите изкуствен интелект в реално време във вашия бизнес.

Създавайте линкове за споделяне и управлявайте разрешенията за достъп на екипа, гостите или обществеността с помощта на ClickUp Docs.

Как ClickUp AI може да ви помогне да управлявате данни в реално време за проекти

Ето как ClickUp AI помага за ефективното управление на входящата информация в реално време, като поддържа проектите в правилната посока и екипите в синхрон.

1. Незабавни прозрения от данни на живо за проекта

ClickUp Brain извлича информация в реално време от текущи задачи, за да предостави незабавна видимост на състоянието на проекта. Може да обобщи напредъка, да посочи пречките или да подчертае просрочените задачи, без да се налага да преглеждате актуализациите ръчно.

Получавайте обобщени актуализации за състоянието на задачите в работното си пространство с ClickUp Brain.

⚙️ Как работи: Представете си, че управлявате пускането на продукт на пазара. ClickUp Brain може да сканира актуализации на задачите в реално време – например, разработчик току-що е маркирал функция като „в процес на разработка“ или дизайнер е качил нов файл – и да генерира кратко резюме на това, което се случва в момента. Получавате моментална снимка на това кой върху какво работи и къде може да възникнат забавяния, всичко това въз основа на най-актуалните данни.

Това елиминира забавянето при традиционното отчитане, като ви позволява да реагирате на промените в момента, в който се случват, а не след това.

Данните в реално време, базирани на изкуствен интелект, не са само за разглеждане – те са за действие. ClickUp Brain използва данни в реално време, за да автоматизира и оптимизира работните процеси, като поддържа проектите в движение без постоянен надзор.

Автоматизирайте работните процеси с помощта на прости команди на естествен език с ClickUp Brain.

⚙️ Как работи: Настройте автоматизация, при която, ако статуса на задачата се промени на „завършена“ в реално време (например, маркетингов проект е финализиран), ClickUp Brain незабавно уведомява следващия член на екипа (например редактора) и създава подзадача за преглед.

Автоматизацията, свързана с данни в реално време, намалява ръчните проверки и поддържа темпото, особено в динамични проекти, където времето е от решаващо значение.

🧠 Интересен факт: 89% от служителите смятат, че най-големите предимства на изкуствения интелект са по-малко повтарящи се задачи и повече време за значима работа.

3. Контекстуални отговори въз основа на текущите знания

ClickUp Brain използва данните в реално време от вашето работно пространство, като използва обработка на естествен език, за да отговаря на въпроси или да предоставя информация при поискване. Това е като да имате асистент по проекта, който винаги е в крак с нещата.

⚙️ Как работи: Попитайте: „Какви са последните новини за кампанията за първото тримесечие?“

ClickUp Brain сканира текущия статус на задачите, последните коментари и прикачените документи – може би член на екипа току-що е отбелязал забавяне поради проблем с доставчика – и дава отговор, основан на това, което се случва в момента. Без остаряла информация или безкрайно търсене.

Това гарантира, че решенията се основават на най-актуалните данни, а не на вчерашни предположения, което е от жизненоважно значение за динамичните проекти.

Гледайте това видео, за да видите как можете да създадете база от знания за изкуствен интелект за вашата организация 👇

4. Оптимизирано сътрудничество с входни данни в реално време

Данните в реално време спомагат за по-добрата работа в екип. ClickUp Brain интегрира актуализации в реално време в споделените работни процеси, така че всички да са на една и съща страница без допълнителни усилия.

⚙️ Как работи: По време на екипен чат за преработване на уебсайт, някой добавя коментар или качва макет. ClickUp Brain може незабавно да транскрибира гласова бележка или видеоклип от дискусията, да обобщи темата или да възложи задачи, като използва най-новите приноси. Членовете на екипа виждат актуализациите в предпочитаните от тях изгледи (като Kanban или List) в момента, в който се случват.

Сътрудничеството остава гъвкаво и информирано, което намалява недоразуменията в проекти, където детайлите се променят бързо.

5. Проследяване на показателите в реално време

ClickUp Brain се свързва с таблата на ClickUp, за да следи показателите на проекта по време на неговото развитие, като ви предоставя информация в реално време за производителността без ръчно обновяване.

Получавайте по-бързо информация от вашите данни с ClickUp Brain

⚙️ Как работи: Настройте табло за проследяване на данни в реално време, като процент на изпълнени задачи или отчетени часове. ClickUp Brain може да анализира данните от този поток на живо и да отбележи възникващи тенденции, като например скок в просрочените задачи, или да предложи корекции, като преразпределяне на ресурсите, въз основа на текущите данни за натовареността.

Вие откривате проблемите и възможностите незабавно, като поддържате оптимално разпределение на ресурсите и сроковете. Обработката на данни в реално време от работното ви място предоставя незабавни анализи, подобрява сътрудничеството и проследява показателите, без да ви затруднява.

