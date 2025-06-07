Chanty и Slack: кой комуникационен инструмент е по-добър?

Изборът на подходящото приложение за чат в екипа е като избора на съквартирант. Имате нужда от някой, на когото можете да разчитате, с когото е лесно да се живее и който в идеалния случай не е склонен да губи важни неща (като историята на вашите съобщения).

Допълнителни точки, ако не ви таксуват само за използването на основните функции – никой не иска съквартирант, който ви кара да плащате допълнително за място в хладилника!

Когато става въпрос за комуникация в екип, Chanty и Slack са две популярни приложения за чат в екип.

Единият е прост и икономичен, а другият е пълен с функции, но скъп. И двата предлагат споделяне на файлове, видеоразговори, вградено управление на задачите и всички инструменти за сътрудничество, от които се нуждаете, за да поддържате екипа си на една вълна без пасивно-агресивни лепящи се бележки.

Но кой от тях всъщност предлага най-доброто преживяване? Нека разберем.

А ако търсите алтернатива на Chanty или Slack, не се притеснявайте – ClickUp е готов да се включи и да подобри вашия работен процес!

Chanty и Slack на един поглед

Ето кратко резюме на сравнението между двата инструмента, с бонус инструмент в комплекта!

Функции Бонус: ClickUp Chanty Slack Леснота на използване Унифицирана платформа с интуитивен потребителски интерфейс; лесна за екипи от всякакъв размер Прост и интуитивен, подходящ за малки екипи Богат на функции, но изисква време за усвояване Съобщения Неограничен архив на съобщенията във всички планове; чат, свързан със задачи и документи Неограничена история на съобщенията, дори и при безплатния план Безплатният план ограничава историята на съобщенията до 90 дни. Интеграции Над 1000 интеграции, включително Slack, Google Drive, Zoom и други Ограничен (~10 интеграции, включително Trello и Google Drive) Над 2600 интеграции с приложения като Google Workspace, Zoom и Salesforce Аудио и видео разговори Вградени SyncUps за гласови/видео разговори; клипове за асинхронни видео разговори; интегрира се с Zoom, Teams и др. Неограничени гласови и видео разговори Събрания и видеоразговори с споделяне на екран (ограничения в зависимост от плана) Управление на задачите Вградено управление на задачите с Kanban, Gantt, Calendar, Docs и др. Вградена Kanban табло за организиране на задачите Няма вградена функция за управление на задачи. Разчита на интеграции. Изкуствен интелект и автоматизация Усъвършенствана изкуствена интелигентност (ClickUp Brain), Autopilot Agents, автоматизация, обобщения и др. Основна автоматизация, ограничени AI функции Вграден Slack AI, както и интеграции на AI от трети страни Цени Безплатен план Forever; достъпни планове с повече функции По-достъпен и се предлага с план Free Forever По-високи цени; ограничен безплатен план Най-подходящ за Екипи, които търсят цялостно управление на работата: чат, задачи, документи, автоматизация и изкуствен интелект Малки предприятия и екипи, които търсят прост, но ефективен инструмент за чат По-големи организации, които се нуждаят от обширни интеграции и мащабируемост

Какво е Chanty?

чрез Chanty

Chanty е платформа за екипно сътрудничество, създадена да опрости комуникацията и да подобри производителността. С над 10 000 активни клиенти, Chanty съчетава екипен чат, управление на задачи и функции за сътрудничество в една лесна за ползване платформа.

Тази платформа за сътрудничество за начинаещи има за цел да опрости комуникацията и да елиминира необходимостта от превключване между различни приложения или имейл низове, за да проследявате информацията. Идеален за малки екипи, Chanty помага да се свържете, да сътрудничите и да свършите повече работа заедно.

Функции на Chanty

Chanty предлага солиден набор от инструменти за сътрудничество, без да се налага да се справяте с трудна крива на обучение. Членовете на вашия екип могат да се включат веднага, спестявайки време (и бюджет), които биха били необходими за обучение.

