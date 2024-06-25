15 предизвикателства пред стартиращите компании, с които се сблъскват новите бизнеси

В пренаселения пазар на технологичната индустрия, да имаш следващата идея за милиони долари е чудесно начало, но да я превърнеш в успешен бизнес изисква повече усилия. HBR твърди, че „повече от две трети от стартиращите компании никога не носят положителна възвръщаемост на инвеститорите“.

Защо се случва това? С какви предизвикателства се сблъскват стартиращите компании? И ако се сблъскате с някое от тях, как можете да ги преодолеете? Нека разберем.

15 предизвикателства пред стартиращите компании и решенията им

Най-голямото предизвикателство е вашата идея. На най-основно ниво тя трябва да има смисъл. Ако това, което създавате, е като Juicero – някога известен като „най-големият пример за глупостта на Силициевата долина“ – тогава нямате шанс за успех.

Ако сте преодолели това препятствие, ето някои предизвикателства, с които може да се сблъскате.

1. Намиране на подходящия продукт за пазара

Съответствието между продукта и пазара е степента, в която даден продукт или услуга задоволява пазарното търсене. По същество, то поставя въпроса: „Дали това е уникално предложение, което хората отчаяно искат?“

Намирането на подходящия пазар за продукта е предизвикателство за повечето стартиращи компании, защото те често започват с една идея. Например, да предположим, че имате идея за нова социална мрежа. Трябва да знаете:

Кой се нуждае от това?

Какво е уникалното в него?

Кой ще го пропусне, ако не бъде разработен?

Ще платят ли за това?

Неспособността да отговорите на тези въпроси може да доведе до неразбиране на пазара, което в крайна сметка може да доведе до провал.

За да намерите подходящия пазар за вашия продукт, опитайте следното.

Идентифицирайте целевата аудитория

Определете целевата си аудитория и разберете нейните нужди чрез анкети, интервюта и наблюдателен анализ.

Кристализирайте своята ценностна предложения

Определете какъв проблем на вашите клиенти, който те отчаяно се нуждаят да бъде решен, вие решавате.

Създайте и тествайте MVP

Създайте минимално жизнеспособен продукт и го тествайте с потенциални клиенти. Можете също да проведете A/B тестове, за да сравните различни версии на вашия продукт. След това повторете и подобрете съответствието между продукта и пазара.

2. Осигуряване на финансиране

„През третото тримесечие на 2023 г. в САЩ са създадени 311 000 нови предприятия“, сочи Statista. С пандемията, войната и икономическия спад, рисковите капиталисти също са предпазливи с парите си.

За да преодолеете това предизвикателство, трябва да се отличите от останалите.

Фокусирайте се върху своята диференциация

Изградете презентациите си, като покажете как сте по-добри от другите продукти/решения на пазара.

Оптимизирайте финансите

Проверете финансовите си резултати. Елиминирайте ненужните разходи и демонстрирайте възвръщаемостта на инвестициите за останалата част. Представете ясна представа за това, какво може да очаква инвеститорът като възвръщаемост за оценката, която представяте.

Диверсифицирайте източниците на финансиране

Разгледайте алтернативни източници на финансиране, като ангелски инвеститори, държавни субсидии, инкубатори, ускорители, краудфъндинг или партньорства.

3. Нереалистични очаквания

Вие сте основател. Несъмнено сте амбициозен и позитивно настроен към бъдещето. Но тази перспектива може да е нереалистична. Например, може да очаквате от нов служител да постигне резултати веднага. Или от вашия екип по продажбите да увеличи продажбите 10 пъти всяка година.

Това са нереалистични очаквания. Те могат да доведат до провал за вас и вашия екип. Могат да предизвикат разочарование, фрустрация и дори делюзия.

Говорете с по-опитен колега, партньор, ментор или треньор, за да потвърдите очакванията си. Попитайте какво биха очаквали те и съпоставяйте това с вашите очаквания.

Поставете реалистични цели

Използвайте SMART рамката, за да определите бизнес цели, които са реалистични и постижими за вашия екип. Да си поставите амбициозна цел е чудесно, но не я правете толкова голяма, че вашите екипи да се примирят с провала, още преди да са опитали. Използването на OKR софтуер за стартиращи компании също може да бъде полезно.

