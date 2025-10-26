Безплатни шаблони за календар за съдържание на Asana за по-умно планиране и график

Планирането на съдържанието често може да бъде по-трудно от самото създаване на съдържание.

Трябва да проследявате ключови дати, съобщения на компанията, актуализации на продукти и онлайн активността на целевата ви аудитория, за да максимизирате ангажираността.

Ето защо календарът за съдържание е толкова важен. Той помага да се поддържа последователност, което е може би най-ефективната стратегия за всяка кампания.

За да опростим работния ви процес, ние подбрахме най-добрите шаблони за календар за съдържание от Asana, които могат да ви помогнат да спестите време, да поддържате организация и да съгласувате стратегията си за съдържание от първия ден.

Най-добрите шаблони за календар за съдържание на един поглед

Ето обобщаваща таблица с най-добрите шаблони за календар за съдържание на Asana и ClickUp:

Какво представляват шаблоните за календар за съдържание на Asana?

Шаблоните за календар за съдържание на Asana са готови рамки в Asana, създадени да помагат на маркетолозите на съдържание, мениджърите на социални медии и екипите да планират, управляват, създават шаблони и проследяват целия си работен процес по създаване на съдържание.

Не забравяйте: Ефективният шаблон трябва да включва основни полета като дата на публикуване, платформа, тип съдържание и статус (например „Чернова“, „В процес“, „Публикувано“). Той трябва да служи и като софтуер за сътрудничество по съдържанието и да предлага ясна видимост на календара ви за съдържание, улеснявайки комуникацията между екипите.

Какво прави един шаблон за календар за съдържание на Asana добър?

Независимо дали управлявате календар за съдържание в социалните медии, блог или редакционен календар, тези шаблони:

✅ Предоставя предварително създадени структури за създаване на календар за съдържание от нулата или оптимизиране на съществуващ такъв.

✅ Помага да визуализирате всяко съдържание – публикации, видеоклипове, материали за кампании – в споделен календар.

✅ Позволява на екипите да възлагат задачи, да определят крайни срокове и да добавят персонализирани полета за категории, канали или статус.

✅ Подобрява координацията между членовете на екипа, включително автори, дизайнери и одобряващи лица.

✅ Позволява ви да проследявате напредъка, да попълвате празнините в съдържанието и да поддържате предвидим график за публикуване.

Макар че по-горе разгледахме основните функции на шаблона за календар за съдържание на Asana, за по-богато преживяване потърсете следните предложения:

Позволява персонализиране чрез полета за статус, целева аудитория и категория съдържание.

Използва секции или етикети, за да организира съдържанието по платформа, канал или кампания.

Включва подробни полета за описания на публикации, връзки и ресурси за оптимизиране на изпълнението.

Поддържа проследяване на статуса в реално време, за да гарантира последователен поток от създаването до публикуването.

👀 Интересен факт: Холивуд може би е измислил термина „съдържание“. През 90-те години, когато студиата проучваха нови канали за дигитално разпространение, мениджърите започнаха да наричат филмите, телевизионните предавания и промоциите „съдържание“ – термин, който оттогава се превърна в част от маркетинговия речник.

Безплатни шаблони за календар за съдържание на Asana

Безплатните шаблони са най-добрият вариант, ако искате да пропуснете процеса на настройка и да започнете да планирате веднага.

Ето седем безплатни шаблона за календар за съдържание на Asana, които предлагат готови за употреба структури за организиране на вашите идеи за съдържание и управление на графика ви за публикуване, което улеснява задаването на нови задачи.

1. Шаблон за календар за социални медии на Asana

чрез Asana

Ако организирате публикации в социални медии на платформи като Facebook, LinkedIn и Instagram, този шаблон съчетава последователност с цялостната ви стратегия за съдържание.

Шаблонът за календар за социални медии на Asana е безплатен календар за съдържание, създаден да помага на екипите да създават, проследяват и управляват съдържание в социалните медии в едно централизирано работно пространство.

С функции като календарен изглед, зависимости между задачите и персонализирани полета за дата на публикуване, канал, тип съдържание и статус на публикацията, този шаблон осигурява пълна прозрачност на графика ви за публикуване.

