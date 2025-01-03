Топ 10 CRM шаблона за недвижими имоти за по-добро управление на клиентите

Претоварени ли сте от безкрайните последващи действия, запитвания и транзакции като агент по недвижими имоти?

Управлението на бизнес операциите в областта на недвижимите имоти означава балансиране на взаимоотношенията с клиентите, по-бързо сключване на сделки и поддържане на организация. Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) може да ви помогне в тези задачи.

90% от агентите признават, че CRM системите за недвижими имоти им помагат да управляват потенциалните клиенти и да сключват сделки.

Например, Zillow, технологична компания в областта на недвижимите имоти, отчете 40% увеличение на задържането на клиенти и 25% увеличение на конверсиите на потенциални клиенти.

В тази публикация в блога се обсъждат най-добрите CRM шаблони за недвижими имоти, съобразени с нуждите на вашия бизнес.

Какво представляват шаблоните за CRM за недвижими имоти?

Шаблоните за CRM за недвижими имоти са предварително проектирани инструменти, които помагат на агентите да управляват взаимоотношенията с клиентите, улесняват комуникацията и организират ефективно работния процес. Тези шаблони могат да включват шаблони за имейли за последващи действия, списъци за управление на задачи, таблици за проследяване на потенциални клиенти и диаграми за продажбите.

Ето как шаблонът за CRM за недвижими имоти може да направи разликата:

Бъдете организирани: Консолидирайте подробностите за потенциалните клиенти, взаимодействията с клиентите и обявите за имоти на едно място за бърз достъп и по-гладка работа.

Никога не пропускайте последващи действия: Уверете се, че се свързвате с клиентите навреме с автоматизирани напомняния, поддържайки високо ниво на ангажираност и запазвайки възможностите.

Работете по-умно, а не по-усилено: Опростете повтарящите се задачи и освободете времето си за най-важното – сключване на сделки и изграждане на връзки.

Подобрете обслужването на клиентите: Персонализирайте комуникацията, за да предоставите на клиентите индивидуално обслужване, което изгражда доверие, като същевременно укрепвате имиджа на вашата марка.

Следете лесно напредъка: Използвайте вградените инструменти за отчитане, за да следите ефективността, да усъвършенствате стратегията си и да вземате решения въз основа на данни.

Сега нека разгледаме какво представлява ефективен шаблон за недвижими имоти.

Какво прави един шаблон за недвижими имоти добър?

Добрият CRM шаблон за недвижими имоти е прост, адаптируем и проектиран да отговаря на специфичните нужди на агентите по недвижими имоти. Но какво отличава най-добрите от останалите?

Да видим!

Примери за употреба, специфични за недвижимите имоти : Включва раздели за проследяване на потенциални клиенти, списъци с имоти и взаимодействия с клиенти, съобразени с работните процеси в областта на недвижимите имоти.

Персонализиране за различни типове имоти : Адаптира се към различни типове имоти (жилищни, търговски, под наем) и нуждите на клиентите.

Автоматизирани последващи действия с клиенти : Има вградени напомняния за последващи действия при огледи на имоти, запитвания и оферти.

Управление на сделката : Помага да проследявате напредъка през етапи като показване на имоти, преговори и сключване на сделката.

Интеграция на имоти и клиенти : Комбинира данните за клиентите с имотите, от които се интересуват, което позволява персонализирана комуникация.

Отчети за продажбите : Предоставя информация за процента на превръщане на потенциалните клиенти, продажбите и времето за сключване на сделки, специфични за недвижимите имоти.

Инструменти за сътрудничество: Позволяват екипно сътрудничество за управление на множество обяви, взаимодействия с клиенти и задачи.

С ясна представа за това, какво да търсите в един CRM шаблон, е време да разгледате инструментите, на които разчитат агентите по недвижими имоти – шаблоните за недвижими имоти на ClickUp (шшш... те бързо се превръщат в любими в бранша в наши дни!).

Деана Коноли, сътрудник по брокерски услуги в Foundry Commercial, казва, че

ClickUp ни позволява БЪРЗО да си предаваме проектите, ЛЕСНО да проверяваме статуса на проектите и дава на нашия супервайзор възможност да следи натовареността ни по всяко време, без да се налага да ни прекъсва. С помощта на ClickUp спестяваме поне един ден седмично, ако не и повече. Броят на имейлите е СЪЩЕСТВЕНО намален.

👀 Знаете ли, че... Проучванията показват, че ноември е статистически най-добрият месец за продажба на жилища на по-високи цени.

Шаблони за CRM за недвижими имоти

Представете си CRM инструмент за недвижими имоти, в който всички ваши сделки, клиенти и маркетингови планове са организирани без усилие.

ClickUp е софтуер за управление на проекти в областта на недвижимите имоти с най-висока оценка, на който се доверяват високоефективни екипи в компании с различни размери.