Независимо дали става дума за бърз екипен чат, задълбочена сесия за мозъчна атака или организиране на всички ваши задачи, Chanty поддържа екипната комуникация гладка и без фрустрация. Нека разгледаме петте най-важни функции:

Функция № 1: Неограничени публични и частни разговори

чрез Chanty

Използвате безплатния план на Chanty? Няма проблем – все пак получавате неограничен архив на съобщенията както в публичните, така и в частните разговори. Това означава, че няма изчезващи съобщения, няма нужда да се бързате да запазвате чатове и няма неочаквани ограничения, които да прекъсват комуникацията на вашия екип.

Всичко остава достъпно за търсене, така че можете лесно да намирате минали разговори, споделени файлове и важни връзки, без да се налага да правите резервни копия.

Функция № 2: Управление на задачите

чрез Chanty

Вградената функция за управление на задачите в Chanty улеснява работата. Превърнете всяко съобщение в задача, задайте крайни срокове и я възложете на членовете на екипа, без да превключвате между приложения. Трябва да актуализирате началната страница? Просто превърнете заявката в задача директно от чата.

За по-ясна представа за всички ваши задачи, Chanty включва Kanban табла за визуално проследяване на напредъка, защото дългият списък със задачи не винаги показва какво всъщност се изпълнява. С екипната комуникация и управлението на задачите на едно място, има по-малко общуване и повече фокус върху работата.

Функция № 3: Аудио и видео разговори

чрез Chanty

Имате нужда да уточните краен срок или да получите бърза актуализация за проект? Chanty ви позволява да изпращате неограничен брой гласови съобщения за пряка комуникация. Можете също да провеждате индивидуални аудио и видео разговори за дискусии в реално време, за по-гладко сътрудничество.

Освен това, споделянето на екрана улеснява предоставянето на визуални обяснения.

Ако членовете на вашия екип работят дистанционно или предпочитат виртуални проверки, тези функции спомагат за гладката комуникация в екипа без безкрайно писане.

Функция № 4: Teambook

чрез Chanty

Teambook на Chanty е вашият централен хъб за всичко – задачи, разговори, споделени файлове, връзки и др. Мислете за него като за командно център, където цялата ви работа е организирана на едно място.

С бърз достъп до историята на съобщенията и членовете на екипа, намирането на това, от което се нуждаете, е лесно. Няма безкрайно превъртане или търсене – просто структурирано пространство, което поддържа гладкото и ефективно сътрудничество в екипа.

Функция № 5: Интеграции

чрез Chanty

Интеграциите на трети страни ви помагат да работите по-умно, като съхраняват всичко на едно място, така че да не се налага да превключвате постоянно между приложенията.

Да предположим, че често използвате Google Drive. Интеграцията с Google Drive ви позволява да отваряте и споделяте файлове директно, вместо да ги изтегляте, качвате в Chanty и след това да ги отваряте отново.

Chanty се свързва с различни инструменти за сътрудничество, като Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox и други. Безплатният план включва 10 интеграции, докато платените планове предлагат неограничени интеграции, което ви помага да оптимизирате работните процеси, без да се налага да използвате няколко платформи.

Цени на Chanty

Chanty поддържа прости и достъпни цени, което го прави солиден избор за малките предприятия. Ето кратък поглед върху плановете:

Безплатно завинаги (включва 5 членове на екипа, 1 гост потребител и 20 GB пространство за съхранение на файлове на екип)

Бизнес: 4 $/месец (включва неограничени аудио и видео разговори, споделяне на екран и 20 GB пространство за съхранение на файлове на потребител)

Enterprise: Персонализирани цени (включва бяло етикетиране, табла, отчети, специален мениджър за успех на клиентите, съвместимост с AI и др.)

🧠 Интересен факт: Преди да създаде Chanty, основателят Дмитро Окуниев управляваше три различни компании за уеб разработка. Иронично, той се мъчеше да намери идеалния инструмент за комуникация с екипите си. След като тества няколко приложения за сътрудничество и установи, че са твърде сложни или им липсват ключови функции, той реши да създаде свое собствено.

Какво е Slack?

чрез Slack

Slack е облачна платформа за екипна комуникация, създадена, за да поддържа работата организирана и плавна, без претрупване с имейли.

Slack е повече от просто приложение за чат – това е дигитално работно пространство, където екипите могат да споделят файлове, да си сътрудничат в реално време и да поддържат връзка, независимо дали са в офиса или работят дистанционно. С интуитивен интерфейс и стабилни интеграции, Slack помага за оптимизиране на работните процеси и поддържане на безпроблемно сътрудничество в екипа.

🧠 Интересен факт: Slack всъщност е акроним! Името означава Searchable Log for All Communication and Knowledge (Търсещ дневник за цялата комуникация и знания).

Функции на Slack

Интерфейсът на Slack е пълен с функции, предназначени да подобрят комуникацията в екипа. Той помага да се премахнат бариерите, да се намали напрежението и да се създаде по-свързано работно пространство, така че екипите да могат да се съсредоточат върху работата, вместо да се занимават с съобщения и инструменти.

Ето някои от основните функции, които правят Slack популярен избор за бизнеса, независимо от неговия размер:

Функция № 1: Канали

чрез Slack

Каналите са сърцето на Slack – там се извършва реалната работа. Те помагат на екипите да организират дискусии по проекти, теми или отдели, като поддържат разговорите структурирани и лесни за проследяване.

Можете да създавате публични канали за отворено сътрудничество или частни канали за по-целенасочени дискусии. Освен това, благодарение на историята на съобщенията с възможност за търсене (ограничена до 90 дни в безплатния план на Slack), е лесно да преразгледате минали решения и да останете в синхрон без безкрайни обсъждания.

Функция № 2: Директни съобщения

чрез Slack

Директните съобщения (DM) на Slack ви позволяват да провеждате разговори един на един или в малки групи за частни чатове – идеални за бързи въпроси или деликатни дискусии.

Ако груповото директно съобщение се превърне в нещо по-голямо, можете да го превърнете в частен канал, за да поддържате разговора организиран. Директните съобщения ви помагат да поддържате връзка с колегите си, без да претрупвате публичните канали.

Функция № 3: Вграден изкуствен интелект

чрез Slack

Вградената изкуствена интелигентност на Slack помага на екипите да работят по-ефективно, като обобщава разговорите, извежда важни актуализации и улеснява намирането на информация. За големи екипи или изключително заети мениджъри това е всестранен помощник.

Пропуснали сте важна дискусия? Имате нужда от бърз преглед на натоварването на вашия екип? Търсите подробности от стар проект? Slack AI сканира вашите съобщения и извежда точно това, от което се нуждаете – без да се налага да превъртате безкрайно.

Независимо дали сте проектен мениджър, търговски представител, фрийлансър или разработчик, той премахва шума, за да можете да се съсредоточите върху важната работа.

Функция № 4: Slack Connect

чрез Slack

Сътрудничеството не се ограничава до вашия вътрешен екип; вашите клиенти, доставчици и партньори също трябва да бъдат включени в процеса.

Slack Connect улеснява това, като включва акаунтите на външни сътрудници в каналите на Slack, което намалява безкрайните вериги от имейли. Вместо да чакате отговори, можете да чатите, да споделяте файлове и да вземате решения в реално време.

Това е като разширяване на работното ви пространство извън компанията, без хаоса от разпръснати имейли.

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Функция № 5: Huddles

чрез Slack

Идеите се оформят по време на екипни срещи, а Slack Huddles прави тези дискусии възможни без формални разговори.

Huddles започват като чатове само с аудио, но могат да включват видео, споделяне на екран и съобщения, ако е необходимо. Те са чудесни за бързи проверки, мозъчна атака или решаване на проблеми, без да се планира пълна среща.

Дори и с безплатния план можете да стартирате Huddle за двама души. Имате нужда от повече хора в разговора? Платените планове ви позволяват да добавите до 50 участници.

Цени на Slack

Slack следва модел freemium, което означава, че получавате безплатен план с основни функции и можете да преминете към по-разширени инструменти. Ето как се разпределят цените:

Безплатно (предлага 90 дни история на съобщенията, 10 интеграции на приложения и едно работно пространство)

Pro: 8,75 долара на потребител на месец (включва цялата история на съобщенията и интеграции със Slack, поддръжка за AI добавка, сътрудничество по списъци и документи)

Business+: 15 долара на потребител на месец (включва експортиране на данни за всички съобщения, еднократно влизане на базата на SAML и 24/7 поддръжка с първоначално време за отговор от четири часа)

Enterprise Grid: Персонализирани цени (включва неограничен брой потребители, вграден списък на служителите, поддръжка за предотвратяване на загуба на данни, приоритетна поддръжка и др.)

