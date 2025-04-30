15 вида допълнителни материали за продажби, които стимулират конверсиите (+ примери)

Дългите цикли на продажби могат тихо да унищожат дори най-обещаващите сделки. Имате множество заинтересовани страни, от финансовия отдел до ИТ отдела и висшето ръководство, които преценяват всяко решение. Всеки нов въпрос забавя процеса.

Още по-лошото е, че след успешна демонстрация или среща, инерцията често изчезва, защото вътрешните шампиони не разполагат с необходимите инструменти, за да продадат вашето решение вътрешно.

Тук продажбените материали ви помагат да контролирате разказа и да ускорите процеса на покупка.

На първо място, това дава на вашите търговски представители причина да продължат да следят и поддържат разговора, дори и при дълги паузи.

Когато процесът на покупка става все по-сложен, добрите продажбени материали ви помагат да останете в съзнанието на клиентите и да напредвате в сключването на сделки.

Нека разгледаме 15 вида примери за допълнителни материали за продажби, как да ги създавате и управлявате, както и влиянието, което оказват върху вашите продажби.

Какво представляват допълнителните материали за продажби?

Допълнителните материали за продажби са всякакви допълнителни съдържания, които предоставят на потенциалните клиенти информацията, от която се нуждаят, за да вземат решение. Те могат да се използват от отделни търговски представители и екипи за продажби или като маркетингови материали.

Вашите търговски представители могат да ги използват за целите на подпомагане на продажбите.

Например, представете си търговски представител, който иска да докаже ценовите предимства на продукта, който продава, и изважда убедителен казус, за да докаже възвръщаемостта на инвестицията; или battlecard, за да се противопостави на конкурентите, или едностраничен документ, който обобщава аргументите за вземащите решения.

Всички тези видове допълнителни материали за продажби са създадени с фокус върху клиентоориентираността, като гарантират, че материалите отговарят на конкретните нужди и болезнени точки на купувача.

С готови за употреба и персонализирани допълнителни материали за продажби вашите търговски екипи могат да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения, вместо да губят време в създаването на свои презентации, имейли или документи.

Те отделят по-малко време за създаване на материали или проектиране на презентации за продажби. И повече време за самите продажби, което ускорява цикъла на сделките и подобрява процента на успеваемост.

Нека видим как подходящите материали за продажби и маркетинг могат да подпомогнат всеки етап от пътуването на купувача.

Етап Какво означава това за вашите потенциални клиенти Идеи за допълнителни материали Познаваемост Те имат проблем. Вашите продажбени материали повишават осведомеността и им показват защо се нуждаят от тях. Блог публикации, електронни книги и бели книги, инфографики, видеоклипове, съдържание в социалните медии Обмисляне Те проучват различни решения. Допълнителните материали за продажби демонстрират вашата стойност. Казуси, ръководства за сравнение на продукти, уебинари, често задавани въпроси Решение Те са готови да вземат решение. Вашите продажбени материали изграждат доверие. Демонстрации на продукти, безплатни пробни версии или мостри, препоръки, ценови листи Задържане След продажбата засилете стойността на продукта, за да стимулирате лоялността, допълнителните продажби и подновяването на договорите. Материали за въвеждане, ръководства и наръчници за потребители, бюлетини, ексклузивно съдържание

Какво прави продажбените материали добри?

Вашият потенциален клиент оценява множество опции, така че вашият търговски представител трябва да предостави добавена стойност, за да предизвика интерес и да поддържа смислени разговори.

Ето основните елементи за най-ефективните допълнителни материали за продажби:

Релевантност за купувача: Маркетинговите материали отговарят ли директно на нуждите, индустрията и проблемите на потенциалните клиенти? Персонализацията е ключът тук.

Яснота на посланието: Както всички маркетингови материали, допълнителните материали трябва да се фокусират върху едно централно послание и да изградят историята около него.

Визуално въздействие: Когато създавате съдържание за продажби, уверете се, че то е визуално организирано, подчертава ключовата информация и е лесно за преглед.

Ясно призив за действие: Какво искате да направи читателят след това? Да резервира демонстрация, да се регистрира за безплатен пробен период или да поиска ценова оферта? Висококачествените продажбени материали съдържат ясни следващи стъпки.

