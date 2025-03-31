Как да използвате изкуствения интелект в маркетинга: 10 ефективни примера

Добре, време е за признания. Аз бях типичният маркетолог, който вярваше в интуицията си. Моят ритуал? Късни нощи, прекарвани в анализиране на резултати от A/B тестове, таблици, които ме караха да се замаям, и мотивационни разговори за това как моите маркетингови „инстинкти“ ще спасят положението.

Тогава видях цифрите: 60% от маркетолозите вече използват изкуствен интелект, за да постигнат целите си, а 74% смятат, че до 2030 г. той ще бъде толкова основен, колкото и CRM. Бях изумен.

Откакто се занимавам с AI маркетинг, видях как кампаниите се превърнаха от догадки в чиста наука. Нека ви покажа 10 примера, които ще ви накарат да се чудите как изобщо сме правили маркетинг без генеративен AI.

⏰ 60-секундно резюме Изкуственият интелект променя маркетинга, като персонализира клиентското преживяване, предсказва тенденции и автоматизира създаването на съдържание.

Марки като Nike, Starbucks и Volkswagen използват изкуствен интелект за създаване на видеоклипове, персонализирани съобщения и предсказуема аналитика.

AI инструментите помагат за подобряване на таргетирането на клиентите, генерирането на съдържание и управлението на задачите, спестявайки време и повишавайки ефективността на маркетинга.

Предизвикателствата в AI маркетинга включват пристрастност, точност на данните, етика и проблеми, свързани със сигурността.

ClickUp предлага цялостно решение, базирано на изкуствен интелект, за оптимизиране на маркетинговите стратегии и подобряване на ефективността.

Разбиране на изкуствения интелект в маркетинговите кампании

Чудили ли сте се някога как рекламата в LinkedIn за уебинар за управление на социални медии ви намира точно в подходящия момент? Или как Instagram изглежда залят с реклами за големи отстъпки за точното устройство, което сте си харесали отдавна?

Това са някои от най-често срещаните примери за AI в маркетинга, където усъвършенствани алгоритми за машинно обучение предсказват правилните неща, които да се предлагат на пазара на правилната аудитория в точното време.

Какво е изкуствен интелект и как се прилага в маркетинга?

В основата си изкуственият интелект се състои в това да се научат машините да мислят, да се адаптират и да се учат, като супер учен ученик, който никога не пропуска час. Той използва технологии като машинно обучение и обработка на естествен език (NLP) – сложни термини, които означават, че става все по-добър в разгадаването на нещата въз основа на данни.

Това е нещо като Шерлок Холмс в областта на технологиите: анализира модели, предсказва какво ще се случи и взема решения, които изглеждат удивително човешки.

В маркетинга изкуственият интелект се използва за: 🔮 Прогнозирайте поведението на клиентите и бъдещите тенденции 📱 Създавайте реклами, които се появяват в идеалния момент 🎯 Сегментирайте аудиториите за персонализирани кампании 📝 Генерирайте съдържание за блог публикации, социални медии и имейли, ускорявайки производството и подобрявайки ангажираността на клиентите. 📧 Персонализирайте имейл маркетинга, като адаптирате съдържанието и времето на изпращане 💬 Следете социалните медии, за да проследявате настроенията и тенденциите по отношение на марката

Резултатът? По-интелигентен, по-целенасочен маркетинг, който се свързва с хората по начин, който изглежда естествен и уместен.

Ролята на изкуствения интелект за подобряване на клиентското преживяване и стимулиране на растежа на бизнеса

Ето как изкуственият интелект в маркетинга променя правилата на играта както за бизнеса, така и за потребителите:

🛍️ Персонализирани пазарувания : изкуственият интелект използва вашите предпочитания и минали покупки, за да ви препоръча точно това, което ще ви хареса – без повече безкрайно превъртане.

💬 Непрекъснато обслужване на клиенти : AI чатботовете са като най-бързите представители на обслужване на клиенти, които работят денонощно, за да се справят с проблемите с блестяща бързина.

📈 Предсказване на бъдещето : AI може да открива тенденции, преди те да се появят, помагайки на бизнеса да бъде една крачка напред с продукти и услуги, за които клиентите дори не са знаели, че се нуждаят.