🧠 Интересен факт: Екипът зад Slack първоначално е работил върху онлайн игра, наречена Glitch, но инструментът за комуникация, който са създали, се е оказал по-полезен от самата игра.

Chanty и Slack: сравнение на функциите

Нека сравним Chanty и ClickUp, за да видим коя от двете предлага по-добро сътрудничество. Ще разгледаме функциите една по една, за да можете да решите коя от двете програми е по-подходяща за работния процес на вашия екип.

Функция № 1: Съобщения и канали

И двата инструмента се стремят да бъдат всеобхватни приложения за съобщения, но как се сравняват?

Slack е отличен за организация. Каналите му могат да бъдат адаптирани към нуждите на вашия екип, с опции за публични и частни дискусии, низови разговори и мощна функция за търсене. Въпреки това, ограничението от 90 дни за съобщения в безплатния план може да бъде пречка за някои.

Chanty, от друга страна, поддържа нещата прости и достъпни. Той предлага неограничени публични и частни разговори, така че няма да загубите важни дискусии или споделени файлове, което го прави чудесен избор за екипи, които разчитат силно на съобщенията.

🏆 Победител: Chanty. Функциите за организация на Slack са страхотни, но ограничението от 90 дни за съобщения в безплатния план е пречка за много екипи. Chanty запазва всички разговори безплатно, което го прави по-добрият избор за съобщения.

Функция № 2: Управление на задачите

Chanty включва вградено управление на задачите, което ви позволява да създавате, възлагате и проследявате задачи директно в разговорите. То е просто и работи добре за нетехнически екипи, но му липсват разширени функции, които биха могли да оптимизират работните процеси.

От друга страна, Slack не разполага с вградена функция за управление на задачи, но компенсира това с интеграции. Можете да свържете инструменти като Trello, Asana или ClickUp, като същевременно използвате шаблони, списъци и платна, за да структурирате работата си ефективно.

🏆 Победител: Slack. Вградената функция за управление на задачите в Chanty е удобна, но доста базова. Slack предоставя на екипите по-голяма гъвкавост, особено при сложни работни процеси.

Функция № 3: Аудио и видеоконферентна връзка

И Chanty, и Slack предлагат аудио и видео срещи 1:1 в безплатните си планове, което прави виртуалната комуникация лице в лице достъпна. Въпреки това, ще трябва да направите ъпгрейд, ако екипът ви се нуждае от групови срещи.

Ако цената е основният ви приоритет и имате нужда само от основни функции за срещи, Chanty е по-добрият избор. Но ако търсите разширени функции и по-добра поддръжка, Slack си заслужава по-високата цена.

🏆 Победител: Равенство. Chanty печели по отношение на достъпността, докато Slack оправдава по-високата си цена с по-разширени функции. Най-добрият избор зависи от това, което вашият екип цени повече: икономия на разходи или функционалност.

Функция № 4: Интеграции

Slack доминира в интеграциите, като предлага съвместимост с над 2600 приложения на трети страни, което го прави мощно средство за екипи, които разчитат на множество инструменти.

С едва 22 интеграции Chanty остава назад, като му липсват ключови приложения като Gmail и Google Forms. Ако вашият работен процес зависи от безпроблемни връзки между приложенията, Slack е ясният победител.

🏆 Победител: Slack. С по-широк спектър от интеграции, той оптимизира работните процеси, като свързва основните инструменти директно в платформата, намалявайки необходимостта от превключване между приложенията.

Функция № 5: Цени

Chanty предлага три ценови нива: Безплатно, Бизнес (4 долара на потребител/месец) и Предприятие, с персонализирани цени според вашите нужди.

От друга страна, Slack предлага безплатен план с ограничения, както и Pro (8,75 долара на потребител/месец), Business+ (15 долара на потребител/месец) и Enterprise Grid за по-големи организации.

Ако търсите платформа с много функции, която е надеждна и можете да инвестирате повече, Slack е по-добрият избор. Но за екипи, които дават приоритет на достъпната цена, без да правят компромис с основните функции, Chanty е по-разумният избор.

🏆 Победител: Chanty. За екипи с ограничен бюджет Chanty предлага основни инструменти за сътрудничество на значително по-ниска цена, което го прави по-добрият избор за тези, които се нуждаят от достъпност, без да жертват основната функционалност.

