Топ 10 безплатни шаблони за табло в Google Sheets

Няколко аспекта на един проект трябва да работят в хармония, за да може той да функционира безпроблемно.

Но без унифициран табло за проекти, което да ви даде цялостен и консолидиран преглед на състоянието и статуса на вашия проект, ще трябва да преглеждате дълги отчети и таблици с данни, за да извлечете ключови заключения.

Тук е мястото, където шаблонът за табло за управление на Google Sheet се оказва полезен. Той ви спестява усилията да създавате таблото за управление на проекти от нулата. Вместо това можете да въведете информацията си и да започнете веднага.

Таблото за управление на Google Sheets улеснява анализа на данни и отчитането, като показва важна информация чрез графики, диаграми, таблици и др.

В тази статия разглеждаме най-добрите шаблони за табла за управление в Google Sheets и предлагаме алтернативи, които ще подобрят още повече производителността на вашия екип.

Какво прави един добър шаблон за табло в Google Sheets?

Шаблоните за табло на Google Sheets ви помагат да организирате и визуализирате данни, като използвате елементи като кръгови диаграми и графики, което улеснява интерпретирането на ключовите показатели с един поглед.

Например, шаблонът за времева линия на събитие за маркетинг може да ви помогне да управлявате всички кампании от едно място. Можете дори да извличате данни от електронни таблици и източници на трети страни като Google Analytics, Salesforce, Github и др., за да създавате графики, таблици и диаграми.

Най-хубавото е, че тези персонализирани шаблони за табло се използват за различни случаи, за да се съобщи състоянието и напредъка на проекта на ключовите заинтересовани страни.

Шаблонът за табло в Google Sheets трябва да предоставя следното:

Яснота: Шаблонът трябва да представя данните ясно, като използва диаграми, графики, таблици и други визуални елементи, и да подчертава важната информация, без да претрупва

Персонализиране: Потребителите трябва да могат да модифицират Потребителите трябва да могат да модифицират таблото на Google Sheets , за да отговаря на техните специфични нужди, включително да променят оформлението, цветовете и източниците на данни.

Интерактивност: Функции като падащи менюта или плъзгачи подобряват ангажираността на потребителите, като позволяват динамично проучване на данните.

Автоматизация: Възможността за автоматично актуализиране на данните гарантира, че потребителите винаги разполагат с най-новата информация.

Леснота на използване: Простият интерфейс с интуитивна навигация помага на всички екипи във вашата организация да управляват и анализират данните ефективно.

Безплатни шаблони за табло за Google Sheets

Въпреки че Google Sheets разполага с няколко шаблона за табла, ние сме подбрали списък с пет безплатни шаблона за Google Sheets, достъпни в интернет.

1. Шаблон за отчет за трафика на уебсайта за Google Sheets от Coefficient

чрез Coefficient

Шаблонът Website Traffic Report Template for Google Sheets by Coefficient се свързва с вашия акаунт в Google Analytics и автоматично извлича данни, предоставяйки изчерпателен преглед на ефективността на вашия уебсайт.

Можете да анализирате поведението на аудиторията, да проучите каналите за привличане на трафик, да идентифицирате най-популярните си страници и много други – всичко на едно място.

Шаблонът обобщава и основните показатели на Google Analytics, като ви помага да зададете цели и да вземете решения, основани на данни.

Този шаблон за табло в Google Sheets е ценен инструмент за анализ на вашия уебсайт, защото:

Осигурява визуализация в реално време на ефективността на уебсайта, консолидирайки данните за лесен достъп.

Позволява задълбочен анализ на източниците на трафик и показателите за ангажираност на потребителите.

Опростява отчитането с автоматизирано извличане на данни, спестява време и намалява грешките.

2. Шаблон за табло за анализ на отпадането от Template.net

Стратегиите за задържане на служителите не се отнасят само до това да ги задържите на работа, а и да ги направите щастливи. 😁

Шаблонът за табло за анализ на отпадането в Google Sheet от Template.net ви позволява лесно да визуализирате и проследявате тенденциите в отпадането.

С такъв аналитичен табло, лицата, вземащи решения, могат да получат информация за разпределението на талантите във всеки отдел в организацията.

Екипите по човешки ресурси могат да използват този шаблон за табло в Google Sheet, за да визуализират тенденциите в текучеството на служителите и да идентифицират ключовите фактори, които влияят върху отлива, полагайки основите за създаване на стратегии за привличане и задържане на таланти.

3. Шаблон за табло за няколко проекта от Template.net

Като проектен мениджър вие носите отговорност за успеха на множество проекти.

Шаблонът Multiple Project Dashboard Template by Template.net е лесен за използване шаблон за времева линия на проекта, който ви позволява да проследявате всичките си проекти на едно място.

Когато въведете данните за проекта в таблицата, тя ви предоставя подробна информация за всички аспекти на проекта, от оценка на риска до бюджетиране. С възможности за проследяване на проблеми, мониторинг и разпределение на ресурси, този шаблон подпомага цялостното управление на проекта и стратегическото вземане на решения.

Шаблоните за управление на проекти в Google Sheets могат да бъдат адаптирани според нуждите на организацията и да предоставят единен преглед на показателите, зависимостите, задачите и етапите на проекта.

4. Шаблон за изчисляване на FTE от Template.net

Компаниите измерват еквивалента на пълно работно време (FTE), за да оценят капацитета за наемане на персонал и текущите разходи за заплати в рамките на определен период от време. Въз основа на работното си време, работниците на непълно работно време се отчитат като част от служителите на пълно работно време.

Шаблонът за изчисляване на FTE на Template.net подпомага оптималното използване на ресурсите чрез съпоставяне на FTE с изискванията за ресурси в проектите. Чрез анализиране на исторически данни и изготвяне на прогнози за бъдещето, той помага на екипите по човешки ресурси да планират бъдещите нужди от персонал.

5. Шаблон за табло за ангажираност на потребителите от Template.net

Шаблонът User Engagement Dashboard от Template.net предоставя изчерпателен преглед на данните за взаимодействието с клиентите през определени периоди от време, което ви помага да създадете стратегии за ангажиране на потребителите.

Използвайте този шаблон за аналитичен табло, за да следите активността на потребителите, процента на задържане и тенденциите в ангажираността. Той предоставя визуално представяне на данните за бърз поглед и ви позволява да проследявате множество показатели за ангажираността.

Ограничения при използването на Google Sheets за табла

Използването на шаблони на Google Sheets за табла изглежда добър избор, ако сте запознати с инструмента.

Но има и някои ограничения, като например:

Ръчно въвеждане на данни: Шаблоните за табло на Google Sheets с уникални формати на таблици за данни изискват ръчно въвеждане на данни.

Слаба мащабируемост: Ако данните ви нарастват с всяка секунда, Google Sheets може да забави работата си, особено за по-големи организации, които работят с огромни количества данни.

Ограничения на криптирането: При ограничени функции за сигурност на данните споделянето на чувствителни данни с множество сътрудници може да доведе до повреждане и нарушаване на данните.

Предизвикателства при персонализирането: Някои шаблони са трудни за персонализиране, ако не разбирате как работят формулите и функциите в шаблона, а промените могат да доведат до неочаквани грешки.

Алтернативни шаблони за табло в Google Sheets

Макар шаблоните за табла за управление в Google Sheets да са лесни за използване, те не разполагат с разширени функции за сътрудничество и персонализиране.

За разширени функции за отчитане се нуждаете от софтуер за табло, който ви помага да проследявате състоянието на проекта, да сътрудничите с екипа си, да комуникирате очакванията към членовете на екипа и да извличате подробна информация за заинтересованите страни – всичко това в реално време.

ClickUp е платформа за продуктивност и управление на проекти „всичко в едно“, където можете лесно да създадете персонализиран табло за продажбите, например. И това е само един от многото примери. От маркетингови кампании и планиране на спринтове до CRM отчети за процеса на продажбите – приложенията са безкрайни. ⚡️

Тя разполага с библиотека от предварително проектирани и персонализирани шаблони за табла, които се интегрират с инструментите във вашия технологичен стек за автоматичен трансфер на данни, което намалява ръчния труд и времето.

1. Шаблон за табло за управление на проекти ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте задачите, крайните срокове и важните етапи в реално време и поддържайте гладкото протичане на проектите с шаблона за табло за управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за табло за управление на проекти на ClickUp опростява управлението на проекти, като предоставя специално предназначено и предварително създадено пространство за визуализиране на работата ви чрез добре организирани папки и подпапки за всяка фаза на проекта.

С този шаблон можете да:

Синхронизирайте се със заинтересованите страни : благодарение на функциите за сътрудничество в реално време, изпращайте на всички членове на екипа си навременни актуализации за състоянието на проекта.

Управление на задачи : Проследявайте задачите, категоризирайте ги и ги подреждайте по приоритет, като използвате шест персонализирани статуса, етикети с цветови кодове, етикети за приоритет и др.

Задавайте и проследявайте цели: Задавайте : Задавайте SMART цели за вашия екип, определяйте крайни срокове, проследявайте напредъка, картографирайте зависимостите и задавайте напомняния, за да постигнете целите си ефективно.

Преглеждайте работата си по различни начини – от списъци и Kanban табла до диаграми на Гант и други с ClickUp Views.

Този табло за управление на проекти ви позволява да видите цялата проектна тръба на едно централизирано място. Считайте го за вашето всеобхватно решение за ефективно планиране на проекти и избягване на неуспехи.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Docs, за да създавате пътни карти за проекти, уикита, бази от знания и други. Работете с екипа си в реално време и превърнете идеите в изпълними задачи, за да свържете документите с работните си процеси.

2. Шаблон за маркетингов отчет на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте представянето на ключови маркетингови показатели и ефективността на кампаниите с шаблона за маркетингови отчети на ClickUp.

Маркетолозите използват шаблона за маркетингов отчет на ClickUp, за да проследяват KPI, показатели за ефективността на кампаниите, анализи на уебсайтове и показатели за конверсия, както и да гарантират съгласуваност между стратегията и изпълнението.

Ето как маркетинговите екипи използват този шаблон:

Проследяване на напредъка: Създавайте задачи с персонализирани статуси, за да проследявате напредъка на всяка маркетингова дейност.

Анализ и представяне на показатели: Съберете всички показатели за кампанията си, за да идентифицирате възможности за растеж с голям ефект с този шаблон за маркетингов табло.

Управление на проекти: разпределяйте задачи на членовете на екипа, определяйте срокове, задавайте напомняния за крайни срокове и добавяйте нива на приоритет и зависимости за всяка кампания.

3. Шаблон за аналитичен доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Превърнете суровите данни в решения като професионалист с шаблона за аналитичен доклад на ClickUp.

Управлението и разбирането на аналитичните данни понякога може да се усеща като решаване на куб на Рубик със завързани очи. Шаблонът за аналитичен доклад на ClickUp опростява процеса и ви помага да хвърлите светлина върху вашите данни.

С този шаблон можете да:

Визуализирайте сложни данни: Преобразувайте сложни набори от данни в елегантни графики и диаграми, които разказват историята с един поглед.

Проследяване на KPI: Следете най-важните показатели, за да вземате по-интелигентни бизнес решения, включително цена на придобиване, процент на кликвания, типове сесии и др.

Открийте тенденции и модели: Открийте полезна информация от вашите данни, която да доведе до практически стратегии и възможности за растеж.

Таблото за управление на ClickUp ви помага да разберете лесно сложни набори от данни чрез таблици, графики, диаграми и други инструменти за визуализация.

Получете обща представа за целия си работен процес с таблата за управление на ClickUp.

В зависимост от вашите цели, можете да ги персонализирате, за да визуализирате ефективността на маркетинговите инициативи, да проследявате данните за продажбите с персонализирани изчисления, да наблюдавате ключовите тенденции в ангажираността на клиентите в различните сегменти и да получавате информация за спринтовете при гъвкави проекти.

💡Съвет от професионалист: Нямате опит в създаването на табла? Използвайте тези примери за табла, за да създадете такова за вашия проект и да комуникирате ключови идеи бързо и ясно.

4. Шаблон за отчет за дигитален маркетинг на ClickUp

Изтеглете този шаблон Кажете сбогом на хаоса и кажете здравей на яснотата с шаблона за дигитален маркетинг на ClickUp.

Шаблонът за дигитален маркетинг на ClickUp прави проследяването на кампаниите лесно като детска игра – не са необходими никакви умения за печене. 🍰

Този шаблон за маркетингова аналитика е създаден, за да ви помогне да наблюдавате и анализирате вашите маркетингови стратегии и усилия, като ви гарантира, че никога няма да изгубите от поглед целите си.

Ето как това опростява процеса:

Централизиран център за данни: Визуализирайте ефективността в различни канали с актуализации в реално време на важни ключови показатели за ефективността.

Персонализирани изгледи: Адаптирайте маркетинговия си табло, за да отговаря на вашия работен процес чрез изгледи „Списък“, „Табло“ или „Календар“.

Сътрудничество в реално време: Споделяйте идеи и актуална информация с екипа си и ръководството, събирайте обратна връзка и коригирайте стратегиите си.

💡Съвет от професионалист: ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, помага за създаването на подробни проучвания за пазарно изследване и анализ на настроенията на клиентите. AI инструментът за писане може да обобщава документи, резултати от проучвания и дълги имейл кореспонденции, за да предостави конкретни данни за точно отчитане.

Редактирайте бележки с AI, обяснявайте или опростявайте сложни идеи, обобщавайте и още много други с ClickUp Brain.

Прочетете още: Стъпка по стъпка ръководство за създаване на OKR табло

5. Шаблон за IT пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Осигурете съгласуваност между ИТ плановете и целите на организацията с шаблона за ИТ пътна карта на ClickUp.

За проектните мениджъри навигирането в света на ИТ проектите може да се усеща като управление на кораб в бурно море.

Шаблонът за ИТ пътна карта на ClickUp е вашият надежден компас, който ви води към стратегически успех.

С този шаблон можете да:

Начертайте курса си: Очертайте дългосрочните си ИТ инициативи, от миграции в облака до ъпгрейди на сигурността, като се уверите, че всеки проект е в съответствие с целите на вашата организация.

Визуализирайте напредъка: Използвайте персонализирани изгледи като „Project Lobby“ и „Team Bandwidth“, за да следите напредъка на вашите проекти.

Спазвайте графика: Задайте проследими цели, крайни срокове и етапи, за да поддържате проектите си в правилната посока.

Автоматизирайте задачите: Използвайте : Използвайте ClickUp Automations , за да създадете базирани на правила тригери за рутинни дейности, като изпращане на известия при промяна на статуса на задачата и напомняния за създаване на отчети за напредъка.

Автоматизирайте лесно рутинните задачи, като използвате предварително създадени автоматизации, или ги персонализирайте според нуждите си.

💡Съвет от професионалист: Създайте табло за задачи, за да получите 360-градусова представа за напредъка на задачите през фазите на разработка, тестване и интеграция. Използвайте го, за да картографирате зависимости, да идентифицирате закъснения и да гарантирате, че проектите се изпълняват гладко и навреме.

Направете отчитането лесно и информативно с ClickUp

Шаблоните за табла в Google Sheets позволяват отчитане и вземане на решения въз основа на данни с няколко прости стъпки. Въпреки това, намирането на шаблон в Google Sheets, който да отговаря на всички ваши нужди и предпочитания, е трудно, а персонализирането на тези шаблони е още по-трудно.

С обширната галерия от готови за употреба, безплатни и напълно персонализируеми шаблони за табла в ClickUp можете да подобрите бизнес отчетността и анализите.

Освен че можете да създадете динамичен табло с обединена обща информация за най-важните показатели, можете да използвате ClickUp Docs, за да сътрудничите с екипа си при създаването на отчети, и да помолите ClickUp Brain да автоматизира изготвянето на отчети.

С помощта на персонализирани изгледи можете да видите задачите с крайни срокове, отговорни лица, зависимости и приоритет в календар или Kanban табло за по-голяма видимост на напредъка. Независимо дали искате да управлявате проекти, да проследявате маркетингови кампании или да измервате ключови маркетингови показатели, ClickUp ще ви помогне да успеете.

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.