Съгласуване с пътя на купувача: Съобразете дълбочината и тона на допълнителните материали с етапа, в който се намира купувачът. Материалите за осведомяване в ранния етап изглеждат по-различно от инструментите за подпомагане на вземането на решения в късния етап.

Подходящ за мобилни устройства: Форматът лек ли е, подходящ ли е за мобилни устройства и лесен ли е за препращане вътрешно, без да се повреди или изгуби?

⚡️Архив с шаблони: Шаблони за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

15 вида примери за допълнителни материали за продажби, които да вдъхновят вашия екип

Сега нека разгледаме 15 примера за допълнителни материали за продажби, които вашите търговски представители могат да използват като вдъхновение през целия цикъл на продажбите:

1. Едностранични описания на продукти

Вие сте търговски представител, който се подготвя за разговор с оперативния мениджър на средно голяма технологична компания. Знаете, че те оценяват и три други доставчика.

Преди обаждането изпращате на потенциалния клиент едностраничен документ за продукта. В него се обяснява какво прави вашият продукт, основните проблеми, които решава, няколко отличителни характеристики и кратка история за успеха на клиент.

По време на разговора отваряте едностраничния документ на екрана и ги превеждате през него.

След разговора оперативният мениджър споделя едностраничния документ с вътрешния си комитет по покупките. Вашето решение остава на преден план в етапа на осведомяване, дори когато те оценяват други опции.

Междувременно, като мениджър по подпомагане на продажбите, вече сте снабдили вашите търговски представители с този едностраничен шаблон, за да могат всички да представят продуктите последователно и бързо!

🏆 Резултат: Улеснявате купувача да промотира вашето решение вътрешно.

⚡ Вдъхновение: В този пример за допълнителни материали за продажби от Threekit заглавието предава ценностното предложение. Има визуална йерархия, която насочва вниманието, и изброява трите ключови възможности. Тъй като става въпрос за интеграция с Salesforce, се показват точните плъгини и предимствата.

2. Презентации и презентационни материали

Вие сте професионалист в продажбите и се подготвяте за втора среща с комисия за покупки, състояща се от представители на оперативния отдел, финансовия отдел и ИТ отдела. Те знаят основните неща. Но сега искат да се задълбочат: питат за примери за употреба, възвръщаемост на инвестициите, сигурност и график за внедряване.

Влизате или се присъединявате виртуално с персонализирана презентация за продажби. Показвате проблема на клиента, представяте вашето решение, подчертавате характеристиките и предимствата и очертавате очакваната възвръщаемост на инвестицията.

В рамките на този продажбен ресурс използвате визуални елементи, казуси на клиенти и данни, за да поддържате интереса.

🏆 Резултат: На етапа на обмисляне печелите доверието на ръководството, а не само на първоначалния поддръжник.

⚡Вдъхновение: Ето презентацията на Snapchat за 2014 г., състояща се от 14 слайда. Тя обучава марките как да привлекат потенциални клиенти с бързо растящата си база от потребители, предимно на възраст 13–24 години. Това е стар пример, но е добър пример за това как Snapchat е приложил продажбена стратегия, която демонстрира как марките могат да използват функции като Snaps, Stories и Chat за промоционални кодове, съдържание от кулисите и ексклузивни съобщения. Не забравяйте, че Snapchat беше само на 3 години по това време!

⚡️Архив с шаблони: Безплатни шаблони за планове за продажби в Word, Excel и ClickUp

3. Казуси

„Дали това ще проработи за компания като нашата?“ Въпрос, с който повечето търговски представители са запознати. Към края на продажбения процес този тип допълнителни материали за продажби е най-подходящ за преодоляване на съмненията и сключване на сделката.

С помощта на казуси от продажбения процес показвате на потенциалните клиенти как сте помогнали на друг клиент, изправен пред подобни предизвикателства, да постигне отлични резултати. Можете да ги използвате като инструмент за продажби, за да покажете социално доказателство и да намалите възприемания риск.

🏆 Резултат: Преминавате от „обясняване защо“ към „показване, че вече работи“.