Нека разгледаме някои от шаблоните, които предлага ClickUp.

1. Шаблонът за агенти по недвижими имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Никога повече не губете потенциални клиенти с шаблона за агенти по недвижими имоти на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Real Estate Agent е цялостно решение за заетите агенти по недвижими имоти. Той централизира важната информация и подобрява ключовите CRM процеси, като представяне на имоти, управление на обяви и комуникация с клиенти. Освен това, функцията drag-and-drop ви помага да напредвате в сделката през различни етапи.

Персонализираните статуси на този шаблон (като „Отворен“, „Контакт“, „Изпратен договор“) улесняват проследяването на пътя на всеки клиент, а персонализираните полета позволяват категоризиране и ефективна визуализация на всеки етап от транзакцията.

Например, ако клиент търси апартамент в центъра на града, агентът може да създаде задача, използвайки персонализирани статуси като „Планирана обиколка на имота“ и „Преговори“.

Допълнителни функции като проследяване на времето, предупреждения за зависимости и интеграция с имейл гарантират гладко управление на проектите, помагат на агентите да спестят време и намалят грешките, и всичко това в ClickUp.

✨Идеални за агенти, екипи и брокери, които искат да наблюдават представянето на агентите, да следят състоянието на проектите и да вземат решения въз основа на данни.

2. Шаблон за електронна таблица за недвижими имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте и филтрирайте статуса на имотите с цветните етикети на шаблона за недвижими имоти на ClickUp.

Шаблонът за недвижими имоти на ClickUp е вашето цялостно решение за проследяване на потенциални потенциални клиенти, управление на сделки и организиране на информация за клиенти – всичко на едно място.

Имате нужда от бърз достъп до важни подробности? Опитайте персонализирани статуси като „За продажба“, „Преговори“ и „Продадено“, за да категоризирате всичко. Персонализираните полета ви позволяват да регистрирате важни данни като адрес, нетен доход, начална цена, окончателна продажба, площ и годишна застраховка.

Можете да видите оформлението в пет персонализирани изгледа с конфигурации на ClickUp като „Имот” и „Местоположение”. Например, можете да използвате този шаблон, за да филтрирате електронната таблица, за да видите всички имоти в определено местоположение или тези, които в момента са в процес на договаряне.

✨Идеални за инвеститори, които искат да организират портфейлите си, да следят представянето на имотите си и да вземат информирани решения.

3. Шаблон за маркетинг на недвижими имоти ClickUp

Изтеглете този шаблон С шаблона за маркетинг на недвижими имоти на ClickUp добавете имота, който искате да промотирате, и разпределете всеки обявление в отделна задача за лесно идентифициране.

Шаблонът за маркетинг на недвижими имоти на ClickUp ви помага да управлявате вашата маркетингова стратегия. Той ви позволява да изберете идеалните маркетингови планове и канали, да установите ясни насоки за марката и да организирате маркетингов календар, за да проследявате всичките си дейности в областта на недвижимите имоти.

Този шаблон предлага множество опции за преглед, включително различни перспективи и анализи, така че можете да видите изчерпателно всичките си промотирани обяви. Това е като да имате на разположение цялостен инструмент за маркетинг на недвижими имоти!

Изглед на списък с кампании : Организирайте и проследявайте обявите за имоти въз основа на текущото състояние на вашите кампании в един изглед (например „Завърши“, „В процес“, „Нуждае се от одобрение“, „Нуждае се от ревизия“, „Одобрено“).

Изглед на таблото с публикации : Визуализирайте статуса на обявите на табло Kanban, като всяка обява е представена като карта според текущия етап на стратегията (идея, писане на съдържание, дизайн, преглед, публикуване, оценка).

Изглед на графика: Следете графиците си за публикуване в месечен календар. Обявите са подчертани по тип публикация (блог, социални медии, имейл бюлетин), което улеснява проследяването кога и къде ще бъде публикувано всяко промоционално съдържание.

✨Идеални за екипи в областта на недвижимите имоти, които желаят да повишат видимостта на своите обяви в интернет, да засилят промоционалните си усилия и да поддържат последователна стратегия за съдържанието.

4. Шаблон за управление на проекти в областта на недвижимите имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Категоризирайте, добавяйте атрибути и проследявайте напредъка на проекта си с шаблона за управление на проекти в областта на недвижимите имоти на ClickUp.

Ефективното управление на проекти за агенти по недвижими имоти помага за разпределяне на задачите, избягване на проблеми с обхвата и поддържане на проектите в правилната посока. То също така осигурява по-добро управление на риска чрез надзор на договорите, спазване на нормативните изисквания и ефективно управление на сроковете.

