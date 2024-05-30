Как да използвате изкуствения интелект в строителството (примери за употреба и инструменти)

Ами ако можехте да оптимизирате строителните си проекти, за да ги завършите преди срока, под бюджета и с по-малко рискове за безопасността? Това не е нереалистична мечта – това е не толкова далечно бъдеще, задвижвано от изкуствен интелект (AI).

Доклад на Mordor Intelligence установи, че пазарът на AI приложения в строителството ще достигне стойност от 3,99 милиарда долара през 2024 г. и се очаква да достигне 11,85 милиарда долара до 2029 г.

Приложенията на изкуствения интелект и машинно обучение ще се разрастват масивно и изглежда, че е подходящо време да ги възприемем, преди да се превърнат в норма.

Нека разберем как управлението на строителството, задвижвано от изкуствен интелект, ще повлияе на индустрията. Ще разгледаме примери за употреба и ще открием инструменти, които ще ви помогнат да включите изкуствения интелект в ежедневната си строителна дейност.

Разбиране на изкуствения интелект в строителството

Строителният сектор се трансформира. Той възприема най-модерните технологии като изкуствен интелект и машинно обучение на всеки етап – от проектирането и планирането до строителството и управлението на съоръженията.

Тъй като това е бизнес с висок риск, инцидентите и произшествията често засягат физическото благосъстояние на работниците и водят до скъпи загуби.

Тук изкуственият интелект може да промени изцяло играта.

AI вече се използва за наблюдение в реално време на взаимодействията между машините, работниците и предметите на строителната площадка. Мениджърите лесно получават уведомления за потенциални проблеми със безопасността, недостатъци в проектирането и проблеми с производителността.

За да подобрите ефективността и да намалите травмите и финансовите загуби, използването на изкуствен интелект в предпроектните фази, като планиране, проектиране, моделиране на строителна информация и генеративно проектиране, може да се окаже от полза.

Нека разгледаме някои примери за употреба, за да разберем това по-подробно.

Как да използвате изкуствения интелект в строителството за различни случаи на употреба

Строителството разчита в голяма степен на експертиза, опит и човешка преценка, които изкуственият интелект не може да замести. Вместо това, изкуственият интелект ще трансформира ролите и отговорностите по начин, който помага на строителните компании да се възползват от нови стратегически възможности.

Ще видите оптимизирани операции, по-добри решения, основани на данни, и по-добри резултати в сравнение с конкурентите, които все още не са възприели тези технологии.

Но как може да се използва изкуственият интелект в строителството?

1. Автоматизиране на работните обекти за повишаване на производителността

Строителната индустрия вече използва автоматизирани машини за проследяване на работата на строителните обекти. Това включва интелигентно оборудване за повтарящи се задачи, като изливане на бетон, заваряване, зидане и разрушаване. Дори булдозерите могат да бъдат автономни или полуавтономни, като се занимават с изкопни работи и подготовка на обекта.

Тези роботи работят прецизно въз основа на предварително програмирани спецификации, освобождавайки човешките работници за по-сложни строителни дейности. Предимствата са две: по-бързо завършване на проекта и намаляване на травмите на работниците.

Проектните мениджъри на обекта използват AI инструменти като разпознаване на лица и камери на обекта, за да наблюдават производителността на работниците и да проследяват напредъка в реално време.

Built Robotics е разработила автономно строително оборудване, като булдозери и багери, което може да работи без човешки оператор на борда. Тези превозни средства са оборудвани с усъвършенствани сензори, камери и софтуер, задвижван от изкуствен интелект, който им позволява да се придвижват по строителните обекти, да изпълняват задачи като копаене, нивелиране и обработка на материали, както и да координират действията си с друго автономно оборудване. Това не само увеличава производителността, но и подобрява безопасността, като премахва човешкия труд от опасни среди.

2. Подобрено планиране и проектиране

AI алгоритмите могат да проучват огромни възможности за проектиране, като отчитат фактори като материали, разходи и нормативни изисквания. Това позволява на архитектите и инженерите да създават иновативни проекти, които отговарят на целите на проекта.

Обмислете анализирането на исторически данни, за да предвидите потенциални предизвикателства по време на строителството, като забавяния поради лоши метеорологични условия или недостиг на материали. Такова предвиждане ви позволява да планирате по-добри стратегии за смекчаване на рисковете.

AI може значително да подобри решенията за моделиране на строителна информация (BIM), като автоматизира задачи, които отнемат много време и са податливи на грешки.

Например, изкуственият интелект може автоматично да идентифицира и сигнализира за потенциални конфликти между различни елементи на сградата, като MEP (механични, електрически и водопроводни) системи и структурни компоненти. Всичко това позволява по-ранно откриване, коригиране на проблеми и избягване на скъпи преработки впоследствие.

