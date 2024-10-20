10-те най-добри CRM системи за треньори през 2025 г. (ревюта и цени)

Като треньор, последното, което искате да правите, е да се борите с множество приложения, за да управлявате своя треньорски бизнес.

Да речем, Google Docs за водене на бележки. Zoom или Google Calendar за планиране на срещи. Отделен инструмент за управление на проекти, за да следите напредъка на клиента и за управление на клиентите. И Stripe или PayPal за плащания.

Този подход има смисъл, когато имате само няколко клиента, но какво се случва, когато бизнесът ви се разрасне?

Как следите всички коучинг сесии, управлявате взаимоотношенията с клиентите и организирате информацията за всеки клиент? При разкъсани системи данните не се прехвърлят между различните приложения и трябва да актуализирате данните ръчно на всяка платформа.

Ето къде софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за треньори е вашият спасител.

CRM за треньори централизира цялата информация, свързана с вашия треньорски бизнес. Мислете за него като за интегрирана платформа за управление на клиенти, от съхранение на информация за потенциални клиенти до проследяване на напредъка на клиентите, планиране на сесии и организиране на пътуването на всеки клиент.

Ако искате да инвестирате в CRM инструмент за автоматизиране на задачите във вашата треньорска практика, нека ви помогнем. Ето най-добрите CRM системи за треньори, както и основните им характеристики, недостатъци и цени, за да ви помогнем да изберете подходящата за вас.

Какво трябва да търсите в CRM за треньори?

Вградени интеграции: CRM софтуерът опростява цялостните бизнес процеси в коучинга. Потърсете система, която се интегрира с вашите инструменти за продажби, маркетинг, платежни портали и управление на служителите.

Автоматизирани работни процеси: Вашият софтуер за управление на клиенти трябва да автоматизира задачи като проследяване на напредъка на клиентите, съхранение на информация за клиентите и планиране на срещи.

Управление на имейли: Най-добрият CRM софтуер се интегрира с вашите имейли, за да привлича клиенти чрез централен имейл хъб.

24/7 поддръжка: Ако нямате технически екип, който да управлява вашите коучинг услуги, се нуждаете от CRM, който предлага поддръжка чрез чат, телефон и имейл.

Автоматизиране на плащанията: С напълно автоматизираните плащания на платформата за коучинг не е нужно да преследвате клиентите за плащане, тъй като картите им се таксуват при всеки цикъл на фактуриране.

Клиентски портал: Поддържайте безопасно клиентските акаунти в клиентския портал на CRM системата. Потърсете решение, което ви позволява да планирате сесии чрез клиентския портал, както и двустранно споделяне на цели, формуляри, бележки и ресурси.

10-те най-добри CRM софтуера за треньори

1. ClickUp

Управлявайте CRM на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 CRM изгледа с помощта на ClickUp.

CRM за треньори е основен и незаменим инструмент във вашия бизнес и това е нещо, което не бихте искали да променяте по-късно.

Това, което прави ClickUp най-добрият CRM за треньори, е, че работи добре за начинаещи, напреднали бизнес треньори и треньорски фирми. С други думи, той расте заедно с вас като ваш втори мозък.

Да предположим един сценарий. Като еднолична армия с много индивидуални клиенти, дори най-простите ръчни задачи, като планиране на срещи, отнемат голяма част от времето ви. Трябва да помните къде се намира всеки клиент в процеса на коучинг с вас.

Когато се опитвате да се справите с твърде много задачи едновременно и да запаметите твърде много информация, е неизбежно да се провалите или да изгубите клиенти.

Ето тук ClickUp, като най-добрият CRM за треньори, е истинско богатство. Този инструмент за управление на проекти става неразделна част от вашия бизнес живот и рутина. Прегледайте списъка със задачи, които трябва да бъдат изпълнени през деня, за да знаете какво се случва и на какво да се фокусирате. Използвайте над 100 интеграции на ClickUp, за да планирате срещи и да изпращате съобщения на вашите клиенти и потенциални клиенти.

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство

Когато имате страхотна идея, отворете мобилния си телефон и създайте нова задача в ClickUp’s Spaces.

Нека разгледаме функциите на ClickUp, които го правят най-добрия CRM за треньори.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Docs в ClickUp можете да съхранявате всичките си документи в приложението. Отидете в документа с SOP и го актуализирайте, когато е необходимо. От създаване на планове за действие за нови клиенти, добавяне на таблици и вграждане на маркери до писане на бележки и дневници за съществуващите ви клиенти, Docs прави всичко това.

Споделете вашата дизайнерска задача публично или частно чрез прост линк в ClickUp Docs.

