Функции на проекта ChatGPT: как да ги използвате (ръководство стъпка по стъпка)

Представете си следното: молите ChatGPT да изготви чернова на блог. След това сценарий. След това да пренапише заглавие. В края на краищата имате 12 различни чата без реална нишка, която да ги свързва.

Проектите на ChatGPT помагат на специалистите в областта на знанието, създателите на съдържание, разработчиците, маркетолозите и напредналите потребители да въведат ред и контекст в работния си процес. В рамките на всеки проект можете да зададете персонализирани инструкции, за да адаптирате отговорите на ChatGPT специално към контекста на този проект.

По този начин той ви позволява да организирате многоетапна работа, да управлявате контекста между задачите и да улесните разработването на вашите идеи. В тази публикация в блога ще разгледаме функциите на ChatGPT Project и как да ги използвате. 📝

Управлявайте всеки етап от проекта си с шаблона за управление на проекти на ClickUp.

Какво представляват проектите ChatGPT?

Проектите в ChatGPT са интелигентни работни пространства в ChatGPT, които ни позволяват да създаваме специални пространства за проекти, в които да групираме свързани файлове и разговори.

Те ви позволяват да събирате всички свързани чатове, файлове и персонализирани инструкции за даден проект, което улеснява поддържането на контекста и непрекъснатостта при по-дълги задачи или съвместна работа. Това е безценно за писане, изследвания, планиране, учене и други процеси.

🔍 Знаете ли, че... Най-високата цена за работата на ChatGPT не е свързана с данните, а с електроенергията. Обработката на вашите заявки изисква много GPU мощност. Ето защо технологичните компании постоянно се опитват да направят моделите по-бързи и по-ефективни, след като научат как работи ChatGPT.

Как да стартирате нов проект в ChatGPT?

Ето стъпка по стъпка разбивка, която ще ви помогне да стартирате първия си проект ChatGPT с увереност и да автоматизирате задачите с AI.

Стъпка #1: Отворете ChatGPT

Стартирайте настолната програма ChatGPT или посетете chat.openai.com в браузъра си. Уверете се, че сте влезли в акаунта си Plus, Pro, Team, Enterprise или Edu. Проектите не са достъпни за безплатните потребители.

Отворете ChatGPT

Стъпка #2: Достъп до страничната лента

След като влезете, погледнете в лявата странична лента. Там се показват съществуващите ви чатове и проекти. Ако сте използвали папки преди, проектите ще се покажат в подобна секция.

Намерете раздела „Проекти“ в лявата странична лента

Стъпка 3: Кликнете върху бутона „+“

В раздела „Проекти“ кликнете върху бутона „+“; той се намира до „Проекти“ или в горната част на списъка „Проекти“. Така започва процесът на създаване на ново пространство за проект.

Натиснете иконата +, за да създадете нова папка за проекта

📮 ClickUp Insight: Един на всеки пет служители казва, че самото знание кога ще бъдат взети решенията би им помогнало да работят по-бързо. Въпреки това, в напрегнатия ритъм на един натоварен ден, комуникацията по отношение на сроковете често остава на заден план. Тук на помощ идва ClickUp Brain. Действайки като ваш AI-задвижван помощник, той автоматично събира актуализации от задачи, теми и документи, предоставяйки ежедневни обобщения, резюмета на решения и коментари. Вече няма да се налага да преследвате хора (или информация). 💨

Стъпка 4: Име и персонализиране на проекта

Дайте на проекта си ясно и описателно име. Можете също да изберете цвят или икона, за да го отличите визуално от другите. Това е особено полезно, ако планирате да създадете няколко проекта за различни клиенти или работни процеси.

Ако вече имате чатове, свързани с този проект, просто ги плъзнете и пуснете в новия си проект. Можете да преместите чатовете и по-късно, ако предпочитате да започнете на чисто.

