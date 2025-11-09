Топ 11 алтернативи на Tanka AI за интелигентно сътрудничество в екип

Във всеки екип има моменти, в които някой задава въпрос и вие знаете, че отговорът се намира някъде, например в бележките от среща, в чат или в някой заровен документ.

Инструменти като Tanka AI обещават да решат този проблем. С разрастването на екипите обаче те могат да се сблъскат с пречки пред производителността при извличането на знания в голям мащаб.

Въпреки че дългосрочната му памет е впечатляваща, системата понякога има халюцинации, пропуски в контекста между платформите и технически пречки при синхронизирането в реално време, което може да разочарова потребителите.

Ако обмисляте различните възможности, има няколко алтернативи на Tanka AI, предназначени за управление на знания и сътрудничество. Нека разгледаме по-отблизо 11 от тях, които може да подхождат на стила на работа на вашия екип. 💎

Най-добрите алтернативи на Tanka AI на един поглед

Нека разгледаме кратко сравнение на най-добрите AI комуникационни инструменти, като Tanka. 🧑‍💻

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени* ClickUp Централизирано сътрудничество по задачи и работни потоци на знания Размер на екипа: Индивидуални лица, екипи от средния пазар и предприятия AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, чатове на базата на задачи, Enterprise Search, Autopilot Agents, преобразуване на чат в задача Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Notion AI Унифицирано управление на знанията и създаване на документи Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия и хибридни екипи Генериране на страници с помощта на AI, търсене в цялото работно пространство, предложения за писане, съобразени с контекста, автоматизация на последващите действия. Безплатен пробен период; Платените планове започват от 8 $/месец. Tana AI-структурирани знания и сътрудничествоРазмер на екипа: Стартиращи компании, изследователски екипи и лица, фокусирани върху знанията Супертагове, двупосочно свързване на възли, AI асистент за анализи, устойчиви AI работни потоци, базирани на дългосрочна памет Безплатно; Платените планове започват от 10 $/месец Otter. ai Транскрипция на срещи в реално време и автоматизация на бележкиРазмер на екипа: Фрийлансъри, преподаватели и хибридни екипи Транскрипции на живо, проследяване на говорители, обобщения на задачи за действие и записване на срещи въз основа на календара Безплатно; Платените планове започват от 16,99 $/месец. Perfect Memory Дългосрочна цифрова памет и проследимост Размер на екипа: Предприятия с високи изисквания за съответствие и изследователски екипи Индексиране, съобразено с контекста, дългосрочен достъп до архиви, свързване на памети от различни източници Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец на потребител. Flock Екипен чат и споделена памет Размер на екипа: Стартиращи компании, малки и средни предприятия и растящи хибридни екипи Канално базирани съобщения, споделени бележки, напомняния, богата история на файловете Безплатно; Платените планове започват от 6 $/месец на потребител Chanty Съобщения в екип с управление на задачиРазмер на екипа: Малки отдалечени екипи и свободни професионалисти Неограничена история на съобщенията, чатове на базата на задачи, действия, предложени от AI Безплатно; Платените планове започват от 4 $/месец MyChat Локално съобщаване и споделяне на файлове за сигурна вътрешна комуникацияРазмер на екипа: Средни предприятия Самостоятелно хоствани съобщения, криптирани данни, контрол на достъпа въз основа на роли, файлов сървър Персонализирани цени TwinMind Използване на изкуствен интелект за възстановяване на разговори и сътрудничествоРазмер на екипа: Аджайл екипи и консултанти Контекстуални резюмета, въпроси и отговори на базата на низове, AI за извличане на спомени, групиране на историята на диалозите Безплатно; Платените планове започват от 15 $/месец Mem AI Пасивно събиране и извличане на знанияРазмер на екипа: Индивидуални потребители и малки екипи за съвместна работа Автоматично възстановяване на контекста, картографиране на паметта на базата на потока и интегрирана памет на работното пространство. Безплатно; Платените планове започват от 10 $/месец Slack (AI) Комуникация в екип на корпоративно ниво с интелигентно възстановяванеРазмер на екипа: Разпределени и мултифункционални големи екипи AI обобщения, интелигентни напомняния, взаимодействия, съобразени с паметта, автоматично записване на низове Безплатен пробен период; Платените планове започват от 7,25 $/месец на потребител.