Пространствата организират работата ви в ClickUp. Персонализирайте всяко пространство – било то за лична или професионална употреба. Например, имайте пространства за привличане на клиенти, вашите оферти, договори и т.н.

С адаптивните пространства на ClickUp е лесно да създадете изчерпателни и организирани места, които могат да се персонализират за вашия екип, отдел или проекти.

Персонализирайте автоматизацията на задачите си с ClickUp

Ограничения на ClickUp

Пространствата имат ограничения в зависимост от вашия план

Персонализирането може да бъде прекалено сложно за нови потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3800+ отзива)

2. CoachVantage

чрез CoachVantage

Софтуерът за лайф коучинг CoachVantage изпълнява различни функции, включително регистрация на клиенти, самостоятелно резервиране от страна на клиенти, напомняния, двупосочна синхронизация на календара и управление на контакти.

Искате да разширите своя бизнес с коучинг, без да губите повече време с логистиката. CoachVantage се занимава с най-досадните и повтарящи се задачи, за да можете да се съсредоточите върху предоставянето на впечатляващо коучинг преживяване.

Тази платформа не само следи всеки клиент, но и ви помага да управлявате по-добре времето си. Например, управлявайте цялата информация за клиентите си на едно място. Всичко, от което се нуждаете – техните фактури, ангажименти за коучинг и напредък на клиентите – е на ваше разположение.

Най-добрите характеристики на CoachVantage

Персонализирайте външния вид на интерфейса си с името, логото и цветовете на вашата фирма.

Библиотеката с ресурси позволява на треньорите и клиентите да качват файлове и документи, да създават стандартизирани шаблони за бележки и да импортират файлове от Dropbox, Google Drive или Evernote.

Получавайте електронни подписи на договорите си, като ги вградите в страницата за регистрация в програмата си, за да улесните привличането на клиенти.

Ограничения на CoachVantage

Имейлите от клиентския портал отиват в спам папките на клиентите

Треньорите не могат да планират групови сесии

Цени на CoachVantage

План Clarity: 26 $/месец

Aha Plan: 44 $/месец

Оценки и рецензии за CoachVantage

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Съществуващата и потенциалната клиентска база е най-големият актив за един бизнес. Когато не документирате данните някъде, този огромен актив остава неотчетен в коучинг индустрията. Ръчното проследяване на клиентите или списъка с потенциални клиенти и тяхната основна история на взаимодействие е предизвикателство без CRM инструменти.

Водещите коучинг компании използват Zoho CRM за проследяване и управление на комуникацията с клиентите. Електронните таблици за взаимодействия с клиенти са податливи на грешки и отнемат много време, затова те използват CRM софтуера на Zoho, за да проследяват напредъка на клиентите, да визуализират пречките и да идентифицират тенденциите, които ще повлияят на приходите им.

Те избират Zoho CRM за управление на контакти, планиране на срещи и автоматизация на маркетинга по време на цялото коучинг пътуване. Zoho прави всичко това, без да се налага да жонглирате с различни инструменти. Въпреки това, може да не се нуждаете от всички тези функционалности в началото на вашето пътуване като бизнес коуч. Zoho е по-подходящ за по-големи предприятия, отколкото за коучове, работещи самостоятелно.

Най-добрите характеристики на Zoho CRM

Бъдете в течение за нови, предстоящи и отменени срещи с автоматични известия по имейл и информирайте клиентите си, когато не сте на разположение.

Получете персонализирана страница за резервации, която се синхронизира с вашия уебсайт, за да я вградите в уебсайта си, където клиентите ви плащат, когато резервират вашите услуги.

Zoho bookings ви позволява да планирате часове и групови тренировки и се синхронизира с календара ви в Google, за да избегнете двойни резервации.

Ограничения на Zoho CRM

Крива на обучение за начинаещи потребители

Всички приложения на Zoho не са конфигурирани да работят добре помежду си.

Цени на Zoho CRM

Безплатни

Стандартен: 14 $/потребител/месец

Професионална версия: 23 $/потребител/месец

Enterprise: 40 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (2505 отзива)

Capterra: 4,3/5 (6585 отзива)

4. HubSpot

чрез HubSpot CRM

Да предположим, че сте проектен мениджър в институт за хранително консултиране, който разполага с няколко несвързани инструмента за всички етапи на управление на взаимоотношенията с клиентите.

Всеки ден прекарвате време в добавяне на приходи, отчети и анализи от различни софтуери, за да изчислите общите приходи, тъй като всички данни не се намират на едно централизирано място.

