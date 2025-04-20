15 най-добри примера за маркетингови кампании с влиятелни лица и ключови изводи

Един инфлуенсър пие напитка от консерва пред камерата. На следващия ден тя е изчерпана.

Това не е магия, а солидна маркетингова кампания с влиятелни лица в действие.

Това, което започна със спонсорирани селфита, се превърна в пълноценни кампании с влиятелни лица, които дават сериозни резултати. Помислете за съдържанието, генерирано от потребителите, което залива фийдовете, влиятелните лица в социалните медии, които оформят решенията за покупка, и марките, които проследяват всеки клик, коментар и конверсия.

✅ Проверени факти: Прогнозира се, че глобалната индустрия за маркетинг с влиятелни лица ще достигне 24 милиарда долара до края на 2025 г., което е повече от двойно увеличение в сравнение с размера й преди четири години.

Но нищо от това не се случва случайно. Най-добрите маркетингови усилия с влиятелни лица се основават на умни решения, като избор на подходящия влиятелен човек, познаване на целевата аудитория и създаване на съдържание, което действително пасва на скрола.

От независими козметични марки до глобални технологични гиганти – всички са в играта. А стратегията? Тя се развива постоянно.

Създавайте по-умни кампании от самото начало: като избирате подходящите влиятелни лица, поставяте ясни цели и създавате съдържание, което изглежда естествено, а не поставено.

Отидете отвъд еднократните сътрудничества: с дългосрочни партньорства, съдържание, създадено от потребители, и разказване на истории, водено от създателите, на което аудиторията наистина вярва.

Поддържайте стратегията си актуална за бъдещето: като се ориентирате към тенденции като нано инфлуенсъри, съдържание, създадено от общността, и поведение при търсене, характерно за платформата.

Управлявайте всичко на едно място: с ClickUp Tasks, Table View, Goals, Automations, Dashboards и Brain, създадени да подкрепят всяка част от потока на вашата кампания. Планирайте, проследявайте и мащабирайте кампании с влиятелни лица, които имат по-силно въздействие и остават в паметта по-дълго.

Какво е маркетингова кампания с влиятелни лица?

Една солидна маркетингова кампания с влиятелни лица е внимателно планирано сътрудничество между марка и влиятелно лице. Тя е предназначена да постигне конкретни маркетингови цели.

Маркетинговите кампании с влиятелни лица са начинът, по който козметичните марки правят уроците в реално време популярни, SaaS компаниите се възползват от социалните медии с помощта на експерти, а стартиращите фитнес компании си партнират с микро-влиятелни лица, за да създадат шум преди стартирането си.

Ето какво включва една типична кампания:

Ясно определена целева аудитория : кого се опитвате да достигнете и къде те са най-активни

Подходящият тип създател : дали това са макро инфлуенсъри за по-голям обхват или нишови инфлуенсъри за по-голямо доверие

Стратегия за съдържание, ориентирана към платформата: какъв вид съдържание на влиятелни лица работи в кои канали в социалните медии

Реална структура на кампанията : Не една публикация, а поредица от сътрудничества с влиятелни лица, спонсорирани публикации и интеграции в истории.

Измерими маркетингови цели: от увеличаване на продажбите до : от увеличаване на продажбите до повишаване на ангажираността в социалните медии

Най-ефективните маркетингови кампании с влиятелни лица не се опитват да отвлекат вниманието от фийда, а се вписват в него и превръщат посетителите в клиенти.

Когато съдържанието на създателя е автентично за неговия стил и съответства на ценностите на вашата марка, вие популяризирате марката си и изграждате доверие. Това е, което прави кампанията успешна.

Най-добри примери за маркетингови кампании с влиятелни лица

Някои кампании с влиятелни лица стават вирусни. Други остават незабелязани. Какво отличава едните от другите? Ясна стратегия, подходящ създател и съдържание, което не изглежда като реклама. Ето някои от най-успешните маркетингови кампании с влиятелни лица, които постигнаха целта си!

1. Dunkin’ x Charli D’Amelio

Когато Charli D’Amelio публикува любимата си напитка от Dunkin’ в TikTok, това не само доведе до увеличаване на броя на прегледите. То доведе и до 57% увеличение на изтеглянията на приложението в деня на пускането му и до 20% увеличение на продажбите на студена напитка. Напитката беше преименувана на The Charli и феновете й я приеха с ентусиазъм.

Защо е проработило?

Последователите на Чарли вярваха в любовта й към напитката – тя не изглеждаше като реклама.