Защо да търсите алтернативи на Tanka AI?

Макар Tanka AI да предлага мощни функции за памет и сътрудничество, тя може да не е идеалният избор за всеки екип. Ето някои от причините за това:

Ограничени възможности за персонализиране според специфичните нужди на екипа

Припокриващи се функции с инструменти за управление на AI проекти , които вече използвате

Цени, които може да не са подходящи за по-големи екипи

Пропуски в интеграцията с вашия съществуващ технологичен стек

Предпочитания за различни AI модели или подходи

🔍 Знаете ли, че... Еволюцията на обработката на естествен език (NLP) положи основите на днешните системи за управление на знания, задвижвани от изкуствен интелект. Ранните изследвания през 40-те и 50-те години на миналия век се сблъскаха с комплексността на езика. Изследователи като Ноам Чомски подчертаха ограниченията на машинно разбиране. Въпреки това, пробивите в логическите парадигми, програми като SHRDLU и в крайна сметка вероятностните модели пренасочиха областта към практични приложения.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Tanka AI?

Идеалната алтернатива трябва да включва функциите на Tanka AI и да предоставя добавена стойност в областите, които са най-важни за вашия екип. Обърнете внимание на:

Дългосрочна памет: Възможност да си спомняте минали разговори, решения и бизнес контекст, за да не губи екипът ви време в повтаряне на информация.

Интелигентна автоматизация: Функции, които изготвят отговори, обобщават теми и се занимават с повтарящи се комуникационни задачи, за да облекчат работната натовареност.

Безпроблемна интеграция: Съвместимост с инструменти като Slack, Teams или Съвместимост с инструменти като Slack, Teams или платформи за управление на проекти , за да поддържате свързани работните процеси.

Мащабируеми цени: Планове, подходящи за по-малки екипи, които предлагат възможност за растеж без рязко увеличение на разходите.

Гъвкавост на работния процес: Опции за персонализиране на процесите, разрешенията и изгледите, така че инструментът да се адаптира към начина, по който работи вашият екип.

Сигурност на данните: Вградени защитни мерки и стандарти за съответствие за защита на чувствителна бизнес информация.

Лесно приложение: Изчистен интерфейс и лесно въвеждане, които помагат на членовете на екипа да започнат да го използват ефективно от първия ден.

Най-добрите алтернативи на Tanka AI

Ето нашите най-добри предложения за най-добрите алтернативи на Tanka AI! 👇

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (най-доброто решение за оптимизиране на комуникацията и повишаване на продуктивността в едно цялостно решение)

Покажете контекста на проекта незабавно с помощта на ClickUp Brain в цялото си работно пространство

ClickUp обединява всички ваши работни приложения, данни, комуникация и работни процеси в едно напълно свързано епицентър за вашата работа. Забравете за преминаването между приложения, страници и чат, т.е. Work Sprawl, само за да свършите работата си.

Като конвергентна AI работна среда, ClickUp елиминира превключването на контекста, като предоставя 100% контекст и централно, интелигентно място за съвместна работа на хора и агенти.

Тъй като запазва паметта, автоматизацията и комуникацията, свързани с вашата работа, не е необходимо да инвестирате в множество AI инструменти и да се справяте с разрастването на AI, което е все по-голямо предизвикателство за бързоразвиващите се организации. Това го прави една от най-силните алтернативи на Tanka AI за екипи, които не могат да си позволят да загубят контекста.

Намерете това, от което се нуждаете, без да се налага да го търсите с Enterprise Search.

Използвайте ClickUp Enterprise Search, за да търсите задачи, бележки от срещи, файлове, данни и др.

Следващата алтернатива, ClickUp Enterprise Search, дава на екипите възможност да задават въпроси и да извличат контекст от цялото си работно пространство. Например, когато маркетинг мениджърът търси „Бюджет за кампания за третото тримесечие“, инструментът показва таблицата с бюджета, задачата за одобрение и свързания документ за кампанията. Нов член на екипа, който се включва в кампанията, веднага вижда цялостната картина, без да се налага да задава въпроси.

Заедно тези функции дават на екипите това, което те се опитват да постигнат сами: свързана памет, автоматизирани работни процеси и разговори, свързани с доставката.

Припомнете си историята на проекта, без да се налага да я преразказвате

ClickUp Brain свързва разговори, документи и задачи, за да можете да намирате отговорите незабавно.

Намерете бързо подходящи отговори от работното си място с помощта на ClickUp Brain.

Да предположим, че на продуктовия мениджър е зададен въпросът: „Какъв е статуса на мобилния процес на регистрация?“ ClickUp Brain извлича най-новите актуализации на задачите, предишни отзиви и документа, в който са финализирани промените. По този начин продуктовият мениджър може да отговори с увереност за секунди, вместо да рови в стари актуализации.

Гледайте този клип, за да разберете как ClickUp Brain ви помага да се ориентирате по-добре в работното си пространство:

Унифицирано търсене в приложения и уеб с Brain MAX

Brain MAX отива още по-далеч, като предлага унифицирана платформа, предназначена за повишаване на производителността на предприятията. Тя ви позволява да търсите незабавно във всички свързани приложения – като ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и дори в интернет – така че можете бързо да намирате файлове, документи и прикачени файлове, без да превключвате между платформите.

С усъвършенстваната си функция Talk to Text можете да задавате въпроси, да диктувате бележки и да управлявате работата си напълно без ръце, където и да сте.

За разлика от други фрагментирани инструменти, Brain MAX замества десетки несвързани AI платформи и използва премиум AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно мощно, готово за корпоративно използване решение, което е дълбоко контекстуално и пригодено към вашите специфични работни процеси. Откажете се от разрастването на AI инструментите, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и др.

Оставете AI агентите да се занимават с рутинната работа

Разгледайте ClickUp Agents, за да автоматизирате ръчната работа и да споделяте информация, дори когато сте далеч

ClickUp Agents намалява ръчната работа, която отнема от времето на мениджъра. Prebuilt Agents се занимава с рутинните действия, докато персонализираните се адаптират към вашите работни процеси. Например:

Агент за ежедневно обобщение: Събира актуализации от всички активни задачи и изпраща сутрешно обобщение на екипа.

Агент за сортиране на билети: Сканира нови заявки, маркира ги според спешността им и ги разпределя автоматично.

Агент за проследяване на срещи: Чете качените бележки от срещи, идентифицира действия, които трябва да бъдат предприети, и създава задачи.

Вземете например агента за сортиране на билети. Мениджърите на поддръжката вече не трябва да разпределят ръчно всеки проблем. Критичните заявки се препращат незабавно към правилния собственик, което поддържа бързите времена за отговор.

Поддържайте обратната връзка свързана с доставката с Chat

Обратната връзка често се губи, когато се намира в отделни приложения. ClickUp Chat решава този проблем, като поддържа разговорите близо до работата.

Превърнете обратната връзка за дизайна в задачи в ClickUp Chat

Например, по време на преглед на дизайна, член на екипа коментира: „Бутонът за регистрация трябва да се премести над сгъвката“. Този коментар се превръща директно в задача в ClickUp, свързана с дизайна, което гарантира, че няма да бъде пропуснат по време на изпълнението.

Най-добрите функции на ClickUp

Превключвайте между AI модели: Използвайте Използвайте ClickUp Brain MAX , за да изберете подходящия AI модел (ChatGPT, Claude или Gemini) за проучвания, писане или актуализиране на задачи.