🛠️ Магията зад кулисите: изкуственият интелект оптимизира бизнес операциите, независимо дали става дума за прогнозиране на нуждите от запаси или коригиране на ценовите стратегии.

Любопитни ли сте как можете да използвате изкуствения интелект, за да подобрите кампаниите си? Гледайте това видео, за да видите нашите 3 най-важни съвета за маркетинг с изкуствен интелект:

10 примера за изкуствен интелект в маркетинга

Сега, когато вече знаете основното за AI маркетинга, нека разгледаме няколко примера за марки, които използват AI, за да подобрят своите маркетингови стратегии.

1. Nike

Тип индустрия: Спорт

Пример за употреба: Създаване на видео с изкуствен интелект

Кампанията „Never Done Evolving“ на Nike с участието на Серена Уилямс

Кампанията „Never Done Evolving“ на Nike от 2023 г. демонстрира иновациите в изкуствения интелект, като създаде виртуален тенис мач между Серена Уилямс от 1999 г. и нейната версия от 2017 г. Технологията анализира еволюцията на нейния стил на игра – от избора на удари до движението на корта – в продължение на почти две десетилетия.

В центъра на кампанията беше симулация на мач в YouTube, подкрепена от целенасочен маркетинг в социалните медии, който предизвика ангажираност от страна на феновете.

🎯Резултатът: Виртуалният мач събра 1,69 милиона гледания от абонати в YouTube. Освен това, той постигна голям успех в Кан, като спечели Голямата награда за дигитално изкуство.

2. Starbucks

Тип индустрия: Храни и напитки

Пример за употреба: Персонализирани съобщения

Изкуственият интелект на Starbucks, Deep Brew, е като най-добрият бариста с талант за работа с данни. Той не само приема поръчката ви, но и проучва навиците ви – какво поръчвате, кога посещавате заведението и дори тенденциите в поведението на клиентите като цяло.

Използвайки тази информация, тя инициира маркетингова комуникация, която е толкова персонализирана, че изглежда като специално подбрана, подтиквайки потребителите на приложението да се включат в програмата за награди с оферти, които са твърде изкусителни, за да бъдат пренебрегнати.

🎯Резултатът: Това интелигентно използване на изкуствен интелект се отплати с лихви. Starbucks отбеляза над 4 милиона нови членове на програмата за лоялност.

3. Volkswagen

Тип индустрия: Автомобилна

Пример за употреба: Предсказуем анализ

Volkswagen, вече професионалист в автоматизацията, реши да остави изкуствения интелект да вземе решението за закупуването на реклами. Вместо да разчита на интуицията на рекламната си агенция, която често противоречеше на данните за дигиталните им маркетингови усилия, Volkswagen се фокусира върху използването на изкуствен интелект за справяне със сложни задачи.

🎯Резултатът: Volkswagen елиминира скритите разходи, които медийната агенция начисляваше, и взе по-информирани решения. Това доведе до 14% увеличение на продажбите на дилърите.

4. Virgin Voyages

Тип индустрия: Пътувания

Пример за употреба: Персонализация

Кампанията „Jen AI“ на Virgin Voyages с участието на Дженифър Лопес

Virgin Voyages предизвикаха сензация с дръзката си кампания Jen AI. На пръв поглед в нея участваше Дженифър Лопес – или поне така мислеха всички. Изненадата? Джей Ло на екрана всъщност беше AI версия, озвучена по забавен начин от мъж на име Кайл.

Голямото разкритие предизвика бурни реакции, но Virgin Voyages не спря дотук.

Те направиха още една крачка напред, като поканиха феновете да създадат персонализирани покани за пътувания, използвайки инструмента Jen AI на уебсайта си. Тази забавна, интерактивна идея не само предизвика смях, но и увеличи ангажираността на клиентите, утвърждавайки Virgin Voyages като тема на разговорите в града.

🎯Резултатът: Jen AI стана вирусна с над два милиарда импресии, което доведе до огромен уеб трафик, над 25 000 персонализирани покани и голям скок в резервациите.

5. Heinz

Тип индустрия: Храни и напитки

Пример за употреба: Укрепване на марката

Heinz доказаха, че са кралете на кетчупа с кампанията си 2022 A.I. Ketchup. Те се обединиха с DALL-E 2, изкуствения интелект за преобразуване на текст в изображение, и го помолиха да си представи „кетчуп“.

