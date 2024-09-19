Как да си сътрудничите с влиятелни лица за растеж на марката: 10 ефективни начина

През 2020 г. Dior, световна марка за красота и мода, стартира маркетингова кампания с влиятелни лица под наслов „67 нюанса на Dior“, за да промотира различните нюанси на своя фон дьо тен Forever Foundation. Резултатът? Нивото на ангажираност се увеличи с 120%, а аудиторията нарасна с 33%.

Не само големите марки се възползват от силата на маркетинга с влиятелни лица. Дори малките предприятия се опитват да го използват. Всъщност се очаква маркетинга с влиятелни лица да има по-голяма възвръщаемост на инвестициите от традиционните рекламни методи.

Любопитни ли сте как да направите маркетингът с влиятелни лица да работи за вашата марка? Прочетете, за да научите как да си сътрудничите с влиятелни лица за растежа на марката.

Какво е сътрудничество с влиятелни лица?

Сътрудничеството с влиятелни лица се състои в стратегическо партньорство, при което марките си сътрудничат с лица, които имат силно онлайн присъствие в конкретни ниши. Влиятелните лица помагат на марките да достигнат до по-широка аудитория, като използват своята кредибилност и връзки с последователите си.

Има множество платформи за влиятелни лица, където такъв маркетинг може да бъде наистина успешен:

Instagram: Известен с визуалната си привлекателност и огромния си обхват, той е идеален за влиятелни лица, които споделят привлекателно съдържание и истории.

TikTok: Идеален за вирусно съдържание и привлекателни къси видеоклипове, които привличат по-младата аудитория.

LinkedIn: Чудесно за професионални влиятелни лица, които споделят информация за индустрията и изграждат B2B връзки.

Видове сътрудничество с влиятелни лица

Независимо какво продавате, дали е незаменим артикул от първа необходимост или желан лукс, да бъдете забелязани е от решаващо значение за вашата марка. А сътрудничеството с влиятелни лица е чудесен начин да постигнете точно това. От известни личности до обикновени хора, с които потребителите могат да се идентифицират, подходящото влиятелно лице може да помогне на вашата марка да се свърже с целевата аудитория по различни начини.

Един от най-ефективните начини за сътрудничество с влиятелни лица е чрез спонсорирано съдържание в социалните медии. При този подход влиятелните лица създават и споделят публикации за вашата марка в своите профили в социалните медии в замяна на възнаграждение.

Ще трябва да предоставите на влиятелния човек вашите указания за съдържанието, политиката за социалните медии и маркетинговите цели, за да се уверите, че съдържанието е в съответствие с визията на вашата марка.

Въпреки това, влиятелните лица трябва да разкриват партньорството си с марката в своите публикации. Спонсорираното сътрудничество би изглеждало по следния начин:

Макар спонсорираното съдържание да е един от най-често използваните методи за сътрудничество с влиятелни лица, марките често се сблъскват с трудности при проследяването на ефективността на кампаниите, изчисляването на приходите и гарантирането на последователността на посланието на марката.

Това може да ви помогне да оптимизирате по-широките си маркетингови стратегии с влиятелни лица, включително TikTok маркетинг.

2. Подаръци с продукти

Подаръците са друг популярен начин за изграждане на партньорства между влиятелни лица и марки. Вие изпращате проби от вашите продукти на влиятелни лица, надявайки се, че те ще ги покажат в своите истории или публикации в социалните медии.

Не забравяйте, че ако предлагате само продукти без финансово възнаграждение, влиятелните лица не са длъжни да промотират вашата марка. Те могат да решат да не представят вашите продукти или дори да споделят отрицателни отзиви, ако не са впечатлени.

Ето как можете да подарите продукти за гладко сътрудничество с влиятелни лица: Преди да изпратите продукти, установете връзка с подходящи влиятелни лица. Това увеличава вероятността те да проявят искрен интерес към вашия продукт.

Предложете на влиятелния човек, че ще промотирате неговото съдържание във вашите социални медийни канали или уебсайт, което също ще увеличи неговия обхват. Това обаче може да работи само за микро-влиятелни хора.

Уверете се, че вашият продукт е подходящ за тяхното съдържание. Не е препоръчително да се обръщате към блогър, занимаващ се с красота, с технологично устройство, освен ако не става въпрос за телефон с камера с висока разделителна способност, което съвпада с интересите му.

3. Превземане на акаунти

Вместо постоянно да измисляте ново съдържание за социалните медии за вашата марка, можете да позволите на влиятелен човек да поеме контрола над вашия профил в социалните медии.

Това не е само свеж и вълнуващ подход, но създаденото от влиятелни лица съдържание често се представя по-добре от обичайните публикации на марката, защото хората следват препоръките на популярни влиятелни лица.

Има два начина да продължите напред. Можете да изберете пълно поемане на акаунта, при което влиятелният човек получава директен достъп до акаунта на вашата компания. Или, ако предпочитате по-голям контрол, влиятелният човек може просто да ви изпрати съдържанието и надписите, а вие да се погрижите за публикуването.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид при сътрудничество с влиятелни лица за поемане на контрола над акаунта: Уверете се, че влиятелният човек е някой, с когото сте работили преди и на когото имате доверие; в крайна сметка става въпрос за акаунта на вашата марка!

Поемането на контрола обикновено е за определен период, независимо дали е ден, седмица или по-дълго, в зависимост от стратегията на маркетинговата кампания.

Ако се направи правилно, поемането на контрола може да внесе сериозно вълнение във вашия фийд и да даде на аудиторията ви нова перспектива.

4. Програма за посланици на марката

Искате да пренесете сътрудничеството си с влиятелни лица на по-високо ниво? Помислете да превърнете най-влиятелните си партньори в посланици на марката. Става дума не за един-единствен пост; посланиците на марката са ангажирани в дългосрочен план.

Бранд амбасадорите обикновено са знаменитости или влиятелни лица с голям брой последователи, които редовно използват и промотират продуктите на дадена марка, споделяйки своите истински преживявания с последователите си. Те могат да представят вашата марка в ежедневието си, да ви представляват на събития и дори да раздават безплатни продукти.

Например, Крис Бъркард, известен фотограф, е посланик на марката Sony за фотоапарати.

За да извлечете максимална полза от сътрудничеството с посланиците на марката: Канете влиятелни лица да бъдат посланици на марката ви само след успешно първоначално сътрудничество.

Изберете влиятелни лица, чиито ценности и стил съответстват на тези на вашата марка, за по-ефективни промоции.

Дайте им кодове за отстъпка, които да споделят с аудиторията си, като по този начин създадете осезаема връзка между техните препоръки и вашите продажби.

5. Организиране на събития

Организирането на събития е перфектен начин да се свържете с влиятелни лица в Instagram извън дигиталното пространство. Това ви позволява да покажете личността на влиятелните лица извън камерата и да създадете автентично съдържание , което да резонира с вашата аудитория.

Независимо дали става дума за неформална среща или по-официално събитие, събитията с влиятелни лица предлагат нов начин за ангажиране и забавление. Започнете с избора на ангажиращи и забавни влиятелни лица, които са в синхрон с вашата марка.

Изберете място, което подхожда на атмосферата на вашето събитие, независимо дали става дума за частно събиране, корпоративно мероприятие или благотворителна акция за набиране на средства.

С този шаблон можете:

Достигнете до по-голяма аудитория с по-малко ресурси

Създайте рекламни материали за вашето събитие

Повишете признанието на събитието в общностите на влиятелните лица

6. Сътрудничество по отношение на продуктите

Сътрудничеството с отдаден влиятелен човек може да създаде значителен интерес към вашата марка. Един ефективен начин да почетете тяхното влияние е да кръстите нов продукт на тяхно име.

Този ексклузивен подход ще привлече последователите на влиятелните лица, тъй като феновете често са склонни да купуват продукти, на които е изписано името на любимия им влиятелен човек.

Например, McDonald’s пусна BTS Meal след BTS, южнокорейска момчешка банда.

Ако нямате близки отношения с влиятелен човек, не се притеснявайте! Все още можете да проучите възможностите за сътрудничество. Свържете се с утвърден влиятелен човек с голям брой последователи и предложете да създадете заедно продукт.

В крайна сметка, независимо дали кръщавате продукт на името на влиятелен човек или си сътрудничите по нов дизайн, целта е да се възползвате от пазара на творци, за да стимулирате интереса и продажбите, като същевременно им предоставите възможност да увеличат степента на ангажираност.

7. Подаръци

Подаръците са популярен метод, чрез който влиятелните лица ангажират аудиторията си и промотират продуктите на различни марки. За разлика от подаръците за влиятелни лица, при които влиятелното лице получава продуктите директно, подаръците са предназначени за последователите им, които могат да спечелят награди.

В рамките на томбола вие предоставяте наградите, а влиятелният човек създава публикации, за да рекламира както конкурса, така и вашия продукт. Тези конкурси често се провеждат в Instagram и имат прости правила за участие, като тагиране на приятели или споделяне на публикации.

За по-голямо ангажиране влиятелните лица могат да изискват от участниците да извършат допълнителни действия, като например да привлекат повече последователи или да участват в няколко конкурса.

Макар че много хора възприемат тези конкурси като маркетингови стратегии, привлекателността на безплатните награди гарантира висока степен на участие.

8. Продукти или услуги с съвместна марка

Съвместните продукти или услуги са резултат от стратегическо партньорство между марка и влиятелен човек. Това сътрудничество съчетава уникалните предимства и перспективи на двете страни, за да създаде нещо отличително и привлекателно.

Ще започнете с съвместно разработване на продукта, като влиятелният човек ще допринася с идеи и обратна връзка, а марката ще се занимава с производството.

Например, американската марка за лайфстайл Hollister си сътрудничи с Dixie и Charli D’Amelio (известни влиятелни лица в TikTok), за да лансира Social Tourist, подмарка, фокусирана върху стиловете на улично облекло.

Резултатът от съвместната маркетингова кампания с влиятелни лица е продукт, който се възползва от иновативното съчетание на експертния опит на двамата партньори. Такива кампании повишават видимостта на продукта чрез съвместни маркетингови усилия, като използват промоционалната сила както на марката, така и на влиятелното лице.

9. Конкурси

Конкурсите са интересен начин да се възползвате от маркетинга с влиятелни лица. Вие ангажирате влиятелни лица, за да създадете шум и вълнение около вашата марка.

В типичен конкурс влиятелният човек промотира раздаване на подаръци или състезание в социалните си медии, за да насърчи последователите си да участват за шанс да спечелят награди, предоставени от вашата марка.

Повечето конкурси се провеждат на онлайн платформи като Instagram, където влиятелните лица могат да помолят своите последователи да предприемат конкретни действия, като например да тагнат приятели, да споделят публикации или да харесват коментари, за да участват. Правилата на конкурса обикновено са прости, но влиятелното лице може да добави допълнителни стъпки, за да повиши ангажираността, като например да изисква от участниците да следват както профилите на влиятелното лице, така и тези на марката в социалните медии.

Конкурсите създават вълнение и могат бързо да разширят обхвата на вашата марка, като се възползват от установената аудитория на влиятелните лица.

10. Съдържание, създадено от потребители

Съдържанието, създадено от потребители (UGC), включва съдържание, създадено от клиенти или последователи, а не от самата марка. То може да включва снимки, рецензии, видеоклипове и препоръки, споделени от потребители , които са изпробвали вашия продукт или услуга.

Като насърчавате аудиторията си да споделя съдържанието си, вие се възползвате от автентични препоръки, които могат да резонират по-дълбоко с потенциалните клиенти.