Dunkin’ заложи на съдържание, създадено от потребители, като насърчи феновете да споделят своите поръчки.

Ключова идея: Намерете влиятелен човек в социалните медии (или истинска знаменитост), чиято аудитория е склонна да следва действията му и да купува продуктите, които той препоръчва. След това оставете влиятелният човек да води разказа.

2. 66 дни на Gymshark: Предизвикателство „Промени живота си“

Gymshark не само спонсорираше фитнес влиятелни лица, но и им даде структурирано предизвикателство, в което техните общности можеха да се включат. Участниците се ангажираха с 66-дневна трансформация, проследяваха напредъка си и споделяха актуализации в различни социални медийни платформи.

Защо е проработило?

Не ставаше въпрос само за оборудване, а за начин на живот

Общностният аспект доведе до висока ангажираност в социалните медии и лоялност към марката.

Ключово заключение: Кампаниите с вградена взаимодействие с общността стимулират дългосрочно ангажираност, а не само еднократно кликване. И тук работата и публичният имидж на участниците/влиятелните лица в тази кампания са в силна хармония с предложенията на Gymshark.

💡Професионален съвет: Търсите идеи за маркетинг с влиятелни лица? Опитайте ClickUp Brain.

3. #DWPickoftheDay на Даниел Уелингтън: От нулата до световна модна сензация

В началото на своето развитие Daniel Wellington нямаше бюджет за реклами с участието на знаменитости, но имаше една умна идея. Вместо да преследва звезди от А-листата, компанията подари минималистични часовници на микро-влиятелни лица с елегантна Instagram естетика.

Единственото условие? Публикувайте стилизирана снимка с хаштага #DWPickoftheDay и тагнете марката.

В рамките на няколко месеца социалните мрежи бяха заляти с DW съдържание, което не беше реклама, а автентични снимки, които изглеждаха като модно вдъхновение.

Защо е проработило?

Това създаде социално доказателство в голям мащаб : Хиляди реални хора, носещи часовника, го направиха да изглежда като часовник, който трябва да притежаваш.

Инициативата насърчаваше креативността: влиятелните лица можеха да включат продукта в собствената си история, а не в сценария на някой друг.

Това направи видимостта по-забавна: Последователите се стремяха да бъдат включени в страницата на DW, което доведе до органичен обхват.

Ключово заключение: Една силна маркетингова кампания с влиятелни лица не се нуждае от лицето на знаменитост. Тя се нуждае от ясна естетика, мащабируемо достигане и причина, поради която създателите (и аудиторията) да се интересуват от нея.

4. Инклузивната кампания за пускане на Fenty Beauty

Fenty не пусна реклами. Те предоставиха цялата си продуктова линия на разнообразни влиятелни лица с различни цветове на кожата и стилове на съдържание. Тези творци публикуваха всичко – от уроци до ревюта без филтри, особено по свои условия.

Защо е проработило?

Автентичното съдържание разби всяко възприятие за пристрастност

Това бързо позиционира Fenty като инклузивна, истинска марка.

Ключово заключение: Ако вашата марка цени включването, отразявайте това в творците, с които си сътрудничите.

5. Дългосрочните партньорства на HelloFresh с творци

HelloFresh не преследваше вирусни моменти. Вместо това, те изградиха последователни партньорства с YouTubers и Instagram създатели, които естествено се вписват в атмосферата на марката. Имената и кодовете им за отстъпка станаха познати с течение на времето, което повиши доверието и конверсиите.

Защо е проработило?

Повторението създава спомен

Аудиторията свикна да вижда марката в познати, ежедневни контексти.

Ключово заключение: Дългосрочните партньорства с влиятелни лица изглеждат по-искрени и често са по-ефективни от еднократните кампании.

6. Glossier: Превръщане на клиентите в влиятелни лица

Glossier създаде марка за красота и движение. Използвайки своя блог Into the Gloss, марката покани обикновените потребители да помогнат за оформянето на продуктите, още преди те да бъдат пуснати на пазара. След това предаде социалната сцена на реални клиенти, а не само на влиятелни лица.

Феновете не просто купуваха козметика. Те я създаваха и разказваха на всички за нея.

Защо е проработило?

Отзивите на клиентите оформиха продуктовата линия, изграждайки лоялност и интерес още преди пускането на пазара.

Реални потребители създадоха голямо количество автентично съдържание, което увеличи органичния обхват.

Устната реклама се възприемаше като автентична, защото именно клиентите се превърнаха в нейни защитници.

Ключово заключение: Най-влиятелните ви инфлуенсъри може би вече са ваши клиенти. Дайте им платформа и им позволете да поемат водачеството.

7. Кампанията „Share a Coke“ на Coca-Cola

Coca-Cola замени своето емблематично лого с нещо още по-лично, а именно вашето име. Кампанията „Share a Coke“ отпечата популярни имена върху бутилките, насърчавайки феновете да ги откриват, споделят и публикуват. Тя бързо се превърна в сензация, превръщайки класически продукт в персонализирано съдържание.

Защо е проработило?

Персонализацията направи продукта емоционално значим

Феновете споделяха бутилките по Instagram и Facebook, увеличавайки обхвата

Кампанията създаде моменти, които си заслужава да бъдат запечатани и маркирани.

Ключово заключение: Персонализацията превръща продуктите в споделяеми преживявания. Ако хората се разпознаят в тях, ще ги споделят.

8. Кампанията „Live There“ на Airbnb

Airbnb искаше пътуващите да се откажат от туристическите капани и да „живеят като местните“. Затова се партнираха с творци в областта на пътуванията и местни влиятелни лица, за да представят скрити съкровища и автентични преживявания. Посланието? Не просто отседнете някъде, а се почувствайте като у дома си.

Защо е проработило?

Инфлуенсърите представиха местната култура вместо излъскани промоции

Кампанията изгради доверие, като съобрази съдържанието с ценностите на пътуващите, автентичността и връзката.

Това предизвика любопитство към по-малко проучени дестинации, разширявайки привлекателността на Airbnb.

Ключово заключение: Маркетингът с влиятелни лица се отнася до начина на живот, който те разкриват.

9. ASOS Insiders: Вътрешни влиятелни лица

Вместо да търси външни влиятелни лица, ASOS създаде ASOS Insiders. Това бяха реални служители и микро-влиятелни лица, които публикуваха ежедневните си тоалети, съвети за стил и линкове към продукти в Instagram, създавайки фийд, който може да се пазарува и с който потребителите могат да се идентифицират.

Защо е проработило?

ASOS изгради дългосрочни взаимоотношения с творците, превръщайки служителите си в автентични гласове на марката.

Всеки Insider имаше своя ниша и аудитория, разширявайки обхвата си в различни демографски групи.

Връзките за пазаруване доведеха до конверсии директно от съдържанието

Ключово заключение: Създаването на вътрешни програми за влиятелни лица ви осигурява последователно, брандирано съдържание, което все пак изглежда лично.

10. Кампанията #MeetAnOwner на Subaru

Subaru обърна сценария, като превърна собствениците на автомобилите си в звезди. Чрез #MeetAnOwner те си партнираха с инфлуенсъри и творци, които наистина караха автомобили Subaru. Те заснеха пътувания, изкачвания на планини и реални моменти зад волана.

Защо е проработило?

Инфлуенсърите бяха истински фенове на Subaru, а не просто платени промоутъри.

Съдържанието, фокусирано върху начина на живот, намери отклик сред любителите на природата и ценностите, които са аудиторията на Subaru.

Потребителското съдържание повиши доверието и близостта в социалните платформи

Ключово заключение: Не продавайте само продукта, а продавайте и начина на живот, който идва с него, като използвате хора, които вече го живеят.

11. Нестандартната TikTok стратегия на Duolingo

Duolingo не заложи на сигурно в TikTok. Вместо това, тяхната зелена сова-талисман се насочи към хаотично, самосъзнателно съдържание, което се подиграваше на поведението на марката, а последователите не можеха да се наситят. Duolingo съчета вътрешни социални мениджъри с актуални аудиоклипове, интернет хумор и остроумни отговори, които размиха границата между маркетинга и мемите.

Защо е проработило?

Не изглеждаше като маркетинг, а по-скоро като забавление.

Съдържанието на Duolingo се вписваше в езика на платформата, а не противоречеше на него.

Тяхната маскот се превърна в личност в TikTok, а не просто в лого.

Ключово заключение: Понякога най-добрият инфлуенсър е вашата собствена марка, ако й придадете силен глас, който привлича вниманието.

12. Предизвикателството #GuacDance на Chipotle

За да отпразнува Националния ден на авокадото, Chipotle стартира кампания в TikTok, в която покани феновете си да покажат най-добрия си „GuacDance” с помощта на популярен саунд. С участието на популярни творци като Брент Ривера и Лорен Грей, хаштагът стана изключително популярен, а с него и онлайн поръчките.

