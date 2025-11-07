Най-добри маркетингови стратегии за фитнес зали за привличане на повече членове

Ако управлявате фитнес зала, вече знаете, че фитнес индустрията е пренаселена и шумна. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на клубове за здраве и фитнес ще достигне 202,78 милиарда долара до 2030 г.

Когато знаете, че има толкова голям потенциал, боли да виждате празни бягащи пътеки по време на пиковите часове. Може би сте пуснали реклама в социалните медии, която не е успяла да генерира кликове, което ви е разочаровало и ви е накарало да се съмнявате в ефективността на маркетинговия си бюджет.

Ето защо най-добрите маркетингови стратегии за фитнес зали не разчитат на една единствена тактика. Те комбинират малки, но мощни ходове, като програма за препоръки, която награждава лоялността, местни партньорства с магазини за здравословни храни или спортни дрехи и реклами в социалните медии.

В тази статия ще разгледаме какви маркетингови стратегии можете да приложите, за да превърнете вашия фитнес бизнес от „още една фитнес зала“ в предпочитано място!

Защо маркетингът е важен за фитнес залите

Вероятно сте чували за мултивселената от Спайдър-Мен, където всеки избор отваря нов свят. Концепцията работи толкова добре, защото днес нашият свят е залят от възможности.

Изборът на сериал от Netflix, който да гледате по време на обяда, или решението от кой ресторант да поръчате обяд, са само един пример. Всяко едно действие е избор.

Същото важи и за фитнес залите. Има много възможности, а маркетинга на вашата фитнес зала пред подходящата аудитория е единственият начин да се отличите.

Един собственик на фитнес зала в Reddit го е изразил перфектно:

Важно е да стесните конкретната ниша, която искате да обслужвате. Planet Fitness обслужва хора, които не искат да харчат много за фитнес залата и които се чувстват неудобно да ходят на фитнес, защото хората се подиграват с тях. Gold’s Gym обслужва бодибилдъри. Curves е фитнес зала само за жени, така че те да могат да тренират, без да бъдат прекъсвани от мъже.

Помислете по следния начин: Маркетингът на вашата фитнес зала е мостът, който свързва вашите уникални предложения с хората, които ще ги оценят най-много.

Помага ви да се отличите в пренаселената фитнес индустрия, като покажете какво прави вашата фитнес зала различна.

Привличайте нови членове чрез прости, целенасочени усилия като локално SEO, програми за препоръки и реклами в социалните медии.

Поддържа ангажираността на настоящите членове, като им напомня, че са част от общност, а не просто още едно име в списъка с регистрираните.

Най-добри маркетингови стратегии за фитнес зали

Всяка фитнес зала разполага с оборудване, но не всяка фитнес зала има история, която да се запомни. Най-добрите маркетингови стратегии за фитнес зали превръщат обикновените пространства в общности, към които хората искат да се присъединят и да останат част от тях.

Нека разгледаме някои от най-добрите маркетингови стратегии за растеж.

1. Познавайте нишата си и говорете като фен, а не като продавач

Ако вашата фитнес зала беше телевизионно шоу, коя би била целевата аудитория и какво би я направило привлекателна за тях?

Отнасяйте се към маркетинговата стратегия на вашата фитнес зала като към плейлист, който подхожда идеално на дадено настроение. Начинаещите слушат различна музика от щангистите. Новите родители слушат различна музика от колежаните спортисти.

Когато стесните посланието си, вашите маркетингови усилия изглеждат по-лични, а не общи, което улеснява превръщането на потенциалните членове във фитнес членове. Направете така, че вашите социални медии, графиците на занятията и маркетинговите материали да отразяват една и съща ниша, така че хората да разпознават вашата атмосфера навсякъде, където ви видят.

📌 Пример: Студио, фокусирано върху силата, което е насочено към жени над 40 години, пуска седмично видео „Силна на всяка възраст” и представя малка група за лични тренировки, която говори за здравето на костите, баланса и увереността, след което кани зрителите на безплатен пробен урок за двама души в събота.

2. Спечелете местното търсене с профила си в Google Business Profile

Вашият профил в Google Business е първото нещо, с което се сблъскват повечето хора.

Поддържайте актуални снимки, точни часове и ясни услуги. Молете за отзиви след важни моменти, като завършване на предизвикателства и лични тренировки.

