Как да създадете резюме на съдържанието (шаблон + примери)

Тайната за това да направите дадена статия забележима за Google често се крие в добре изработени и подробни резюмета на съдържанието.

Ефективното резюме на съдържанието е в пълно съответствие с вашите цели за ToFu (горната част на фунията), MoFu (средата на фунията) и BoFu (долната част на фунията).

С непрекъснатото развитие на алгоритмите на Google (благодарение на изкуствения интелект!), създаването на резюмета на съдържанието гарантира, че търсачките получават правилните сигнали и насочват трафика към вашата страница, като същевременно водят читателите по пътя на фунията и ги превръщат в лоялни клиенти.

В края на краищата, това е истинската цел на качественото съдържание, нали?

В тази статия ще разгледаме какво прави идеалния кратък обзор на съдържанието и ще споделим примери и съвети, които можете да следвате.

⏱️60-секундно резюме Определение за резюме на съдържанието : Ръководство, предоставящо основни подробности (аудитория, ключови думи, структура), за да съгласувате съдържанието с маркетинговите цели.

Компоненти на идеалния бриф за съдържание :

Реални примери за резюмета на съдържанието: B2B стратегии за продажби, инклюзивна култура на работното място, възвръщаемост на инвестициите в имейл маркетинг и финансово планиране за малки предприятия.

Инструменти за създаване на резюме на съдържанието : ClickUp Brain, Docs и Automations за SEO конспекти, проучвания и автоматизация на работния процес.

Предимства на резюметата на съдържанието : спестете време и пари, подобрете SEO класирането си и дайте ясни указания за по-бързо одобрение.

Често срещани грешки: пропускане на проучвания, неясни цели и непоследователен стил или фокус върху SEO.

Какво е резюме на съдържанието?

Резюмето на съдържанието е по същество пътна карта за авторите, съдържаща указания и ключова информация за създаване на целево писмено съдържание, като статии в блогове, официални документи или публикации в социалните медии.

Целта? Да очертаете основните елементи, от които се нуждаят авторите, като се уверите, че всеки елемент допринася за изпълнението на цялостната ви стратегия за съдържание.

Ето какво обикновено ще намерите в добре изготвено резюме на съдържанието:

Целева аудитория: Това включва демографски данни, интереси и болезнени точки, за да помогне на авторите да разберат към кого се обръщат. Но изненадващо, не всички правят това!

📜 Забележка: Според SEMrush, докато 67,45% от маркетолозите включват тема и 64,71% добавят ключови думи, само около половината (50,29%) включват информация за целевата аудитория, а едва 49,71% посочват целите на съдържанието.

Основни и второстепенни ключови думи : Те насочват авторите към ключовите думи, на които да се фокусират, като понякога дори предлагат разположението и честотата на ключовите думи, за да оптимизират SEO.

Идеална структура на статията : Препоръки за организиране на въведения, заглавия и подзаглавия, за да отговарят както на потребителите, така и на търсенията.

Анализ на съществуващите резултати от търсенето : информация за страниците с най-висок рейтинг за вашата ключова дума, която помага на авторите да идентифицират пропуски в съдържанието и да добавят стойност

Предложени мета тагове: Чернови на тагове за заглавия и мета описания, които дават на търсачките бърза представа за съдържанието на страницата и повишават процента на кликвания от страниците с резултати от търсачките (SERP).

За да ви дадем по-ясна представа, ще разгледаме няколко примера.

Но първо нека изясним едно нещо, което обърква много професионалисти в областта на съдържанието – разликата между резюмета за съдържание и творчески резюмета.

Прочетете също: 10 безплатни шаблона за календар със съдържание за социални медии

Брифингът за съдържание същият ли е като брифингът за творчество?

Не! Брифингът за съдържание и творческият брифинг може да звучат подобно, но имат различни роли.

Резюметата за съдържание насочват създаването на писмено съдържание като публикации в блогове, сценарии за видеоклипове и публикации в социалните медии. От друга страна, творческите резюмета се фокусират върху визуални продукти като видеоклипове, целеви страници, корици и инфографики.

Така че, макар и да изглеждат като двете страни на една и съща монета, резюметата за съдържание и творческите резюмета служат за различни цели.

Аспект Пример за резюме на съдържанието Пример за творчески брифинг Пример SEO блог публикация: „Как да създадете резюме на съдържанието“Включва: Аудитория, насочена към мениджъри на съдържание, ключови думи като „резюме на съдържанието“, „как да напишете резюме на съдържанието“; препоръчителна структура с раздели за определението, важността и примери за резюмета на съдържанието Рекламна кампания на Nike: „Почувствайте енергията“Включва целта на проекта да се промотират новите маратонки на Nike, целевата аудитория от активни хора на възраст 18-34 години, ключовото послание „освободете силата си“ и предложени визуални елементи, показващи динамични сцени от бягане Компоненти Целева аудитория, SEO ключови думи, анализ на резултатите от търсенето и мета тагове, за да се гарантира съдържание, фокусирано върху SEO. Целта на проекта, целевата демографска група, гласът на марката и визуалният стил, за да се приведе в съответствие с активния и смел тон на марката Nike. Фокус SEO оптимизация, разположение на ключови думи и структура на съдържанието за привличане на органичен трафик Атрактивни визуални елементи и послания на марката, създадени да привличат и вдъхновяват спортната аудитория Примери за резултати Блог публикация, оптимизирана за търсачки, с ценни съвети и подраздели, обясняващи резюметата на съдържанието. 30-секундна видео реклама, показваща енергични сцени на хора, които тичат, с близък план на най-новата линия обувки на Nike.

