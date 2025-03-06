10-те най-добри софтуера за управление на фитнес зали за 2025 г.

Така че, вие сте превърнали страстта си към фитнеса в бизнес, като сте станали собственик на фитнес зала – поздравления! Вие сте свой собствен шеф, живеете мечтата си и помагате на другите да бъдат здрави.

Но това не винаги е лесно. Съчетаването на тренировъчни сесии, административни задачи и поддържането на темпото в постоянно развиващия се свят на фитнеса може да бъде предизвикателство.

С прогнозирания ръст на глобалния пазар на здравни и фитнес клубове от 7,5% годишно, конкуренцията във фитнес индустрията се засилва.

Как да гарантирате, че вашият фитнес бизнес не само ще оцелее, но и ще процъфти? Отговорът: софтуер за управление на фитнес зали.

За да улесним търсенето ви, събрахме 10-те най-добри софтуерни решения за управление на фитнес зали, които ще ви помогнат да управлявате ефективно вашия фитнес бизнес. Изберете софтуера, който отговаря на нуждите на вашия бизнес и ви помага да просперирате.

⏰ 60-секундно резюме От управление на членовете и фактуриране до генериране на потенциални клиенти и още много други, ето 10-те най-добри софтуера за управление на фитнес зали с основни инструменти за растеж на бизнеса.

Zen Planner: Идеален за безпроблемно управление на членството

Wodify: Чудесен за CrossFit фитнес зали

Mindbody: Най-добър за фактуриране и планиране на клиенти

WellnessLiving: Силен в отчитането и анализите

Virtuagym: Най-добър за фактуриране и плащане

PushPress: Предлага проследяване на тренировките

ABC Glofox: Най-добър за управление на членовете и записване на срещи

TeamUp: Чудесен за франчайзи и изграждане на членство

Gymflow: Най-добър за администрация и планиране на часовете

Защо софтуерът за управление на фитнес зали е от съществено значение

Софтуерът за управление на фитнес зали е вашият универсален инструмент за опростяване и автоматизиране на ежедневните операции във вашата фитнес зала. Той оптимизира всичко – от административни задачи до повтарящи се плащания, което ви улеснява живота. Ето защо той е незаменим за вашия фитнес бизнес:

Лесно проследявайте информацията за членовете, посещаемостта и участието в часовете – всичко на едно място. Кажете сбогом на документите и грешките!

Няма повече преследване за плащания! Автоматизирайте фактурирането, изпращайте напомняния и позволете на членовете да плащат онлайн – гладко и просто.

Бъдете в течение с графиците на занятията, задачите на треньорите и наличността на оборудването без никакъв стрес.

Искате да правите по-разумни избори? Получавайте подробни отчети за популярността на класовете и приходите, които да ви помогнат при вземането на решения.

Освободете времето си чрез автоматизиране на регистрациите, напомнянията и административните задачи. Концентрирайте се повече върху развитието на вашата фитнес зала!

Привлечете нови членове с вградени маркетингови инструменти – изпращайте промоции, оферти и имейл кампании от едно място.

Поддържайте интереса на членовете с персонализирана комуникация, проследяване на напредъка и лесно планиране на занятията.

🧠 Интересен факт: Един на всеки пет американци има членство във фитнес зала! Достигате ли до правилната аудитория?

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на фитнес зали?

Изборът на подходящия софтуер за управление на фитнес зала може да определи успеха или провала на вашия бизнес. Но с толкова много опции на пазара, как да намерите най-подходящия за вашата фитнес зала?

Ето някои ключови функции, които софтуерът ви за управление на членове трябва да може да изпълнява:

Удобен за ползване интерфейс: Уверете се, че софтуерът е лесен за използване и разбиране от вашите служители.

Управление на членовете: Управлявайте профилите на членовете, проследявайте посещаемостта и наблюдавайте задържането им.

Планиране и управление на занятия: Управлявайте графиците на инструкторите и дайте възможност на членовете да резервират, отменят или пренасрочват занятия.

Обработка на плащания: Интегрирайте с платежни портали за безпроблемни транзакции.

Отчети и анализи: Генерирайте подробни отчети за тенденциите в членството, посещаемостта на занятията и приходите.

Поддръжка на клиенти: Достъп до поддръжка чрез чат, имейл или телефон, когато е необходимо.

Персонализиране и мащабируемост: Мащабирайте софтуера в зависимост от разрастването на вашата фитнес зала.

Интеграции: Свържете се с инструменти за счетоводство, маркетинг или комуникация

Цени: Останете в рамките на бюджета си, без да правите компромиси с основните функции.

