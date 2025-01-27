10 алтернативи на Flock за сътрудничество в екип през 2025 г.

Според скорошен доклад на Buffer, 50% от дистанционните работници посочват приложенията за незабавни съобщения като най-важното средство за сътрудничество с членовете на екипа през 2024 г. Освен това, груповите съобщения са били два пъти по-популярни от всяко друго средство за комуникация.

С оглед на това не е чудно, че чат услугите като Flock са толкова популярни.

Тези платформи за сътрудничество позволяват на колегите да обменят информация в реално време, да следят напредъка си и да избегнат дългите имейли, за които никой няма време.

Но тъй като Flock е по-скъп (и може би по-тромав за ползване) от конкурентите си, вероятно търсите алтернативи.

Ето защо ви предлагаме този списък. ?

Присъединете се към нас, за да ви запознаем с най-добрите алтернативи на Flock за ефективна комуникация и сътрудничество в екипа. Сравнете основните функции, ограничения, цени и други характеристики на всеки инструмент, за да намерите идеалния инструмент за вашата ситуация.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Flock?

Целта на услугата за незабавни съобщения е проста: да подобри комуникацията в екипа, без да се жертва производителността. (Превод: Не планирайте 30-минутна среща за въпрос, на който може да се отговори с две изречения в Slack. ) ?

Когато оценявате най-добрата алтернатива на Flock, имайте предвид следното:

Интеграции: Най-добрият софтуер за сътрудничество не работи като самостоятелна единица. Вместо това, той работи безпроблемно с вашата електронна поща, CRM система или Най-добрият софтуер за сътрудничество не работи като самостоятелна единица. Вместо това, той работи безпроблемно с вашата електронна поща, CRM система или инструменти за управление на проекти

Възможности за редактиране: Да, чат приложенията обикновено са по-неформални от имейлите или срещите, но богатите решения за редактиране могат да помогнат за намаляване на риска от недоразумения.

Организация на файлове: Вашата платформа за комуникация трябва да ви позволява да споделяте прикачени файлове, включително документи за въвеждане, файлове и резултати от работата с клиенти.

Различни канали: Членовете на екипа трябва да могат да създават различни канали за чат въз основа на конкретни отдели и/или проекти.

Уведомления : Не трябва да се очаква колегите да прекарват целия си ден в приложение за директни съобщения. Вместо това услугата трябва да предоставя уведомления, за да могат членовете на екипа да се информират за съобщенията.

Различни стилове на комуникация: Най-добрите облачни чат услуги предлагат множество възможности за комуникация на една платформа. Например, чат приложенията трябва да позволяват на членовете на екипа да провеждат гласови разговори, да изпращат аудио съобщения, да участват във видео стрийминг или дори да обменят идеи на бяла дъска.

10-те най-добри алтернативи на Flock, които можете да използвате

Търсите решение за сътрудничество в екип, но не знаете откъде да започнете? Разгледайте най-добрите алтернативи на Flock, за да подобрите комуникацията в екипа си!

Чат изглед съхранява всички ваши коментари в ClickUp, за да можете бързо да намерите всяка разговор.

ClickUp е платформа за сътрудничество „всичко в едно“, която събира всичките ви любими инструменти за продуктивност на едно място. С изгледа „Чат“ на ClickUp можете лесно да получите достъп до всички важни разговори в централно работно пространство и да изпращате съобщения директно на други колеги, които работят по същия проект. Можете също да използвате @споменавания и да присвоявате коментари, за да държите колегите си в течение с развитието на проекта. ⚒️

Създайте чат изглед за всеки екип или проект в ClickUp, като използвате шаблона за незабавни съобщения на ClickUp. Вашият екип може безпроблемно да обсъжда нови идеи, без да се налага да планирате среща, като използвате ClickUp Whiteboards. Или можете да ускорите доставката на продуктите на клиентите с ClickUp Docs. ?

Сътрудничество с клиенти или вътрешни екипи по-ефективно с виртуални бели дъски, за да стимулирате иновациите.

Независимо от инструментите, които решите да използвате, ClickUp Collaboration Detection уведомява членовете на екипа, когато им бъдат възложени нови задачи или трябва да отговорят на нов коментар.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте изглед ClickUp Chat с практически всеки проект или екип.