Създавайте, постигайте и проследявайте всичките си OKR в екипите и отделите на едно място с ClickUp.

Потърсете обратна връзка

Понякога разбирате, че дадено очакване е неразумно едва след като то вече е било реализирано. Когато нещо не отговаря на очакванията ви, потърсете обратна връзка. Изслушайте причините за неуспеха и коригирайте очакванията си съответно.

4. Финансово управление

Неправилното бюджетиране, остарелите счетоводни системи, липсата на планиране на паричния поток и временните решения са нещо нормално в ранните етапи. С разрастването/мащабирането обаче това предизвикателство може да се превърне в пълна катастрофа.

Избегнете това с помощта на следните решения.

Разработете финансов план

Очертайте краткосрочни и дългосрочни цели, включително прогнози за приходите, разходите и подробни прогнози за паричните потоци. Това създава прозрачност и ви помага да бъдете в течение с нещата.

Създайте подходящия екип

Наемете счетоводители, финансови анализатори, данъчни експерти, одитори и консултанти, за да се уверите, че финансовото ви управление е на най-високо ниво. Не е необходимо да ги наемате на пълно работно време – фрийлансъри или консултанти също биха свършили работа.

С разрастването на бизнеса си не можете да водите счетоводството си ръчно. Настройте автоматизирано счетоводство, обработка на плащания, мониторинг и др.

5. Наемане на персонал

Наемането на подходящите хора за подходящата работа с подходящо възнаграждение е предизвикателство дори за най-големите предприятия, да не говорим за стартиращите компании. Талантите са ограничени. Днешните служители са взискателни. А може би ще се наложи да разтегнете бюджета си.

Всъщност, много от най-добрите кадри все още се колебаят между стартиращ бизнес и корпоративна работа. Решете често срещаните предизвикателства, свързани с процеса на набиране на персонал, с систематичен подход.

Предлагане на акции

Това е нещо, което повечето стартиращи компании правят, за да компенсират по-ниските възнаграждения. То е привлекателно за най-талантливите кадри, тъй като позволява създаването на богатство в дългосрочен план.

Изградете положителна работна култура

„Почти всички представители на поколението Z и милениалите искат работа, която има смисъл, и не се страхуват да откажат работа, която не съответства на техните ценности“, констатира Deloitte. Имайте солидна основа от ценности, убеждения и етика. Документирайте и популяризирайте работната култура.

Бъдете отворени и гъвкави

Предлагайте гъвкавост и се фокусирайте върху благосъстоянието на служителите. Излезте извън рамките на универсалните политики и научете какви са нуждите на всеки индивид. Бъдете отворени към различни хора и техните нужди.

6. Регулаторни въпроси

В зависимост от отрасъла и географското положение, в което работите, може да сте обект на десетки регулаторни и нормативни изисквания. Например, финтех или здравеопазването може да имат повече регулаторни съображения от ИТ.

Не чакайте те да се превърнат в предизвикателство. Изпреварете ситуацията с помощта на следните съвети.

Проучете обстановката

Самостоятелно или с помощта на съветници и ментори, проучете нормативната уредба, приложима за вас. Освен това, разберете етичните задължения. Например, от юридическа гледна точка може да сте длъжни да плащате националната минимална работна заплата, но от етична гледна точка може да се очаква от вас да плащате националната заплата за издръжка.

Създайте екипи за съответствие

Създайте силен екип от адвокати и правни експерти, които да се грижат за спазването на нормативните изисквания. Ако все още не сте готови да наемете престижна адвокатска кантора, започнете с нещо по-малко. Но потърсете помощ колкото се може по-скоро.

7. Ожесточена конкуренция

Всеки ден по целия свят се появяват нови стартиращи компании. Почти всички категории са пренаселени. Например, категорията софтуер за създаване на съдържание има 296 обяви в G2.

Макар да мислите, че имате страхотна идея и уникално предложение, най-вероятно вече съществува приложение за това. Конкурирайте ефективно с помощта на следните решения.

Откройте се от останалите стартиращи компании

Доколкото е възможно, идентифицирайте факторите, които ви отличават, и наблегнете на тях. Това може да бъде сигурност, ценови модели, технологични възможности, обслужване на клиенти или нещо друго. Открийте защо сте страхотни и говорете за това.

Използвайте разказването на истории

Историите помагат за свързването. Те помагат на хората да визуализират бъдеще, което може би не са си представяли. Използвайте разказването на истории във всичките си комуникации. Създавайте доклади, които разказват за значението на продукта на пазара. Напишете казуси, които подчертават как клиентите са използвали вашия продукт и резултатите, които са постигнали. Получете препоръки и кратки коментари от клиенти.

8. Лошо управление на екипа

Нека бъдем честни. Стартиращият бизнес е динамична среда с много опити и грешки. Хаосът е норма. Тези, които не процъфтяват в хаоса, вероятно не са най-подходящи за тази среда.

Дори когато това е ясно, мениджърите се провалят в работата си. Те се мъчат да подчертаят целта, да покажат бъдещето, да премахнат препятствията и да внушат чувство на гордост сред своите екипи.

Ако се сблъсквате с тези проблеми, опитайте следното.

Определете роли и отговорности

Използвайте общоприета рамка като OKR или KPI, за да определите ролите и отговорностите на всеки член от екипа. Покажете им какви са техните цели и ги направете видими.

Комуникирайте

Служителите губят мотивация, когато се чувстват отдалечени от ръководния екип. Затова комуникирайте редовно с екипите си. Изпращайте седмични обобщаващи имейли, провеждайте общи събрания или пишете бележки за взаимодействията си с клиентите. Поддържайте връзката жива.

Наставничество за вашите мениджъри

Не всеки е роден да бъде мениджър. Затова не очаквайте от тях да бъдат такива. На мениджърите, които за първи път заемат такава позиция, предложете наръчници за това как да бъдат добри мениджъри. На по-опитните хора припомнете ценностите на стартиращия бизнес и какво означава да бъдеш мениджър тук.

9. Създаване на познаваемост на марката

Като стартиращ бизнес често започвате от нулата, което означава, че никой не ви познава, не може да ви се довери и затова няма да купи от вас. Може да не разполагате с големите бюджети на утвърдените предприятия, за да стартирате мащабни рекламни кампании или да използвате посланик на марката.

Така че, трябва да проявите творчество, за да постигнете разпознаваемост на марката.

Създайте съдържание

Създавайте мощно, диференцирано съдържание, публикувайте го и разпространявайте широко. Чрез вашето съдържание образовайте потенциалните клиенти и създайте стойност в живота им, за да ви забележат и запомнят.

Например, ако създавате платформа за управление на разходите, можете да създадете съдържание за използването на кредитни карти, управлението на дългове, намирането на изгодни оферти, използването на бюджет и т.н., което не продава директно вашия продукт, но изгражда доверие у аудиторията към вашата марка.

Изградете върху съществуващата си надеждност

Вашият главен изпълнителен директор може да има добри връзки. Вашият продуктов мениджър може да е активен потребител на Reddit. Вашият маркетинг мениджър може да е известен в LinkedIn. Вашият нов мениджър по съдържанието може да има съществуващ подкаст.

Потърсете хора във вашата организация, които имат някаква аудитория, и използвайте тези ограничени ресурси, за да създадете изключителна популярност на марката.

10. Известни и неизвестни рискове

Всеки бизнес трябва да се сблъска с редица рискове през целия си живот. Някои рискове могат да бъдат предвидени, като например трудности при получаването на следващия кръг от финансиране или уязвимост на киберсигурността.

Други рискове могат да бъдат напълно неизвестни, като пандемия, промяна в регулациите или война. Като собственик на бизнес, вие трябва да сте подготвени за тях във всеки случай.

Редовно оценявайте потенциалните рискове

Използвайте инструменти като SWOT анализ, симулация на Монте Карло, петте защо и др., за да оценявате редовно потенциалните рискове. Във всеки отдел можете да провеждате специфични одити, като оценка на уязвимостта и тестове за проникване (VAPT) за рискове, свързани с киберсигурността.

Разработване на стратегии за намаляване на риска

Знайте какво да направите, когато рискът се материализира. Например, имайте план за реакция в случай на нарушение на сигурността на данните. Или разнообразете източниците на финансиране, за да се предпазите от оттеглянето на инвеститор.

