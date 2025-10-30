13 най-добри инструмента за управление на проекти, които се интегрират със Slack

Slack е предпочитаният комуникационен център за съвременните екипи, особено в динамичните стартиращи компании, маркетинговите агенции, технологичните компании и отдалечените или хибридни работни среди.

От съобщения в реално време и споделяне на файлове до канали и синхронизиране на календари, Slack поддържа свободното сътрудничество. Но когато става въпрос за управление на графиците и изпълнението на проекти, понякога Slack сам по себе си не е достатъчен.

Разговорите често замъгляват важни задачи, което води до пропуснати последващи действия. С подходящата интеграция със Slack можете да превърнете съобщенията в Slack в задачи, да свържете разговорите с резултатите и да намалите разминаването между чатовете на екипа и действителното изпълнение.

В тази статия ще разгледаме най-добрите инструменти за управление на проекти и софтуерни решения, които се интегрират безпроблемно със Slack.

📖 Прочетете също: Най-добрите конкуренти на Slack

Ето едно бързо сравнение на най-добрите инструменти за управление на проекти за обслужване на клиенти, които поддържат сътрудничество в реално време и се интегрират със Slack:

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Всичко в едно – управление на проекти, комуникация и сътрудничество в екип, подкрепени от изкуствен интелект. Диаграми на Гант, Kanban, персонализирани работни процеси, ClickUp Brain и синхронизиране на задачите в Slack в реално време. Безплатен план; персонализиране за предприятия Wrike Опростяване на приемането на проекти и работата между екипите Динамични форми, Kanban табла, персонализирани работни процеси, записване на заявки в Slack Безплатен план, платени планове, започващи от 10 $/месец на потребител Notion Организиране на идеи в споделени системи Уикита, документи, AI обобщения, прегледи на страници в Slack Безплатен план, платени планове от 12 $/месец на потребител Trello Визуално проследяване на задачите и прости работни процеси Kanban табла, Butler автоматизации, създаване на Slack карти Безплатен план, платени планове от 5 $/месец на потребител Jira Агилно проследяване на задачите и планиране на спринтове Scrum табла, подреждане на забавени задачи, билети за бъгове в Slack Безплатен план, платени планове, започващи от 8,60 $/месец на потребител. Basecamp Асинхронна комуникация в екипа без объркване Списъци със задачи, чат Campfire, заместител на низовете в Slack Безплатен план, платени планове от 15 $/месец на потребител Miro Визуално сътрудничество и мозъчна атака Бели дъски, лепящи се бележки от Slack, синхронизация с Jira Безплатен план, платени планове от 8 $/месец на потребител MeisterTask Визуално проследяване на задачите + автоматизация за средни екипи Kanban, известия в Slack, помощ от изкуствен интелект, ежедневна синхронизация на задачите Безплатен план, платени планове от 9 $/месец на потребител Работа в екип Прецизно управление на клиентски проекти Slack команди, проследяване на ангажименти, библиотека с ресурси Безплатен план, платени планове от 13,99 $/месец на потребител Todoist Лесно записване на задачи в Slack Slack команди, списъци за проверка, етикети за приоритет Безплатен план, платени планове, започващи от 2,50 $/месец на потребител. Zoho Projects Подробно базово планиране и проследяване на проекти Диаграми на Гант, регистри на работното време, актуализации в Slack Безплатен пробен период от 15 дни, персонализирани цени Linear Продуктови и инженерни екипи Визуални пътни карти, сортиране на проблеми, синхронизиране на Slack низове Безплатен план, платени планове, започващи от 10 долара на месец на потребител. Hive Гъвкави изгледи на проектите и сътрудничество в екипа Шаблони, Kanban, HiveMind AI, Slack chat-to-task Безплатен план, платени планове, започващи от 1,50 $/месец на потребител.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Защо да използвате инструмент за управление на проекти, който се интегрира със Slack?

Вместо да преминавате от един инструмент към друг, вашият екип може да управлява задачите и да комуникира в рамките на едно и също работно пространство в Slack с помощта на проста интеграция.

Ето защо най-добрите интеграции на Slack си заслужават инвестицията:

Централизирайте комуникацията по проектите , като свържете съобщенията в Slack със задачи, графици и резултати в споделените канали в Slack.

Получавайте актуализации за проектите и крайни срокове в реално време под формата на уведомления в Slack , за да поддържате екипите си синхронизирани, без да напускате Slack.

Подобрете управлението на задачите, като позволите на потребителите да възлагат задачи, актуализират статуси и проследяват напредъка директно от Slack.

Поддържайте сътрудничество в реално време чрез споделяне на файлове, дискусии и интегрирани действия в приложението Slack.

💡 Професионален съвет: Ако се сблъскате с някой от тези проблеми – справяйте се с проблеми с микрофона, неуспешни съобщения и грешки при качването. Често срещани проблеми със Slack и техните решения ви помагат да отстраните бързо често срещаните проблеми със Slack, за да може екипът ви да остане свързан без прекъсвания.