Хората проверяват отзивите, преди да влязат, затова информацията е толкова важна за маркетинга на фитнес залите. Според доклади, отзивите на потребителите подобряват мнението на хората за даден бизнес и тази тенденция продължава да нараства. Това е истинско социално доказателство за фитнес индустрията. Съчетайте отзивите си с леки актуализации на уебсайта, за да съответстват страниците ви на това, което показва Google.

📌 Пример: Фитнес залата в квартала публикува две нови снимки всеки месец, отговаря на често задавани въпроси за паркирането, публикува оферта „първа седмица за местните жители” и отговаря на всеки коментар с любезно съобщение, в което използва името на члена.

3. Създайте програма за препоръки, която да се възприема като победа на екипа

Помислете за финалната сцена от филма „Помни титаните“, когато целият отбор печели заедно. Това е настроението, което искате да постигнете. Вашата фитнес общност ще сподели, ако наградата е приятна, проста и лична.

Предоставете на настоящите членове лесен линк за покана, за да могат да го споделят, без да се замислят или да обясняват прекалено много.

Предложете на техните приятели ясен следващ етап, като безплатен пробен период или проста форма за регистрация, която отнема по-малко от минута.

Отпразнувайте и двете събития в социалните си медии, за да се почувства препоръката като победа за общността, а не просто като транзакция.

Свържете наградите с уникалните предложения на вашата фитнес зала, като безплатна лична тренировка, комплект за възстановяване или марково оборудване, вместо да разчитате на общи отстъпки.

Използвайте топъл и кратък език, за да може членовете ви да прочетат съобщението и да се чувстват комфортно да го предадат нататък.

📌 Пример: „Седмица на приятелите” дава на двамата участници по една лична тренировка, поздрав на стената и ранен достъп до календара с следващите фитнес предизвикателства.

4. Използвайте кратки видеоклипове, които членовете ви действително преглеждат

Помислете за последния път, когато сте се зарибили в TikTok или Instagram Reels. Едно видео води до друго и преди да се усетите, сте се сдобили с нова идея за тренировка.

GymTok е реално явление и оформя начина, по който хората откриват къде искат да тренират. Тенденции като тренировката на бягаща пътека „12-3-30” или „Hot Girl Walk” не станаха популярни просто за забавление – те се превърнаха в част от ежедневната рутина, защото са прости и лесни за повтаряне.

Платформите също залагат на това. Само YouTube Shorts вече има над 200 милиарда преглеждания дневно, което доказва колко много време прекарва там вашата целева аудитория. Затова инвестирайте в това.

Нямате нужда от луксозно осветление или цял продуцентски екип. Треньор, който споделя бърз съвет за формата след занятието, или член, който празнува лична победа, могат да достигнат до повече потенциални членове, отколкото цяла купчина флаери.

Когато публикувате, фокусирайте се върху една цел и говорете на един човек. Дръжте публикациите кратки, добавяйте надписи, които насочват зрителите към ясна следваща стъпка, като например резервиране на клас, и се появявайте редовно.

✅ Не забравяйте: връзката е по-важна от съвършенството.

🧠 Знаете ли, че: Oura, вече известна с пръстена си за проследяване на съня, си партнира с Gucci през 2022 г. за специално издание на пръстена. Това помогна на продукта им да премине от нишова биохакерска технология към луксозната сфера на лайфстайла. Това увеличи привлекателността им за нови клиенти, които се интересуват както от здравето, така и от стила.

5. Пускайте малки, интелигентни реклами, които съответстват на вашия квартал

Един собственик на фитнес зала в Reddit го каза направо:

Facebook е най-евтиният и най-лесен начин да разпространите информацията. Освен това ще ви трябват и добри SEO и Google реклами, за да привлечете клиенти.

Ако вашият квартал е пълен с млади професионалисти, рекламите в TikTok и Instagram вероятно ще имат по-голям ефект. Ако предлагате виртуални тренировки, рекламите в YouTube могат да покажат както вашите тренировки, така и вашата личност.

За по-широка местна популярност, една проста Facebook кампания, съчетана с реклами в Google търсене, може да покаже вашето име на хората точно когато търсят нов фитнес бизнес.

Ключът обаче е да разглеждате рекламите като част от поток, а не като еднократна акция. Създайте фуния, която започва с популяризиране на марката и стига до пробни оферти и регистрации.

И не забравяйте, че това рядко се случва за една нощ. Повечето фитнес зали се нуждаят от два или три месеца последователна експозиция, преди резултатите да започнат да се натрупват.