CRM на HubSpot за коучинг бизнеси е свързана система за управление на клиенти. Инструментите за оферти автоматизират продажбите на клиенти, събират плащания и управляват приходите в рамките на CRM. Инструментите за автоматизация на маркетинга ви позволяват да изпращате персонализирани съобщения за управление на клиенти. Сегментирайте клиентите въз основа на навременни коучинг сесии и годишни абонаменти.

Използването на CRM на HubSpot за изграждане на взаимоотношения ви освобождава време, за да се съсредоточите върху важни задачи като управление на проекти, подкрепа на лидерите и докладване на точни резултати на ръководството.

Най-добрите характеристики на HubSpot

Създайте маркетингови стратегии, които отговарят на нуждите на вашите клиенти, с помощта на Marketing Hub на Hubspot.

Възможности за възлагане на проекти за проследяване на напредъка за по-големи коучинг компании с множество заинтересовани страни

Автоматизирани функции за комуникация, като автоматизирано поддържане и оценяване на потенциални клиенти, имейл кампании и автоматизация на формуляри за персонализирани и подробни въпросници.

Ограничения на HubSpot

CRM системите за коучинг могат да бъдат плашещи за начинаещите потребители.

CRM софтуерът е създаден специално за по-големи треньорски компании, а не за индивидуални треньори.

Цени на HubSpot

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: 800 $/месец

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4,8/5 (10 620 отзива)

Capterra: 4,5/5 (3955 отзива)

5. Практикувайте по-добре

чрез Practice Better

Practice Better е софтуер за управление на практиката „всичко в едно“ за здравни треньори, който им помага да разширят своите практики за благосъстояние и да подобрят взаимодействието с клиентите.

Създавайте, стартирайте и наблюдавайте вашите онлайн курсове от платформата за управление на взаимоотношенията с клиентите. Виртуалният офис за треньори на Practice Better автоматизира управлението на вашата практика за уелнес и организира информацията за клиентите на едно място.

Нека вземем за пример как лицензираната психотерапевтка Ерика Диас използва CRM решението Practice Better, за да създаде кохезивна екосистема, в която пациентите поддържат връзка с терапевта си между сесиите, подобрявайки ефективността на коучинга.

Ключовите функции на тази платформа за коучинг по време на маркетинговата фаза са формуляри за събиране на потенциални клиенти и софтуер за планиране на срещи. Потенциалните клиенти попълват формуляра, вграден в нейния уебсайт, и планират безплатна консултация, всичко наведнъж.

Разширените функции като съобщения, задачи и документация са от първостепенно значение, когато клиентът се запише в програмата за коучинг.

Practice Better – най-добрите характеристики

Конзолата за треньори позволява на клиентите да проследяват избора си на храна и начин на живот и поддържа сигурността на взаимодействията с клиентите.

Надеждното отчитане дава информация за бизнес операциите и показателите, както и по-широка представа за ефективността на практиката.

Организирайте семинари за групи за коучинг и автоматизирайте всичко – от фактуриране до резервации и комуникации.

Ограничения на Practice Better

Няма вградени договори или електронни подписи за нови клиенти

Цените не са благоприятни за малките предприятия или индивидуалните здравни треньори.

Практикувайте по-добри цени

Стартово ниво: 25 $/месец

Професионална версия: 59 $/месец

Плюс: 89 $/месец

Екип: 145 $/месец

Практикувайте по-добри оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (94 отзива)

Capterra: 4,7/5 (31 отзива)

6. HoneyBook

чрез HoneyBook

Успешният коучинг бизнес има две общи черти – бързо отговаря на нуждите на клиентите и разчита на дългосрочни клиентски взаимоотношения за траен успех. Когато разширявате бизнеса си обаче, е трудно да предоставяте същото качество на обслужване без подходяща CRM система за управление на клиенти.

Как управлявате изискванията на растящ малък бизнес или индивидуална практика и гарантирате, че потенциалните клиенти и съществуващите клиенти получават последователно обслужване?

Въведете CRM на HoneyBook за независими бизнес треньори. Независимо от типа на треньорството, HoneyBook оптимизира всички взаимодействия с клиенти и автоматизира административните задачи, така че да се фокусирате върху удовлетвореността на клиентите.

Например, като лайф коуч, без CRM бихте се позовавали на електронна таблица за проследяване на напредъка на клиентите, бихте им напомняли за следващата сесия и бихте ги подканяли да платят. HoneyBook автоматизира текущата комуникация, поддържа договори, фактуриране и обработка на плащания и съхранява документи за назначаване.

