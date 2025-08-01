15-те най-добри AI инструмента за агенти по недвижими имоти през 2025 г.

Недвижимите имоти се основават на взаимоотношения, но се затрупват с документи. Вие прекарвате часове в писане на описания на имоти, проследяване на потенциални клиенти и управление на обяви, когато бихте могли да сключвате сделки.

С AI инструментите за агенти по недвижими имоти вече можете бързо да се справяте със задачи, които преди отнемаха часове. Докато вие се концентрирате върху представяния и преговори, те се занимават с всичко останало – от генериране на отчети до актуализиране на CRM и отговаряне на рутинни запитвания от клиенти.

Готови ли сте да работите по-умно? Да започнем. 💪🏼

Ето кратък преглед на най-добрите инструменти, които поддържат използването на AI в областта на недвижимите имоти.

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени* ClickUp Цялостни работни процеси с клиенти с AI автоматизация за екипи от всякакъв размер в областта на недвижимите имоти. Формуляри, базирани на изкуствен интелект, CRM шаблони, интелигентни документи, вграден AI асистент за контекстуални отговори, чат за бързи актуализации на екипа. Наличен е безплатен план; Налични са персонализирани цени за предприятия. REimagineHome. ai Виртуално сценично оформление с AI интериорен дизайн за фотографи на недвижими имоти и самостоятелни агенти AI разполагане на мебели, трансформации на стаи, експортиране, готово за MLS Първите пет преобразувания са безплатни; цената започва от 14 долара на месец. Zillow Изчерпателни данни за пазара и имотите за агенти, които управляват множество местни обяви Анализ на ценовите тенденции, демографски разбивки, история на имота Безплатно за FSBO и обяви; платените реклами започват от 300 долара на месец. Restb. ai Автоматизиран анализ на снимки на имоти за агенти по продажби и инспектори Откриване на функции, маркиране за безопасност, извличане на метаданни Персонализирани цени HouseCanary Предсказуема пазарна аналитика за агенти, фокусирани върху инвеститорите Оценки на риска, прогнози за цените, пазарни сигнали Няма безплатен план; платените планове започват от 19 $/месец. OpusClip Създаване на видеоклипове за социални медии от walkthroughs за екипи в областта на недвижимите имоти, които залагат на видеото Автоматични надписи, оценка на вирусността, различни съотношения на екрана Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 долара на месец. Collov AI Визуализация на ремонта на остарели жилища за агенти, специализирани в ремонти Дизайнерски теми, промени в оформлението, макети за реновиране Безплатен пробен период; Платените планове започват от 21 $/месец. Canva Маркетингови материали и публикации в социалните медии за вътрешни маркетингови екипи в областта на недвижимите имоти Креативни шаблони, създаване на AI съдържание, библиотеки с брандови активи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 15 долара на месец. Reonomy Собственост върху търговски имоти и проучване на потенциални клиенти за агенти по търговски недвижими имоти Търсене на собственици, данни за наеми, проследяване на разрешителни Безплатна пробна версия; персонализирани цени Cotality AI-базирана информация за имоти и пазара за брокерски компании, работещи с данни Автоматизирани модели за оценка, доклади за рискове, прогнозни анализи Няма безплатен план; платените планове започват от 189 $/месец. ChatGPT Написване на обяви, последващи действия и сценарии за самостоятелни агенти или малки екипи AI копирайтинг, шаблони, планиране на съдържание Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 долара на месец. Getfloorplan Създаване на 2D/3D планове на етажи от снимки за агенти по недвижими имоти, които провеждат дистанционни презентации и виртуални обиколки. Сканиране на стаи, квадратура, 3D панорами Няма безплатен план; платените планове започват от 25 долара. Tableau AI Визуализиране на тенденции и анализи за агенти по недвижими имоти и анализатори Персонализирани табла, информация за клиентите, поддръжка на интеграцията Няма безплатен план; платените планове започват от 15 долара на месец. Ylopo Генериране на потенциални клиенти и рекламни кампании, задвижвани от изкуствен интелект, за големи обеми от купувачи/продавачи Социални реклами, AI проследяване, оценяване на потенциални клиенти Персонализирани цени LocalizeOS Автоматична квалификация, поддържане и проследяване на потенциални клиенти за консултанти и екипи в областта на недвижимите имоти. AI чат и поддържане на потенциални клиенти, персонализирани предложения за обяви, оценяване на потенциални клиенти Няма безплатен план; платените планове започват от 249 $/месец.

Преди да изберете AI инструмент за агенти по недвижими имоти, трябва да си зададете въпроса: Ще ми улесни ли деня? Ето какво да търсите, преди да натиснете бутона за изтегляне или да прокарате картата си. 💳

Прецизност при оценяването на потенциални клиенти: Намерете най-обещаващите потенциални клиенти, като анализирате моделите на поведение с AI за по-интелигентно проследяване.

Прогнозиране на пазарните тенденции: Предсказвайте промени в цените и търсенето, като използвате AI анализи, за да позиционирате обявите си конкурентно.

Лесно синхронизиране с CRM: Интегрирайте безпроблемно с Интегрирайте безпроблемно с CRM инструменти за управление на имоти , за да централизирате данните за клиентите и да оптимизирате работните процеси.

Магията на виртуалното представяне: Създавайте впечатляващи 3D турове или визуализации, за да покажете имотите в най-добрата им светлина, без да се налага да полагате големи усилия.

Защита на данните на клиентите: Защитете чувствителната информация с първокласно криптиране и съответствие с протоколи като GDPR или SOC 2.

Достъп предимно от мобилни устройства: Управлявайте потенциални клиенти, обяви и задачи отвсякъде с бързо и интуитивно мобилно приложение.

Автоматизирано общуване: Изпращайте персонализирани имейли или онлайн реклами за Изпращайте персонализирани имейли или онлайн реклами за комуникация и ангажиране на клиенти без ръчно усилие.

24/7 чатбот поддръжка: Обработвайте запитвания и резервирайте огледи незабавно с чатботове, задвижвани от AI.

Подробни анализи: Проследявайте напредъка и ефективността на сделките с персонализирани отчети, за да оптимизирате стратегиите си.