💡Съвет от професионалист: Използвайте софтуер за обучение на клиенти, за да контролирате целия цикъл на обслужване на клиентите, от продажбите до подновяването на абонаментите.

10-те най-добри софтуера за управление на фитнес зали

За да ви помогнем да се ориентирате в морето от възможности, съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения за управление на фитнес зали.

1. ClickUp (Най-добър за управление на дейностите във фитнес залата и комуникацията с членовете с персонализирани работни процеси)

Прогнозирайте подновяването на абонаментите на клиентите и увеличете задържането на настоящите членове с ClickUp Dashboards.

Ако търсите наистина всеобхватно решение, тогава ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е най-добрият ви избор! То не е предназначено само за проекти; ClickUp се отличава като всеобхватен софтуер за управление на фитнес зали.

Изборът на подходяща система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) може да ви помогне да се освободите от грижи. Подобрете взаимоотношенията с клиентите на вашата фитнес зала с помощта на персонализирания CRM софтуер на ClickUp.

Опростете комуникацията с клиентите, следете членствата и създавайте работни процеси, за да усъвършенствате продажбите си – всичко това в една единствена платформа. Добавете данните им в персонализирани полета, за да следите важни информации като подновяване на членствата в CRM системата.

Повишете ефективността на вашата фитнес зала и подобрете удовлетвореността на клиентите с организирани графици, използвайки диаграмите на Гант в ClickUp.

Таблото за управление на CRM ще ви даде ясна и подробна представа за дейността на вашия фитнес и данните за членовете. Искате да започнете бързо? ClickUp предлага и CRM шаблони, които ще ви помогнат да стартирате веднага.

Визуализирането на графиците на вашите класове и работното време на персонала може да направи голяма разлика. С календарния изглед на ClickUp можете да интегрирате всичките си календари (работни, лични, социални) в един унифициран изглед. Няма повече припокриващи се графици на членовете!

📮 ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често се разпространяват в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat, вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.

Характерна черта на добрия софтуер за фитнес зали е възможността да задавате и забравяте повтарящи се задачи. ClickUp Automations може да направи това с автоматизирани работни процеси, които елиминират повтарящите се задачи. Можете да задавате напомняния за подновяване на членството, потвърждения за класове или специални оферти, без да се налага да ги проследявате ръчно.

Проследявайте целите си и разглеждайте ясни графици, за да останете мотивирани с ClickUp Goals.

Искате да създадете проследими цели за вашите членове? ClickUp Goals е вашият най-добър приятел! Независимо дали вашите членове работят върху сила, отслабване или фитнес постижения, ClickUp ви позволява да задавате персонализирани цели и да следите напредъка им, така че и вие, и вашите членове да останете мотивирани.

Готови ли сте да създадете дом за вашата фитнес зала в ClickUp? Остава само едно последно нещо – да разработите наръчници, документи за обучение, политики и ръководства в ClickUp Docs! То служи като централна библиотека за всички ваши важни документи, които могат да бъдат споделени с вашия екип и нови клиенти само с едно кликване.

💡Съвет от професионалист: Създайте KPI за клиентското преживяване с ClickUp Docs, за да разберете и подобрите удовлетвореността, лоялността и цялостното преживяване на клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте функциите за управление на проекти на ClickUp , за да зададете фитнес цели и да следите напредъка си.

Организирайте лични тренировки и множество програми с интегрирани инструменти като Google Drive, Dropbox и Zoom.

Управлявайте бизнеса си отвсякъде с помощта на специални мобилни приложения за iOS и Android.

Ограничения на ClickUp

За някои потребители може да е необходимо известно време за обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Като ръководител на продукта, аз използвам ClickUp, за да комуникирам ясно нашата продуктова пътна карта както на вътрешни, така и на външни заинтересовани страни. ClickUp ни помогна да създадем и проследяваме измерими цели, използвайки функцията „Цели“. Това ни помогна да си осигурим ефективен работен процес, за да се фокусираме върху най-важното.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблоните „Личен тракер на навици“ и „Дневник за упражнения“, за да помогнете на членовете да следят личните си цели и напредък.

2. Zen Planner (Най-добър за безпроблемно управление на членството)

чрез Zen Planner

Когато става въпрос за целенасочено и всеобхватно управление на фитнес зали, Zen Planner е отличен избор. Той е предназначен за фитнес студиа, школи по бойни изкуства и йога студиа.

Освен планиране и фактуриране, той ви позволява да създавате персонализирани тренировъчни планове и да поддържате подробни профили на членовете, всичко това в рамките на една платформа.