Най-добрите характеристики на HoneyBook

Защитете вашите програми за коучинг с професионални онлайн договори, разгледайте юридически проверени шаблони и позволете на вашите клиенти да ги подписват електронно отвсякъде.

Персонализирайте готовите шаблони за оферти и ги комбинирайте с фактури и договори за нови клиенти на коучинг услуги.

Създайте персонализирана автоматизация за проследяване на клиенти, получавайте напомняния, когато задачата наближава крайния срок, отговаряйте автоматично на запитвания и проследявайте с анкети.

Ограничения на HoneyBook

Процесът на настройка е труден за начинаещите потребители.

Ограничени възможности за персонализиране на комуникацията и работните процеси, свързани с напредъка на клиентите

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 8 $/месец

Essentials: 16 $/месец

Премиум: 33 $/месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,8/5 (596 отзива)

Capterra: 4,5/5 (156 отзива)

7. Agile CRM

чрез Agile CRM

По-големите коучинг компании с няколко отдела се нуждаят от разширени функции в CRM за всеки етап от жизнения цикъл на клиента, от продажби и маркетинг до обслужване на клиенти. Вместо да се използват разединени системи за всички тези функции, CRM е единен източник на информация за автоматизиране на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Agile CRM за коучинг бизнеса е многофункционален инструмент за изграждане и поддържане на клиентски взаимоотношения. Екипът по продажбите използва софтуера за автоматизация на продажбите за оценка на потенциални клиенти, преглед на контакти и анализ на клиентското пътуване.

Маркетинг екипите използват CRM за коучинг, за да оптимизират взаимоотношенията с клиентите, да сегментират потенциалните клиенти, да персонализират взаимодействията с клиентите и да сключват повече сделки.

Agile CRM разполага с функции за автоматизация на помощния център, за да разберете по-добре клиентите си и да им помогнете, когато имат най-голяма нужда от помощ.

Най-добрите характеристики на Agile CRM

Създайте 360-градусова визия за всеки клиент и споделете информацията с екипите, включително историческите взаимодействия на клиента с вашата треньорска практика.

Дизайнерът с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да създавате многоетапни маркетингови кампании за минути.

Интеграцията със социалните медии ви позволява да следите вашата марка, да идентифицирате и привличате потенциални клиенти от социалните сайтове и да участвате в подходящи разговори, за да увеличите участието в вашите програми за коучинг.

Ограничения на Agile CRM

Качването на големи количества данни има проблеми

Не позволява масово импортиране на контакти

Цени на Agile CRM

Безплатни

Стартово ниво: 8,99 $

Редовен: 29,99 $

Enterprise: 47,99 долара

Оценки и рецензии за Agile CRM

G2: 4/5, (344 отзива)

Capterra: 4. 1/5, (512 отзива)

8. My Coach Office (MCO)

чрез My Coach Office

MCO помага на кариерните треньори да предоставят фантастично клиентско преживяване и да управляват бизнес операциите си от една платформа, без да са обвързани с административни задачи.

Софтуерът за CRM за коучинг предлага бърза настройка и минимизира времето, което прекарвате в планиране на срещи, създаване на фактури и архивиране на работата си.

Най-добрите характеристики на My Coach Office

Онлайн центърът за администрация ви дава информация за новите клиенти, календара, срещите и груповите сесии.

Сигурният портал за достъп на треньори и клиенти съхранява онлайн файлове на клиенти, бележки от сесии, домашни задачи и дневници.

Персонализирани дневници, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница

Ограничения на My Coach Office

Липсва двупосочна синхронизация с Google Calendar

Срещите могат да се насрочват само от треньорите, а не от клиентите.

Цени на My Coach Office

Kickstarter: 19 $/месец

Премиум: 39 $/месец

Enterprise: 79 $/месец

Оценки и рецензии на My Coach Office

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Keap

чрез Keap

Представете си следното. Вие сте маркетинг треньор. С четвъртия си клиент започват да възникват притеснения как ще управлявате нуждите и изискванията на клиентската си база. Може би все още използвате електронни таблици, за да поддържате организация, но не успявате да отговорите на очакванията на клиентите. Дори простите задачи се превръщат в борба, като например да си припомните къде се намира всеки, за да планирате следващите стъпки.

Този процес добавя ненужни часове към деня ви, както и чувство на неудовлетвореност и объркване.

С CRM за треньори на Keap можете да дадете приоритет на потенциалните клиенти, които са готови да продължат своето пътуване, да предложите подходящите продукти въз основа на проследяване на активността и да създадете практическо преживяване, което не изисква голямото ви участие. Keap CRM ви позволява да спечелите повече време, продажби и спокойствие, без да се налага да се борите с управлението на проекти за вашия бизнес.

