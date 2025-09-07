Безплатни шаблони за договори с влиятелни лица, за да защитите вашите бранд сътрудничества

Един лош туит, един вирусни скандал и изведнъж сделката на вашата марка е провалена. Звучи драматично? Не е.

През 2019 г. козметичен гигант прекъсна връзките си с известен инфлуенсър, след като скандал, свързан с родителите й, избухна в интернет. Сътрудничеството беше прекратено почти за една нощ, което накара хората да се чудят:

Какъв вид споразумение са сключили? Може ли компаниите да се оттеглят толкова бързо от юридическа гледна точка? Имало ли е някакви защитни мерки за някоя от страните?

Независимо от точните подробности, този момент се превърна в казус за това защо договорите с влиятелни лица са важни. Един добре написан правен документ може да включва клаузи за репутация, ясни резултати, условия за прекратяване, клауза за поверителност и права на ползване.

В тази статия ще обсъдим основните елементи на договора и ще споделим най-добрите безплатни шаблони за договори с влиятелни лица, които защитават както създателите, така и марките.

Какво представляват шаблоните за договори с влиятелни лица?

Шаблонът за договор с влиятелни лица е предварително изготвен договор, който очертава основните условия на партньорството между марката и създателя. Той обхваща важни детайли като резултати, срокове, условия за плащане, права за използване на съдържание, политики за анулиране и дори клаузи, свързани с репутацията на марката.

Независимо дали сте влиятелен човек, който промотира безплатни продукти, или марка, която провежда множество кампании в социалните медии – Instagram, TikTok, YouTube или LinkedIn – ясният договор защитава и двете страни.

Това гарантира, че очакванията на клиентите са съгласувани и помага да се избегне объркване по-късно, като „Чакай, искаше три публикации, а не една?“

Мислете за тях като за вашата предпазна мрежа – тихо вършат работата зад кулисите, която поддържа вашите маркетингови кампании чисти, професионални и без стрес.

👀 Знаете ли, че... Над 5 милиарда души активно използват някаква форма на социални медии, което ги прави една от най-мощните платформи за влиятелни лица за достигане до нови аудитории и поддържане на ангажираността на настоящите.

12 безплатни шаблона за договори с влиятелни лица

Въпреки че в интернет има стотици безплатни шаблони за договори, повечето от тях са или прекалено неясни, или прекалено строги, за да бъдат използвани, особено в областта на маркетинга с влиятелни лица.

Ето къде ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата — може да направи разликата.

Вместо да събирате PDF файлове и Google Docs, ClickUp ви предлага напълно редактируеми и проследими шаблони, създадени за реални екипи и творци, които управляват реални кампании (и реално хаос) в множество платформи за влиятелни лица.

Тези шаблони включват основни раздели за управление на резултатите, срока на договора и правата върху съдържанието с другата страна.

Ето подбрана списък с най-добрите безплатни шаблони за договори с влиятелни лица, включително най-добрите предложения на ClickUp:

1. Шаблон за договор с влиятелни лица на ClickUp

Получете безплатен шаблон Персонализирайте партньорствата си с влиятелни лица с шаблона за договор с влиятелни лица на ClickUp.

Шаблонът за договор с влиятелни лица на ClickUp е повече от юридически формуляр – той е вашият PR щит и решение за определяне на очакванията. Той включва структурирани раздели за резултати, права върху съдържанието, изключителност и условия за плащане.

За да управлявате творческия контрол и да подобрите отношенията между агенцията и клиента, шаблонът ви позволява да:

Добавете полета за електронен подпис директно в шаблона, като използвате ClickUp Docs , или интегрирайте инструменти като DocuSign или PandaDoc.

Свържете всяка секция от договора с действителните резултати.

Поискайте одобрение от вътрешни лица или от страна на клиента, преди да изпратите окончателния договор.

Сътрудничейте си с правния си екип, маркетинговия отдел или влиятелните лица директно, като ги маркирате в конкретни клаузи или използвате коментари в низове.

Включете показатели за ефективност като степен на ангажираност, впечатления или конверсии, както и графици за плащане.

📌 Идеално за: Творци или маркетинг екипи, които управляват повтарящи се сделки с влиятелни лица.

💡 Бонус: Опростете процеса на сключване на договори с влиятелни лица с помощта на мощна изкуствена интелигентност: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет, за шаблони за договори с влиятелни лица, образци на споразумения и документи за кампании.

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, да диктувате договорни условия или да управлявате споразумения с влиятелни лица чрез глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Заменете десетките несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено решение, готово за корпоративно използване, което внася контекст и интелигентност във вашия работен процес по управление на договори. Опитайте ClickUp Brain MAX — супер приложението с изкуствен интелект, което наистина разбира вашите нужди в областта на маркетинга с влиятелни лица, защото познава вашата работа. Премахнете претоварването с инструменти, използвайте гласа си, за да изготвяте и актуализирате договори, възлагайте задачи, свързани с договори, и оптимизирайте целия процес на сътрудничество с влиятелни лица — всичко на едно място. Това е първото контекстуално приложение с изкуствен интелект, което замества всички останали.

2. Шаблон за бизнес договор на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте ясни бизнес условия, като използвате шаблона за бизнес договор на ClickUp.

Нуждаете се от солидна основа за различни видове споразумения, а не само за договори с влиятелни лица? Шаблонът за бизнес договори на ClickUp е точно това, от което се нуждаете.

С структурирани оформления за обхват, срокове, отговорности и етапи на плащане, те са достатъчно гъвкави за различни видове договори, партньорства или еднократни ангажименти. Можете също да присвоите задачи в ClickUp към конкретни клаузи от договора.

Защо ще харесате шаблона

Адаптирайте полетата, тона и клаузите на договора, за да отговарят на B2B, B2C или партньорски споразумения.

Организирайте се по-добре с заглавия, точки и последователно форматиране за бързо разбиране и професионално представяне.

Задайте различни разрешения за вътрешни екипи, клиенти или юридически рецензенти, като гарантирате, че чувствителната информация от договорите или поверителната информация е видима само за подходящите лица.

Извличайте данни в реално време, като имена на проекти, графици или подробности за пакети от услуги, използвайки персонализираните полета или вградените блокове на ClickUp

📌 Идеално за: Марки, които искат по-широк формат на договор, който да се използва извън примерите за маркетинг с влиятелни лица.

Мнение на клиент: Маркъс Соуса, мениджър проекти, Influencce Marketing, го обобщава много добре: ClickUp наистина донесе революция, работата с тази платформа е удоволствие и невероятно преживяване, което помага на клиентите ми и подобрява проактивността на екипа ми. ClickUp наистина донесе революция, работата с тази платформа е удоволствие и невероятно преживяване, което помага на клиентите ми и подобрява проактивността на екипа ми.

3. ClickUp Допълнение към шаблон за договор

Получете безплатен шаблон Променете съществуващите споразумения без усилие с шаблона на ClickUp за допълнение към договор.

Необходимо е да промените обхвата на кампанията и споразумението по средата на процеса? Не е нужно да преписвате цялото споразумение. Допълнението към шаблона за договор на ClickUp ви позволява да регистрирате и споделяте промените в договора – допълнителни резултати, коригирани срокове или актуализации на бюджета.

Защо ще харесате шаблона

Прикачете или свържете допълнението директно към оригиналния договор, съхранен в ClickUp Docs или в свързани задачи.

Използвайте коментарите или изгледите на задачите в ClickUp, за да подчертаете какво е променено в сравнение с първоначалното споразумение.

Включва вградени полета за дигитален подпис от двете страни.

Добавете персонализирани етикети като „Чернова“, „В очакване на одобрение“ или „Одобрено“, за да покажете ясно на какъв етап от процеса на одобрение се намира допълнението.

📌 Идеално за: Кампании, които се развиват и се нуждаят от гъвкави, проследими актуализации.

👀 Знаете ли, че... Повече от 60% от потребителите се доверяват повече на влиятелните лица, отколкото на корпорациите и дори на известните личности, когато става въпрос за препоръки за продукти.

4. Шаблон за преглед на договори на ClickUp

Получете безплатен шаблон Прегледайте клаузите на договора с прецизност, като използвате шаблона за преглед на договори на ClickUp.

Забравете за манипулирането с PDF прикачени файлове и противоречиви коментари. Шаблонът за преглед на договори на ClickUp превръща редактирането на договори в съвместен процес. Можете да назначите заинтересовани страни, да маркирате правни клаузи за преглед и да поддържате дневник на промените за всяка версия.