Независимо от заданието – например „Ренесансова бутилка за кетчуп“ или „Таро карта с кетчуп“ – изкуственият интелект продължаваше да произвежда бутилки в стила на Heinz.

Какво да запомним? Heinz не е просто кетчуп, а кечъпът. Те отидоха още по-далеч, като поканиха феновете си в социалните медии да създадат свои AI кетчуп арт творби, което предизвика вирусна тенденция. Дори големи имена като Ducati и Sportsnet се включиха в забавата, превръщайки Heinz в тема на разговори в интернет.

🎯Резултатът: Кампанията получи 1,15 милиарда импресии в световен мащаб и генерира над 2500% повече експозиция от медийната инвестиция. Освен това ангажираността в социалните медии се увеличи значително, с 38% по-висок процент от предишните кампании.

6. Wowcher

Тип индустрия: електронна търговия

Пример за употреба: Реклама в социалните медии

AI в рекламата се състои в създаването на реклами, които изглеждат като направени по поръчка, и Wowcher го прави точно така. В сътрудничество с AI технологията за копирайтинг на Phrasee, те превърнаха своите публикации в социалните медии и реклами в персонализирани преживявания за целевата си аудитория.

Така че, ако сте от хората, които кликват върху реклами за ваканционни оферти, изкуственият интелект забелязва това и засипва вашия фийд с неустоими оферти за пътувания. Това е като да имате личен асистент за пазаруване, който ви помага да намерите мечтаната почивка.

Как са го постигнали? Wowcher буквално подложи AI на тест. Те проведоха A/B тест, в който сравниха четири реклами, създадени от AI, с една, написана от хора. Рекламите, създадени от AI, получиха последователно оценки за релевантност от 9 или 10 от 10, което доказва, че са уцелили точния тон за своята аудитория.

🎯Резултатът: Тази стратегия, базирана на изкуствен интелект, доведе до 31% спад в цената на един потенциален клиент.

7. Mastercard

Тип индустрия: Финансови услуги

Пример за употреба: Конкурентен анализ

Когато пандемията разтърси нещата, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) се сблъска с бързо променящ се пазар. За да запазят предимството си, те се обърнаха към Crayon, платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която се превърна в техния конкурентен компас.

С помощта на Crayon Mastercard извлече данни за дейността на конкурентите и сигнализира за потенциални заплахи, преди те да се превърнат в проблеми.

🎯Резултатът: Crayon направи чудеса за MPGS. Майк Винке, директор „Глобален продуктов маркетинг и подкрепа на продажбите“, казва: Crayon дава на участниците ясна представа за това как всеки конкурент подхожда към пазара, което улеснява разглеждането на Mastercard от външна гледна точка. Това не само прави упражнението много по-ефективно, но и ни позволява да съберем хора от цялата организация и да започнем диалог, в който всеки може да допринесе с ценни идеи. Crayon дава на участниците ясна представа за това как всеки конкурент подхожда към пазара, което улеснява разглеждането на Mastercard от външна гледна точка. Това не само прави упражнението много по-ефективно, но и ни позволява да съберем хора от цялата организация и да започнем диалог, в който всеки може да допринесе с ценни идеи.

8. Nutella

Тип индустрия: Храни и напитки

Пример за употреба: Дизайн

Кампанията Nutella Unica, представяща 7 милиона дизайна на етикети за буркани

Nutella заложи изцяло на изкуствения интелект за кампанията си Nutella Unica, създавайки 7 милиона уникални етикети за буркани. Всеки етикет беше проектиран така, че да изглежда ексклузивен, за да се възползва от любовта на феновете към персонализираните продукти.

Но независимо колко уникален е дизайнът, емблематичното лого на Nutella гарантира, че всеки буркан е лесно разпознаваем. Стартирала в Италия, кампанията постигна голям успех с комбинация от онлайн и телевизионни реклами, които станаха тема на разговорите на всички.

🎯Резултатът: Само за един месец всички 7 милиона буркана, произведени с помощта на изкуствен интелект, бяха изчерпани.

9. Kasasa

Тип индустрия: Финансови услуги

Пример за употреба: Създаване на съдържание

Kasasa показва как изкуственият интелект може да промени съдържателния маркетинг.