🧠 Интересен факт: През 2021 г. виртуален имот в платформата Decentraland в метавселената беше продаден за 2,4 милиона долара. Земята беше изцяло дигитална, но все пак следваше логиката на ценообразуването в реалния свят: местоположение, недостиг и видимост за виртуалния трафик.

Най-добрият софтуер за изкуствен интелект за агенти по недвижими имоти

Ето най-добрите AI инструменти за агенти по недвижими имоти, които помагат за автоматизацията на работния процес, управлението на потенциални клиенти и всичко останало. 🗂️

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи в областта на недвижимите имоти, които управляват цялостния работен процес с клиенти)

Помолете ClickUp Brain да изготви изпипани имейли за клиенти

Софтуерът за управление на проекти в областта на недвижимите имоти на ClickUp ви предоставя централизирано място, от което да управлявате обяви, проследявате сделки, обработвате документи и поддържате връзка с клиентите.

А в основата на всичко това е ClickUp Brain, вашият вграден AI партньор, който работи с задачи, документи и разговори.

ClickUp Brain ви помага да пишете по-бързо и да организирате мислите си. Можете да го използвате, за да изготвяте описания на имоти, да обобщавате срещи с клиенти, да преписвате актуализации или да задавате въпроси за работното си място.

Да речем, че сте приключили с представянето на имот на стойност 1,2 млн. долара. С помощта на вашите бележки, помолете AI да напише последващо имейл, което да подчертава най-предпочитаните от клиента варианти, да включва отворени въпроси и да завършва с покана за насрочване на следваща обиколка. Или попитайте ClickUp Brain какво предстои за сключването на сделката в Pacific Heights и той ще извлече информация от работното ви пространство за секунди.

Следващо: работни процеси.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp за всяка част от вашия процес на продажби с AI

ClickUp Automations помагат за гладкото протичане на вашия процес, а сега можете да създадете свой собствен, като въведете това, което искате.

Например, можете да напишете: Ако статуса на обявата се промени на „Под договор“, уведомете правния отдел и възложете задача за качване на документите за сключване на сделката.

ClickUp Brain чете това, което пишете, и създава стъпки за автоматизация за вас. Това работи за последващи действия след отворени врати, графици за представяне, предаване на потенциални клиенти и всичко останало.

Подобрете вашия наръчник за преместване с помощта на ClickUp Brain в Docs

ClickUp също така улеснява значително управлението на документацията. ClickUp Docs е вашето споделено работно пространство за маркетингово съдържание, шаблони за екипа и ресурси за клиенти. Пишете, редактирайте и подобрявайте черновите си с интегрирания AI и възлагайте задачи, без да превключвате между раздели.

Да предположим, че работите върху ръководство за преместване за купувачи, които се местят в Остин. Дайте на AI основна схема и той ще довърши цялостните раздели. Можете също да съкратите съдържанието за листовки, да пренапишете уводите или да поправите граматиката, преди да публикувате.

Маркетинг екипите могат да създават поредици от имейли или блог публикации в Docs, след което да помолят AI инструмента за писане да редактира заглавията, да коригира тона или да предложи нов текст въз основа на предишни кампании.

Най-добрата функция за екипи обаче е ClickUp Chat. Тя поддържа връзка между членовете на екипа ви, а разговорите се водят в непосредствена близост до работата, с която са свързани.

Бъдете в крак с AI CatchUp , който обобщава важни теми, ключови решения и действия, които може да сте пропуснали.

Работете по-бързо, без да губите контекста, с AI Task Creation , като Brain автоматично генерира задачи, добавя подробности и ги свързва обратно с оригиналния чат.

Комуникирайте без да превключвате раздели с директни съобщения или аудио и видео разговори.

Получете помощ, когато имате нужда от нея, с Prebuilt Autopilot Agents на ClickUp – готови асистенти, които могат да публикуват ежедневни обобщения, да управляват прости работни процеси или да се занимават с актуализации на проекти директно в чата.

Поддържайте проектите в движение с предварително създадените агенти за автопилот в ClickUp Chat

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Самостоятелните агенти или малките екипи може да се почувстват претоварени от разнообразието от инструменти в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4440 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

От рецензия в Reddit:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

🔍 Знаете ли, че... В древен Рим жилищните сгради, наречени insulae, можеха да бъдат високи до седем етажа. Тези високи сгради бяха изградени от дърво и камък, а много от тях нямаха течаща вода, но въпреки това в тях живееше по-голямата част от работническата класа на града и се считаха за най-атрактивните градски имоти.

2. REimagineHome. ai (Най-доброто за AI решения за виртуално представяне)

чрез REimagineHome.ai

Празните стаи убиват сделките.

REimagineHome. ai знае това и го поправя, като превръща скучните пространства в стаи, достойни за списание, с помощта на изкуствен интелект. Основните му функции включват виртуално сценично оформление на празни стаи, препроектиране на обзаведени пространства с модерен интериор и дори озеленяване за външни снимки.

Качвате снимки на свободни имоти, избирате от различни дизайнерски стилове и получавате професионално подготвени изображения за част от времето и усилията, които биха били необходими за конвенционалната подготовка.

С възможността си да генерира фотореалистични изображения, Reimagine Home гарантира, че всяка обява изглежда най-добре, като прави силно първо впечатление на потенциалните клиенти. Сред AI инструментите за агенти по недвижими имоти, този се отличава със способността си да запазва оригиналното качество на снимките, като същевременно добавя визуална атрактивност.

REimagineHome. ai най-добри функции

Преобразувайте няколко стаи едновременно, за да създадете съгласувани дизайнерски теми в целия имот.

Превключвайте между съвременна, традиционна и модерна естетика на дизайна, за да привлечете различни демографски групи купувачи и пазарни предпочитания.

Заменете съществуващите мебели в обитаваните жилища, за да покажете алтернативни възможности за разположение.

Изтеглете изображения с висока резолюция, които са готови за качване в MLS и използване в маркетингови материали без допълнителна обработка.

Сравнете оригиналните празни стаи с инсценираните версии, за да демонстрирате ефекта от трансформацията по време на презентациите на обявите.