Защо ще харесате шаблона

Проследявайте точно на какъв етап от процеса на преглед се намира даден договор с предварително дефинирани статуси като „Първоначален преглед“, „Необходимо е правно становище“, „Обратна връзка от клиента“ и „Окончателно одобрение“.

Разделете прегледа на договора на изпълними задачи – например „Правният отдел да прегледа клауза 6“ или „Финансовият отдел да потвърди ценовите условия“. Всяка задача може да бъде възложена, проследявана и да й бъде зададен краен срок.

Прикачете свързани документи като оригиналния договор, SOW, изменения или NDA директно към задачата за преглед.

📌 Идеално за: Правни или различни видове маркетингови екипи, които преглеждат няколко договора едновременно.

🧠 Интересен факт: Организации като New Reach Marketing са достигнали 800 000 долара ARR с ClickUp.

5. Шаблон за споразумение за услуги на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясно очакванията за услугите с шаблона за споразумение за услуги.

Предлагали ли сте услуги извън публикуването в социалните медии? Шаблонът за договор за услуги на ClickUp е специално създаден договор за влиятелни лица в социалните медии за създаване на съдържание, консултации или стратегии за марката.

Бонус: Можете да събирате правно обвързващи електронни подписи директно чрез платформата. Шаблонът за договор за услуги е проектиран също така, за да:

Присвойте статус като „Чернова“, „В процес на преглед“, „В очакване на подпис“ или „Подписан“ на всеки договор, за да може екипът ви винаги да знае в какъв етап се намира.

Свържете условията на договора (като етапи на услугата, срокове или резултати) директно с задачите в ClickUp, което позволява на вашия екип и клиент да проследяват изпълнението на споразумението в реално време.

Определете сумите за плащане, крайните срокове и етапите на фактуриране на клиента , а след това синхронизирайте тези данни с изгледите „Задачи“ или „Календар“ на ClickUp.

Създайте вътрешни контролни списъци, за да проверите ключови елементи като обезщетения, собственост върху интелектуалната собственост и ограничения на услугите, преди да изпратите окончателното споразумение.

📌 Идеален за: Инфлуенсъри, предлагащи услуги в областта на фотографията, видеографията или консултантските услуги за марки.

💡 Съвет от професионалист: Нуждаете се от договор в кратки срокове? Оставете ClickUp Brain да се погрижи за това – просто попитайте и наблюдавайте как изкуственият интелект върши тежка работа за вашето споразумение! Създавайте по-умни и по-бързи договори с ClickUp Brain.

6. Шаблон за управление на договори на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте договорите ефективно с шаблона за управление на договори на ClickUp.

Уморени сте да претърсвате пощенските си кутии, за да намерите най-новата версия на договора? Шаблонът за управление на договори на ClickUp ви предоставя един контролен панел, където можете да съхранявате, организирате и проследявате всички споразумения с влиятелни лица. Маркирайте по кампания, създател или статус, а след това задайте автоматични напомняния за подновяване или предстоящи прегледи.

Защо ще харесате шаблона

Позволете на всички да виждат незабавно статуса на договора с помощта на специални етапи като „В очакване на правна проверка“, „В процес на договаряне“, „В очакване на подпис“ и „Напълно изпълнен“.

Качвайте и съхранявайте всички версии на договорите директно във всяка задача.

Получавайте коментари с времева марка за ясни одитни следи.

Включете финансовите, правните или оперативните екипи директно в задачите

📌 Идеално за: Марки, които управляват множество договори с влиятелни лица в различни кампании.

7. Шаблон за формуляр за управление на договори на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте подробностите по договора на едно място с шаблона за управление на договори на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за управление на договори на ClickUp служи като интелигентен формуляр за попълване от вътрешни екипи, които подават заявки за сътрудничество с влиятелни лица.

С този шаблон за управление на договори можете да въведете данните на създателя, резултатите, целите на кампанията и бюджета предварително и незабавно да генерирате проект на споразумение.

Защо ще харесате шаблона

Уверете се, че всяко подадено заявление е пълно, точно и готово за действие с предварително създадени основни полета като тип договор, отговарящ отдел, име на контрагента, стойност на договора, краен срок и приоритет.

Използвайте условна логика, за да показвате или скривате полета въз основа на въведените от потребителя данни (например, показвайте полета, специфични за споразумението за неразкриване на информация, само когато като тип договор е избран „Споразумение за неразкриване на информация“).

Изпращайте напомняния, актуализирайте статуса или уведомявайте заинтересованите страни въз основа на крайните срокове на договорите или забавянията в одобрението.

📌 Идеално за: Агенции или вътрешни екипи, които искат стандартизиран процес на приемане.

8. Шаблон за договор с изпълнител на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете отговорностите на изпълнителя с увереност, като използвате шаблона за договор с изпълнител на ClickUp.

Когато работите с влиятелни лица, които са по-скоро на свободна практика, шаблонът за договор с изпълнител на ClickUp ясно определя очакванията и правата. Той включва условия за интелектуална собственост, споразумения за неразкриване на информация, плащания и обхват на проекта.

Ако сте единственият отговорен за насочването на съдържанието или изпълнението на кампанията, този шаблон ви гарантира яснота по отношение на обхвата и правата. В комбинация с ClickUp Docs, той е лесен за дублиране и адаптиране за различни видове създатели на съдържание.

Защо ще харесате шаблона

Използвайте статуси като „В чернова“, „В очакване на преглед“, „Изпратено на изпълнителя“, „Подписано“ и „Архивирано“, за да видите незабавно в какъв етап се намира всяко писмено споразумение.

Качвайте и проследявайте всички чернови на договори, подписани споразумения и бележки за ревизия директно във всяка задача.

Настройте автоматични тригери, за да: Уведомите правния отдел, когато договорите са готови за процес на преглед на документацията Уведомите мениджърите за предстоящи крайни срокове Напомните на изпълнителите да подпишат споразумения или да спазват приложимите закони

Уведомете правния отдел, когато договорите са готови за процес на преглед на документацията.

Уведомете мениджърите за предстоящи крайни срокове

Напомнете на изпълнителите да подпишат договорите или да спазват приложимите закони.

Уведомете правния отдел, когато договорите са готови за процес на преглед на документацията.

Уведомете мениджърите за предстоящи крайни срокове

Напомнете на изпълнителите да подпишат договорите или да спазват приложимите закони.

📌 Идеално за: Марки, които наемат влиятелни лица за конкретни проекти с ясна структура на плащане и резултати.

📮 ClickUp Insight: Огромните 92% от работниците в сферата на знанието са изложени на риск да пропуснат важни решения просто защото документацията е разпръсната, а само 8% използват инструменти за управление на проекти, за да следят задачите за изпълнение. Това означава, че повечето екипи или губят време да записват нещата на ръка, или разчитат на паметта си, чатовете и имейлите, за да си спомнят какво трябва да се направи. Нашето проучване за комуникацията в екипа установи, че почти 40% от професионалистите все още проследяват задачите ръчно, което забавя процеса и го прави податлив на грешки. Над 38% използват непоследователни методи за проследяване, което често води до недоразумения и пропуснати срокове. Още по-изненадващо? 14% изобщо не проследяват задачите. Заключение: Има голяма разлика между разговорите и действията. Без надеждна система като ClickUp важни решения остават пропуснати.

9. Шаблон за писмо за прекратяване на договор от ClickUp

Получете безплатен шаблон Прекратявайте договорите професионално, като използвате шаблона на ClickUp за писмо за прекратяване на договор.

Шаблонът на ClickUp за писмо за прекратяване на договор включва учтив, но твърд език за прекратяване на писмени споразумения. Използвайте го, за да потвърдите крайни дати, окончателни плащания и останалите резултати, особено когато е необходимо одобрение от рекламодателя за окончателните стъпки или освобождаване на активи.

Защо ще харесате шаблона

Преминавайте през определени статуси като „В процес на изготвяне“, „В очакване на правна проверка“, „Одобрено“ и „Доставено“. Назначете конкретни членове на екипа за всеки етап, за да се уверите, че няма да се стигне до прекратяване без подходящ надзор.

Съхранявайте писмото за прекратяване, свързаните имейли, подписаните потвърждения и правните препратки директно в задачата.

Визуализирайте активните и приключените прекратявания по причина, отдел или период – полезно за одити, проверки за съответствие и вътрешни отчети.

📌 Идеално за: Ситуации, в които партньорството трябва да бъде прекратено предсрочно, с яснота и документация.

Казус: Как Shopmonkey ускори одобренията за маркетинг с ClickUp Проблем: Софтуерната компания Shopmonkey, специализирана в автосервизи, се нуждаеше от по-добър начин за управление на маркетинговите заявки и одобрения. Решение: Използването на ClickUp Forms за заявки за проекти позволява на маркетинговия екип да идентифицира проблеми и да задава въпроси относно проектите на ранен етап, което намалява необходимостта от продължителни разговори.

Използването на ClickUp Automations за обработка на рутинните задачи помогна на Shopmonkey да намали драстично недоразуменията по проектите и забравените задачи.

Използвайте персонализираните изгледи на ClickUp, за да създадете етикети и колони с цветни кодове и да персонализирате потребителското преживяване. Резултат: 50% намаление на времето за преглед и одобрение

33% намаление на времето за изпълнение на заявки за дизайн

Само 2 месеца за да включите целия маркетингов екип в ClickUp След като научих как да използвам ClickUp, разбрах, че е изключително важно да изградим нашето маркетингово работно пространство по начин, който да отговаря на нуждите ни като екип. Тъй като екипът ни беше нов, исках да видя как работят, преди да наложа собствените си идеи. След като научих как да използвам ClickUp, разбрах, че е изключително важно да изградим нашето маркетингово работно пространство по начин, който да отговаря на нуждите ни като екип. Тъй като екипът ни беше нов, исках да видя как работят, преди да наложа собствените си идеи.

10. Шаблон за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Очертайте обхвата и условията на проекта с шаблона за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp.

Провеждате ли дългосрочна кампания с влиятелни лица с променящи се елементи? Шаблонът за договор за услуги за управление на проекти на ClickUp е вашият оперативен договор по избор.

Те включват обхвата на проекта, сроковете за изпълнение, контролните точки и зависимостите, след което ги превръщат в синхронизирана табло ClickUp за проследяване на проекта.

Защо ще харесате шаблона

Съхранявайте всяка версия на договора на сигурно място, заедно с историята на коментарите и регистрите на дейностите.

Използвайте филтри, за да сортирате договорите по клиент, статус, отрасъл или модел на фактуриране за бързо отчитане или одити.

Уведомете правния си екип, когато договорът е готов за преглед.

Уведомете проектния мениджър, когато бъде подписано споразумение.

Напомняйте на клиентите за предстоящи одобрения или крайни срокове за подписване.

📌 Идеално за: Дългосрочни кампании с влиятелни лица, които включват сложни резултати или координация на екипа.

💡 Професионален съвет: Най-добрите шаблони за договори с влиятелни лица не се ограничават само до изброяване на резултатите, които трябва да бъдат постигнати, а отчитат и сложните ситуации, които могат да възникнат по време на работата. Потърсете шаблони за договори с влиятелни лица, които ви позволяват да определите ограничения за преразглеждане на съдържанието, клаузи за повторно заснемане и ясни процедури за ескалация, ако одобрението зацикли. (Защото „чакането на обратна връзка“ не бива да проваля графика на кампанията. )

11. Шаблон за консултантски договор на ClickUp

Получете безплатен шаблон Формализирайте консултантските споразумения, като използвате шаблона за консултантско споразумение на ClickUp.

Шаблонът за консултантски договор на ClickUp е предназначен за творци, които съветват марки относно тон, стратегия или избор на платформа. Той обхваща условия за консултации, споразумения за неразкриване на информация, интелектуална собственост и персонализирани структури на таксите. Също така включва клаузи с възможност за коментари за лесно договаряне.

Защо ще харесате шаблона

Добавете конкретни цени за консултации, етапи на проекта и графици, като използвате персонализираните полета на ClickUp.

Свържете етапите на споразумението (например преглед, редакции, одобрение от клиента) директно със задачите за сътрудничество с влиятелни лица в реално време и проследяване на напредъка.

Поддържайте всяка версия на споразумението си организирана и достъпна чрез ClickUp Docs, така че никой да не се налага да използва остарели условия.

📌 Идеално за: Творци, които преминават към консултантски роли за марки.

👀 Знаете ли, че... Много марки вече използват изкуствен интелект за своите маркетингови дейности в социалните медии, от създаването на съдържание до планирането на кампании и дори подбора на влиятелни лица.

12. Шаблон за работно споразумение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте очакванията на екипа с шаблона за работно споразумение на ClickUp.

Шаблонът за работно споразумение на ClickUp очертава предпочитаните работни часове, канали за комуникация, срокове за ревизия и стил на сътрудничество. Можете да редактирате съвместно с влиятелни лица или екипи, преди да изготвите пълния договор.

Защо ще харесате шаблона

Прикачете работното споразумение към съответните ClickUp Spaces или Lists, за да можете лесно да го ползвате като справка по време на проектите.

Включете интелигентни подсказки, за да помогнете на екипите да се съгласуват по отношение на споделените ценности, процесите на вземане на решения и стратегиите за разрешаване на конфликти.

Определете колко често да се проверява, предпочитаните инструменти (Slack, имейл, коментари в ClickUp) и пътищата за ескалация при възникване на пречки.

Поддържайте прозрачна следа за това кой какво е предложил и защо – чудесно за преразглеждане на дискусиите.

📌 Идеално за: Вътрешна употреба между екипите за управление на маркетингови кампании и влиятелните лица преди изготвянето на официален договор.

Какво прави един добър шаблон за договор с влиятелни лица?

Сега, след като разгледахте iption, как да изберете подходящия за вас шаблон за договор с влиятелни лица?

Един добър шаблон за договор с влиятелни лица трябва да включва:

Участващи страни : Посочете ясно имената и ролите на марката и влиятелните лица.

Обхват на кампанията : Определете типа съдържание, броя публикации, платформите и крайните срокове.

Условия за плащане : Посочете сумата, фиксираната такса, метода и графика на плащане.

Права върху съдържанието : Определете кой е собственик на съдържанието и как то може да бъде използвано или повторно използвано.

Изключителност : Посочете дали на влиятелното лице е забранено да промотира конкурентни марки.

Процес на одобрение : Обяснете как съдържанието ще бъде прегледано и одобрено преди публикуване.

Изисквания за разкриване на информация : Включете клаузи за спазване на рекламните разпоредби (напр. насоките на Федералната търговска комисия).

Клаузи за прекратяване : Посочете как и кога всяка от страните може да прекрати споразумението.

Клауза за морал/репутация : Позволява прекратяване на договора, ако действията на alguna de las partes нанасят вреда на репутацията на марката.

Конфиденциалност : Защитете конфиденциалната информация, споделена по време на партньорството.

Разрешаване на спорове : Определете как ще се разрешават споровете (например чрез медиация или арбитраж).

Подписи: Включете място за двете страни да подпишат и датират споразумението.

💡 Съвет от професионалист: Не се задоволявайте с обикновен шаблон за договор с влиятелни лица – изберете такъв, който ви позволява да добавите конкретни условия като честота на публикуване, крайни срокове за превъртане на истории, условия за изключителност на платформата и дори права за използване на потребителско съдържание. Например, ако провеждате сезонна кампания, включете автоматична дата на изтичане на правата върху съдържанието. Тези подробности защитават както гласа на вашата марка, така и бюджета ви от изненади след кампанията.

Заключение: преди да натиснете „Публикувай“ – изпратете договора

Партньорствата с влиятелни лица могат да бъдат изключително ползотворни, но само когато очакванията, правата и отговорностите са ясно определени от самото начало.

Тези безплатни шаблони за договори с влиятелни лица ви помагат да избегнете драмата „той каза, тя публикува“ и да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: създаването на страхотни кампании с подходящите сътрудници.

А ако използвате ClickUp, тези шаблони не са просто документи – те са част от система. Можете да възлагате задачи, да проследявате рецензии, да включвате правни въпроси и да управлявате всеки етап от взаимоотношенията с влиятелните лица на едно място.

Изберете шаблона, който подхожда на следващата ви сделка, персонализирайте го според кампанията си и го фиксирайте – защото в тази игра яснотата не е опция. Тя е вашето конкурентно предимство. Регистрирайте се безплатно сега.