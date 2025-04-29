Как да създадете план за съдържанието на уебсайта, който работи?

Като основател, маркетинг специалист или стратег по съдържанието, защо се нуждаете от план за съдържанието на уебсайта за вашата марка?

Защото вашият уебсайт е вашата визитна картичка пред света. Простото добавяне на основните елементи: страници „За нас“, „Продукти/Услуги“ и „Свържете се с нас“ без солиден план за съдържанието ще направи вашия уебсайт да изглежда по-скоро като цифрово чекмедже за боклуци, отколкото като флагмански онлайн ресурс на вашата марка.

Създаването и планирането на съдържанието за уебсайт е цяла наука. Не е желателно уебстраниците ви да обясняват прекалено подробно какво правите на целевата ви аудитория. Но не е желателно и да предоставяте твърде малко информация.

В основата си, един силен план за съдържанието на уебсайта гарантира, че вашият уебсайт привлича целевата ви аудитория, ангажира я и я кара да вземе положително решение във ваша полза.

Ако се чудите откъде да започнете, ние сме тук, за да ви помогнем. В това ръководство ви показваме как да създадете план за съдържанието на уебсайта, който да накара вашата целева аудитория да предприеме следващата стъпка.

Да започнем, защото вашите бъдещи клиенти са само на един план разстояние от кликването на „Да поговорим“. 😎

Какво е план за съдържанието на уебсайт?

Планът за съдържанието на уебсайта е стратегически проект, който определя какво съдържание ще създадете, защо е важно, за кого е предназначено и къде се намира в сайта ви. Той обхваща всичко – от подробности за началните страници и блоговете до често задаваните въпроси и описанията на продуктите – като всяко едно от тях е свързано с ясна цел, като например увеличаване на конверсиите, подобряване на SEO или информиране на потребителите.

Накратко, това е структурирана система, която съгласува вашите съобщения, позиционирането на продуктите и пътя на клиентите в една цялостна рамка.

Ключови елементи на плана за съдържанието на уебсайта

Независимо дали създавате съдържание за популяризиране на марката, подобряване на SEO, подкрепа на екипите по продажбите и други, или комбинация от всичко това (което е най-вероятният вариант), планът за съдържанието на уебсайта ви трябва да включва следните основни елементи.

Целева аудитория: Преди да създадете съдържание или да започнете с уеб дизайна, първата стъпка е да разберете с кого общувате. Определете целевата си аудитория. Какво ги интересува, какви са техните проблеми и как обикновено взаимодействат с вашия уебсайт за електронна търговия. Данните за клиентите ще ви помогнат да определите тона, намерението и структурата на уебсайта.

Основни теми и въпроси: Очертайте ключовите теми, които уебсайтът ви трябва да обхваща, въз основа на това, което интересува потребителите на уебсайта ви. Това ще ви помогне лесно да създадете съдържание, с което да изградите авторитет. Мислете за това като за вашата „Северна звезда” при планирането на съдържанието на уебсайта.

Формати на съдържанието: Включете подходяща статия в блога, страници с услуги, казуси, уроци, често задавани въпроси или ресурси за изтегляне, за да подкрепите усилията си в областта на съдържателния маркетинг.

Целеви ключови думи: Използвайте SEO инструменти, за да идентифицирате конкретни ключови думи, да Използвайте SEO инструменти, за даидентифицирате конкретни ключови думи, да се възползвате от тенденциите и търсенията, които вашата аудитория използва. Всяка страница трябва да е насочена към основна ключова дума и свързани термини. Подходящите ключови думи правят вашия уебсайт лесно откриваем в търсачките.

Цели, специфични за дадена страница: Всяко съдържание трябва да служи за конкретна цел, като например насърчаване на регистрации, резервиране на демонстрации, обучение на потребители или класиране по конкурентна ключова дума. Когато целите са определени предварително, вашата стратегия за съдържание става по-фокусирана и измерима.

💡 Съвет от професионалист: Извършете упражнение за „картографиране на потребителското пътуване“, преди да финализирате структурата на сайта си. Картографирайте всеки елемент от съдържанието към конкретни етапи от пътуването на клиента (осведоменост, обмисляне, решение, задържане) и визуално идентифицирайте пропуските. Повечето уебсайтове случайно претоварват етапа на осведоменост, като пренебрегват съдържанието в средата на фунията.

Защо ви е необходим план за съдържанието на уебсайта?

Без план за съдържанието на уебсайта вие по същество гадаете какво съдържание да създадете, което често води до дублиране на страници, непоследователни съобщения и пропуснати възможности за превръщане на посетителите в клиенти.