⚡Вдъхновение: В този казус на ClickUp X Finastra първото, което виждате, е как маркетинговият екип на Finastra използва ClickUp, за да мащабира GTM дейностите. След това виждате въздействието под формата на данни. Има и видео, което разяснява функциите на ClickUp, които екипът е внедрил.

4. Калкулатори за възвръщаемост на инвестициите или стойност

Калкулаторът за възвръщаемост на инвестициите включва интерактивни елементи в продажбените материали, които показват на потенциалните клиенти колко време, пари или ресурси могат да спестят или спечелят, като използват вашия продукт. Какво по-добро от това да превърнете потенциалните ползи в конкретни цифри, за да убедите тези, които все още се колебаят?

🏆 Резултат: Предоставя персонализирани доказателства въз основа на конкретната ситуация на купувача.

⚡Вдъхновение: Калкулаторът на ROI на Drift ви показва колко годишни приходи губите без конверсационен маркетинг. Този тип допълнителни материали за продажби ви задава въпроси за месечните посещения на сайта, процента на сключени сделки и др.

5. Бели книги и изследователски доклади

Вие сте бизнес лидер или старши мениджър по продажбите, насочен към корпоративни компании, които се нуждаят от стратегическо решение. В началото на процеса на продажба споделяте бележка или изследователски доклад, публикуван от вашата компания, който разглежда тенденциите в бранша, предизвикателствата и вашия уникален подход за тяхното решаване.

Не правите директни предложения. Когато информирате потенциалните клиенти с подходящи продажбени материали, разговорът се превръща от транзакционен в стратегическа дискусия на равни начала, което помага за изграждането на доверие в ранния етап.

🏆 Резултат: Обучава и влияе на потенциалните клиенти в ранна фаза.

⚡Вдъхновение: Ето докладът на ClickUp за модела на зрялост на IDC, в който пазарната разузнавателна фирма IDC проучи над 600 предприятия, за да създаде модел за това как бизнеса може да подобри операциите си.

🔍 Знаете ли, че... Белите книги са въведени за първи път от правителството на Обединеното кралство през 1922 г. като официални документи, които обясняват сложни политики по ясен начин на законодателите и обществеността. Наречени са „бели книги“ заради бялата си корица и поставят стандарта за представяне на подробна информация по ясен и обективен начин.

6. Препоръки и отзиви

Когато се използват разумно, препоръките от доволни клиенти се превръщат във вашите най-силни аргументи на всеки етап от пътуването на купувача.

Можете да ги вмъкнете стратегически в различни моменти:

Ранен етап : Изградете първоначално доверие чрез имейли, изходящи съобщения и целевата аудитория.

Средна фаза : Подчертайте отличителните характеристики по време на демонстрации и презентации.

Късен етап: Накарайте колебаещите се купувачи да преминат границата с предложения и презентации за възвръщаемостта на инвестициите.

Освен това, за да създадете най-ефективните допълнителни материали за продажби, оформете ги като истории „преди и след“. „Преди [продукт], ние [се борехме с X]. След [продукт], ние постигнахме [резултат Y].“

Защо този формат? Защото прави пътуването на клиента по-разбираемо. Показвате трансформацията заедно с крайния резултат.

🏆 Резултат: Намалява напрежението. Потенциалните клиенти не се налага да проверяват всичко, което казвате; те виждат реални доказателства.

⚡Вдъхновение: В препоръката за ClickUp по-долу👇🏼 можете да видите прехода от фрагментиран работен процес към среда за сътрудничество. Това, което я отличава, е, че е разбираема и убедителна на всеки етап от пътуването на купувача.

Преди ClickUp, проследяването на нашите проекти беше разпръснато по различни платформи, което водеше до недоразумения и загуба на време. Имахме затруднения да поддържаме съгласуваност между всички и често задачите се пропускаха. След внедряването на ClickUp, ние централизирахме нашите процеси, спестявайки безценно време и значително намалявайки недоразуменията. Сега нашият екип работи безпроблемно, видимостта на проектите се подобри и ние постоянно изпреварваме графика.

Преди ClickUp, проследяването на нашите проекти беше разпръснато по различни платформи, което водеше до недоразумения и загуба на време. Имахме затруднения да поддържаме съгласуваност между всички и често задачите се пропускаха. След внедряването на ClickUp, ние централизирахме нашите процеси, спестявайки ценно време и значително намалявайки недоразуменията. Сега нашият екип работи безпроблемно, видимостта на проектите се подобри и ние постоянно изпреварваме графика.

7. Шаблони и последователности за имейли

Мислете за шаблоните и последователностите на имейли като за автопилотна версия на вашите продажбени материали, които можете да използвате, за да привлечете потенциални клиенти.

Вашите мениджъри по продажбите могат да стандартизират последващите действия в целия екип. Например, всеки представител следва една и съща рамка за висококачествени съобщения с висока конверсия.

И вашите нови търговски представители не трябва да гадаят какво да пишат. Те просто се включват в последователността и веднага започват да изпращат доказани текстове. Това ускорява въвеждането им в работата и им дава по-добър шанс за ранни успехи.

🏆 Резултат: Те увеличават точките на контакт, без да увеличават натоварването.

⚡Вдъхновение: Когато потребител създаде безплатно работно пространство в ClickUp, съветник от ClickUp се свързва с него. Те насърчават потребителите да резервират разговор с екипа по продажбите, за да научат повече за ценовите планове или функциите. Следващият имейл е с молба за потвърждение, след това кратко напомняне да се резервира разговорът и накрая някои полезни ресурси. Вижте примера по-долу!👇🏼

8. Сравнителни таблици

Сравнителните таблици помагат на потенциалните клиенти бързо да разберат как вашият продукт или услуга се сравнява с другите опции. Те представят ключовите разлики, характеристики, предимства и ценности една до друга, което улеснява купувачите да разберат защо вашето решение се отличава.

Тези сравнителни таблици са особено полезни по време на етапите на обмисляне и вземане на решение, когато потенциалните клиенти активно преценяват своите възможности и се нуждаят от ясни и убедителни причини, за да изберат вас.

🏆 Резултат: Формира списъка с критерии за оценка на потенциалните клиенти.

⚡Вдъхновение: Сравнителната таблица на ClickUp с Asana по-долу е много добра. Оформлението е изключително изчистено, приятно за окото и забавно за преглеждане.

Той подчертава характеристиките, които биха били важни за целевата аудитория, като цели, автоматизации и персонализирани статуси.

💡Съвет от професионалист: Винаги изготвяйте сравнителната си таблица от гледна точка на клиента. Освен функциите, трябва да се съсредоточите и върху въпросите, които те вече задават, като лекота на употреба, обща цена във времето, поддръжка на клиенти или гъвкавост.

9. Ценови указания

Ценовите указания помагат на потенциалните клиенти да разберат точно за какво плащат. Добрите ценови указания разбиват ясно всяка опция, показвайки какви функции, нива на обслужване или предимства са включени в различните ценови категории.

Когато създавате това, включете аспекти, които вашата аудитория може да се нуждае от повече разяснения. Това може да бъде брой потребители в даден план, ниво на поддръжка, опции за персонализиране, помощ при въвеждане или пътища за ъпгрейд.

🏆 Резултат: Това внася прозрачност в разговора по време на продажбения процес, тъй като купувачите знаят точно за какво плащат.

⚡Вдъхновение: Този ценови справочник на Shopify е изключително прост и точен, като използва ясен табличен формат, което улеснява сравняването на различните планове с един поглед. Дизайнът е изчистен и удобен за ползване, което помага на потенциалните клиенти бързо да определят кой план им подхожда най-добре, без никакви затруднения.

⚡️ Архив с шаблони: Шаблони за профили на клиенти за обновяване на продажбите и маркетинга

🔥 Бонус: Искате да усъвършенствате ценообразуването на вашите продукти? Разгледайте този безплатен шаблон за ценообразуване на продукти, за да започнете!

10. Обяснителни видеоклипове или презентации на продукти

Обяснителните видеоклипове са кратки видеоклипове, обикновено с продължителност от 60 до 90 секунди, които визуално показват как вашият продукт решава конкретен проблем или се вписва в работния процес на потенциалния клиент. Те се фокусират върху реални случаи на употреба, ключови резултати и „защо е важно“ зад вашето решение, често използвайки анимации, реални екрани на продукти или сценарии на клиенти.

🏆 Резултат: Опростява „момента на прозрението” за вашето решение в бързо и лесно за възприемане преживяване.

⚡ Вдъхновение: Обяснителното видео за AI чатбота на Certainly.io постига баланс между простота и ангажираност. То показва как AI чатботът им оптимизира работата на екипите по продажбите, използвайки забавни анимации и ясен, разбираем сценарий. Видеото се фокусира върху проблемите на клиентите и бързо показва как Certainly.io може да ги реши.

🔍 Знаете ли, че... 98% от хората са гледали обяснително видео, за да научат повече за даден продукт или услуга – най-високият процент досега. Освен това 88% от маркетолозите, работещи с видео, казват, че видеото им е помогнало да генерират потенциални клиенти.

11. Интерактивни демонстрации

Интерактивните демонстрации са практически изживявания с продукта в процеса на продажбите, които позволяват на целевите клиенти да се ангажират активно с даден продукт или софтуер, без да е необходимо първо да го инсталират или напълно да го настроят. Вместо да гледа видео или да чете ръководство, потребителят може да кликне, да изпробва функциите и да симулира реални работни процеси в контролирана, насочена среда.

Не всички демонстрации са еднакви. Общите формати включват: Вградени демонстрации на уебсайта: Малки, кликаеми инструкции директно в целевата страница

Самостоятелни демо портали: Пълни микросайтове за „опитайте продукта“, често използвани за скъпи SaaS продукти.

Обиколки на продукти в приложението: след като някой се регистрира, приложението го води през основните функции.

Демонстрации, предизвикани от продажби: Персонализирани демонстрации, създадени специално за разговори за продажби в предприятията.

🏆 Резултат: Преминавате от „разказване на потенциалните клиенти какво прави продуктът“ към „даване на възможност да изпитат стойността му от първа ръка“.

⚡ Вдъхновение: ClickUp прескача традиционната пречка „запишете се за демонстрация“. Още на началната страница потенциалните клиенти могат да се впуснат в разглеждане на платформата в реално време (без регистрация, без кредитна карта, без чакане). Потребителите могат да взаимодействат с реални работни процеси, да разгледат отблизо функции като списъци със задачи и графици и да се убедят в ползата от платформата само за няколко минути.

12. Документи с често задавани въпроси

Документът с често задавани въпроси (FAQ) е списък с често задавани въпроси и отговори по конкретна тема, продукт, услуга или процес. Неговата цел е да отговори предварително на съмненията на потребителите и да намали необходимостта от пряка поддръжка или повтарящи се обяснения.

✅ Започнете с реални въпроси на клиенти: Вземете ги директно от билетите за поддръжка, продажбените разговори, чатовете или обратната връзка при регистрацията. ✅ Групирайте свързаните въпроси: Организирайте ги по теми (напр. цени, функции, отстраняване на проблеми), за да улесните прегледа. ✅ Отговаряйте ясно и кратко: Целете се в 2–5 изречения. Отговаряйте на въпроса просто, без да претрупвате с подробности. ✅ Връзка към по-подробни ресурси, ако е необходимо: Ако темата е сложна, дайте кратък отговор и връзка към статия или видео с помощна информация за пълни подробности. ✅ Използвайте езика на клиента: Пишете така, както потребителите естествено задават въпроси и говорят, а не както вашият вътрешен екип описва нещата.

🏆 Резултат: Страницата с често задавани въпроси намалява броя на заявките за поддръжка и ускорява привличането на нови потребители.

⚡Вдъхновение: Разделът с често задавани въпроси на Airbnb организира въпросите по теми, като резервации, анулирания и плащания, така че хората да могат бързо да намерят това, от което се нуждаят. Всеки отговор е кратък, но полезен, и при необходимост съдържа линкове към по-подробна поддръжка.

13. Инфографики

Инфографиките са визуални продажбени материали, които представят сложна информация, данни или процеси в прост, лесен за разглеждане графичен формат. Те комбинират визуални елементи като икони, диаграми, илюстрации и кратък текст, за да помогнат на потенциалните клиенти бързо да разберат ключовите моменти, без да се налага да четат обширно съдържание.

🏆 Резултат: Предава вашето послание с един поглед, без да претоварва зрителя.

⚡Вдъхновение: Инфографиката на Duck.Design за Guestpay представя пътуването на гостите в хотела и подчертава къде се извършват плащанията. Както можете да видите, крайната оферта свързва всичко по естествен начин, което я прави точно подходяща.

🧠 Интересен факт: Пещерните рисунки в Ласко, създадени преди 17 000 години във Франция, са сред най-ранните форми на визуална комуникация. Подобно на съвременните инфографики, те използват прости визуални елементи, за да предадат сложни идеи, да проследят животни, да начертаят ловни маршрути и да разкажат истории, като правят информацията лесна за разбиране без думи.

14. Електронна книга

Електронните книги са по-дълги текстове, предназначени да образоват, информират или насочват потенциалните клиенти по конкретна тема, като едновременно с това позиционират вашата марка като експерт. За разлика от кратките публикации в блогове или листовки, с електронните книги можете да се задълбочите в проблемите, решенията, тенденциите или стратегиите, като предоставяте на читателите реална стойност и същевременно изграждате доверие с течение на времето.

🏆 Резултат: Една добра електронна книга е изчерпателен сборник, който отговаря на всеки въпрос, който потенциалният клиент може да има по дадена тема. Тя помага на марките да се позиционират като експерти в своята област.

⚡Вдъхновение: Вземете „Електронни книги за инбаунд маркетингова стратегия“ на HubSpot. Марката създава изключително подходящо съдържание за потребители, които се интересуват от увеличаване на броя на потенциалните си клиенти, включително практически съвети, които могат да използват веднага.

🔍 Знаете ли, че... Думата „електронна книга“ е използвана за първи път през 1987 г., години преди да се появят Kindle, iPad или съвременните таблети. Първите електронни книги бяха просто обикновени текстови файлове, които често се споделяха на дискетки между технологични ентусиасти и студенти.

15. Ръководства за потребители

Ръководствата за употреба са подробни документи, които насочват клиентите как да настроят, използват и отстраняват проблеми с даден продукт. Макар че те се разглеждат предимно като материали за поддръжка след покупката, екипите по продажбите също използват ръководствата за употреба като допълнителни материали за продажби, особено при продажбата на сложни продукти, които потенциалните клиенти трябва да разберат, преди да се ангажират напълно.

🏆 Резултат: Ясното ръководство за употреба изгражда доверие в продукта и намалява трудностите при настройката в процеса на продажба.

⚡ Вдъхновение: Ръководството за употреба на Notion води потребителите през всяка функция с кратки видеоклипове, изображения, бързи инструкции и дори предложения за различни случаи на употреба. И тази яснота може да помогне много на някого да се почувства уверен в избора на инструмента.

Как ефективно да организирате и управлявате допълнителните материали за продажби

С всички тези видове допълнителни материали за продажби версиите могат да започнат да се натрупват, връзките могат да се изгубят, а персонализирането на материалите за всеки потенциален клиент добавя още повече работа. Когато се опитвате да сте в синхрон с маркетинга, лесно е да се почувствате претоварени.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, се включва точно когато вашият екип по продажбите се нуждае от него най-много – обединява задачите, съдържанието и сътрудничеството в една оптимизирана платформа. То замества разпръснатите инструменти и хаотичните работни процеси с единен източник на информация, така че вашият екип да остане фокусиран, бърз и синхронизиран.

ClickUp Docs, например, предоставя на вашия екип по продажбите централизирано пространство за създаване, организиране и съвместна работа по всички материали за продажби.

Създавайте, съхранявайте и управлявайте всичките си ресурси за продажби с помощта на ClickUp Docs.

Ето как вашите търговски представители могат да използват ClickUp Docs, за да останат ефективни:

Съхранявайте всичко – от сценарии за продажби до казуси и маркетингови материали – в един лесно достъпен център с възможност за търсене.

Контролирайте кой може да вижда или редактира съдържанието, като гарантирате, че чувствителните материали остават защитени.

Сортирайте материалите по етап на фунията, персонаж или продуктова линия, за да улесните търговските представители да намерят точно това, от което се нуждаят.

Екипите по продажби и маркетинг могат да работят заедно в реално време върху един и същ документ, като избягват конфликти между версиите и оптимизират одобренията.