Да обобщим: Chanty е идеален за малки екипи, които търсят просто и икономично решение, докато Slack е подходящ за по-големи организации, които се нуждаят от разширени функции и интеграции. Ако бюджетът е ключов фактор, изберете Chanty; ако търсите функционалност и мащабируемост, изберете Slack.

Chanty и Slack в Reddit

Проверихме Reddit, за да видим какво мислят реалните потребители за Chanty и Slack, и Chanty веднага се откроява като бюджетно изгоден вариант, особено за малки екипи.

Когато търсите Chanty Vs. Slack в Reddit, ще откриете, че хората като цяло хвалят Chanty за достъпната му цена и подходящ за малки екипи.

Казва потребителят DonDigidon999 в подфорума r/Slack:

Е, ако търсите алтернатива на Slack, която предлага по-добра разделителност на работните пространства, без да ви струва цяло състояние, тогава бих ви препоръчал Chanty. Той всъщност има същата атмосфера като Slack, но е много по-достъпен, с безплатна версия, която не ви ограничава с лимити за съобщения. Това е солидна опция за по-малки екипи и организации като вашата.

В друга тема в subreddit, потребителят philsimon подчертава колко добре работи Slack за сътрудничество и предлага първокласна поддръжка:

Slack е много повече от просто изпращане на съобщения. Мислете за него като за вашия дигитален щаб. Неговата общност от разработчици е безспорно най-добрата в света в областта на сътрудничеството.

Въпреки това, не всички са доволни само от ясни съобщения – много потребители се нуждаят от платформа с по-надеждни функции, които да поддържат работния им процес.

Потребителят eltitrainedpro пита:

Има ли безплатни инструменти, които предлагат подобен набор от функции като Slack, с подходящо разделение на работните пространства и без високи разходи?

Може би имаме отговор на този въпрос.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Chanty и Slack

И Chanty, и Slack промениха начина, по който екипите комуникират, но проблемът е следният: разговорите за работа започнаха да заместват самата работа.

Slack може и да е революционизирал комуникацията на работното място, но постоянните съобщения, безкрайните низове и прекаленото количество известия често отвличат вниманието на екипите от значимия напредък.

ClickUp връща фокуса върху изпълнението на задачите. Той съчетава простотата на Chanty с дълбочината на Slack, без отвличане на вниманието и превключване на контекста. Като универсално приложение за работа, ClickUp съчетава управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Той дава на вашата работа място, където да живее, а не само място, където да се говори за нея.

Ето защо ClickUp е най-добрата алтернатива както на Chanty, така и на Slack.

ClickUp #1: Интегриран чат

С ClickUp Chat ще се насладите на оптимално сътрудничество и ще организирате чатовете в пространства.

ClickUp Chat променя комуникацията в екипа, като я интегрира безпроблемно във вашия работен процес. Вместо разпръснати съобщения, разговорите остават свързани със задачите, като всичко се запазва в контекста.

Можете да организирате чатове в Spaces, които отразяват структурата на вашия екип, което прави сътрудничеството по-интуитивно.

С функции като „Публикации“ за съобщения и „Проследяване“ за практически изводи, всички остават в синхрон, без безкрайни размени на съобщения. Освен това, поддръжката, задвижвана от изкуствен интелект, оптимизира работата – независимо дали имате нужда да обобщите дълги низове за бързи актуализации или автоматично да превърнете дискусиите в задачи, ClickUp Chat се справя с това без усилие.

Предимство № 2 на ClickUp: Автопилотни агенти в чата

Отключете производителността без намеса с Autopilot Agents в ClickUp Chat

Autopilot Agents на ClickUp, задвижвани от изкуствен интелект, внасят интелигентна автоматизация директно във вашите разговори. Тези агенти, задвижвани от изкуствен интелект, могат да отговарят на въпроси, да обобщават теми, да създават задачи и дори да задействат работни процеси – всичко това в рамките на вашите чат канали. Независимо дали използвате предварително създаден агент или проектирате свой собствен с помощта на безкодов конструктор, агентите се адаптират към нуждите на вашия екип и действат според вашите инструкции.