11. Централна роля на основателя

Едно от най-големите предизвикателства пред стартиращите компании, ръководени от основателите си, е, че основателят поема непропорционално голяма роля, което възпрепятства растежа на организацията.

Много често се случва технологичен основател да създаде фантастичен продукт, който не се продава, защото не е обърнал внимание на пазара. Или да има амбициозен и взискателен лидер, с когото другите намират за трудно да работят.

Стартиращите компании трябва да се отърват от идентичността си на бизнес на основателя, за да се разрастват и да успеят. За да стане това възможно, основателят-лидер трябва:

Създайте екип

Не се опитвайте да правите всичко сами. Сформирайте екип от специалисти и делегирайте задачи. Дори и в началото да ви се струва досадно, в дългосрочен план това ще ви се отплати.

Бъдете отворени за обратна връзка

Слушайте активно всички заинтересовани страни, включително потребители, клиенти, служители, подизпълнители, инвеститори и колеги. Макар че може да не вземете предвид всичките им мнения при вземането на решения, бъдете отворени към критики, несъгласия и дебати.

Правете редовни почивки

Основателите и изпълнителните директори често мислят, че бизнесът им ще се разпадне, ако си вземат почивка. Независимо дали това е вярно или не, то е вредно. Затова, след като сформирате екип и стабилизирате дейността (обикновено в рамките на 6-12 месеца от стартирането), вземете си почивка. Върнете се, за да видите как бизнесът ви расте без вас.

12. Негъвкавост в мненията и действията

Успешните стартиращи компании се изграждат от хора с твърди убеждения. Те са тези, които виждат нещо нередно в света и имат идея как да го променят. Като следствие от това, те също така стават изключително твърди в своите възгледи.

Това се превръща в предизвикателство, тъй като нуждите на клиентите и пазарите се развиват. Основателят-CTO може да има силно мнение за това как трябва да изглежда един продукт, но ако клиентите не са съгласни с това, промяната е необходима.

Когато се сблъскате с това предизвикателство, опитайте следното.

Погледнете отстрани, за да видите нещата с очите на външен човек

Откъснете се от продукта и си задайте въпроса: „Ако някой друг беше създал това, как бих се почувствал?“ Поставете се на мястото на клиентите и разберете защо те не се съгласяват с вашия подход. Полезно е също да поговорите с някои от тях, за да разберете какво се случва.

Говорете с ментор/коуч

Добър ментор/коуч ще ви помогне да видите нещата от гледна точка на другия човек. Той може да ви помогне да разберете своята негъвкавост, без да ви съди, като ви предостави безопасно пространство, в което да приемете грешките си.

13. Липса на стартиращ режим

Нека изясним. Всеки стартиращ бизнес трябва да расте, да се разширява и да продава или да излезе на борсата. Това обаче не означава, че трябва да се поддават на проблемите на големите предприятия, като отдели, които работят изолирано, егото на лидерите, политиката и т.н.

Способността на стартиращите компании да иновативни и да предоставят стойност на клиентите зависи от това дали са любознателни, гъвкави, конкурентоспособни и амбициозни, т.е. дали са в режим на стартираща компания. За да не се отклоните от това, имайте предвид следното.

Бъдете бдителни

Загубата на стартиращото отношение често остава незабелязана, докато не стане твърде късно. Затова, като лидер, бъдете нащрек. Обръщайте внимание на разговори, които подсказват самодоволство или посредственост. Слушайте как се чувстват хората.

Отделете време да прегледате

След като продуктът е създаден и пуснат на пазара, не спирайте с проучванията и разработките. Отделете време и бюджет за провеждане на пазарни проучвания, събиране на обратна връзка от клиенти, тестване на продукти на конкурентите и внедряване на най-новите технологии.

Подхранвайте вашата култура

Повечето стартиращи компании отлагат това, докато не стане твърде късно. Още преди да наемете първия си служител, решете какъв вид организация искате да изградите. Очертайте вашите ценности и очакваното поведение. Давайте пример и насърчавайте вашия ръководен екип да прави същото.