Дайте име и цвят на проекта си

💡 Съвет от професионалист: Кликнете върху иконата за качване в работната среда на проекта и изберете свързаните документи, PDF файлове, таблици, изображения или фрагменти от код, които искате да добавите.

Стъпка 5: Задайте инструкции, специфични за проекта

Всеки проект може да има свои собствени персонализирани инструкции, които помагат на ChatGPT да отговаря с по-добър контекст. Използвайте това, за да изясните целите, тона, аудиторията или всички правила, които трябва да се спазват за конкретния проект.

Сега сте готови. Започнете нов чат за проекта в рамките на проекта или продължете от мястото, където сте спрели.

Добавете персонализирани инструкции за контекста на проекта

💡 Професионален съвет: Организирайте лесно работното си пространство, като преместите съществуващите чатове в проект. Просто плъзнете чата върху проекта си от списъка с чатове или изберете Премести в проект от менюто на чата. Чатът ще наследи инструкциите и контекста на файловете на проекта и можете да го премахнете по всяко време от същото меню.

Преместете съществуващ чат в проекта си

Ако вече сте използвали ChatGPT и искате да преместите избрани чатове в проект, ето как да го направите:

От списъка с чатове плъзнете чата върху проекта си или отворете менюто на чата и изберете Премести в проект. След преместването чатът наследява инструкциите и контекста на файловете на проекта. Можете да го премахнете по-късно от менюто на чата (Премахване).

Функции в проектите на ChatGPT

Проектите ChatGPT са по-интелигентен начин за работа по дългосрочни, сложни или многопластови задачи. Ето някои, които могат да ви бъдат полезни:

Работа, свързана с група: Организирайте чатовете, файловете и контекста си в рамките на фокусирано работно пространство за проекти.

Адаптирайте отговорите с инструкции, специфични за проекта: Задайте персонализирани инструкции, уникални за всяка страница на проекта, така че ChatGPT да познава тона, целта и подробностите.

Качвайте и използвайте повторно файлове в чатовете: Добавяйте PDF файлове, изображения, електронни таблици, фрагменти от код и други към проекта си, за да можете да ги преглеждате или анализирате.

Провеждайте по-задълбочени проучвания: Комбинирайте качините файлове, инструкции и подсказки с данни в реално време от уеб търсене, за да получите по-богати и по-релевантни информации.

Използвайте ChatGPT без ръце: Използвайте гласовия режим, за да обмисляте идеи, преглеждате файлове или обмисляте задачи на глас, докато сте в движение.

Контрол на достъпа : Собствениците на проекти контролират кой може да се присъедини и какво ниво на достъп има.

Сътрудничество в екип : Споделените проекти позволяват на потребителите на работната среда да си сътрудничат. Членовете на екипа могат да имат достъп до чатове, файлове и инструкции заедно.

Памет на проекта: Всеки проект има вградена памет, която позволява на ChatGPT да запомни вашите чатове и качени файлове само в рамките на този проект.

🧠 Интересен факт: Буквата „T“ в GPT означава Transformer (трансформатор), което е архитектурата, която направи големите езикови модели жизнеспособни. Трансформаторите бяха изобретени от изследователи на Google през 2017 г. и оттогава промениха всичко – от превода до създаването на меми.

💡 Професионален съвет: Опитайте функцията Разклоняване на чатове в ChatGPT. Потребителите могат да отворят съществуващ чат и да продължат разговора, за да проучат нова идея, без да губят оригиналния поток. Например, един специалист по данни може да разклони чата на свой колега, за да тества нова хипотеза, като запази оригиналната верига от мисли.

Как да използвате функциите на проекта ChatGPT с примери?

Искате да интегрирате ChatGPT Projects във вашия работен процес? Нека разгледаме основните му функции с практически примери.

1. Писане и редактиране

ChatGPT Projects ви позволява да съхранявате стилови ръководства, примери за гласа на марката и справочни материали, така че всяко съдържание, което пишете, да остава последователно, без да се налага да обяснявате тона си всеки път.

Писане в проекти на ChatGPT

Ето как то помага да се гарантира автоматизацията на работния процес при писането:

Създавайте чернови, редактирайте и структурирайте дълги текстове като книги, доклади или статии.

Проследява редакциите в различните версии и експериментира с алтернативни чернови

Организира писането по глави, раздели или теми

📌 Пример за подсказка: „Напишете чернова на глава 1 от моя научнофантастичен роман, като се фокусирате върху дистопичен градски пейзаж“ или „Сравнете последните две версии на това резюме и подчертайте промените“.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте разклоняване, за да тествате различни тонове или завършеци, без да записвате върху най-добрата си версия. Можете също да маркирате текст и да използвате вградени коментари, за да оставяте бележки за редактиране, напомняния или обратна връзка за бъдещи сесии.

Планиране на продукти или маркетингови кампании

Използвайте ChatGPT Projects, за да съхранявате брифинги за кампании, проучвания на аудиторията и указания за съобщения. Когато обмисляте рекламни концепции или усъвършенствате позиционирането, изкуственият интелект черпи от този контекст, вместо да започва от нулата всеки път.

Организирайте сложни задачи за продукти и маркетинг

Ето как да използвате ChatGPT Projects за продуктови или маркетингови кампании:

Централизирайте творческите брифинги, персоните, календарите с съдържание и проучванията

Използвайте подобрената памет на проекта, за да усъвършенствате съобщенията и да обменяте идеи в множество чатове.

Поканете членовете на екипа да допринесат или да прегледат съвместно

📌 Примерна подсказка: „Напишете кратко описание на кампания в социалните медии за пускането на пазара на маратонки, насочена към поколението Z“ или „Анализирайте съобщенията на конкурентите и предложете три начина за диференциация“.

Обучение и изследвания

Съхранявайте списъци с четива, бележки от курсове и изследователски документи в ChatGPT Projects, за да може изкуственият интелект да ви помогне да синтезирате информация, да ви тества по концепции или да свърже идеи от различни източници.

Извършвайте разширени анализи на данни

Ето как проектите помагат в този случай:

Създава постоянна база от знания с файлове, резюмета и въпроси и отговори.

Проследява вашето обучение в продължение на седмици или месеци с памет

Използва интерактивни тестове или разбивки, за да затвърди концепциите.

📌 Примерна подсказка: „Обобщете основните аргументи от тези четири икономически статии“ или „Създайте таблица, която проследява моите въпроси и отговорите на GPT относно квантовата механика. “

Проекти за кодиране

Поставете файловете на проекта си, API документи и стилови конвенции в ChatGPT Projects. Сега, когато поискате помощ за отстраняване на грешки или създаване на нова функция, AI вече знае как е структуриран кодът ви и какви модели следвате.

Изпълнявайте задачите по кодиране по-бързо

Ето какво можете да направите с проектите на ChatGPT, когато работите по разработката на софтуер:

Пишете, отстранявайте грешки и документирайте скриптове или приложения в множество файлове

Използвайте постоянен контекст за итеративно решаване на проблеми

Преструктурирайте уверено с помощта на AI-подпомагана памет и разпознаване на файлове

📌 Пример за подсказка: „Генерирайте Python скрипт за извличане на туитове по хаштаг и експортиране на резултатите в CSV“ или „Добавете вградена документация към всички мои API функции и проверете за проблеми със сигурността. “

Както спомена един потребител на Reddit:

Качвате ресурси, които задават общ контекст за вашите чатове, и можете да имате конкретни инструкции, които се прилагат автоматично към чатовете в тази папка. Честно казано, просто съм благодарен, че имам папки, в които да организирам чатовете си. Общото контекстно прозорец е приятен бонус.

Качвате ресурси, които задават общ контекст за вашите чатове, и можете да имате конкретни инструкции, които се прилагат автоматично към чатовете в тази папка.

Честно казано, просто съм благодарен, че имам папки, в които да организирам чатовете си. Общото контекстно прозорец е приятен бонус.

🚀 Полезен съвет: Запознайте се с ClickUp Brain MAX, мощно подобрение, което обединява множество AI инструменти в един централизиран център за продуктивност. Вече не е нужно да превключвате между Gemini, Claude или ChatGPT. Brain MAX ви предлага първокласни AI модели под един покрив, пространство, което разбира вашата работна среда в пълен контекст и се свързва с вашите външни инструменти. Той ви позволява също да диктувате задачи с глас с Talk to Text, да генерирате автоматично отчети и да задействате работни процеси в други инструменти като Google Drive и SharePoint. Можете да изберете най-подходящия AI модел за всяка задача, от GPT-5. 0 до Claude Sonnet 4.

Най-добри практики за използване на функциите на проекта ChatGPT

Ето някои трикове за ChatGPT, които можете да използвате:

Клон за алтернативи: Създайте нови клонове, за да разгледате пренаписвания, смели идеи или разклонения на функции.

Добавяне на коментари в текста: Оставете въпроси, предложения или бележки директно във вашите файлове; ChatGPT може да ги сканира и да отговори на всички тях наведнъж.

Правете редовни снимки: Запазвайте версиите с етикети преди големи пренаписвания или промени в кода, за да защитите напредъка си и да можете бързо да се върнете назад.

Структура по тип задача: Разделете работата на файлове за чернови, проучвания, обратна връзка и задачи, за да може Разделете работата на файлове за чернови, проучвания, обратна връзка и задачи, за да може AI мениджърът на задачи да остане фокусиран и организиран.

Обобщете ключовите решения: Закачете „Дневник на решенията“ в горната част на файловете, за да документирате промените и да намалите повтарящите се дискусии.

Искайте интелигентни прегледи: Помолете ChatGPT да обобщи въпросите, да изброи действията, които трябва да се предприемат, или да отбележи несъответствията между файловете.

Защитете чувствителната информация: Настройте параметрите за споделяне, за да избегнете разкриването на лични данни като API ключове или собствено съдържание.

Дизайн за предаване: Включете README файлове или ясни инструкции, за да могат бъдещите сътрудници да се включат с минимални усилия.

🔍 Знаете ли, че... През 2023 г. OpenAI си партнира с правителството на Исландия, за да помогне за съхранението на исландския език, като обучава GPT модели да го разбират.

OpenAI постоянно разширява възможностите на ChatGPT Projects. Ето някои от тях, на които да обърнете внимание:

Той разшири възможностите си, за да поддържа до 40 файла на проект, подобрени гласови взаимодействия и интегрирани инструменти като Notion, Canva и HubSpot.

Освен това, той разшири Проектите за всички потребители на ChatGPT, позволявайки на акаунтите Free, Plus и Pro да създават споделени работни пространства, където можете да каните колеги, да си сътрудничите в чатове и да качвате файлове.

Потребителите вече разполагат с контрол на паметта само за проекти , което ви позволява да ограничите достъпа до контекста от други чатове в рамките на даден проект.

Персонализацията също е подобрена: вече можете да избирате цветове и икони за всеки проект, за да организирате и персонализирате по-добре работното си пространство.

OpenAI в момента разработва и възможности за задълбочени проучвания (уеб търсене + контекст на проекта) и режим на гласово взаимодействие в рамките на проектите за по-плавно сътрудничество с изкуствен интелект. В бъдеще OpenAI планира да въведе автономни агенти, които могат да изпълняват многоетапни работни процеси в рамките на проекти, като анализ на данни или попълване на формуляри.

🧠 Интересен факт: Наборът от данни за обучение на GPT моделите включва публични уеб страници, книги, статии и код. OpenAI обаче никога не е публикувала пълния списък с източници, а някои сайтове, като Wikipedia и Stack Overflow, са се противопоставили на нелицензираното събиране на данни.

Ограничения на проектите ChatGPT (+ какво да имате предвид)

Макар ChatGPT Projects да предлага мощни функции, той има някои значителни ограничения, които могат да нарушат графика ви и да ви накарат да обмислите алтернативи на ChatGPT. Разбирането на тези ограничения ще ви помогне да избегнете често срещани капани:

Ограничения за качване на файлове: Само 40 файла на проект за потребители на Pro/Enterprise (20 за Plus) и 10 файла могат да бъдат качени едновременно.

Продължителност на чата: Предишните чатове в даден проект не пренасят автоматично контекста, освен ако не се позовават на него.

Ограничения на контекста: ChatGPT може да загуби следата на дълги разговори или подробни нишки на проекти.

Ограничения за използване: Ограниченията за съобщения варират в зависимост от плана; потребителите на Pro и Plus могат да достигнат тавана на сесиите при интензивно използване.

Чувствителност на подсказките: Неясните или двусмислени подсказки могат да доведат до нерелевантни или неточни отговори, наричани още халюцинации.

Сигурност на данните: OpenAI може да съхранява качените данни съгласно политиката си, което поражда опасения относно сигурността и поверителността.

Риск от пристрастност: Отговорите могат да отразяват вредни, пристрастни или стереотипни модели от обучителните данни.

Без мултитаскинг: Моделът обработва по едно запитване наведнъж; не може да се справя с няколко задачи едновременно.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research , за период от три години организациите, които използват ClickUp , са постигнали 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

Как ClickUp помага за управлението на вашите проекти

Можете да използвате ChatGPT Projects, за да планирате кампания за съдържание, но след това копирате резултатите в документи, ръчно създавате задачи, възлагате ги на екипа си и проследявате напредъка в отделни инструменти. Това е т.нар. „разрастване на работата”.

Изкуственият интелект ви помага да мислите, но не ви помага да изпълнявате.

ClickUp използва различен подход като първото в света конвергентно AI работно пространство. Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, не само организира AI разговорите, но и ги свързва директно с вашия реален работен процес. Можете да генерирате структура на съдържанието с Brain. Превърнете я в задачи незабавно с едно-единствено напомняне. Обсъждайте идеи за функции в същото пространство. Възложете ги на разработчиците с пълен контекст. Свържете ги с документа на проекта, където се взимат решенията. Вижте как ClickUp извежда автоматизацията на AI управлението на проекти и работния процес на ново ниво.

Един реален потребител споделя:

За всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка с задачи и да работят по тях в определеното време. Той също така помага на екипа за управление на проекти да проследява цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

За всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка с задачи и да работят по тях в определеното време. Той също така помага на екипа за управление на проекти да проследява цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

За специалистите и екипите, които са уморени да преодоляват ръчно разликата между резултатите от изкуствения интелект и реалната работа, ето защо софтуерът за управление на проекти ClickUp е по-добър от ChatGPT.

Проекти, задвижвани от най-мощната изкуствена интелигентност

Можете да увеличите производителността си 10 пъти с ClickUp Brain. Асистентът, задвижван от изкуствен интелект, е създаден, за да ви помогне да работите по-умно, по-бързо и по-свързано. Той ви позволява да имате незабавен достъп до знания, да управлявате проекти и да създавате съдържание под един покрив.

Да предположим, че сте продуктов мениджър, който наблюдава междуфункционално пускане на пазара. Просто попитайте ClickUp Brain: „Какъв е текущият статус на всички служители, които работят по проекта?“ Той незабавно ще обобщи всички relevante задачи, актуализации и пречки в работното ви пространство.

AI Enterprise Search на ClickUp извлича незабавно отговори от задачи, документи и разговори, докато Brain може да се справи с рутинни актуализации, standups и проследяване.

Още по-добре, инструментът за сътрудничество с изкуствен интелект може автоматично да генерира актуализация на проекта за седмичната ви електронна поща до заинтересованите страни, да предложи нови подзадачи въз основа на последните коментари или дори да маркира просрочени елементи.

И ако всичко това ви се струва прекалено хубаво, изчакайте да използвате Brain MAX, вашия AI спътник на работния плот.

Консолидирайте контекста от ClickUp и свързаните приложения, за да диагностицирате проблемите по-бързо чрез ClickUp Brain MAX.

Унифицирано търсене и контекстуална изкуствена интелигентност: Търсете незабавно задачите, документите, срещите и други свързани приложения, за да може изкуствената интелигентност да разбере пълния обхват на работата ви.

Производителност „Talk-to-Text “: Диктувайте идеи, бележки от срещи или актуализации на задачи с глас – Brain MAX ги преобразува в изпипан текст по-бързо, отколкото бихте го направили с клавиатурата. Диктувайте идеи, бележки от срещи или актуализации на задачи с глас – Brain MAX ги преобразува в изпипан текст по-бързо, отколкото бихте го направили с клавиатурата.

Поддръжка на мултимоделна изкуствена интелигентност: Превключвайте между различни модели изкуствена интелигентност (като GPT-4. 1, Claude или Gemini) в зависимост от нуждите си, без да губите контекста.

Задачи, управлявани от изкуствен интелект: Помолете Brain MAX да генерира задачи, проекти или документи въз основа на вашите гласови или текстови команди и му позволете да автоматизира последващите действия, използвайки контекста на вашето работно пространство.

С Brain MAX можете да се отървете от разрастването на AI инструментите, да оптимизирате сътрудничеството и да поддържате цялата си екип в синхрон.

Оставете агентите да вършат повтарящата се работа

Чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, предоставяне на нужната информация в подходящия момент и поддържане на синхронизация между всички, ClickUp Agents ви освобождава енергия за творческа, стратегическа и високо ефективна работа.

Как агентите на ClickUp конкретно подобряват управлението на проекти:

Автоматизирайте настройката на проекта: Създавайте планове за проекти, разпределяйте задачите и определяйте отговорните лица въз основа на работния си процес.

Поддържайте проектите в движение: Следете напредъка на задачите, отбелязвайте пречките и изпращайте напомняния, за да се уверите, че сроковете се спазват.

Централизирайте комуникацията: отговаряйте на въпроси, свързани с проекта, обобщавайте актуализациите и публикувайте доклади в канали или теми, за да всички да са в синхрон.

Адаптирайте се към своя процес: Персонализирайте агентите, за да се задействат при ключови събития в проекта, като създаване на задачи, промени в статуса или наближаващи крайни срокове, така че вашият работен процес да е винаги оптимизиран.

Освен това има и предварително създадени агенти като Weekly Report, Daily Report, Team StandUp и Answers Agents, които се занимават с актуализации, обобщения на напредъка и незабавни въпроси и отговори в каналите на проекта с минимална настройка.

Използвайте AI Agent на ClickUp, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

За по-специфични нужди, Custom Agents ви позволяват да дефинирате конкретни тригери, действия и източници на знания, които да отговарят на вашите уникални работни процеси.

💡 Професионален съвет: Проектните мениджъри прекарват часове в срещи, занимавайки се с актуализации, решения и последващи действия по множество проекти. AI Notetaker на ClickUp автоматично записва стенограмите от срещите, обобщава ключовите моменти и извлича практическите елементи. По този начин проектните мениджъри могат незабавно да превърнат дискусиите в задачи. Получавайте автоматични обобщения или резюмета от срещите с ClickUp AI Notetaker.

Повишете нивото на управление на задачите си

ClickUp Tasks ви помага да разделите големите идеи на по-малки, изпълними стъпки с крайни срокове, отговорни лица, приоритети и персонализирани полета, които отразяват вашия уникален работен процес.

Създайте първата си задача в ClickUp Създавайте задачи в ClickUp с отговорни лица и приоритети за ефективно управление на проекти

Например, ако сте начертали стратегия за пускане на продукт на пазара, можете да създадете индивидуални задачи за копие на целевата страница, рекламни материали, имейл кампании и прегледи от заинтересовани страни. Всяка задача може да бъде възложена на подходящия член на екипа, да й бъде определен ясен краен срок и да бъде свързана със свързани активи в софтуера за управление на задачи.

За да сте в крак с всичко, визуализирайте тези задачи с помощта на ClickUp Views, като списъци, Kanban табла, календари, диаграми на Гант и др.

Сравнете ClickUp и ChatGPT, за да видите как структурираното управление на проекти се съчетава с гъвкава AI помощ за по-бързи и по-умни работни процеси.

Искате да спестите време от повтарящи се действия? Автоматизацията в ClickUp ви позволява да зададете тригери, условия и действия от типа „ако това, то онова“, които се изпълняват автоматично.

Елиминирайте повтарящата се работа с ClickUp Automations

Например, когато статуса на задачата се промени на „В процес на преглед“, ClickUp автоматично я присвоява на вашия QA ръководител, задава краен срок за два дни по-късно и публикува коментар, в който го тагва.

💡 Професионален съвет: С таблата за управление на ClickUp получавате център за контрол в реално време, с който да проследявате целите, натоварването на екипа, крайните срокове и състоянието на проекта. Персонализирайте картите, за да следите напредъка на задачите, скоростта на спринтовете или просрочените елементи, така че винаги да сте в синхрон с реалните резултати.

Създавайте, сътрудничете си и редактирайте в Docs

След като идеите и графиците на проекта са готови, използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате подробни резултати, бележки от срещи, резюмета и SOP. Можете да редактирате съвместно с екипа си в реално време, да оставяте коментари, да вграждате задачи директно в документа си и да поддържате всичко свързано с работните процеси на проекта.

Организирайте вътрешните си знания с ClickUp Docs

Ако подготвяте кратко описание на кампания, актуализация на продукт или документи за вътрешни процеси, писателските умения на Brain ви помагат да спестите време и да избистрите посланието си. Просто напишете груба идея и помолете AI да я пренапише, разшири или обобщи.

Обърнете се към AI Writer на ClickUp Brain за изпипано съдържание

Да предположим, че подготвяте тримесечно обявление за пътната карта. Можете да започнете с списък с актуализации, след което да помолите AI да го превърне в ясно, професионално съобщение с подходящ тон и структура за вашата аудитория.

Интегрирайте ClickUp с вашия съществуващ технологичен стек

С интеграции за платформи като Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab и приложения за проследяване на времето, ClickUp ви позволява да прикачвате файлове, да синхронизирате задачи, да вграждате дизайни и да управлявате проблеми – всичко това, без да напускате центъра на проекта си.

Синхронизирайте цялата си технологична платформа с ClickUp Integrations

За проектните мениджъри тези интеграции се превръщат в видимост и контрол в реално време върху всеки аспект на проекта.

Например, представете си проект за пускане на продукт, при който вашите екипи по маркетинг, дизайн и разработка работят с различни инструменти. С интеграциите на ClickUp вашият дизайнер може да вгради прототипи на Figma директно в задачите на ClickUp, което позволява на маркетолозите и разработчиците да ги преглеждат и коментират, без да напускат работното пространство. В същото време можете да синхронизирате задачите с Jira, така че всички актуализации от екипа за разработка да се отразяват незабавно в ClickUp.

Този унифициран подход съхранява всички активи на проекта, обратна връзка и актуализации на напредъка на едно място, което прави изпълнението на проекта по-ефективно.

От планирането на проекта до изпълнението с ClickUp

Проектите ChatGPT са чудесна отправна точка за генериране на идеи, творчески брифинги, организиране на проучвания и съвместно планиране с AI. Но за да превърнете тези мисли в структурирани идеи, ще ви е необходим ClickUp.

С управление на задачите, базирано на изкуствен интелект, табла в реално време, документи за съвместна работа и персонализирани работни процеси, платформата ви помага да завършите работата си преди срока.

И така, какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