Освен това, ограничете сесиите за резервации до нови потенциални клиенти, които са готови да направят следващата стъпка и да се запишат за вашите коучинг пакети. Отидете още по-далеч, предлагайте срещи на най-квалифицираните купувачи и поддържайте връзка с заинтересованите, но по-малко квалифицирани потенциални клиенти с информативно съдържание.

Най-добрите характеристики на Keap

Простата автоматизация позволява на вашите клиенти да планират консултации или групови тренировки без да се налага да общуват многократно.

Автоматизирайте съобщенията до един или много клиенти, включително съдържание, оферти и актуализации за нови услуги.

Насочете най-добрите си потенциални клиенти към безплатна консултация с Keap за автоматизация на продажбите и маркетинга за лайф коучове.

Ограничения на Keap

Мобилното приложение не е толкова ефективно, колкото версията за настолни компютри.

Новите потребители се чувстват претоварени от функциите

Цени на Keap

Pro: 159 $/месец

Макс.: 229 $/месец

Ultimate: 229 $/месец

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (1462 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1259 отзива)

10. Less Annoying CRM (LACRM)

чрез Less Annoying CRM

В коучинг индустрията не всички са технически подготвени. По-малките фирми и индивидуалните коучове може да нямат бюджет да наемат софтуерни разработчици, които да внедрят CRM за коучинг услуги.

Ето тук Less Annoying CRM (LACRM) идва на помощ. С бърза настройка и същия набор от функции и характеристики, той е по-лесен за използване от повечето други опции в списъка. Проследявайте нуждите и целите на клиентите си, поддържайте широка мрежа от заинтересовани потенциални клиенти и бъдете организирани във всеки аспект от вашия коучинг бизнес. LACRM е една от най-простите платформи за коучинг, с която можете да проследявате взаимоотношенията си и да развивате бизнеса си.

Най-добрите характеристики на Less Annoying CRM

Докладът за потенциалните клиенти предоставя актуализиран списък на всеки потенциален клиент във вашата тръба, включително неговия статус и приоритет.

Достъп от всяко устройство без синхронизация или инсталиране, тъй като LACRM е уеб-базирана система.

Записвайте имейл кореспонденцията в CRM от всеки имейл доставчик

По-малко досадни ограничения на CRM

Няма приложение за Android или iOS

Проектирани за малки екипи, ако планирате да разширите вашата треньорска практика, ще трябва да преминете към друг инструмент.

По-малко досадни цени на CRM

15 $/потребител/месец

По-малко досадни CRM оценки и рецензии

G2: 4,9/5 (592 отзива)

Capterra: 4,8/5 (532 отзива)

Ускорете бизнеса си с CRM за треньори

Когато внедрите CRM софтуер за коучинг, ще бъдете изненадани колко бързо се променят нещата във вашия бизнес. Преди това бяхте претоварени от всички малки неща, които се натрупваха. Да бъдете в течение с всичко, което се случва с многобройните ви клиенти, отнема много време и усилия.

С CRM за треньори на ClickUp бъдете най-продуктивната версия на себе си. Сключвайте повече сделки, продавайте коучинг програми на нови клиенти, фокусирайте се върху създаването на незабравимо преживяване и вижте как вашият бизнес набира скорост с CRM стратегия.

Използвайте ClickUp CRM за треньори, за да оптимизирате актуализациите на статуса, предаването на задачи и други дейности в рамките на вашата треньорска практика. Осигурете безпроблемна работа, независимо от промените в екипа ви, като свържете съответните документи и задачи, за да улесните проследяването на работата.

Предлагайте първокласно обслужване на клиентите с актуализации, съобщения за подновяване, отчети за напредъка и др.

С мощните си възможности за управление на проекти, разширени опции за определяне на цели и проследяване на времето, управлението на множество клиенти е лесно. Уверете се, че всички са на една и съща страница, независимо дали сте индивидуален треньор или част от по-голяма практика. Надеждните комуникационни инструменти оптимизират сътрудничеството между отделите. Постигнете най-добрите резултати за вашите клиенти, независимо от размера на вашия треньорски бизнес.

Шаблоните за стратегическо планиране на ClickUp ви дават преднина с бизнес план.

Независимо дали сте индивидуален треньор, който иска да опрости управлението на своя бизнес, или треньорска компания, която работи в голям мащаб, ClickUp е най-добрият CRM за вас.

Не се доверявайте само на нашето мнение. Опитайте ClickUp безплатно още днес.