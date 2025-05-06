10-те най-добри алтернативи на Mem AI през 2025 г.

Когато за първи път открих Mem. ai, бях възхитен от потенциала му да опрости начина, по който си водя бележки и организирам информацията. След няколко месеца употреба обаче установих, че не отговаря напълно на изискванията ми – поне засега.

Най-големият проблем с Mem. ai е бавният цикъл на актуализации. Новите функции и важните подобрения отнемат твърде много време, което кара потребители като мен да чакат безкрайно за отстраняване на бъгове и подобрения.

След това има и не толкова надеждна система за маркиране на Mem. ai. Имало е няколко случая, в които маркираните елементи не се появяват, когато търся тази марка, което затруднява бързото намиране на информация.

Като човек, който управлява стотици бележки и документи ежедневно, имам нужда от по-надежден AI инструмент за водене на бележки. След като тествах обстойно различни приложения на пазара, съставих списък с 10-те най-добри алтернативи на Mem, за да оптимизирам процеса на водене на бележки както за мен, така и за вас! Нека ги разгледаме.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Mem?

Тези ключови функции са задължителни за мен в една алтернатива на Mem:

Поддържа NLP: Оценявам инструмент, който използва обработка на естествен език за задаване на действия, тригери и условия. Това ми позволява да взаимодействам с инструмента интуитивно и да задавам автоматизации на задачи по-бързо.

Персонализирано форматиране: Инструментът трябва да ми позволява да персонализирам форматирането на бележките си – от стилове, размери и цветове на шрифта до възможността да създавам заглавия, списъци и таблици. Трябва да ми дава свободата да структурирам съдържанието си по начин, който отговаря на нуждите ми.

Помощ при писане: Ценя инструментите, които предлагат функции за помощ при писане, като проверка на граматиката и правописа, предложения за подобряване на писането ми и може би дори генериране на съдържание с помощта на AI. Тези функции ми помагат да поддържам високо ниво на писане, без да се налага да използвам допълнителни инструменти.

Лесно маркиране: Организирането на бележките ми е от решаващо значение, затова търся инструмент, който поддържа лесно и интуитивно маркиране. Възможността да маркирам и категоризирам бързо бележките си ми помага да намирам и извличам информация ефективно.

Плавно преживяване: Общото преживяване на потребителя е важно за мен. Искам инструмент, който е отзивчив, лесен за навигация, без бъгове и предлага редовни актуализации. Плавното преживяване ми гарантира, че мога да се концентрирам върху работата си без ненужни разсейвания.

Гъвкавост: Предпочитам гъвкав инструмент, който да се адаптира към различни видове съдържание и работни процеси. Независимо дали си водя бързи бележки, създавам подробни документи или управлявам групови проекти, инструментът трябва да се адаптира към моите променящи се нужди.

Сътрудничество: Тъй като често работя с голям екип, искам инструмент, който поддържа безпроблемно сътрудничество. Функции като редактиране в реално време, коментари и опции за споделяне са от съществено значение за ефективната работа в екип и комуникацията.

10-те най-добри алтернативи на Mem, които можете да използвате

Тук съм направил преглед на 10-те най-добри алтернативи на Mem AI. Всеки инструмент се отличава с различна функция. Някои са чудесни за водене на бележки с помощта на AI, други предлагат широки структурни опции за поддържане на организация, а трети подобряват вашите възможности за създаване на съдържание с помощта на AI. Изберете този, който отговаря на вашите нужди, очаквания и бюджет.

1. ClickUp — най-доброто за водене на бележки с AI

Използвам приложение за бележки по две основни причини: за да си водя бележки, когато съм в движение, или за да изразя мислите си (предимно свързани с работата) и да сътруднича с колегите си по даден текст.

Записвайте бързо мислите и идеите си в ClickUp Notepad.

За щастие за мен, ClickUp служи и за двете цели. За бързи бележки, задачи и списъци с проверки предпочитам да използвам ClickUp Notepad. Той предлага списъци за организиране на задачи или напомняния, които не са непременно част от по-голям проект. Бележникът ми помага и да записвам бележки от срещи, лекции или проучвания. По-късно форматирам тези бележки с удебелен шрифт, курсив, заглавия и др. с помощта на команди на ClickUp.

