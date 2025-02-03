10-те най-добри софтуера за обучение на клиенти през 2025 г.

Понякога дори най-добре разработеният продукт се бори да задържи своите потребители. Основната причина за това е липсата на обучение и образование на клиентите.

Бизнесът трябва непрекъснато да обучава клиентите си за предимствата на продуктите си и как да извлекат максимална полза от тях. Когато на потребителите се предоставят образователни материали и други ресурси, тяхното клиентско преживяване може да се подобри значително, като им помогне да осъзнаят пълния потенциал на вашия продукт.

Софтуерът за обучение на клиенти може да ви помогне да постигнете тези цели за обучение на потребителите по-бързо.

С подходящия софтуер за обучение на клиенти, създаването на продуктови турове, уроци, софтуер за обучителни видеоклипове и онлайн курсове става лесно.

Какво да търсите в софтуера за обучение на клиенти?

Има няколко софтуера за обучение на клиенти, от които можете да избирате, като всеки от тях има свои уникални функции. Само няколко от тях обаче разполагат с комбинация от функции, които могат да осигурят качествена програма за обучение на клиенти.

Нека да ги разгледаме:

Мащабируемост и гъвкавост : Изберете софтуер за обучение на клиенти, който може да се развива заедно с нуждите на вашия бизнес и разширяващата се база от потребители. Той трябва да е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към промените, независимо от броя на потребителите и сложността на вашите нужди.

Възможности за интеграция : Софтуерът трябва да функционира безпроблемно с вашия софтуер за управление на проекти, CRM, сътрудничество и производителност. Възможността за интеграция с широк спектър от софтуерни продукти прави инструмента по-лесен за използване.

Интерфейс и потребителско изживяване : Софтуерът за обучение трябва да има лесен за използване интерфейс, както за вас, така и за вашите потребители, което ще опрости процеса на обучение.

Отчитане и анализи : Изберете софтуер с подход, базиран на данни, и надеждни възможности за отчитане, за да разберете въздействието на вашите програми за обучение.

Персонализиране и брандиране : Изберете софтуер, който може да бъде персонализиран достатъчно, за да съобразите съдържанието, външния вид и оформлението с вашия бранд, което ще насърчи разпознаваемостта и лоялността на потребителите.

Поддръжка при внедряването: Изберете софтуер, който предлага техническа помощ и поддръжка на клиентите през целия процес на внедряване.

10-те най-добри софтуера за обучение на клиенти, които можете да използвате

Ние сме подбрали софтуер за обучение на клиенти, който е показал доказани резултати за многобройни марки по целия свят. Ето топ 10.

1. ClickUp

ClickUp е толкова способен CRM пакет, колкото и всеобхватна платформа за управление на проекти. Обучението на клиенти няма да ви доведе до никъде, освен ако не познавате отношенията си с тях.

С няколко специфични за CRM изгледа, функции и шаблони в ClickUp, можете да видите всички клиентски взаимоотношения с един поглед.

ClickUp CRM

Изградете взаимоотношения и обучете клиентите си с ClickUp CRM Project Management

Софтуерът за управление на проекти CRM и шаблоните CRM на ClickUp опростяват управлението на клиентите и по този начин обучението на клиентите. Интуитивният дизайн на платформата позволява лесно проследяване на взаимодействията с клиентите и напредъка им, като гарантира, че всеки клиент получава персонализирано внимание и подкрепа.

ClickUp Sales

Проследявайте, въвеждайте и сътрудничество с вашия екип по продажбите на едно място с ClickUp Sales.

С ClickUp Sales Project Management разполагате с цялостна платформа, която обхваща целия жизнен цикъл на клиента – от управление на поръчките до подпомагане на продажбите и ангажиране на клиентите. Мощните аналитични възможности на платформата ви позволяват не само да преглеждате, но и да анализирате данните за клиентите, за да получите по-задълбочени познания.

Таблото на ClickUp е оборудвано с над 50 джаджи, които предоставят ценни данни като средния размер на сделката и стойността на клиента за целия му живот. Те са от решаващо значение за адаптирането на обучителните програми към нуждите на клиентите и стимулирането на растежа на продажбите.

ClickUp Clips

Записвайте и споделяйте обучителни видеоклипове с вашите клиенти чрез ClickUp Clips.

ClickUp Clips — вграденият в платформата инструмент за запис на екрана и видео комуникация — има способността да насърчава лоялността и удовлетворението на клиентите. Това е отличен инструмент за привличане на нови клиенти, провеждане на демонстрации на проекти и споделяне на актуализации с записи на екрана — всичко това на една платформа.