Защо е проработило?

Предизвикателството беше лесно, забавно и създадено да стане вирусно.

Водещите творци поставиха началото на тази тенденция, като предизвикаха огромен интерес в началото.

Това беше пряко свързано с промоция: безплатно гуакамоле за всички дигитални поръчки.

Ключово заключение: Комбинирайте инерцията на влиятелните лица с предизвикателствата на платформата, за да създадете вирусни цикли и скокове в продажбите.

13. Минималистичният подход на Zara в Instagram, основан на потребителско съдържание

Zara не разчиташе на традиционните влиятелни лица и дори не публикуваше много свои постове. Вместо това, те създадоха Instagram екосистема, в която минималният брой постове на марката позволяваше на подбраното съдържание, създадено от потребителите, да блесне.

Техните кампании с хаштагове като #DearZara и #ZaraStyle насърчаваха естетични публикации в редакционен стил, които съответстваха на луксозната, но достъпна атмосфера на марката.

Защо е проработило?

Стратегията с ниска честота и висока степен на куриране направи всяка публикация да изглежда престижна.

Тяхната лента стана амбициозна и постижима, което е рядко срещана комбинация.

Потребителското съдържание се превърна в основен фактор за откриване чрез копиране на стила

Ключово заключение: Не винаги се нуждаете от инфлуенсъри с огромна аудитория, понякога най-мощната ви кампания е в това как подбирате вече съществуващото.

14. Кампанията #ShotOniPhone на Apple

Apple превърна всеки клиент в посланик с кампанията си #ShotOniPhone. Вместо да набляга на техническите спецификации, марката показа реални снимки и видеоклипове, заснети от потребители по целия свят. След това ги представи в глобални билбордове, Instagram реели и представяния на продукти.

Към днешна дата над 27 милиона снимки са маркирани с #ShotOniPhone.

Защо е проработило?

Тя празнуваше това, което потребителите можеха да правят, а не само това, което телефонът можеше да прави.

Реалното съдържание направи кампанията вдъхновяваща, а не поставена.

Това даде тласък на общност от творци, които сами издигнаха продукта.

Ключово заключение: UGC в голям мащаб става влиятелен, когато вашият продукт доставя резултати, с които хората искат да се похвалят.

15. Sephora Squad: Успешен колектив от творци

Вместо бързи партньорства, Sephora създаде Sephora Squad. Едногодишна програма за влиятелни лица, която съчетава утвърдени творци с нововъзникващи таланти. Членовете получиха ранен достъп до продукти, покани за събития и възможност да оформят кампании, създавайки по-сътрудническа екосистема за влиятелни лица.

Защо е проработило?

Той даде приоритет на дългосрочното сътрудничество пред транзакционното съдържание.

Създателите се ангажираха емоционално с развитието на марката

Комбинацията от микро- и макро-влиятелни лица създаде обхват и нишова достоверност.

Ключово заключение: Изграждайте взаимоотношения, а не само кампании. Дългосрочните екипи могат да създадат лоялност, по-задълбочено разказване на истории и съдържателен импулс.

Как да планирате своя собствена маркетингова кампания с влиятелни лица

Страхотните кампании не се случват случайно. Те се изграждат от първото директно съобщение до окончателния отчет в таблото. И ако току-що сте видели какво работи в реалния свят, тук е мястото, където можете да го приложите за вашата кампания.

Нека разделим темата на четири части, като започнем с това, което повечето марки правят погрешно в самото начало: изборът на неподходящ създател.

Стъпка 1: Идентифициране на подходящите влиятелни лица за вашата марка

Не преследвайте броя на последователите, а потърсете подходящия човек. Един творец може да има милион последователи и все пак да не достига до вашата аудитория. Подходящият инфлуенсър е човек, чието съдържание, тон и ценности съответстват на това, което представлява вашата марка, и на кого вашата целева аудитория действително има доверие.

Ето как да постигнете правилното съчетание:

Определете вашите влиятелни личности : Помислете за микро-влиятелни личности за доверие в нишата, мега-влиятелни личности за обхват и служители или клиенти за близост.

Анализирайте аудиторията на влиятелните лица : Кои са техните последователи? Кое съдържание получава най-голям отзвук? Последователите им са ли потенциални купувачи или просто пасивни фенове?

Проверете съвместимостта на марките : Отразяват ли публикациите им вече ценностите, естетиката или тона на вашата марка?

Съхранявайте данните си в подходяща база данни: ClickUp Table View ще ви помогне да създадете и сортирате списъци с влиятелни лица по категория, размер на аудиторията, степен на ангажираност и отрасъл.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да сортирате подходящите влиятелни лица по тип аудитория, минали сътрудничества с марки или статус на обхват.

Стъпка 2: Определяне на целите на кампанията и показателите за ефективност

Преди да стартирате кампания, определете как изглежда успехът. Опитвате ли се да увеличите продажбите, да привлечете трафик към уебсайта или да повишите видимостта на марката? Ако отговорът ви е „всичко от горните“, е време да стесните фокуса.

Най-добрите маркетингови кампании с влиятелни лица се ръководят от ясни цели. Това започва с определяне на това, което измервате и защо.

Ето как да определите интелигентни критерии за сравнение:

Започнете с ясни маркетингови цели: Познаваемост, ангажираност, конверсии – изберете един основен приоритет и изградете останалото около него.

Определете подходящите показатели за ефективност : прегледи, запаметявания, кликвания, плъзгания нагоре, изкупуване на кодове – всичко, което съответства на целите на кампанията ви.

Използвайте исторически данни, за да определите реалистични критерии: минали кампании, средни стойности на конкурентите или тенденции, специфични за платформата.

За да може всичко да се проследява в реално време, екипите често създават табла за кампании, като използват ClickUp Goals за измерими цели и ClickUp Dashboards за наблюдение на показателите за влиятелните лица и платформите. Можете дори да автоматизирате напомнянията и актуализациите с помощта на ClickUp Automations, за да не пропуснете нищо от напредъка.

Задавайте, проследявайте и постигайте всички маркетингови цели с ClickUp Goals.

Не искате да се занимавате с десетки тромави таблици, за да поддържате всичко в ред. Нужна ви е само подходяща структура, цели, които съответстват на бизнеса, и инструменти, които показват важните цифри.

Стъпка 3: Създаване на ангажиращи и автентични сътрудничества за създаване на съдържание

Не можете да фалшифицирате връзка. И не можете да очаквате резултати от копирани и поставени надписи. Най-доброто съдържание на влиятелните лица изглежда истинско, защото е вкоренено в гласа на създателя, оформено около вашия продукт и предадено с енергия, която кара хората да спрат да превъртат.

Ето как да го постигнете:

Дайте приоритет на автентичното съдържание : Позволете на създателите да говорят на собствения си език. Сценариите дават усещане за сигурност, но рядко дават резултат.

Насърчавайте съдържанието, създадено от потребителите : рецензии, реакции, уроци – всички формати, които изглеждат естествени и се вписват в фийдовете.

Използвайте различни формати : Комбинирайте публикации в социалните медии, спонсорирано съдържание и дори поемане на контрола, за да обхванете всички аспекти.

Поддържайте отворено сътрудничество: Дайте насоки, а не ограничения. Осигурете творческа свобода с ясна основа на кампанията.

Преди да пуснете нещо на пазара, идеята трябва да се реализира. ClickUp Brain ви помага да изградите тази основа много бързо. Той е вашият творчески помощник за всеки брифинг, публикация и презентация, от генериране на идеи за съдържание и пренаписване на надписи до оптимизиране на тона и структурата.

След като сте определили концепцията, е време да финализирате плана. Шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp помага на маркетинговите екипи да планират публикациите на влиятелните лица, да следят крайните срокове и да съгласуват кампаниите на различните платформи, без да губят инерция.

Получете безплатен шаблон Проследявайте, организирайте и разпределяйте задачи с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Защо работи:

Централизира графиците за публикуване на всички създатели на съдържание на едно място

Предлага визуална времева линия за бързо проследяване на крайните срокове.

Помага на екипите да разпределят отговорностите и да оптимизират процеса на одобрение

Имате нужда да инструктирате вашите влиятелни лица или да структурирате редакционния поток? Шаблонът за редакционен календар на ClickUp и шаблонът за писане на съдържание на ClickUp помагат на екипите да се съгласуват по теми, тон и послания, без да се налага да обсъждат многократно. За бързи проверки, обратна връзка или промени в последния момент, ClickUp Chat поддържа синхронизация между вашия екип и сътрудниците ви.