Освен това можете да разрешите на членовете на екипа да възлагат задачи, да преглеждат подробностите на публикациите и да актуализират статуса в реално време.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Картографирайте публикациите по канал, тип съдържание и дата на публикуване в изглед „Календар“.

Назначавайте собственици, задавайте зависимости и проследявайте статуса.

Филтрирайте по платформа или кампания, за да визуализирате по-добре активите.

✨ Идеални за: мениджъри на социални медии, маркетинг специалисти и дигитални екипи, които управляват голям обем съдържание в социалните медии.

2. Шаблон за редакционен календар на Asana

чрез Asana

Управлявате ли блогове, бюлетини, видеоклипове или статии в различни канали? Шаблонът за редакционен календар на Asana е безплатен календар за съдържание, предназначен за организиране и проследяване на съдържанието на всички етапи – от идеята до публикуването.

Потребителските полета ви позволяват да маркирате всяка задача по тип съдържание, платформа и статус, а календарният изглед ви позволява да визуализирате какво ще бъде публикувано и кога. Можете също да възлагате задачи за изготвяне, редактиране и преглед и лесно да си сътрудничите с екипите по маркетинг, PR и дизайн.

От дълги статии до кратки публикации в социалните медии, този календар за съдържание в Asana ви помага да планирате предварително, да проследявате напредъка и да управлявате актуализациите.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Организирайте идеите си чрез етапите на чернова, редактиране, преглед и публикуване.

Маркирайте съдържанието по тип, аудитория и канал.

Използвайте изгледите „Календар“ и „Списък“, за да откриете пропуски и да балансирате натоварването през седмиците.

✨ Идеални за: маркетинг специалисти по съдържание, редакционни екипи и маркетинг мениджъри, които управляват създаването на мултифункционално съдържание.

3. Шаблон за календар за имейл маркетинг на Asana

чрез Asana

Ако вашият екип редовно изпраща актуализации за продукти, имейли за кампании или бюлетини, този шаблон ви помага да организирате всяко съобщение и да предотвратите припокриване между отделите.

Шаблонът за календар за имейл маркетинг на Asana ви предоставя структуриран начин да планирате дати за изпращане, да възлагате задачи и да следите напредъка.

С вградени изгледи на проекти като изглед „Списък“ и „Календар“, можете да управлявате всичко – от теми и бележки за A/B тестове до съдържателни ресурси и сегментирани списъци с имейли. Можете също да използвате интеграции с инструменти като Gmail, Outlook и Salesforce, за да оптимизирате сътрудничеството и да елиминирате пропуснатите срокове.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Планирайте дати за изпращане, одобрения и задачи за сегментиране.

Проследявайте теми, активи и A/B тестове на едно място.

Свържете пощенската кутия и CRM интеграциите, за да ускорите координацията.

✨ Идеални за: маркетинг специалисти по имейл, CRM екипи и маркетинг мениджъри, координиращи имейл кампании с участието на няколко екипа.

👋🏾 Търсите по-добър начин да управлявате няколко календара? Обединете всичките си работни процеси в едно календарно решение, базирано на изкуствен интелект:

4. Шаблон за план на проект за дизайн на Asana

чрез Asana

Ако вашият творчески екип прекарва повече време в търсене на одобрения, отколкото в създаване на материали, този шаблон ви помага да опростите процеса на проектиране от заданието до доставката.

Шаблонът за проектен план на Asana структурира работата ви в ясни стъпки: мозъчна атака, създаване на ресурси, прегледи и одобрения, като същевременно организира файлове, обратна връзка и задачи за действие в едно споделено работно пространство.

Календарният и списъчният изглед предлагат гъвкави начини за управление на времевите линии, а интеграцията с инструменти като Figma гарантира, че файловете с дизайн и контекстът на проекта остават свързани. Освен това този календар за съдържание в Asana поддържа и зависимости между задачите, като гарантира, че нищо не се движи напред без необходимите одобрения.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Структурирайте брифинги, създаване на активи, прегледи и одобрения

Използвайте зависимости и времева линия, за да отблокирате работата.

Прикачете Figma файлове и коментари към задачите

✨ Идеални за: Графични дизайнери, творчески екипи и ръководители на проекти, които управляват многоетапни дизайнерски проекти.