Използвайте изкуствения интелект, за да генерирате алтернативни варианти на проектиране, които отговарят на конкретни критерии за ефективност, като енергийна ефективност или структурна цялост. Това помага на архитектите и инженерите да проучат много възможности и да вземат по-информирани решения за проектирането.

Казус: Staircraft Group, един от най-големите производители на дървени стълби и подове в Европа, реши да разшири дейността си в областта на дървените подове. Но проектирането на всеки под отнемаше на дизайнерите им над 3 часа, което създаваше огромно забавяне. Те си партнираха с експерти по изкуствен интелект, Brainpool. ai, които създадоха DAISY. ai, софтуер за проектиране на дървени подове, за да автоматизират целия процес. Това намали времето за проектиране с 80%, удвои производителността на Staircraft и намали разходите за строителство с 10%. ( Източник: Brainpool.ai )

3. Превъзходно управление на проекти

Обработката на естествен език (NLP) помага на изкуствения интелект да интерпретира и възпроизвежда човешкия език по безпрецедентен начин.

Благодарение на NLP, комуникационните инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, могат да превеждат документи, да транскрибират срещи и дори да генерират доклади, подобрявайки комуникацията между проектните екипи и заинтересованите страни с различен произход и езици.

Платформите за сътрудничество в управлението на строителството, комбинирани с AI инструменти, могат да централизират проектните документи, графиците и комуникацията, като гарантират, че всеки има достъп до най-новата информация за по-добра работа в екип.

Тези платформи анализират изискванията на проекта и оптимизират разпределението на работната ръка, оборудването и материалите, за да използват ефективно ресурсите през целия жизнен цикъл на проекта. В резултат на това има по-малко отпадъци и по-малко надхвърляне на разходите.

4. По-голям фокус върху подхода „безопасността на първо място“

AI може да анализира данни от строителни системи като ОВК и електроинсталации, за да предвиди нуждите от поддръжка и да предотврати повреди на оборудването, преди те да нарушат работата. Този проактивен подход поддържа проектите в правилната посока и избягва скъпоструващите прекъсвания.

Камерите, сензорите и технологията за работно облекло, задвижвани от изкуствен интелект, които се носят от работниците, могат да действат като бдителни очи за наблюдение на строителните обекти. Те непрекъснато следят за потенциални рискове за безопасността, предупреждавайки работниците и мениджърите за всякакви опасности, преди те да ескалират в инциденти.

Автоматизирани известия в реално време, предупреждения, SOS бутони и докладване на инциденти на платформа за сътрудничество включват всички, за да предотвратят инциденти и да подобрят организационната безопасност.

Oracle Construction Intelligence Cloud Service предлага решение, базирано на изкуствен интелект, което може автоматично да анализира видеозаписи от строителни обекти, за да открие потенциални рискове за безопасността, като например работници, които не носят лични предпазни средства (ЛПС), или опасни условия на труд. Системата използва компютърно зрение и алгоритми за машинно обучение, за да идентифицира и класифицира обекти и дейности, и може да генерира предупреждения и доклади, за да помогне на строителните компании да подобрят безопасността на обектите и да спазват нормативните изисквания.

5. Вземане на точни решения, основани на данни

Анализирайте данни от дронове, сензори и камери, разположени на реалния строителен обект, за да следите напредъка в реално време, да идентифицирате отклонения от плана и да откривате потенциални проблеми на ранен етап.

Разпознаването на изображения, задвижвано от изкуствен интелект, може да анализира снимки и видео записи от обекта, за да идентифицира дефекти в строителството и контрола на качеството с цел подобряване на предвидимата поддръжка. Това позволява ранна интервенция и коригиране, като се минимизират преработката и свързаните с нея разходи.

С развитието на AI технологията можем да очакваме още по-иновативни приложения в управлението на строителни проекти. Например, чатботовете, задвижвани от AI, могат да се справят с рутинни задачи и да отговарят на въпросите на работниците, освобождавайки проектните мениджъри за по-стратегическа работа.

Някои от тези приложения вече са в процес на разработка с усъвършенстваната платформа за управление на проекти и работа, която ще разгледаме сега.

Използване на софтуер за изкуствен интелект за строителни проекти

Ако търсите ефективен инструмент за AI проекти в строителството, не търсете по-далеч от ClickUp.

Когато AI възможностите на ClickUp Brain се комбинират с софтуера за управление на строителни проекти ClickUp, строителните компании получават интелигентен помощник, който да ви помогне да управлявате строителните си проекти безпроблемно.

Разгледайте редица функции, задвижвани от изкуствен интелект, за да подобрите работата и управлението на екипа във вашия строителен бизнес с помощта на ClickUp:

1. Генерирайте идеи и сътрудничество в реално време

Проектите често започват с поредица от идеи и сесии за мозъчна атака, особено за малките строителни фирми.

Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, в комбинация с ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards могат да създадат иновативен работен процес за генериране на идеи и планиране на нови проекти.

Опитайте ClickUp Brain Създавайте, обобщавайте, коригирайте, подобрявайте и превеждайте вашите доклади, имейли и чатове с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Ето някои от най-полезните възможности за строителния сектор:

Автоматично обобщавайте бележките от вашите срещи. Премахнете необходимостта от подробно водене на бележки и вместо това се концентрирайте върху дискусията. Идентифицирайте ключовите точки и действия, за да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Анализирайте данните от проучвания на заинтересованите страни. Извлечете ключови теми и идеи във визуални доклади, за да вземете бързи решения.

Създавайте изчерпателни строителни планове. Комбинирайте всички идеи, срещи, проучвания и важни документи, които са споделени.

Обсъждайте идеи и решения в реално време. Използвайте бели дъски, за да визуализирате работните процеси, да генерирате идеи с помощта на AI подсказки, да възлагате задачи на членовете на екипа и да разширявате идеите с бележки и препратки в Docs.

Редактирайте, наблюдавайте и предоставяйте незабавна обратна връзка с функциите за сътрудничество в реално време в ClickUp Docs.

Съхранявайте всички идеи, стандартни оперативни процедури, документи и бели дъски, свързани със строителството, на едно централно място. Достъпвайте тези ресурси отвсякъде и по всяко време.

Добавете документи към всяка идея в ClickUp Whiteboards, за да имате достъп до всичко на едно място.

Инструментите за бяла дъска улесняват визуализирането на всяка концепция с вашия екип, независимо от нивото ви на креативност. Добавете видеоклипове, снимки, препратки и лепящи се бележки, за да добавите контекст и подробности към вашите строителни проекти.

2. Общувайте с екипите и ги управлявайте

Синхронизирайте цялата си комуникация с ClickUp Chat View и ClickUp Inbox, без да се налага да напускате платформата.

Създавайте чат стаи за всеки отдел или проект, споделяйте документи в реално време и предавайте указания за безопасност с ClickUp Chat View.

В работна среда с висока степен на стрес и риск, като строителството, бихте искали да общувате в реално време, да актуализирате и споделяте задачи с членовете на екипа си и клиентите. Това намалява риска от компрометиране на безопасността и поверителността.

С ClickUp Chat View обсъждайте задачите и следете напредъка след определяне на целите на проекта.

Можете да споделяте документи с клиенти с подробни настройки за поверителност, да добавяте коментари, за да давате незабавна обратна връзка, да информирате членовете на екипа за важни съобщения и правила и да имате достъп до всички документи, задачи и чатове на едно място.

Вижте работата си и известията си една до друга в пощенската кутия на ClickUp.

Комбинирайки функцията View с ClickUp Inbox, тази платформа се превръща в комуникационен център за цялата ви работа в ClickUp. Получавайте имейли, чатете с членовете на екипа си и настройвайте автоматични известия, без да сменяте екрана си.

Освен комуникационните инструменти, можете да персонализирате и платформата си за управление на строителни проекти:

Управлявайте вашите продажби с персонализирани работни процеси, като например шаблони за запазване на статуса, за да създадете CRM в ClickUp , с което да управлявате вашите проекти, клиенти и изпълнители.

Задавайте задачи според вашата система за планиране на строителството , за да изчакате или блокирате други задачи, така че вашият екип да има ясен ред на операциите за всеки строителен проект.

Задайте високи цели за всеки екип или индивид въз основа на задачи или постижения, като създадете етапи, които да представят важни пробиви в проекта.

Използвайте софтуера за отчитане на времето на ClickUp за вашия екип от всяка точка на света. Използвайте глобален таймер, за да задавате прогнози, добавяте подробности и генерирате отчети, за да знаете точно къде е било разпределено времето.

Изпращайте персонализирани формуляри за RFI (заявки за информация) и одобрения на изпълнители и дизайнери. Използвайте подадените заявки, за да възлагате задачи, изпращате актуализации и прехвърляте отговорите през работния си процес.

С над 1000 интеграции на ClickUp можете да свържете Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Asana, Slack и други приложения, за да обедините ClickUp с вашата съществуваща платформа за управление на работата. Това ще ви помогне да комуникирате и да си сътрудничите с вашите доставчици, клиенти и членове на строителния екип.

Готовите инструменти като ClickUp Templates и ClickUp Automation са мощна комбинация за повишаване на производителността, точността и ефективността.

С библиотека от над 1000 шаблона, комбинирайте инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, за да генерирате персонализирани договори, указания за безопасност, доклади за инциденти, строителни планове, планове за събития и др.

Строителните проекти са сложни и изискват прецизно планиране, технологии и организация.