📌Пример: Ново студио за спининг изготви тримесечен маркетингов план с реклами в Instagram Reels, за да привлече вниманието, реклами в Google, за да улови търсенията с висока степен на интерес, и ретаргетинг във Facebook, за да поддържа интереса на потенциалните клиенти. До края на кампанията броят на пробните уроци се удвои, защото всички реклами работеха заедно, вместо да се опитват да постигнат всичко наведнъж.

6. Разкажете историите за успеха на членовете като великолепен спортен монтаж

Хората запомнят чувствата повече от цифрите. 💪🏻

Споделяйте истории, които звучат като вашите потенциални членове. Покажете какво се е променило в ежедневието, а не само на кантара. Използвайте гласа на членовете. Бъдете уважителни и искрени.

Публикувайте ги на вашия сайт, в социалните медии и в Google Business Profile, за да може доказателството ви да бъде навсякъде. Насърчете читателите да направят първата малка крачка, от която се е възползвал този член.

7. Организирайте предизвикателства с ограничено време, които да приличат на сезонна арка

Помислете за ограничена поредица в Netflix, която привлича хората епизод след епизод.

Ограничено във времето предизвикателство създава същия импулс във вашата фитнес зала. Ето как да създадете такова, което работи:

Изберете проста продължителност, като 14 или 21 дни , за да изглежда постижимо, особено за срамежливите потенциални клиенти, които просто се нуждаят от ясна отправна точка.

Задайте един основен резултат, като например „Движете се всеки ден“ или „По-силен корем“, защото хората се обединяват около маркетингови KPI , които са лесни за разбиране и измерване.

Добавете леки навици извън тренировките, като проследяване на стъпките, съня или приема на вода, което прави предизвикателството по-цялостно и не се отнася само до времето, прекарано във фитнес залата.

Споделяйте класации в приложението си и на стената , за да може напредъкът да бъде видим, приятелски и мотивиращ както за новите, така и за съществуващите членове.

Празнувайте малките победи всяка седмица с поздрави или забавни публикации, които поддържат енергията и насърчават членовете да продължат до края.

Завършете с церемония по завършването, като парти за класа, стена с фотографии или награди, за да се почувстват участниците признати и готови за следващата стъпка.

Предложете естествено продължение, като например двумесечно членство или лична тренировка, което превръща кратките изблици на енергия в дългосрочна ангажираност.

📌 Пример: Местен фитнес център организира 21-дневно предизвикателство за рестартиране, в което участниците записваха ежедневните си стъпки и тренировки. Всеки петък обявяваха „мини победители“ в Instagram Stories, а в края на предизвикателството всички получиха сертификат и покана да се включат в следващата осемседмична програма.

8. Сътрудничество с местни фирми, като че ли изграждате любимия кросоувър епизод на града

Помните ли, когато Ед Шийран се появи в „Игра на тронове“? Всички говореха за това.

Това е същият вид искра, която искате да създадете, когато си сътрудничите с местни фирми. Положителното взаимодействие прави вашата марка по-голяма от стените на вашата фитнес зала и дава на хората причина да й обърнат внимание.

Вместо да се задоволявате с размяна на купони, потърсете партньори, които вашите членове вече обичат. Кафенета, където се редят на опашка сутрин, магазини за здравословни храни, които посещават през уикенда, или магазини за спортни дрехи, на които се доверяват за екипировка.

Отидете отвъд промоциите и се фокусирайте върху преживяванията. Представете си йога студио, което организира вечер за възстановяване с вашите треньори, магазин за смутита, който пуска „смес за след тренировка на краката“, или клиника за уелнес, която предлага безплатни консултации след едно от вашите фитнес предизвикателства за общността.

📌 Пример: Съботната програма „Train and Treat” съчетава сутрешния ви кръгов тренинг с ограничена серия смутита в местния сок бар. Те поставят вашия QR код на тезгяха си за безплатни пробни регистрации. Вие маркирате техния персонал в снимките след тренировката, те репостват усмихнатите лица на вашите членове и заедно създавате малък момент на общуване в града.

🧠 Знаете ли, че: CeraVe отбеляза огромен ръст, когато достъпните им, научно обосновани продукти за грижа за кожата привлякоха вниманието в TikTok. Те комбинират препоръки от дерматолози с съдържание от влиятелни лица, което изглежда реалистично и образователно. Комбинацията „образовай + покажи резултати“ им донесе успех.