💡 Професионален съвет: Ако някога сте се мъчили да бъдете в крак с тенденциите във вашата индустрия, „Как да използвате Trendspotting (с примери) “ разяснява точно как да забележите промените навреме.

5. Шаблон за маркетингова стратегия на Asana

чрез Asana

Шаблонът за маркетингова стратегия на Asana е безплатна, базирана на проекти рамка, която помага на екипите да дефинират, внедряват и проследяват своето съдържание.

Ето как: Този шаблон за стратегия за съдържание разбива вашата маркетингова стратегия на структурирани компоненти като бизнес цели, ключови показатели и маркетингови инициативи.

Можете да свържете стратегията с текущи проекти, да зададете срокове и да поддържате синхронизация между екипите за съдържание, продажби и продуктов маркетинг.

Освен това, интеграцията с HubSpot, Salesforce и Google Workspace улеснява създаването на задачи от CRM актуализации и прикачването на съответните документи.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Превърнете целите в инициативи, графици и отговорни лица.

Свържете проектите с показатели и кампании, за да поддържате отчетността свързана с целите.

Включете документи и актуализации на CRM в задачите

✨ Идеални за: Маркетинг мениджъри, стратегически екипи и мениджъри на кампании, които координират целите в областта на съдържанието, продажбите и дигиталния маркетинг.

Планирайте съдържанието си, създавайте текстове и още много други с AI на ClickUp.

6. Шаблон за график на проекта Asana

чрез Asana

Ако управлявате сложен проект с много компоненти, шаблонът за график на проекта на Asana помага на екипите да разделят големите инициативи на изпълними стъпки. За по-голяма отчетност получавате ясни крайни срокове и отговорни лица.

С помощта на изгледа на времевата линия и зависимостите между задачите можете да създадете визуална пътна карта, която свързва всяка задача с следващата. Вградените функции за автоматизация ви позволяват да променяте дати и да задействате актуализации, когато се променят приоритетите.

Накрая, персонализираните полета, правила и етапи поддържат екипа ви синхронизиран, а интеграциите с Gmail, Outlook, Clockwise и Google Workspace внасят планирането в ежедневните ви работни процеси.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Създайте визуална пътна карта с важни етапи и зависимости.

Автоматично преместване на дати с правила при промяна на приоритетите

Проследявайте собствениците, статуса и препятствията, за да се уверите, че последващите действия са конкретни и бързи.

✨ Идеални за: Проектни мениджъри, оперативни екипи и междинни ръководители, които управляват подробни и срочни задачи.

💡 Професионален съвет: Чувствате се затрупани от разпръснати блогове, ресурси и идеи за съдържание? Как да създадете база данни със съдържание (с шаблони) ви показва как да организирате всичко в една мащабируема система с възможност за търсене.

7. Шаблон за творчески заявки на Asana

чрез Asana

Ако вашият творчески екип е претоварен с разпръснати заявки от имейли, Slack и срещи, шаблонът за творчески заявки на Asana внася структура и яснота в процеса на приемане.

Вместо ръчно да събират разпръснати брифинги, екипите могат да използват вградени формуляри, за да записват творческите изисквания предварително.

В същото време правилата за задачите автоматизират предаването на задачи, а интеграцията с Figma и други инструменти съхранява обратната връзка и ресурсите на едно място.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Получавайте заявки чрез формуляри с задължителни полета, за да започнете работа с пълен контекст.

Автоматично препращайте задачите към подходящия екип и статус, за да не се налага да се занимавате с предаването им.

Проследявайте SLA, активи и одобрения в една опашка

✨ Идеални за: Креативни ръководители, дизайнери и екипи за съдържание, които управляват голям обем входящи заявки от различни отдели.

Ограничения на Asana за управление на проекти

Asana се използва широко за планиране на съдържание, но като всяка платформа, има и своите недостатъци. Разбирането на тези ограничения може да помогне на екипите да решат дали Asana отговаря на техните специфични нужди или дали са необходими алтернативи на Asana, за да се запълнят празнините.

Asana няма вградена функция за проследяване на времето , което налага интегрирането на трети страни за наблюдение на работното време или продължителността на задачите.

Новите потребители често се сблъскват с трудности при усвояването на програмата поради големия брой функции и опции за персонализиране, което в началото може да изглежда прекалено сложно.