Разпределяйте задачи с @mentions, за да спазвате сроковете и да поддържате екипа на една вълна.

Вграждайте уеб страници, таблици, видеоклипове, документи и други файлове в чата си.

Включете кодови блокове, списъци с точки и други богати опции за форматиране в редактора на чата.

Ограничете достъпа до различните чатове

Повишете сътрудничеството в екипа чрез ClickUp Docs и Whiteboards

Ограничения на ClickUp

Огромните възможности за персонализиране могат да бъдат прекалено много за някои нови потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Chanty

чрез Chanty

Chanty е лесен за използване инструмент за сътрудничество в екип, който предлага неограничени възможности за изпращане на съобщения. С инструмента Teambook потребителите могат да съхраняват ежедневни задачи, индивидуални дискусии, публични разговори, обаждания и споделени файлове на едно място.

Членовете на екипа могат да се уведомяват взаимно чрез @mentions, да закрепват иновативни идеи или дори да споделят чисти кодови редове чрез кодови фрагменти. Персонализирайте таблото си, за да организирате работните процеси, или го интегрирайте с други платформи, за да бъдете в крак с управлението на проектите. ?

Най-добрите функции на Chanty

Използвайте Teambook като единен център за организиране на задачи, управление на публични и частни разговори и закрепване на важни разговори.

Винаги имайте незабавен достъп до цялата си история на съобщенията

Споделяйте съдържание от YouTube, Coub, GIF и други социални мрежи на една платформа.

Участвайте в по-интелигентна комуникация в екипа , като разпределяте и филтрирате задачите по статус, дати и хора.

Комуникирайте с членовете на екипа в реално време чрез аудио и видео разговори.

Ограничения на Chanty

Потребителската база е по-малка от тази на други подобни платформи, така че е трудно да се намерят отзиви за софтуера.

Предлага по-малко разширени възможности за персонализиране в сравнение с конкурентите

Цени на Chanty

Безплатно завинаги

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (38 отзива)

Capterra: 4,7/5 (34 отзива)

3. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е инструмент за комуникация в екип, най-известен с видеоконферентните си възможности. Колеги, студенти, администратори и други екипи могат да се срещат отвсякъде, като цялата чувствителна информация се криптира в чатове или разговори. Колегите могат лесно да си изпращат съобщения или да координират събития чрез едно приложение, което прави Teams силна алтернатива на Flock.

Най-добрите функции на Microsoft

Подобрете вътрешната комуникация в екипа с помощта на AI-записи, транскрипции и обобщения на срещите.

Споделяйте файлове или създавайте съвместно съдържание чрез Microsoft Whiteboard.

Създайте частни пространства, в които екипите да общуват или да имат достъп до файлове и бележки.

Направете презентациите по-достъпни чрез субтитри на живо

Създайте хибридна работна среда чрез интегриране с други платформи като Adobe Creative Cloud, Asana или Polly.

Ограничения на Microsoft Teams

Набляга на видеоконферентната връзка в сравнение с незабавните съобщения, така че може да са налични по-малко функции.

Предлага по-безпроблемна интеграция с продуктите на Microsoft в сравнение с платформите на трети страни.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

4. Ryver

чрез Ryver

Ryver позволява на екипите да увеличат производителността си чрез незабавни съобщения, гласови и видео разговори и управление на задачите. Потребителите могат да подобрят вътрешното сътрудничество и сътрудничеството с клиенти чрез отворени форуми, частни разговори и индивидуални взаимодействия. ?

Екипите могат да подобрят вътрешните процеси чрез споделяне на файлове, възлагане и проследяване на задачи и споделяне на екрана на текущите си проекти. Всички данни са защитени с еднократно влизане (SSO), надеждно криптиране и двуфакторна автентификация.

Най-добрите функции на Ryver

Насладете се на неограничено сътрудничество с неограничен чат, задачи, гласови и видео разговори и споделяне на файлове.

Намерете точно разговора, който търсите, с помощта на форумите с възможност за търсене.

Интегрирайте вашата услуга за съобщения с незаменими инструменти като Dropbox, Box.com, Google Drive и хиляди други приложения чрез Zapier.

Бъдете в крак с RSS емисията на публикации в LinkedIn, новинарски статии или дори актуализации за вашите конкуренти.