ClickUp Emails може да допълни вашия работен процес за обучение на клиенти. Инструментът за управление на имейли подобрява комуникацията с вашите клиенти, благодарение на своя унифициран център за изпращане на материали за въвеждане, актуализации за клиенти и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте и управлявайте информацията за клиентите с гъвкавите ClickUp Views и ClickUp CRM.

Централизирайте базата данни с клиенти на едно място

Опростете работните процеси, като настроите ClickUp Automations , което може да намали ръчната работа, като планиране и напомняния за обучителни сесии, когато клиентската ви база нарасне.

Интегрирайте с приложения като Zoom, Slack, Dropbox и Vimeo с ClickUp Integrations

Ограничения на ClickUp

За новите потребители има лека крива на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Skilljar

чрез Skilljar

Skilljar предоставя персонализирана система за управление на обучението (LMS) за обучение на клиенти. Този специално създаден инструмент за успех на клиентите превръща обучението на клиентите от процес, изискващ големи разходи, в стратегически актив.

С този софтуер за обучение на клиенти ще разполагате с всички необходими инструменти за привличане, ангажиране и задържане на клиенти, независимо от мащаба на вашия бизнес.

Не става въпрос само за обучение на клиенти; можете също да проследявате напредъка на учащите и да оценявате съдържанието си с помощта на функциите за отчитане и анализ. Инструментите за създаване на съдържание на Skilljar поддържат различни типове съдържание, за да се адаптират към всички стилове на учене.

Най-добрите функции на Skilljar

Събирайте и анализирайте полезни данни и информация за клиентите, за да следите напредъка в обучението.

Създайте портали, специално предназначени за вашата аудитория, за да изработите персонализирани програми за обучение.

Адаптирайте видимостта на данните, за да покажете нужната информация с един поглед.

Внедрете корпоративен конектор за данни, за да свържете знанията за обучението с инструменти за бизнес анализи.

Координирайте и администрирайте както живи, така и виртуални обучителни сесии, включително оптимизиране на процесите по регистрация.

Интегрирайте с HubSpot, Zendesk, YouTube и Salesforce

Ограничения на Skilljar

Без автоматизирани отчети; платформата предоставя само основни аналитични функции, ако не се комбинира с други инструменти.

Цени на Skilljar

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Skilljar

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

3. iSpring Learn

чрез iSpring Learn

С iSpring Learn можете надеждно да въведете, усъвършенствате и сертифицирате клиентите си. Приложението iSpring Learn прави обучението лесно достъпно от почти всяко устройство.

Можете също така да интегрирате софтуера за задържане на клиенти директно във вашите помещения, за да улесните безпроблемната интеграция с настоящата ви конфигурация, без да се налага хостинг в облака.

Когато iSpring Learn се комбинира с iSpring Suite, получавате мощна комбинация от LMS+Authoring инструменти, с които да създадете вашата eLearning екосистема. Можете също да създавате курсове от библиотеката с курсове, за да подпомогнете мениджърите по продажбите и мениджърите по успеха на клиентите през процеса на обучение на клиентите.

Най-добрите функции на iSpring Learn

Учете се по всяко време с приложението iSpring Learn за онлайн и офлайн използване.

Гарантирайте 100% сигурност на данните и осигурете специално облачно хранилище, за да централизирате цялото управление на данните.

Предлагайте готови курсове за подобряване и подкрепа на инициативите за обучение на клиенти.

Предоставяйте отчети и анализи от обученията, за да оценявате и измервате ефективността по ефективен начин.

Ограничения на iSpring Learn

Сравнително скъпи в сравнение с други софтуери

Цени на iSpring Learn

iSpring Suite : 770 долара на автор на година

iSpring Suite Max : 970 долара на автор на година

iSpring Suite Premium: 1970 долара на автор на година

Оценки и рецензии за iSpring Learn

G2 : 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

4. Adobe Learning Manager

чрез Adobe Learning Manager

С Adobe Learning Manager можете да създадете приятни обучителни преживявания. Това е универсална платформа, която обхваща ангажираността на клиентите, продажбите и изграждането на умения у служителите.

Платформата позволява на учащите да учат когато и където пожелаят. Функциите за геймификация и персонализация ви помагат да създадете уникално преживяване за учащите, за да ги задържите: персонализираният табло им позволява да следят напредъка си и да получават препоръки за курсове.