За всяка задача е позволен само един изпълнител, което ограничава сътрудничеството при споделените отговорности и често води до дублиране на задачите.

Интерфейсът може да изглежда сложен за основни нужди, особено когато прости проекти са вложени в прекалено много изгледи или функции.

Докато безплатният план покрива основните нужди, разширените функции като изглед на времевата линия, персонализирани полета и разширяване на размера на екипа са достъпни само при по-високите ценови нива.

💡 Съвет от професионалист: Чувствате се затруднени между мащабирането на съдържанието и поддържането на високо качество? Блогът „Как да автоматизирате създаването на съдържание“ ви показва как да използвате изкуствен интелект за обработка на повтарящи се задачи, за да можете да се съсредоточите върху стратегията, а не върху изтощението.

Алтернативни шаблони на Asana

Ако сте се сблъскали с ограничения при Asana, ClickUp предлага незабавни решения на много от тези проблеми. Софтуерът за календар за съдържание предлага вградено проследяване на времето, няколко изпълнители на задача и по-гъвкави работни процеси.

Ето 15 мощни шаблона за календар за съдържание от ClickUp, които помагат на екипите да създават, организират и проследяват съдържанието по-ефективно:

1. Шаблон за месечен календар за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте обема на съдържанието и видимостта на кампаниите едновременно с шаблона за месечен календар за съдържание на ClickUp.

Да предположим, че вашият екип планира пускането на продукт, серия от блогове за третото тримесечие и промотиране на лидерството в LinkedIn. За да сте сигурни, че няма да пропуснете крайните срокове, трябва да видите как тези потоци от съдържание се подреждат през седмиците, без да преминавате от една дъска към друга.

Шаблонът за месечен календар за съдържание на ClickUp ви предоставя консолидиран календарен изглед, който ви позволява да видите всичко на един поглед.

Те са създадени за планиране на високо ниво, като ви позволяват да проследявате кампании, да координирате ресурси и да определяте реалистични срокове месец по месец. С помощта на персонализирани полета за тип съдържание, дата на публикуване и назначени членове на екипа можете да предотвратите конфликти в графика и да гарантирате, че всяка част подкрепя вашата по-широка стратегия.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Вижте всяка кампания и публикация в един календар

Маркирайте елементите по тип, канал и собственик, за да поддържате балансирана месечна капацитет.

Плъзгайте дати и автоматично актуализирайте зависимости

✨ Идеални за: Мениджъри на съдържание, които координират множество потоци от съдържание в месечни графици.

🎥 Научете как да създадете цялостен работен процес за производство на съдържание с ClickUp:

2. Шаблон за седмичен календар за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Синхронизирайте публикациите, крайните срокове и отговорните лица за задачите за всеки седемдневен период с помощта на шаблона за седмичен календар за съдържание на ClickUp.

Ако вашият екип за съдържание работи на седмични спринтове, например публикува блог постове всеки понеделник, подготвя постове в социалните медии в средата на седмицата и преглежда черновите на бюлетини до петък, този шаблон ви дава точното ниво на контрол.

Шаблонът за седмичен календар за съдържание на ClickUp е идеален за динамични екипи, които трябва да управляват подробни седмични графици за публикуване, без да се затрудняват с електронни таблици.

Те са специално създадени, за да ви помогнат да групирате задачи, да координирате краткосрочни кампании и бързо да се адаптирате към промени в последния момент.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Планирайте седемдневен спринт със статус и отговорни лица

Групирайте работата по канали или теми, за да избегнете превключването между контексти.

Покажете задачите, които трябва да бъдат изпълнени днес, и просрочените задачи, за да направите ежедневните срещи по-ефективни.

✨ Идеални за: Маркетинг екипи, които работят на седмични спринтове или управляват повтарящи се работни потоци със съдържание.

💡 Професионален съвет: Управлявате кампании за няколко клиента, без да пропускате нищо? Какво е управление на маркетингови кампании (с примери и шаблони) ви показва как да оптимизирате процеса от планирането до изпълнението.

3. Шаблон за списък с календар за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Няколко членове на екипа допринасят за една кампания? Осигурете видимост с шаблона за списък на календара за съдържание на ClickUp.

Ако вашият екип предпочита структурирани списъци за проверка пред визуални табла и ви е необходим начин да действате бързо, без да превключвате изгледите, този шаблон на базата на списъци поддържа всичко ясно.

Шаблонът за списък с календар за съдържание на ClickUp е идеален за маркетолози, които искат да планират, график и публикуват съдържание без излишни усложнения.

Освен това ви предоставя линеен, сортируем списък със задачи, свързани със съдържанието, с крайни срокове, отговорни лица, статус и канали, така че да можете да управлявате създаването на съдържание като списък със задачи.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Управлявайте сортируем списък с крайни срокове, статус и канал.

Филтрирайте по изпълнител, етап или кампания, за да виждате само подходящата работа.

Редактирайте полета и дати едновременно, за да променяте графика безпроблемно.

✨ Идеални за: Координатори на съдържание и самостоятелни маркетолози, които предпочитат да работят с структурирани изгледи, базирани на списъци.

4. Шаблон за план за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Лесно свържете съдържанието с бизнес резултатите с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Вашият маркетинг директор току-що поиска тримесечна пътна карта за съдържанието, разбита по сегменти на аудиторията, етап на фунията и канал за разпространение... до края на деня.

За да постигнете това, се нуждаете от шаблона за план за съдържание на ClickUp. Този шаблон ви предоставя стратегическа рамка за организиране на инициативи за съдържание по кампании, аудитория и цели. Той е създаден, за да ви помогне да проследявате не само какво се създава, но и защо.

С персонализирани изгледи за блогове, видеоклипове и защитено съдържание можете да възлагате задачи, да планирате крайни срокове и да следите ефективността, като същевременно поддържате съгласуваност на съобщенията във всички формати.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Съпоставяйте инициативите с аудиторията, етапа на фунията и целите.

Проследявайте брифинги, активи и крайни срокове за всяка инициатива.

Преглеждайте напредъка с сегментирани изгледи

✨ Идеални за: Стратези по съдържание, които създават структурирани, сегментирани планове за съдържание за екипи, ориентирани към резултатите.

👀 Интересен факт: Най-старият известен календар датира от преди над 10 000 години. Археолозите са открили серия от 12 ями в Шотландия, за които се смята, че са служили за отбелязване на лунните месеци. Макар и да не е точно календар за блог, това показва, че склонността ни да планираме дати е древна.

5. Модерен шаблон за календар за социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и научете какво работи в реално време с шаблона за модерен календар за социални медии на ClickUp.

Да предположим, че управлявате три профила на марки, подготвяте съдържание за стартиране на две индустрии и отговаряте на заявки за промоции в последния момент от отдела по продажбите. Но освен това трябва да поддържате редовни публикации в Instagram, LinkedIn и X.

Шаблонът за модерен календар за социални медии на ClickUp е създаден точно за този вид хаос (прочетете: мултитаскинг).

Този шаблон използва единен табло за определяне на всички задачи: организирайте публикациите по платформи, определяйте отговорници, проследявайте резултатите в реално време и съгласувайте съобщенията в различните кампании.

С интегрирани изгледи за планиране, проследяване на цели и етикети за ефективност можете да останете гъвкави, без да губите от поглед дългосрочната стратегия.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Организирайте публикациите по платформи с цели и етикети.

Следете полетата за ефективност до задачите, за да оптимизирате навреме.

Координирайте графиците на няколко акаунта в една табло, за да поддържате постоянен ритъм.

✨ Идеален за: Мениджъри на социални медии, които работят с множество акаунти и кампании и се нуждаят от контрол в реално време и съгласуваност между каналите.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения с едновременното управление на кампании, създатели и календари за съдържание? Блогът „Управление на проекти в социалните медии през 2025 г.“ разяснява как да управлявате по-гладко и по-умно социални проекти... стъпка по стъпка!

6. Шаблон за график за публикуване в социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте календара си за публикуване чист, без да се налага да управлявате процеса в детайли, като използвате шаблона за график за публикуване в социалните медии на ClickUp.

Графиката ви е готова, текстът е одобрен, но екипът за видео все още редактира и никой не е сигурен коя публикация ще излезе първа. Всички работят, но последователността продължава да се променя.

Шаблонът за график за публикуване в социални медии на ClickUp решава този проблем, като предоставя на вашия екип централизиран график, в който всеки ресурс, формат и дата на публикуване са ясно обозначени. Той е създаден, за да ви помогне да координирате междуфункционални входни данни, копирайтинг, дизайн и видео, без да губите представа за цялостната картина.

Освен това можете да проследявате готовността на всяка публикация и да се уверите, че времето, редът и съобщенията остават непроменени във всички канали.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Подредете ресурсите, форматите и реда на публикуване, за да поддържате ясна последователност.

Проследявайте готовността с контролни списъци и статуси, за да не остане нищо наполовина свършено.

Синхронизирайте задачите между екипите, за да съчетаете копирането, дизайна и видеото.

✨ Идеален за: Екипи, които управляват публикации в различни формати, изискващи координация между съдържанието, дизайна и медиите.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

7. Шаблон за план за съдържание в социалните медии на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте предварително и координирайте между екипите, за да постигнете последователен тон във всички канали с шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp.

Една от най-често срещаните грешки, които правят екипите в социалните медии, е публикуването без ясна структура.

Ето как изглежда това: стартиране на кампания, при която тийзърът в Instagram се появява с седмица закъснение, нишката в Twitter никога не се публикува, а призивът за действие варира в различните платформи. Този сценарий често води до фрагментиране на посланието ви и до неговото забравяне.

Шаблонът за план за съдържание в социалните медии на ClickUp помага да се предотврати това, като предоставя на екипите централизирано пространство за планиране на специфично за платформата съдържание, свързано с ясни цели.

С този шаблон за медийно планиране можете дори да планирате всяка публикация с последователни съобщения, да назначите собственици на съдържанието и да планирате всичко предварително.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Определете темите на кампанията и вариантите на платформата.

Определете отговорници и дати за всяка публикация, за да проследявате отчетността.

Преглеждайте календара и списъка едновременно, за да поддържате връзка между стратегията и изпълнението.

✨ Идеални за: Социални екипи, които управляват мултиплатформени кампании, изискващи строга координация и последователност на посланията.

👀 Интересен факт: Думата „календар“ произхожда от римските данъчни регистри. Латинската дума calendae се отнасяла за първия ден от месеца, когато дълговете били дължими и счетоводните книги били уредени.

8. Шаблон за редакционен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Помогнете на екипите да останат отговорни дори при управлението на дългосрочни редакционни планове с шаблона за редакционен календар на ClickUp.

За разлика от основните календари за съдържание, които се ограничават до датите на публикуване, този шаблон ви дава видимост върху целия редакционен процес, от приемането на идеята до окончателното одобрение.

Шаблонът за редакционен календар на ClickUp е създаден за екипи, които управляват мултиформатно съдържание в блогове, имейли и кампании.

Освен това документът разполага със специални места за резюмета на съдържанието, крайни срокове, собственици и цикли на преглед, така че всяка част получава необходимото внимание, преди да бъде публикувана.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Управлявайте идеите чрез брифинги, чернови, рецензии и публикувайте

Проследявайте собствениците, крайните срокове и препятствията

Използвайте календара, за да балансирате дългосрочните и краткосрочните проекти.

✨ Идеални за: Редакционни екипи, които се занимават с блогове, бюлетини и съдържание за различни канали с многостепенна проверка.

9. Шаблон за редакционен календар на блога ClickUp

Получете безплатен шаблон Насладете се на структурирана система за обсъждане, възлагане, писане, преглед и публикуване на съдържание за блогове с шаблона за редакционен календар на ClickUp Blog.

Когато вашият блог е ключов канал за трафик, който подхранва SEO, лидерство в мисленето и кампании, ви е нужно нещо повече от лепящи се бележки или таблица в Notion.

Този шаблон е специално създаден за екипи, които третират публикуването като процес, а не като хаос.

Шаблонът за редакционен календар на ClickUp Blog ви дава пълна видимост на статуса на всяка публикация, назначения автор и крайни срокове, като същевременно разкрива пропуските в процеса, преди те да се превърнат в проблеми. С достъп до календара на ClickUp можете да организирате публикациите в блога по тема, етап на фунията или тип съдържание и да зададете реалистични крайни срокове.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Маркирайте публикациите по тема, SEO фокус и етап на фунията.

Назначавайте автори и рецензенти с крайни срокове, за да поддържате предвидима производителност.

Визуализирайте процеса в календар или списък, за да откриете затрудненията навреме.

✨ Идеални за: Редактори на блогове, маркетинг специалисти и самостоятелни автори, които искат пълен контрол над графика за публикуване на блога си.

10. Шаблон за календар на подкасти ClickUp

Получете безплатен шаблон Работите с разпръснат продуцентски екип? Останете в крак с шаблона за календар на подкасти на ClickUp.

Шаблонът за календар на ClickUp Podcast превръща производството на подкасти в повтаряем и организиран процес.

Ето как: От идеята до промотирането, този шаблон предоставя на екипите централизирано място за управление на задачи, разпределяне на роли и визуализиране на крайни срокове. Той ви позволява да планирате предстоящи епизоди, да разпределяте задачи на редактори и водещи и да определяте крайни срокове за записване и публикуване.

Освен това, с календарния и списъчния изглед можете да проследявате всеки етап от производството, да се погрижите за логистиката на гостите и да поддържате последователен график за публикуване.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Планирайте епизоди с задачи за резервиране, записване, редактиране и промотиране.

Проследявайте логистиката и активите на гостите на едно място

Планирайте публикациите в календара

✨ Идеален за: Екипи за подкасти и самостоятелни творци, които се нуждаят от структуриран работен процес, за да поддържат епизодите организирани и в график.

11. Шаблон за редакционен календар за съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте писателите, редакторите и заинтересованите страни около целите на кампанията, като използвате шаблона за редакционен календар за съдържание на ClickUp.

Ясната редакционна структура често отличава ориентираната към резултати стратегия за съдържание от разпръснатите блог публикации.

Шаблонът за редакционен календар за съдържание на ClickUp е създаден за маркетингови екипи, които се нуждаят от пълна видимост на това, което се създава, защо е важно и кога ще бъде публикувано.

Шаблонът помага да се съгласуват писателите, редакторите и заинтересованите страни около целите на кампанията, като картографира всяко съдържание от краткото описание до промоцията. Освен това, маркетинговите екипи в ClickUp се възползват от вграденото проследяване на задачите, разпределянето на роли и управлението на крайните срокове за всеки етап от производството.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Съгласувайте съдържанието с целите на кампанията и ключовите показатели за ефективност (KPI).

Координирайте с автори, дизайнери и заинтересовани страни.

Отчитайте статуса по кампания или формат

✨ Идеални за: Екипи за съдържателен маркетинг, които управляват дълги, мултиформатни кампании със строги срокове и стратегически цели.

12. Шаблон за промоционален календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете ясна представа за предстоящите инициативи с шаблона за промоционален календар на ClickUp.

Календарът ви за четвъртото тримесечие включва коледна разпродажба, стартиране на Черния петък и пакет за края на годината. Всяка от тези категории е собственост на различни екипи с припокриващи се графици.

Без централизиран календар рискувате да се изчерпите от промоции, да се получи вътрешна объркване или, още по-лошо, да публикувате противоречиви съобщения.

Шаблонът за промоционален календар на ClickUp е създаден, за да предотврати това. Този шаблон предоставя на вашия екип единен източник на информация за планиране, организиране и проследяване на всяка промоция. Можете да картографирате кампаниите по продуктова линия, да назначите отговорници и да маркирате междуфункционални зависимости, за да избегнете конфликти.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Централизирайте промоциите по продуктова линия и канал

Маркирайте зависимостите между екипите, за да поддържате реалистична последователност.

Споделяйте един промоционален изглед, за да поддържате последователност на съобщенията навсякъде.

✨ Идеални за: Маркетинг и продуктови екипи, които управляват припокриващи се промоции в различни канали и отдели.

13. Шаблон за календар за публикуване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Мащабирайте продукцията, без да жертвате съня си, с шаблона за календар за публикуване на ClickUp.

Когато аудиторията ви вижда постоянен поток от актуално и подходящо съдържание, тя започва да се доверява на вашата марка. Ето защо последователността е от съществено значение за изграждането на дългосрочно доверие.

Шаблонът за календар за публикуване на ClickUp ви помага да постигнете тази последователност, като предоставя на екипа ви ясна, централизирана система за управление на всеки блог пост, актуализация в социалните медии и съобщение.

Вместо да се затрупвате с крайни срокове в различни инструменти или канали, можете да получите ясна представа за това, което е планирано, което е в процес на преглед и което изостава, за да поддържате надежден ритъм на публикуване.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Проследявайте планирани, в процес на преглед и забавени елементи.

Групирайте по канал или собственик, за да направите обхвата и капацитета ясни.

Използвайте повтарящи се задачи за система, базирана на серии, за да гарантирате последователност.

✨ Идеални за: Маркетинг и съдържателни екипи, ангажирани с изграждането на доверие у аудиторията чрез навременни и организирани публикации.

14. Шаблон за календар на кампании на ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте безпроблемно множество точки на контакт в съдържанието, имейлите и рекламите с шаблона за кампании на ClickUp.

Това, което отличава този шаблон, е способността му да свързва целите на кампанията с тактическото изпълнение, така че не само планирате задачи, но и проследявате въздействието им.

Шаблонът за календар на кампании на ClickUp е създаден за управление на многофазови кампании с подвижни части между екипите.

Независимо дали пускате продукт на пазара или провеждате кампания за привличане на потенциални клиенти, този шаблон за маркетингов план ви позволява да планирате графици, да разпределяте междуфункционални задачи и да визуализирате зависимости, за да гарантирате, че кампаниите ще останат съгласувани от началото до края.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Начертайте фази, етапи и зависимости, за да запазите цялостната картина видима.

Разпределяйте междуфункционални задачи с дати, за да се гарантира изпълнението им според плана.

Следете полетата за въздействие до задачите, за да свържете решенията с целите.

✨ Идеални за: Маркетинг екипи, които управляват кампании на високо ниво с много участници и резултати.

15. Шаблон за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете пълна видимост на всеки етап от производството с шаблона за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp.

Мащабирането на съдържанието може да изглежда привлекателно, но може да се превърне в прекалено голямо предизвикателство, когато трябва да управлявате десетки брифинги, чернови URL адреси, CMS статуси и графици за публикуване в различни инструменти.

Шаблонът за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp е създаден за екипи с висока производителност, които трябва да работят бързо, без да губят от качеството.

Той централизира създаването на списъци с нерешени задачи, разпределянето на задачи и графиците за производство в едно работно пространство. Освен това получавате преглед на месечната продукция, собствеността върху задачите и връзки към чернови в реално време.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон

Стандартизирайте брифинги, статуси и контролни списъци

Проследявайте месечния обем и собствеността

Покажете линкове към чернови и статуса на CMS

✨ Идеални за: Маркетинг и съдържателни екипи, които произвеждат големи обеми съдържание в множество канали и се нуждаят от структура, без да забавят работата си.

ClickUp и отброяване до последователност на съдържанието

Започнахме с твърдението, че календарите за съдържание са жизненоважни за планирането, но те са много повече от това. Шаблоните елиминират догадките, като предлагат готови за употреба рамки, така че екипът ви да прекарва по-малко време в организиране.

Макар шаблоните на Asana да ви дават добра отправна точка, екипите често се сблъскват с препятствия, когато работните процеси изискват повече гъвкавост, автоматизация или междуфункционална видимост. Ето тук ClickUp поема щафетата.

ClickUp е пълен работен процес с структура, изгледи и шаблони, които поддържат всеки вид проект със съдържание, от имейли за въвеждане до стартиране на кампании.

Както казва Алексис Валентин, ръководител на отдела за глобално бизнес развитие в Pigment:

С ClickUp намалихме времето, необходимо за разпределяне и изпълнение на задачите, от няколко дни до няколко часа. Сега хората знаят кои задачи са в очакване за тяхното въвеждане и какво трябва да направят – нещо, което е кошмар да се организира по имейл. Благодарение на шаблоните, мениджърите са на един клик разстояние от създаването на табла за въвеждане за всеки нов член на екипа. Това променя играта.

Дайте на екипа си инструментите, необходими за да бъде в крак с времето, като се регистрирате в ClickUp още днес!