Най-добрите функции на Zen Planner

Предлага разнообразни функции за управление на членства, класове и графици.

Предоставя отчети и анализи за тенденциите в членството, финансовите резултати и ангажираността на членовете.

Предоставя изчерпателни инструменти за фактуриране, осигуряващи контрол върху финансите.

Има вградени календари, мобилни резервации и добавени срещи.

Ограничения на Zen Planner

Опциите за персонализиране за брандиране са ограничени.

Липсват вградени инструменти за управление на тренировките

Няма безплатен план

Цени на Zen Planner

Стартови пакет : 199 $/месец

Studio : 99 $/месец

Essentials : 198 $/месец

Ultimate: 348 $/месец

Оценки и рецензии за Zen Planner:

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Фактът, че тази система е толкова лесна за използване и включва инструменти като Zoom.

Прочетете също: Как да създадете списък с задачи за сутрешната рутина за възрастни

3. Wodify (Най-добър за управление на лицензи)

чрез Wodify

Създаден специално за CrossFit фитнес зали, Wodify се фокусира върху проследяване на резултатите, графици и дори състезания между членовете с класации. Той също така разполага с инструменти за управление на лицензи, проследяване на резултатите и мониторинг на посещаемостта.

С Wodify можете също да управлявате сертификатите на треньорите и да проследявате напредъка на членовете във времето.

И това не е всичко – можете също така лесно да проектирате и коригирате тренировъчни програми, допълнени с интегрирано видео съдържание в софтуера.

Най-добрите функции на Wodify

Обработвайте транзакциите безпроблемно с интегрирана система за обработка на плащания

Използвайте класации, за да насърчите конкуренцията и да проследявате класирането на членовете.

Съхранявайте и управлявайте цифрови декларации и договори директно в платформата.

Използвайте мощни функции за създаване и разпространение на ежедневни тренировки, включително WOD.

Ограничения на Wodify

Ограничени маркетингови инструменти

Зависимост от инструменти на трети страни за интеграция

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е по-малко интуитивен.

Цени на Wodify

Цената започва от 179 $/месец.

Оценки и рецензии за Wodify

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 80 рецензии)

Wodify е лесен за използване за мен, моите треньори и моите клиенти. Последните актуализации на приложението Wodify промениха лекотата, с която моите клиенти работят с мен ежедневно.

Wodify е лесен за използване за мен, моите треньори и моите клиенти. Последните актуализации на приложението Wodify промениха лекотата, с която моите клиенти работят с мен всеки ден.

💡Съвет от професионалист: Да давате приоритет на благосъстоянието на вашите служители не е лукс. Това е от жизненоважно значение за успеха на вашия бизнес. Можете да използвате софтуер за проследяване на благосъстоянието на служителите, за да повишите тяхното морално състояние.

4. Mindbody (Най-добър за фактуриране и планиране на клиенти)

чрез Mind bo dy

Макар че е от съществено значение да поддържате контрол върху персонала, Mindbody може да ви помогне конкретно да подобрите клиентското преживяване. Неговата система за управление повишава ангажираността с целеви маркетинг, автоматизирани реклами и по-добро планиране.

Mindbody разполага и с рецепция, задвижвана от изкуствен интелект, която опростява резервациите, а надеждното отчитане и интегрираната CRM система помагат за превръщането на потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Най-добрите функции на Mindbody

Обработвайте плащания с вградена функция за обработка на плащания

Използвайте интегрирани маркетингови инструменти, за да привлечете и задържите клиенти.

Управлявайте профилите на клиентите, проследявайте посещаемостта и преглеждайте историята на покупките.

Получавайте актуализации в реално време и автоматични напомняния с интеграция на уебсайта.

Генерирайте потенциални клиенти с таблото за продажбите и аналитичния доклад за продажбите.

Ограничения на Mindbody

Потребителският интерфейс може да бъде сложен и неинтуитивен.

Цените могат да бъдат твърде високи за индивидуални треньори.

Ограничени възможности за персонализиране за брандиране

Цени на Mindbody

Цената започва от 169 долара на месец за локация.

Оценки и рецензии за Mindbody

G2: 3. 6/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 2800 отзива)

💡Съвет от професионалист: Списъкът за настройка на Mindbody помага да се намали времето за обучение. Той ви води през настройките за персонала, класовете, срещите и членствата.

5. WellnessLiving (Най-добър за отчети и анализи)

чрез WellnessLiving

От подробни отчети до безпроблемна интеграция с Facebook и Google Maps за резервации, WellnessLiving поддържа всичко организирано, като същевременно ви помага да разраствате бизнеса си.

