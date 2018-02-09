Стартъп или корпорация: кое да изберем?

Стартиращ бизнес или корпорация?

Тревата винаги е по-зелена от другата страна, нали? Хората, които работят в стартиращи компании, завиждат, когато видят огромните празнични партита, на които ходят приятелите им от корпоративните компании. Корпоративните служители се разстройват, когато видят, че приятелите им от стартиращите компании получават по-високи длъжности за по-кратко време.

Ако работите в бизнес света, вероятно ще търсите работа както в стартиращи компании, така и в корпоративни компании. Вероятно знаете основните характеристики на двете – големите компании имат фиксирано работно време и са по-стриктни, а стартиращите компании са по-гъвкави, но предлагат повече работа.

И така, кое е по-добро?

Отговорът на този въпрос е различен за всеки. Истинският въпрос, който трябва да си зададете, е: за какво работите? Искате ли да получите заплатата си и да си тръгнете за вкъщи? Искате ли да се обучавате и да развивате уменията си? Или искате да си изцапате ръцете и да създадете нещо?

Но това, за което не се говори толкова често, е дали стартиращ бизнес или корпоративна работа е по-добро за кариерата ви в дългосрочен план. Е, нека поговорим за това! Корпоративната работа може да е идеалното място за структурирано обучение на работното място, но дали наистина ще ви направи по-ценен, отколкото стартиращ бизнес? Стартиращият бизнес може да ви даде по-добър цялостен опит в изграждането на компания, но дали ще ви даде възможност да се издигнете до висша мениджърска позиция в бъдеще?

Корпоративно

Име, което говори само за себе си. По-големите компании обикновено са известни на всички или поне в бранша. Чувството е хубаво, когато кажеш на хората къде работиш и те вече знаят всичко за компанията.

Можете да овладеете дадена роля или умение. Корпоративните позиции обикновено имат по-пряка роля: ако работите в продажбите, вие продавате. Ако работите в обслужването на клиенти, вие отговаряте и помагате на клиентите. И така, ако вече знаете каква роля искате да заемате или в каква посока искате да се развивате, този тип среда може наистина да ви помогне да растете и да усъвършенствате тези умения, без да се налага да се фокусирате върху куп други отговорности.

Решаването на проблеми е лесно. С тези високоспециализирани роли всеки знае към кого да се обърне, когато възникне нов проблем: към екипа, който е квалифициран в тази област. Ако се опитате да решите проблем, който не е „от компетенцията” на вашия отдел, вероятно ще настъпите някого. Повярвайте ми – ако това е най-големият проблем, който имате, ще се справите чудесно 🙂 Хората в стартиращите компании биха искали да имат такива екипи, към които да се обърнат!

По-големи пакети от социални придобивки. Хайде, разбира се, че тези компании имат повече пари за харчене. Обикновено те могат да предложат на своите служители отлични придобивки като частно здравно осигуряване, пенсии, грижи за деца и корпоративни отстъпки. Понякога по-голямата компания може да означава и по-голяма заплата. Въпреки че съм виждал и обратното да се случва 😛

НУЛЕВО влияние. Знаете ли, това, което ме болеше най-много, когато работех в корпоративна компания, беше липсата на влияние. Аз наистина се интересувах от първата си компания и исках да направя всичко по силите си, за да я направя по-успешна. Честно казано, в голяма компания е по-трудно да се свършат или приемат нещата. Причината за това ме води до следващата точка:

Без рискове! Корпорациите и големите компании се страхуват да поемат рискове. Можете да влезете в кабинета на вицепрезидента с идея, която има потенциал да увеличи приходите с 20%. Но ако има някакъв риск, идеята никога няма да се реализира. В девет от десет случая решението ще бъде да се продължи да се развива това, което работи. Няма нищо лошо в това. В края на краищата, това е най-разумният ход. Повярвайте ми, трудно е да си представите натиска, под който са подложени мениджърите на ниво C, за да задоволят акционерите!

По-малко удовлетворение от работата. Като малка част от огромна машина, е трудно да видиш истинската стойност на работата си. Ти си само една част от процеса или допринасяш с малко към огромен краен резултат, който може да не видиш с месеци или години! Това може да бъде разочароващо за тези, които наистина обичат да виждат въздействието, което оказват на работа.

Растящи болки. Може да се справите отлично с работата си и да надминете всички останали, но това не ви гарантира следващото повишение, което желаете. Ако някой с по-дълъг стаж в компанията кандидатства за същата позиция, може да се окажете извън играта. Те също могат да ви попречат да получите заслуженото повишение само защото такава е кариерната стъпка, въпреки че сте повече от готов!