9. Работете с творци, които вече оказват влияние във вашия град

Не е необходимо да имате знаменитост с милиони последователи, за да привлечете нови хора във вашия фитнес.

Помислете за уелнес студиа или бутикови фитнес зали, които са работили с фитнес създатели. Когато създателят е някой, който вече е известен на местно ниво, или някой, чиято аудитория се чувства близка, ефектът е реален.

Един ярък пример е сътрудничеството на Gymshark с фитнес създатели като Уитни Симънс. Аудиторията на Уитни има доверие в нейния стил на тренировка и нейното мнение. Когато тя пуска колекция на Gymshark, хората я купуват не само заради дрехите, но и защото нейното съдържание резонира с техните цели.

Ето как можете да организирате подобно събитие във вашата фитнес зала или фитнес бизнес: Поканете творец, който вече публикува фитнес програми или съвети за здравословен живот във вашия град. Позволете им да опитат един от вашите курсове, за да се запознаят с вашето пространство.

Насърчете ги да споделят какво им е направило впечатление – може би общността, треньорът или атмосферата.

Помолете ги да включат проста покана за действие, като безплатен пробен урок или пробна оферта, за да знаят хората точно какво да правят след това.

Използвайте уникален линк или код, за да можете да проследите колко хора са дошли благодарение на публикацията им. Това ви помага да разберете какво е проработило, а не да гадаете.

10. Предлагайте хибридни опции, които разширяват вашите треньорски услуги извън фитнес залата

Хората, които са се посветили на тренировките, не искат да спират, когато пътуват или се местят.

Anytime Fitness е ясен пример за това как работи това. Един член сподели в Reddit:

Записах се в Anytime в родната си страна, преди да се преместя в Япония. Когато дойдох тук, просто използвах ключа си, за да отворя вратата, както във всеки друг Anytime. Продължавам да плащам членството си чрез банката си в родната си страна. Нищо не се промени по отношение на плащанията или членството ми.

Можете да продължите да предоставяте същата подкрепа, дори ако вашата фитнес зала има по-малко локации. Проста опция, като например пакет „месец на пътуване“, който включва няколко сесии на място и набор от тренировки чрез приложение, може да помогне на хората да останат последователни.

🌟 Когато членовете знаят, че сте помислили за живота им извън вашата врата, те са по-склонни да останат лоялни.

Често срещани предизвикателства в маркетинга на фитнес зали и как да ги преодолеете

Знаете ли какво е по-трудно от вдигането на тежки тежести? Да накарате някого да влезе във вашата фитнес зала. Справянето с маркетинговите предизвикателства на фитнес залите е това, което превръща „може би някой ден“ в „днес се записах“.

Ето най-често срещаните предизвикателства, за които трябва да внимавате:

🚩 Предизвикателство: Привличане на нови членове в наситен пазар

✅ Решение: Започнете с това да разберете на кого наистина искате да служите – начинаещи, заети професионалисти, родители или спортисти. Използвайте тази яснота в посланието си. Покажете какво ви отличава.

Може би предлагате сутрешни класове, йога с успокояваща музика или лични тренировки с практични съвети. Публикувайте малки реклами в квартала си или използвайте локално SEO, за да се показва вашата фитнес зала, когато хората търсят „фитнес зала близо до мен“. Използвайте програми за препоръки, за да привлечете приятели на доволните си членове.

🚩 Предизвикателство: Поддържане на ентусиазма и ангажираността на членовете (задържане)

✅ Решение: Не позволявайте присъединяването да бъде върхът. Дайте на хората причини да останат. Използвайте кратко съдържание, като съвети за тренировки, истории за успех или дори предизвикателства (14- или 21-дневни предизвикателства), които им носят малки победи, които могат да почувстват.

🚩 Предизвикателство: Да се отличите, когато много фитнес зали предлагат сходни услуги

✅ Решение: Намерете „отличителната черта” на вашата фитнес зала. Може би това е атмосферата, стилът на инструкторите, тренировките или начинът, по който посрещате новите членове. Подчертайте този уникален аспект в съдържанието, обиколките и социалните медии. Използвайте местни влиятелни лица, които действително тренират по вашия стил. Покажете на хората реалния живот във вашата зала.

🚩 Предизвикателство: Ограничен маркетингов бюджет

✅ Решение: Използвайте нискобюджетни стратегии с голямо въздействие. Съдържанието, което идва от реални хора (вашите членове), струва малко, но има голямо значение. Микросъздателите и препоръките струват много по-малко от големите реклами.