Създайте персонализирани канали за комуникация за обяви в цялата компания или частни канали за конкретни екипи, като продажби или обслужване на клиенти.

Ограничения на Ryver

Потребителското преживяване може да доведе до объркване при използването на функцията за чат.

В сравнение с конкурентите липсват разширени функции.

Няма безплатен план

Цени на Ryver

Стартово ниво: 69 $/месец за 12 потребители

Стандартен план: 129 $/месец за до 30 потребители

Среден пакет: 4 $/месец на потребител

Enterprise: Не е посочено на уебсайта

Оценки и рецензии за Ryver

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (43 отзива)

5. Discord

чрез Discord

Discord е място, където студенти, приятели и геймъри могат да се срещат онлайн. С опции за изтегляне за iOS, Android, Linux и Windows, потребителите могат да създават канали по теми, където да обсъждат ежедневието си.

Приятелите могат да си изпращат гласови съобщения, без да се налага да се обаждат, да организират видеоразговори за стрийминг на игри или да споделят екрана си с текущите си проекти. Освен това, потребителите могат да използват инструменти за модерация, за да поддържат приятелска и приветлива атмосфера в общностите. ?

Най-добрите функции на Discord

Прегледайте библиотека с близо 30 000 общности, за да намерите подходящи теми, които ви интересуват.

Използвайте инструментите на Family Center, за да получите достъп до функции за безопасност за тийнейджъри.

Достъп до приложения за изтегляне за практически всяко устройство

Говорете с приятели чрез гласови или видео разговори

Използвайте инструменти за модерация, за да предложите персонализиран достъп на членовете до вашата общност.

Ограничения на Discord

Платформата е създадена, за да събира приятели и семейства, а не непременно колеги от работата.

Мобилната версия не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на Discord

Discord : Безплатно

Nitro Basic: Цената зависи от страната и плана

Nitro: Цената зависи от страната и плана

Оценки и рецензии за Discord

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

6. Rocket. Chat

Rocket. Chat е приложение за сътрудничество с отворен код, използвано от глобални предприятия. Платформата, ориентирана към дистанционната работа, позволява на екипите да следят съобщения, проекти и задачи на едно място. Тъй като функционалността на инструмента може да бъде белизирана, предприятията могат да персонализират Rocket. Chat, за да отговаря на техните уникални нужди.

Rocket. Най-добрите функции на Chat

Поставете своя бранд върху всички компоненти на Rocket. Chat, за да постигнете вашите уникални комуникационни цели.

Възползвайте се от отворения API, за да създадете персонализирани работни пространства и да ги интегрирате с други платформи.

Автоматизирайте разговорите с чатботове в Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger и други платформи.

Създайте персонализирано чат преживяване с чат, видео, гласови съобщения и споделяне на файлове за мултифункционални екипи

Rocket. Ограничения на чата

Първоначалната настройка може да бъде трудна и объркваща за новите потребители.

Основният софтуер е с отворен код, което може да бъде предизвикателство за тези, които не знаят как да програмират.

Rocket. Цени на чата

Общност: Безплатно завинаги

Enterprise: 7 $/месец на потребител или 35 $/месец на агент

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 100 отзива)

7. Twake

чрез Twake

Twake е платформа за комуникация с отворен код за бизнеса. Колегите могат да си сътрудничат чрез чат, видеоконференции, споделяне на файлове и съхранение на данни. Освен това можете да преобразувате документи от Microsoft Office 365 в документи на живо, като редактирате файловете в реално време, без да ги изтегляте на компютъра си.

Най-добрите функции на Twake

Лесно създавайте подходящи теми, за да следите важни въпроси.

Интегрирайте вашата комуникационна платформа с други популярни офис инструменти

Осигурете сигурността на разговорите си с криптиране от точка до точка.

Канете клиенти или членове на екипа в конкретни теми, за да поддържате комуникационния си план организиран.

Ограничения на Twake

Платформата е с отворен код, което не е осъществимо за повечето малки предприятия.