Най-добрите функции на Adobe Learning Manager

Включете софтуера за сътрудничество с клиенти в настоящия си работен процес с API пакети и персонализирани конектори.

Водете потребителите през лесен за използване интерфейс с привлекателни възможности за търсене и разглеждане.

Персонализирайте потребителския панел, за да показвате на един поглед завършените курсове, значките и постигнатите резултати.

Създайте общност за учене и усъвършенстване на идеи с помощта на специални форуми за дискусии.

Ограничения на Adobe Learning Manager

Софтуерът има ограничени възможности за търговско обучение и не позволява вътрешна комуникация.

Цени на Adobe Learning Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe Learning Manager

G2 : 4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 600 отзива)

5. Litmos

чрез Litmos

Litmos предлага цялостно решение за образователните нужди на различни отдели, включително продажби, поддръжка, операции, клиенти и служители. Той комбинира виртуални класни стаи, мобилно обучение и социално обучение на една платформа.

Софтуерът поддържа уеб-базирани и водени от инструктор обучителни сесии, като позволява сътрудничество, създаване на съдържание и глобално разпространение.

Вълнуващи функции като класации, персонализирано брандиране и потребителски интерфейс го отличават от други LMS за обучение на клиенти.

Най-добрите функции на Litmos

Създавайте динамични дизайни по модела SCORM (Sharable Content Object Reference Model) с вградени инструменти за създаване на съдържание, подходящи както за начинаещи, така и за напреднали учащи.

Наблюдавайте и анализирайте модулите за обучение с функции за проследяване и отчитане, за да разберете тяхното въздействие.

Въведете геймификация, за да повишите ангажираността на учащите, да мотивирате участието им и да насърчите приятелска конкуренция.

Създайте персонализирани потребителски интерфейси и табла за обучение, които да отразяват безпроблемно темата на вашата марка.

Ограничения на Litmos

Има лека крива на обучение за нови клиенти и служители.

Не е възможно да свържете курсове помежду им или да изпратите курса в рамките на софтуера.

Цени на Litmos

Foundational Suite: Индивидуални цени

Premier Suite: Персонализирани цени

Platinum Suite: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Litmos

G2 : 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (270+ отзива)

6. SkyPrep

чрез SkyPrep

SkyPrep, който се представя като „LMS без бъркотия“, е интелигентен софтуер за онлайн обучение, който автоматизира ученето и улеснява обучението на клиенти. Той предоставя подходящи инструменти за учене, които ви помагат да предотвратите отлива на клиенти.

Инструментът предлага персонализиране на брандинга и множество интеграции с трети страни, за да опрости и подобри обучението на клиентите. Софтуерът е оборудван с всички функции, от които се нуждаете за непрекъсната образователна подкрепа за клиентите.

Най-добрите функции на SkyPrep

Улеснете процеса на обучение с интуитивен интерфейс за вашите клиенти.

Осигурете сигурност на корпоративно ниво, за да защитите и поддържате бизнес данните си, като ги архивирате безопасно по всяко време.

Използвайте отчети и анализи, за да увеличите въздействието на вашите модели за обучение.

Ускорете управлението на потребителите, за да елиминирате дублирането на данни и да подобрите ефективността на управлението чрез автоматизация.

Ограничения на SkyPrep

Функциите за анализ и отчитане са ограничени и се нуждаят от доработване, за да се получат желаните резултати.

Цени на SkyPrep

Безплатно : 14-дневен пробен период

Lite: Персонализирано ценообразуване

Премиум: Индивидуални цени

Enterprise Learning Suite: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SkyPrep

G2 : 4,6/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 140 рецензии)

7. Intellum

чрез Intellum

Intellum е иновативно решение за обучение на клиенти: създавайте, представяйте, управлявайте, проследявайте и подобрявайте вашите курсове. Платформата използва стъпка по стъпка подход за обучение на клиенти. Започнете с определяне на ясно дефинирани цели за вашия бизнес и следвайте ги, като създадете стратегия за съдържанието.

Темата тук е непрекъснатото обучение. Можете да създавате персонализирано съдържание въз основа на миналите дейности, историята и личността на потребителя. Накрая измерете, подобрете и повторете процеса.

Най-добрите функции на Intellum

Предоставяйте консултации от световна класа, като си сътрудничите с най-добрите специалисти в областта на образованието в бранша.

Управлявайте и оптимизирайте публикуването с подобрена CMS за по-голям контрол и ефективност.

Синхронизирайте курсовете си с живи събития и виртуални срещи за всеобхватно обучение.