Kasasa се бореше с планирането на съдържанието в динамичната финансова индустрия. Въпреки че имаха годишен редакционен календар, им беше необходим начин да оптимизират процеса, да валидират идеите и да ускорят нещата. В партньорство с MarketMuse, те използваха AI-базирани брифинги за съдържание, за да създадат висококачествено, ангажиращо съдържание, което резонираше с аудиторията им и повиши авторитета на уебсайта им.

Резултатът: 92% увеличение на органичния трафик в сравнение с предходната година, 83% скок в класирането по ключови думи и 28% повече време, прекарано на техните страници.

10. The Economist

Тип индустрия: Медии и издателска дейност

Пример за употреба: Програмна реклама, задвижвана от изкуствен интелект

През 2017 г. списание The Economist се бореше с намаляващия брой читатели, докато не опитаха нещо умно – оставиха изкуствения интелект да се занимава с таргетирането на рекламите им. Изкуственият интелект проучи всичко – от поведението в интернет до данните за абонатите, помагайки им да разберат кои са всъщност читателите им и да намерят подобни хора, които също биха харесали съдържанието им. Доста добър обрат!

🎯Резултатът: The Economist успя да привлече 3,6 милиона нови читатели, постигайки фантастична възвръщаемост на инвестициите от 10:1 от целевите си кампании. Те също така отбелязаха 9% увеличение на лоялните абонати между 2020 и 2021 г.

Изкуствен интелект за подобряване на стратегиите за дигитален маркетинг

Изграждането на маркетингова стратегия, базирана на изкуствен интелект, не е лека задача. Необходими са подходящи инструменти за изкуствен интелект и задълбочено проучване на различни примери за използване на изкуствен интелект, за да може всичко да функционира.

Нека разберем това с един пример.

Сара, маркетинг мениджър в стартираща компания за електронна търговия, се мъчеше да оптимизира работния процес на екипа си, въпреки че се справяше отлично с творческите задачи. Докато тя процъфтяваше в разработването на кампании, предизвикателствата в управлението на проектите водеха до хаос.

Търсенето на решение я доведе до ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. С възможности за управление на документи, знания и проекти, обединени в една мощна платформа, подкрепена от изкуствен интелект, ClickUp помогна да консолидира разпръснатите работни процеси на екипа й в една система.

Подобно на Сара, софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp също може да ви помогне да автоматизирате работните процеси, да организирате проекти безпроблемно и да получите информация в реално време за ефективността на екипа и напредъка на кампанията. Освен това, неговият AI асистент може да ви спести часове ръчна работа.

1. Насочване към клиенти и сегментиране

Сара смяташе, че познава клиентите си доста добре, докато не осъзна, че посланията й не постигат желания ефект. Тогава тя се обърна към маркетинговите инструменти на изкуствения интелект, за да се впусне в дълбочина в данните за клиентите и да открие модели, които никога не би забелязала сама.

Изведнъж тя можеше да види точно как се държи аудиторията й, какво харесва и дори малките особености, които я отличават.

ClickUp Brain пренесе нещата на следващото ниво. Вместо да рови сама в данните, Сара можеше просто да задава уместни въпроси за клиентските сегменти или конкретни демографски данни.

📌 Примерна подсказка: Как се държат моите редовни клиенти, които не са пазарували през последните 30 дни?

Сортирайте и филтрирайте лесно данните за клиентите от свързаните си приложения с помощта на ClickUp Brain.

Не само това, но и персонализираните полета на ClickUp биха могли да й помогнат да събере всички видове данни за клиентите, като демографски данни, история на покупките и как са взаимодействали с предишни кампании. Освен това, тя би могла да създаде специфични сегменти, като „лоялни клиенти, които не са купували отдавна“ или „първоначални купувачи, които търсят отстъпки“.

Сортирайте, организирайте и управлявайте подробностите за клиентите и маркетинговите кампании с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

2. Анализ на пазара и конкурентите

AI превръща пазарните проучвания от прекалено сложни в лесни за изпълнение за нула време.

Когато Сара иска да разбере настроенията на клиентите относно пускането на нов продукт, тя използва ClickUp Brain, за да анализира и обобщи ключови изводи от рецензии, данни за конкурентите и споменавания в социалните медии.