Ключови функции, които да търсите в инструмент за управление на проекти, интегриран със Slack

50% от екипите, които използват гъвкави методологии и начинът, по който екипите управляват проекти, също ги комбинират с други инструменти, за да се адаптират към конкретния проект.

Ето защо интегрирането на софтуер за управление на проекти директно в работното ви пространство в Slack е стратегически избор.

Но не всички интеграции са еднакви. И така, кои функции са наистина важни при избора на най-добрите инструменти за управление на проекти в Slack?

1. Управление на задачи: създавайте, възлагайте и актуализирайте задачи, без да напускате Slack

✅ Решение: Дизайнерът пуска макет в съобщение в Slack, а колега от екипа го превръща незабавно в задача с краен срок.

2. Известия в реално време: получавайте актуализации за проекти, промени в крайните срокове и коментари директно в Slack

✅ Решение: Вашият екип вижда актуализациите на напредъка по задачите на живо в канала на Slack, като по този начин се избягват пропуснати срокове и безкрайни проверки.

3. Споделяне на файлове и централизирани документи: споделяйте и закачайте файлове, свързани със задачи или теми

✅ Решение: По време на кампания, творческите ресурси и Google Docs остават достъпни на едно място; вече не е нужно да ги търсите в имейлите си.

4. Интеграция с други инструменти: синхронизирайте с Google Drive, Trello, Jira и други

✅ Решение: Вместо да превключвате между раздели, Slack се превръща в централизирано пространство, където всички ваши инструменти за управление на проекти комуникират помежду си.

5. Автоматизация на работния процес : Използвайте ботове или персонализирани тригери, за да автоматизирате повтарящите се стъпки

✅ Решение: Нова форма за задачи задейства съобщение в Slack към правилния канал, възлага задача и задава напомняния – всичко това без човешка намеса.

Няма нужда да превключвате между шест различни раздела, за да поддържате контекста.

В такъв случай автоматизацията на управлението на проекти не изпълнява обещаните ползи.

С тези 13 инструмента, които се свързват директно със Slack, можете да сте сигурни, че вашите екипи работят в синхрон, дори докато спите.

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватно управление на проекти и комуникация в екипа, базирано на изкуствен интелект)

Предприемайте действия директно от Slack и поддържайте синхронизация в екипа си, без да сменяте инструменти

Ако Slack на вашия екип е пълен с ежедневни отчети, споменавания на задачи и линкове към файлове, ClickUp е платформата за управление на проекти, която обединява всичко в едно единно пространство.

Управлявайте проектите си с структурираното управление на проекти на ClickUp

Визуализирайте и адаптирайте графика на проекта си незабавно с помощта на функциите за управление на проекти на ClickUp

Платформата за управление на проекти на ClickUp е конвергентна AI работна среда, която комбинира документи, уикита, чат, генеративни AI инструменти, AI агенти и автоматизации.

Той предлага гъвкави изгледи, включително списъци, табла, диаграми на Гант и календари, за да помогне на екипите да планират, проследяват и управляват проектите си независимо. Можете да групирате задачите в папки, да разделите зависимостите и да зададете етапи, които съответстват на ключовите цели.

Например, отдалечен дизайнерски екип, който работи по пускането на продукт на пазара, може да визуализира цялата времева рамка на проекта в Gantt изглед и след това да синхронизира актуализациите на задачите директно в споделен Slack канал, като по този начин гарантира, че всички са информирани в реално време.

Интеграция със Slack, която поддържа всичко свързано

Превърнете Slack в център за продуктивност, като свържете чатовете с задачите, актуализациите и работните процеси в реално време с интеграцията на ClickUp

Благодарение на тясното интегриране на ClickUp със Slack, можете да:

Създавайте задачи директно от съобщенията в Slack.

Добавяйте коментари или актуализации, без да превключвате приложенията.

Получавайте напомняния за задачи и известия за крайни срокове в работното си пространство в Slack.

Бъдете в течение с дейностите в реално време в Slack каналите на вашия екип.

Ето какво каза Лорен Макиелски, главен секретар в Hawke Media, за ClickUp:

За нас е изключително важно да имаме видимост на проектите по начин, който отговаря на всички стилове и предпочитания на учене. ClickUp позволява и интеграция със Slack и Gmail, което поддържа работата ни оптимизирана от платформа на платформа.

За нас е изключително важно да имаме видимост на проектите по начин, който отговаря на всички стилове и предпочитания на обучение. ClickUp позволява и интеграция със Slack и Gmail, което поддържа работата ни оптимизирана от платформа на платформа.

Съберете разговорите и задачите на едно място с ClickUp Chat

Превърнете дискусиите в задачи, възложете отговорници и запазете контекста с ClickUp Chat

ClickUp Chat внася най-доброто от комуникацията в стила на Slack във вашата платформа за управление на проекти, но с една съществена разлика. Разликата между Slack и ClickUp е, че последният се свързва директно с вашите задачи, графици и работни процеси.