Платформата ви позволява да управлявате информация за клиенти, да обработвате плащания и да изпращате маркетингови съобщения чрез имейл, SMS или директна поща. Тя също така предоставя ясни отчети, интерактивни диаграми и актуализации на наличностите, така че лесно да можете да следите всичко във вашата фитнес зала.

Най-добрите функции на WellnessLiving

Анализирайте данните интелигентно с интегрирани инструменти за изкуствен интелект.

Лесно се ориентирайте в неговия изчистен и удобен за ползване интерфейс.

Използвайте специални мобилни приложения с брандиране за вашия бизнес

Ограничения на WellnessLiving

Ценови план с плащане за всяка функция

Без безплатен пробен период или безплатен план

Цени на WellnessLiving

Стартови план: 19 долара на месец

Бизнес план: 39 долара на месец

Бизнес Про план: 69 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на WellnessLiving

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 500 отзива)

👀 Знаете ли? Много от вашите клиенти вероятно се занимават с работа на пълен работен ден, което може да ги изтощи. Проучванията показват, че 20,4% от възрастните хора изпитват обща умора. Включването на бърза разходка или кратка тренировка в ежедневието им може да бъде отличен начин да се презаредят, да останат енергични след работа и дори да повишат издръжливостта си.

6. Virtuagym (Най-добър за оптимизиране на процесите по фактуриране и плащане)

чрез Virtuagym

Virtuagym е платформа, базирана в облака, създадена да помага на фитнес клубове, лични треньори и други професионалисти в областта на фитнеса да управляват членствата, да тренират клиенти и да оптимизират бизнес операциите.

Те включват надеждни функции за управление на членството и екипа за поддръжка, както и модерна система за контрол на достъпа до фитнес залата, работеща 24/7.

Най-добрите функции на Virtuagym

Предлага хардуер, гъвкави опции за членство и интеграция с приложения на трети страни, за да увеличите приходите си.

Включва софтуер за регистрация в студиото, разширени анализи и разнообразни опции за резервации.

Включва шаблони за тренировки, които можете да използвате многократно и да създавате с помощта на оптимизираните тренировъчни планове и редактора за тренировки.

Ограничения на Virtuagym

Липса на съгласие за подновяване на договора

Трудности при интегрирането на платени услуги за счетоводство и POS

Цени на Virtuagym

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Virtuagym

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 250 отзива)

7. PushPress (Най-добър за проследяване на тренировките)

чрез PushPress

Създаден от собственици на фитнес зали за собственици на фитнес зали, PushPress добре разбира вашите проблеми. Той опростява операциите с автоматизирано фактуриране, обработка на плащания и проследяване на тренировките чрез функцията TRAIN, която предлага предварително програмирани тренировки от водещи фитнес партньори.

PushPress помага и за управлението на задържането на членовете и комуникацията с тях чрез автоматизирани проследявания чрез SMS, имейл и обаждания – всичко това чрез CRM системата си. Докато безплатният план е полезен за малките фитнес зали, разширените функции, като интеграции с трети страни, са достъпни в плановете от по-висок клас.

Най-добрите функции на PushPress

Предоставя инструменти за управление на заплатите, което улеснява обработката на плащанията на персонала директно чрез платформата.

Предлага подробни отчети и анализи, които помагат на собствениците на фитнес зали да проследяват ключови показатели като приходи, ръст на членството и тенденции в посещаемостта.

Включва функция за самообслужване, която позволява на членовете да се регистрират бързо и намалява натоварването на рецепцията.

Ограничения на PushPress

Някои функции не са достъпни веднага и може да се наложи да закупите допълнителни модули, за да имате достъп до тях.

Безплатният план не предлага интеграция с външни инструменти.

Цени на PushPress

Безплатен план с ограничени функции

Професионален план: 159 долара на месец

Максимален план: 229 долара на месец

Оценки и рецензии на PushPress

G2: 4,9/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за формуляри за членство, за да създадете приятно първо впечатление, да ангажирате членовете и да изградите дългосрочни отношения с клиентите си.

8. ABC Glofox (Най-добър за управление на членове и записване на срещи)

чрез ABC Glofox

Идеален за собственици, които искат да опростят управлението на фитнес зали и студиа, ABC Glofox предлага инструменти за увеличаване на членството, оптимизиране на графика и помощ при фактурирането. Тази гъвкава платформа обслужва различни студиа, включително йога, пилатес, баре, HIIT, индоор колоездене, гребане, бокс и бойни изкуства, независимо от размера им.