Добавете видеоклипове, презентации за продажби, списъци за проверка и таблици директно в Docs, за да направите вашите ресурси за продажби по-интерактивни и практични за вашия екип.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обмислите и визуално да изложите стратегията си за продажбени материали – добавете миниатюри на едностраничните си документи, маркирайте колегите си, за да прегледат презентациите, и начертайте къде всеки актив се вписва в продажбения процес.

След като вашите материали са организирани и достъпни в ClickUp Docs, следващата стъпка е да ги направите по-умни и по-бързи за работа. За да постигнете това, използвайте ClickUp Brain.

Тази AI за документация може да ви помогне да създадете и усъвършенствате вашите продажбени материали с много по-малко ръчен труд. Имате нужда да създадете едностраничен документ за продукт, да преформулирате казус за нова персона или да обобщите дълъг технически документ? Въведете съдържанието си, общувайте на естествен език и оставете ClickUp Brain да се погрижи за тежките задачи в продажбения ви процес.

Напишете най-ефективните продажбени материали с помощта на ClickUp Brain.

За екипите по продажбите това означава, че не губите време да преписвате материали или да търсите помощ за копиране. Можете да използвате изкуствен интелект в продажбите, за да персонализирате съобщенията, да създадете последователности и да подготвите допълнителни материали за различните етапи на фунията, всичко това в рамките на платформата.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

С ClickUp Brain, който улеснява персонализирането на вашето съдържание за продажби, следващата стъпка е да приведете това съдържание в действие.

ClickUp for Sales Teams предоставя на вашия екип едно място, от което да управлява цялата продажбена машина, като например управление на процеса, сътрудничество с маркетинга и поддържане на всяка сделка и документ в ред.

Съберете целия си процес на продажби на едно централизирано място с помощта на ClickUp.

Това улеснява и мащабирането на управлението на вашите продажбени проекти. Можете да възлагате задачи за създаване на съдържание, да маркирате материалите според етапа на фунията или продукта и да поддържате съгласуваност между всички заинтересовани страни. Това означава по-малко забавяния, липса на обърквания между версиите и повече време за вашите търговски представители да се съсредоточат върху сключването на сделки.

Ето как този инструмент за продуктивност на продажбите подпомага вашия екип по продажбите на практика:

Назначете отговорници за актуализиране на презентации, едностранични документи или последващи имейли в процеса на продажбите, като използвате ClickUp Tasks

Създайте етапи на процеса като „Обаждане за откриване“, „Изпратено предложение“ или „Преговори“ с помощта на персонализираните полета на ClickUp , които осигуряват на вашия екип прозрачен и проследим процес от първоначалния контакт до сключването на сделката.

Използвайте ClickUp Automations , за да присвоявате потенциални клиенти, да задействате последващи задачи или да задавате напомняния за крайни срокове въз основа на промени в статуса или въведени данни във формуляри.

Създайте табла за управление в ClickUp , за да проследявате напредъка на сделките, активността на търговските представители и прогнозите за приходите, така че вашите мениджъри по продажбите винаги да имат представа за това, което работи и какво забавя процеса.

Интегрирайте вашите технологии за продажби с ClickUp, за да централизирате съдържанието и да синхронизирате целия процес на продажбите.

📚 Прочетете също: Софтуер за управление на съдържанието за маркетингови екипи

Опростете управлението на допълнителните материали за продажби с ClickUp

Управлението на продажбените материали не трябва да бъде главоболие. С подходящите инструменти можете да оптимизирате целия процес, от създаването на съдържание до организацията и сътрудничеството. ClickUp предлага всичко, от което се нуждае вашият екип по продажбите, за да бъде винаги една крачка напред.

С ClickUp можете да оптимизирате работните си процеси и лесно да си сътрудничите с екипа си, така че всичко в продажбения процес да върви по план. ClickUp Docs улеснява организирането и достъпа до съдържанието ви, свързано с продажбите, на едно място. Накрая, ClickUp Brain ви позволява да ускорите процеса на създаване на съдържание и да усъвършенствате съобщенията си за нула време.

Опитайте ClickUp още днес, за да оптимизирате работните си процеси в продажбите и да сключвате сделки по-бързо и в по-голям мащаб.