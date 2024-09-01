Шаблони за формуляри за членство, които опростяват процеса на регистрация

С обем на абонаментите, оценен на 593 милиарда долара, броят на регистрациите е най-ясният показател за растеж и повтарящи се приходи за много компании. Въпреки това, над 77% от бизнеса се борят да задържат и увеличат броя на членовете си.

Като отправна точка за вашите клиенти, формулярите за членство задават тона и атмосферата на вашата марка. Подобряването и стандартизирането на процеса на регистрация е идеалният начин да започнете, а за това са необходими само няколко ефективни инструмента.

Ето къде ви помагат шаблоните за формуляри за членство с предварително проектирани рамки.

Този блог ще се фокусира върху основните концепции на шаблоните за формуляри за членство и ключовите аспекти на ефективното им използване. След това ще ви представим 10 готови за употреба шаблона, които ще ви помогнат да започнете веднага.

Какво представляват шаблоните за формуляри за членство?

Шаблоните за формуляри за членство са стандартизирани рамки за събиране на основни данни и привличане на потенциални нови членове с предварително попълнени полета за данни.

Ето основните цели на шаблоните за формуляри за членство:

Записвайте и съхранявайте важни данни от членове и заинтересовани страни

Прогнозирайте ръста на приходите и управлявайте заявките. Шаблоните също така ефективно проследяват показатели като времето за обработка на заявките и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл.

Спестете време и ресурси, като оптимизирате процеса на регистрация.

Подобрете последователността при попълването и обработката на формулярите с помощта на стандартизиран подход.

Представете професионално бранда и темата на бизнеса си във всеки формуляр за членство.

Укрепете и адаптирайте продуктовата и маркетинговата си стратегия въз основа на информацията, получена от отговорите.

С този кратък преглед нека разгледаме ключовите аспекти на шаблона за формуляр за членство.

Какво прави един добър шаблон за формуляр за членство?

За да извлечете максимална полза от шаблона за формуляр за членство, ето ключовите аспекти, които фирмите трябва да включат във формулярите си:

Събирайте само необходимата информация: Ограничете събирането на данни и показвайте само необходимото, като подчертавате целта на всяко поле за данни. Така ще избегнете претоварването на потенциалните членове с прекалено много въпроси.

Подредете шаблоните за формуляри в логична последователност: Ясната последователност улеснява потребителите в процеса. Това улеснява и вашия екип при обработката и организирането на информацията за членовете.

Използвайте падащи списъци: Тази функция спестява място във формуляра и избягва претрупването, когато потребителите трябва да избират измежду многобройни опции. Падащите списъци са полезни за полета във формуляра като пол и тип членство.

Включете условна логика: Друга персонализация, която помага за потребителското преживяване, е логическият код, който показва подходящи въпроси въз основа на предишни отговори.

Оптимизация за мобилни устройства: Уверете се, че формулярът е отзивчив и лесен за ползване на различни устройства.

Обработка на грешки: Предоставяйте ясни съобщения за грешки при невалидни записи, за да предотвратите грешки.

Освен тези аспекти, ето няколко важни практики, които помагат за подобряване на възприемането на марката:

Поверителност на данните: Ясно посочете как ще се използват и защитават данните на членовете.

Страница с благодарност: Предложете потвърждаващо съобщение и следващи стъпки след успешно подаване на формуляра.

Вмъкнете индикатори за напредък: Покажете на потребителите колко са напреднали в попълването на формуляра. Това е чудесна практика за изграждане на доверие и намаляване на отпадането.

10 привлекателни и ефективни шаблона за формуляри за членство

Макар че е полезно да разбирате основните елементи на формуляра за членство, най-добре е да се снабдите с няколко шаблона, за да спестите време и усилия за създаването им от нулата. ClickUp, експерт в областта на управлението на проекти, улеснява това с вградените си инструменти за формуляри.

В допълнение към функциите на ClickUp, ето десет ефективни шаблона за формуляри за членство, които сме подбрали, за да ви помогнем да започнете:

1. Шаблон за формуляр за членство в ClickUp

Изтеглете този шаблон Привлечете потенциални членове, като оптимизирате процеса на регистрация с шаблона за формуляр за членство на ClickUp.

За тези, които искат да създадат изчерпателен формуляр за членство, без да жертват естетическия вид, шаблонът за формуляр за членство на ClickUp е перфектната всеобхватна рамка за формуляри.