🚩 Предизвикателство: Измерване на това, което работи

✅ Решение: Създайте прости показатели за маркетингова продуктивност, които можете да виждате всяка седмица: колко души са разгледали страницата ви за безплатен пробен период, колко са се записали и колко са се върнали след първия месец. Използвайте уникални линкове или кодове, когато провеждате кампании или работите с творци, за да можете да видите колко души са дошли от всеки източник.

Помолете за обратна връзка – анкетирайте членовете си за това, което ги е привлякло или което ги е накарало да се замислят. След това направете промени. С течение на времето тези малки промени се натрупват.

👀 Интересен факт: Културата на фитнес залите в американските училища се разраства след Гражданската война благодарение на германските и шведските системи за тренировка. Оттогава физическото възпитание става масова практика.

Как ClickUp подкрепя маркетинговите усилия на фитнес залите

Маркетингът на фитнес залите често се проваля поради разпръскването на инструментите. Плановете са в един Google Doc, надписите в чат в WhatsApp, бюджетите в електронна таблица, а дизайните в Canva.

Това е разрастване на работата, което коства на собствениците на фитнес зали както време, така и инерция. 😖

ClickUp обединява всичко в едно конвергентно AI работно пространство, така че вашият екип да разполага с контекст, процес и изпълнение в един център.

Вместо да преминавате през десет различни инструмента, можете да използвате функциите на ClickUp, които работят заедно, за да реализирате вашата маркетингова стратегия.

Планирайте процеса си от начало до край с ClickUp Docs + ClickUp AI.

Използвайте ClickUp Brain в ClickUp Docs, за да обобщавате, анализирате и развивате идеи.

ClickUp Docs е мястото, където вашите кампании се реализират от начало до край. За промоцията „Нова година, нов ти“ създайте документ с график, указания за съобщения и творчески чернови.

Треньорите могат да споделят истории за успеха на членовете преди и след, а дизайнерите да вмъкват макети директно в приложението и да генерират съдържание и идеи с помощта на ClickUp Brain. След като бъдат прегледани, можете да превърнете елементите от списъка за проверка в задачи в ClickUp с едно кликване, за да не се забави изпълнението.

Ето кратко видео, което обяснява как можете да използвате изкуствения интелект на ClickUp, ClickUp Brain, за да измислите маркетингови стратегии:

💡 Професионален съвет: Свържете Google Drive или Canva с ClickUp Docs, за да можете да виждате публикациите си в социалните медии и дизайнерските си материали на едно място. Това улеснява сътрудничеството с треньорите и персонала на рецепцията, защото никой не трябва да рови из имейлите.

Поддържайте кампаниите си с помощта на ClickUp Tasks и ClickUp Automations.

Превърнете целите в ежедневни действия, без да се налага да следите процеса, с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks превръща маркетинговия план на вашата фитнес зала в ежедневни действия.

Например, кампанията „Седмица на приятелите“ се превръща в списък със задачи: дизайн на флаери, планиране на публикации в Instagram, актуализиране на профила ви в Google Business и проследяване на препоръките. Разпределете всяка задача, определете крайни срокове и следете напредъка в реално време.

Оставете рутинните маркетингови задачи да се изпълняват сами с ClickUp Automations

ClickUp Automations и AI Agents ви спестяват необходимостта да следите процеса. Настройте правило, така че всеки нов формуляр за безплатен пробен период да създава задача за проследяване за продажбите. Включете автоматизация, която подканва мениджъра на социалните медии да маркира публикацията като завършена до петък.

💡 Професионален съвет: Интегрирайте ClickUp с Mailchimp или HubSpot, за да може потенциалните клиенти да се включват директно в списъка ви със задачи. По този начин нито един потенциален член няма да ви се изплъзне по време на натоварените сезони.

Визуализирайте пътя на членовете чрез ClickUp Whiteboards

Начертайте пътя на членовете и реализирайте идеите си с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ви позволява да визуализирате маркетинговия си фуния.

Започнете с лепкава бележка за „Instagram Reel → Безплатен пробен период → Уводна класа → История на успеха на член“. Свържете всеки етап с реална задача, като например „Запишете видео с представяне на треньора“ или „Насрочете обиколка“.

По време на сесия за мозъчна атака вашият маркетинг екип може да предложи идеи за предизвикателства, събития или стимули за препоръки. Можете да ги премествате, да ги усъвършенствате и незабавно да превърнете най-добрите в задачи в ClickUp.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Whiteboards при планирането на ангажираността на общността. Например, планирайте съвместно събитие с местен бар за смутита. От този момент нататък, продължете с разработването на подзадачи за табели, съвместно публикуване и настройка на QR кодове.

Спестете време и останете в крак с AI

Създавайте, обобщавайте и намирайте отговори за секунди с ClickUp Brain

ClickUp Brain ви помага да създавате съдържание и да сте в крак с актуализациите на кампаниите, без да се затрупвате с административна работа.

Помолете ClickUp Brain да изготви три надписа за вашата „21-дневна основна предизвикателство“. След седмичната среща, нека Brain създаде ясно резюме с действия, така че треньорите, рецепцията и маркетинговият отдел да са на една вълна.

Когато някой попита: „Къде е последният отчет за програмата за препоръки?“, ClickUp Brain може да го извлече незабавно, вместо да губите петнадесет минути в търсене на папки. Можете също да използвате ClickUp Brain, за да създадете маркетингови кампании в социалните медии и да обмислите възможни дизайни за флаерите на вашата фитнес зала.

💡 Професионален съвет: Комбинирайте ClickUp Brain Max с ClickUp Talk to Text за треньори, които предпочитат да диктуват бързи актуализации, вместо да пишат. Представете си треньор, който завършва занятието и оставя 30-секундна бележка: „Десет души се записаха за предизвикателството, но трябва да отпечатаме още листовки. Моля, помолете Карен да го направи с екипа по дизайн. ” ClickUp Brain Max превръща това в задача и я възлага автоматично на Карен.

Разгърнете маркетинговите си мускули с ClickUp

Изграждането на мускули във фитнес залата зависи от постоянството. Същото важи и за маркетинга на фитнес залата.

Проблемът е, че последователността е трудна, когато нещата не са организирани. ClickUp почиства бъркотията от документи, чатове и таблици, като събира всичко на едно място. Вашите планове, задачи, творчески идеи и дори последващи действия са на едно място, така че кампаниите не изглеждат като хаос, а по-скоро като импулс.

Когато маркетинговата стратегия на вашата фитнес зала е ясна и се представяте на подходящите социални медийни платформи, вашето послание достига до хората, които са най-склонни да се присъединят и да останат.

Ако искате вашият маркетинг да расте толкова надеждно, колкото силата на вашите членове, регистрирайте се в ClickUp сега!

Често задавани въпроси

Най-добрите стратегии често са най-простите и добре изпълнени. Постоянните публикации в социалните медии, които показват реални членове, програми за препоръки, които награждават лоялността, и местни партньорства с кафенета или магазини за здравословни храни могат да бъдат от голяма полза. Добавете кратки предизвикателства или събития за общността и ще създадете истинска и приветлива атмосфера.

Не е необходимо да разполагате с огромен бюджет, за да постигнете желания ефект. Споделете автентични истории от настоящите си членове, организирайте малки конкурси или създайте кратки съвети за тренировки за социалните медии. Обикновени листовки в местните магазини и ясен профил в Google Business също могат да привлекат хора, които вече търсят фитнес зала наблизо.

Рекламите в социалните медии, които имат една ясна цел, като „опитайте безплатен урок тази седмица“, често работят по-добре от общите промоции. Кратките видеоклипове в Instagram Reels, TikTok или YouTube Shorts позволяват на потенциалните членове да усетят енергията на вашата фитнес зала незабавно. Комбинирайте това с напомняния по имейл или приятелско съобщение за проследяване и ще останете в съзнанието на хората, без да ги претоварвате.

Задържането се постига, като накарате хората да се чувстват част от нещо. Споделяйте истории за успехи от вашата фитнес зала, празнувайте постиженията и организирайте сезонни предизвикателства, които поддържат интереса към тренировките. Нежните напомняния по имейл или в социалните медии също напомнят на членовете, че забелязвате техния напредък и се интересувате от тяхното развитие.

Полезно работно пространство „всичко в едно“ като ClickUp може да ви бъде от голяма полза. То ви позволява да планирате кампании, да програмирате публикации, да проследявате препоръки и дори да обсъждате нови идеи с екипа си на едно място. По този начин вашият маркетинг не изглежда разпръснат и можете да отделяте повече време на членовете, вместо да преследвате актуализации.