10-те най-добри алтернативи на Awork за управление на проекти през 2025 г.

Вашият екип работеше безпроблемно с Awork – докато не стана така. Може би интерфейсът започва да ви се струва малко прекалено опростен за нарастващите нужди на вашия проект. Или интеграциите просто не бяха достатъчно задълбочени. Или може би проследяването на времето ви се струваше като странична задача, а не като част от основната игра.

Каквато и да е причината, сте осъзнали, че Awork може би не е крайната цел, за която сте го мислели.

Това е изчистена, лесна за използване платформа с много възможности, но нейните ограничения започват да се проявяват при растящи екипи или по-сложни проекти. Ако усещате напрежение, може би е време да проучите инструменти, които предлагат малко повече гъвкавост и подобрена продуктивност на екипа.

Събрахме 10 мощни алтернативи на Awork, които ще ви помогнат да управлявате задачите, да сътрудничите лесно и да се насладите отново на управлението на проекти. Да започнем!

Алтернативи на Awork на един поглед

Ето кратък преглед на алтернативите на Awork и примерите за тяхното използване:

Име на инструмента Пример за употреба Най-подходящо за Цени* ClickUp Всеобхватна платформа за управление на проекти, проследяване на задачи, документи, цели и лесно сътрудничество Екипи, които искат дълбока персонализация и гъвкавост в различните отдели Безплатни завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия monday. com Визуално управление на проекти с цветни табла, автоматизация, графики и табла за управление. Маркетинг, творчески, оперативни и мултифункционални екипи, които се нуждаят от актуализации в реално време Безплатно; Платени планове от 12 $/потребител/месец Asana Управление на задачите и работния процес с изгледи на времевата линия, цели и интеграции между инструментите Екипи, които управляват междуотделни проекти и искат визуална яснота Безплатно; Платени планове от 13,49 $/потребител/месец Notion Модулно работно пространство, комбиниращо документи, уики, бази данни и лесно управление на задачите Самостоятелни потребители или екипи, които искат да комбинират бележки, системи и проекти на едно място Безплатно; платени планове от 12 $/потребител/месец Работа в екип Управление на проекти, пригодено за обслужване на клиенти, с вградено проследяване на времето, бюджетиране и фактуриране. Агенции, консултанти и сервизни фирми, управляващи множество клиенти Платени планове от 13,99 $/потребител/месец GanttPRO Онлайн инструмент за диаграми на Гант с времеви линии, зависимости, управление на натоварването и планиране на ресурсите Проектни планирачи в индустрии като строителство, инженеринг и ИТ Платените планове започват от 9 $/потребител/месец. TeamGantt Инструмент за диаграми на Гант с функции за съвместна работа и визуално планиране Малки екипи, които се нуждаят от лесно визуално планиране на проекти Безплатно; Платени планове от 59 $/месец Hive Платформа за продуктивност с изгледи на проекти, записване на времето, съобщения в екипа и интеграции Динамични или хибридни екипи, които искат управление на задачите и комуникации в един център Безплатно; Платени планове от 7 $/потребител/месец Paymo Пълнофункционален инструмент за проекти с проследяване на времето, фактуриране, управление на задачи и сътрудничество в екип. Фрийлансъри и малки предприятия, които трябва да фактурират клиенти и да проследяват времето Безплатно; Платени планове от 5,9 $/потребител/месец Scoro Цялостен инструмент за управление на работата с проекти, CRM, фактуриране и отчитане в една система Фирми за професионални услуги, които се нуждаят от софтуер за бизнес операции „всичко в едно“ Платените планове започват от 23,90 $/потребител/месец.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Awork?

При избора на подходяща и мощна алтернатива на Awork е важно да намерите инструмент, който отговаря на процесите на управление на проекти, уникалния работен поток, целите и нуждите за растеж на вашия екип.

Ето какво трябва да търсите:

Удобен за ползване интерфейс: Изчистен, интуитивен дизайн, който изисква минимално обучение и осигурява по-бързо въвеждане за вашия екип.

Персонализиране: Софтуер за управление на проекти, който се адаптира към вашите нужди – включени са персонализирани полета, изгледи и работни процеси. Софтуер за управление на проекти, който се адаптира към вашите нужди – включени са персонализирани полета, изгледи и работни процеси.

Автоматизация: Инструмент, който автоматизира повтарящи се задачи, като актуализиране на статуса или разпределяне на работа, за да спести време и да намали ръчния труд.

Интеграции: Платформа, която се свързва безпроблемно с инструментите, които вашият екип вече използва, като Slack, Google Workspace и Zoom.

Сътрудничество: Инструмент, който опростява комуникацията и споделянето на файлове с вградени чат системи и лесно споделяне на файлове.

Мащабируемост: Решение, което расте заедно с вашата организация и преодолява изолираността, независимо дали сте екип от пет или петдесет души.

🧠 Интересен факт: 63% от проектните мениджъри казват, че изкуственият интелект прави работата им по-ефективна. От автоматизиране на актуализациите до ранното сигнализиране на рискове, изкуственият интелект тихо се превръща в надежден помощник в управлението на проекти, особено за екипи, които се занимават с много задачи и работят бързо.

10-те най-добри алтернативи на Awork

Добре, вземете си кафе (или друга напитка по ваш избор) и се потопете в най-добрите алтернативи на Awork, които ще превърнат хаоса в проектите в нещо от миналото и ще направят поздравите в екипа много по-чести.

1. ClickUp (Най-доброто решение за оптимизирано управление на проекти и сътрудничество в екипа)

Управлявайте цялата си проектна вселена по-бързо и по-умно с ClickUp.

Управлението на множество проекти не трябва да се усеща като игра на Temple Run, защото не е така.

ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, е единствената платформа, която ви позволява да планирате, чатите, проследявате напредъка, пишете и автоматизирате като професионалист, всичко това под един (много ефективен) цифров покрив. Така че няма нужда да тичате за живота си, защото лошият мениджър вече не ви преследва.

💜 ClickUp Tasks

Всичко започва с ClickUp Tasks, сърцето на платформата. Създавайте задачи, разделяйте ги на подзадачи, възлагайте ги на колеги, задавайте крайни срокове и добавяйте приоритети.

Разпределяйте, приоритизирайте и разбивайте сложни проекти на управляеми действия с ClickUp Tasks.

Персонализираните изгледи на ClickUp ви предлагат над 15 начина да видите работата си точно така, както ви харесва. От Kanban табла до диаграми на Гант, календари и времеви линии – всеки член на екипа може да избере свой собствен изглед, докато работи с един и същ източник на информация.

💜 ClickUp Chat

Сега нека поговорим за работата в екип, защото превключването между десет приложения, за да зададете един-единствен въпрос, не е решение.

С ClickUp Chat и ClickUp Clips можете да изпращате съобщения на колегите си или да се включите във видеоразговор директно в платформата. Може ли да бъде по-лесно? Да, може.

Обсъждайте, актуализирайте и сътрудничете, без да превключвате разделите, с ClickUp Chat.

💜 ClickUp Docs

След като изготвите плана, ще ви е необходимо място, където да съхранявате всичките си идеи – и тук ClickUp Docs е идеалното решение.

Създавайте всичко – от уикита до стратегически документи, и ги свързвайте директно със задачите. Освен това целият ви екип може да сътрудничи по документите в реално време.

Пишете, споделяйте и свързвайте уикита на проекти, SOP или бележки от срещи без усилие с ClickUp Docs.

И вие ли се борите с управлението на времето? Вече не е нужно. С ClickUp Project Time Tracking можете да регистрирате часове, да използвате таймери или да генерирате отчети за времето. То е напълно интегрирано, така че проследяването никога не се усеща като досадна задача.

Записвайте работата си точно за по-добро планиране и фактуриране на клиенти с ClickUp Project Time Tracking.

💜 ClickUp Brain

Сега всичко се свежда до това да свършите работата си. Но какво да кажем за творчеството? Не ви ли се случва понякога да ви осени внезапно вдъхновение, което пет минути по-късно вече сте забравили? Запознайте се с ClickUp Brain, вашия вграден AI асистент. Той е вашето второ мозък (но такъв, който не забравя).

Създавайте идеи мигновено и ги свързвайте с вашите задачи, документи или цели, за да не пропуснете нищо. То усъвършенства вашето писане, отговаря на вашите въпроси относно работното ви пространство и ви позволява да сменяте LLM.

Така че, независимо дали искате да се свържете с AI инструменти като ChatGPT, Gemini или Claude, можете да го направите в ClickUp, без да превключвате раздели.

Обобщавайте чатове, бележки от срещи и дори генерирайте съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, за секунди с AI-задвижвания ClickUp Brain.

И тук нещата стават забавни!

💜 ClickUp Automations

ClickUp Automations предлага над 50 действия и тригери, които ви помагат да настроите работни потоци, да възлагате задачи, да променяте статуси и да уведомявате колегите си – с други думи, да автоматизирате всички дейности, от които сте се уморили да извършвате ръчно. Това е незаменима функция в съвременното управление на софтуерни проекти.

Оставете повтарящите се задачи, като задаване или актуализиране на статуси, да се изпълняват автоматично с ClickUp Automations.

За да разберете всички тези променящи се елементи, таблата на ClickUp обединяват всичко. Те ви помагат да проследявате напредъка, натоварването на служителите и различни други показатели само с няколко кликвания, което значително улеснява управлението на екипа.

Следете напредъка, ключовите показатели за ефективност и натоварването на екипа – всичко това в един персонализиран изглед с таблата на ClickUp.

С по-задълбочената си персонализация и вградени документи, ClickUp улеснява адаптирането към сложни работни процеси повече от Awork. Той поддържа и по-напреднали автоматизации и интеграции, което дава на екипите повече гъвкавост от самото начало.

Крайното заключение? ClickUp за екипи за управление на проекти не само управлява вашите проекти, но и подобрява начина, по който работи целият ви екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители ще имат лека крива на обучение поради множеството богати функции.

Мобилното приложение може да не разполага с всички функции на приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

В рецензия на Capterra се чете:

Като цяло обаче, особено като потребител, съм много доволен от продукта и той работи най-добре от всички, които сме пробвали, особено и за другите отдели, които не са свързани с ИТ/разработката и които преди имаха затруднения с използването на други решения.

Като цяло обаче, особено като потребител, съм много доволен от продукта и той работи най-добре от всички, които сме пробвали, особено и за другите отдели, които не са свързани с ИТ/разработката и които преди имаха затруднения с използването на други решения.

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителна информация за задачите си. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! Connected Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

2. Monday.com (Най-доброто за визуално управление на проекти)

Ако вашият екип харесва яснотата, която осигуряват цветните кодове, и визуалния подход към планирането, Monday.com е точно за вас.

Създаден, за да организира хаоса и да оптимизира работните процеси, той предлага визуални инструменти като диаграми на Гант и персонализирани табла. Той е и идеална алтернатива за потребителите на Asana, които искат да запазят структурата и стила си.

Monday.com – най-добрите функции

Персонализирайте работните процеси с елементи за плъзгане и пускане, за да отговарят точно на вашите нужди.

Автоматизирайте ежедневната работа и получавайте незабавни анализи с помощта на AI-базирано вземане на решения.

Сътрудничество между отделите с вградена функция за споделяне на файлове и възлагане на задачи

Визуализирайте напредъка с диаграми на Гант, табла Канбан и персонализирани табла.

Ограничения на Monday.com

Безплатният план позволява само двама потребители на работно място.

Разширената персонализация за сложни работни процеси може да изглежда ограничена.

Цени на Monday.com

Безплатно завинаги

Основен: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

В един коментар в Reddit се чете:

Цената може да бъде висока, ако имате голям екип, но честно казано, си струва, ако го използвате правилно. Имат безплатен план, но мисля, че платените са по-полезни, ако искате да ползвате всички функции. Всичко зависи от вашите нужди и бюджет.

Цената може да бъде висока, ако имате голям екип, но честно казано, си струва, ако го използвате правилно. Имат безплатен план, но мисля, че платените са по-полезни, ако искате да ползвате всички функции. Всичко зависи от вашите нужди и бюджет.

3. Asana (най-подходяща за интуитивно и мащабируемо управление на задачите)

чрез Asana

Ако искате изчистен интерфейс без излишни елементи и мащабируема структура, Asana е подходящ вариант. Множеството изгледи на задачите и мощните автоматизации помагат на динамичните екипи да останат съгласувани. Независимо дали провеждате маркетингови спринтове или пускате продукти на пазара, Asana преодолява изолираността и поддържа всичко организирано, без да ви претоварва.

Той е създаден за междуфункционално сътрудничество и се мащабира без усилие – от самостоятелни начинаещи до пълноценни корпоративни екипи, с функции, които се развиват успоредно с вашия растеж.

Най-добрите функции на Asana

Преглеждайте задачите с изгледи „Списък“, „Времева линия“, „Календар“, „Гант“ или „Канбан“.

Разделете големите проекти на по-малки задачи с подзадачи и ясно разпределение на отговорностите.

Автоматизирайте повтарящите се актуализации и напомняния, за да поддържате работата без микроуправление.

Останете фокусирани върху целите си с табла в реално време и проследяване на напредъка.

Ограничения на Asana

Стръмна крива на обучение за начинаещи

Задачите могат да имат само един изпълнител.

Цени на Asana

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво : 10,99 $/месец на потребител

Разширена : 24,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 11 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Един рецензент на Capterra казва:

Asana е отличен избор за екипи, които се нуждаят от структура и прозрачност в работните си процеси. Тя е достатъчно гъвкава за различни видове проекти и ни помогна да останем организирани, особено с разрастването ни, но бъдете готови да инвестирате малко време (и вероятно пари), за да извлечете максималното от нея.

Asana е отличен избор за екипи, които се нуждаят от структура и прозрачност в работните си процеси. Тя е достатъчно гъвкава за различни видове проекти и ни помогна да поддържаме организация, особено с разрастването ни, но бъдете готови да инвестирате малко време (и вероятно пари), за да извлечете максимална полза от нея.

👀 Знаете ли? Разширяването на обхвата може да погуби работата ви и да ви струва пари. Проектът за дигитализиране на досиетата на ФБР стана толкова претрупан с добавени функции, променящи се цели и неясна лидерска роля, че изразходва 170 милиона долара и беше прекратен, преди да бъде стартиран. Чистото рестартиране с много по-ограничен обхват спаси проекта години по-късно.

4. Notion (Най-доброто за управление на знания и работни процеси, базирани на изкуствен интелект)

чрез Notion

Вашият софтуер за управление на проекти трябва да ви дава усещането, че е продължение на мозъка ви, и Notion се стреми да постигне точно това. Той обединява управлението на задачи, документи, уикита, календари и вграден изкуствен интелект в една естетична платформа. Notion предлага гъвкаво работно пространство, което се адаптира към различни нужди, което го отличава от ориентираното към екипа проследяване на задачи на Awork.

С персонализирани шаблони, примери за управление на проекти и инструменти за организация, това е добър избор за тези, които предпочитат по-практичен подход към работата.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте Notion AI за мозъчна атака, обобщаване, писане, превод и търсене на отговори в цялото ви работно пространство.

Създайте специални пространства, в които екипите да могат да си сътрудничат и да поддържат организация.

Персонализирайте работните процеси с над 100 блока съдържание, включително уикита и спринт табла.

Достъп до над 30 000 шаблона, като например шаблони за проследяване на проекти и CRM шаблони.

Ограничения на Notion

Не поддържа сложни работни процеси

Създаването на шаблони в Notion може да отнеме много време.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един рецензент на G2 казва:

Една от функциите, които най-много харесвам в Notion, е безпроблемното сътрудничество, лесното редактиране и възможността да публикувате и споделяте с всеки.

Една от функциите, които най-много харесвам в Notion, е безпроблемното сътрудничество, лесното редактиране и възможността да публикувате и споделяте с всеки.

5. Teamwork (Най-доброто решение за прозрачно управление на проекти, фокусирани върху клиента)

чрез Teamwork

Ако вашият екип ежедневно се занимава с крайни срокове, бюджети и очаквания на клиенти, Teamwork е популярна алтернатива на Awork.

Създаден за агенции и екипи за обслужване, той комбинира планиране на проекти, управление на документи, проследяване на времето, фактуриране и сътрудничество с клиенти. Идеален за почасово фактуриране, той помага за оптимизиране на работата, като същевременно поддържа удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Teamwork

Планирайте ресурсите, управлявайте натоварването и прогнозирайте капацитета, за да избегнете затруднения.

Записвайте времето, проследявайте разходите и изпращайте фактури директно от таблото на проекта.

Задайте етапи за ясни контролни точки за клиента и по-добра отчетност.

Изберете от изгледи Kanban, Gantt, списък или таблица за пълна гъвкавост.

Ограничения на екипната работа

Ограничен безплатен план

Интерфейсът може да се променя понякога

Цени за екипна работа

Безплатно

Доставка: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Бизнес

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: 69,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Teamwork?

В един коментар в Reddit се чете:

Аз използвам Teamwork и мисля, че е чудесно място за сътрудничество с клиенти. Възможността да показваш графици, да възлагаш задачи на клиенти, да изпращаш файлове и съобщения на едно място е изключително полезна. Те имат и функция, наречена „доказателства“, за споделяне на документи, които се нуждаят от обратна връзка от клиента...

Аз използвам Teamwork и мисля, че е чудесно място за сътрудничество с клиенти. Възможността да показваш графици, да възлагаш задачи на клиенти, да изпращаш файлове и съобщения – всичко на едно място – е изключително полезна. Имат и функция, наречена „доказателства“, за споделяне на документи, които се нуждаят от обратна връзка от клиента...

👀 Знаете ли, че... Преди управлението на проекти да бъде формализирано, авиационната индустрия използваше контролни списъци, за да предотврати катастрофални грешки. След катастрофата на Boeing B-17 през 1935 г., причинена от пропусната стъпка преди излитане, контролните списъци станаха норма. Тази практика, отчасти, вдъхнови съвременните списъци със задачи, които сега използваме в софтуерни инструменти, лепящи се бележки и мозъчни изливания.

6. GanttPRO (Най-доброто решение за визуално планиране на времевата линия с комплексни зависимости)

чрез GanttPRO

Ако харесвате времеви графики, цветни ленти и наблюдавате как проектите ви протичат гладко, GanttPRO може да е точно за вас.

Той е създаден за екипи, които управляват многофазови проекти с участието на няколко екипа (например строителство, разработване на продукти или планиране на събития), и осигурява яснота благодарение на Gantt диаграмите с функция „плъзгане и пускане“.

Най-добрите функции на GanttPRO

Интерактивни диаграми на Гант за планиране, възлагане и свързване на задачи с ясно визуално представяне.

Множество изгледи – таблица, табло и портфолио – за да отговорят на различни предпочитания за планиране.

Инструменти за управление на натоварването, които балансират ресурсите и ефективно повишават производителността

Проследяване на времето за точни данни и по-добро прогнозиране на проектите

Ограничения на GanttPRO

Няма постоянна безплатна версия.

По-големите екипи може да имат затруднения с мащабирането.

Цени на GanttPRO

Основна цена: 9 $/месец на потребител

Разширено: 15 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2: 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за GanttPRO?

Рецензия в G2 казва

Интерфейсът е изключително лесен за използване, дори и за хора, които не са експерти в управлението на проекти. Обичам функцията „плъзгане и пускане” за настройване на графиците и задаване на зависимости между задачите – тя е бърза и интуитивна.

Интерфейсът е изключително лесен за използване, дори и за хора, които не са експерти в управлението на проекти. Обичам функцията „плъзгане и пускане” за настройване на графиците и задаване на зависимости между задачите – тя е бърза и интуитивна.

7. TeamGantt (Най-доброто решение за просто и спестяващо време управление на проекти)

чрез TeamGantt

Ако за вас е важно спазването на сроковете и предпочитате да плъзгате ленти, вместо да въвеждате крайни срокове, TeamGantt е подходящ за вас.

Този лек и лесен за употреба инструмент за управление на проекти поддържа всичко кристално ясно, като в основата му са диаграмите на Гант с функция „плъзгане и пускане”. Създаден за малки фирми или екипи, които живеят и дишат според графика, той прави работата с няколко проекта (почти) забавна.

Най-добрите функции на TeamGantt

Коригирайте дати, преподреждайте задачи и управлявайте зависимости с помощта на диаграми на Гант с функция „плъзгане и пускане”.

Превключвайте между изгледи на календар, списък, Kanban и портфолио, за да съответстват на работния процес на вашия екип.

Следете натовареността на екипа в реално време, за да разпределяте задачите равномерно.

Сравнете планираните и действителните срокове с базови отчети, за да откриете и отстраните закъсненията.

Ограничения на TeamGantt

Ограничени възможности за персонализиране

Мобилното приложение не е толкова ефективно, колкото уеб приложението.

Цени на TeamGantt

Безплатно: 1 проект с 60 задачи

Про: 59 $/месец на мениджър

Неограничено всичко: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TeamGantt

G2: 4,8/5 (890+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за TeamGantt?

В рецензия на Capterra се казва:

Това е добър софтуер, който силно препоръчвам на всички професионалисти и бизнес лидери за управление на проекти. Календарът е малко малък на мобилния телефон, но на компютъра е перфектен.

Това е добър софтуер, който силно препоръчвам на всички професионалисти и бизнес лидери за управление на проекти. Календарът е малко малък на мобилния телефон, но на компютъра е перфектен.

8. Hive (Най-доброто за сътрудничество, базирано на изкуствен интелект, и автоматизация на работния процес)

чрез Hive

Hive се стреми да поддържа нещата прости и унифицирани. Вместо да преминавате от едно приложение в друго, то поддържа растящи екипи, които се нуждаят от всичко на едно място – преглед на проекти, AI помощ, проследяване на времето и дори Zoom обаждания.

Независимо дали работите съвместно по проекти или се занимавате с крайни срокове, тя е проектирана така, че да направи съвместната работа по-плавна и много по-малко стресираща.

Най-добрите функции на Hive

Визуализирайте задачите с Kanban, Gantt, календарни изгледи и др.

Оптимизирайте работните процеси, редактирайте документи и анализирайте данни с AI асистента на Hive.

Проследявайте времето в карти за действие и генерирайте отчети, както и интеграция с QuickBooks за фактуриране.

Автоматизирайте задачите с персонализирани или предварително създадени работни процеси на различни платформи.

Ограничения на Hive

Важни функции като автоматизация на работния процес са платени добавки.

Стръмна крива на обучение за потребители, които за първи път използват инструменти за управление на проекти

Цени на Hive

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 7 $/месец на потребител

Екипи: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hive

G2: 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hive?

Един рецензент на Capterra пише:

Нашият маркетинг екип използва Hive, за да организира специална инициатива, продължила няколко седмици. Като компания с служители, разпръснати из цялата страна, се нуждаехме от начин, по който всички да се чувстват така, сякаш работят рамо до рамо в една и съща стая по всяко време.

Нашият маркетинг екип използва Hive, за да организира специална инициатива, продължила няколко седмици. Като компания с служители, разпръснати из цялата страна, се нуждаехме от начин, по който всички да се чувстват така, сякаш работят рамо до рамо в една и съща стая по всяко време.

9. Paymo (Най-доброто за проследяване на времето и финансово управление)

чрез Paymo

Уникалното предимство на Paymo е в безпроблемната интеграция на проследяване на времето, управление на задачите и фактуриране, всичко в една платформа. Като софтуер за управление на задачите, той се отличава от Awork, като е специално предназначен за фрийлансъри, малки екипи и агенции, които се нуждаят от проследяване на отработените часове и генериране на фактури.

Paymo прави управлението на проекти и фактурирането ефективно, особено за фирми, които използват почасови тарифи.

Най-добрите функции на Paymo

Проследявайте времето с таймери, Pomodoro или масови записи за по-добро фактуриране.

Управлявайте задачите с Kanban табла, диаграми на Гант и напомняния.

Задавайте бюджети, проследявайте разходите и генерирайте фактури за PayPal или Stripe.

Балансирайте натоварването с диаграми за натоварване на ресурсите и календари за наличност.

Ограничения на Paymo

Ограничени възможности за разширена персонализация

Липсват разширени функции за по-големи екипи

Цени на Paymo

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 5,9 $/месец на потребител (след 3 месеца 9,9 $)

Малък офис: 10,9 $/месец на потребител (след 3 месеца: 15,9 $)

Бизнес: 16,9 $/месец на потребител (след 3 месеца: 23,9 $)

Оценки и рецензии за Paymo

G2: 4,6/5 (590+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 690 отзива)

Какво казват реалните потребители за Paymo?

Рецензия на Capterra чете:

Като цяло съм много доволен. Бих искал Paymo да предлага повече възможности за персонализиране и по-стабилни шаблони, или умен AI асистент, който анализира моето използване и дава предложения, за да ми спести повече време.

Като цяло съм много доволен. Бих искал Paymo да предлага повече възможности за персонализиране и по-стабилни шаблони, или умен AI асистент, който анализира моето използване и дава предложения, за да ми спести повече време.

10. Scoro (Най-доброто решение за по-интелигентно управление на проекти с финансов контрол)

чрез Scoro

Scoro е като проектен мениджър, който обича електронните таблици, но има талант за финанси и управление на клиенти. Той е идеален за консултантски фирми и агенции, които се нуждаят от нещо повече от проследяване на задачи.

За разлика от Awork, Scoro обединява планирането на проекти, бюджетирането, фактурирането и CRM, като ви дава по-ясна представа за вашия бизнес. Кой не би искал инструмент, който подрежда всичко в ред?

Най-добрите функции на Scoro

Управлявайте всеки етап от проекта, от офертата до фактурата, с интегрирани инструменти за жизнения цикъл.

Балансирайте натоварването на екипа си с планиране и резервиране на ресурси в реално време.

Проследявайте рентабилността с финансови табла и подробни показатели за проектите.

Персонализирайте таблата, за да подчертаете ключови показатели за ефективност като отчетени часове, бюджети и просрочени задачи.

Ограничения на Scoro

Няма постоянен безплатен план.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други инструменти

Цени на Scoro

Основна цена: 23,90 $/месец на потребител

Растеж: 38,90 $/месец на потребител

Производителност: 59,90 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Scoro?

В рецензия на Capterra се казва:

Подходящ за начинаещи, но с разрастването на агенцията това не е подходящият инструмент за ежедневно управление

Подходящ за начинаещи, но с разрастването на агенцията това не е подходящият инструмент за ежедневно управление

💡 Професионален съвет: Преди да се ангажирате, включете екипа си в пробния период и изберете инструмент, който прави екипа ви най-ефективен.

Направете правилния избор с ClickUp

Смяната на инструментите за управление на проекти не е предателство, а еволюция. С разрастването на екипа ви и промяната на нуждите ви, намирането на инструмент, който да отговаря на тези нужди, е от ключово значение.

Въпреки че всички алтернативи на Awork, които разгледахме, предлагат нещо ценно, ClickUp е най-добрият избор. Той предлага управление на проекти, но го прави гъвкаво, сътрудническо и автоматизирано.

Независимо дали се занимавате с графици, екипи или задачи, ClickUp предлага всичко в едно, което превръща хаоса в проектите в добре репетиран танц. Затова не се колебайте! Излезте от старото и влезте в нещо по-добро.