Ограничения на REimagineHome. ai

В някои случаи сценирането, генерирано от изкуствен интелект, може да не отразява точно действителните размери на стаите.

Ограничени възможности за персонализиране на конкретни мебели или уникални дизайнерски изисквания

Разходите за абонамент могат да се натрупат за агенти с голям обем работа, които представят няколко имота месечно.

Някои генерирани изображения могат да изглеждат леко изкуствени на критичните зрители.

REimagineHome. ai ценообразуване

Първите пет преобразувания са безплатни

Essential: 14 $/месец (30 кредита)

Оптимално: 29 $/месец (200 кредита)

Разширена версия: 49 $/месец (500 кредита)

Премиум: 99 $/месец (1200 кредита)

REimagineHome. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за REimagineHome. ai?

Един потребител на Reddit казва:

Работил съм за кратко като агент по недвижими имоти, така че съм го пробвал и го намерих за доста полезен. Има добри опции за персонализиране и много готини дизайнерски функции. Хубаво е да го имате, но не е абсолютно необходимо, ако се занимавате с недвижими имоти.

📮ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може би не разполагат с безпроблемната, контекстуална интеграция, която би накарала потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за комуникация. Например, може ли AI да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текст, въведен от потребителя? ClickUp Brain може ! AI е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

3. Zillow (Най-добър за изчерпателни пазарни данни)

чрез Zillow

Всички знаят Zillow, но повечето агенти използват само малка част от възможностите му. Разбира се, клиентите проверяват Zestimates обсесивно, но платформата съдържа много по-ценни данни за професионалистите, които се задълбочават в нея.

Можете да извличате подробна история на имотите, да проследявате промените в цените в квартала и да получавате достъп до демографска информация, която ви помага да намериш подходящите райони за клиентите си. Мобилното приложение ти позволява да отговаряш на въпросите на клиентите на място по време на огледите.

Ключова функция е търсенето на естествен език, задвижвано от изкуствен интелект, което позволява на потребителите да намират имоти, като опишат идеалния си дом с ежедневни термини, включително време за пътуване до работа, близост до училища и дори специфични характеристики на дома. Това помага на агентите бързо да идентифицират и споделят подходящи обяви, които отговарят на уникалните нужди на клиентите им.

Най-добрите функции на Zillow

Проучете историята на данъците върху недвижимите имоти и промените в оценката, за да идентифицирате потенциални възможности за спестяване и да помогнете на клиентите да разберат дългосрочните разходи за собственост.

Извличайте демографски данни, включително възрастови групи, нива на доходи и състав на семейството по райони, за да съпоставите клиентите с подходящи общности.

Разгледайте сателитни снимки и снимки от Street View, за да оцените състоянието на квартала от разстояние, преди да насрочите огледи.

Проследявайте сезонните ценови модели и динамиката на пазара, за да съветвате клиентите си за оптималното време за обявяване на имоти през цялата година.

Подобрете видимостта си сред купувачите на имоти и генерирайте потенциални клиенти с услугите за агенти на Zillow.

Ограничения на Zillow

Точността на Zestimate варира значително в зависимост от различните пазари и типове имоти.

Професионалните инструменти изискват отделни абонаменти, които надхвърлят основния потребителски достъп.

Актуализациите на данните могат да изостават от реалните промени на бързоразвиващите се пазари.

Ограничени международни данни за имоти за агенти, работещи с клиенти, които се преместват

Цени на Zillow

Обяви FSBO: Безплатни

Агент, регистриран чрез MLS: Безплатно

Основен списък с имоти под наем: Безплатно

Премиум обява за наем: 39,99 $ (еднократно)

Реклама на Premier Agent: 300–1000+ долара на месец (варира според пощенския код и пазара)

Цена на потенциален клиент: 20–500+ долара (в зависимост от конкурентоспособността в района)

Оценки и рецензии на Zillow

G2: 4. 1/5 (295+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (85+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zillow?

В рецензия на G2 се отбелязва:

Това, което най-много ми харесва в Zillow, е стабилността при подбора на клиенти за моите имоти под наем, както и възможността да публикувам имотите си за продажба. Zillow разполага с много голяма мрежа от купувачи, продавачи и професионалисти в областта на недвижимите имоти. Порталът за наемодатели и наематели е безспорно най-добрият и няма равен в бранша! Споменах ли за изобилието от неограничени безплатни потенциални клиенти! Zillow предлага множество функции, които ще ви помогнат в ежедневната ви работа с недвижими имоти. Няма по-добро от Zillow.

💡 Професионален съвет: Анализирайте седмично тенденциите на местния пазар. AI инструментите за агенти по недвижими имоти (като ClickUp Brain!) могат да обобщят промените на пазара, тенденциите в цените и моделите на престой на пазара за секунди. Не е нужно да четете пет доклада; просто получите важната информация. Обобщавайте отчети с помощта на ClickUp Brain

4. Restb. ai (Най-добър за автоматизирана документация на имоти)

чрез Restb.ai

Разглеждането на имоти и воденето на бележки бързо става досадно. Restb. ai използва компютърно зрение, за да анализира вашите снимки и да извлече подробности, които може да пропуснете или да забравите да документирате.

AI технологията идентифицира всичко – от дървени подове и гранитни плотове до потенциални проблеми със сигурността и поддръжката. Вие правите снимки по време на обиколката, качвате ги и получавате подробен доклад, който прилича на професионално резюме от инспекция.

Той дори засича неща като липсващи детектори за дим или остарели електрически уреди, които по-късно могат да се окажат пречка за сключването на сделката.

Освен въвеждането на данни, AI-базираният анализ на изображения на Restb. ai подобрява цялостното маркетингово и търсещо преживяване. Той може да генерира описателен, SEO-оптимизиран алтернативен текст за изображения, което прави обявите по-видими за търсачките и достъпни за потребители с увредено зрение.

Най-добрите функции на Restb. ai

Изчислете приблизителната квадратура на базата на стандартни снимки, направени със смартфон, което елиминира необходимостта от ръчни измервателни инструменти по време на посещенията на имоти.

Открийте конкретни марки и модели уреди, за да включите подробни спецификации в описанията на имотите и маркетинговите материали.

Отбележете потенциални рискове за безопасността, като липсващи парапети, повредени стълби или електрически проблеми, които могат да повлияят на решенията на купувачите или резултатите от инспекциите.

Категоризирайте автоматично типовете стаи, за да оптимизирате въвеждането на данни в MLS и да намалите времето, прекарано в административни задачи.

Извличайте метаданни от снимките, като времеви отметки и GPS координати, за изчерпателна документация, която доказва кога и къде са направени снимките.

Подобрете обявите с генериран от AI описателен алтернативен текст за изображенията.

Ограничения на Restb. ai

Точността на анализа зависи до голяма степен от качеството на снимките и условията на осветление.

Може да пропуснете фини детайли, които човешките инспектори биха забелязали по време на физическите огледи.

Ограничена възможност за оценка на структурни проблеми, които не се виждат на стандартните снимки на имота.

За оптимални резултати от анализа са необходими последователни ъгли на снимане и покритие.

Цени на Restb. ai

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Restb. ai

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Концепцията за отворени врати датира от 1910-те години. Ранните агенти по недвижими имоти организирали сложни тематични партита с чай, струнни квартети и ръчно написани покани, за да привлекат богати купувачи.

5. HouseCanary (Най-добър за анализи на пазарни прогнози)

чрез HouseCanary

HouseCanary е платформа за анализ на недвижими имоти, базирана на изкуствен интелект, която предоставя на агентите точни и изчерпателни данни, на които да базират своите бизнес решения.

Той обработва милиони точки данни – икономически показатели, растеж на заетостта, промени в населението и лихвени проценти – за да прогнозира тенденциите в цените на имотите. Можете да покажете на клиентите си графики, които прогнозират стойността на дома им след шест месеца или две години, подкрепени с реални данни.

С помощта на оценките „Склонност към регистриране“ агентите могат да идентифицират потенциални клиенти извън пазара, които имат висока вероятност да продадат имота си.

Този AI инструмент за агенти по недвижими имоти също така оценява имоти и квартали чрез данни като рейтинги на училища и статистика за престъпността, помагайки на клиентите да решат къде биха предпочели да купят. Той също така актуализира прогнозите си непрекъснато, като се появяват нови данни.

Най-добрите функции на HouseCanary

Оценявайте потенциала за доходност от наеми и прогнозите за паричния поток за инвестиционни имоти, за да подпомогнете инвеститорите в планирането на портфейла.

Създавайте бързо надеждни доклади за сравнителен пазарен анализ (CMA), спестявайки часове ръчно проучване.

Бързо оценявайте имоти и извличайте пазарна информация от обширната база данни с помощта на Canary AI .

Сравнете рисковите профили на сходни имоти в различни квартали, за да помогнете на клиентите да разберат факторите, влияещи върху стабилността на пазара.

Получавайте известия, когато пазарните условия се променят значително във вашите целеви области, което ви позволява да се свържете с клиентите си проактивно.

Получете достъп до подробни икономически данни, като тенденции в заетостта и модели на растеж на населението, които влияят върху дългосрочната стойност на имотите.

Ограничения на HouseCanary

Сложният интерфейс на инструмента може да изисква обучение, за да се използват ефективно разширените аналитични функции.

Налични са ограничени исторически данни за по-новите проекти или имоти в селските райони.

Цени на HouseCanary

Базов пакет: 19 $/месец

Pro: 79 $/месец

Екипи: 199 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HouseCanary

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за HouseCanary?

Вижте какво казва този рецензент:

HouseCanary прави цялото проучване за вас! Най-добрата функция е класирането на сравними имоти по скала от 1 до 100. Няма повече пресяване на лоши сравнения! HouseCanary ми спести часове работа по CMA. Това, което преди ми отнемаше 30-45 минути, сега ми отнема максимум 5-10! Не мога да се сетя за нищо, което да не ми харесва в HouseCanary. Наистина.

6. OpusClip (Най-добър за превръщане на обиколки на имоти в клипове за социални мрежи)

чрез OpusClip

Помислете за OpusClip като за ваш личен видео асистент, който гледа вашите едночасови обиколки на имоти и извлича най-интересните моменти. Този AI инструмент превръща дългите ви видеоклипове във висококачествени вирусни клипове, като автоматично идентифицира най-добрите сегменти от вашите обяви, клиентски отзиви или пазарни новини.

Качвате необработения си видеоматериал и AI на OpusClip анализира съдържанието, за да създаде атрактивни кратки видеоклипове, идеални за Instagram Reels, TikTok и YouTube Shorts.

Освен това можете да използвате вградения планиращ инструмент за социални медии , за да публикувате автоматично вашите видеоклипове в YouTube, TikTok, Instagram и LinkedIn.

Най-добрите функции на OpusClip

Добавяйте автоматично точни надписи към вашите видеоклипове за недвижими имоти, като ги правите достъпни и привлекателни за зрителите, които ги гледат без звук.

Оптимизирайте съдържанието си за различни социални медийни платформи, като създавате клипове в различни съотношения на екрана (9:16, 16:9, 1:1).

Използвайте оценка на вирусността, базирана на изкуствен интелект, за да идентифицирате кои сегменти от вашите видеоклипове за имоти са най-вероятни да привлекат потенциални клиенти.

Прилагайте брандирани шаблони и наслагвания, за да поддържате последователна и професионална презентация във всички социални медии.

Ограничения на OpusClip

Ограничени възможности за персонализиране на разширените функции за редактиране в сравнение с традиционния софтуер за редактиране на видео

Ефективността на оценката за вирусност може да варира в зависимост от конкретния тип съдържание.

Безплатната версия включва воден знак върху вашите видеоклипове и ограничава месечната обработка до 60 минути.

Цени на OpusClip

Безплатно

Стартово ниво: 15 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OpusClip

G2: 4,6/5 (над 110 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за OpusClip?

Въз основа на преглед на G2:

Основното предимство на OpusClip е, че можете бързо да създавате кратки брандирани видеоклипове, които да споделяте в социалните платформи. Функцията за надписи е страхотна. Тя генерира много точни субтитри, които можете лесно да редактирате (макар че това рядко е необходимо) и да променяте шрифта, цвета и позиционирането. Страхотно е също, че можете да запазите до пет брандирани шаблона.

7. Collov AI (Най-добър за визуализация на ремонти)

чрез Collov AI

Купувачите се затрудняват да видят потенциала в остарели или лошо поддържани имоти. Collov AI преодолява тази липса на въображение, като показва точно как биха изглеждали пространствата след реновиране.

Платформата анализира снимки на стаи или планове на етажи и създава множество варианти на дизайн – например различни цветове на боя, опции за подови настилки и подреждане на мебели. С това решение за виртуално оформление можете да покажете как събарянето на стена би отворило пространството или как модерните довършителни работи биха преобразили остарялата кухня.

AI създава фотореалистични визуализации, които приличат на професионални презентации за интериорен дизайн, което улеснява продажбата на имоти. Можете също да използвате интегрираните инструменти, за да създадете виртуални турове и да направите обявите по-атрактивни.

Най-добрите функции на Collov AI

Експериментирайте с различни цветове и покрития на бои или визуализирайте структурни промени, за да покажете на клиентите възможностите за трансформация и реновиране.

Представете няколко дизайнерски теми за едно и също пространство, за да привлечете различни вкусове и предпочитания на купувачите.

Създавайте подробни табла с идеи за реновиране, които вдъхновяват клиентите и дават ясни указания на изпълнителите и дизайнерите.

Демонстрирайте как различните осветителни тела и прозоречни украси биха променили атмосферата в стаята и цялостната й естетика.

Ограничения на Collov AI

Генерираните проекти може да не отчитат структурни ограничения или строителни норми.

Ограничена възможност за включване на конкретни мебели или елементи по индивидуален дизайн

Качеството на рендеринга може да варира в зависимост от качеството на оригиналната снимка и сложността на помещението.

Възможно е да не отразява точно разходите или осъществимостта на предложените ремонти.

Цени на Collov AI

Безплатна пробна версия

Стандартен: 21 $/месец

Разширено: 49 $/месец

Премиум: 79 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Collov AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Сградата на Капитолия в САЩ се намира на място, което някога е било частна земеделска земя. Джордж Вашингтон и Пиер Л'Енфан лично са договорили правата върху земята с фермерите, за да създадат това, което днес е Вашингтон, окръг Колумбия.

8. Canva (Най-добър за създаване на маркетингово съдържание)

чрез Canva

Canva ви предоставя професионално изглеждащи шаблони за управление на имоти за всичко – от флаери за имоти и публикации в социалните медии до табели за отворени врати и презентационни слайдове.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да персонализирате цветовете, шрифтовете и оформлението, без да се налага да изучавате сложни програми за дизайн. Това помага да се поддържа последователност на бранда във всички ваши материали, като същевременно ви дава творческа свобода за индивидуални обяви.

AI инструментите на Canva действат като маркетингов асистент, с функции като Magic Write, които помагат за изготвянето на привлекателни описания на имоти или интересни надписи в социалните медии. Неговите AI инструменти за редактиране на снимки, като Magic Eraser и Magic Edit, ви позволяват бързо да почистите снимките в обявите, като премахнете нежелани обекти или коригирате детайли.

Платформата се занимава и с планиране на публикации в социалните медии, така че можете да създадете публикации за цяла седмица и да оставите Canva да ги публикува автоматично.

Най-добрите функции на Canva

Създавайте висококачествени маркетингови материали за минути с помощта на AI и шаблони.

Създавайте анимирани публикации в социалните медии и кратки видеоклипове, които генерират по-високи нива на ангажираност в сравнение със статичните изображения.

Сътрудничество с членовете на екипа по дизайнерски проекти, като се поддържа последователност на марката във всички маркетингови материали.

Съхранявайте активи на марката като лога, цветови схеми и шрифтове в споделени библиотеки за лесен достъп и последователна употреба във всички материали.

Ограничения на Canva

Подходът, базиран на шаблони, може да доведе до материали с подобен вид при различни агенти.

Разширените функции за дизайн изискват премиум абонамент за пълна функционалност.

Има ограничени възможности за персонализиране при много специфични или уникални изисквания към дизайна.

Изборът на шрифтове и графики може да не съответства на конкретните указания за бранда на брокера.

Цени на Canva

Безплатно

Pro: 15 $/месец на потребител

Екипи: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 5100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 12 870 отзива)

Какво казват реалните потребители за Canva?

Както е споделено в Reddit:

Canva е чудесен инструмент както за професионалисти, така и за непрофесионалисти. Мога да се обърна към него, ако някой ми каже „Ей, имам нужда от анимирана реклама в следващите десет минути“, а ако някой дойде при мен с толкова малка или проста задача, че не си заслужава да й отделям време, като визитна картичка или сватбена покана, мога просто да го насоча към Canva и да си продължа по пътя. Това е като самообслужване за дизайн.

💡 Професионален съвет: Някои AI инструменти за агенти по недвижими имоти помагат при подготовката за огледи. Поставете подробностите за имота в AI инструмента и попитайте за възраженията, които купувачът може да повдигне. Ще бъдете по-добре подготвени да се справите с притесненията относно разположението, местоположението или цената.

9. Reonomy (Най-добър за проучване на търговски имоти)

чрез Reonomy

Търговските недвижими имоти се движат по различен начин от жилищните, и Reonomy разбира това. Платформата е специализирана в проследяването на собствеността върху търговски имоти, изтичането на договори за наем и дейностите по развитие, които сигнализират за възможности.

Можете да проучите кой е собственикът на този търговски център, кога изтичат договорите за наем на наемателите и дали собственикът би проявил интерес към продажба. Тази информация ви помага да идентифицирате потенциални клиенти, преди те да започнат активно да търсят помещение или представителство.

AI технологията на Reonomy пресява огромни количества публични и частни данни, за да идентифицира имоти, които вероятно ще се продадат, но в момента не са обявени. Тя също така следи разрешенията за строеж и промените в зонирането, които индикират предстоящи проекти за развитие.

С над 200 филтъра агентите могат да извършват целенасочени търсения, за да намерят имоти, които напълно отговарят на критериите на клиентите им.

Най-добрите функции на Reonomy

Следете датите на изтичане на договорите за наем, за да идентифицирате наемателите, които може да се нуждаят от ново пространство, и се свържете с фирми, които планират преместване.

Проследявайте дейностите по издаване на разрешения за строеж, които показват проекти за разширение или реновиране, разкривайки потенциални възможности за отдаване под наем или продажба.

Анализирайте историята на транзакциите и сравними продажби на търговски имоти, за да предоставите точен пазарен анализ и препоръки за ценообразуване.

Бъдете информирани за промените и възможностите на пазара с известия за конкретни типове имоти или географски райони, които ви интересуват.

Ограничения на Reonomy

Фокусира се предимно върху търговски имоти, а не върху жилищни имоти.

Точността на данните варира в зависимост от различните географски пазари и типове имоти.

Необходима е крива на обучение, за да се използват ефективно усъвършенстваните инструменти за проучване и анализ.

Цени на Reonomy

Безплатна пробна версия

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Reonomy

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Reonomy?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Лесен за използване – можете да въведете всеки адрес и да получите цялата информация за окръга и контактните данни. Аналитичните данни са фантастични. Reonomy ви информира кога даден имот има голяма вероятност да бъде продаден. Можете също да изготвите доклад, показващ кои имоти са в затруднено положение. Те работят по проект, който ще ви позволи да видите всички взаимоотношения между собствениците и бизнеса, в който са ангажирани. Той показва всички имоти, свързани със собственика.

💡 Професионален съвет: Използвайте AI инструменти за недвижими имоти, за да обобщите договори или правни документи на прост английски език. Това няма да замести вашия адвокат, но ще ви помогне да обясните ключовите моменти на нервните купувачи по начин, който не ги обърква.

10. Cotality (Най-добър за цялостен анализ на пазара и риска)

чрез Cotality

Cotality, по-рано CoreLogic, е платформа за информация за недвижими имоти, базирана на изкуствен интелект, която помага на агентите по недвижими имоти да предоставят на своите клиенти задълбочено разбиране за историческите тенденции и бъдещия пазарен потенциал на кварталите и имотите.

Изкуственият интелект на платформата, CoreAI, анализира милиарди точки данни, за да предостави високоточни автоматизирани модели за оценка (AVM) и задълбочен пазарен анализ.

Realist и Araya, техните професионални инструменти за анализ на недвижими имоти, предоставят на агентите изчерпателни данни за имотите и пазарите. Можете да получите достъп до информация за данъчната история, характеристиките на имотите, сравнителни данни извън MLS, записи за продажби и история на прехвърлянията на собствеността.

Оценката за „вероятност за продажба“ използва прогнозни анализи, за да идентифицира имоти, които вероятно ще бъдат обявени за продажба в близко бъдеще. Това позволява на агентите да насочват проактивно усилията си в областта на маркетинга и генерирането на потенциални клиенти.

Платформата предоставя и подробни доклади за опасностите, включително информация за рисковете от наводнения и горски пожари, което е от решаващо значение за подпомагане на клиентите при вземането на информирани решения.

Най-добрите функции на Cotality

Получете задълбочен пазарен анализ и информация, за да увеличите доверието на клиентите.

Достъп до надеждни данни от над 22 000 източника, обхващащи 99,9% от имотите в САЩ.

Намерете най-добрите потенциални клиенти, към които да насочите усилията си за генериране на лийдове.

Достъп до статистически данни за престъпността и оценки за безопасността на различни квартали, включително анализ на тенденциите за няколко години.

Проследявайте промените в представянето на училищните райони и демографските промени, които влияят върху стойността на имотите и решенията на семействата.

Следете икономическите показатели, включително тенденциите в заетостта, развитието на бизнеса и растежа на населението.

Ограничения на Cotality

Огромното количество данни може да бъде прекалено много за агенти без аналитичен опит.

Разходите за абонамент могат да бъдат непосилни за по-новите агенти или малките брокерски компании.

Оценките на риска може да не отчитат последните подобрения в инфраструктурата или промени в политиката.

Цени на Cotality

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cotality

G2: 4. 1/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Cotality?

Ето една гледна точка от първа ръка:

CoreLogic ни позволява да получаваме необходимата информация незабавно, а обслужването на клиентите им е над всяко очакване. Досега не сме имали никакви проблеми, а информацията винаги е точна.

11. ChatGPT (Най-добър за помощ при създаването на съдържание)

чрез ChatGPT

Написването на убедителни описания на имоти и професионални имейли отнема време, което вие нямате. ChatGPT ви помага да създавате съобщения, които звучат изтънчено и ангажиращо, без да започвате от нулата всеки път.

Можете да въведете основни данни за имота и да получите описания на обявите, които подчертават уникалните характеристики и привличат потенциалните купувачи.

Инструментът за маркетинг на недвижими имоти помага и за изготвянето на последващи имейли, публикации в социалните медии и презентации за клиенти, които поддържат последователен професионален тон. Агентите го използват и за ролеви игри с преговорни сценарии, разработване на персонализирани последователности от последващи имейли и дори създаване на сценарии за видео обиколки на имоти.

Освен за създаване на съдържание, напредналите агенти използват ChatGPT като стратегически инструмент за анализ и комуникация с клиенти. Той може да обобщава дълги пазарни доклади или местни новинарски статии, предоставяйки ключови теми за обсъждане по време на срещи с клиенти.

Най-добрите функции на ChatGPT

Създайте шаблони за управление на клиенти за различни етапи на транзакциите, от първоначалния контакт до поздравленията при сключването на сделката.

Проучете бързо тенденциите на местния пазар и информацията за квартала, за да подкрепите разговорите с клиенти и презентациите.

Създавайте календари за съдържание в социалните медии и конспекти за блог публикации, които ви помагат да поддържате последователно онлайн присъствие.

Разработвайте теми за презентации и дневен ред за срещи с клиенти, които гарантират изчерпателно покритие на важни теми.

Ограничения на ChatGPT

Отговорите могат да съдържат неточности, които изискват проверка на фактите преди използване от клиента.

Нямате достъп до пазарни данни в реално време или актуални обяви за недвижими имоти.

Описанията на имотите, генерирани от изкуствен интелект, може да не отразяват добре местния пазар и регионалните особености.

Изисква внимателно редактиране, за да се гарантира съответствие с регулациите и стандартите в областта на недвижимите имоти.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Екип: 25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (825+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 220 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Според един рецензент:

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е как ми помага да започвам ежедневните си задачи по писане с лекота и яснота. Използвам го редовно за изготвяне на писма, имейли и политики – неща, които често отнемат време, за да бъдат направени както трябва. ChatGPT ми дава солидна отправна точка въз основа на мислите или идеите, които споделям, и ми помага да превърна идеите си в нещо структурирано и последователно. Това премахва напрежението от празния лист, което може да бъде едно от най-големите препятствия при писането на нещо от нулата.

12. Getfloorplan (Най-добър за създаване на цифрови планове на етажи)

чрез Getfloorplan

Измерването на стаи и ръчното създаване на етажни планове отнема много време и е податливо на грешки. Getfloorplan автоматично преобразува снимките на вашия имот в точни архитектурни чертежи и 3D модели.

Качете снимки от обиколката си и AI анализира разположението на стаите, измерва размери и създава професионални планове на етажите, за които обикновено е необходим чертожник.

Технологията също така генерира 3D виртуални турове, които помагат на отдалечените купувачи да разберат пространствените взаимоотношения и потока между стаите.

За бизнес потребителите софтуерът предлага и опции за избор на предпочитан стил и език на интерфейса, изглед на прозорците, стилове на интериора и др. Можете също да добавите свои собствени елементи на марката към крайния резултат, за да постигнете професионален вид.

Най-добрите функции на Getfloorplan

Преобразувайте снимките от смартфона си в професионални архитектурни чертежи, които отговарят на индустриалните стандарти за точност и представяне.

Изчислете автоматично квадратурата и размерите на стаите, като елиминирате грешките при измерването и спестите време при оценката на имотите.

Създавайте различни изгледи на етажните планове, включително опции за разположение на мебелите, които помагат на купувачите да визуализират как могат да се използват пространствата.

Експортирайте планове в различни формати, подходящи за MLS обяви, маркетингови материали и професионални презентации.

Ограничения на Getfloorplan

Точността зависи от качеството на снимките и пълнотата на информацията за имота.

Може да имате затруднения с комплексни планове или необичайни архитектурни характеристики.

Времето за обработка може да варира в зависимост от размера и сложността на имота.

Ограничена възможност за включване на външни пространства или детайли от озеленяването

Цени на Getfloorplan

Основен пакет: 25 долара

Плюс комплект: 45 долара

Render Set: 49 долара

Pro Set: 49 долара

Максимална цена: 69 долара

Оценки и рецензии за Getfloorplan

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Getfloorplan?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Те ви предоставят набор от 2D, 3D и виртуални турове. Качвате 2D план на етажа и получавате пълен набор от 2D (с различни ъгли), както и 3D панорама и страхотен виртуален тур. Към момента няма недостатъци, но едно нещо е, че не можете да смесвате стилове.

13. Tableau AI (Най-добър за визуализация и анализ на данни)

чрез Tableau

Данните за недвижимите имоти са навсякъде, но за да ги разберете, са необходими сериозни аналитични умения. Tableau AI преобразува сложната пазарна информация във визуални табла, които разказват цяла история.

Можете да комбинирате данни от MLS, демографски статистики и икономически показатели, за да създадете изчерпателен пазарен анализ, който отива далеч отвъд простото сравнение на цени. AI инструментът за продажби ви помага да идентифицирате модели и тенденции, които могат да посочат възникващи възможности или потенциални промени на пазара.

Tableau Pulse е ключова функция, която автоматично следи основни показатели – като източници на потенциални клиенти, дни на пазара или тенденции в ценообразуването – и предоставя персонализирани, лесни за разбиране анализи на естествен език.

Друга важна AI функция е Tableau Agent, разговорен асистент, който дава възможност на агентите бързо да отговарят на въпроси, да създават персонализирани пазарни анализи за клиенти и да идентифицират микротенденции в конкретни квартали.

Най-добрите функции на Tableau AI

Създавайте интерактивни табла, които визуализират пазарните тенденции и представянето на имотите по различни променливи и периоди от време.

Актуализирайте докладите незабавно с нова информация и ги планирайте за редовно разпространение сред клиентите.

Създавайте персонализирани визуализации за конкретни пазарни сегменти или типове имоти, които подчертават съответните тенденции и възможности.

Споделяйте интерактивни отчети с клиентите, които им позволяват да разглеждат данни и да задават въпроси по време на консултативни срещи.

Ограничения на Tableau AI

Изисква значителни инвестиции в обучение, за да се овладеят напредналите аналитични функции.

Разходите за абонамент могат да бъдат значителни за индивидуални агенти или малки екипи.

Качеството на данните зависи от точността и пълнотата на изходната информация.

Сложният му интерфейс може да обърка потребителите без опит в анализа на данни.

Цени на Tableau AI

Tableau Viewer: 15 долара на месец

Tableau Explorer: 42 $/месец

Tableau Creator: 75 $/месец

Enterprise Viewer: 35 $/месец

Enterprise Explorer: 70 $/месец

Enterprise Creator: 115 $/месец

Tableau+: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Tableau AI

G2: 4. 2/5 (2770+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2345+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Tableau AI?

Директно от рецензия в G2:

Най-доброто нещо в Tableau е колко лесно е да създавате красиви, интерактивни табла, след като се запознаете с инструмента. Той се справя добре с големи масиви от данни, а опциите за визуална персонализация са страхотни. Обичам как ви позволява да оживите данните – улеснява обясняването на прозренията на хора, които не са технически подготвени. Интерфейсът с плъзгане и пускане е изключително полезен и за бърз анализ.

💡 Професионален съвет: След представянето запишете гласови бележки с ClickUp Clips и помолете ClickUp AI да ги транскрибира. След това той ще ви предложи действия, като създаване на CRM запис, изготвяне на имейл или записване на следващите стъпки. Вие продължавате да работите, а изкуственият интелект се занимава с административните задачи.