По време на синхронизиране на проект, ако член на екипа остави напомняне за липсващ ресурс или идентифицира пречка, не е необходимо да сменяте инструменти или да претърсвате по-късно нишките в Slack. Можете незабавно да превърнете това съобщение в задача, да я възложите, да зададете краен срок и да я свържете с правилния проект. Или да заповядате на ClickUp Brain да го направи за вас, директно в чата ви!

Тази функционалност превръща ClickUp в универсално приложение за съобщения, като комбинира съобщенията с създаването на задачи.

Оставете ClickUp Brain, вашият личен AI асистент, да свърши тежка работа

ClickUp Brain въвежда практична изкуствена интелигентност във вашия ежедневен работен процес. Той е създаден, за да разпознава контекста и да елиминира повтарящите се ръчни задачи.

Например, след среща на екипа, ClickUp Brain може да генерира обобщение на проекта, да възложи следващите стъпки на съответните членове на екипа и дори да маркира припокриващи се крайни срокове.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Получавайте незабавни обобщения на вашите разговори в Slack и определяйте следващите стъпки за вашия екип с ClickUp Brain.

Ако се опитвате да наваксате след отпуск, можете да използвате функцията „Catch Me Up“ на ClickUp Brain, за да получите незабавно обобщение на актуализациите по вашите проекти, включително акценти от разговори в Slack, нови коментари и блокирани задачи.

Можете също да зададете въпрос на ClickUp Brain, например: „Какъв е статуса на маркетинговия план за третото тримесечие?“ И той ще извлече информация в реално време от списъка ви със задачи, проектните документи и разговорите.

🎥 Ето кратко видео, което обяснява как работи задаването на въпроси в ClickUp Brain:

💡 Бонус: Търсите десктоп приложение, което премахва хаоса и ви предоставя всичко, което бихте искали от работна изкуствена интелигентност? ClickUp Brain MAX може да е точно за вас. Променете начина, по който управлявате проектите си, с: Безпроблемна автоматизация: Заменете множество несвързани AI инструменти и получите достъп до първокласни външни AI модели като ChatGPT, Gemini и Claude с интелигентна платформа, която автоматизира рутинните задачи, проследява напредъка и предоставя полезни информации за всеки проект.

Централизирана информация: Незабавно търсете и получавайте достъп до планове за проекти, графици и файлове в ClickUp, Google Drive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет.

Talk to Text: Използвайте гласови команди, за да транскрибирате бележки, създавате задачи, актуализирате статуса на проектите и разпределяте отговорности без да използвате ръцете си, което прави управлението на проекти по-бързо и по-ефективно. Използвайте гласови команди, за да транскрибирате бележки, създавате задачи, актуализирате статуса на проектите и разпределяте отговорности без да използвате ръцете си, което прави управлението на проекти по-бързо и по-ефективно. ClickUp Brain MAX е супер приложение с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте проекти с диаграми на Гант, табла Kanban, календари и персонализирани работни процеси.

Свържете задачи, документи, бели дъски и формуляри в едно централизирано пространство.

Сътрудничество чрез редактиране в реално време, коментари в низове и живи бели дъски

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщавате теми, да създавате автоматично задачи и да отговаряте на въпроси в цялото си работно пространство.

Превърнете съобщенията в Slack в задачи, получавайте актуализации и коментирайте работата – всичко това от вашия канал в Slack.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители могат да се почувстват претоварени поради богатството на функции.

Случайни забавяния или закъснения в синхронизацията в много големи работни пространства

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Това е споделено в рецензията на G2:

Ние провеждаме гъвкави спринтове, публикуваме документи и управляваме OKR без да преминаваме от едно приложение в друго. Нативните интеграции (Slack, Drive, GitHub) се свързват бързо.

Ние провеждаме гъвкави спринтове, публикуваме документи и управляваме OKR без да преминаваме от едно приложение в друго. Нативните интеграции (Slack, Drive, GitHub) се свързват бързо.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за план за комуникация по проекти

2. Wrike (Най-добър за опростяване на приемането на проекти и управление на междуфункционални работни натоварвания)

чрез Wrike

Разпръснатите списъци със задачи са често срещан проблем в корпоративните екипи, защото задачите често пристигат по различни канали, включително Slack, имейл, срещи и електронни таблици. Освен това няма ясна система за проследяване на отговорността или напредъка.

Wrike ви позволява да превърнете постъпващите заявки в официални проекти, като използвате динамични формуляри за приемане, автоматично възлагани задачи и работни процеси, специфични за екипа. С вградената интеграция със Slack, Wrike държи екипа ви в течение, без да се налага да напускат канала си в Slack, което намалява обмена на информация и гарантира ясна отчетност между отделите.

Най-добрите функции на Wrike

Записвайте входящите заявки с помощта на динамични формуляри и ги препращайте автоматично.

Визуализирайте работата с Kanban табла, диаграми на Гант и персонализирани табла.

Използвайте приложението Slack на Wrike, за да създавате задачи от съобщения и да получавате актуализации по проектите в реално време.

Настройте персонализирани работни процеси за различни отдели с потоци за одобрение и зависимости.

Централизирайте файловете, обратната връзка и комуникацията по задачите за по-добро сътрудничество между екипите.

Ограничения на Wrike

Първоначалната настройка на работните процеси и разрешенията може да бъде сложна.

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение за новите членове на екипа.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 25 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4,2/5,0 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,3/5,0 (над 2800 рецензии)

Какво казват потребителите за Wrike

В тази рецензия на Capterra се подчертава:

Wrike разполага с мощни функции за управление на проекти, които ни позволяват да управляваме операциите по нашите проекти по прост и рационализиран начин.

Wrike разполага с мощни функции за управление на проекти, които ни позволяват да управляваме операциите по нашите проекти по прост и рационализиран начин.

📖 Прочетете също: Тествахме най-добрите алтернативи и конкуренти на Wrike

3. Notion (Най-подходящ за организиране на неструктурирана работа и превръщане на идеи в споделени системи)

чрез Notion

В повечето отдалечени екипи няма ясна връзка между идеята и изпълнението. Notion решава този проблем, като действа като гъвкаво работно пространство „всичко в едно“, където уикита, документи, проекти и задачи съществуват едновременно.

А благодарение на интеграцията с платформи като Slack, актуализациите в Notion се отразяват директно в разговорите на вашия екип, така че знанията на екипа не остават затворени в силози или изгубени в безкрайни директни съобщения.

Най-добрите функции на Notion

Записвайте задачи, бележки и резюмета от срещи в споделени страници, използвайки гъвкави блокове с функция „плъзгане и пускане“.

Превключвайте между изгледи на табло, списък, времева линия и календар за проследяване на проекти.

Организирайте знанията във вътрешни уикита и взаимосвързани бази данни за видимост в целия екип.

Интегрирайте се със Slack, за да получавате актуализации, да изпращате структурирани съобщения и да преглеждате страници в Notion директно в чата.

Използвайте Notion AI, за да пишете, обобщавате, попълвате автоматично полета и извличате действия от документи или бележки.

Ограничения на Notion

Липсва вградена функция за проследяване на времето или поддръжка на диаграми на Гант.

Функции за сигурност като 2FA не са налични в безплатния план.

Сложните работни пространства могат да се окажат прекалено обременяващи без структура или въвеждане в работата.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват потребителите за Notion

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Обичам способността на Notion AI да извлича изчерпателни, съобразени с контекста отговори от различни интегрирани инструменти, включително Notion, Slack и Google Drive. Тази интеграция оптимизира извличането на информация, като извежда на преден план знания от цялата ни база от знания.

Обичам способността на Notion AI да извлича изчерпателни, съобразени с контекста отговори от различни интегрирани инструменти, включително Notion, Slack и Google Drive. Тази интеграция оптимизира извличането на информация, като извежда на преден план знания от цялата ни база от знания.

👀 Интересен факт: Преди появата на електронната поща и Slack много големи компании използваха физически „пощенски тръби“, за да изпращат писмени бележки между етажите. В някои исторически сгради те все още са скрити в стените.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Notion

4. Trello (най-подходящ за визуално проследяване на задачи и прости работни процеси)

чрез Trello

Според проучване на Project Management Institute, 64% от проектните мениджъри казват, че ефективното приоритизиране на задачите е ключът към успешното изпълнение на проектите. Но повечето екипи не знаят какво се случва, кой отговаря за какво и кога трябва да бъдат изпълнени задачите.

Trello решава този проблем, като предоставя на екипите споделена визуална табло за проследяване на работата в реално време. Всяка задача се намира на карта, която преминава през етапи като „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“.

С интеграцията на Slack можете да създавате карти Trello директно от съобщения, да задавате напомняния и автоматично да публикувате актуализации обратно в каналите си.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте проектите с Kanban табла, списъци за проверка, етикети и прикачени файлове.

Създавайте карти Trello директно от съобщенията в Slack, като използвате прости преки пътища.

Синхронизирайте актуализациите и напомнянията за крайни срокове между Trello и Slack каналите.

Сътрудничество в реално време с споменавания, коментари и маркиране на членове

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси с Butler (вградения инструмент за автоматизация на Trello).

Ограничения на Trello

Липсват разширени отчети или изгледи на натоварването

Автоматизациите и усилвателите са ограничени в безплатния план.

Не поддържа сложни йерархии на проекти или зависимости.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5,0 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 23 600 отзива)

Какво казват потребителите за Trello

Това е отзивът на G2:

Лесното внедряване също е бонус, тъй като не се изисква много настройка, за да започнете да го използвате. Харесва ми и лесната интеграция с други инструменти като Slack и Google Drive за интегрирани работни процеси.

Лесното внедряване също е бонус, тъй като не се изисква много настройка, за да започнете да го използвате. Харесва ми и лесната интеграция с други инструменти като Slack и Google Drive за интегрирани работни процеси.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Trello

5. Jira (Най-доброто за гъвкаво проследяване на задачи и планиране на спринтове)

чрез Jira

Когато задачите са маркирани в чатовете, но никога не достигат до вашата спринт табло, вашият списък с нерешени задачи става хаотичен и труден за управление. Това е предизвикателство, с което инженерните екипи често се сблъскват.

Jira преодолява тази празнина, като превръща Slack в разширение на вашата гъвкава работна среда. С вградени в една система скрам табла, спринт отчети и подреждане на забавени задачи, Jira елиминира това триене.

Освен това можете да превърнете съобщение в Slack в билет за отстраняване на грешка, да задействате спринт сигнали или да актуализирате статуса на проблема, без да напускате чата.

Най-добрите функции на Jira

Свържете Slack с Jira, за да създавате задачи директно от съобщенията в Slack.

Получавайте незабавни известия за проекти в Slack въз основа на филтри или тригери.

Организирайте епични истории, истории и бъгове, използвайки персонализирани гъвкави табла.

Автоматизирайте повтарящи се действия като присвояване на билети или актуализиране на статуси.

Преглеждайте диаграми за спринт бурндаун и отчети за скоростта за всяка итерация.

Ограничения на Jira

Сложни настройки и конфигурации за потребители без технически познания

Потребителският интерфейс може да изглежда твърде строг за мултифункционални екипи извън разработката.

Цените нарастват бързо при по-големи екипи или по-сложни нужди.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен : 8,60 $/месец на потребител

Премиум : 17 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5,0 (над 6400 отзива)

Capterra: 4,4/5,0 (над 15 100 отзива)

Какво казват потребителите за Jira

В тази рецензия на G2 се представят:

Интеграцията с инструменти като Confluence, Slack и GitHub го прави още по-мощен. Лесно е да си сътрудничите, да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да поддържате отчетност между отделите.

Интеграцията с инструменти като Confluence, Slack и GitHub го прави още по-мощен. Лесно е да си сътрудничите, да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да поддържате отчетност между отделите.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Jira за гъвкави екипи

6. Basecamp (Най-доброто решение за комуникация в екип без излишни усложнения)

чрез Basecamp

Твърде многото срещи отнемат време, което би могло да бъде използвано за действителна работа. Когато екипите разчитат единствено на телефонни разговори, за да се съгласуват, тяхната продуктивност страда.

Basecamp обръща тази уравнение, като предоставя на екипите централно място, където да споделят актуализации, да проследяват задачи и да комуникират асинхронно. Не е нужно да преследвате нишките в Slack или да настройвате синхронизирани разговори; просто отворете Basecamp, за да видите какво е предстоящо, какво е споделено и какво се нуждае от вашето участие.

Най-добрите функции на Basecamp

Организирайте проектите си с списъци със задачи, документи, графици и табла за съобщения на едно място.

Заменете разпръснатите нишки в Slack с вграден групов чат (Campfire).

Споделяйте документи и файлове с централизирано съхранение

Проследявайте ключовите дати на проекта с календар и автоматични проверки.

Получавайте актуализации по проектите в реално време с диаграми за визуализиране на напредъка.

Ограничения на Basecamp

Ограничени зависимости между задачите и функции за автоматизация

Без вградена функция за проследяване на времето

По-малко подходящи за сложни работни процеси с участието на няколко екипа

Цени на Basecamp

Безплатно

Basecamp Plus : 15 $/потребител/месец

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2 : 4. 1/5 (5300+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 500 рецензии)

Какво казват потребителите за Basecamp

Това ревю на G2 споделя:

Автоматизацията извежда нещата на ново ниво: задачи, които преди отнемаха часове, сега се решават сами. И не мога да не спомена как се интегрира със Slack и други полезни инструменти.

Автоматизацията извежда нещата на ново ниво: задачи, които преди отнемаха часове, сега се решават сами. И не мога да не спомена как се интегрира със Slack и други полезни инструменти.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване вече използват AI за лични задачи ежедневно, като повече от половината го използват няколко пъти на ден. Но какво става на работното място? Когато имате централизирана изкуствена интелигентност, която управлява управлението на проекти, споделянето на знания и сътрудничеството в екипа, можете да спестите над 3 часа всяка седмица – време, което 60% от потребителите на ClickUp казват, че иначе биха загубили в търсене на разпръснати информации.

7. Miro (Най-доброто за визуално сътрудничество и мозъчна атака между екипи)

чрез Miro

Текстовите инструменти не са създадени за визуално мислене. Екипите често опростяват идеите си, когато се опитват да планират спринтове, да картографират работни процеси или да генерират идеи в таблици и документи.

Miro решава този проблем, като предлага визуално пространство за сътрудничество. Можете да скицирате, структурирате и представяте идеи на едно място, без да превключвате между инструменти. А с интеграции като Slack и Jira обратната връзка остава свързана с платното.

Най-добрите функции на Miro

Създайте интерактивни бели дъски за мозъчна атака в реално време и гъвкаво планиране.

Използвайте готови шаблони за карти на пътуването на клиентите, Kanban табла и ретроспективи.