Шаблонът за управление на проекти в областта на недвижимите имоти на ClickUp обхваща всичко – от предпродажбата до реализацията на проекта. Ето защо е толкова полезен:

Обяви за имоти : Организира всички подробности за обявите – цена, тип имот, квадратура – така че е лесно да се актуализира и е незабавно достъпна за целия екип.

Проследяване на задачи : Шаблонът ясно показва статуса на всяка задача (например, Завършена, В процес, Завърши), което позволява на проектните мениджъри и членовете на екипа да оценят какво е завършено, какво е в процес на изпълнение и какво остава да се направи.

Оценка на разходите : Оценените разходи за някои задачи дават представа за финансовия аспект на проекта. Проследяването на тези разходи помага на агентите по недвижими имоти да управляват бюджета на клиента и да предвидят бъдещите разходи.

Подзадачи и зависимости: Показва разбивката на сложни задачи на по-малки стъпки, като например инсталирането на основата и засипването.

✨ Идеални за мениджъри на проекти в областта на недвижимите имоти, строителни екипи и разработчици, които се нуждаят от структуриран, визуален подход за проследяване на напредъка, управление на графиците и наблюдение на бюджетите в различните фази на проекта.

👀 Знаете ли? Подчертаването на устойчиви характеристики и екологични тенденции във вашите шаблони, като зелени покриви, слънчеви панели и системи за събиране на дъждовна вода, може да повиши стойността на имота.

5. Списък за приключване на сделки с недвижими имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Уверете се, че нищо не се пропуска в суматохата на процеса по сключване на сделки с шаблона за списък за проверка при сключване на сделки с недвижими имоти на ClickUp.

Като агент по недвижими имоти, вие знаете колко е трудно да сключите сделка за имот и колко усилия са необходими, за да улесните процеса за вашите клиенти. Списъкът за сключване на сделки с недвижими имоти на ClickUp може да ви помогне да подобрите този работен процес.

Този шаблон ви води през целия процес на продажба, от първоначалната оферта до предаването на ключовете. Ето как ви помага:

Запазете важната информация в 11 персонализирани атрибута, като целева дата на сключване на сделката, подписани документи за сключване на сделката, агент по продажбите, адрес на имота и благодарствено писмо.

Лесно следете разходите за маркетинг на недвижими имоти, етапите на кандидатстване за заем, инспекциите на жилища, целевите дати за сключване на сделки и подписаните документи за сключване на сделки – всичко на едно място.

✨ Идеални за нови агенти и брокери на недвижими имоти, които искат да опростят и организират процеса на сключване на сделки.

6. Разширен CRM шаблон за недвижими имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Приоритизирайте задачите с шаблона ClickUp Advanced CRM Real Estate Template.

Ако мислите за най-добрия CRM, вероятно обмисляте да увеличите продажбите си в областта на недвижимите имоти, а този шаблон ви помага да постигнете това! Този подходящ за начинаещи усъвършенстван CRM шаблон за недвижими имоти от ClickUp може да ви помогне да управлявате бързо и ефективно взаимоотношенията с клиентите.

Достъп до информацията за вашите клиенти в Календар, ClickUp Doc или Списък с интуитивна функция за плъзгане и пускане. Шаблонът разделя данните за вашите акаунти и сключените сделки в различни списъци, което елиминира объркването относно статуса на клиентите във вашата тръба.

Той включва и уникални персонализирани изгледи, като Изглед на моите задачи, който ви позволява да приоритизирате задачите и последващите действия. Изгледът на продажбения процес проследява вашия продажбен канал и тръбопровод, а Изгледът за добре дошли ви дава бърз преглед на настройките на вашия CRM.

✨Идеални за начинаещи, малки фирми и свободни професионалисти, които търсят лесен и ефективен начин да управляват взаимоотношенията с клиентите, да проследяват потенциалните клиенти и напредъка в продажбите.

7. Шаблон за недвижими имоти на ClickUp CRM

Изтеглете този шаблон Категоризирайте потенциалните клиенти като „Квалифицирани“ или „Неквалифицирани“ и ги сортирайте, за да сключите сделки с шаблона за недвижими имоти на ClickUp CRM.

Шаблонът ClickUp CRM Real Estate е от ключово значение за поддържането на връзки с потенциални клиенти и клиенти. Той обхваща всеки аспект от вашия процес на продажби, включително проследяване на потенциални клиенти и възможности, управление на сделки, организация на контакти и приоритизиране на задачи въз основа на етапа на продажбите.

С персонализирани статуси като „Нуждае се от одобрение“ и „Квалифициран“, персонализирани полета за подробности като „Име на контакт“ и „Сектор“ и персонализирани изгледи като „Изглед на списък“ и „Изглед на процеса на продажба“, този шаблон поддържа всичко организирано и лесно за навигация.

Освен това, функциите за автоматизация помагат за намаляване на повтарящите се задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху изграждането на по-дълбоки взаимоотношения и растежа на бизнеса.