Ето основните характеристики, които правят тази готова за употреба рамка за формуляри идеална за всичко, свързано с членството:

Опростява процеса на попълване на формуляра с персонализирани предварително попълнени полета за данни.

Консолидира голям обем информация в една единствена и безплатна база данни

Организира въведените данни според вашите настройки и опростява прегледа и обработката. Можете да филтрирате данните според типовете членство (ново, активно и др.) и етапите (в процес на преглед, предстоящи подновявания и др.).

Създавайте привлекателни и интересни формуляри с множество опции за форматиране и цветови теми.

Подобрява организацията на членството и проследяването на отговорите с помощта на персонализирани изгледи, като изгледи на процеса, новите и активните членове.

Поддържа бизнеса ви на правилния път, като ви позволява да извличате данни за ефективността от отговорите на вашите бизнес цели.

В допълнение към тези предимства, ClickUp подобрява възможностите за персонализиране и интеграция, като подсилва своите шаблони за формуляри с инструмента си за управление.

Създавайте лесно привлекателни формуляри, превръщайте всеки указател в задачи и проследявайте отговорите с Form View на ClickUp

ClickUp Form View е инструментът на платформата за създаване и управление на формуляри. Ето няколко ключови функции, които са особено полезни за бизнеса с членство:

Улеснява процеса на дизайн с лесния за употреба интерфейс и атрактивните опции за форматиране.

Събира всички отговори на едно място и представя информация с различни изгледи, като например таблото и изгледа на състоянието. Това улеснява анализа и проследяването на напредъка.

Превръща всяка подробност в задачи, за да поддържа процеса на членство ориентиран към действие.

Подобрява езика и привлекателността на формуляра с AI инструмента си ClickUp Brain . Тази функция също използва AI, за да създава обобщения и отчети от вашите отговори за секунди.

2. Шаблон за формуляр на ClickUp

Изтеглете този шаблон Подобрете точността на данните, опростете въвеждането на данни, спестете време и усилия и стандартизирайте начина, по който събирате данни за членството, с шаблона за формуляр на ClickUp.

Шаблонът за формуляр на ClickUp е идеалният вариант за оптимизиране на управлението на членството и спестяване на време и усилия на потребителите. Този шаблон използва проста, но персонализирана предварително проектирана структура, за да гарантира последователност и точност.

Ето функциите, които правят шаблона за формуляр на ClickUp идеална част от вашите формуляри за членство:

Осигурява лесна употреба с ясни полета за въвеждане на данни

Събира незабавно информация от основните ви демографски данни, което улеснява създаването на целеви продукти или преживявания.

Държи ви в течение с най-новите промени благодарение на проследяването в реално време

Осигурява мощна визуализация с лесни за използване табла и обобщени изгледи на формулярите. Шаблонът включва и изглед на натоварването, за да гарантира, че вашият екип за реагиране остава продуктивен и не е претоварен с задачи.

3. Шаблон за регистрационна форма на ClickUp

Изтеглете този шаблон Опростете регистрацията, рационализирайте процеса на преглед и оптимизирайте ресурсите си с шаблона за регистрационна форма на ClickUp.

Шаблонът за регистрационна форма на ClickUp е идеален за организации, чието членство включва събития или физически продукти и услуги.

Тази рамка се отнася за фирми, фитнес зали, асоциации или клубове, които предлагат лични и планирани услуги. Ето няколко характеристики и предимства на шаблона за регистрационна форма:

Гарантира, че вашият формуляр събира полезни данни с осемте си полета за персонализиране. Те включват полета, свързани с събития, като дата на настаняване, информация за контакт и трансфер от летището, но могат да бъдат персонализирани за всякакви цели.

Подобрява управлението на регистрацията на клиенти с функции за проследяване на времето и етикетиране. Шаблонът също така включва предупреждения за зависимости и опции за известия по имейл и се автоматизира лесно, което ви помага да реагирате на конкретни отговори.

Позволява ви да имате достъп, да организирате и да преглеждате заявленията за членство с персонализирани изгледи и конфигурации. Тези изгледи ви помагат също да имате незабавен достъп до нивата на напредък и подготовка.

Интегрира формуляри за регистрация и отговори в управлението на задачите. Шаблонът ви позволява да създавате и делегирате тези задачи за регистрация на членство на членовете на вашия екип.

4. Шаблон за директория на членовете на ClickUp с фотографии

Изтеглете този шаблон Управлявайте базата данни за членството, свържете имената с лицата и изградете по-силна връзка с клиентите с шаблона „Директория за членство с фотографии“ на ClickUp.

