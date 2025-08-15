Топ 11 AI генератори на електронни таблици за по-бърза автоматизация и анализ на данни

Независимо дали ги обичате или мразите, вероятно не можете да работите без тях. Да, говорим за електронни таблици. Като незабележими герои в обработката на данни, те ви помагат да изведете модели, които информират и подобряват резултатите от проектите. Но ръчното актуализиране на формули, форматиране на таблици или създаване на табла в Excel или Google Sheets не е забавно за никого.

Тук на помощ идват AI генераторите на електронни таблици.

Тези инструменти използват команди на естествен език, за да ви помогнат да генерирате формули, да създавате таблици, да почиствате данни от електронни таблици и дори да изпълнявате SQL заявки – без да пипате нито ред код. Накратко, те ви позволяват да „говорите“ с вашите електронни таблици, вместо да си блъскате главата с тях.

Кои от тях да опитате? Ние сме подбрали някои от най-добрите, за да ви улесним избора.

🧠 Интересен факт: Първата програма за електронни таблици, VisiCalc, беше пусната на пазара през 1979 г. и беше толкова революционна, че се счита, че е допринесла за успеха на персоналните компютри. Днес изкуственият интелект може да направи за секунди това, за което преди такива инструменти се нуждаеха от часове.

Какво да търсите в генератора на AI таблици?

Подходящият AI генератор на електронни таблици трябва да ви дава усещането, че разполагате с анализатор на данни по заявка. Той не само трябва да автоматизира повтарящите се задачи по форматиране, но и да превръща суровата информация в интелигентни решения.

Ето какво трябва да имате предвид при избора на такъв:

Въвеждане на естествен език: Генерирайте формули, обобщения или таблици, като въведете команди като „анализирай отпадането на клиенти“ или „изчисли месечния ръст на приходите“.

Съвместимост с различни формати: Работете безпроблемно с Excel файлове, Google Sheets, CSV файлове и дори PDF файлове или табла за лесно импортиране и експортиране на данни.

Интелигентни инструменти за визуализация на данни : Автоматично създавайте диаграми, графики и табла въз основа на данните от вашата електронна таблица – без необходимост от ръчно форматиране. Автоматично създавайте диаграми, графики и табла въз основа на данните от вашата електронна таблица – без необходимост от ръчно форматиране.

SQL интеграция: Идеалните AI инструменти за електронни таблици поддържат SQL заявки или преобразуват естествен език в SQL, което позволява по-задълбочен и по-технически анализ, без да е необходим технически опит.

Библиотека с шаблони: Достъп до готови за употреба шаблони за управление на проекти, бюджетиране, маркетинг и други, за да спестите време за настройка.

Почистване и структуриране с изкуствен интелект: Почистете незабавно разбърканите данни, премахнете дублиращите се елементи и преформатирайте таблиците с едно кликване.

Функции за сътрудничество: Споделяйте, коментирайте или редактирайте съвместно електронни таблици в реално време с вашия екип или клиенти.

Автоматизация на задачите: Планирайте повтарящи се отчети, предупреждения или работни потоци с помощта на вградени инструменти за автоматизация.

👀 Знаете ли, че... Рамката NL2Formula е система за обработка на естествен език, предназначена да превежда заявки на обикновен език във формули за електронни таблици. Тя е обучена да разбира 37 вида функции на електронни таблици, включително математически, логически, манипулации с текст и статистически операции. Той постигна впечатляваща точност от 91,2%, което го прави една от най-модерните системи за автоматизация на електронни таблици, задвижвани от изкуствен интелект.

Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти за електронни таблици на пазара, с изброени ключови критерии за вземане на решение:

Най-добрите AI генератори на електронни таблици за опростяване на анализа на данни

Независимо дали работите в Google Sheets, управлявате сложен Excel файл или създавате таблици и отчети за управление на проекти, тези инструменти могат да ви помогнат да го направите за минути. Нека разгледаме подробно техните функции.

1. ClickUp (най-подходящ за управление на проекти и отчитане в реално време)

Създавайте таблици, базирани на изкуствен интелект, в ClickUp Създавайте редактируеми електронни таблици, които организират задачите по вашите проекти, като всички подробности са видими с един поглед, използвайки ClickUp Table View.

Ако Excel имаше по-готин, по-бърз и по-умен AI братовчед, който наистина разбира как работи списъкът ви със задачи, то това би бил ClickUp.

ClickUp е приложението, което обхваща всичко, свързано с работата. То обединява вашите проекти, документи и чат в една мощна платформа, ускорена от изкуствен интелект и спестяващи време автоматизации. Използването на ClickUp означава превръщане на електронните таблици от гробища на данни в динамични и сътруднически центрове, които се интегрират с реалните работни процеси на проектите.

Започнете с ClickUp Table View, за да визуализирате данните от вашия проект. Той предлага познат интерфейс в стил електронна таблица, където всяка задача в ClickUp (най-малката единица работа) е ред, а персонализираните полета в ClickUp са колони, в които се съдържат подробности за задачите, като например изпълнители, крайни срокове, бюджети и друга информация.

Уникалната характеристика на този изглед? Той ви позволява бързо да преглеждате, редактирате и актуализирате едновременно данни по проекти, както ръчно, така и с AI инструкции.

Свържете задачи, документи и зависимости в базата данни на ClickUp.

Поддържа копиране и поставяне, плъзгане за попълване, богати типове данни, множество опции за филтриране и сортиране, както и сътрудничество в реално време. Това е вашият център за организиране и редактиране на структурирани данни, като същевременно ги синхронизирате с вашите задачи и проекти.

Можете свободно да групирате задачите по всяка колона (например статус на задачата, тип задача, екип или отдел и т.н.), което позволява по-добър анализ и отчитане. Самите колони са напълно персонализируеми: можете да добавите толкова, колкото ви е необходимо, както и да ги скриете, промените размера им или ги преподредите според нуждите на екипа ви. Това гарантира, че всеки вижда най-релевантните данни с един поглед.

Извършвайте изчисления в ClickUp с помощта на формулни полета

А какво да кажем за извършването на изчисления? Полетата с формули в ClickUp са вид персонализирани полета, които ви позволяват да извършвате изчисления директно върху полетата на задачите, като числови, дата/час или други резултати от формули. Те поддържат както прости формули (събиране, изваждане, умножение, деление), така и сложни формули, използващи десетки вградени функции (например логика, дата, низ, математика).

Обикновени формули : Лесно създавайте резултати, като изберете две полета и оператор (напр. Отследено време × Часова ставка)

Разширени формули: Използвайте функции като IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() и др.

Тези формулни полета отразяват много от функциите на електронните таблици, но в рамките на записите на задачите.

Ако създаването на таблица от нулата ви се струва трудна задача, ClickUp предлага специализирани шаблони за електронни таблици, които улесняват проследяването на проекти и събирането на данни.

Шаблонът за електронни таблици ClickUp е спасител за екипи, които трябва да проследяват всичко – от показатели за кампании до пътни карти за продукти, без да разчитат на тромави и ограничаващи Excel файлове.

Получете безплатен шаблон Събирайте и управлявайте важни данни за проекти с шаблона за електронни таблици на ClickUp.

Представете си го като вашата „универсална“ таблица: персонализирайте колоните, за да съхранявате най-важната информация, прилагайте филтри, за да извеждате на повърхността релевантните данни, и свържете всяка клетка с действие. Той е идеален за организиране на структурирани данни като потенциални клиенти, бюджети на екипи или инвентар, като същевременно поддържа всичко съвместно и винаги актуално.

И как AI опростява целия този процес?

ClickUp Brain, най-мощният AI за работа на планетата, свързва всички ваши проекти, документи и хора. Той интегрира AI функции, съобразени с контекста, директно във вашето работно пространство – това ви позволява да задавате въпроси въз основа на вашите данни в ClickUp (и свързаните приложения), да автоматизирате задачи по управление на проекти, като споделяне на актуализации или преместване на задачи през постепенни етапи, и да генерирате незабавни обобщения или отчети за по-добра видимост.

Генерирайте формули за вашите таблици в ClickUp или външни електронни таблици с помощта на ClickUp Brain.

В рамките на таблиците си можете да помолите Brain на естествен език да ви предложи усъвършенствани формули за сложни изчисления, да почисти неточни записи и дори да обобщи големи части от таблични данни. Ако имате проблеми със синтаксиса или крайни случаи (например деление на нула), Brain може да ви предложи отстраняване на грешки или подобрени версии. Това е чудесно, ако планирате спринтове, проследявате потенциални клиенти или управлявате запасите в екипите си.

Искате ли да подобрите отчитането и анализа с AI?

В ClickUp Dashboards можете да добавите AI карти – като AI Brain, AI Executive Summary и AI Project Update. Те използват ClickUp Brain, за да обработват данни от работната среда в реално време и да генерират динамични, контекстно-ориентирани анализи.

Опростете отчитането и анализа в реално време на данните от вашите електронни таблици чрез AI карти в ClickUp Dashboards.

Чрез въвеждане на персонализирани команди можете да инструктирате AI да обобщи ключовите постижения, да подчертае следващите стъпки или да идентифицира основните рискове и пречки за всеки проект или отдел.

Тези AI карти автоматично извличат най-новата информация от вашите задачи, коментари и ClickUp Docs. Това гарантира, че изпълнителните резюмета, актуализациите на проектите и оценките на риска са винаги актуални и съобразени с конкретния контекст на работното пространство.

Например, по време на седмичната среща на екипа, AI Team Update Card може незабавно да обобщи върху какво е работил всеки член на екипа, докато AI Executive Summary Card предоставя обща информация за състоянието и напредъка на проекта.

Задайте на ClickUp Brain всеки въпрос и той ще претърси всички данни от всеки табло, с което разполагате, за да намери правилните отговори.

Резултатът е по-гъвкав и информиран процес на управление на проекти, в който заинтересованите страни могат уверено и ясно да вземат решения, основани на данни.

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им. Този контраст може да е нещо повече от просто технологична разлика. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява колко трансформиращ може да бъде AI в намаляването на когнитивната натовареност и спестяването на време. 🔥 ClickUp Brain преодолява тази празнина, като безпроблемно интегрира AI във вашия работен процес. От обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи, нашата AI може да направи всичко. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, необходимо за изготвяне на отчети, с 50% или повече благодарение на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

💡 Професионален съвет: Вместо да използвате таблиците в ClickUp като статични регистри – подобно на електронните таблици, които само записват работата – активирайте AI Assign и AI Prioritize Fields, за да свържете тези таблици с реалните, динамични двигатели на вашата работа. 👩🏼‍🦰 AI Assign анализира данните във вашата таблица – описания на задачите, зависимости, натоварване, капацитет, минали задачи – за да препоръча автоматично най-подходящия изпълнител за всяка задача. 👀 AI Prioritize чете колоните като крайни срокове, спешност, зависимости и прогнозирани усилия, след което присвоява флагове за приоритет. Зад кулисите той оценява въздействието и спешността – като агент, базиран на полезност, който максимизира стойността на задачите спрямо ограниченията.

Най-добрите функции на ClickUp

Предоставяйте в реално време, базирани на данни прозрения и идентифицирайте зависимости между задачите и потенциални пречки чрез ClickUp Autopilot Agents

Свържете задачи, документи и знания на екипа чрез централизирания AI мениджър на знания на ClickUp Brain, който позволява контекстуални въпроси и отговори и бързо извличане на релевантна информация, без да се налага да търсите ръчно в работното си пространство.

Намалете ръчното поддържане на електронни таблици с автоматизирани работни потоци чрез ClickUp Automations без кодиране.

Интегрирайте електронни таблици и изпълнение на проекти с връзка между задачи и таблици.

Оптимизирайте проследяването на проекти, актуализирането на статуса и комуникацията със заинтересованите страни за проекти от всякакъв мащаб с шаблона за електронна таблица за управление на проекти ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Неговите усъвършенствани функции за отчитане и широкият набор от AI функции може да изискват период на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се чете:

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система. Мощен инструмент за продуктивност „всичко в едно“ за управление на екипи и проекти.

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система.

Мощен инструмент за производителност „всичко в едно“ за управление на екипи и проекти.

2. Excel Copilot (най-добър за автоматизация на Microsoft Excel)

чрез Excel Copilot

Ако вашите работни процеси са съсредоточени в екосистемата на Microsoft Excel и искате да се възползвате от суперсили на изкуствения интелект, без да сменяте платформата, Excel Copilot е чудесен избор. Особено за тези, които работят с комплексни формули или повтарящи се анализи в огромни Excel файлове, интелигентните предложения и незабавни анализи на Copilot могат да предложат огромно повишение на производителността.

Интегриран директно в Microsoft 365, този AI генератор на електронни таблици променя начина, по който взаимодействате с данните. Той разбира команди на естествен език, за да генерира формули, анализира тенденции, обобщава данни и дори създава автоматично цели Excel табла в познатия ви интерфейс на Excel файлове.

Най-добрите функции на Excel Copilot

Помолете Copilot на обикновен английски да генерира формули, да почисти данни и да обобщи електронни таблици.

Създавайте табла с автоматично генерирани диаграми и графики

Използвайте подсказки, за да изпълнявате заявки в стил SQL в таблици на Excel.

Събирайте информация въз основа на ключови показатели и тенденции

Ограничения на Excel Copilot

Достъпно само с планове на корпоративно ниво за Microsoft 365.

Не поддържа Google Sheets и други платформи, които не са на Microsoft.

Цени на Excel Copilot

Безплатно : Включено в плановете за Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Excel Copilot

G2: 4,3/5 (над 80 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Excel Copilot?

В един коментар в Reddit се чете:

За мен Copilot е най-полезен в Excel. Фактът, че дори не се налага да мисля много за това как да визуализирам данните, е невероятен. Много се радвам да изпробвам Copilot с Python. За съжаление, не мисля, че все още е достъпен навсякъде, тъй като не съм успял да го използвам.

За мен Copilot е най-полезен в Excel. Фактът, че дори не се налага да мисля много за това как да визуализирам данните, е невероятен. Много се радвам да опитам Copilot с Python. За съжаление, не мисля, че е достъпен навсякъде, тъй като не съм успял да го използвам.

3. GPT Excel (най-добър за помощ при създаването на електронни таблици въз основа на подсказки)

чрез GPT Excel

GPT Excel е лек, но мощен AI инструмент за електронни таблици, създаден за тези, които искат да автоматизират задачите с данни, без да се налага да пишат код или да запомнят сложни формули. За разлика от нативните решения, GPT Excel е базиран на браузър и е създаден около проста концепция: въведете подсказка, получите формула, таблица или дори информация незабавно.

Това е особено полезно за потребители, които работят с Excel и Google Sheets и искат да опростят създаването на формули, да импортират данни и да преобразуват хаотични записи в електронни таблици в структурирани формати. Независимо дали сте студент, който управлява проекти, или анализатор, който проучва данни, GPT Excel обработва повечето задачи чрез естествен език, което го прави идеален за начинаещи и потребители без технически познания.

Най-добрите функции на GPT Excel

Генерирайте формули в Excel, използвайки прости команди на естествен език.

Съвместими както с Excel файлове, така и с Google Sheets.

Може да ви помогне да преобразувате неструктурирани данни във форматирани таблици.

Предлага предварително създадени шаблони за SQL заявки, диаграми и анализ на данни.

Бърз достъп без влизане в профил за бързи корекции на електронни таблици, докато сте в движение.

Ограничения на GPT Excel

Не са създадени за тежка автоматизация или табла

Липсват функции за сътрудничество в реално време или интеграция на задачи.

Цени на GPT Excel

Безплатно

Премиум: 6,99 $/месец

Оценки и рецензии за GPT Excel

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Стартъпът Shortcut (от Fundamental Research Labs) привлече вниманието с предлагането на програма, подобна на Excel, задвижвана от агентна изкуствена интелигентност, която създава финансови модели (например LBO, DCF) чрез естествен език – с безпроблемна съвместимост с Excel. Тя е описана като „ChatGPT момент за финансово моделиране“.

4. Rows (най-подходящ за съвместна работа и работни потоци с електронни таблици, ориентирани към уеб)

чрез Rows

Създадена като модерна платформа за електронни таблици, Rows съчетава познатия интерфейс на електронните таблици с мощни функции като вградени интеграции, генериране на формули с изкуствен интелект, табла в реално време и дори диаграми, които изглеждат добре по подразбиране.

Създаден за екипи, анализатори и предприемачи, които работят с данни в реално време, Rows ви позволява да се свържете с услуги като Google Analytics, Stripe, HubSpot и други. Rows прави анализа на уеб трафика, извличането на резултатите от кампаниите и визуализирането на ключови показатели изключително лесно, дори и без добавки от трети страни.

Най-добрите функции на Rows

Генерирайте формули, почиствайте данни и превеждайте подсказки в диаграми с помощта на AI асистенти.

Използвайте вградени API конектори за SQL заявки, CRM данни или импортиране на персонализирани Excel файлове.

Създавайте табла, графики и отчети без никакъв код

Работете съвместно върху данни в реално време, точно както бихте направили в Google Sheets.

Ограничения на редовете

По-малко шаблони за табла и опции за форматиране в сравнение с Excel или Sheets

Може да е прекалено за малки еднократни задачи с данни.

Цени на Rows

Безплатно

Плюс : 8 $/месец на потребител

Pro : 79 $/месец + 8 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и отзиви за Rows

G2 : 4,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Rows?

В едно ревю в G2 се казва:

Създаването на таблици от Excel или Google Sheets е невероятно. Създаването на диаграми и визуализации с няколко кликвания и навигацията в работната среда са ПЕРФЕКТНИ.

Създаването на таблици от Excel или Google Sheets е невероятно. Създаването на диаграми и визуализации с само няколко кликвания и навигацията в работното пространство са ПЕРФЕКТНИ.

💡 Професионален съвет: Когато работите с AI генератори на електронни таблици, винаги проверявайте логиката зад автоматично генерираните формули или визуализации, особено при важни решения. AI може да ускори работния ви процес, но може и да ви подведе. Освен това, разбирането на причината зад резултата гарантира точност и изгражда доверие във вашите данни.

5. Airtable AI (най-подходящ за структурирани бази данни и работни процеси без кодиране)

чрез Airtable

Хибридният софтуер за електронни таблици и бази данни на Airtable е предпочитан от екипи, които управляват проектни данни, календари с съдържание или пътни карти за продукти.

А сега, с AI, вграден в работните си процеси, Airtable може да прави много повече от просто съхранение или показване на данни. Може да анализира тенденции, да обобщава полета, да категоризира съдържание или дори да генерира формули въз основа на вашите указания – и всичко това, без да напуска таблицата.

Тук не работите само с данни от електронни таблици – вие задвижвате автоматизирани работни процеси, интелигентни табла и приложения за съвместна работа с лекотата на плъзгане и пускане.

Най-добрите функции на Airtable AI

Генерирайте, категоризирайте, превеждайте или анализирайте съдържанието на ниво клетка въз основа на други данни в таблицата.

Анализирайте, маркирайте или отговаряйте автоматично на входящи данни от свързани приложения.

Използвайте визуални приложения, диаграми и табла, създадени директно върху таблици.

Импортирайте с едно кликване от Excel файлове или база данни на Google Sheets.

Ограничения на Airtable AI

Функциите на изкуствения интелект са достъпни само в плановете Pro и Enterprise.

Персонализирането изисква леко учене за потребители, които използват само електронни таблици.

Цени на Airtable AI

Безплатно

Екип: 24 $/месец на работно място

Бизнес: 54 $/месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Airtable AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 2900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable AI?

В едно ревю в G2 се казва:

Airtable е прост на пръв поглед, но изключително мощен. С него успяхме да създадем страхотни неща.

Airtable е прост на пръв поглед, но изключително мощен. С него успяхме да създадем страхотни неща.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони на Airtable за управление на проекти

6. Formula Bot (Най-добър за незабавно генериране на формули и почистване на данни в електронни таблици)

чрез Formula Bot

Опишете какво искате на обикновен английски език и Formula Bot ще напише формулата в Excel или Google Sheets за вас. Той генерира, обяснява и автоматизира формули директно в електронните таблици, което го прави достъпен за потребители с различни нива на умения. Няма повече объркваща синтаксис или търсене в Stack Overflow как да се изчислят работните дни между две дати.

Той поддържа и SQL заявки, което улеснява анализаторите да преминават от логиката на електронните таблици към логиката на базите данни, без да пропускат нищо.

Най-добрите функции на Formula Bot

Анализирайте и почистете данните с решения с едно кликване

Получете превод от SQL към електронна таблица за напреднали потребители

Конвертирайте PDF файлове в Excel файлове

Разберете всяка формула чрез обясненията на AI

Ограничения на Formula Bot

Без вградена среда за електронни таблици – това е генератор на формули, а не пълен софтуер за електронни таблици с изкуствен интелект.

Цени на Formula Bot

Безплатно: Ограничен брой генерирания на ден

Неограничен: 15 $/месец, фактуриран ежегодно

Unlimited Plus: 25 $/месец, фактурирани ежегодно

Unlimited Ultra: 35 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Formula Bot

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Formula Bot?

В едно ревю в G2 се казва:

Formula Bot генерира формули с помощта на прости команди. Неговите шаблони подобряват производителността, а SQL заявките опростяват бизнес анализа.

Formula Bot генерира формули с помощта на прости команди. Неговите шаблони подобряват производителността, а SQL заявките опростяват бизнес анализа.

📖 Прочетете също: Как да създадете база данни в Excel

7. Bardeen (Най-добър за автоматизиране на работните процеси с електронни таблици в различни приложения)

чрез Bardeen

Платформата за автоматизация на Bardeen, базирана на изкуствен интелект, интегрира автоматизацията, базирана на GPT, директно в Google Sheets и Excel. Тя ви позволява да обобщавате, генерирате, форматирате и анализирате данни, използвайки изкуствен интелект, сякаш това е родна формула за електронни таблици.

Имате нужда да импортирате данни от уеб страница в Google Sheets, да конвертирате имейли в редове или да актуализирате Excel файла си, когато бъде подаден формуляр? Bardeen автоматизира всичко това само с едно напомняне. С интелигентните си автоматизирани наръчници Bardeen свързва вашите електронни таблици със стотици приложения, превръщайки данните от електронните таблици в живи, динамични работни процеси.

Най-добрите функции на Bardeen

Свържете се с над 70 приложения за продуктивност чрез разширението на Bardeen за Chrome.

Използвайте AI, за да създавате персонализирани работни процеси чрез команди на естествен език.

Използвайте браузърни агенти, за да взаимодействате с уеб страници

Управлявайте и автоматизирайте работни процеси с множество инструменти на различни платформи

Ограничения на Bardeen

Съществува крива на обучение за създаване на многоетапни автоматизации.

По-малко се фокусира върху генерирането на формули или AI предложения в таблицата.

Цени на Bardeen

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 129 $/месец

Екипи: 500 $/месец

Enterprise: 1500 $/месец

Оценки и рецензии на Bardeen

G2: 4,8/5 (35+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Bardeen?

В едно ревю в G2 се казва:

Bardeen ни помогна да намалим значително ръчната работа, която преди ни отнемаше часове. Другата огромна полза е точността на събираните данни и лесното настройване.

Bardeen ни помогна да намалим драстично ръчната работа, която преди ни отнемаше часове. Другата огромна полза е точността на събираните данни и лекотата на настройка.

👀 Знаете ли, че... Традиционните Excel таблици имат максимален капацитет от 1 048 576 реда. За разлика от тях, някои добавки позволяват на Google Sheets да обработва 1 милиард реда в една таблица.

8. SheetAI (най-добър за AI команди в клетки в Google Sheets)

чрез SheetAI

SheetAI е добавка за Google Sheets, която въвежда усъвършенствани AI модели, включително GPT-4, Claude и Gemini, в средата на електронните таблици.

Искате да генерирате формули, да пренапишете текст, да обобщите редове или да форматирате данните по-добре? Просто извикайте „=SHEETAI()“ и въведете команда. Без код, без превключване на раздели – просто директна автоматизация в таблицата. Това е като да дадете на табла на Google Sheet AI-базирано подобрение, което знае как да върши вашата рутинна работа.

Най-добрите функции на SheetAI

Анализирайте, обобщавайте и преписвайте данни от електронни таблици, използвайки естествен език.

Почистете набори от данни, напишете обобщения за анализ или извлечете ключови заключения от редовете.

Ограничения на SheetAI

Работи само с Google Sheets.

Може да се наложи повторно удостоверяване, ако връзката с GPT прекъсне.

Цени на SheetAI

Безплатно

Неограничен месечен абонамент: 20 $/месец

Неограничен годишен абонамент: 200 $/година

Плащане по мере на използване: Започва от 29 долара

Оценки и рецензии за SheetAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Шаблони за табло на Google Sheets

9. Zoho Sheet (Най-добър за сътрудничество, задвижвано от изкуствен интелект, и управление на данни в реално време)

чрез Zoho Sheet

Zoho Sheet оживява електронните таблици с помощта на своя AI-асистент Zia. Той ви помага да задавате въпроси въз основа на вашите данни, да създавате прости и сложни формули, да създавате диаграми и да изграждате подредени табла. Zoho Sheet е идеален за екипи, които работят съвместно, и ви позволява да импортирате Excel файлове или Google Sheets, да ги интегрирате безпроблемно и да работите заедно в реално време без никакви главоболия.

Това е идеалният инструмент за предприемачи и анализатори, които искат да поддържат всичко организирано, от въвеждането на данни до AI-базирани анализи, без да губят часове в ръчно актуализиране.

Най-добрите функции на Zoho Sheet

Насладете се на интегрирани функции като „Данни от картинка“, която преобразува изображения на таблици или екранни снимки в редактируеми данни за електронни таблици.

Проследявайте промените и коментарите лесно в реално време, като насърчавате по-гладко сътрудничество в реално време.

Импортирайте Excel файлове и CSV без проблеми с форматирането

Превеждайте на над 70 езика

Автоматизирайте въвеждането на данни, валидирането и актуализирането на клетки с вградена автоматизация на работния процес.

Ограничения на Zoho Sheet

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с други инструменти като Google Sheets.

Възможно е да се наблюдават забавяния в работата при големи и сложни набори от данни.

Цени на Zoho Sheet

Безплатно

Оценки и рецензии за Zoho Sheet

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Sheet?

В едно ревю в G2 се казва:

Лесен за използване, може да се споделя с екипа, достъпен е за няколко души едновременно.

Лесен за използване, може да се споделя с екипа, достъпен е за няколко души едновременно.

10. Arcwise AI (Най-добър за визуализации и анализи на данни, базирани на изкуствен интелект)

чрез Arcwise AI

Arcwise AI е предназначен за професионалисти, които се нуждаят от оптимизиране и автоматизиране на сложни задачи за анализ на данни в електронни таблици и управление на проекти.

Той използва усъвършенствани AI-базирани анализи, за да автоматизира обработката на данни, да повиши точността и да намали времето, прекарано в рутинни задачи. Интуитивният му интерфейс го прави достъпен за потребители с различна експертиза, а мащабируемостта му го прави идеален за организации от всякакъв размер.

Arcwise предлага несравними функции за визуализация и анализ, които опростяват управлението на електронни таблици с изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Arcwise AI

Използвайте AI-базиран анализ на данни, за да проследявате автоматично тенденции и тенденции.

Създавайте формули бързо и визуализирайте данни с интерактивни диаграми.

Създавайте впечатляващи табла за представяне на ключови показатели и тенденции в данните.

Интегрирайте с Google Sheets и Excel файлове за безпроблемни работни процеси.

Автоматизирайте анализа на данни и отчитането с процеси, задвижвани от изкуствен интелект.

Ограничения на Arcwise AI

Ограничена библиотека с шаблони за тези, които търсят бързи настройки за управление на проекти

За оптимално използване е необходима интернет връзка.

Цени на Arcwise AI

Персонализирани цени

Arcwise AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Gemini за Google Sheets (най-доброто решение за интегриране на AI анализи директно в Google Sheets)

чрез Gemini за Google

Gemini for Google Sheets ви помага да извличате информация, да генерирате алтернативен текст за изображения и дори да извличате информация в реално време чрез AI търсене, всичко това от Google Sheets. Можете да използвате прости команди като „Помогни ми да организирам плана на проекта си в таблица“, за да създадете автоматично тракери, бюджети, списъци със задачи и др. Прилагайте правила за условно форматиране или вмъкнете падащи менюта – всичко това чрез естествени команди, което намалява ръчната настройка в Sheets.

Безпроблемната му интеграция и персонализирани AI отговори го правят мощен инструмент за маркетолози, анализатори, предприемачи и всеки, който иска да автоматизира и подобри работните процеси, базирани на електронни таблици, без да пише сложни формули.

Най-добрите функции на Gemini за Google Sheets

Генерирайте формули с помощта на AI и извършвайте анализ на данни в реално време.

Достъп до генериране на изображения и класифициране на настроения

Предоставяйте информация за по-добро вземане на решения с модели за машинно обучение.

Анализирайте тенденциите в данните – като изключения, корелации или прогнозирани бъдещи стойности – и създавайте визуални резултати като топлинни карти и графики.

Ограничения на Gemini за Google Sheets

Ограничено до Google Sheets, не е подходящо за потребители, които се нуждаят от поддръжка за други платформи.

Може да се наложи допълнително време за настройка, за да се оптимизират напълно AI функциите.

Цени на Gemini за Google Sheets

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Оценки и рецензии за Gemini за Google Sheets

G2: 4. 4/5 (250+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Gemini?

Един потребител в G2 споделя:

Обичам начина, по който Gemini се интегрира безпроблемно с всички приложения на Google и изглежда по-скоро като полезен асистент, отколкото като поредния чатбот. Той е създаден, за да улеснява ежедневните дейности, да помага за по-ясно мислене и да поддържа организираност, но никога по роботизиран или задължителен начин.

Обичам начина, по който Gemini се интегрира безпроблемно с всички приложения на Google и изглежда по-скоро като полезен асистент, отколкото като поредния чатбот. Той е създаден, за да улеснява ежедневните дейности, да помага за по-ясно мислене и да поддържа организираност, но никога по роботизиран или задължителен начин.