✨ Идеален за продажбени екипи, които искат да подобрят управлението на потенциалните клиенти и продажбения процес, както и за фирми, които искат ясен и организиран поток за квалифициране на потенциалните клиенти, проследяване на етапите на сделката и ефективно сключване на продажби.

8. Шаблон за недвижими имоти ClickUp Sales CRM

Изтеглете този шаблон Подобрете проследяването на продажбите си с вградени инструменти за управление на проекти, като запис на екрана, автоматизация и изкуствен интелект, за да следите всяка стъпка с шаблона ClickUp Sales CRM Real Estate Template.

Знаете ли, че 80% от продажбите обикновено изискват средно 5 последващи обаждания след първоначалната среща?

Това показва колко е важно да следите процеса на продажбите. Шаблонът ClickUp Sales CRM Real Estate е създаден, за да поддържа процеса ви организиран и активен.

Той категоризира етапи като Нов потенциален клиент, Ангажиран и Неквалифициран - Проследяване, което ви позволява да прецените къде се намира всеки потенциален клиент в процеса на ангажиране.

Значките за приоритет (като Спешно и Високо) гарантират, че горещите потенциални клиенти получават незабавно внимание, докато възложените роли и крайни срокове държат всеки агент фокусиран върху задачата си.

С 20 персонализирани статуса, като „Активен“, „В преговори“ и „В процес на набиране“, можете да проследявате точния етап на всяка сделка. Освен това получавате пет персонализирани изгледа, като „Обобщение“, „Списък“ и „Табло“, за да поддържате цялата си информация организирана и достъпна.

✨Идеални за екипи по продажбите, които искат да опростят проследяването на потенциалните клиенти, да персонализират взаимодействията с клиентите и да наблюдават всеки етап от процеса на продажбите до сключването на сделката.

🧠 Интересен факт: Според проучвания, използването на конкретни числа като 432 000 долара вместо закръглени цифри (като 500 000 долара) може да създаде впечатление за обмисленост и да намали преговорите.

9. Прост CRM шаблон за недвижими имоти от ClickUp

Изтеглете този шаблон Подобрете стратегиите си за управление на имоти с простия CRM шаблон за недвижими имоти на ClickUp.

Докато предишният шаблон съхранява всички важни данни за вашите сделки, този прост CRM шаблон за недвижими имоти от ClickUp отива още по-далеч с управлението на контактите.

Този подходящ за начинаещи шаблон ви позволява да персонализирате статуса на вашите контакти и да маркирате допълнителни полета, за да имате достъп до и да организирате по-релевантна информация. Той предлага персонализирани статуси, персонализирани полета и персонализирани изгледи, за да максимизирате генерирането на потенциални клиенти.

Падащите менюта, като изглед „Списък“ и „Таблица“, показват нивото на приоритет, етапа, приблизителната стойност, телефонния номер и други данни за всеки клиент – всичко на един екран. Това прави достъпни всички възможни подробности и помага да се даде приоритет на най-важните потенциални клиенти.

✨ Идеални за агенти по недвижими имоти и екипи по продажбите, които искат да дадат приоритет на високоценните възможности и да подобрят сътрудничеството.

10. Проследяване на сделки с недвижими имоти от Jotform

чрез Jotform

Real Estate Transaction Tracker от Jotform помага на агентите да организират информацията за покупката на жилища, включително потенциални клиенти, взаимодействия и имоти, за да помогнат на клиентите да намерят идеалния дом.

Онлайн списъкът за покупка на жилище на Jotform ви позволява ефективно да проследявате потенциалните клиенти и предпочитанията на клиентите. Включената електронна таблица помага да проследявате потенциалните клиенти, да добавяте или преименувате колони, раздели и етикети, както и да превключвате между изглед на карти или календар за по-добра визуализация на данните.

Можете дори да проследявате повече контекстуални подробности за имотите, като предпочитания за възраст, брой спални и бани и ценови диапазон. Това също ви помага да организирате имотите по статус (например за наем, за продажба или за експлоатация).

✨ Идеален за агенти, брокери и управители на имоти, които се нуждаят от централизиран CRM софтуер, за да подобрят комуникацията с клиентите и да увеличат ефективността при съпоставянето на купувачи с имоти.

Всичко е наред, когато се продава добре: ClickUp Edition

С подходящите CRM шаблони за недвижими имоти можете да управлявате безпроблемно всяко проследяване, потенциален клиент и сделка.

Шаблоните за CRM за недвижими имоти на ClickUp са централен хъб и база данни, които ви помагат да сключвате сделки с увереност. Те предоставят ценни данни и анализи, позволяващи максимална персонализация и подобрено вземане на решения.

Независимо дали сте независим агент или част от разрастващ се екип, ClickUp може да превърне потенциалните клиенти в лоялни клиенти – един добре управляван контакт по един!