GoPro е отличен пример за UGC маркетинг. Марката планира различни кампании, като „Photo of the Day Challenge” и „Anything Awesome Challenge”. Марката насърчава последователите си да записват сурови кадри с GoPro, да ги качват и да получават награди като пари в брой или GoPro оборудване.

Потребителското съдържание изгражда доверие и надеждност и разширява обхвата на вашата марка. Когато потребителите споделят своите положителни преживявания, те ефективно се превръщат в защитници на марката, което позволява маркетинг от уста на уста. Това е рентабилен начин да генерирате ангажиращо съдържание и да насърчите чувството за общност към вашата марка.

Ролята на афилиейт маркетинга в сътрудничеството с влиятелни лица

Афилиейт маркетингът е необходим, когато става въпрос за работа с влиятелни лица. Става въпрос за партньорства, базирани на резултати, при които влиятелните лица получават комисионна за всеки потенциален клиент, който генерират, или за всяка продажба, реализирана чрез техните уникални линкове или кодове за отстъпка.

За марките афилиейт маркетингът е печеливш за всички. Можете да видите точно колко добре се представят промоциите на вашия инфлуенсър и плащате само за резултатите. Това означава, че вашият маркетингов бюджет отива по-далеч и е пряко свързан с продажбите.

Това е чудесна сделка и за влиятелните лица. Те печелят комисионни въз основа на успеха си, което може да направи промоциите им още по-ентусиазирани. Освен това, това им осигурява допълнителен източник на доходи, докато използват влиянието си, за да постигнат реални резултати за марката.

По същество, партньорският маркетинг прави сътрудничеството с влиятелни лица по-изгодно и ориентирано към резултати за всички участници.

Как да изградите по-добро партньорство с влиятелни лица

Изграждането на силно партньорство с влиятелни лица може да бъде лесно, след като се запознаете с процеса. Проверете стъпките по-долу, за да подобрите усилията си в областта на маркетинга с влиятелни лица и да гарантирате успешни сътрудничества.

1. Поставете ясни цели и възнаграждение

Успешните партньорства с влиятелни лица започват с добре дефинирани цели на кампанията. Когато целите ви са ясни, влиятелните лица могат да създават съдържание, което да постигне тези цели. Например, ако фокусът е върху познаваемостта на марката, влиятелното лице може да се насочи към създаването на вирусно съдържание, което може да се споделя, вместо да настоява за директни конверсии.

Също толкова важно е да обвържете възнаграждението с тези цели. Хибридният модел на заплащане, който предлага както базова такса, така и стимули за постигнати резултати, е чудесен мотиватор. Можете също да договорите други модели на заплащане с влиятелните лица, включително фиксирана такса за публикация, цена на клик и цена на придобиване.

Започнете с оценка на бюджета си и обърнете внимание на следните фактори, когато вземате решение за възнаграждението Брой последователи: Уверете се, че влиятелните лица имат истински последователи, а не ботове.

Степен на ангажираност: Големият брой последователи с ниска степен на ангажираност няма да добавят много стойност. Вместо това, изберете нишови влиятелни лица, които са изградили лоялна общност.

Креативност: Направете проучване и оценете нивото на креативност на влиятелния човек. Разгледайте предишните му видеоклипове и публикации и вижте колко добре интегрира спонсорираните продукти в съдържанието си.

Тип съдържание: Статичните или каруселните публикации обикновено са с по-ниски такси. Въпреки това, ще трябва да платите повече за видео съдържание.

2. Изградете истински взаимоотношения с влиятелни лица

Силните партньорства надхвърлят рамките на транзакционните сделки. Те процъфтяват благодарение на автентичните взаимоотношения. Когато инвестирате време в разбирането на влиятелните лица и техния творчески стил, те са по-склонни да създават съдържание, което наистина резонира с вашата аудитория.

Например, когато марка за козметика си сътрудничи с популярен гримьор, като му дава свобода да създава свои собствени уроци, това може да доведе до по-голямо ангажиране, защото съдържанието изглежда автентично.

Освен това, предоставянето на творческа свобода на влиятелните лица изгражда доверие и води до по-силни и дългосрочни сътрудничества. Тъй като те придават личен отпечатък на марката, вашата аудитория се свързва с съдържанието по по-значим начин.

💡Професионален съвет: Използвайте AI подсказки за маркетинг с влиятелни лица, за да създадете стратегии за маркетинг с влиятелни лица и да получите идеи за сътрудничество.

3. Фокусирайте се върху нуждите на аудиторията си

Разбирането на вашата аудитория е от решаващо значение за всяка маркетингова кампания с влиятелни лица. Всяка платформа привлича различни типове потребители. По-младата аудитория може да се интересува от неформални, задкулисни трикове и съдържание в TikTok, докато професионалната аудитория може да предпочита по-изпипани публикации в LinkedIn или YouTube Shorts с инструкции.

Партньорството с влиятелни лица, които знаят на какво реагира аудиторията им, може значително да подобри ефективността на кампанията. С напредването на кампанията адаптирането въз основа на обратната връзка от аудиторията и нивата на ангажираност помага да се поддържа съдържанието актуално и релевантно.

Управлението на множество влиятелни лица може да бъде сложно, но инструментите за управление на социални медии го улесняват значително. Можете да използвате шаблони за влиятелни лица, за да управлявате обхвата на влиятелните лица, да проследявате резултатите и да оптимизирате плащанията, като по този начин освободите време, за да се съсредоточите върху изграждането на творчески партньорства.

С този шаблон можете да:

Определете ключовите условия на договора за партньорство

Осигурете плащане и възстановяване на разходите, както и всички други подробности.

Споделете правата за ползване и разрешенията

5. Измервайте показателите за ефективност

Мониторингът на ефективността е от съществено значение, за да се гарантира, че кампаниите с влиятелни лица дават значими резултати и постигат по-висока възвръщаемост на инвестициите. Показатели като нива на ангажираност, данни за конверсия и взаимодействие с аудиторията предоставят по-задълбочени анализи, отколкото простото проследяване на броя на последователите.

ClickUp Dashboards може да бъде особено полезен за това. Той предоставя централизирана визия за резултатите от кампанията ви с влиятелни лица, което ви позволява да наблюдавате представянето им в реално време. Постоянният анализ на представянето на кампанията също ви помага да вземате решения, основани на данни, и да подобрите бъдещите кампании за още по-добри резултати.

Например, ако установите, че даден влиятелен човек генерира значителен трафик, но не го превръща в продажби, това може да означава, че е необходимо да коригирате съдържанието или посланията си. Или може да искате да ги използвате за повече кампании за популяризиране на марката.

6. Поддържайте отворена комуникация

Ясната и постоянна комуникация е ключът към успешното провеждане на кампаниите. Инфлуенсърите трябва да разберат вашите очаквания, но тяхното мнение е също толкова ценно. Редовното обсъждане на целите, напредъка и евентуалните предизвикателства помага да се гарантира, че всички са на прав път.

7. Разнообразете групата си от влиятелни лица

Партньорството с различни влиятелни лица, от микро до макро и мега влиятелни лица, ви дава достъп до различни демографски групи и сегменти от аудиторията. Влиятелните лица се различават значително по обхват и въздействие. Влиятелните личности, които са известни личности, носят широка видимост, докато по-малките творци от същата ниша често поддържат по-силни връзки с аудиторията си.

Комбинирането на двата типа в стратегията ви помага да постигнете широк обхват, като същевременно се ангажирате дълбоко с конкретни сегменти.

Например, технологична компания може да си сътрудничи с известен рецензент на гаджети, за да привлече вниманието както на технологичните ентусиасти, така и на обикновените потребители. Включването на влиятелен човек в областта на изкуствения интелект, който да предостави уникална перспектива за нововъзникващите технологии, също може да подобри маркетинговите усилия.

Неща, които трябва да избягвате при сътрудничество с влиятелни лица

Сътрудничеството с влиятелни лица може да бъде идеално за вашата кампания, но има и някои капани, които е добре да избегнете.