14. Ylopo (Най-добър за генериране и поддържане на потенциални клиенти)

чрез Ylopo

Генерирането на постоянни потенциални клиенти при управлението на съществуващите клиенти е постоянно предизвикателство. Ylopo използва AI за генериране на потенциални клиенти чрез създаване на целеви рекламни кампании във Facebook, Google и други платформи.

Тази AI-базирана платформа за дигитален маркетинг за агенции за недвижими имоти оценява постъпващите потенциални клиенти въз основа на тяхното поведение и вероятността за превръщане в клиенти, така че да се фокусирате върху потенциалните клиенти, които са най-склонни да купят или продадат. Тя също така предоставя теми за започване на разговор и предложения за последващи действия въз основа на конкретните интереси и активност на всеки потенциален клиент.

Ylopo AI действа като виртуален асистент, който работи 24/7 и ангажира потенциалните клиенти чрез текст и глас. Той може да започва разговори, да квалифицира потенциалните клиенти, като задава въпроси за техния график, бюджет и нужди, и дори да насрочва срещи.

Това го прави един от най-практичните AI инструменти за агенти по недвижими имоти, които искат да автоматизират своя маркетингов канал.

Най-добрите функции на Ylopo

Стартирайте едновременни целеви рекламни кампании на различни цифрови платформи, като максимизирате обхвата и поддържате последователност в посланията.

Автоматизирайте първоначалните последователности за проследяване и поддържайте кампании, за да ангажирате потенциалните клиенти за по-дълъг период от време.

Проследявайте моделите на поведение на потенциалните клиенти, за да оптимизирате времето и съдържанието на съобщенията за различни сегменти потенциални клиенти.

Получавайте теми за започване на разговор и дискусионни точки, персонализирани за всеки потенциален клиент въз основа на неговите конкретни интереси и онлайн активност.

Ограничения на Ylopo

Изисква постоянен рекламен бюджет в допълнение към разходите за абонамент за платформата.

Качеството на потенциалните клиенти може да варира в зависимост от пазарните условия и оптимизацията на кампанията.

Това може да генерира потенциални клиенти извън предпочитания от агента географски район или ценови диапазон.

Автоматизираните комуникации може да не притежават личния подход, който някои клиенти предпочитат.

Цени на Ylopo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Ylopo

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Ylopo?

Вижте какво казва този рецензент:

Харесва ми, че представителят на обслужването ни кара да се чувстваме като единствените им клиенти. Обичам и цялата AI интеграция.

15. LocalizeOS (Най-добър за информация за квартала)

чрез LocalizeOS

LocalizeOS е операционна система, базирана на изкуствен интелект, проектирана да усили способността на агентите по недвижими имоти да управляват и превръщат потенциални клиенти в мащаб.

Основният AI двигател, Hunter, действа като виртуален асистент, който проактивно взаимодейства с всеки потенциален клиент във вашата база данни, за да ги подготви и квалифицира. Това ви освобождава време, така че можете да съсредоточите енергията си върху клиенти, готови за сделка.

Чрез анализ на дигиталните взаимодействия на потенциалните клиенти, като история на сърфиране, кликвания и отговори на съобщения, AI може да определи вероятността за сключване на сделка. Това позволява на агентите и екипите да приоритизират своите проекти и да се фокусират върху най-обещаващите възможности.

Платформата се интегрира безпроблемно със съществуващите CRM системи и източници на потенциални клиенти, предоставяйки на агентите по недвижими имоти мощна, централизирана система за управление на бизнеса им и превръщане на повече потенциални клиенти в сключени сделки.

Най-добрите функции на LocalizeOS

Предоставяйте персонализирани предложения за обяви на клиентите въз основа на техните предишни взаимодействия и предпочитания, създавайки превъзходно преживяване.

Оценявайте и поддържайте интереса на потенциалните си клиенти с помощта на AI, за да можете да се съсредоточите върху сключването на сделки.

Възстановете контакта с неактивни потенциални клиенти чрез персонализирани и автоматизирани съобщения.

Получете информация за склонността към сключване на сделки, за да можете да се съсредоточите върху потенциалните клиенти, които са най-близо до вземане на решение.

Интегрирайте ги безпроблемно с вашите съществуващи CRM и маркетингови инструменти.

Ограничения на LocalizeOS

Агентите и екипите, които търсят цялостно решение с подробно управление на транзакциите или функции след сключване на сделката, може да се наложи да го интегрират с други инструменти.

Разходите за абонамент могат да бъдат предизвикателство за по-новите агенти или малките брокерски компании.

Цени на LocalizeOS

Агенти: 249 $/месец на агент + 15% такса за препоръка

Екипи: 749 $/месец (до 5 агенти) + 12% такса за препоръка

Брокерство: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LocalizeOS

G2: 4,8/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (45+ отзива)

Какво казват реалните потребители за LocalizeOS?

Ето как един потребител описа своя опит:

LocalizeOS се оказа изключително полезен за повторно ангажиране на по-старите ни потенциални клиенти с нашите агенти. Успяхме да съживим неактивни потенциални клиенти, като отново събудихме интереса им към обявите за недвижими имоти. Освен това, този софтуер и човешката помощ, която предлага, функционират като вътрешен екип по продажбите, като ефективно планират срещи за нашите агенти и поддържат динамиката в ангажирането на потенциалните клиенти, за да улеснят продължаващото търсене на недвижими имоти.

💡 Професионален съвет: Създайте многократно използваеми AI подсказки за вашите работни процеси. Например: „Напишете приятелско писмо след представянето, в което споменавате разположението на кухнята и каните да задават въпроси.“ Запазете 3-5 подсказки като тази и ги използвайте ежедневно с малки промени.

AI’m Sold on ClickUp

Вие сте в сферата на недвижимите имоти, за да сключвате сделки, а не да губите време в поправяне на счупени работни процеси. Ако вашите системи са разпръснати, губите както време, така и контрол.

ClickUp събира всичко на едно място. Задачи, потенциални клиенти, обяви, последващи действия, документи, актуализации на екипа – всичко в едно работно пространство. Освен това, интегрираната AI и AI-управляваната автоматизация ви помагат да пишете по-бързо, да автоматизирате задачите и да следите с лекота всеки променлив елемент.