Предимства на изкуствения интелект с достъп до данни в реално време

Бизнесите, които използват незабавни AI-базирани прозрения, получават значително конкурентно предимство, като повишават ефективността, подобряват клиентското преживяване и минимизират рисковете. Ето как:

1. По-бързо и по-точно вземане на решения

Смята се, че лошото вземане на решения струва на фирмите най-малко 3% от печалбите им, което за компания с оборот от 10 милиарда долара се равнява на загуба от около 300 милиона долара годишно.

Изкуственият интелект в реално време позволява на организациите да запазят целостта на данните, да анализират тенденции, да откриват аномалии и да действат незабавно – като коригират нивата на запасите, откриват измами или оптимизират маркетинговите кампании.

2. Подобрено клиентско преживяване и персонализация

Клиентите очакват незабавни, релевантни и персонализирани преживявания. AI моделите, обучени на данни в реално време, могат динамично да се адаптират към поведението, предпочитанията и обратната връзка на клиентите, като предоставят хипер-персонализирани препоръки и услуги без забавяне.

🎼 Например, AI-базираният алгоритъм за препоръки на Spotify анализира навиците на слушане в реално време, за да генерира персонализирани плейлисти, докато потребителите все още са ангажирани, което увеличава задържането и удовлетвореността на потребителите.

3. Намалени оперативни разходи и по-висока ефективност

AI в реално време оптимизира работните процеси, намалява ръчните процеси и грешките, което води до по-ниски разходи, по-висока производителност и оптимизирано използване на ресурсите.

🚢 Например, PortXchange Synchronizer на пристанището в Ротердам събира данни от различни източници (плавателни съдове, оператори, публични данни, изкуствен интелект), за да предостави изглед на таблото в реално време. Управлението на морските пристанища включва безброй ежедневни решения (график, нива на водата, управление на контейнерния трафик, капацитет на терминала и безопасност). AI, подкрепена от данни в реално време, минимизира грешките в тази сложна среда.

4. Конкурентно предимство чрез прогнозни прозрения

Вместо просто да реагират на тенденциите, компаниите, които използват AI в реално време, могат да предскажат поведението на клиентите, промените на пазара и оперативните неефективности, преди те да се случат. Този проактивен подход позволява на бизнеса да изпревари конкурентите си.

🛒 Например, веригата за доставки на Walmart, управлявана от изкуствен интелект, непрекъснато идентифицира модели в данните за продажбите, прогнозите за времето и логистичните данни в реално време, за да коригира запасите в хиляди магазини, като по този начин предотвратява изчерпването на запасите и излишъците.

5. Подобрена сигурност и предотвратяване на измами

Изкуственият интелект в реално време е от решаващо значение в отрасли, където сигурността и откриването на измами трябва да се осъществяват незабавно. Традиционните модели за сигурност, които анализират регистрите след инцидент, излагат бизнеса на значителни финансови загуби и увреждане на репутацията.

💳 Например, системата за откриване на измами с изкуствен интелект на Visa обработва стотици транзакции в секунда. Системата разглежда 500 различни атрибута около всяка транзакция и на всяка транзакция се присвоява оценка на риска в реално време, която помага за предотвратяване на измами при дистанционни покупки.

Компаниите, които не успяват да интегрират информация в реално време, рискуват да загубят клиенти, да увеличат разходите си и да изостанат от конкурентите си. Независимо дали става дума за подобряване на ангажираността на клиентите, оптимизиране на бизнес операциите или укрепване на сигурността, изкуственият интелект с достъп до данни в реално време е ключът към постигане на скорост, прецизност и дългосрочен успех.

Бъдещето принадлежи на изкуствения интелект в реално време!

AI, задвижван от достъп до данни в реално време, е необходим за бизнеса, който иска да остане конкурентоспособен. Независимо дали става въпрос за подобряване на клиентското преживяване, оптимизиране на бизнес операциите или незабавно откриване на рискове, AI в реално време на работното място гарантира, че решенията се вземат със скоростта на бизнеса. Компаниите, които все още разчитат на забавени прозрения, рискуват да загубят пазарен дял в полза на по-бързи и по-гъвкави конкуренти.

Въпреки това, внедряването на изкуствен интелект в реално време не се свежда само до подходящите алгоритми за изкуствен интелект – то изисква безпроблемно управление на проекти, сътрудничество и автоматизация. Тук ClickUp става незаменим. С персонализирани табла за проследяване в реално време, автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, и управление на работния процес, ClickUp гарантира, че вашият екип може ефективно да разработва, внедрява и мащабира решения за изкуствен интелект – всичко това в една платформа.

Готови ли сте да оптимизирате внедряването на изкуствен интелект в реално време и да управлявате сложни проекти с данни безпроблемно? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и започнете да създавате решения с изкуствен интелект, които работят в реално време.