Превърнете съобщенията в Slack в лепящи се бележки в Miro, за да записвате идеите си незабавно.

Сътрудничество на живо с вградени видео, коментари и режим на презентация

Синхронизирайте задачите с инструменти като Jira, Asana, ClickUp и Google Calendar.

Ограничения на Miro

Може да се препълни с твърде много сътрудници на един борд.

Забавяне на производителността при сложни или тежки табла с множество медийни елементи

Безплатният план има ограничен брой табла и място за съхранение.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 USD/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирана цена, започваща от 30 членове

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,7/5,0 (над 8100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Miro

Това ревю на G2 подчертава:

Miro се интегрира безпроблемно и с редица популярни инструменти за продуктивност като Jira, Trello, Slack и Google Workspace, което е от решаващо значение за поддържането на ефективен работен процес.

Miro се интегрира безпроблемно и с редица популярни инструменти за продуктивност като Jira, Trello, Slack и Google Workspace, което е от решаващо значение за поддържането на ефективен работен процес.

💡 Съвет от професионалист: Поддържайте чатовете на екипа ясни и фокусирани върху сътрудничеството. Предимствата и недостатъците на Slack на работното място разясняват как да използвате заедно силните страни на Slack и работните процеси на ClickUp за по-гладка работа в екип.

8. MeisterTask (Най-добър за визуално проследяване на задачите с автоматизация за средни екипи)

чрез MeisterTask

MeisterTask предлага вградена интеграция със Slack, която превръща случайните разговори в изпълними задачи само с няколко кликвания.

Тази интеграция позволява на потребителите да получават ежедневни обобщения на задачите, да преобразуват съобщенията в Slack в задачи или коментари в MeisterTask и да свързват цели проекти с канали в Slack за актуализации в реално време. Тя гарантира безпроблемно проследяване на собствеността върху задачите и управление на крайните срокове за вашия екип.

Най-добрите функции на MeisterTask

Визуализирайте проектите с Kanban табла и календарни изгледи.

Автоматизирайте създаването, възлагането и прехода на задачи.

Проследявайте времето и напредъка директно в задачите.

Добавете списъци за проверка, етикети, зависимости и прикачени файлове.

Използвайте Meister AI за обобщения, помощ при писане и търсене на информация.

Получавайте известия от Slack и създавайте задачи от съобщенията.

Ограничения на MeisterTask

Ограничена гъвкавост при персонализиране на оформлението на таблото със задачи

Няма вградени диаграми на Гант за екипи, които работят с много времеви графици.

Крива на обучение за настройка на разширена автоматизация или полета

Поддръжката чрез чат на живо е ограничена до определени часове.

Цени на MeisterTask

Безплатно

Pro : 9 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 1160 рецензии)

Какво казват потребителите за MeisterTask

Това е отзивът на G2:

Силно се възхищавам на интеграциите му с най-популярните продукти като Zendesk, GitHub, Slack и много други, които правят работния ни процес достатъчно гладък. MeisterTask направи всичко по-просто и по-лесно.

Силно се възхищавам на интеграциите му с най-популярните продукти като Zendesk, GitHub, Slack и много други, които правят работния ни процес достатъчно гладък. MeisterTask направи всичко по-просто и по-лесно.

9. Teamwork (Най-добър за прецизно управление на работата с клиенти)

чрез Teamwork

Управлението на клиентски проекти в различни софтуери за управление на задачи може лесно да доведе до загуба на видимост по отношение на отчитаните часове и използването на ресурсите.

Teamwork е инструмент, създаден специално за екипи, работещи в сферата на услугите, който комбинира управление на проекти, планиране на ресурси и комуникация с клиенти. Независимо дали прогнозирате натоварването или проследявате маржовете по проект на базата на авансово плащане, това приложение за комуникация в екип предлага персонализиран контрол, без да претоварва работния ви процес.

Най-добрите функции на Teamwork

Настройте специфични за проекта Slack канали с актуализации в реално време и автоматизации.

Преобразувайте съобщенията в Slack в задачи с една команда („/tw help“).

Създайте споделена библиотека с ресурси от линкове, споделени в Slack.

Автоматизирайте Slack известията въз основа на тригери за проектна активност.

Използвайте вградената функция за проследяване на рентабилността и задържанията, за да следите маржовете.

Ограничения на екипната работа

Интерфейсът може да изглежда сложен за по-малки екипи.

Разширените функции, като проследяване на рентабилността, са достъпни само в по-скъпите планове.

Не е идеален за вътрешни работни процеси, които не са свързани с клиенти.

Цени за екипна работа

Безплатно

Доставка : 13,99 $/месец на потребител

Grow : 25,99 $/месец на потребител

Мащаб : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за работа в екип

G2 : 4,4/5 (над 1170 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Teamwork

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Всеки, който работи редовно с разработчици и дизайнери, знае, че е необходима отчетност, ако искате проектите да бъдат завършени навреме. Интеграцията със Slack също е полезна.

Всеки, който работи редовно с разработчици и дизайнери, знае, че е необходима отчетност, ако искате проектите да бъдат завършени навреме. Интеграцията със Slack също е полезна.

🧠 Знаете ли, че... Slack отбеляза ръст от едва 16 000 потребители до над 10 милиона дневни потребители за десетилетие. Как да използвате Slack ефективно: Пълното ръководство за потребителите на Slack ви показва практични начини да извлечете максимума от него и да повишите ежедневната продуктивност на екипа си.

10. Todoist (Най-добър за лесно проследяване на задачи в Slack)

чрез Todoist

Когато каналите ви в Slack са заети през целия ден, бързите задачи и неформалните заявки могат лесно да изчезнат в превъртането. Todoist запълва тази празнина, като ви позволява да записвате незабавно всяко съобщение в Slack като задача, която може да бъде изпълнена.

Вместо да копирате и поставяте напомняния или да се надявате, че ще си спомните, можете да поддържате списъка си със задачи актуален точно там, където се извършва работата.

Най-добрите функции на Todoist

Преобразувайте съобщенията в Slack в задачи в Todoist с команди /todoist.

Организирайте задачите по приоритет, етикет и проект, без да напускате Slack.

Получавайте известия за напомняния за задачи и крайни срокове директно в Slack.

Споделяйте връзки към проекти и списъци с задачи, за да предоставите контекст на задачите в низовете.

Ограничения на Todoist

Ограничено до основни изгледи на задачи и проекти (без времеви графики или диаграми на Гант)

Не е идеален за сложни зависимости или управление на ресурси.

Интеграцията със Slack работи най-добре за работни процеси на индивидуални лица или малки екипи.

Цени на Todoist

Начинаещи : Безплатно

Pro : 2,50 $/месец на потребител

Бизнес: 8 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2600 рецензии)

Какво казват потребителите за Todoist

Това е цитат от рецензия в G2:

Леснота на използване и ефективен начин за разделяне на списъци. Освен това дизайнът е много прост, а приложението се поддържа от Slack, Teams, Apple, Android и Windows.

Леснота на използване и ефективен начин за разделяне на списъци. Освен това дизайнът е много прост, а приложението се поддържа от Slack, Teams, Apple, Android и Windows.

11. Zoho Projects (Най-доброто за подробно планиране на проекти и определяне на базови показатели)

чрез Zoho

Само 48% от екипите последователно определят базовите си графици за проекти, което затруднява измерването на напредъка и коригирането на сроковете. Zoho Projects решава този проблем с динамични диаграми на Гант, точно проследяване на времето и подробно управление на задачите, така че екипите да могат да виждат плана, да забелязват отклонения и бързо да върнат работата в правилната посока.

Интеграцията със Slack означава, че напредъкът на вашия проект се отразява директно в ежедневните чатове, без да се дублира работата.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Проследявайте задачите и подзадачите с персонализирани работни процеси и зависимости.

Визуализирайте графици и пречки с интерактивни диаграми на Гант.

Записвайте фактурираните и нефактурираните часове директно във фактурите.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с правила за задачи с плъзгане и пускане.

Свържете се с Zoho CRM, Slack, Google Drive и други

Ограничения на Zoho Projects

За начинаещите потребители кривата на обучение може да изглежда стръмна.

Мобилното приложение е по-малко стабилно от версията за настолни компютри.

Някои опции за персонализиране са ограничени в сравнение с по-напредналите конкуренти.

Цени на Zoho Projects

Безплатен пробен период от 15 дни

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (над 470 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2200 отзива)

Какво казват потребителите за Zoho Projects

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Интеграцията с други приложения на Zoho и инструменти на трети страни е безпроблемна, което ги прави идеални за управление на проекти от начало до край.

Интеграцията с други приложения на Zoho и инструменти на трети страни е безпроблемна, което го прави идеален за управление на проекти от начало до край.

12. Linear (най-подходящ за съвременни продуктови и инженерни екипи)

чрез Linear

Съвременните продуктови и инженерни екипи могат да загубят безброй часове, събирайки документи за планиране, спецификации, пътни карти и тракери за бъгове в различни, несвързани инструменти.

Linear обединява продуктовата ориентация, актуализациите на проектите и проследяването на проблеми в една единствена, светкавично бърза система.

В резултат на това екипите могат да планират визуално пътни карти, да проследяват цикли, да сортират бъгове и да останат синхронизирани чрез информация в реално време и добре обмислена интеграция със Slack, която поддържа синхронизация между разговорите и задачите.

Най-добрите функции на Linear

Планирайте и управлявайте визуално пътните карти на продуктите с помощта на етапи, инициативи и фази.

Проследявайте проблеми, бъгове и задачи с персонализирани работни процеси, спринтове и опашки за сортиране.

Автоматизирайте рутинната работа с мощни AI агенти за задачи като генериране на код.

Свържете Slack, за да синхронизирате теми, да споделяте актуализации и да създавате или коментирате проблеми в контекста.

Получавайте информация за напредъка в реално време, за да измервате обхвата, времето на цикъла и скоростта на екипа.

Линейни ограничения

Предназначени предимно за продуктови и инженерни екипи, по-малко подходящи за общи работни процеси по проекти.

Липсват собствени ресурси или инструменти за финансово управление за по-широки операции.

Някои усъвършенствани интеграции все още се ориентират към съвременни стекове, а не към традиционни корпоративни системи.

Линейно ценообразуване

Безплатно

Basic : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Линейни оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Linear

Това ревю на G2 подчертава:

Linear може да се адаптира към проекти от всякакъв мащаб и може да бъде внедрен за нула време. Интегрира се с много трети страни.

Linear може да се адаптира към проекти от всякакъв мащаб и може да бъде внедрен за нула време. Интегрира се с много трети страни.

🧠 Знаете ли, че... Почти 80% от компаниите в класацията Fortune 100 използват Slack Connect. Научете как да поддържате работното си пространство организирано и да намалите шума с ясни, структурирани канали в „Как да организирате Slack каналите на работното място“.

13. Hive (Най-добър за гъвкави изгледи на проекти и сътрудничество в екип)

чрез Hive

Представете си креативна агенция, която управлява няколко клиентски кампании едновременно. Дизайнерите чакат одобрения, маркетолозите проследяват задачите по кампанията, а проектните мениджъри прекарват часове в превключване между чатове, имейли и таблици, само за да получат актуална информация за състоянието на нещата.

Hive решава проблема, като предоставя на екипите едно работно пространство, в което да управляват всичко това. Този инструмент се свързва директно със Slack, така че вашият екип може да превръща чатовете в Slack в задачи в Hive, да споделя задачите обратно в каналите на Slack и да получава актуализации в реално време.

Най-добрите функции на Hive

Използвайте над 100 шаблона за проекти, за да стартирате нови инициативи за секунди.

Преминавайте безпроблемно между Kanban табла, диаграми на Гант, календари, таблици и изгледи на времевата линия.

Прехвърлете имейлите си в Hive и преобразувайте съобщенията в задачи незабавно.

Сътрудничество в реално време с бележки, незабавни бизнес съобщения и видео интеграции като Zoom.

Hive (най-подходящ за гъвкави изгледи на проекти и сътрудничество в екип)

Автоматизирайте повтарящите се задачи с персонализирани работни процеси и AI асистента на Hive, HiveMind.

Ограничения на Hive

Премиум добавките могат да увеличат общата цена за разширени функции.

Ограничени вградени интеграции в сравнение с по-големите платформи

Мобилното приложение не разполага с някои функции на настолната версия.

Цени на Hive

Безплатно

Стартово ниво : 1,50 $/месец на потребител

Teams : 5 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Hive

G2 : 4,6/5 (над 610 отзива)

Capterra: 4,4/5 (210+ отзива)

Какво казват потребителите за Hive

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Възможностите за интеграция на Hive включват безпроблемна връзка с Google Drive и Slack чрез интерфейса на инструмента. Hive съобразява простата структура на интерфейса си с нуждите на потребителите, така че всеки член на екипа, който може да няма технически опит, да може да го използва без затруднения.

Възможностите за интеграция на Hive включват безпроблемна връзка с Google Drive и Slack чрез интерфейса на инструмента. Hive съобразява простата структура на интерфейса си с нуждите на потребителите, така че всеки член на екипа, който може да няма технически опит, да може да го използва без затруднения.

📖 Прочетете също: Алтернативи на Hive за управление на проекти

Ето 3 допълнителни инструмента за управление на проекти, които също предлагат интеграция със Slack и биха се вписали добре заедно с тези, които вече разгледахме:

Asana : Позволява ви да превръщате съобщенията в задачи в Asana, да получавате известия в Slack, когато задачите бъдат актуализирани, и да коментирате задачите директно от низовете в Slack.

Smartsheet : Получавайте известия при промяна на задачите, коментирайте редове и споделяйте таблици директно в каналите на Slack.

Airtable : Изпращайте известия в Slack въз основа на автоматизациите на Airtable, създавайте записи от съобщения в Slack и свързвайте актуализациите директно с каналите в Slack.

Повишете производителността си с безпроблемна интеграция със Slack

Когато проектните екипи работят в Slack, но без подходяща интеграция за управление на проекти, тези разговори често изчезват в превъртането.

Свързването на Slack с решение за управление на проекти означава, че всяко съобщение може да се превърне в задача за действие, всеки краен срок остава видим и всеки проект остава на път без безкрайни обсъждания.

Макар че много инструменти за сътрудничество обещават тази връзка, много от тях все още ви карат да превключвате между полузавършени задачи, липсващ контекст и несвързани работни процеси. ClickUp запълва тази празнина с интеграция в Slack в реално време, обобщения, базирани на изкуствен интелект, създаване на задачи и преобразуване на чат в задача.

Готови ли сте да спрете да губите време между съобщения и важни събития? Регистрирайте се в ClickUp още днес!