Опростете процеса на сертифициране, като организирате съдържанието и го съберете в стратегически колекции.

Ограничения на Intellum

Отчитането и анализите не са много ефективни

Цени на Intellum

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Intellum

G2 : 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. eFront Learning

чрез eFront Learning

eFront Learning е платформа, която ви позволява да персонализирате външния вид на вашите обучителни модули с етикети и цветове на марката.

С мобилното приложение eFront Learning можете да провеждате обучение в движение и да отговаряте на въпросите на клиентите, когато възникнат. Този софтуер също така улеснява планирането на учебни пътеки и създаването на траектории на обучение.

Най-добрите функции на eFront Learning

Използвайте интелигентни отчети, за да проследявате напредъка и да подобрите резултатите от обучението с подробни отчети и анкети за завършване на курса.

Персонализирайте локализацията на портала, като предлагате избор от над 20 езика, за да отговорите на разнообразните предпочитания на потребителите.

Интегрирайте с приложения на трети страни като Salesforce, Zapier и Zendesk.

Ограничения на eFront Learning

Интерфейсът е труден за навигация

Цени на eFront Learning

Регистрирани : Започва от 1200 долара на месец (1000 регистрирани потребители)

Active : Започва от 2000 долара на месец (150 едновременни потребители)

На място: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за eFront Learning

G2 : 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

9. LearnUpon

чрез LearnUpon

С помощта на един-единствен софтуер, LearnUpon hub ви позволява да извършвате множество действия, от въвеждане в работата до обучение на клиенти. Този мащабируем софтуер за обучение на клиенти може да обхване от един до хиляди клиенти едновременно.

Простото и ангажиращо обучение на LearnUpon прави обучението безпроблемно за клиентите. То също така позволява обучение, базирано на изкуствен интелект, за по-бързо генериране на учебни материали и курсове. Можете дори да имате интерактивни ботове в курсовете, които да водят потребителите през тяхното обучение.

Най-добрите функции на LearnUpon

Предоставя изчерпателен каталог с курсове, от които клиентите могат да избират и да научат всичко за вашите продукти и услуги.

Персонализирайте и конфигурирайте платформата, за да съответства на вашата марка.

Автоматизирайте повтарящи се задачи по управление на потребителите, като разпределяне на места и роли.

Използвайте анализи и отчети, за да усъвършенствате и подобрите стратегиите си за непрекъснато усъвършенстване.

Ограничения на LearnUpon

Възможностите за персонализиране и мащабируемост са ограничени.

Цени на LearnUpon

Необходимо: Персонализирани цени

Премиум: Индивидуални цени

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LearnUpon

G2 : 4,8/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

10. WorkRamp

чрез WorkRamp

Превърнете клиентите си в защитници на марката с WorkRamp. Това е мащабируема платформа за обучение на клиенти, фокусирана върху предоставянето на опит, ориентиран към учащите.

WorkRamp ви позволява да изградите клиентски общности, като комбинирате живи и виртуални обучителни сесии, насърчавате взаимното обучение и създавате академия, ръководена от клиентите.

Ключова отличителна черта на WorkRamp е LMS за обучение на партньори. Ако разширявате и интегрирате продуктите си с други участници на пазара, WorkRamp може да ви предостави допълнителна подкрепа чрез интегриране на вашите учебни ресурси.

Най-добрите функции на WorkRamp

Проектирайте и организирайте обучителни преживявания с лесни за използване инструменти за създаване на курсове.

Привлечете учащите с интерактивни и персонализирани модули за обучение

Насърчавайте взаимното обучение чрез общности

Ограничения на WorkRamp

Има различни портали за различни типове учащи, което прави нещата малко объркващи.

Цени на WorkRamp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WorkRamp

G2 : 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Увеличете ангажираността на бизнеса с подходящия софтуер за обучение на клиенти

Имате нужда от инструмент, който предоставя софтуер за обучение на клиенти с шаблони за клиентски профили, за да задържите вниманието на клиентите, да предоставите впечатляващи демонстрации на продуктите и да увеличите ангажираността.

С подходящия софтуер можете да предоставите добавена стойност на клиентите си и да ги превърнете в лоялни клиенти.

Ако все още не сте сигурни, ви предлагаме ClickUp. Това е цялостно решение за вашите нужди от софтуер за обучение на клиенти. Поемете контрола над целия цикъл на живот на клиентите си – от продажбите до подновяването на договорите – с помощта на всеобхватните CRM възможности и шаблони на ClickUp.