Стъпка 4: Проследяване и анализ на успеха на кампанията

Ако измервате само харесвания и коментари, пропускате цялостната картина. Кампания, която на пръв поглед изглежда успешна, може да има по-слаби резултати в по-дълбоките нива на фунията.

За да разберете наистина какво е проработило и какво не, се нуждаете от структурирано проследяване на данните и строга обратна връзка.

Ето как да направите анализа след кампанията наистина полезен:

Отидете отвъд суетните показатели : проследявайте по-задълбочени показатели като запаметявания, споделяния, време за гледане, превъртания и директни съобщения, за да измерите реалното ангажиране в социалните медии.

Сравнете с първоначалните цели на кампанията : Постигнахте ли целевите си KPI? Имаше ли изненади, които си заслужава да бъдат повторени?

Запишете наблюденията на ниво създател: Кой се представи най-добре по платформа, формат на публикация или реакция на аудиторията? Какъв вид съдържание на влиятелните лица действително доведе до конверсия?

ClickUp опростява процеса на преглед, като централизира всичко в един изглед. Екипите използват таблата на ClickUp, за да проследяват ефективността на публикациите на различни платформи и създатели, без да се налага да преминават от един инструмент към друг.

Приоритизирайте задачите, проследявайте напредъка и се фокусирайте върху най-важното с таблата за управление на ClickUp.

Можете също да разделите задачите за преглед и да зададете следващите стъпки чрез ClickUp Tasks, като поддържате екипа си в синхрон по отношение на последващите действия или промени. А ако разширявате или планирате бъдещите си кампании, тези идеи не са просто полезни – те са задължителни.

Какво да запомните? Не просто провеждате кампания. Учите се от нея. И след това създавате нещо по-добро следващия път.

Тенденции в инфлуенсър маркетинга и прогнози за бъдещето

Най-добрите кампании вече не изглеждат като кампании. Те изглеждат като култура. И точно там се насочва маркетингът с влиятелни лица: извън мрежата, в груповия чат и воден от творци, които никога не биха се нарекли влиятелни лица.

Ето къде вече действат умните марки:

Малки творци, голямо влияние: Нано и микро-влиятелните лица печелят в области, където големите имена се провалят. Тяхното съдържание изглежда истинско, техните директни съобщения получават отговори, а техните последователи се интересуват от тях. Марките, които търсят възвръщаемост на инвестициите, а не суетни показатели, се насочват към по-малките, а не към по-големите.

Няма повече еднократни сътрудничества: спонсорираните публикации от типа „удари и бягай“ изчезват. Какво работи? Серии с творци, екипи от посланици и дългосрочни партньорства, които приличат по-малко на маркетинг и повече на приятелство пред обществеността.

От изтънчено към лично: Гланцираните редакции са демоде. Необработени истории, хаотични меми и творци, които споделят прекалено много в 2-минутно видео? Това е, което се запазва, споделя и купува. Хората купуват от хора, които се чувстват като тях, а не от марки, които изглеждат перфектни.

Създателите като резултати от търсене: TikTok е на път да замести Google за откриването на продукти. Това означава, че съдържанието на влиятелните лица не е само за фийда, а е и вашата SEO стратегия. Обучавайте, преглеждайте, обяснявайте, повтаряйте

Истинските неща се случват в директните съобщения: Reddit, Telegram, Discord и дори груповите чатове – там е мястото, където се случва влиянието днес. Не всичко може да се проследи. Но там се изгражда доверието (и се правят покупките), без никой да натиска „харесвам“.

Маркетингът с влиятелни лица не умира. Той просто пораства. А брандовете, които са готови да следват аудиторията, а не алгоритъма, ще спечелят това, което наистина има значение: внимание, доверие и лоялност.

Ваш ред е да създадете нещо, което да привлича вниманието

Най-успешните маркетингови кампании с влиятелни лица водят разговора. Независимо дали си партнирате с микро-влиятелно лице или изграждате постоянно активна програма за създатели, целта остава същата: истинска връзка, която усилва маркетинговите усилия на вашата марка и води до резултати.

Сега, след като видяхте какво подхранва ефективните маркетингови кампании с влиятелни лица, е време да приложите тези познания на практика. С подкрепата на подходящите посланици на марката, ясно послание и ефективна маркетингова стратегия с влиятелни лица, следващата ви кампания не само ще бъде успешна, но и ще остане в паметта на потребителите.

Опитайте ClickUp още днес, за да планирате стратегията си, да управлявате работните процеси на създателите и да стартирате кампании с влиятелни лица, които наистина дават резултати.