Предимства

ПЕЧАЛБИ, и не говоря за фитнеса! Ако нямате представа какво искате да правите, работата в стартираща компания може да ви помогне да придобиете умения и познания за различни позиции. Ще придобиете умения, за които никога не сте си мислили, просто защото трябва! Работата в стартираща компания е най-добрият начин да придобиете колкото се може повече умения.

Акции! Разбира се – големите компании ще ви предложат опции за акции, но повярвайте ми, те ги ограничават колкото се може повече, защото трябва да ги раздадат на толкова много служители. Включете се рано в стартираща компания, която ще стане голяма, и никога повече няма да се тревожите за пари! Ето защо толкова много хора са склонни да полагат усилия за стартираща компания, защото знаят, че по-късно това ще им донесе печалба!

Повече отговорности/възможности за учене. Като цяло, колкото по-малък е стартъпът, толкова по-често ще поемате нови отговорности, защото просто има по-малко хора, които да се справят с дадено предизвикателство. Едно нещо, за което мога да ви уверя, е, че в стартъп ще се сблъскате с повече проблеми. Това е и красотата на нещата. Както всичко в живота, трудностите в стартъпа изграждат характера и ви помагат да разберете от какво сте направени. Подгответе се да бъдете важна част от процеса на вземане на решения.

Ще имате възможност да експериментирате. Идентифицирането и решаването на проблеми има едно голямо професионално предимство: позволява ви да разширите набора си от умения и да пробвате нови неща. Ако технически работите в маркетинга, но искате да придобиете опит като програмист или дизайнер, да се включите там, където виждате нужда, може да бъде чудесен начин да се учите и развивате (стига да не пренебрегвате основните си отговорности). Това е основен елемент от работата в стартиращите компании в Силициевата долина.

Можете да бъдете иновативни – Стартиращите компании трябва да се развиват бързо, а това става благодарение на иновативността на служителите и тяхната готовност да пробват нови неща. Нито един добър изпълнителен директор на стартираща компания няма да ви попречи да пробвате нещо ново. По този начин компаниите постигат резултати с новаторски дизайни и концепции, които конкурентите им не могат да предложат.

Бонус: Инструменти за управление на проекти за стартиращи компании

Недостатъци

Ще трябва да решавате проблемите сами. Няма да има екипи, на които да разчитате, или поне не такива, каквито имате в корпоративните компании! Отново, аз все още гледам на това като на предимство, защото в дългосрочен план ви носи полза.

Работната натовареност е голяма. Очаквайте да работите дълги часове, с малко почивни дни и ваканции. Стартиращите компании трябва да се възползват бързо от тенденциите, а ранният растеж е от жизненоважно значение. Балансът между работата и личния живот е труден. Ще работите по-дълги часове, за да се конкурирате с по-големите компании, така че стресът и изчерпването са нещо, с което трябва да сте наясно. Животът в стартираща компания наистина не е за всеки.

Стабилност/сигурност на работата. Ще обичате работата си, но никога не знаете колко дълго ще я имате. Ако стартираща компания няма пари, може да сте следващият, който ще бъде уволнен. Освен това, ако стартиращата компания е умна, ще задържи само онези, които добавят максимална стойност. А+ играчи!

Какво прави един добър корпоративен служител

1) Надежден

Най-важната черта, необходима за успех в корпоративния свят, е последователността. От деня, в който кандидатствате, показвайки ангажираност към изпълнението на задачите навреме, както са възложени, демонстрирате поведението на лидер.

2) Амбиция

Амбициозните служители са готови да положат допълнителни усилия, за да постигнат целите на компанията или да се изкачат по корпоративната стълбица. Те няма да се откажат да дадат най-доброто от себе си, защото си поставят цели и високи очаквания. Те също така имат силно желание да напредват в кариерата си. Амбицията предизвиква отвореност, творчески идеи и предприемчивост – всички те са полезни за всяка компания. Въпреки това, вашият амбициозен представител трябва да притежава и разумно ниво на емоционална интелигентност 😉

3) Културно съответствие

Да намериш кандидат, който да пасва на културата на твоята компания, е по-лесно на думи, отколкото на практика. Първо, убеди се, че знаеш точно каква е културата на твоята компания. Помисли за характеристиките и ценностите, които са важни за теб и твоите настоящи служители. Твоят екип по наемане на персонал трябва да е добре запознат с културата на твоята компания. Вземането на решения, езикът и ежедневните практики на работното място също показват културата на работното място.

Когато наемете човек, който не се вписва в културата на компанията, той честно казано се чувства отчужден и не работи толкова добре. Аз лично съм правил тази грешка и съм наблюдавал това от първа ръка. Когато голяма компания започне да наема голям брой хора, става доста очевидно какъв тип човек се вписва добре в компанията, за да се създаде ефективен екип.

4) Отборен дух/позитивно мислене

Всички сме виждали хора, които са напълно негативно настроени към всичко. Когато се повишат квотите, те веднага отиват в кухнята и започват да се оплакват. Такива разговори се разпространяват по-бързо, отколкото си мислите, особено в големи компании, където има много клики. Това е рецепта за проблеми и трябва да се пресече в зародиш.

Най-добрият начин да се справите с това е да ги заобиколите с хора, които ядат, спят и дишат с компанията си. Носете техните тениски през уикендите, участвайте в софтболния отбор на компанията и работете извън работно време, за да се усъвършенствате и да разпространявате добрата репутация на компанията. Тази фраза е прекалено използвана, но вие искате да намерите някой, който да вярва в идеята. Те винаги ще подкрепят вашите промени (които ще бъдат много), независимо дали те вредят или помагат на служителите!

Какво прави един добър служител в стартираща компания

1) Решителност

Упоритостта е необходимо условие за иновациите, защото повечето иновации се създават в най-трудните моменти за стартиращите компании. Когато една стартираща компания се сблъсква с трудности, тя е принудена да се развива. Именно в тези трудни моменти звездите на малките компании блестят най-ярко. Един играч от най-високо ниво няма да се обезсърчи от неуспеха – напротив, той или тя ще бъде част от иновативно решение. Трябва да сте в състояние да се справите с динамичната среда по-дълго и по-ефективно от корпоративните служители с „пълно работно време“.

2) Ефективен комуникатор

Успешните служители в стартиращи компании са силни комуникатори – просто трябва да бъдат такива. Разбира се, служител, който не е силен в общуването, може да бъде фантастичен индивидуален сътрудник, но няма да бъде велик лидер в организацията. Всички мислят, че да си ефективен комуникатор е свързано с харизма и симпатичност. Не! Научих това по трудния начин, когато за първи път се присъединих към стартираща компания.

Комуникацията се състои в предоставянето на точна информация на подходящите хора по начин, който е лесен за възприемане и навременен. Комуникацията и прозрачността помагат на стартиращите компании да растат бързо. Лидерите с лоши комуникационни умения са пречка за всяка компания – те няма да могат да максимизират потенциала на екипа си и в крайна сметка ще забавят растежа на вашата стартираща компания.

3) Менталитет „Да свършим работата“

Планът е чудесен, но понякога нещата не вървят по план и повечето предприемачи не успяват да изпълнят и първите три точки от плана, преди да се приспособят към реалността. Уверен съм, че няма компания, която да изглежда точно така, както е описана в първоначалния бизнес план.

Служителите в чистите стартиращи компании прекарват малко време в планиране и много повече време в действие. Ако не са сигурни, правят нещо... и след това реагират по подходящ начин. Те знаят, че ще имат достатъчно време да обмислят, преценят, оценят и анализират грешките на компанията, ако тя фалира.

4) Любопитство

Това е КЛЮЧОВО! Просто влезте в която и да е стартираща компания и ще разберете, че не мога да бъда по-точен в това. Когато един служител се впусне в нещо поради любопитството си, тогава се случва магията. Любопитството е част от страстта, която излъчват служителите в стартиращите компании. Желанието да научавате повече и да се усъвършенствате ще ви доведе до успех. Защо мислите, че основателите и служителите в стартиращите компании, след като постигнат успех, преминават към други компании или мисии?

Казвал съм го многократно, но ще носите много шапки и винаги има нови умения, които можете да придобиете, за да постигнете целта си! Никога не се знае коя фраза от книга или статия може да ви помогне да направите даден процес по-ефективен, да подобрите даден продукт или дори да сключите голяма сделка!

След като съм работил и в двете среди, съм се запознал с предимствата и недостатъците на всяка от тях. Общият ми съвет е да опитате и двете и да вземете решение въз основа на това. Да, има както страхотни стартиращи компании/корпорации, така и УЖАСНИ стартиращи компании/корпорации. Проучете добре и се впуснете. Докато работите усърдно и научавате всичко, което можете, няма да сгрешите в нито един от двата случая!

Може би съм пристрастен, но мисля, че да започнеш в голяма, добре известна корпорация, за да развиеш таланта си, е идеалният начин да стартираш. Ще бъдеш сред новоназначени служители, които също нямат представа какво правят, и ще можете да учите заедно! Ще създадеш и някои страхотни приятелства. След това пренеси уменията си в стартираща компания и работи усилено, за да изградиш своя собствена голяма, добре известна корпорация! Все още съм на този път, така че ще ви кажа дали работи след няколко години 😉

Много любов и успех!