Следващият в списъка с ефективни шаблони е шаблонът „ClickUp Membership Directory with Photos“ (Директория за членство в ClickUp с фотографии). Той е предназначен за фирми, които искат да подобрят отношенията си с клиентите, мрежата си и чувството за общност. Тази рамка, базирана на директория, се фокусира и върху подобряването на начина, по който я управлявате.

Ето основните им характеристики и предимства:

Подобрява видимостта и разпознаваемостта на вашите членове с лесния за използване интерфейс. Той също така визуализира как членството ви нараства и ви помага да адаптирате продуктовите си стратегии, за да постигнете целите си за приходи.

Оптимизира вашите дейности по създаване на контакти и сътрудничество, като осигурява лесен достъп до контактна информация. Също така ви позволява да създавате задачи с ключови данни за членството, интегрирани във вашата бизнес програма.

Осигурява незабавна идентификация на членовете с предварително проектирано поле за снимка. Тази функция помага за укрепване на взаимоотношенията по целенасочен, жив и ангажиращ начин.

5. Шаблон за стратегия за членство в ClickUp

Изтеглете този шаблон Разработвайте стратегии за подобряване на услугите за членове, отговаряйте на обратната връзка от клиентите и стимулирайте растежа на бизнеса с шаблона за стратегия за членство на ClickUp.

Шаблонът за стратегия за членство в ClickUp е идеалното решение за потребители, които се нуждаят от пътна карта за разработване на формуляри за членство и бизнес модели.

Тази рамка се фокусира върху подобряването в съответствие с вашите бизнес цели. Шаблонът е рамка на ClickUp Docs, която картографира съвместните входни данни от различни функции.

Това гарантира участието на всички заинтересовани страни, включително маркетинг мениджъри, софтуерни екипи и специалисти по управление на клиенти. С помощта на структуриран документ, всички бизнес функции допринасят за подобряване на потребителското преживяване и въздействието на формуляра за членство.

Ето характеристиките и предимствата на шаблона, които го правят важна част от всеки бизнес, свързан с членство:

Улеснява системните подобрения във вашите шаблони за формуляри за членство с специална секция за картографиране на фона, оценки и показатели за проследяване.

Превръща полезни идеи в задачи, за да гарантира, че стратегията ви остава на правилния път. Цялата рамка може лесно да бъде свързана с съществуваща задача или проектен документ.

Организира най-новите отзиви и идеи на клиентите от всички заинтересовани страни. Шаблонът ви позволява също да присвоявате нива на приоритет на докладите и данните, подобрявайки структурата на плана за действие.

Допълнително предимство е, че всички шаблони на ClickUp са многофункционални. Те са проектирани да се адаптират към всякакви асоциации, регистрация за физически събития или онлайн бизнес с членство.

В допълнение към високото ниво на персонализация, ClickUp ви позволява да съобразите темата и форматирането на формуляра с вашата марка. Всички шаблони са съвместими с ClickUp Brain за автоматизация и управление на информацията, базирани на изкуствен интелект.

В допълнение към персонализираните формуляри, ClickUp предлага цялостно решение за вашия бизнес с членство, от идеята и стартирането до маркетинга и управлението на приходите.

Управлявайте всички транзакции на клиенти, съхранявайте обширна база данни с контакти и проследявайте развитието на вашия бизнес с членство с ClickUp CRM

ClickUp CRM е всеобхватен софтуер за всички нужди, свързани с продажбите и обслужването на клиенти. Той предлага цялостен набор от ключови инструменти и функции, които бизнеса може да използва, за да оптимизира процеса на създаване на формуляри и да получи незабавен достъп до персонализирани шаблони за формуляри за членство, наред с други неща.

Ето някои от задължителните функции на ClickUp CRM:

Съхранявайте и имайте достъп до всички контакти на вашите членове с базата данни за управление на членовете.

Следете и визуализирайте историята на покупките на членствата си в реално време с множество изгледи на таблото. Освен това, управлявайте капацитета на екипа си с изгледи на натоварването и таблото.

Подобрете обслужването на клиентите и създаването на формуляри за членство с ClickUp Brain. Инструментът ви позволява също така да генерирате незабавно обобщения на проекти и анализи от последните регистрации.

Лесно достъпвайте важни външни данни от над 1000 интеграции

Персонализирайте решения, специфични за вашия бизнес, с вградената интеграция на платформата, ClickUp API.