Използвайте ClickUp Docs за съвместно създаване на документи и управление на проекти.

За по-сложно писане, като записване на дневен ред на срещи, бележки от срещи, резюмета на проекти, публикации в блогове и т.н., аз използвам ClickUp Docs . Най-хубавото е, че мога да накарам няколко души да работят едновременно върху един и същ документ и да виждам промените в реално време.

Като черешка на тортата, и двата инструмента се предлагат с ClickUp Brain , вграден AI асистент за писане, който улеснява воденето на бележки.

Създавайте контекстуално съдържание (бележки, техническа документация, блогове, имейли и др. ), пригодено за конкретни роли в мултифункционални екипи в Notepad и Docs с ClickUp Brain.

Това, което най-много харесвам в ClickUp Brain, е неговата адаптивност. Този AI инструмент създава висококачествено, подкрепено с изследвания съдържание въз основа на конкретните указания, които въвеждам. Например, тонът на писане, който използвам за създаване на ръководства за потребители, се различава значително от тона на нашите публикации в социалните медии. Brain интелигентно адаптира съдържанието въз основа на указанията и пише в подходящ тон и стил.

Ето как използвам ClickUp Brain в ежедневната си работа:

Извлечете списък с изпълними задачи от от ClickUp Tasks и Docs (например, ако помоля Brain да създаде кратко описание на проект за предстоящо пускане на продукт, той ми дава списък с стъпки след анализ на информацията, налична в моето работно пространство).

Обобщавайте големи блокове текст , стенограми от срещи и коментари към задачи.

Преодолейте писателския блок , като създавате съдържание въз основа на конкретни подсказки.

Настройте тона на гласа и нивото на креативност съгласно моите изисквания.

Редактирайте и подобрявайте съществуващите си чернови, поправете правописа и граматиката и опростете съдържанието.

Създавайте уикита, SOP и бази от знания , съхранявани в защитено работно пространство, задвижвано от AI.

Направете съдържанието по-кратко или по-дълго (например, създайте имейл бюлетин/публикация в LinkedIn от дълъг блог пост или обратното).

Редактирайте бележки с AI, подобрявайте ги, обяснявайте/опростявайте сложни идеи, обобщавайте и още много други с ClickUp Brain.

Освен че ми позволява да използвам Brain, за да ускоря работата си, ClickUp ми помага и да бъда по-организиран. Когато имам няколко подобни документа, използвам етикетите на ClickUp Doc, за да маркирам съответното съдържание.

Например, аз съм маркирал моите блог резюмета в долната част на фунията като „BOFU“. Така че, когато имам нужда от тях, просто въвеждам тага „BOFU“ и намирам документите, които търся. Винаги е точно и намира документите ми за секунди. Спасител, когато съм в бързаме!

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничейте с колегите си в реално време, за да пишете бележки, да споделяте идеи, да редактирате съдържание и да се маркирате взаимно с коментари.

Реализирайте идеите си по-бързо с превъзходно управление на задачите. Превърнете коментар в задача в ClickUp и попълнете я с подробности като отговорни лица и краен срок.

Използвайте естествен език, за да зададете действия, тригери и условия за автоматизация.

Превеждайте текст на различни езици, включително английски, френски, испански, португалски, немски, италиански, шведски, холандски, корейски, японски, китайски и арабски.

Вмъкнете таблици, отметки, PDF файлове, екранни снимки и файлове, за да направите бележките си богати на информация.

Достъп до езика за отстъпки с команди /Slash и добавяне на цветни банери, булети, удебелен шрифт, курсив и зачерквания.

Споделяйте документи по сигурен начин с членове на екипа или външни заинтересовани страни, контролирайте достъпа за редактиране или ги запазете като частни.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение може да не е толкова удобно за водене на бележки, колкото уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6 (над 4000 рецензии)

2. Notion — най-доброто решение за анализ на големи обеми текстови данни

чрез Notion

Докато тествахме Notion AI, една функция се открои – способността на инструмента да сортира бързо големи масиви от данни.

Моят екип често провежда проучвания сред клиентите, за да разбере по-добре настроенията в групата. Обикновено това са проучвания с отворени въпроси, така че извличането на информация от тях е доста трудна задача.