Агентите могат да наблюдават чат активността, да отговарят на конкретни тригери и да поддържат екипа ви в синхрон, като публикуват актуализации, доклади или отговори в реално време. С достъп до знания от работната среда и външни източници, те гарантират, че екипът ви никога няма да пропусне нещо важно.

Предимство № 3 на ClickUp: SyncUps за сътрудничество в реално време

Свържете се незабавно с SyncUps – вградените гласови и видео срещи на ClickUp.

Syncups в чата е отговорът на ClickUp за безпроблемна екипна работа в реално време. Стартирайте ad-hoc гласови или видео разговори директно от всеки чат канал или задача, без да превключвате приложения. Те са идеални за бързи събрания, сесии за мозъчна атака или разрешаване на проблеми в движение.

Всяка SyncUp е автоматично свързана с вашия работен контекст, така че можете да се позовавате на задачи, документи и история на чата по време на разговора. След срещата ClickUp може да генерира обобщения и действия, използвайки AI, като по този начин гарантира, че нищо няма да се изгуби.

💡 Професионален съвет: Наложете отговорност на екипа си, като използвате коментари в ClickUp Tasks. Това предотвратява недоразумения и гарантира, че всички са на една и съща страница – повече няма да има моменти от типа „кой трябваше да се заеме с това?“!

Предимство на ClickUp № 4: ClickUp Clips

Записвайте екрана си и създавайте интерактивни демонстрационни видеоклипове с функцията ClickUp Clips.

Понякога текстът не е достатъчен, за да обясните концепции, покажете бъгове и изразите мнението си.

ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана си, да споделяте инструкции и да предоставяте бързи актуализации – без да са необходими срещи. Асинхронната видео функция е безпроблемен начин да поддържате екипа си в синхрон.

Идеален за асинхронни екипи, Clips гарантира ясни и кратки комуникационни стратегии без безкрайни размени на съобщения.

ClickUp One-Up #5: Интеграции, свързано търсене и още

Интегрирайте Slack с ClickUp, за да подобрите работния си процес и да създавате незабавни задачи, да задавате напомняния или да проследявате актуализации в Slack.

Дълбоко в екосистемата на Slack? ClickUp подобрява работния ви процес, вместо да го прекъсва. Интеграцията със Slack ви позволява да създавате задачи, да задавате напомняния и да проследявате актуализации, като поддържате работата си структурирана, без да напускате прозореца за чат. Можете да продължите да използвате Slack в ClickUp, докато не сте готови да направите пълния преход.

Но ClickUp не се ограничава само с организирането на разговори – той мисли и за вас. ClickUp Brain и ClickUp Connected Search, задвижвани от AI-базирани функции, могат да обобщават чатове, да генерират задачи за действие и да автоматизират повтарящи се задачи, намалявайки ръчната координация.

Намирайте лесно разговори, чат низове и стенограми от срещи с ClickUp Brain.

Той може дори да служи като интелигентен асистент, извличайки релевантна информация от дълбините на вашите работни пространства и винаги поддържайки контекста на вашата работа.

Преди ClickUp, срещите и обмена на имейли водеха до черна дупка, в която някои въпроси оставаха незабелязани и без внимание. Поради това задачите не се преглеждаха навреме и никой не знаеше как върви творческото развитие. Сега всеки от екипа може ясно да види кога са крайните срокове за действие, да чати и да сътрудничи в рамките на задачите.

ClickUp: перфектният инструмент за сътрудничество в един несъвършен свят

Chanty или Slack?

Всичко зависи от това, от какво се нуждаете. Chanty е прост и икономичен, докато Slack предлага интеграции и мащабируемост – на определена цена. Но истината е, че и двата имат недостатъци. Slack може бързо да стане скъп, а Chanty няма по-задълбочената функционалност, от която се нуждаят растящите екипи.

Вместо да избирате едно и да се справяте с компромиси, защо да не използвате инструмент, който всъщност прави всичко? ClickUp ви предлага вграден чат, управление на задачи и мощни инструменти за сътрудничество – без да се налага да използвате допълнителни приложения.

Няма повече жонглиране, няма повече превключване на контекста. Само едно място, където вашият екип може да общува, планира и да свърши работата си. Регистрирайте се в ClickUp още днес и превърнете чата в естествена част от работния си ден, а не в още един раздел, към който да превключвате.