Значението на резюметата на съдържанието

Какво да запомните? Целите за съдържанието са задължителни, а резюметата за съдържанието са най-добрият наръчник за постигането им.

📌 Пример: Да предположим, че пускате на пазара екологична линия опаковки и искате да повишите осведомеността за продукта. Един добър бриф за съдържание би включвал: Насочете ключови думи, за да увеличите органичния обхват и да привлечете екологично съзнателни купувачи.

Списък с характеристики за устойчивост, които да се подчертаят, показващ защо тази опаковка е по-добър избор

Вътрешни линкове към свързано съдържание, като статии с екологични съвети, за да поддържате интереса на читателите към вашата марка

Ето осем причини, поради които резюметата за съдържание правят разликата:

Спестете време и пари : Ясните резюмета позволяват на авторите да разберат обхвата и фокуса, което им дава възможност да създадат качествено съдържание бързо.

Намалете пренаписването и ревизиите : Добрият бриф означава, че авторите могат да се справят още с първия чернови вариант, което намалява загубата на време и усилия.

Записвайте важната информация : Включването на важни статистически данни, факти и наблюдения помага за създаването на информативно и уместно съдържание.

Централен източник за екипа : Всички, от редакторите до мениджърите на клиентски сметки, могат да се позовават на резюмето за ясна насока за съдържанието.

Повишете последователността : Стандартизираните резюмета гарантират, че всеки елемент е в съответствие с гласа, тона и насоките за съобщения на марката.

Подобрете класирането в търсачките : Чрез съгласуване на ключовите думи, структурата и намерението, резюметата на съдържанието гарантират, че вашето съдържание ще се класира добре в търсачките.

Осигурете ясни указания и ускорете процеса на одобрение : Авторът създава съдържание, което отговаря на първоначалните цели, което намалява процеса на одобрение.

Гарантирайте навременна доставка: По-малко ревизии и ясни цели означават, че съдържанието се доставя в срок.

Компоненти на резюме на съдържанието

Един добър бриф за съдържание съдържа всичко необходимо, за да насочи авторите. Ето какво трябва да включите:

Целева аудитория : Опишете кои са читателите, нивото на знания и основните им проблеми, за да помогнете на авторите да създадат съдържание, което да им допадне.

Тон и стил : Определете : Определете тона и стила на марката – дали ще бъде остроумен, официален или нещо средно между двете, за да поддържате последователност в съдържанието.

Цели на съдържанието : Определете основната цел, като например увеличаване на органичния трафик, информиране на читателите или стимулиране на конверсиите, така че всяка част да има своя цел.

Основни ключови думи : Избройте основните целеви ключови думи, които да насочват SEO и да гарантират, че съдържанието съответства на търсенията на аудиторията.

Вторични ключови думи : Включете свързани ключови думи, за да разширите обхвата и обогатите съдържанието, като по този начин помогнете за улавяне на намерението на търсенето.

Вътрешни линкове : Предложете вътрешни линкове, за да увеличите ангажираността на сайта и да насочите читателите към свързани ресурси.

Структура на съдържанието и приблизителен план: Предоставете приблизителен план с заглавия и подзаглавия, за да дадете на авторите ясна представа за структурата.

Един добър бриф за съдържание може да включва и следното: Работно заглавие, което да даде насоки на авторите

Препоръчителен брой думи, който ще ви помогне при планирането

Външни връзки за достоверност (ако е уместно)

Връзка към стилово ръководство за последователно форматиране

ClickUp предлага много шаблони за писане на съдържание, за да поддържате насоки за последователно форматиране и тон

Друг добър съвет е да предоставите основната информация, без да ограничавате писателя. Малко насоки могат да бъдат от голяма полза, така че позволете на писателите да реализират вашите цели за съдържанието!

💡 Съвет от професионалист: Когато добавяте вътрешни линкове, експертите препоръчват да се стремите към 3–5 линкове на 800 думи или 5–10 за статия от 2000 думи. Но не забравяйте, че количеството не е всичко! Адаптирайте линковете си според типа на страницата – дали е начална страница, основна страница или статия с висока конкуренция. Преди всичко се фокусирайте върху релевантността и стойността, която всеки линк носи на вашите читатели.

Създаване на резюме на съдържанието, оптимизирано за SEO

Както каза Мая Ангелу: „Идеята е да го напишеш така, че хората да го чуят, да премине през мозъка им и да стигне директно до сърцето им.“

Звучи интензивно за, да речем, рецензия на продукт?

Може би, но истината е следната: с правилното съчетание от ключови думи, структура и идеи, резюмето на съдържанието, ориентирано към SEO, не само помага на дадена статия да се класира по-добре, но и я свързва с читателите.

Нека да преминем към стъпка по стъпка ръководство за създаване на SEO-ориентиран бриф за съдържание, който прави точно това.

1. Избор на подходяща целева ключова дума

Когато става въпрос за генериране на органичен трафик, SEO променя правилата на играта. Но нека си признаем – не всеки автор е експерт по SEO.

Ето защо е от решаващо значение да подчертаете целевата ключова дума в резюмето на съдържанието.

Целевата ключова дума (или основна ключова дума) е основният термин, около който ще се върти вашето съдържание, и този, за който то се стреми да се класира в резултатите от търсенето в търсачките (SERP).

Ето един не толкова забавен факт: 94,74% от ключовите думи получават 10 или по-малко търсения месечно, така че изборът на подходящата ключова дума изисква малко стратегия.

След като бъде избрана, целевата ключова дума оформя важни елементи от резюмето на съдържанието, като вторични ключови думи, подтеми и възможности за вътрешни връзки.

Как да изберете подходящата ключова дума?

Съгласувайте го с вашите цели за съдържание и маркетингова стратегия: Целевата ключова дума трябва да отразява целта на публикацията и по-широките маркетингови цели.

Използвайте инструменти за проучване на ключови думи, за да съберете следната важна информация:

Обем : Средният брой търсения на дадена ключова дума всеки месец. По-високият обем означава по-голям потенциален трафик, затова се стремете към ключови думи с солиден обем.

Трудност на ключовата дума (KD) : Показва колко е конкурентно да се класирате в топ 10 на резултатите от търсенето за тази ключова дума. По-ниска KD означава по-лесен път към класиране – особено важно, ако ресурсите са ограничени.

Намерение за търсене: Запитайте се защо хората търсят този термин. Търсят ли информация, сравняват ли продукти или са готови да купят? Ако искате да привлечете органичен трафик, дайте приоритет на информационните ключови думи, които съответстват на намерението за търсене.

💡 Съвет от професионалист: Търсете ключови думи, които балансират обема на търсене и трудността. Целете се към месечен обем на търсене от поне 100, трудност на ключовата дума под 50%-70% и информационно търсене, за да привлечете органични, ангажирани читатели. Ако KD е твърде висока, дори и най-доброто съдържание може да има затруднения да се класира.

2. Създаване на списък с вторични ключови думи

Вторичните ключови думи са като помощници на основната ви ключова дума, като помагат да изясните контекста и да разширите обхвата на вашето съдържание.

Вторичните ключови думи станаха много важни след актуализацията на Google Hummingbird, която позволи на алгоритмите за търсене да разбират значението зад даден термин за търсене, а не само да съвпадат думите.

📌 Пример: Помислете за „ягуар“ – говорим ли за животното или за колата? Вторични ключови думи като „голяма котка“ или „диви животни“ уточняват, че става дума за животното, докато „луксозен автомобил“ или „спортна кола“ насочват към колата.

Тези концептуално свързани термини често се наричат LSI (Latent Semantic Indexing) ключови думи. Те не винаги са синоними, но помагат на търсачките да разберат контекста на съдържанието.

Забележка: Въпреки че може да не са SEO-магически куршуми, включването на вторични ключови думи е добра практика.

3. Извършване на SERP анализ

При SERP анализа вие проучвате какво прави страниците с най-висок рейтинг за вашата целева ключова дума успешни и използвате тези познания, за да дадете на вашата публикация конкурентно предимство.

Докато анализирате всяка страница с висок рейтинг, обърнете внимание на ключовите елементи:

SERP функции: Това са „екстри“ в резултатите от търсенето, които подобряват видимостта. Един пример е избраният фрагмент, който е кутията, привличаща вниманието в горната част на страницата.

Други често срещани функции на SERP, които трябва да се отбележат:

Богати фрагменти : Визуални подобрения в резултатите от търсенето, като например звездички от рецензии на продукти

People Also Ask (PAA) : Кутии с въпроси, които се разширяват с отговори на свързани запитвания, особено тези, които започват с „какво“, „защо“, „кога“ и т.н.

Панели с информация: Информационни блокове по конкретни теми, марки или бизнеси

Сега, проследяването на всички тези SERP данни може да стане изключително бързо. Ето тук ClickUp Docs се оказва полезен.

Създайте добре организирано работно пространство с йерархичната структура на ClickUp

Този инструмент ви позволява да управлявате всичките си проучвания на едно място, структурирани по подреден начин с помощта на йерархията на проектите на ClickUp, така че да можете да категоризирате работните пространства, папките и списъците за лесен достъп.

Ето къде се проявява магията на ClickUp: можете лесно да преминете от планиране към действие. Например, превърнете темите за обсъждане от файл в ClickUp Docs в задачи или прикачете Docs към задачите за допълнителен контекст.

Опростете управлението на проектите си, като превърнете действията в задачи в ClickUp Docs

А с Connected Search на ClickUp, намирането на всякакви данни в ClickUp, свързани приложения или дори на вашия локален диск е само на едно търсене разстояние!

Бонус: Алтернативи на TikTok!

4. Разработване на предварителна структура

Дайте на вашия автор добър старт с предварителна схема. Тази схема трябва да включва:

Предложено заглавие

Основни H2

Ключови H3

Описания за всяка секция

За да създадете своя план, съберете всички проучвания, които сте направили:

Използвайте основни и второстепенни ключови думи като заглавия, където е възможно

Добавете често задаваните въпроси, които сте намерили в PAA кутиите

Обхванете основните теми от публикациите на най-големите конкуренти, за да гарантирате изчерпателно съдържание.

С всичко това на място, резюмето ви е почти готово – всичко, което трябва да направите сега, е да подредите всичко на едно място.

Около 23% от маркетолозите използват изкуствен интелект за изготвяне на съдържание. Вие също можете да използвате ClickUp Brain.

Този инструмент може да ви помогне да създадете качествени SEO резюмета, като генерира идеи, опростява жаргона и дори създава резюме от нулата.

Създавайте мигновени конспекти на съдържанието и коригирайте тона и стила на съдържанието си с ClickUp Brain

След като сте изготвили черновата си, реализирайте я с помощта на ClickUp Whiteboards. Whiteboards предоставя визуален преглед, който е особено полезен за клиенти и заинтересовани страни, за да видят бързо цялостната картина.

Освен това можете да си сътрудничите с екипа в реално време – без припокриване и объркване.

Любима функция на потребителите? Можете да вградите документ в реално време директно в бялата дъска.

Това ви позволява да редактирате текст, да актуализирате статуса на задачите и да имате достъп до важни документи по проекта на едно място. Когато е готов за преглед, просто изпратете на шефа си или клиента публичен линк за достъп до него – не са необходими допълнителни стъпки!

Вградете важни документи директно в белите дъски, за да можете лесно да ги преглеждате

Прочетете също: Ръководство за използване на изкуствен интелект в съдържателния маркетинг

5. Опростяване на работните процеси за създаване на съдържание с ClickUp Automation

Чудесно – имате готов план и вашият автор се приближава към финалната линия.

Но тук е мястото, където екипите за съдържание често се натъкват на препятствие: координирането на всички следващи стъпки, от одобренията до промотирането, може да забави работния процес.

Тук ClickUp Automation може да ви помогне. Ето как автоматизирането на създаването на съдържание помага:

Запознайте се със Стейси, мениджър съдържание в разрастваща се технологична компания. Тя използва ClickUp Automations, за да поддържа гладкото функциониране на своя поток от съдържание, така че да не се налага да напомня на всички за следващите им стъпки.

Създайте персонализирани тригери, условия и действия, за да автоматизирате работния си процес с ClickUp Automation

Когато дадена публикация в блога достигне статуса „Готова за преглед“, ClickUp автоматично я присвоява на нейния редактор. Щом редакторът я премести в „Одобрена“, автоматизираната система уведомява екипа по дизайн да създаде графики за социалните медии.

Накрая, когато публикацията бъде маркирана като „Публикувана“, автоматизацията задейства известия за екипите за социални медии и имейл маркетинг, за да започнат промоциите.

💡 Съвет от професионалист: Автоматизацията също може да ви помогне да поддържате съдържанието си актуално и оптимизирано. Например, екипът на ClickUp използва автоматизация, за да задейства оптимизационен работен процес за всички публикувани блогове, които не са се класирали в топ 30 дни след датата на публикуване.

6. Шаблон за резюме на съдържанието за SEO на ClickUp

За да ви помогнем да започнете, ви препоръчваме да използвате шаблона за SEO резюме на съдържанието на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Очертайте стратегията си за съдържание, целевите ключови думи и ключовите точки, за да гарантирате максимален ефект.

Този готов за употреба и напълно персонализируем документ съдържа всичко необходимо, за да очертаете целевите ключови думи, да идентифицирате нуждите на аудиторията и да се уверите, че съдържанието ви е оптимизирано за търсачките.

Ще обхванете всички основни елементи – целеви ключови думи, цели на съдържанието, стил на копиране и дори SEO изисквания. Това е вашият основен ресурс за създаване на съдържание, което генерира органичен трафик, като същевременно отговаря на всички SEO изисквания.

Същевременно, с шаблона за писане на съдържание на ClickUp, можете да опростите целия процес на писане – от планирането и приоритизирането на задачите до организирането на подробностите по проекта в съвместно работно пространство.

Междувременно, шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp ще планира, график и управлява разпространението на съдържанието.

Примери за резюмета на съдържанието

Ето четири успешни примера за резюмета на съдържание, създадени от ClickUp Brain, които могат да ви дадат представа за това как изглежда едно ефективно резюме.

Пример 1:

Заглавие: Как да изработите печеливша B2B стратегия за продажби

Цел: Да насочи мениджърите по продажбите и ръководителите в разработването на стратегически план за B2B продажби с цел увеличаване на конверсиите и приходите.

Целева аудитория:

Мениджъри по продажбите

Търговски мениджъри

Специалисти по бизнес развитие

B2B маркетинг специалисти

Очертание:

Въведение в стратегията за B2B продажби Дефиниция и значение на стратегията за B2B продажби Преглед на предимствата на структурирания план за продажби Определение и значение на B2B стратегията за продажби Преглед на предимствата на структурирания план за продажби Разбиране на вашия пазар и клиенти Провеждане на пазарно проучване за идентифициране на целевите клиенти Анализиране на нуждите и проблемите на клиентите Сегментиране на пазара за персонализирани подходи Провеждане на пазарно проучване за идентифициране на целевите клиенти Анализиране на нуждите и проблемите на клиентите Сегментиране на пазара за персонализирани подходи Определяне на ясни цели и задачи за продажбите Значението на определянето на SMART цели (конкретни, измерими, постижими, релевантни, обвързани с времеви рамки) Съгласуване на целите за продажбите с общите бизнес цели Значението на поставянето на SMART цели (конкретни, измерими, постижими, релевантни, обвързани с време) Съгласуване на продажбените цели с общите бизнес цели Разработване на ценностно предложение Създаване на убедително ценностно предложение, което да резонира с B2B купувачите Отличаване на вашите предложения от тези на конкурентите Създаване на убедителна стойностна предложения, която резонира с B2B купувачите Открояване на вашите предложения от тези на конкурентите Изграждане на силен екип по продажбите Набиране и обучение на таланти в областта на продажбите Насърчаване на култура на непрекъснато учене и усъвършенстване Набиране и обучение на таланти в продажбите Насърчаване на култура на непрекъснато учене и усъвършенстване Създаване на процес и канал за продажби Проектиране на поетапен процес на продажби Управление и оптимизиране на канала за продажби с оглед на ефективността Проектиране на поетапен процес на продажби Управление и оптимизиране на продажбения процес за по-голяма ефективност Използване на технологии и инструменти Използване на CRM системи и инструменти за автоматизация на продажбите Анализиране на данни за вземане на решения за продажбите Използване на CRM системи и инструменти за автоматизация на продажбите Анализиране на данни за вземане на решения за продажбите Прилагане на стратегии за подпомагане на продажбите Предоставяне на необходимите ресурси и обучение на екипите по продажбите Съгласуване на усилията в областта на продажбите и маркетинга за постигане на по-добри резултати Предоставяне на необходимите ресурси и обучение на екипите по продажбите Съгласуване на усилията в продажбите и маркетинга за по-добри резултати Измерване и анализ на продажбите Ключови показатели за проследяване на продажбите Използване на анализи за усъвършенстване и подобряване на стратегията за продажби Ключови показатели за проследяване на продажбите Използване на анализи за усъвършенстване и подобряване на стратегията за продажби Адаптиране към промените на пазара Останете гъвкави и отзивчиви към пазарните тенденции. Непрекъснато актуализирайте стратегията за продажби въз основа на обратната връзка и резултатите. Останете гъвкави и отзивчиви към пазарните тенденции Непрекъснато актуализиране на стратегията за продажби въз основа на обратна връзка и резултати

Определение и значение на B2B стратегията за продажби

Преглед на предимствата на структурирания план за продажби

Провеждане на пазарно проучване за идентифициране на целевите клиенти

Анализиране на нуждите и проблемите на клиентите

Сегментиране на пазара за персонализирани подходи

Значението на поставянето на SMART цели (конкретни, измерими, постижими, релевантни, обвързани с време)

Съгласуване на продажбените цели с общите бизнес цели

Създаване на убедителна стойностна предложения, която резонира с B2B купувачите

Открояване на вашите предложения от тези на конкурентите

Набиране и обучение на таланти в продажбите

Насърчаване на култура на непрекъснато учене и усъвършенстване

Проектиране на поетапен процес на продажби

Управление и оптимизиране на продажбения процес за по-голяма ефективност

Използване на CRM системи и инструменти за автоматизация на продажбите

Анализиране на данни за вземане на решения за продажбите

Предоставяне на необходимите ресурси и обучение на екипите по продажбите

Съгласуване на усилията в продажбите и маркетинга за по-добри резултати

Ключови показатели за проследяване на продажбите

Използване на анализи за усъвършенстване и подобряване на стратегията за продажби

Останете гъвкави и отзивчиви към пазарните тенденции

Непрекъснато актуализиране на стратегията за продажби въз основа на обратна връзка и резултати

Призив за действие:

Насърчете читателите да оценят настоящата си стратегия за продажби и да обмислят прилагането на описаните стъпки, за да подобрят успеха си в B2B продажбите.

Тон и стил:

Професионално и информативно

Ангажиращ и мотивиращ

Използване на реални примери и казуси

Дължина:

Приблизително 1500 – 2000 думи

Ключови думи:

B2B стратегия за продажби, план за продажби, цели за продажби, процес на продажби, подпомагане на продажбите, CRM, резултати от продажбите

📜 Забележка: Най-добрата част са автоматичните предложения, достъпни чрез ClickUp Brain, които могат да генерират полезни последващи действия, като например:

ClickUp Brain подобрява процеса на създаване на съдържание с помощта на стратегически последващи действия

Тези последващи действия оптимизират процеса на създаване на съдържание, като ви помагат да усъвършенствате резюмето си за максимален ефект и гарантират, че вашият екип разполага с всички необходими указания!

Пример 2:

Заглавие: Създаване на приобщаваща култура на работното място: най-добри практики за екипите по човешки ресурси

Цел: Да предостави на специалистите по човешки ресурси практически стъпки за насърчаване на приобщаваща и приветлива работна среда.

Въведение:

Кратко представяне на важността на приобщаването на работното място

Подчертайте предимствата на инклюзивната култура, като по-висока удовлетвореност на служителите, по-добри показатели за задържане на персонала и по-голяма иновативност.

Очертание:

а. Разбиране на инклузивността

Определете какво означава приобщаване в контекста на работното място

Обсъдете разликата между разнообразие и приобщаване, като подчертаете, че приобщаването се отнася до създаването на среда, в която разнообразни личности се чувстват добре дошли и ценени.

б. Оценяване на настоящата култура на работното място

Дайте съвети как екипите по човешки ресурси могат да оценят настоящата култура на работното място.

Предложете провеждането на анкети, фокус групи и интервюта, за да съберете обратна връзка от служителите.

Подчертайте важността на идентифицирането на области, в които може да се подобри приобщаването.

в. Разработване на всеобхватна стратегия

Очертайте стъпките за създаване на цялостна стратегия за приобщаване

Подчертайте необходимостта от поставяне на ясни цели и задачи.

Обсъдете важността на получаването на одобрение и подкрепа от ръководството.

г. Прилагане на инклюзивни практики

Предоставяйте практически стъпки за внедряване на практики за приобщаване, като например: Създаване на групи за ресурси на служителите (ERG) Предлагане на програми за обучение по разнообразие и приобщаване Създаване на възможности за наставничество и спонсорство за недостатъчно представени групи Осигуряване на справедливи практики за наемане и повишаване

Създаване на групи за ресурси на служителите (ERG)

Предлагане на програми за обучение по разнообразие и приобщаване

Създаване на възможности за наставничество и спонсорство за недостатъчно представени групи

Осигуряване на справедливи практики при наемане и повишаване

Създаване на групи за ресурси на служителите (ERG)

Предлагане на програми за обучение по разнообразие и приобщаване

Създаване на възможности за наставничество и спонсорство за недостатъчно представени групи

Осигуряване на справедливи практики при наемане и повишаване

e. Насърчаване на приобщаваща среда

Обсъдете начини за създаване на приветлива среда, като например: Насърчаване на отворена комуникация и обратна връзка Празнуване на разнообразни култури и традиции Осигуряване на гъвкави условия на работа, за да се отговори на различни нужди

Насърчаване на отворена комуникация и обратна връзка

Празнуване на разнообразни култури и традиции

Предоставяне на гъвкави условия на работа, за да се отговори на различни нужди

Насърчаване на отворена комуникация и обратна връзка

Празнуване на разнообразни култури и традиции

Предоставяне на гъвкави условия на работа, за да се отговори на различни нужди

е. Измерване и поддържане на приобщаването

Обяснете как да измервате успеха на инициативите за приобщаване.

Предложете използването на показатели като оценки за ангажираността на служителите, процент на задържане и представяне на разнообразието.

Подчертайте важността на непрекъснатото усъвършенстване и адаптиране на стратегиите според нуждите.

Заключение:

Подчертайте важността на приобщаването на работното място

Насърчавайте специалистите по човешки ресурси да предприемат проактивни стъпки за насърчаване на култура на приобщаване

Призовайте HR екипите да започнат да прилагат тези най-добри практики още днес.

Създавайте лесно резюмета с помощта на ClickUp Brain и ClickUp Docs и ги превръщайте в задачи с едно докосване

Пример 3:

Заглавие: Максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите с имейл маркетингови кампании: стратегии за успех

Цел: Да предоставим практически съвети и стратегии на бизнеса за създаване на висококонвертируеми имейл маркетингови кампании, които ефективно ангажират потенциални клиенти и задържат настоящи клиенти, като в крайна сметка максимизират възвръщаемостта на инвестициите (ROI).

Целева аудитория:

Собственици на фирми, маркетинг специалисти и дигитални маркетинг специалисти, които искат да подобрят своите усилия в областта на имейл маркетинга и да повишат ефективността на кампаниите си.

Тон и стил:

Информативно, професионално и увлекателно. Използвайте ясен и кратък език с практични примери и съвети.

Очертание:

Въведение Накратко представете значението на имейл маркетинга в днешния дигитален свят. Подчертайте потенциалните ползи от добре изпълнени имейл кампании. Посочете целта на публикацията в блога: да предостави стратегии за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите. Кратко представяне на значението на имейл маркетинга в днешния дигитален свят Подчертайте потенциалните ползи от възвръщаемостта на инвестициите от добре изпълнени имейл кампании Определете целта на публикацията в блога: да предостави стратегии за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите. Разбиране на аудиторията ви Обсъдете важността на сегментирането на аудиторията. Обяснете как да създадете профили на купувачите за целеви съобщения. Дайте съвети за събиране и анализиране на данни за клиентите. Обсъдете важността на сегментирането на аудиторията Обяснете как да създадете профили на купувачите за целеви съобщения. Дайте съвети за събиране и анализиране на данни за клиентите. Създаване на привлекателно съдържание Обяснете елементите на имейл с висока конверсия (заглавие, съдържание, призиви за действие). Споделете най-добрите практики за писане на привлекателно и персонализирано съдържание. Включете примери за успешни имейл кампании. Обяснете елементите на имейл с висока конверсия (заглавие, съдържание, призиви за действие). Споделете най-добрите практики за писане на интересно и персонализирано съдържание Включете примери за успешни имейл кампании. Дизайн и потребителско преживяване Обсъдете ролята на дизайна на имейлите за привличане на вниманието и стимулиране на действие. Дайте съвети за оптимизация за мобилни устройства и адаптивен дизайн. Подчертайте важността на A/B тестовете за елементите на дизайна. Обсъдете ролята на дизайна на имейлите за привличане на вниманието и стимулиране на действие. Предоставя съвети за оптимизация за мобилни устройства и адаптивен дизайн. Подчертайте важността на A/B тестовете за елементите на дизайна. Автоматизация и персонализация Обяснете предимствата на използването на инструменти за автоматизация за имейл маркетинг. Обсъдете стратегии за персонализиране на имейли в голям мащаб. Дайте примери за автоматизирани имейл работни процеси (например, серия от приветствени имейли, изоставяне на количката). Обяснете предимствата на използването на инструменти за автоматизация за имейл маркетинг. Обсъдете стратегии за персонализиране на имейли в голям мащаб Дайте примери за автоматизирани работни процеси за имейли (например, серия от приветствени имейли, изоставяне на количката). Измерване на успеха и оптимизиране на кампаниите Очертайте ключовите показатели, които трябва да проследявате за успеха на имейл маркетинга (процент на отваряне, процент на кликване, процент на конверсия). Обсъдете как да анализирате ефективността на кампанията и да идентифицирате областите, които могат да бъдат подобрени. Дайте съвети за тестване и повтаряне с цел непрекъсната оптимизация. Очертайте ключовите показатели, които трябва да проследявате за успеха на имейл маркетинга (процент на отваряне, процент на кликване, процент на конверсия) Обсъдете как да анализирате ефективността на кампанията и да идентифицирате области за подобрение Предоставя съвети за тестване и итерации за непрекъсната оптимизация.

Кратко представяне на значението на имейл маркетинга в днешния дигитален свят

Подчертайте потенциалните ползи от възвръщаемостта на инвестициите от добре изпълнени имейл кампании

Определете целта на публикацията в блога: да предостави стратегии за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите.

Обсъдете важността на сегментирането на аудиторията

Обяснете как да създадете профили на купувачите за целеви съобщения.

Дайте съвети за събиране и анализиране на данни за клиентите.

Обяснете елементите на имейл с висока конверсия (заглавие, съдържание, призиви за действие).

Споделете най-добрите практики за писане на интересно и персонализирано съдържание

Включете примери за успешни имейл кампании.

Обсъдете ролята на дизайна на имейлите за привличане на вниманието и стимулиране на действие.

Предоставя съвети за оптимизация за мобилни устройства и адаптивен дизайн.

Подчертайте важността на A/B тестовете за елементите на дизайна.

Обяснете предимствата на използването на инструменти за автоматизация за имейл маркетинг.

Обсъдете стратегии за персонализиране на имейли в голям мащаб

Дайте примери за автоматизирани работни процеси за имейли (например, серия от приветствени имейли, изоставяне на количката).

Очертайте ключовите показатели, които трябва да проследявате за успеха на имейл маркетинга (процент на отваряне, процент на кликване, процент на конверсия)

Обсъдете как да анализирате ефективността на кампанията и да идентифицирате области за подобрение

Предоставя съвети за тестване и итерации за непрекъсната оптимизация.

Заключение

Обобщете основните точки, обсъдени в публикацията.

Подчертайте важността на стратегическото планиране и изпълнение за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите.

Насърчавайте читателите да прилагат споделените стратегии и да следят резултатите от тях

Призив за действие:

Поканете читателите да споделят своите преживявания или въпроси в коментарите.

Насърчавайте читателите да се абонират за блога, за да получават повече маркетингови идеи.

Превърнете резюметата си за съдържание в шаблони за по-късна употреба с ClickUp

Прочетете също: Как да създадете план за управление на съдържанието за маркетинг

Пример 4:

Заглавие: Бюджетиране за растеж: Ръководство за финансово планиране за малки предприятия

Цел: Да предостави на собствениците на малки предприятия стратегии и идеи за ефективно финансово планиране и бюджетиране, които да подпомогнат растежа и устойчивостта на бизнеса.

Целева аудитория: Собственици на малки предприятия, предприемачи и финансови мениджъри, които искат да подобрят процесите си по бюджетиране и финансово планиране.

Тон и стил: Информативен, практичен и подкрепящ. Използвайте ясен език с практически съвети и примери от реалния живот.

Очертание:

Въведение Представете важността на финансовото планиране за малките предприятия. Подчертайте ползите от ефективното бюджетиране за постигане на растеж на бизнеса. Посочете целта на ръководството: да предложи практични стратегии за бюджетиране. Представете важността на финансовото планиране за малките предприятия Подчертайте ползите от ефективното бюджетиране за постигане на бизнес растеж Определете целта на ръководството: да предложи практични стратегии за бюджетиране. Разбиране на финансовото планиране Дефиниране на финансовото планиране и неговата роля за успеха в бизнеса Обсъждане на ключовите компоненти на финансовия план Обясняване на важността на поставянето на финансови цели Определете финансовото планиране и неговата роля в успеха на бизнеса Обсъдете ключовите компоненти на един финансов план. Обяснете важността на поставянето на финансови цели Създаване на бюджет Очертайте стъпките за създаване на изчерпателен бизнес бюджет. Обсъдете различни методи за бюджетиране (например, нулево базиран, инкрементален). Дайте съвети за прогнозиране на приходите и разходите. Очертайте стъпките за създаване на изчерпателен бизнес бюджет. Обсъдете различни методи за бюджетиране (например, нулево-базиран, инкрементален) Дайте съвети за прогнозиране на приходите и разходите. Управление на паричния поток Обяснете значението на управлението на паричния поток Предложете стратегии за поддържане на положителен паричен поток Обсъдете инструменти и техники за анализ на паричния поток Обяснете значението на управлението на паричните потоци Предложете стратегии за поддържане на положителен паричен поток Обсъдете инструменти и техники за анализ на паричния поток. Наблюдение и коригиране на бюджета Подчертайте важността на редовните прегледи на бюджета. Дайте съвети за коригиране на бюджета въз основа на резултатите. Обсъдете как да се справяте с неочаквани финансови предизвикателства. Подчертайте важността на редовните прегледи на бюджета Дайте съвети за коригиране на бюджета въз основа на резултатите. Обсъдете как да се справите с неочаквани финансови предизвикателства Заключение Обобщете основните обсъдени точки Подчертайте важността на стратегическото финансово планиране Насърчете читателите да приложат споделените стратегии и да следят резултатите от тях Обобщете основните обсъдени точки. Подчертайте важността на стратегическото финансово планиране Насърчавайте читателите да прилагат споделените стратегии и да следят резултатите от тях Призив за действие: Поканете читателите да споделят своите преживявания или въпроси, свързани с бюджетирането, в коментарите. Насърчете читателите да се абонират за блога, за да получават повече финансови съвети. Поканете читателите да споделят своите преживявания или въпроси относно бюджетирането в коментарите. Насърчавайте читателите да се абонират за блога, за да получават повече финансови информации.

Представете важността на финансовото планиране за малките предприятия

Подчертайте ползите от ефективното бюджетиране за постигане на бизнес растеж

Определете целта на ръководството: да предложи практични стратегии за бюджетиране.

Определете финансовото планиране и неговата роля в успеха на бизнеса

Обсъдете ключовите компоненти на един финансов план.

Обяснете важността на поставянето на финансови цели

Очертайте стъпките за създаване на изчерпателен бизнес бюджет.

Обсъдете различни методи за бюджетиране (например, нулево-базиран, инкрементален)

Дайте съвети за прогнозиране на приходите и разходите.

Обяснете значението на управлението на паричните потоци

Предложете стратегии за поддържане на положителен паричен поток

Обсъдете инструменти и техники за анализ на паричния поток.

Подчертайте важността на редовните прегледи на бюджета

Дайте съвети за коригиране на бюджета въз основа на резултатите.

Обсъдете как да се справите с неочаквани финансови предизвикателства

Обобщете основните обсъдени точки.

Подчертайте важността на стратегическото финансово планиране

Насърчавайте читателите да прилагат споделените стратегии и да следят резултатите от тях

Поканете читателите да споделят своите преживявания или въпроси относно бюджетирането в коментарите.

Насърчавайте читателите да се абонират за блога, за да получават повече финансови информации.

Съвети за писане на ефективно резюме на съдържанието

Ето пет най-добри практики, които ще гарантират, че вашите резюмета са възможно най-ефективни:

Предоставете подробен преглед : Включете основни елементи като работно заглавие, кратко описание, структура с основни заглавия, целева аудитория и желания брой думи, за да насочите авторите още от самото начало.

Определете целевата аудитория : Създайте ясен профил на аудиторията, за да може авторът да знае точно към кого се обръща; включете демографски данни, проблеми и интереси за по-добро съгласуване на посланието.

Определете ясни очаквания за броя на думите : Очертайте препоръчителен брой думи въз основа на анализ на конкурентите и необходимата дълбочина, за да обхванете темата без излишни подробности; това помага да се балансират качеството и SEO нуждите.

Включете основни елементи на SEO : Предоставете основни и второстепенни ключови думи, предложени вътрешни линкове и указания за структурата на съдържанието, за да помогнете на авторите да отговорят без усилие на изискванията на SEO.

Използвайте стилово ръководство: Позовавайте се на стилово ръководство или дайте инструкции за тон и изразяване, за да поддържате последователност с гласа на вашата марка във всички съдържания.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате в резюметата на съдържанието

Избягвайте тези капани, за да поддържате резюметата си на съдържанието в правилната посока:

Пропускане на проучването на аудиторията : Създаването на съдържание без ясна представа за аудиторията води до общи или несъответстващи послания.

Неясни цели : Ако не изясните целта на съдържанието, авторите могат да се объркат и това да повлияе на ефективността на съдържанието.

Липса на анализ на конкурентите : Ако не проверите конкурентите си, съдържанието ви може да пропусне ключови идеи или да не се класира добре.

Забравяне на SEO насоките : Без конкретни SEO указания рискувате да пропуснете оптимизацията и потенциалните класирания.

Непоследователни стилови указания: Съдържанието без определен стил може да изглежда несъответстващо на марката или да дразни читателите.

💡 Съвет от професионалист: С ClickUp Chat събирането на обратна връзка е безпроблемно. Използвайте @mention, за да се обърнете към конкретни членове на екипа за бързи отговори, и присвойте коментари на съотборниците си, за да сте сигурни, че всяка обратна връзка се проследява и се предприемат последващи действия в рамките на задачата.

Накратко: резюметата за съдържание на ClickUp печелят всеки път

В момента има 600 милиона блога, които се конкурират в 1,9 милиарда уебсайта по целия свят.

С 7,5 милиона блог публикации, публикувани ежедневно, пространството за съдържание е пренаселено – и това е меко казано!

За да поддържате съдържанието си актуално, висококачествено и в синхрон с търсенията, резюметата за съдържание са вашият златен билет, особено когато са създадени с ClickUp.

Функциите на ClickUp гарантират, че всеки бриф е създаден с оглед на нуждите на читателя, SEO и ползата за потребителя.

Освен това, изкуственият интелект на ClickUp може лесно да се свърже с други текущи работни пространства, за да гарантира, че тонът и стилът съответстват последователно на гласа на вашата марка във всички съдържания.

Готови ли сте да създавате съдържание с голямо въздействие по-лесно от всякога? Създайте безплатен акаунт в ClickUp!