С Notion AI мога да маркирам голяма част от текста и да получа обобщение с точки или ключови идеи от него. Например, ние проучихме опита на нашите клиенти след покупката, като ги помолихме за обратна връзка, за да подобрим още повече нашия продукт. Поставих резултатите в Notion и помолих AI да преброи колко заявки споменават „опции за самообслужване“. То ми даде резултатите незабавно – нещо, което би отнело часове ръчна работа!

Най-добрите функции на Notion

Получавайте синоними и определения на технически жаргон, докато четете/пишете бележки.

Създавайте подробни параграфи от хаотични бележки или списъци с точки

Използвайте сгъваеми превключватели, за да направите бележките по-четими и организирани.

Анализирайте бележките от срещите с AI и създавайте задачи за действие въз основа на обсъжданията по време на срещата.

Ограничения на Notion

Има стръмна крива на обучение

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на работно място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Можете да добавите Notion AI към работното си пространство за 10 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

3. Obsidian — най-доброто за графичен изглед

чрез Obsidian

Obsidian няма вградена AI функция за водене на бележки, но поддържа много плъгини на трети страни, разработени от общността. Плъгинът AI Assistant е подходящ за моя работен процес. Мога да генерирам контекстуални изображения с DALL-E 2 и да диктувам бележките си с командата за преобразуване на реч в текст на Whisper.

Сега, що се отнася до вградените функции, много ми харесва Graph View – тя визуално представя как са свързани бележките ми. Използвах я, за да получа обща представа за нашата SEO стратегия.

Създадох възли за най-популярните SEO ключови думи и теми, свързани с нашия продукт, и свързах всеки възел с конкретни блог публикации, целеви страници и друго съдържание, което сме оптимизирали за тези ключови думи. По този начин мога да видя колко добре покриваме целевите ключови думи в нашия уебсайт.

Най-добрите функции на Obsidian

Създавайте връзки между множество бележки, за да изградите солидна база от знания.

Достъп до бележките офлайн. Obsidian Sync обединява промените, когато има интернет връзка.

Правете мозъчна атака, рисувайте диаграми и вграждайте бележки с PDF, изображения, аудио и видео в Obsidian Canvas.

Проследявайте историята на версиите на бележките до една година

Ограничения на Obsidian

По-подходящ за лична употреба, отколкото за съвместна работа

Цени на Obsidian

Лична употреба: Безплатно

Търговска употреба: 50 $/година на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 20 отзива)

4. Writesonic — най-доброто за създаване на проверено и оптимизирано за SEO съдържание

чрез Writesonic

Способността на Writesonic да генерира бързо проверено съдържание е голямо предимство за екипите, работещи с съдържание – тя оптимизира проучването, проверката на фактите и цитирането, така че да можем да се впуснем директно в писането.

Функцията за автоматично вътрешно свързване също е полезна. Тя свързваше свързани теми безпроблемно, подобряваше потока на статиите ми и ми помагаше с SEO тематичните групи. Въпреки че като цяло се справяше чудесно, все пак трябваше да отделям време за ръчни подобрения, за да подготвя съдържанието за публикуване.

Освен AI писането, много ми хареса функцията за проверка на качеството на SEO съдържанието. Тя е вградена в инструмента, така че не ми бяха необходими външни плъгини или инструменти, за да оптимизирам съдържанието си за страниците с резултати от търсачките (SERP).

Най-добрите функции на Writesonic

Създавайте дълги текстове с актуална информация

Анализирайте стратегията на конкурентите до най-малките детайли, от брой думи, заглавия, теми до ключови думи и др.

Генерирайте изображения автоматично въз основа на контекста на статията

Създавайте персонализирано съдържание, което да отговаря на специфичния тон на дадена марка.

Ограничения на Writesonic

Цената може да е малко висока, особено за по-малки екипи.

Цени на Writesonic

За професионалисти и екипи

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална версия: 249 $/месец за 3 потребители

Разширена версия: 499 $/месец за 5 потребители

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 отзива)

5. Jasper AI — най-доброто за шаблони за писане с AI

чрез Jasper

Jasper не е приложение за водене на бележки като такова, но се справи чудесно с разширяването на съществуващите ми бележки и писането на оригинално съдържание въз основа на моите данни.

Харесвам системи и структури, които повишават производителността и спестяват време. Затова винаги търся добри шаблони за писане. Докато разглеждах Jasper, се натъкнах на библиотеката му с над 50 шаблона. Опитах няколко, за да създам конспекти за блог публикации, да напиша заключения и да генерирам публикации в социалните медии с дължина под 140 символа. Шаблоните бяха лесни за използване и ми помогнаха да ускоря работата си.

Jasper може да не е съобразен с моите специфични изисквания за водене на бележки, но е добър избор за еднолични екипи за съдържателен маркетинг.

Най-добрите функции на Jasper AI

Качете съществуващ бриф или добавете информация ръчно, за да създадете маркетингова кампания, съобразена с вашата марка.

Оптимизирайте съдържанието за търсачките с добавката SurferSEO.

Проверете съдържанието за плагиатство с добавката Copyscape.

Създавайте изображения с висока резолюция и без авторски права въз основа на подсказки

Ограничения на Jasper AI

Създаденото от него съдържание може да звучи общо – необходимо е ръчно коригиране.

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

Прочетете също: Jasper AI срещу Writesonic

6. Copy. ai — Най-доброто за създаване на съдържание, свързано с марката

Подобно на Jasper, Copy. ai не е традиционно приложение за водене на бележки. Въпреки това, тъй като тествах някои от най-добрите AI инструменти, реших да оценя способността на Copy. ai да създава списъци за проверка и съдържание въз основа на конкретни подсказки.

При AI асистентите за писане скучното или общо звучащо съдържание често е голям проблем. Copy. ai обаче се опитва да направи съдържанието подходящо за целевия глас на марката. За да помогна на инструмента да разбере какво търся, добавих част от съдържанието, която точно отразява гласа на моята марка. След това добавих моето указание за генериране на ново съдържание и то се справи добре с улавянето на гласа, с който исках да пиша.

Макар че не следеше бележките ми, ми помогна да създам списък със задачи за редакционна проверка. Мога да му се доверя, че ще създаде списък с практически стъпки за различни задачи с малко или никакви ръчни усилия.

Най-добрите функции на Copy.ai

Създавайте висококачествени текстове с помощта на подсказки от библиотеката с подсказки на Copy.ai.

Приложете хипер-персонализирана стратегия за достигане до широк кръг от хора

Преобразувайте транскриптите от продажбени разговори в блог публикации

Създавайте документи с често задавани въпроси за продуктите с точна информация

Ограничения на Copy. ai

Съдържанието често липсва нюансиран подход и се нуждае от човешка намеса, за да се подобри качеството.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Разширена версия: 249 $/месец за до 5 потребители

Предприятия: Индивидуални цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

7. Reflect Notes — най-доброто за обратни връзки

чрез Reflect

От записване на идеи до отбелязване на ежедневни списъци със задачи с AI, Reflect предлага цялостно преживяване при водене на бележки.

Най-добрата функция беше безпроблемното обратно свързване. Тъй като имам много документи, свързани помежду си (например брошури за продукти, демонстрации на продукти, ръководства за употреба и т.н.), предпочитам да ги държа свързани за по-добра организация. Reflect послужи за тази цел и също така се превърна в част от AI асистента за срещи, създавайки ключови изводи и списък с действия след анализиране на бележките ми от срещите.

Отразете най-добрите функции

Преобразувайте гласовите бележки в текст с точност на човешко ниво

Създавайте и запазвайте персонализирани подсказки за бъдеща употреба

Съберете разпръснатите си мисли на едно място и създайте от тях конспекти за блог публикации.

Поправете граматиката и правописа и подобрете качеството на писането

Отразете ограниченията

Не е подходящ за съвместна работа в екип

Цени на Reflect

10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Отразете оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. MyMind — най-доброто за интуитивно изрязване на уеб съдържание

чрез MyMind

MyMind ме привлече с простия и привлекателен си интерфейс и бързо се превърна в моя дигитален албум. Ежедневно консумирам различни видове съдържание, от изследователски доклади и блог публикации до интересни промоционални видеоклипове, маркетингови казуси и др. С MyMind мога да запазвам бележки и ресурси в централизирано хранилище.

Можех да запазя изображение с едно кликване, а MyMind AI автоматично разбираше подробностите му. Например, когато запазих изображението на ергономична стола, то идентифицира предмета и го запази в списъка ми с желания. Обичам гладкото и интуитивно преживяване!

Най-добрите функции на MyMind

Избягвайте разсейването с режим на фокусиране

Запазвайте статии без изскачащи прозорци или реклами

Автоматично сортиране на запазените елементи в Smart Spaces

Запазете бележките си частни или получите линк за споделяне, който изтича в рамките на 24 часа.

Ограничения на MyMind

Няма функции за сътрудничество

Цени на MyMind

Student of Life: 6,99 $/месец на потребител

Mastermind: 12,99 $/месец на потребител

Newton: 299 $/година

Оценки и рецензии за MyMind

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Craft — най-доброто за колективно мозъчно буряне

чрез Craft Docs

Хареса ми как Craft отговори на нуждите на моя екип за сътрудничество. Той ни предостави работно пространство, където да водим бележки, да създаваме документация, да управляваме работата си и да обсъждаме идеи колективно. Възможността да превключваме между устройства, от iPhone и Mac към iPad, добави допълнително удобство. Моят екип и аз можехме да имаме достъп до бележките си от всяко устройство.

Друго полезно допълнение е вградената AI помощ. Тя ми позволи бързо да генерирам идеи, да обобщавам и превеждам съдържание и да се справям ефективно с редактирането на документи.

Най-добрите функции на Craft

Организирайте бележките си с помощта на папки

Активирайте известия за важни задачи чрез push уведомления или имейл аларми.

Използвайте таблици, точки, превключватели, подстраници и подчертавания за форматиране на бележките.

Преобразувайте бележките автоматично в слайдове за презентации

Ограничения на Craft

Няма функция за маркиране

Цени на Craft

Стартово ниво: Безплатно

Плюс: 10 $/месец

Семейство: 18 $/месец за до 5 членове на семейството

Екип: 60 $/месец за до 25 потребители

Бизнес: 300 $/месец за целия екип

Създавайте оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Прочетете също: Как да използвате AI за документиране

10. Evernote – най-доброто за мултимедийно търсене

чрез Evernote

С Evernote успях да организирам по-добре графиците си. От бележки и задачи до срещи, той ми помогна да консолидирам всичките си задачи в едно просто и подредено пространство.

Особено ми хареса функцията за търсене с AI. Тя намери точно моите бележки за секунди, дори когато бях съхранил стотици елементи. Функцията за търсене не е нещо ново, но бях впечатлен от това как AI технологията мигновено претърси PDF файлове, Office документи, изображения, презентации и сканирани документи.

Най-добрите функции на Evernote

Редактирайте бележки с AI или пишете ново съдържание от нулата

Достъп до бележките офлайн

Синхронизирайте бележките си между различни устройства

Сътрудничество с колеги, за да сте в крак с ежедневните задачи

Ограничения на Evernote

Преминаването през дълги бележки е неприятно

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Прочетете също: Как да използвате AI за ежедневни задачи

Възползвайте се от AI-Note Taking с ClickUp

Имам високи очаквания от AI инструмент за водене на бележки. Има толкова много приложения, но много малко от тях отговарят на всичките ми изисквания.

Искам да превърна приложението си за бележки в мой помощник за знания. То ще запомня всички важни и тривиални подробности за моята работа и лични задачи, ще ги организира в ясни структури/йерархии и ще ми помага да ги извличам, когато е възможно. Трябва да съм на една вълна с членовете на екипа си, затова функциите за сътрудничество са задължителни.

Бонус, ако инструментът може да допълни непълните ми мисли и да ги превърне в нещо смислено. Прекалено ли е да искам това?

Не съвсем! ClickUp прави всичко това и още повече. Той прави всичко възможно, за да направи воденето на бележки и писането по-гладко, по-бързо и автоматизирано. Независимо дали пишете със свои думи или с AI, организирате бележки и списъци със задачи или преодолявате писателския блок, ClickUp остава до вас на всеки етап.

Започнете с ClickUp още днес!