С функции като подробни отчети, управление на регистрацията и автоматизирани административни задачи, ABC Glofox помага на собствениците да намалят ръчния си труд. Като се занимава с оперативните сложности, ABC Glofox позволява на собствениците на фитнес зали и студиа да се фокусират повече върху изграждането на удовлетвореността на членовете и разширяването на бизнеса си.

Най-добрите функции на ABC Glofox

Интегрирана CRM система

Интегрирани приложения за Android и iOS с персонализирана марка

Автоматизиран процес на плащане

Ограничения на ABC Glofox

Ограничени възможности за персонализиране

Липса на фиксиран ценови план

Цени на ABC Glofox

Персонализираните цени започват от 100 долара на месец.

Рейтинги и рецензии на ABC Glofox

G2: 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (340+ отзива)

Glofox помогна на мен и моя екип да намалим времето, което отделяме за административни задачи, и, което е по-важно, направи нашите клиенти по-доволни от тяхното потребителско преживяване.

Glofox помогна на мен и моя екип да намалим времето, което отделяме за административни задачи, и, което е по-важно, направи нашите клиенти по-доволни от тяхното потребителско преживяване.

9. TeamUp (Най-добър за франчайзи и изграждане на членство)

чрез TeamUp

Създаден, за да оптимизира управлението на фитнес студиа, фитнес зали и тренировъчни съоръжения, TeamUp е иновативно софтуерно решение, предлагащо широка гама от функции. Той организира информацията за клиентите и отказите, обработва плащанията и улеснява създаването на събития или класове.

Интуитивният дизайн на платформата гарантира, че членовете на общността могат лесно да се регистрират за дейности онлайн, което подобрява ангажираността и удобството.

Най-добрите функции на TeamUp

Предлага мощна система за изграждане на членство

Осигурява висока степен на сигурност чрез функцията за контрол на достъпа.

Предлага специализирани мобилни приложения с брандиране

Ограничения на TeamUp

Имейл кампаниите изискват интеграция с външни инструменти като Mailchimp.

Безплатен план не е наличен

Цени на TeamUp

Цената започва от 104 долара на месец.

Оценки и рецензии за TeamUp

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,8/5 (320+ отзива)

10. Gymflow (Най-добър за администрация и планиране на часове)

чрез Gymflow

Оборудван с цялостен набор от инструменти за управление, GymFlow е предназначен за фитнес зали и студиа от всякакъв вид. Това, което го отличава, е автоматизираната функция за контрол на достъпа до фитнес залата, която позволява на собствениците да предоставят или отнемат достъп безпроблемно въз основа на абонаментния статус на членовете. Това не само повишава сигурността, но и намалява ръчния труд, като гарантира, че управлението на достъпа е ефикасно и безпроблемно.

Най-добрите функции на Gymflow

Автоматизирани напомняния по имейл за подновяване на членството

Поддръжка на различни системи за обработка на плащания

Цялостни функции за отчитане и проследяване на посещаемостта

Визуално привлекателен и лесен за използване интерфейс

Лесно персонализиране на графика с функцията „плъзгане и пускане”

Ограничения на Gymflow

Ограничени възможности за персонализиране

Сложните функции може да изискват известно време за усвояване.

Цени на Gymflow

План за малки предприятия (за предприятия с продажби под 20 000 долара на месец): 159 долара на месец

Стандартен план (За фирми с продажби над 20 000 долара на месец): 229 долара/месец

Оценки и рецензии за Gymflow

G2: 4,7/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 20 отзива)

GymFlow е изключително интуитивен и лесен за използване, а екипът им осигурява високо ниво на поддръжка. Интеграцията с Stripe и Kisi също означава, че нашите системи за плащания и достъп до вратите ще останат на върха. Изключително надежден. От внедряването му не сме имали никакви прекъсвания.

GymFlow е изключително интуитивен и лесен за използване, а екипът им осигурява високо ниво на поддръжка. Интеграцията с Stripe и Kisi също означава, че нашите системи за плащания и достъп до вратите ще останат на върха. Изключително надежден. От внедряването му не сме имали никакви прекъсвания.

Управлявайте фитнес залата си безпроблемно с ClickUp

Изборът на подходящ софтуер за управление на фитнес зала може да ви спести много усилия при управлението на вашия бизнес. А ClickUp може да направи всичко това!

Какво го отличава? Той не е само за управление на членства и класове. ClickUp ви позволява да организирате всичко, свързано с вашата фитнес зала – от индивидуални тренировъчни планове и графици на класовете до подробности за членовете и общите бизнес цели.

Освен това, неговият лесен за използване интерфейс и мощни функции правят всичко по-лесно и по-ефективно.