Ето защо планът за съдържанието на уебсайта е важен:

Той съгласува съдържанието с бизнес целите: Всяко съдържание трябва да служи на определена цел, независимо дали това е да се повиши осведомеността в социалните медии, да се стимулират регистрациите за продукти или да се намалят заявките за поддръжка.

Подобрява SEO ефективността: Чрез предварително идентифициране на целевите ключови думи, пропуските чрез одит на съдържанието и възможностите за вътрешни връзки, вашият сайт става по-лесен за индексиране от търсачките и за навигация от потребителите.

Подкрепя потребителското преживяване: Взема предвид как посетителите се движат в сайта ви и им помага да стигнат от началната страница до момента на вземане на решение без объркване.

Поддържа последователността на гласа на вашата марка: Документираният план гарантира, че всички членове на екипа за създаване на съдържание са на едно мнение по отношение на тона, езика, приоритетите на съобщенията и ключовите показатели за ефективност.

Спестява време и ресурси: С ясна пътна карта създаването на съдържание става по-ефективно, помага да се избегне дублирането и всички, участващи в стратегията за съдържание и реализацията, се фокусират върху дейности с голямо въздействие.

🔍 Знаете ли? Статиите с дължина 2500-3000 думи получават повече трафик, повече споделяния и повече обратни връзки от средната блог публикация, което доказва, че читателите остават на сайта, когато съдържанието е с високо качество.

Как да създадете план за съдържанието на уебсайта (стъпка по стъпка)

1. Определете аудиторията си и пътя на купувача

Не можете да създадете ефективно съдържание, ако не познавате целевата си аудитория. Затова започнете с разбирането на хората, които посещават вашите уеб страници, и техните проблеми.

Започнете с идентифициране на ключовите сегменти от вашата аудитория. Не се ограничавайте с повърхностни характеристики като възраст или длъжност. Какви са техните цели? Какви са мотивациите им? Какво ги разочарова? Какви въпроси въвеждат в търсачките, когато се затруднят?

След това начертайте етапите на пътуването на купувача:

Осъзнаване: С какъв проблем се сблъскват?

Съображение: Какви решения сравняват?

Решение: Каква информация им помага да направят избор?

Това пътуване дава контекст на вашата стратегия за съдържание. Вашата целева аудитория може да ви е открила чрез платформите за социални медии. Или може би статия в блог привлича вниманието, но страницата с сравнения или препоръките са това, което стимулира покупката.

Когато разберете откъде идва всеки потребител (и накъде трябва да отиде), можете да създадете съдържание, което не само информира, но и насочва.

2. Проверете съществуващото съдържание

Преди да започнете да публикувате съдържание, проверете съдържанието на уебсайта.

Например, ако става въпрос за съществуващ онлайн магазин, може би вече имате остаряло, нерезултатно или несъответстващо на марката съдържание. А също и страници, които тихо привличат трафик или конверсии.

Започнете с изброяване на всички страници на вашия сайт. След това прегледайте всяка една от тях за:

Производителност : Кои страници генерират най-много трафик, обратни връзки или конверсии?

Точност : Информацията актуална ли е и съответства ли на вашия продукт или услуга?

Релевантност : Съдържанието все още отговаря ли на нуждите и търсенията на вашата аудитория?

Структура: Форматирането ясно ли е, лесно ли се преглежда и лесно ли се навигира?

Групирайте заключенията си в четири категории:

Запази ☑️

Актуализация ⚒️

Препоръчайте ♻️

Премахване 🗑️

Проверките преди създаването на съдържание помагат да се избегне дублирането, да се идентифицират бързи печалби (като обновяване на най-популярните страници с остарели статистики) и да се открият пропуски в съдържанието, които си заслужава да бъдат попълнени.

💡 Професионален съвет: Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате напредъка на одита на съдържанието на уебсайта си. Създайте джаджи за общия брой прегледани страници, броя необходими актуализации, състоянието на съдържанието по теми или дори най-добре представящите се по трафик. Това превръща одита ви от хаотична електронна таблица в визуален център за управление в реално време, около който може да се обедини целият ви екип. Проследявайте напредъка и наблюдавайте задачите с таблата на ClickUp

3. Задайте целите си за съдържанието

Вашата стратегия за съдържание трябва да има ясни цели.

Можете да разделите всичко на три фунии за съдържание:

Върхът на фунията (TOFU): Ако сте компания, която продава CRM софтуер, помислете за блог публикации като „10 грешки, които да избягвате при избора на CRM“ или образователни ръководства, които представят даден проблем и го обясняват. Тези страници трябва да бъдат оптимизирани за видимост в търсачките и да проследяват Ако сте компания, която продава CRM софтуер, помислете за блог публикации като „10 грешки, които да избягвате при избора на CRM“ или образователни ръководства, които представят даден проблем и го обясняват. