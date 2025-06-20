Безплатни шаблони за сортиране на карти за UX проучвания и организация

Защо някои уебсайтове изглеждат интуитивни, а други ви карат да търсите основна информация? Отговорът често се крие в информационната архитектура. А сортирането на карти е един от най-добрите начини да я направите правилно.

Този метод за UX проучване показва как реалните потребители естествено групират и етикетират съдържанието, помагайки ви да създадете навигация, която наистина има смисъл.

Но има и уловка: без солидна система сортирането на карти може бързо да се превърне в хаос – представете си лепящи се бележки навсякъде и изгубени идеи. Ето тук шаблоните са спасители. Добър шаблон за сортиране на карти поддържа сесията ви организирана, заключенията ви ясни, а следващите ви стъпки недвусмислени.

По-долу са някои от най-добрите безплатни шаблони, които ще ви помогнат да поддържате UX проучванията си на правилния път и да координирате екипа си.

🧠 Интересен факт: Психологията и UX изследванията използват „сортиране на карти“, за да категоризират информацията за участниците. Техниката датира от 40-те години на миналия век, когато се използваше като техника в когнитивната психология.

Какво представляват шаблоните за сортиране на карти?

Шаблоните за сортиране на карти премахват необходимостта от предположения при организирането на съдържанието. Те са готови рамки, които помагат на UX екипите бързо да разберат колко потребители естествено групират информацията, независимо дали става въпрос за меню на уебсайт, оформление на приложение или цялостен поток на навигация.

Вместо да започвате от нулата, тези шаблони ви предоставят ясна структура: цифрови карти за съдържание, пространства за категории (предварително зададени или празни), стъпка по стъпка инструкции за участниците и пространство за документиране на начина, по който хората сортират нещата.

Шаблоните за сортиране на карти поддържат три вида методи за сортиране в UX проучвания:

Отворено сортиране: Потребителите създават свои собствени категории

Затворено сортиране: Потребителите сортират картите в предоставените категории.

Хибридно сортиране: Комбинира двата метода за по-задълбочени прозрения.

👀 Знаете ли, че... 70% от аудиторията от поколението Z очаква уебсайтовете да работят интуитивно, предвиждайки техните предпочитания.

Какво прави един шаблон за сортиране на карти добър?

Един добър шаблон за сортиране на карти е бърз, ориентиран към потребителя начин да съберете обратна връзка, да откриете модели и да създадете интуитивни дигитални преживявания, които наистина имат смисъл за вашите потребители.

Ето какво да търсите, когато избирате шаблон:

Опростен, изчистен дизайн: Поддържа фокуса върху съдържанието на картите и имената на категориите.

Редактируеми цифрови карти: Позволяват ви да персонализирате елементите, за да отговарят на вашия проект.

Поддръжка за отворено, затворено и хибридно сортиране: предлага гъвкавост при избора на метод

Лесно сътрудничество: Възможност за дистанционно участие и обратна връзка от екипа

Ясни инструкции: Помогнете на участниците да се ориентират уверено в сесията.

Резултати от сортирането на карти, които могат да се експортират: Ускорете анализа и подчертайте моделите на поведение на потребителите.

Адаптивен дизайн: Работи безпроблемно на различни устройства за дистанционно Работи безпроблемно на различни устройства за дистанционно проучване на потребителите.

Вградени анализи или маркиране : Идентифицирайте групи, тенденции в наименованията и поведението на участниците.

Тестване или преглед преди сесията: Позволява ви да проверите потока, яснотата и настройките на съдържанието, преди да започнете с участниците.

Проследяване на напредъка на участниците: Показва къде потребителите могат да заседнат или да се откажат по време на дистанционни сесии.

Многоезична поддръжка: Подходящ за различни групи участници, говорещи различни езици.

История на версиите или проследяване на промените: Записва редакциите, направени от сътрудниците, за да се запази целостта на изследването.

👀 Знаете ли, че... Хибридното сортиране на карти ви дава най-доброто от двата свята – буквално. Започва с това, че позволява на потребителите да групират съдържанието свободно (отворено сортиране), а след това проверява колко добре се съгласува с предварително определените от вас категории (затворено сортиране). Тази мощна комбинация помага на UX екипите да разкрият очакванията на потребителите и да валидират дизайнерските решения, което води до лесни за разбиране структури на съдържанието.

Шаблони за сортиране на карти

Тази специално подбрана колекция от шаблони от ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ще направи вашите сесии за сортиране на карти по-организирани, богати на информация и ориентирани към потребителя. Ще можете да организирате съдържанието по-бързо, да сътрудничите по-умно и да проектирате с увереност – без обичайните главоболия при настройката.

1. Шаблон за сортиране на карти ClickUp

Получете безплатен шаблон Започнете да проектирате уебсайта си за секунди с шаблона за сортиране на карти на ClickUp.

Шаблонът за сортиране на карти на ClickUp е вашето тайно оръжие за превръщане на хаотичното съдържание в кристално ясна структура.

Забравете лепящите се бележки и разпръснатите таблици – този шаблон ви предоставя цифрови карти, готови за сортиране категории и интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който улеснява провеждането на сесии за сортиране на карти.

Независимо дали откривате как потребителите групират информацията (открито сортиране) или тествате структурата на сайта си (затворено сортиране), този шаблон поддържа всичко подредено, визуално и удобно за сътрудничество.

Те са идеални за екипи, които искат да спрат да гадаят и да започнат да проектират въз основа на потребителски прозрения.

Използвайте този шаблон, за да:

Персонализирайте цифровите карти, за да отразяват реални елементи от съдържанието, и научете как потребителите категоризират информацията.

Създайте персонализирани статуси на задачите , като „Отворено“ и „Завършено“, за да следите напредъка на всяка сортирана карта.

Заснемете групите участници в чист, визуален формат.

Сътрудничество с екипи в реално време, на различни места, с ClickUp Docs

Експортирайте резултатите от сортирането за по-бърз анализ и вземане на решения.

🔑 Идеално за: UX изследователи, провеждащи проучвания за сортиране на карти, за да подобрят навигацията в уебсайтове или приложения.

2. Шаблон за карта на сайта ClickUp

Получете безплатен шаблон Преобразувайте безпроблемно обектите от Whiteboard в задачи, като използвате шаблона за карта на сайта на ClickUp.

Ако потребителите кликат в кръг, за да намерят основна информация, имате проблем със сайта. Шаблонът за карта на сайта на ClickUp прави решаването на фундаментални проблеми изключително лесно.

Този шаблон предлага визуално пространство с функция „плъзгане и пускане“, в което можете да начертаете структурата на вашия сайт – страници, подстраници, конкретни категории и всичко останало. Това е най-бързият начин да планирате интуитивна навигация и да гарантирате, че съдържанието ви се представя логично за потребителите.

Независимо дали стартирате нов уебсайт или обновявате съществуващ, този шаблон ви помага да визуализирате как всяка страница се свързва с останалите, като поддържате екипа си съгласуван от самото начало.

Този шаблон ви позволява да:

Очертайте основната и вторичната навигация без усилие

Картографирайте родителско-детските взаимоотношения между страниците

Сътрудничество със заинтересованите страни за финализиране на йерархията на уебсайта с помощта на ClickUp Whiteboards

Открийте пропуски и припокривания в съдържанието преди разработката.

Споделете ясна карта на сайта с екипите за дизайн и разработка за гладко изпълнение.

🔑 Идеален за: UX дизайнери, продуктови мениджъри и уеб екипи, които планират интуитивни структури на уебсайтове.

💡 Професионален съвет: Използвайте този шаблон редовно, за да проверявате съществуващата структура на уебсайта си. С течение на времето уебсайтовете стават хаотични, а картографирането на потока от съдържание на всеки три месеца може да ви помогне да поддържате яснота.

3. Шаблон за бяла дъска за дизайн на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона ClickUp Design Brief Whiteboard, за да планирате успешни проекти.

Нищо не проваля творчески проект по-бързо от неясен брифинг. Когато целите са неясни и очакванията са разпръснати, е само въпрос на време преди да започне пинг-понгът с ревизиите. Шаблонът за бяла дъска на ClickUp Design Brief ви помага да изясните нещата още от първия ден.

Това е вашият визуален команден център за стартиране на дизайнерски проекти с яснота и сътрудничество. Представете си го като дигитална бяла дъска, на която можете да начертаете цели, да определите аудиторията си, да зададете срокове и да съберете всички на едно място – буквално.

С всичко подредено на едно място, екипът ви може да се съсредоточи върху създаването, а не върху търсенето на липсваща информация.

Използвайте този шаблон, за да:

Брайнсторминг, картографиране на ментални модели и визуално организиране на информационната архитектура в реално време с ClickUp Whiteboards.

Уловете личностите, нуждите и предизвикателствата на аудиторията

Съгласувайте заинтересованите страни по отношение на визията и резултатите от проекта

Организирайте визуално времевите графики, отговорниците за задачите и крайните срокове.

🔑 Идеален за: UX екипи, дизайнери и проектни мениджъри, които искат по-гладко стартиране на проектите и по-малко моменти от типа „О, пропуснахме това“.

4. Шаблон за бяла дъска за матрица на съдържанието на ClickUp

Получете безплатен шаблон Подобрете стратегията си за съдържание с шаблона за бяла дъска ClickUp Content Matrix.

Хаосът в съдържанието се случва тихо. Един ден имате няколко публикации в блога, а на следващия ден се занимавате с начални страници, имейл кампании, публикации в социалните мрежи и рекламни текстове за продукти – без ясна стратегия.

Шаблонът за бяла дъска ClickUp Content Matrix ви помага да въведете ред в хаоса.

С визуалното си оформление на решетка, този шаблон за wireframe улеснява организирането на типовете съдържание, съобразяването им с пътя на потребителите и съгласуването им с бизнес целите. Това не е просто електронна таблица – това е пространство за сътрудничество, където целият ви екип може да види как съдържанието се свързва между платформите и фуниите.

Независимо дали планирате обновяване на уебсайт или разработване на нов продукт, този шаблон гарантира, че всяко съдържание е целенасочено и съгласувано.

Този шаблон ви позволява да:

Категоризирайте съдържанието по тип, платформа и етап на аудиторията, като използвате персонализираните полета на ClickUp

Идентифицирайте пропуските в съдържанието и елиминирайте излишъците.

Приоритизирайте темите въз основа на стратегическата им важност.

Сътрудничество с екипите по дизайн, SEO и маркетинг

Визуализирайте взаимоотношенията между съдържанията, за да подобрите UX потока, като използвате различни изгледи в различни конфигурации на ClickUp, с помощта на персонализирани изгледи.

🔑 Идеален за: Стратези по съдържание, UX писатели и маркетингови екипи, които изграждат структурирани, ориентирани към потребителя екосистеми от съдържание.

5. Шаблон за карта на пътуването на клиента в ClickUp

Получете безплатен шаблон Начертайте идеалното пътуване на клиента с шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp.

Всеки продукт има своя история – но дали вашият потребител е героят в тази история? Шаблонът за карта на пътуването на клиента на ClickUp ви помага да се поставите на мястото на вашите потребители и да проследите пътя им от любопитни посетители до лоялни клиенти.

Това не е просто диаграма. Това е цялостна картина на това как клиентите възприемат вашата марка – доброто, разочароващото и моментите, в които можете наистина да блеснете. Начертайте ключовите взаимодействия, уловете как се чувстват потребителите на всеки етап и открийте точно къде са необходими подобрения.

С този визуален инструмент за сътрудничество целият ви екип може да развие емпатия и да създаде дизайни, които работят и се харесват.

Използвайте този шаблон, за да:

Картографирайте действията, мислите и емоциите на потребителите в различните точки на контакт и проследявайте ключовите фази на проучването за сортиране на карти чрез ClickUp Milestones

Визуализирайте цялото пътуване, от откриването до превръщането.

Идентифицирайте точките на триене и скритите моменти на отпадане

Координирайте екипите около подобрения, ориентирани към потребителя

Открийте бързи печалби и дългосрочни възможности за UX

🔑 Идеален за: UX дизайнери, продуктови мениджъри и маркетинг специалисти, които искат да създадат по-гладко и по-значимо потребителско преживяване .

💡 Професионален съвет: Този шаблон може да ви помогне да начертаете емоционалните състояния по време на пътуването на клиента. Разбирането на точките на неудовлетвореност може да ви помогне да проектирате решения, които водят до удовлетворение на клиентите.

6. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Получете безплатен шаблон Предложете на клиентите си безпроблемно навигационно преживяване, като го планирате с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Обърканите потребители не се превръщат в клиенти. Те просто напускат сайта. Шаблонът за потребителски поток на ClickUp ви помага да разрешите този проблем, като проектирате гладки, логични и напълно удовлетворяващи пътувания.

От първото взаимодействие до крайното действие, ще видите точно как потребителите се движат през вашето приложение или уебсайт. Всяка стъпка, всеки избор, всеки момент на прозрение се отразява визуално, така че вашият екип може да види какво работи и какво не.

Независимо дали създавате нова функция, проектирате процес на регистрация или оптимизирате процеса на плащане, този шаблон ще ви помогне да подредите идеите си и да не изгубите от поглед нуждите на потребителите.

Използвайте този шаблон, за да:

Използвайте ClickUp Table View, за да създадете визуална, персонализирана диаграма на потребителския поток с действия на потребителите, точки на вземане на решения и резултати.

Плъзгайте и пускайте елементи, за да създадете ясна, съвместна карта на потребителското пътуване с Whiteboards.

Опростете сложните процеси в ясни и интуитивни потоци.

Открийте препятствия и оптимизирайте навигационните пътища

Координирайте екипите по дизайн, продукти и разработка по отношение на потребителското преживяване.

Увеличете конверсиите, като проектирате безпроблемни потребителски пътувания.

🔑 Идеален за: UX дизайнери, продуктови мениджъри и разработчици, които искат да създадат безпроблемно и безпроблемно преживяване, което потребителите обичат.

7. Шаблон за диаграма на афинитета на ClickUp

Получете безплатен шаблон Групирайте информацията в логически клъстери, използвайки шаблона за диаграма на сходствата на ClickUp.

Лепящите се бележки са чудесни – докато не започнат да заемат цялото ви бюро, стените и здравия ви разум. Шаблонът за диаграма на афинитета на ClickUp ви дава цялата творческа свобода на сесия за мозъчна атака без хаоса с хартията.

Това е вашият незаменим инструмент за организиране на хаотични идеи, групиране на проучвания и откриване на скрити модели. Независимо дали синтезирате обратна връзка от потребители, планирате функции или координирате идеи на екипа, този визуален шаблон превръща разпръснатите мисли в структурирана гениалност.

Можете лесно да премествате, пускате и групирате идеи, което улеснява сътрудничеството, определянето на приоритети и преминаването от „Какво правим изобщо?“ към „Ето плана. “

Използвайте този шаблон за диаграма на афинитета, за да:

Събирайте и организирайте идеи, обратна връзка и резултати от проучвания.

Групирайте свързани концепции, за да разкриете теми и връзки.

Маркирайте членовете на екипа за въвеждане, изясняване или одобрение на използването на Whiteboards.

Превърнете идеите в практически задачи с ClickUp Tasks

Обобщете сесията с диаграмата на афинитета, записвайте бързи прозрения и очертайте планове за действие в ClickUp Docs, свързани с вашите бели дъски.

🔑 Идеален за: UX изследователи, продуктови екипи и дизайнери, които се нуждаят от организиране на сложни идеи в ясни и приложими прозрения.

📖 Прочетете също: Креативни техники за ефективно генериране на идеи

8. Шаблон за проучвания на потребители на ClickUp

Получете безплатен шаблон Сортирайте, организирайте и анализирайте обратната връзка от потребителите лесно с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Изследването на потребителите е мястото, където се случва магията. Но без план тази магия може бързо да се превърне в хаос. Шаблонът за проучвания на потребителите на ClickUp поддържа всичко организирано, така че проучването ви да работи за вас.

Те ви предоставят централизирана платформа за планиране, управление и проследяване на всяко проучване на потребителите, което провеждате. От определянето на целите на проучването до документирането на мненията на участниците, те помагат на екипа ви да остане съгласуван и фокусиран върху постигането на значими резултати.

Няма повече да се налага да търсите подробности или да изобретявате колелото за всяко проучване. Всичко, от което се нуждаете, се намира в едно подредено пространство за съвместна работа.

Този шаблон ви позволява да:

Планирайте и управлявайте интервюта с потребители, проучвания и тестове за използваемост

Проследявайте участниците, целите на проучването и методологиите

Поддържайте организирана документация на проучванията за бъдеща справка.

Използвайте ClickUp Brain , за да автоматизирате и ускорите много от тези задачи, като генерирате планове за изследвания, обобщавате прозрения и предлагате следващи стъпки въз основа на данните от сортирането на карти.

🔑 Идеален за: UX изследователи, продуктови екипи и дизайнери, които провеждат проучвания на потребителите и превръщат получените данни в практически подобрения.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

9. Шаблон за уеб дизайн Kanban Board на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за уеб дизайн на ClickUp, за да останете ефективни и организирани.

Проектите за уеб дизайн имат много подвижни части – макети, обратна връзка, ревизии, предаване на разработки и кратки срокове. Следенето на всичко това не бива да ви се струва прекалено трудно. Шаблонът за уеб дизайн Kanban Board на ClickUp ви предоставя лесен, визуален начин да управлявате всяка фаза от вашия дизайнерски работен процес без хаос.

С този шаблон можете да организирате задачите в прости колони като „Завърши“, „В процес“, „Преглед“ и „Готово“. Целият ви екип може да види какво се случва, кой върху какво работи и какво е готово за продължаване.

Независимо дали създавате начална страница или управлявате цялостно преработване на уебсайт, тази дъска ви помага да останете фокусирани, да приоритизирате задачите и да реализирате проектите по-бързо и без да се налага да гадаете.

Използвайте този шаблон, за да:

Разделете проектите за уеб дизайн на ясни, проследими етапи.

Създайте визуална Kanban табло, за да визуализирате напредъка на задачите и да коригирате приоритетите в реално време.

Сътрудничество с дизайнери, разработчици и клиенти

Използвайте ClickUp Dependencies, за да зададете зависимости между задачите (например „Дизайнът не може да започне, докато съдържанието не е готово“), за да поддържате гладкото протичане на работния процес.

Задайте задачи, които да се повтарят за редовни проверки на уебсайта, актуализации на съдържанието или прегледи на производителността, като използвате ClickUp Automations

🔑 Идеален за: уеб дизайнери, творчески ръководители и проектни мениджъри, които се стремят към безпроблемни работни процеси при дизайна на уебсайтове с яснота и бързина.

📖 Прочетете също: Как да подобрите цифровата организация с метода PARA

10. Шаблон за потребителски профил на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете по-добро разбиране за вашата целева аудитория с шаблона за потребителски профил на ClickUp.

Дизайнът за всички води до преживявания, които не се свързват с никого. Шаблонът за потребителски профил на ClickUp ви помага да се фокусирате върху реалните си потребители – техните нужди, цели, разочарования и това, което наистина е важно за тях.

Този шаблон е единственият източник на информация за вашия екип за създаване на подробни, подкрепени с проучвания потребителски профили. Вместо разпръснати бележки и предположения, ще имате структурирани профили, които ясно насочват вашите решения за дизайн, съдържание и продукти.

Можете да документирате демографски данни, мотивации, предизвикателства и истории на потребители, като поддържате целия екип съгласуван по отношение на това, за кого проектират. Това е просто, визуално и сътрудническо – така че всички, от дизайнерите до заинтересованите страни, остават фокусирани върху реалните нужди на потребителите.

С добре дефинирани персонажи вашите проекти остават реалистични, целенасочени и въздействащи.

Използвайте този шаблон, за да:

Записвайте конкретни данни (като възрастова група, използване на софтуер за дизайн или неудовлетвореност) за всеки профил, за да помогнете на екипите за UX да сегментират групите потребители и да адаптират функциите на цифровите продукти към техните нужди.

Филтрирайте и сравнявайте персони по демографски характеристики или поведение (например по пол, списък с персони) с помощта на персонализирани изгледи.

Централизирайте всички качествени прозрения в ClickUp Docs, което улеснява дизайнерите, изследователите и продуктовите мениджъри да се позовават на реалните мотивации и болезнени точки на потребителите.

Насочете UX дизайна, функциите на продукта и стратегията за съдържание

Актуализирайте персоните в съответствие с развитието на методите за проучване на потребителите.

🔑 Идеален за: UX дизайнери, продуктови екипи и маркетинг специалисти, които създават дизайн и стратегия, ориентирани към потребителя, въз основа на реални проучвания на аудиторията.

11. Шаблон за план на проект за дизайн на уебсайт на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете всеки елемент от дизайна на вашия уебсайт с шаблона за план на проекта за дизайн на уебсайт на ClickUp.

Стартирането на уебсайт не е само въпрос на страхотен дизайн. Това е цялостен проект с задачи, графици, съдържание, одобрения и много подвижни елементи. Шаблонът за план на уебсайт проект на ClickUp поддържа всичко организирано, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху създаването на страхотен сайт, а не върху гасенето на пожари.

Този шаблон предоставя структуриран план за управление на всеки етап от създаването на уебсайт, от първоначалното планиране до прегледите след стартирането. Ще имате ясна представа за задачите, крайните срокове, зависимостите и отговорностите на екипа, което ще улесни съгласуването и спазването на графика от всички.

Няма повече разпръснати таблици или безкрайни обсъждания. С този шаблон можете да управлявате проекта си за уебсайт като професионалист и да го завършите навреме, без паника в последния момент.

Използвайте този шаблон, за да:

Разделете уебсайт проектите на управляеми фази и задачи.

Използвайте персонализирани статуси като „Незапочнато“, „В процес“, „Забавено“, „Завършено“ и „Отменено“, за да проследявате в реално време състоянието на всяка задача.

Задайте ясни срокове, етапи и зависимости и разпределете отговорностите с ClickUp Tasks.

Обединете ключовите показатели на проекта, като завършени задачи, просрочени елементи и натоварване на екипа, във визуални джаджи с ClickUp Dashboards.

🔑 Идеален за: Проектни мениджъри, уеб екипи и агенции, които наблюдават изграждането, препроектирането или уеб проекти с много заинтересовани страни.

Сортирайте с ClickUp за подобрено UX

Доброто потребителско преживяване не е магия, а метод. Сортирането на карти ви помага да разгадаете мисленето на потребителите, така че съдържанието ви да изглежда организирано, лесно и интуитивно.

Но не е нужно да изобретявате колелото (или да разбърквате безкрайно лепящи се бележки), за да постигнете това. С тези готови за употреба шаблони за сортиране на карти ще организирате информацията по-бързо, ще сътрудничите по-умно и ще вземате уверено решения за дизайна, подкрепени с данни.

От картографиране на потребителските потоци до фина настройка на картите на сайта, шаблоните на ClickUp ви подкрепят, като поддържат вашите проучвания прецизни и вашите проекти на прав път.

Готови ли сте да оптимизирате проучванията си и да създадете удобни за потребителите дизайни? Регистрирайте се в ClickUp, за да получите достъп до безплатни шаблони за сортиране на карти и да проектирате по-умно, заедно.