Някои инструменти за работа в екип, достъпни на настолния компютър, не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на Twake

Безплатно: 0 $/месец на потребител

Стандартен: 4,19 € (4,40 $) на месец на потребител

Премиум: 10,39 евро (10,92 долара)/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Twake

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4. 1/5 (7 отзива)

8. Google Keep

чрез Google Keep

Google Keep е платформа за водене на бележки, предоставена в пакета Google Docs Editors. Всеки, който има акаунт в Google, може да използва платформата, за да създава, редактира и споделя бележки.

Създавайте списъци, рисувайте, маркирайте с цветове или закачайте конкретни бележки и настройвайте напомняния. Потребителите могат също да споделят бележки с други, като им дадат права за редактиране. ?

Най-добрите функции на Google Keep

Обсъждайте нови идеи с цифрови скици, използвайки зоната за рисуване.

Следете списъка си със задачи, като използвате функциите за списъци.

Никога не забравяйте най-важните си приоритети, като закачате бележки

Поддържайте проектите и задачите организирани, като създадете своя собствена система за цветово кодиране.

Записвайте бележки на път с функцията „глас към текст“

Ограничения на Google Keep

С изключение на споделянето на бележки, тя не е предназначена като функция за чат.

Функционалността може да бъде ограничена в сравнение с други платформи.

Цени на Google Keep

Безплатно с Gmail акаунт

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

9. Fleep

чрез Fleep

Fleep е достъпно и лесно за използване приложение за сътрудничество, създадено за екипи от всякакъв размер. Намалете времето, прекарано в срещи, чрез директни чатове или групови разговори и намалете претрупването на пощенската си кутия, като изпращате имейли директно през Fleep. Инструментът също така повишава продуктивността на екипа чрез споделяне на файлове, управление на задачи и гласови повиквания.

Най-добрите функции на Fleep

Получете автоматично 100 GB пространство за съхранение на файлове за всеки потребител.

Използвайте таблото, за да подчертаете плановете, направени за различни проекти.

Създавайте и възлагайте задачи с помощта на Taskboard

Разберете кои членове на екипа са онлайн, като използвате индикаторите за офлайн/онлайн

Поддържайте членовете на екипа на една вълна с аудио разговори, гласови разговори и споделяне на екрана.

Ограничения на Fleep

Той не е толкова широко използван като други платформи, което може да изисква по-стръмна крива на обучение за новите колеги.

Някои известия не са достъпни на всички устройства.

Не предлага безплатна версия.

Цени на Fleep

Бизнес: 5 евро (5,26 долара) на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Fleep

G2: 4. 4/5 (28 отзива)

Capterra: 4,7/5 (34 отзива)

10. OI Chat

чрез OI Chat

OI Chat е софтуер за сигурен чат, базиран на отворената платформа Riot и уеб клиент за децентрализираната комуникационна мрежа Matrix.org. С този инструмент потребителите на Blockstack и EOS могат да се свързват с милиони други потребители.

Най-добрите функции на OI

Потребителите получават незабавен достъп, използвайки ID-то на предпочитания от тях блокчейн.

Защитете разговорите си с криптиране от край до край.

Бъдете в крак с членовете на екипа с гласови и видео разговори

Създавайте джаджи и екипни чатове за конкретни проекти.

Ограничения на OI

Трябва да създадете профил в Blockstack, за да се регистрирате в платформата.

Платформата може да бъде объркваща за новите потребители.

Цени на OI

Безплатно

Оценки и рецензии за OI Chat

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Повишете сътрудничеството в екипа с ClickUp

Когато вие и вашите колеги се нуждаете от бързи отговори, незабавните съобщения могат да бъдат спасителни. Подходящият инструмент за съобщения може да разчисти пощенските кутии, да спести място в календара и в крайна сметка да помогне на екипите да свършат повече работа за по-малко време. ?

Въпреки че всички тези инструменти са чудесни варианти за свързване на екипи и управление на комуникацията, няма по-добро решение от ClickUp. Да, може би сме малко пристрастни, но платформата говори сама за себе си.

ClickUp е много повече от чат услуга. Тази всеобхватна платформа ви помага да работите по-умно, а не по-усилено, така че да можете да управлявате проектите си, да оптимизирате работните процеси и да повишите производителността. Използвайте ClickUp Chat, за да сътрудничите по файлове, да обсъждате нови идеи с Whiteboards и много други.

Готови ли сте да видите как ClickUp може да издигне комуникацията в екипа ви на ново ниво? Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно!