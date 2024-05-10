Jasper AI срещу Writesonic: Кой AI инструмент за писане е най-добър?

Инструментите за писане с изкуствен интелект могат да ви помогнат да преминете от празна страница до окончателен вариант за минути. Те са безценен ресурс за всеки, който пише – независимо дали става дума за търговец, който пише имейл, маркетинг специалист, който изготвя кампания, или автор, който обмисля идеи за роман.

Повечето AI инструменти за писане могат да се справят с тежките задачи по създаването на съдържание, като доставят резултати, почти толкова добри, колкото тези на опитни копирайтъри. Освен това, те могат да помогнат и с други аспекти на процеса на писане, като редактиране, превод и проучване на съдържание.

За да постигнете най-добри резултати обаче, трябва да изберете AI инструмент за писане, който е обучен на „правилния двигател“, поддържа различни формати на писане и разполага с подходящи помощни функции.

В тази статия ще сравним двата популярни AI инструмента за копирайтинг — Jasper AI и Writesonic — и ще ви покажем как се представят един спрямо друг.

Какво е Jasper AI?

Jasper AI е един от първите AI инструменти, проектирани специално за писане. Инструментът за писане бързо спечели огромна популярност и някои клиенти дори си направиха татуировки с Jasper, за да покажат любовта си към марката.

Jasper AI позволява на писателите да преодолеят страшния писателски блок. Те обменят идеи и си сътрудничат с способен AI двигател. По-скоро Jasper придоби AI-задвижвания инструмент за генериране на изображения Clipdrop от Stability AI, за да разшири възможностите на инструмента.

Функции на Jasper AI

Нека разгледаме някои от основните функции, които получавате с Jasper AI:

1. Генериране на съдържание

Jasper поддържа различни формати на съдържание, включително дълги блог публикации, текстове за уебсайтове, описания на продукти, публикации в социални мрежи и имейли. Той може да ви помогне и с различни други задачи, като генериране на идеи, проучване на теми и редактиране на съдържанието ви – и не става въпрос само за граматика; инструментът може да се съобрази с гласа и тона на вашата марка.

Две функции, които са уникални за Jasper AI, са:

Boss mode : Генерира множество варианти на съдържание за секунди, като ви предоставя разнообразни опции, от които да избирате или комбинирате за вдъхновение.

Подобряване на съдържанието: Тази функция анализира съществуващия текст, предлага преформулиране, добавяне на преходи или усилване на конкретни части за по-добър поток и яснота.

Освен това, Jasper може да пише (и превежда) на над 30 популярни езика по света. Друга чудесна функция на Jasper е „преобразуването“ – можете да накарате инструмента да превърне блог в публикация в социалните медии, имейл бюлетин и др.

2. Персонализиране

Jasper AI предлага няколко опции за персонализиране, за да адаптира процеса на създаване на съдържание и да съответства на вашия начин на работа. Например, можете да създадете ръководство „Brand Voice“, за да се уверите, че цялото генерирано съдържание съответства на идентичността на вашата марка. За да прецизирате предложенията, можете също да настроите функцията „Boss Mode“, като например дължина на съдържанието, ниво на креативност и брой резултати.

Друга отлична функция за персонализиране е Jasper Recipes. Тази функция ви позволява да свържете различни шаблони и команди на Jasper AI – да генерирате структура на блог, да пишете различни раздели и др. – така че цялостният процес става по-ефективен от гледна точка на времето.

3. Оптимизация за търсачки (SEO)

Jasper се справя доста добре с генерирането на оптимизирано за търсачки съдържание. Първо, можете да използвате „SEO Mode“, за да се интегрирате с външни SEO инструменти като Surfer SEO и Ahrefs, за да анализирате съдържанието, генерирано с Jasper.

След това можете да използвате функцията „Подобрение на съдържанието“, за да включите тази обратна връзка в статията си и да я оптимизирате за SEO. Можете също да използвате Jasper, за да генерирате често задавани въпроси за блог публикации и схематично маркиране, за да подобрите класирането си в SERP.

Цени на Jasper AI

Създател : 49 $/месец на работно място

Pro : 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Какво е Writesonic?

Writesonic е друг ранен играч в нишата на AI инструментите за писане. Той беше пуснат за първи път като AI-задвижван конструктор на целеви страници, изграден върху GPT-3 двигателя. Вирусността на конструкцията доведе до това, че основателите пуснаха повече AI инструменти, фокусирани върху писането, включително AI блог писател, AI чатбот и други.

Writesonic твърди, че ви помага да „създавате висококачествено и рентабилно съдържание с бясна скорост“. Освен инструментите си, фокусирани върху писането, Writesonic разполага с доста удобен конвертор от текст в глас и GPT конструктор, който помага на потребителите да създават персонализирани AI чатботове.

Това прави Writesonic по-скоро AI инструмент за маркетолози, отколкото за автори на съдържание, въпреки че и авторите могат да извлекат много ползи от него.

Функции на Writesonic

Нека разгледаме как Writesonic може да помогне на маркетолозите и писателите да оптимизират създаването на съдържание.

1. Генериране на съдържание

Writesonic има лесен за използване потребителски интерфейс. Можете да създавате съдържание, като използвате един от лесно достъпните шаблони за подсказки. Можете също да напишете до 5000 думи в един документ на Writesonic, което го прави чудесен избор за дълги блог публикации и електронни книги.

Друга функция на Writesonic е конверторът от текст в глас, който може да ви помогне да добавите мултимедиен елемент към вашата стратегия за съдържание, като аудиокниги, видео озвучаване и др.

Инструментът за писане с изкуствен интелект и генераторът на глас поддържат над 30 езика и могат да помогнат на маркетинговите екипи да локализират съдържанието и да провеждат ефективни регионални кампании.

2. Персонализиране

Едно от най-големите удобства при използването на Writesonic е възможността да изберете свой собствен AI двигател – GPT-3. 5, GPT-4 и дори GPT-4+, когато бъде пуснат на пазара. Writesonic предлага и обучение за гласа на марката, за да можете да сте сигурни, че генерираното съдържание съответства на стила и гласа на вашата компания.

Можете да използвате „Writesonic Chat Mode“, за да водите разговори, подобни на човешките, когато обмисляте идеи, търсите цитати и др. Направете още една стъпка напред и създайте свои GPT-базирани ботове с Botsonic (друг инструмент на Writesonic) и ги обучете с данните на вашата компания, за да дават конкретни, контекстуални отговори.

3. Оптимизация за търсачки (SEO)

Една област, в която Writesonic се отличава, е писането, фокусирано върху SEO. Инструментът за писане с изкуствен интелект помага на писателите да извършват проучвания на ключови думи и конкуренти, да генерират автоматично често задавани въпроси и да предлагат опции за вътрешни връзки.

Още по-добре, можете да интегрирате Writesonic с популярни SEO инструменти като SEMRush и Ahrefs, а с Zapier можете да получите подробни данни за SEO на вашето съдържание.

Цени на Writesonic

Индивидуален

Безплатно

Chatsonic : 15 $/месец

Индивидуален : 20 $/месец

Стандартен : 99 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Екипи

Стандартен : 99 $/месец

Професионална версия : 249 $/месец

Разширена версия : 499 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Jasper AI срещу Writesonic: Сравнение на функциите

Функция Jasper AI Writesonic Езикови модели Моделно-независимият, патентован AI двигател включва OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere и други. OpenAI Проверка за плагиатство Предоставя услуга за проверка на плагиатство, поддържана от Copyscape. Има вграден инструмент за проверка на плагиатство, но не е толкова точен, колкото Jasper. SEO Ограничени SEO функции; платена интеграция с Surfer SEO Разширени функции за SEO и проучване на конкурентите; интеграции с Surfer SEO Разширения за браузъри Разширението Jasper Write Anywhere позволява на потребителите да генерират съдържание във всеки раздел. Chatsonic не само генерира съдържание, но и действа като асистент, предлагайки бързи отговори, когато търсите в Google. Шаблони 50+ шаблона Над 100 шаблона Генериране на изображения Да Да Персонализиране Позволява ви да създавате персонализирани работни процеси за генериране на съдържание. Позволява ви да изберете своя AI двигател

Сега нека направим задълбочено сравнение между Jasper AI и Writesonic:

1. AI технология

Когато разглеждате някой AI инструмент, основните фактори, които трябва да оцените, са AI двигателят и езиковият модел, които той използва. В крайна сметка, те оказват пряко влияние върху качеството на генерираното съдържание.

Jasper AI

Той разчита на „собствена инфраструктура“, която използва множество големи езикови модели от водещи компании, включително OpenAI, Google, Anthropic и Cohere. Това им позволява да изберат най-подходящия модел за всяка задача.

Тази функционалност го прави по-гъвкав при работа с различни формати на съдържание и стилове на писане. Освен това, генерираното съдържание звучи по-естествено.

Writesonic

Writesonic е изграден върху LLM на OpenAI – по-специално, двигателите GPT-3. 5, GPT-4 и GPT-4+. Уникална функция на Writesonic е, че можете да изберете GPT двигателя, от който се нуждаете за конкретна задача. Въпреки това, ще трябва да се абонирате за ChatGPT Plus, за да използвате GPT-4 двигателя, което може да бъде допълнителен разход.

Jasper AI срещу Writesonic: Кой е по-добрият AI двигател?

Въпреки че конкуренцията е ожесточена, Jasper AI печели короната. Има две причини за това: Jasper се актуализира до най-новата AI платформа без допълнителни разходи, за разлика от Writesonic.

Достъпът до множество LLM също направи резултатите малко по-естествени в сравнение с Writesonic.

2. Помощ при писането

Следващият критерий е как двата AI инструмента за писане помагат в процеса на генериране на съдържание – какви инструменти предлагат и какви формати на съдържание поддържат?

Jasper AI

Jasper предлага солиден набор от функции, включително уникални такива като „Boss Mode“ (за получаване на множество варианти) и „Improve Content“ (за пренаписване на съдържанието), което ускорява генерирането на съдържание.

Той поддържа и различни формати на съдържание, като блог публикации, социални текстове и скриптове. Освен това, Jasper може да ви помогне по време на етапа на планиране на процеса на писане. Просто му дайте резюме на кампанията си и той ще създаде пълноценен брифинг, а след това ще генерира всички активи в рамките на този брифинг на един път.

Writesonic

Writesonic подхожда към създаването на съдържание по начин, удобен за потребителя. Можете да започнете бързо, като дублирате един от неговите шаблони. Writesonic поддържа и всички стандартни формати на съдържание, като дълги текстове, публикации в социални медии, резюмета и др.

Въпреки това, стандартните шаблони за писане на съдържание за всички обичайни формати правят Writesonic чудесен AI инструмент за писане, особено за начинаещи. Трябва само да изберете конкретен шаблон и да добавите ключова информация – темата, ключовите думи и т.н. – за да може Writesonic да генерира документ в този формат на съдържание.

Jasper AI срещу Writesonic: По-добрите функции за създаване на съдържание Този кръг е равен! И двата инструмента имат своите предимства. Докато Jasper печели с режимите си за писане, Writesonic компенсира това с простия си потребителски интерфейс и подробните подсказки.

3. SEO

Тъй като и двата инструмента са насочени към съдържателния маркетинг като ключова ценност, следващият критерий е SEO. Колко добри са двата инструмента в генерирането на оптимизирано за търсачки съдържание?

Jasper AI

Оптимизирането на съдържанието за SEO в Jasper е двуетапен процес: първо, интегрирате Surfer SEO, за да извършите проучване на ключови думи. След това добавяте тези резултати към функцията „Подобряване на съдържанието“ и импортирате SEO рейтинга на дългоформатното си съдържание.

Writesonic

Writesonic предлага цялостно SEO решение, главно чрез вградената си интеграция с Surfer SEO. Някои от основните функции, свързани с SEO, в Writesonic включват анализ на ключови думи, анализ на пропуски в съдържанието, проучване на конкурентите и индустрията и дори автоматизирани предложения за вътрешни връзки.

Jasper AI срещу Writesonic: Кой се справя най-добре в SEO? Победителят е Writesonic. Инструментът предлага много повече функции, фокусирани върху SEO, отколкото Jasper.

4. Персонализиране

Следващият аспект е персонализирането. Всеки има различен начин на работа и инструмент, който може да бъде модифициран, за да отговаря на вашия процес, е просто по-добър.

Jasper AI

Jasper AI предоставя на потребителите повечето от основните опции за персонализиране – независимо дали става дума за различни режими като „бос режим“, добавяне на стил на марката или промяна на гласа и тона на съдържанието ви.

Инструментът отива още по-далеч с персонализираните си работни процеси като Blog Recipes. Тази функция позволява на потребителите да се присъединят към верига от различни подсказки в един работен процес и да генерират хиперспецифично съдържание, като например единна структура за всички блогове, или да генерират публикации в социалните мрежи за всеки блог, веднага след като той бъде финализиран.

Writesonic

Writesonic също така предоставя на потребителите специфични опции за персонализиране на съдържанието, като например глас на марката по подразбиране и промяна на гласа или тона на конкретно съдържание. Въпреки това, към момента той не поддържа персонализирани работни процеси.

Jasper AI срещу Writesonic: Кой инструмент предлага повече възможности за персонализиране? В този кръг победител е Jasper AI, който прави създаването на съдържание изключително лесно благодарение на персонализираните си работни процеси и високата степен на персонализация.

5. Интеграции

Стигнахме до последния кръг: колко добре се интегрират и двата инструмента с останалата част от вашия технологичен стек?

Jasper AI

Jasper AI предлага 10 вградени интеграции, включително популярни инструменти като Webflow, Google Workspace и Make. Освен това, тъй като Jasper AI предлага интеграция с Zapier, можете да свържете Jasper AI с почти всеки инструмент.

Writesonic

Writesonic предлага само две вградени интеграции: WordPress и Surfer SEO. За всички други интеграции трябва да използвате инструмент на трета страна, като Zapier.

Jasper AI срещу Writesonic: Кой инструмент е по-свързан? Макар и двата инструмента да предлагат ограничени интеграции, Jasper AI предлага повече интеграции от Writesonic.

6. Цени и включени услуги

План Jasper AI Writesonic Безплатно Няма безплатен план 25 генерирания на съдържание на месец 25 разширени генерирания (еднократно) Всички функции за писане с AI. Всички функции на AI чатбот Jasper Creator срещу Writesonic Standard Един бранд глас SEO режим Разширение за браузър 6500 кредитаЕдинен бранд гласАвтоматично вътрешно свързванеГенериране на изображенияSEO и проверка на факти Jasper Pro срещу Writesonic Professional Три гласа на марката. Три незабавни кампании Генератор на изображения Функции за сътрудничество 3000 кредитаАнализ на конкурентитеАнализ на пропуските в съдържаниетоФункции за сътрудничествоПерсонализирано въвеждане Jasper Business срещу Writesonic Advanced Анализ на производителносттаПерсонализирани работни процеси Достъп до API Премиум поддръжка Персонализирани стилови ръководства 6500 кредитаПриоритетна поддръжкаДо пет члена на екипа

Jasper AI срещу Writesonic: Кой е по-изгоден?Без безплатен план в Jasper, не е лесно да се прецени стойността, без да се регистрирате за продукта. В противен случай, всичко е равно, с различни цени, достъпни за различни набори от функции.

Jasper AI срещу Writesonic в Reddit

Време е да разгледаме битката между Jasper AI и Writesonic от макро перспектива. Какво мислят потребителите на Reddit за двата инструмента?

Ето изчерпателно обобщение на предимствата и недостатъците на двата инструмента:

„Нека започнем с Jasper, тъй като съм сигурен, че това е един от най-известните инструменти.

Предимства: Скоростта на генериране на съдържание е много впечатляваща; качеството на съдържанието също е абсолютно предимство. Като допълнително предимство посочвам многобройните интеграции на Jasper (Zapier, Grammarly, SurferSeo и Google).

Недостатъци: Най-големият недостатък е цената (40 долара на месец за плана за създатели и 99 долара за плана за екипи). Друг недостатък е доста сложният интерфейс и общата взаимодействие с приложението. Може да отнеме време да се научите да го използвате.

Следва Writesonic. Друг световноизвестен инструмент за копиране

Предимства: Към септември бих казал, че разнообразието от налични инструменти и подсказки е впечатляващо, както и впечатляващият списък с интеграции и сравнително ниската цена (можете да изберете броя думи, които използвате месечно, и да платите за тях; основният план е 20 долара).

Недостатъци: Качеството на съдържанието може да варира значително в зависимост от това дали изберете Premium или Average качество. Освен това версията ChatGPT 4. 0 има по-малко думи и е по-скъпа. Интерфейсът все още е сложен, но не бих го нарекъл драстичен минус. ”

Макар Jasper да изглежда по-добрият писател, Writesonic определено е по-достъпната опция. Друг потребител счита Writesonic за най-добрия „инструмент за писане с изкуствен интелект като цяло“, като казва: „Да, той предлага най-добрата стойност за парите си, а нови функции се добавят всяка седмица.“

Други все още смятат, че добрият стар ChatGPT е най-добрият AI генератор на съдържание, тъй като както Writesonic, така и Jasper са базирани на GPT двигателя.

„Повечето от тях са технически GPT3 wrappers. Това означава, че те извикват API на заден план. Обикновено те нямат свои собствени модели, а ако имат, повечето от тях са много лоши.

Потребителският интерфейс може да е приятен, но честно казано, просто използвайте GPT3 или GPT4 в ChatGPT или си направете акаунт за разработчици, за да плащате с токени за ChatGPT3. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Jasper AI и Writesonic

И Jasper AI, и Writesonic са страхотни AI инструменти за писане и определено могат да помогнат на хората да създават съдържание по-бързо. Въпреки това, те не са без недостатъци. Един голям недостатък е тяхната изолирана природа – интегрирането им безпроблемно във вашия работен процес или технологичен стек може да представлява значително предизвикателство.

Те не само че не разполагат с директна интеграция с често използвани инструменти като CRM, поддръжка на клиенти или инструменти за управление на кампании, но и не предлагат голямо разнообразие от тригери, които да ви помогнат да създадете свои собствени интеграции и работни процеси.

Ето къде един универсален инструмент за продуктивност като ClickUp, базиран на AI, може да бъде чудесна алтернатива на Writesonic и Jasper.

ClickUp не само разполага със собствен GenAI инструмент под формата на ClickUp Brain, но и не използва никакви ваши данни за обучение на своите AI набори от данни. Освен това, тъй като ClickUp Brain е тясно интегриран с останалата част от пакета за управление на проекти, можете да използвате AI като универсален асистент за писане, за да подобрите общата си продуктивност.

Ето кратък преглед на функциите му за създаване на съдържание:

1. AI-асистент за писане

Усъвършенствайте всички вътрешни и външни комуникации с ClickUp Brain.

Независимо дали използвате ClickUp за планиране на лични проекти или работа, можете да използвате ClickUp Brain за изготвяне на комуникациите си. Можете също да зададете на ClickUp Brain подходящите въпроси, за да изпълните по-добре задачите си, като използвате шаблони за AI подсказки, специфични за ролята.

Това може да бъде:

Описания на проекти и задачи и актуализации на статуса за проектни мениджъри

Имейли, резюмета от срещи и стенограми за търговски представители

Блогове, бюлетини и други кампании за маркетинг екипи

Можете също да използвате помощника за писане на ClickUp, за да усъвършенствате вътрешните си чатове и да намерите ключова информация от уикито на вашата компания. Например, можете да добавите отговора си – както за имейли, така и за вътрешни чатове в стенография – и ClickUp Brain ще усъвършенства съобщението за вас.

Освен това, ако си сътрудничите с глобални клиенти или провеждате регионални кампании, можете да преведете вашите съобщения на съответния език, като използвате помощника за писане на ClickUp.

2. Съвместна работа по документи

Спестете време и ускорете процеса на писане с функцията „Пишете с AI“ на ClickUp Docs.

ClickUp Docs е мощен и лесен за използване инструмент за обработка на текст, който позволява на организациите да създават документи, вложени страници и цели уикита от едно място. Най-доброто обаче е колко добре е интегриран с ClickUp Brain.

Това улеснява екипите да:

Обсъдете идеи за кампании и статии и проучете теми

Създавайте съдържание от нулата и въвеждайте нови предложения, за да го модифицирате.

Манипулирайте текста, като променяте неговия размер или тон на гласа.

Превеждайте документите си на различни езици

Проверете за граматически или правописни грешки

След като сте изготвили документ, можете да го споделите с екипа си, за да го прегледат или да си сътрудничат с вас в реално време – комуникационните функции на ClickUp Docs, като индикатори за въвеждане на текст, етикети, директни чатове и коментари, са там, за да ви помогнат.

3. Управление на проекти

Не само ClickUp Docs, но и решението за управление на проекти на ClickUp се захранва от AI.

Управлявайте всичките си проекти чрез силата на AI с решението за управление на проекти на ClickUp.

Ето няколко начина, по които AI може да спести време на вашия екип:

Автоматизиране на обобщенията на проекти и актуализациите на напредъка

Разделяне на сложна задача на по-малки подзадачи

Автоматизиране на попълването на данни в описанията на задачите

Обобщаване на коментари в задачи

Генериране (или усъвършенстване) на обобщения на задачи

Обобщете коментарите в ClickUp Tasks

Използвайки AI-базираните функции за управление на задачи и проекти на ClickUp, мениджърите могат да намалят натовареността и да се фокусират върху по-голямата картина – общите цели на проекта и развитието на екипа.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 17 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на член на работното пространство на месец.

Опростете създаването на съдържание (и организирайте живота си) с ClickUp

И Jasper AI, и Writesonic са отлични AI инструменти за писане. Jasper е чудесен избор за екипи, които търсят гъвкавост и персонализирани работни процеси. Writesonic е идеален за по-малки екипи или индивидуални потребители, които търсят опростен и достъпен AI инструмент за писане.

Но те не могат да направят много повече.

Ако търсите пълноценен AI асистент – инструмент, който да ви помогне да пишете добре и да управлявате работата си по-добре – защо не опитате ClickUp?

Като чудесна алтернатива на Writesonic и Jasper, той предоставя мощно работно пространство, което безпроблемно съчетава възможностите на GenAI във всичките си решения, независимо дали става дума за създаване на документи или управление на проекти.

Представете си, че можете да обменяте идеи, да разпределяте задачи, да сътрудничите с екипа си и да създавате висококачествено съдържание – всичко това на една и съща платформа. ClickUp елиминира необходимостта да превключвате между различни инструменти, спестявайки ви ценно време и улеснявайки работата ви. Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как той променя вашите работни процеси при писането.