Ако забележите промяна в корпоративната култура – което е много вероятно да се случи, когато наемете повече хора – поемете отговорността да я върнете в правилната посока. Това може да се превърне във ваше конкурентно предимство.

14. Вземане на решения от комитет

Малките стартиращи екипи улесняват участието на всички в вземането на всяко решение. Като дизайна на логото или съдържанието на уебсайта. Не е необичайно стартиращите компании да провеждат семинари, за да решат коя картина да сложат на банера на началната страница на уебсайта.

Този процес на вземане на всяко решение от комитет е предизвикателство, защото:

Отнема прекалено много време

Това изисква постигане на консенсус по всички въпроси, дори и по тривиални, като например къде да отидат на обяд екипът.

Той отдава по-голямо значение на мненията, отколкото на данните.

Избягвайте вземането на решения от комитет с помощта на следните тактики.

Включете само хората, които са пряко свързани с процеса

Ако вземате решения относно дизайна на марката, включете дизайнера, маркетинговия мениджър и може би продуктовия мениджър. Не включвайте HR, финансите и т.н. само защото те са „важни членове на екипа“.

Дайте приоритет на данните

Когато вземате решения, следвайте препоръките на данните. Ако не разполагате с необходимите данни, провеждайте експерименти, като A/B тестове, за да ги съберете. Насърчавайте всеки, който има мнение, да го подкрепи с данни.

15. Неуспех

Най-очевидното предизвикателство, пред което се изправя всеки стартиращ бизнес, е рискът от провал. Накратко, стартиращите бизнеси се провалят. Това не трябва да бъде драматично затваряне на вратите. Може да са малки, ежедневни неща като наемане на неподходящ технически директор, прекалено голяма инвестиция в събитие, неефективна маркетингова кампания и т.н.

Очаквайте тези неуспехи и изградете системи, за да ги преодолеете бързо.

Създайте ретроспективи

Когато нещо се провали, не го игнорирайте. Обсъдете подробно и откровено какво се е случило, защо и какво бихте могли да направите по друг начин. Освен това, преценете въздействието на провала.

Поемете отговорност

В света на технологиите провалите са нещо нормално. Ако можете, проваляйте се бързо. Дори и да не можете, поемете отговорност и поправете грешката. Не се зацикляйте прекалено много върху загубата. Фокусирайте се върху извлечените поуки и ги приложете в следващия си опит.

Знайте кога да се откажете

Това е трудно, но е необходимо. Основателите на стартиращи компании често се влияят от заблудата за потъналите разходи. Независимо колко сте инвестирали в проекта, ако най-добрият вариант е да го изоставите, бъдете готови да го направите.

Тези петнадесет предизвикателства са само началото. В зависимост от вашата индустрия, клиентска аудитория, служители, географско положение и т.н., вероятно ще се сблъсквате с безброй предизвикателства всеки ден. За да ги преодолеете, се нуждаете от подходящия набор от инструменти. Да видим как би могъл да изглежда той.

Повечето от горните проблеми могат да бъдат преодолени с добра комуникация и прозрачна организация. Например, можете да се противопоставите на нереалистичните очаквания, като ги изразите ясно от самото начало. Когато го направите, вероятно ще бъдете прекъснати веднага, защото това, което искате, е неразумно.

Така че, преди да направите каквото и да било друго в организацията си, създайте стабилна виртуална работна среда като ClickUp, с фокус върху комуникацията, сътрудничеството и прозрачността.

Създайте списък с задачи, за да започнете правилно

Добре започнатото пътуване е наполовина свършено. Затова, ако се впускате в нов бизнес, направете списък с дейности, като оценка на възможностите, финансов анализ и план за стартиране.

Списъкът за стартиране на бизнес на ClickUp съдържа всичко необходимо, за да започнете. Персонализирайте го според нуждите на вашия бизнес и преминете успешно през всяка стъпка.

Организирайте всичко необходимо за новия си бизнес на едно място с помощта на списъка за стартиране на бизнес на ClickUp.

Конкретизирайте идеята си

Всеки бизнес започва с идея, но това не означава, че идеята остава същата до края. Добрият основател знае как да използва разбирането си за пазарната ниша и да развие идеята си, за да я приспособи към нея.