Записвайте контекста на срещите: Генерирайте автоматично транскрипти, резюмета и задачи за действие с Генерирайте автоматично транскрипти, резюмета и задачи за действие с AI Notetaker на ClickUp

Превърнете речта в задачи: Преобразувайте гласовите бележки в структурирани актуализации, задачи или документи, като използвате Преобразувайте гласовите бележки в структурирани актуализации, задачи или документи, като използвате Talk-to-Text в ClickUp

Поддържайте връзка с писането: Свържете съдържанието директно със задачи, обратна връзка и актуализации на проекти в Свържете съдържанието директно със задачи, обратна връзка и актуализации на проекти в ClickUp Docs.

Бързо намиране на документи: съхранявайте и търсете всички бележки, транскрипти и документи на едно място чрез Docs Hub.

Пишете, без да започвате от нулата: Превърнете подсказки или бележки в чернови, конспекти или актуализации Превърнете подсказки или бележки в чернови, конспекти или актуализации с помощта на ClickUp Brain

Ограничения на ClickUp

Екипите често трябва да инвестират време в настройка и персонализиране, преди работните процеси да започнат да протичат гладко.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (10 385+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

Новият Brain MAX значително подобри моята продуктивност. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

📮 ClickUp Insight: 34% от служителите не се чувстват комфортно да задават въпроси на работното място, а 14% се опитват да намерят отговорите сами. Когато хората се колебаят да потърсят помощ, това често е сигнал, че не се чувстват напълно приети или включени в процеса на обучение на екипа. Решението? Изграждане на път без осъждане, по който хората да се учат от съществуващите бази от знания и да разберат процесите в свой собствен темп. Управлението на знанията на ClickUp, състоящо се от ClickUp Brain и Connected Search, помага на служителите да получат отговори на своите въпроси и да търсят в работната среда, както и в интегрирани приложения на трети страни. Вече не е нужно да се притеснявате да задавате „очевидни“ въпроси или да прекъсвате другите.

2. Notion AI (Най-доброто за интегриране на паметта в работната среда)

чрез Notion

Notion AI превръща съществуващото ви работно пространство в асистент с памет, който запомня всеки документ, бележка от среща и подробности за проект, които сте съхранили. За разлика от основните чат инструменти, той поддържа контекста в цялата ви база от знания, като прави връзки между стари бележки по проекти и текущи дискусии.

Чатботът с база от знания отговаря на запитвания, като активно извлича релевантна информация от документи, които са на месеци и са пряко свързани с текущия ви разговор. Това създава работно пространство за непрекъснато учене, където миналите познания автоматично влияят на настоящите решения.

Най-добрите функции на Notion AI

Търсете в цялата история на работното си пространство, като използвате въпроси на естествен език.

Създавайте обобщения на проекти, които се позовават на предишни бележки и решения от срещи.

Създавайте съдържание, което поддържа последователност с вашия съществуващ стил на документиране.

Превърнете разпръснатите бележки в структурирани планове за действие с исторически контекст.

Ограничения на Notion AI

Необходима е съществуваща настройка на работното пространство Notion, преди AI функциите да станат наистина ценни.

Функционалността на паметта зависи до голяма степен от това колко добре организирате първоначалните си данни.

Цени на Notion AI

Безплатна пробна версия

Плюс : 12 долара на член/месец (само пробна версия на Notion AI)

Бизнес: 24 долара на член/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,6/5 (7115+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2610+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion AI?

Потребител на Reddit споделя:

Създадох голяма Notion настройка с графици на проекти, взаимозависимости, протоколи, теми за обсъждане, задачи и т.н., а Notion AI е изключително полезен. Един пример: записвам среща на екипа и получавам доста добро резюме и последващи действия, които се генерират автоматично. Казвам на AI да добави тези действия към таблицата ми със задачи, да добави крайни срокове и отговорности въз основа на обсъденото по време на разговора и да направи предложения за проектите, за които става дума...

3. Tana (Най-доброто за картографиране на паметта, базирано на взаимоотношения)

чрез Tana

Tana работи на принцип, който се различава фундаментално от линейните чат инструменти. Всяка информация се превръща в свързан възел, който с времето изгражда взаимоотношения. Тя създава трайна памет чрез супертагове и двупосочни връзки.

Когато споменете проект, клиент или идея, системата автоматично извежда всички свързани дискусии, решения и документи от всеки период от време. Този подход имитира начина, по който всъщност работи човешката памет, където споменаването на една концепция предизвиква спомени за свързани преживявания и знания.

Най-добрите функции на Tana

Създайте автоматични връзки между разговори и свързани възли на знания.

Създавайте персонализирани супертагове, които улавят контекста на повтарящи се теми и проекти.

Получете достъп до AI асистент, който разбира взаимоотношенията между различни типове информация.

Генерирайте информация чрез анализ на моделите в свързани разговори и документи.

Ограничения на Tana

Изисква последователно маркиране и организация, за да се максимизира ефективността на паметта.

Ограничена интеграция със съществуващите платформи за електронна поща и съобщения

Цени на Tana

Безплатно

Плюс: 10 $/месец

Pro: 18 $/месец

Оценки и рецензии за Tana

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tana?

Нека разгледаме този отзив в Reddit:

Tana ми позволява просто да пиша съдържание и да прилагам етикет. Не е нужно да мисля за папки или структура. Просто прилагам етикет и знам, че информацията може лесно да бъде намерена отново! Най-големият недостатък за мен в момента е липсата на истинско мобилно приложение за четене/запис. Не ме разбирайте погрешно, Tana Capture е страхотно. Но аз съм постоянно в движение и се налага да се връщам към съдържанието си.

🧠 Интересен факт: Корените на управлението на знанията датират от преди над 5000 години. От шумерските плочки до пирамидите в Гиза, построени през 2560 г. пр.н.е., строителството е било ръководено от подробни записи.

4. Otter. ai (Най-доброто за запаметяване на разговори)

Otter. ai решава фундаменталния проблем с загубата на важна информация по време на разговори. Докато повечето инструменти за съобщения записват само писмен текст, този инструмент създава търсима памет от устни дискусии, екипни срещи и телефонни разговори.

Тази алтернатива на Tanka AI използва изкуствен интелект за водене на бележки, идентифициране на ключови решения, действия и важен контекст. С OtterPilot можете дори да се присъедините към Zoom, Google Meet или Microsoft Teams от ваше име, да заснемете слайдове и да изпратите бележките автоматично.

Най-добрите функции на Otter. ai

Идентифицирайте и извличайте автоматично задачи за действие от записани дискусии.

Използвайте AI за бележки от срещи с обобщения, които подчертават ключовите решения и важния контекст.

Търсете в месеци наред история на разговорите, като използвате конкретни ключови думи или теми.

Споделете спомени от разговори с членове на екипа, които са пропуснали оригиналните дискусии.

Ограничения на Otter. ai

Ограничено до аудио разговори, не се интегрира с платформи за текстови съобщения.

Точността намалява значително в шумна среда или при наличието на няколко говорители.

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (95+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво сподели един потребител на Reddit:

Обичам го. Използвам го всеки ден за срещи. Транскриптите се нуждаят от малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като направя това, Otter bot е страхотен. Моля го да ми прави обобщения, да създава чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговори за неща като основни причини и други.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research, за период от три години организациите, които използват ClickUp, са постигнали приблизително 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI) . Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

5. Perfect Memory (Най-доброто за всеобхватна цифрова памет)

чрез Perfect Memory

Perfect Memory използва радикален подход към паметта за разговори. Той автоматично записва и индексира всичко, с което взаимодействате в цифров формат. Всяка електронна поща, документ, уеб страница и разговор става част от база данни с възможност за търсене, която AI може да използва като референция по време на бъдещи дискусии.

С този пасивен подход не е необходимо да организирате или маркирате съдържанието си ръчно; дигиталният асистент знае историята ви. Задвижван от GPT-4 и други модели, той може също да обобщи деня ви, да изготви отговори или да ви подготви с напомняния от минали разговори.

Най-добрите функции на Perfect Memory

Генерирайте информация, като свържете данни от различни периоди и платформи.

Гарантирайте поверителността с криптиране и възможност за спиране на записването в режим на инкогнито или частно сърфиране.

Нека прочете целия текст на екрана с помощта на OCR и го съхрани локално на вашето устройство.

Ограничения на Perfect Memory

Изисква значително време за настройка, за да се свърже и индексира цялата информация.

Ограничен контрол върху това коя информация се приоритизира при възстановяване на паметта

Цени на Perfect Memory

Безплатно

Pro: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Perfect Memory

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... След смъртта на Александър Велики през 323 г. пр.н.е., неговият наследник Птолемей I Сотер се стреми да създаде център за обучение в град Александрия. Библиотеката в Александрия е построена, за да съхранява над 500 000 папируса с литературни произведения и текстове по история, право, математика и наука.

⚙️ Бонус: Вземете тези шаблони за комуникационни планове, за да оптимизирате обмена на съобщения, да поддържате съгласуваност между заинтересованите страни и да спестите време с готови за употреба структури.

6. Flock (Най-доброто за организирани низове от спомени на екипа)

чрез Flock

Flock подхожда към паметта на екипа чрез структурирана организация на разговорите, а не чрез изкуствен интелект. Въпреки че не разполага с проактивните функции за памет на Tanka AI, Flock се отличава в съхраняването на знанията на екипа чрез организирани дискусии и споделяне на файлове, които могат лесно да бъдат възстановени по-късно.

Платформата позволява организиране на дискусии чрез частни и публични канали, като дава възможност на екипите да разделят темите в специализирани пространства. Можете да премествате с плъзгане и пускане множество документи, изображения или фрагменти от код в съобщенията.

Той ви позволява също така бързо да намирате споделено съдържание по-късно чрез централизирано приложение „Файлове“, което подчертава както закачените съобщения, така и споделеното съдържание.

Най-добрите функции на Flock

Поддържайте пълна история на съобщенията, която членовете на екипа могат да преглеждат по всяко време.

Споделяйте файлове и документи директно в контекста на разговора.

Настройте автоматични напомняния и работни процеси, които се позовават на предишни разговори.

Ограничения на Flock

Разчита на ръчна организация, а не на AI-базирана памет и разпознаване на контекста.

Не може да анализира моделите на разговорите или да генерира прозрения като алтернативите, базирани на изкуствен интелект.

Цени на Flock

Безплатно

Enterprise: 12 $/месец на потребител

Pro: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Flock

G2: 4. 4/5 (270+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (340+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Flock?

В рецензия на Capterra се казва:

По време на работата ми с Flock най-голямото постижение е управлението на времето. Flock спестява време и позволява работата да се свърши по най-простия начин. Незабавните съобщения подобряват яснотата при всяко упражнение и проект. Отново, интеграцията в този софтуер е доста ефективна. Flock е лесен за използване и приложението му е базирано на практиката. Доста впечатляващ инструмент.

📖 Прочетете също: Алтернативи на Flock за екипно сътрудничество

7. Chanty (Най-доброто за проста непрекъснатост на разговора)

чрез Chanty

Chanty се фокусира върху поддържането на непрекъснатостта на разговора чрез постоянни чат низове, а не чрез сложни системи за памет. То гарантира, че дискусиите в екипа запазват контекста си във времето чрез неограничена история на съобщенията (дори и при безплатните планове!) и лесна функция за търсене.

Макар да не предлага сложните функции за памет на Tanka AI, приложението за комуникация в екип позволява на членовете на екипа да продължат дискусиите точно от мястото, където са ги прекъснали. „Teambook“ е централизиран хъб, който обединява разговори, задачи, закачени съобщения, файлове и връзки.

Най-добрите функции на Chanty

Превърнете важните съобщения в постоянни задачи, които запазват контекста.

Споделяйте лесно историята на разговорите с новите членове на екипа, които се нуждаят от контекст.

Интегрирайте ги с други инструменти във вашия технологичен набор, като Google Drive, Trello, GitHub и Dropbox.

Ограничения на Chanty

Без AI-базирани функции за памет или проактивни предложения за контекст

Ограничена възможност за свързване на разговори по различни теми или периоди от време

Цени на Chanty

Безплатно

Бизнес: 3 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Chanty?

Според рецензия на G2:

Chanty предлага чудесна възможност да превърнете разговорите в задачи и да ги проследявате, без да се губите сред съобщенията. Много е лесно да се справяте с минали референции благодарение на неограничения достъп до историята на чата. Намирам за много полезни и плавността на връзката, качеството на аудио-видео връзката както при групови, така и при индивидуални срещи, както и възможността да показвам екрана си, за да споделям документи за съвместна работа.

8. MyChat (Най-доброто решение за сигурна организационна памет)

чрез MyChat

MyChat решава проблема със сигурността на паметта за разговори, като предоставя на организациите пълна собственост върху техните комуникационни данни. За разлика от алтернативите на Tanka AI, базирани в облака, той е изцяло самохостинг. Това гарантира, че чувствителните дискусии и натрупаните знания никога не напускат вашите вътрешни сървъри.

С разрешения, базирани на роли, само оторизирани членове на екипа имат достъп до историята на разговорите, което поддържа контекста както частен, така и организиран. Освен това MyChat поддържа верижни разговори, споделяне на файлове и история с възможност за търсене.

Той предлага и функции като статус на присъствие, потвърждения за доставка на съобщения, проверка на правописа и чат, вграден в уебсайта.

Най-добрите функции на MyChat

Получете групови и частни чатове, прехвърляне на файлове и папки, вградена Kanban табло за планиране на проекти и табло за обяви за цялата компания.

Получете достъп до висококачествени гласови и видео разговори с ниска латентност, с възможност за споделяне на екрана, поддържана от WebRTC.

Интегрирайте с Active Directory за управление на потребители, споделяне на файлове с плъзгане и пускане и списъци с контакти (включително лични и фирмени структури).

Ограничения на MyChat

Интерфейсът е остарял и труден за навигация.

Ограничен мобилен достъп до историята на разговорите в сравнение с алтернативите, базирани в облака.

Цени на MyChat

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MyChat

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MyChat?

От рецензия в G2:

Споделянето на файлове е много лесно и сигурно. Цялостният интерфейс е много лесен за навигация и работи дори при бавна интернет връзка. Използвам тези инструменти отдавна и забелязвам, че качеството на видеосъобщенията е много добро и работи перфектно. Опцията за споделяне на екрана също е много лесна за използване... Срещам проблем с бавността при споделяне на екрана с екипите, а цените са малко високи.

9. TwinMind (Най-доброто за проучване на паметта чрез разговор)

чрез TwinMind

TwinMind работи дискретно на вашия смартфон или в браузъра ви, записвайки аудио в реално време (без да съхранява сурови записи) и преобразувайки всичко в търсена памет. Инструментът за изкуствен интелект на работното място предоставя обобщения, предложения в реално време и инструменти за изготвяне на имейли или последващи действия от вашите разговори.

Всичко това се случва локално, като се защитава вашата поверителност и се минимизира изразходването на батерията, дори при непрекъсната работа в продължение на над 12 часа. Безплатният план е особено щедър: неограничени часове за транскрипция и неограничени AI чатове, с поддръжка на над 100 езика и опционални облачни резервни копия, подкрепени с криптиране.

Най-добрите функции на TwinMind

Задавайте последващи въпроси, за да се задълбочите в конкретни контексти на разговорите.

Генерирайте обобщения на теми и модели на разговори чрез диалог.

Позволете му да научи вашите предпочитания за комуникация и да адаптира възпроизвеждането на паметта съответно.

Ограничения на TwinMind

Все още се разработват функции за цялостна памет за разговори

Ограничена интеграция със съществуващите платформи за съобщения и системи за електронна поща

Цени на TwinMind

Безплатно

Pro: 15 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TwinMind

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Управлението на знанията беше формализирано, след като Питър Дракър, често наричан „бащата на съвременното управление“, въведе термина „работник на знанието“. Той ги определи като лица, чиято основна задача е да работят с информация, да я използват творчески и да я прилагат за решаване на проблеми.

10. MemAI (Най-доброто за пасивно изграждане на памет за разговори)

чрез MemAI

MemAI наблюдава моделите на комуникация, дискусиите по проекти и процесите на вземане на решения, за да създаде цялостна памет на организационното знание. Този подход на базата на опит означава, че вашият асистент за разговори става по-интелигентен с течение на времето, без да добавя работа към ежедневната ви рутина.

Това, което отличава платформата, е способността й да идентифицира повтарящи се теми и идеи в разговорите, помагайки на екипите да забележат тенденции, които иначе биха останали незабелязани. Вместо просто да припомня факти, тя синтезира знанията в практически изводи, което прави организационната памет стратегически полезна.

Най-добрите функции на MemAI

Свържете разговорите между различни платформи и периоди от време без ръчно свързване.

Генерирайте проактивни предложения въз основа на натрупаната памет за разговори и модели.

Маркирайте минали решения, подобни разговори или свързани документи, за да избегнете дублиране.

Ограничения на MemAI

Загриженост за поверителността при автоматичното наблюдение и анализ на всички комуникации

Ограничена прозрачност относно начина, по който се обработват и съхраняват данните от разговорите

Цени на MemAI

Безплатно

Mem Pro: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за MemAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... През 90-те години на миналия век редакторът на списание Fortune Том Стюарт популяризира значението на „умствения потенциал“, извеждайки KM на преден план в бизнеса.

11. Slack (Най-доброто за AI-подобрена памет за екипни разговори)

чрез Slack

Slack е усъвършенствал платформата си, като е включил AI функции, които подобряват контекстуалното възприятие. AI анализира моделите на разговори, извежда на преден план релевантни дискусии от миналото и предоставя интелигентни обобщения на важни решения.

Макар и да не е толкова специализирана, AI на Slack помага на екипите да поддържат по-добра контекстуална непрекъснатост, като автоматично подчертава релевантни минали разговори, когато възникнат подобни теми. Това създава по-интелигентно работно пространство за екипа, което се учи от натрупаната история на разговорите.

Най-добрите функции на Slack (с AI)

Създавайте интелигентни резултати от търсене , които разбират контекста и намерението на разговора.

Получавайте предложени от AI отговори, базирани на предишни модели на разговори и стил на комуникация в екипа.

Получете автоматизация на работния процес, обобщения на файлове, обяснения на съобщения за вътрешен жаргон и преводи с плановете Business+ и Enterprise+.

Ограничения на Slack (с AI)

AI функциите изискват скъпи премиум абонаменти за пълна функционалност.

Не може да обедини външните комуникации като имейл и WhatsApp, както прави Tanka AI.

Цени на Slack (с AI)

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Slack (с AI)

G2: 4,5/5 (35 725+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (24 080+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack (с AI)?

Ето какво споделя един потребител на Reddit:

Той обобщава каналите и нишките и предоставя ежедневни обобщения. Намирам ги за изключително полезни и спестяващи време.

📣 Искате да се откажете от Slack? Разгледайте най-добрите алтернативи на Slack, които се предлагат на пазара:

Безкрайното търсене приключва с ClickUp

Повечето алтернативи на Tanka AI събират информация, но много малко от тях знаят как да я изведат на преден план, когато това е наистина важно.

ClickUp решава този проблем. Той поддържа паметта свързана с действието. Разговорът в ClickUp Chat се превръща в задача за секунди. Обратната връзка се намира точно до документа, от който произхожда.

А ClickUp Brain извежда какво е било казано, кога е било казано и какво се е променило заради това. Сега е моментът да направите промяната. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