6. Шаблон за формуляр за членство в асоциация от JotForm

чрез JotForm

За да осигурите безпроблемно пътуване на тези, които се интересуват от присъединяване към вашата асоциация, шаблонът за формуляр за членство в асоциация на JotForm е надеждна рамка.

Този предварително проектиран формуляр гарантира, че процесът на събиране на информация и регистрация остава прост и ефективен. Започва с основна контактна информация, налични опции за членство и има вграден инструмент за подпис, който улеснява бързата и информирана регистрация.

Този шаблон на JetForm може да се персонализира, за да отговаря на нуждите на вашата асоциация, да спести време и да събира точни данни. Неговият лесен за използване интерфейс улеснява ефективността, удовлетворението и бързата настройка.

7. Шаблон за формуляр за членство във фитнес зала от Canva

чрез Canva

За фитнес зали, които искат да разширят обхвата си, шаблонът за формуляр за членство в Canva Gym е изчерпателен и подходящ избор.

Този шаблон за формуляр за членство има за цел да улесни събирането на необходимата информация. Той включва лесни за попълване полета за лични данни, планове за членство и информация за плащане.

Canva предлага и персонализиране на форматирането, за да включите темата, логото и информацията за социалните медии на вашата фитнес зала. Тези функции за форматиране ви помагат да поддържате последователен и професионален вид и да спестите усилията за брандиране на всеки формуляр.

Освен това, те предоставят място за посочване на всички условия, които могат да бъдат от значение за членството и ползването на фитнес залата, като по този начин помагат на потенциалните членове да вземат информирани решения.

8. Шаблон за формуляр за членство в клуб от PDF Filler

чрез PDF Filler

Следващият в списъка е шаблонът за формуляр за членство в клуб от PDF Filler, идеалният вариант за клубове, които искат да подготвят своите ресурси, услуги и съоръжения.

Този шаблон за формуляр за членство съдържа полета за данни, които позволяват на потенциалните членове на клуба да предоставят контактни данни и информация за връзки в рамките на институцията. Той позволява на фирмите да персонализират предложенията за дейности и предпочитанията според данните за членството.

Шаблонът лесно се персонализира, за да запишете ключови данни за адреса, алергии и умения, които помагат за предоставянето на най-доброто обслужване на клиентите. Той е лесен за попълване, споделяне и редактиране в PDF формат.

9. Шаблон за формуляр за кандидатстване за членство от WPS

чрез WPS

Шаблонът за формуляр за кандидатстване за членство на WPS е изчерпателен шаблон за записване на основни данни и резултати на служителите, преди да бъдат наети като пълноправни служители.

Този универсален шаблон за формуляр ви помага да запишете информацията за кандидата, включително лични данни, професионален опит и умения. Той включва и раздели за оценка на представянето на кандидата по време на пробния период, което улеснява прегледа на напредъка и вземането на информирани решения за наемане.

WPS предоставя тези шаблони в формат на електронна таблица, за да улесни обработката на данните в системите за проследяване на кандидатите. Въпреки че този формат не е популярен, шаблоните остават в цифров вид, достъпни са на уебсайт и могат да бъдат адаптирани към вашите уникални бизнес и индустриални политики за наемане на персонал.

10. Шаблон за формуляр за членство с свързана регистрация за събитие от Cognito Forms

чрез Cognito Forms

Cognito Forms предлага своя шаблон за формуляр за членство с свързана регистрация за събития за фирми, които искат да съчетаят покупки и регистрации за събития с планове за членство.

Както много други шаблони за формуляри за членство, и този събира контактни данни от лицата, които проявяват интерес към регистрация. Той включва и специални полета за данни, като поле за коментари за въпроси и падащ списък за планове за членство и събития.

Cognito Forms също така изчислява крайната сума за плащане, след като всички планове и събития са избрани. Това намалява броя на действията и оптимизира дейностите за бизнеса и членовете. Платформата представя този шаблон за формуляр за членство в удобен за ползване интерфейс, което прави редактирането на полетата много по-лесно.

Подобрете вашето членство с ClickUp

Създаването на привлекателен формуляр за членство е първата стъпка към дългосрочни отношения с вашите клиенти. Стандартизиран, професионално изглеждащ шаблон за формуляр за членство помага на бизнеса да започне процеса по правилния начин.

Десетте шаблона за формуляри за членство, представени в тази публикация в блога, ще променят управлението на вашите продукти и членства. Партньорството с ClickUp опростява и укрепва този процес с няколко бързи кликвания.

Запишете се в ClickUp още днес и започнете да увеличавате броя на членовете си!