ClickUp Startup Canvas Whiteboard е чудесно място за тези дискусии. То ви помага да определите ценностното предложение, модела на приходи, сегментацията и т.н., за да кристализирате идеята си и да създадете успешен продукт.

Шаблон за бяла дъска Startup Canvas от ClickUp

Управлявайте добре операциите

Като компания от трима души в гараж, може би не виждате нуждата от софтуер за управление на проекти за вашия стартиращ бизнес. Но тук грешите. Използването на инструмент от самото начало ви помага да съберете знания, които могат да бъдат безценни за вашите екипи в бъдеще.

Той също така помага за събирането на данни за това колко време отнема дадена задача, кой може да направи какво, какви пречки възникват и т.н.

Цялостно решение като ClickUp за стартиращи компании може да ви помогне да управлявате всичките си работни процеси и проекти в едно място. Добрата новина е, че ClickUp е прост и лесен за малки екипи, но достатъчно мощен, за да отговори на нуждите на големи предприятия!

Развивайте и управлявайте стартиращия си бизнес с софтуера за управление на стартиращи компании ClickUp

Ако сте нови в света на стартиращите компании, уважаеми основатели, ето няколко специално подбрани шаблона за управление на проекти, които могат да ви помогнат да стандартизирате процесите, да управлявате рисковете и да внедрите най-добрите практики.

Шаблон за управление на проекти от ClickUp

Справяйте се с разнообразните задачи

Има десетки инструменти, които могат да бъдат изключително полезни за всеки стартиращ бизнес. Може би няма да ви трябват всички, но е добре да ги разгледате. Ето някои от най-добрите инструменти за стартиращи бизнеси.

Сътрудничество

Отдалечените екипи трябва да си сътрудничат асинхронно, ефективно и контекстуално. Имейлът или Slack могат да направят само толкова в това отношение.

Добрият софтуер за сътрудничество е набор от инструменти. ClickUp включва бели дъски, мисловни карти, чат, вложени коментари, сътрудничество в реално време по документи и др.

Управление на взаимоотношенията с клиентите

CRM системите за стартиращи компании помагат за ефективното управление на маркетинговите и продажбените процеси. Те спомагат за оптимизирането и правилната приоритизация на продажбените задачи. Освен това играят ключова роля за обединяването на екипа за растеж, т.е. продажбите, маркетинга и успеха на клиентите.

Маркетингови операции

Маркетинговите инструменти за стартиращи компании помагат при управлението на множество профили в социалните медии, имейл маркетинг, управление на съдържание и маркетингова аналитика. ClickUp за маркетинг може да ви помогне при мозъчна атака, планиране и изпълнение на кампании, както и при проследяване на показателите.

Повишете ефективността на маркетинговия си екип с софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Днес се говори много за изкуствения интелект. Особено за стартиращите компании, изкуственият интелект може да помогне за автоматизирането и ускоряването на няколко ключови процеса. Създаването на съдържание, продуктовата документация и др. могат да бъдат трансформирани с помощта на малък екип и някои инструменти за изкуствен интелект за стартиращи компании.

Стартирайте и разраствайте бизнеса си с ClickUp

Първо, поздравления за стартиращия ви бизнес! С неговото стартиране сте преодолели първото си предизвикателство.

Въпреки това, вие сте се впуснали в приключенско пътешествие, пълно с предизвикателства. Те могат да бъдат вътрешни, като вашата собствена несигурност, нежелание или предубеждения. Могат да бъдат и външни, като конкуренция, привличане на таланти и др.

Като основател, вие се нуждаете от подходящите инструменти, за да се справите с тези предизвикателства. Платформата за управление на работното място на ClickUp ви предлага всичко това и още много други.

Ако се сблъсквате с вътрешни предизвикателства, използвайте ClickUp Docs за водене на дневник или ClickUp Whiteboard за мозъчна атака. За външни предизвикателства използвайте широката гама от инструменти, за да разберете, измислите и изпълните стратегии за смекчаване на последиците.

От помощта при изработването на стратегическа визия и бизнес план до сформирането на екип и управлението на продукти, ClickUp, като ваш надежден помощник, може значително да повиши вашата производителност.

Стартирайте своя стартъп с ClickUp още днес!