Как работи за Сара:

Анализ на данни: Сара може да качва анкети, обратна връзка или рецензии, а ClickUp Brain идентифицира тенденции и полезни информации.

Проучване на конкурентите: ClickUp Brain извлича данни от публични източници, за да сравни оферти, цени и стратегии, и предоставя бързи отчети.

Тенденции в индустрията: Програмата сканира статии, новини и социални медии, за да предоставя актуални пазарни тенденции и потребителски предпочитания.

📌 Примери за подсказки: Анализирайте текущите пазарни тенденции в B2B SaaS индустрията. Идентифицирайте ключовите конкуренти, прогнозите за растеж на пазара и нововъзникващите възможности за иновации

Направете конкурентен анализ на водещите B2B компании, предлагащи софтуер за управление на проекти. Сравнете функциите, цените и отзивите на клиентите

Опитайте ClickUp Brain Отговорът на ClickUp Brain на въпрос, идентифициращ текущите пазарни тенденции в B2B SaaS индустрията

3. Създаване на съдържание

Сара често се сблъсква с ужасния писателски блок или натиска да разработва нови идеи.

ClickUp Brain може да й спести часове на мозъчна атака и създаване на съдържание, така че тя да може да се съсредоточи върху забавните части на маркетинга, т.е. стратегията и разказването на истории.

Например, когато Сара се нуждае от публикация в блога за предстояща коледна разпродажба, тя просто въвежда идеята си. ClickUp Brain генерира привлекателен план, предлага интересни заглавия, осигурява структура на съдържанието и дори предлага ключови думи за SEO.

Всичко, което Сара трябва да направи, е да настрои тона и да добави гласа на своя бранд.

📌 Примери за подсказки: Напишете интересна публикация в блога за празничните разпродажби за електронната търговия

Предложете SEO ключови думи за блог публикация за новогодишните промоции

Напишете реклама във Facebook за 24-часова флаш продажба на обувки

Създайте теми за имейл кампания, промотираща летни отстъпки за бански костюми

Предложете рекламен текст за реклама в Google за безплатна доставка на всички поръчки

Напишете убедителен имейл, с който да промотирате най-новия ни продукт

Създайте заглавие за целева страница за промоция „Купи едно, получи едно безплатно“

Напишете и редактирайте първокласно маркетингово съдържание с ClickUp Brain.

4. Управление на задачите

Не всички маркетингови задачи заслужават еднаква степен на спешност. ClickUp Brain сканира историята на вашите проекти и натовареността на екипа ви, след което ви дава съобразени с вашите нужди съвети за това какво да приоритизирате първо.

Освен това, ако даден проект изостава от графика, той също така идентифицира препятствието и уведомява екипа. Това помага за приоритизиране на задачите, така че маркетинговият екип на Сара може бързо да се съсредоточи върху спешните задачи, като актуализиране на реклама за кампания или завършване на чернова на публикация в блога.

Освен това, ако тя работи по два подобни проекта за маркетингова кампания, ClickUp Brain го забелязва и предлага да се обединят или дублират задачите, за да се запази гладкото протичане на процеса.

Намерете дублиращи се или обединени маркетингови задачи с ClickUp Brain.

5. Автоматизация на маркетинга

Автоматизирането на маркетинговите ви работни процеси с изкуствен интелект отключва безкраен потенциал.

Ето как ClickUp Brain може да постави тези безкрайни маркетингови задачи на автопилот:

Проследяване на потенциални клиенти: Автоматично създавайте задачи и задавайте напомняния за изпращане на персонализирани имейли за добре дошли и подкани за проследяване.

Имейл кампании: Задействайте автоматизирани, персонализирани имейли въз основа на действията на клиентите, като оферти след покупка.

Отчети за напредъка на кампаниите: Получавайте автоматични актуализации за показателите на кампаниите, с предупреждения за евентуални проблеми.

Напомняния за задачи и крайни срокове: Задайте автоматични напомняния и крайни срокове за всяка маркетингова задача, за да не изпускате нищо.

Прочетете още: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

Предизвикателства и съображения в AI маркетинга

Достатъчно беше само няколко вирусни, лесни за използване AI маркетингови инструмента, за да се включат експертите в AI тенденцията и да подобрят своите кампании. Въпреки това, AI маркетинга не винаги е лесен.

Ето на какво да обърнете внимание:

Пристрастност: AI се учи от данни, а данните не винаги са безпристрастни. Внимавайте за расови, полови, културни или социално-икономически пристрастности, които се промъкват в вашите маркетингови стратегии.

Неточност: Лошите данни водят до лоши резултати. Неточна информация за клиентите може да доведе до предлагане на зимни ботуши на хора в Маями. Проверете данните си два пъти, за да поддържате изкуствения интелект на правилния път.

Етика: Прекомерната персонализация може да се възприема като натрапчива, подобно на хипер-целевите реклами или използването на данни без съгласие. Намерете баланса между поверителност и персонализация, за да не отблъснете аудиторията си.

Чувствителност и сигурност на данните: AI разчита на чувствителни данни, което прави надеждна сигурността от съществено значение. Слабата защита създава риск от нарушаване на поверителността и проблеми с съответствието.

Прозрачност: С бурното развитие на AI съдържанието, бъдете ясни относно неговото използване и посочвайте източника, когато е необходимо, за да отговорите на опасенията относно авторството и интелектуалната собственост.

Съвети за успешно използване на изкуствения интелект в маркетинга: 🔍Тествайте и оптимизирайте: Продължавайте да усъвършенствате кампаниите си – изкуственият интелект процъфтява благодарение на оптимизацията на данните. ❤️Останете човечни: нека изкуственият интелект стимулира творчеството, а не го замества. Човешкото докосване прави разликата. 🦸‍♂️AI като помощник: Използвайте AI, за да подкрепите, а не да заместите екипа си. Съчетайте ефективността с човешката интуиция. 📚Обучете екипа си: Уверете се, че всички знаят как да използват ефективно AI инструментите.

Бъдещи тенденции в AI маркетинга

Пазарът на изкуствен интелект в маркетинга е на стойност 15,84 милиарда долара през 2021 г. и се очаква да нарасне с повече от 107,5 милиарда долара до 2028 г. Този внезапен приток на инвестиции вече променя начина, по който фирмите използват изкуствения интелект в своите стратегии.

Ето няколко ключови тенденции, които оформят бъдещето на AI маркетинга:

1. Емоционална изкуствена интелигентност

Изкуственият интелект се учи да чете емоциите чрез изражения на лицето, тон на гласа или поведение, което позволява по-емпатични взаимодействия с клиентите.

📌 Пример: Бот за обслужване открива неудовлетвореност и отговаря с успокояващ тон или по-бързи решения. Марките могат също да анализират емоционалните реакции към реклами, лога или продукти и да изпращат персонализирани маркетингови съобщения.

2. Разширена реалност (AR) и виртуална реалност (VR), задвижвани от изкуствен интелект

AI прави AR и VR по-персонализирани и практични, създавайки потапящи преживявания, които се адаптират в реално време.

📌 Пример: Приложенията за добавена реалност, базирани на изкуствен интелект, позволяват на потребителите да визуализират мебелите в своето пространство, докато виртуалните обиколки в магазините предлагат увлекателни и интерактивни изживявания при пазаруването.

3. Интеграция на изкуствен интелект и блокчейн

Комбинирането на изкуствен интелект с блокчейн подобрява сигурността, автентичността и персонализацията в маркетинговите кампании.

📌 Пример: AI анализира историята на покупките, verificated blockchain, за прецизно таргетиране, докато blockchain гарантира, че партньорствата с влиятелни лица са надеждни.

Повишете възвръщаемостта на инвестициите от вашата дигитална маркетингова стратегия с ClickUp

Маркетолозите по целия свят използват AI инструменти за всичко – от създаване на съдържание до събиране на информация за клиентите. Истинската трудност обаче е да се разбере на кои инструменти да се доверим.

Тук на помощ идва ClickUp Brain. Това е всеобхватен асистент, който управлява различни маркетингови дейности – от създаване на маркетингово съдържание и анализ на конкурентите до предложения за подобрения в стратегията.

А най-хубавото? ClickUp Brain автоматизира досадните маркетингови задачи, които сте отлагали – като проследяване на потенциални клиенти или изпращане на персонализирани имейли. Това ви дава повече време да се съсредоточите върху стратегията, креативността и разрастването на бизнеса си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се убедете сами. 🙌