Шаблонът за управление на строителството на ClickUp може да подобри процеса ви, превръщайки хаоса в контрол от началната фаза на предпродажбата до окончателното предаване на проекта.

Изтеглете този шаблон Улеснете работата си като строителен мениджър с шаблона за управление на строителството на ClickUp.

Този изчерпателен шаблон поддържа всичко организирано на едно място. Функции като персонализирани статуси, персонализирани полета и съхранение на документи елиминират необходимостта да се боравите с множество инструменти и таблици.

Разгледайте проекта си през различни лещи с този шаблон. Изберете изгледа, който най-добре отговаря на вашите нужди:

Календар : Плъзгайте и пускайте задачи, за да получите ясна представа за графика на проекта си.

Изглед на списък : Организирайте работните процеси, ресурсите и бюджетите в подробен списъчен формат.

Board View : Превърнете строителния си процес в динамична Kanban табло за лесна визуализация.

Визуализация на времевата линия: Планирайте фазите на проекта по хоризонтална времева линия, за да имате ясна представа за етапите на изпълнение.

Имате нужда от шаблон, за да подобрите проследяването и визуализацията на проектите? Опитайте да използвате шаблона за диаграма на Гант за строителството на ClickUp!

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за диаграма на Гант за строителство на ClickUp, за да проследявате важни етапи, да доставяте навреме и да държите всички в течение.

Този универсален шаблон помага на проектните мениджъри, строителните мениджъри и екипите:

Създавайте ясни графици в реално време, които очертават целия ви проект. Вижте точно къде се намира всичко и как всяка задача се свързва с цялостната картина.

Лесно коригирайте етапите според нуждите, като се уверите, че вашата диаграма на Гант за строителството е актуализирана и отразява най-новите развития по проекта.

Свържете задачите с конкретни ресурси, като насърчавате безпроблемното сътрудничество между членовете на екипа. Всеки знае кой за какво отговаря, което води до по-ефективен работен процес.

Проследявайте разходите, бюджета и ефективността на труда с изключителна точност. Идентифицирайте потенциалните проблеми на ранен етап и вземайте информирани решения, за да запазите проекта си в рамките на бюджета.

Воденето на протоколи от строителни срещи е важна част от всеки проект. То помага да се документира напредъкът на целия проектен екип и гарантира, че вашият екип е в течение с актуалната информация.

Ето къде шаблонът за протоколи от строителни срещи на ClickUp ви спасява деня!

Изтеглете този шаблон Комбинирайте шаблона за протоколи от строителни срещи на ClickUp с изкуствен интелект, за да усъвършенствате, обобщавате или създавате задачи за действие от вашите бележки.

Този лесен за употреба шаблон елиминира хаоса от разпръснати бележки и забравени задачи. Той оптимизира комуникацията по време на строителни срещи, като ви позволява да:

Записвайте всички важни решения, действия и изводи от всяка среща на едно централизирано място.

Споделете протокола от среща в чат прозореца бързо и без усилие с всички заинтересовани страни само с няколко кликвания.

Превърнете дискусионните точки в изпълними задачи, като управлявате задачите, пряко свързани с действията, и гарантирате, че нито един детайл няма да бъде пропуснат в бързата работа.

Не забравяйте за над 100-те автоматизации на ClickUp, които можете да настроите, за да намалите ръчния труд и да се фокусирате само върху важното. Използвайте тези предварително създадени възможности или опитайте ClickUp Brain, за да адаптирате автоматизациите към вашите нужди, използвайки прости команди на английски език.

Създавайте нови задачи и внедрявайте ясни стандартни оперативни процедури в целия си екип без усилие. Автоматично разпределяйте задачи, публикувайте коментари, променяйте статуси и експериментирайте със стотици други възможности.

Бъдещето на строителството (с AI и ClickUp)

Коботите и роботите скоро ще бъдат интегрирани в системите на работното място и ще бъдат управлявани от човешкия труд. Тези автоматизирани помощници ще поемат повтарящите се задачи, освобождавайки ви за по-специализирани роли.

Предимствата са многобройни: по-бързо завършване на проектите, намалени разходи, по-безопасна работна среда и по-ефективни операции.

Но влиянието на изкуствения интелект отива отвъд физическото работно място. Той ще трансформира бизнес моделите, което ще доведе до намаляване на скъпоструващите грешки и повишаване на оперативната ефективност.

Както за професионалистите в строителството, така и за лидерите на компаниите, посланието е ясно: инвестирайте в платформи за оптимизация на екипи, задвижвани от изкуствен интелект, като ClickUp. Въз основа на вашите специфични нужди, идентифицирайте областите, в които изкуственият интелект може да има най-голямо влияние, като максимизирате възвръщаемостта от тази трансформираща технология.