Фокусиране върху броя на последователите, а не върху ангажираността

Честа грешка, която правят марките, е да приемат, че голям брой последователи е равнозначен на успешна кампания. Но само цифрите не разкриват цялата картина.

Може да намерите влиятелни лица със стотици хиляди последователи, но ако тяхната аудитория не се ангажира активно с тяхното съдържание, е малко вероятно това да бъде от полза за вашата марка. Ангажираността води до значими връзки с потенциални клиенти.

Липса на подходящо проучване

Влизането в партньорство без да проверите внимателно влиятелния човек може да доведе до загуба на ресурси. Много е важно да проучите потенциалните влиятелни хора, за да се уверите, че те съответстват на ценностите на вашата марка, привличат вашата аудитория и създават висококачествено съдържание, което съответства на вашата марка. Сътрудничеството работи най-добре, когато създателят на съдържание искрено харесва вашия продукт или услуга.

Микроуправление на влиятелните лица

Макар че е необходимо да дадете насоки на влиятелните лица, твърдата позиция може да навреди на кампанията ви. Влиятелните лица познават аудиторията си по-добре от всеки друг и затова последователите им им се доверяват.

Ако потискате тяхната креативност с прекалено строги инструкции, съдържанието може да изглежда насилствено, неестествено или прекалено рекламно, което може да отблъсне тяхната аудитория.

Вместо да контролирате всяка подробност, дайте ясни указания и ключови точки, но оставете останалото на тяхната креативност. Инфлуенсърите знаят как да балансират промотирането на вашата марка, като същевременно запазват личния си стил.

Измерване на успеха в сътрудничеството с влиятелни лица

Работата не спира, след като публикувате кампанията си с влиятелни лица. За да оцените истински успеха на сътрудничеството си, трябва да започнете с анализ след кампанията.

Поставете реалистични очаквания

Определете постижими цели още в самото начало. Маркетингът с влиятелни лица е дългосрочна стратегия, така че бързите резултати не винаги са гарантирани. Съгласувайте целите си с аудиторията и обхвата на влиятелното лице, за да постигнете най-добри резултати.

Определете ясни цели и KPI

Знайте точно какво искате да постигнете. Искате ли да повишите популярността на марката си или да увеличите броя на последователите си в социалните мрежи? Определянето на ясни цели и проследяването на ключови показатели за ефективност (KPI) – като впечатления, ангажираност, конверсии или трафик – ще улесни измерването на успеха.

Проследявайте ефективността на влиятелните лица

От съществено значение е да следите представянето на влиятелните лица по време на цялата кампания. Чрез използването на аналитични инструменти и инструменти за маркетинг с влиятелни лица можете да следите обхвата, ангажираността и конверсиите на продажбите. Тези данни предоставят информация за това, което работи добре и какво се нуждае от корекция, като ви помагат да усъвършенствате бъдещите кампании за по-добри резултати.

Създайте успешни маркетингови кампании с влиятелни лица с ClickUp!

Маркетингът с влиятелни лица безспорно оформя бъдещето на рекламата. Макар сътрудничеството с влиятелни лица да изисква специфични съображения, основният подход към създаването на кампания остава същият: провеждане на задълбочено проучване, определяне на бюджет, поставяне на ясни цели, избор на подходящи влиятелни лица и непрекъснато оценяване и коригиране на стратегията.

Овладейте тези основни принципи и провеждането на разнообразни кампании с влиятелни лица ще се превърне в неразделна част от вашите маркетингови усилия.

Ако обаче се нуждаете от допълнителни ресурси, за да подобрите стратегията си, софтуерът за управление на маркетинга ClickUp предлага по-оптимизиран подход за управление на кампаниите ви с влиятелни лица. Той ви помага да организирате планове, да проследявате резултатите и лесно да постигнете маркетинговите си цели.

Регистрирайте се в ClickUp, за да подобрите управлението на кампаниите си и да повишите ефективността на маркетинговите си усилия!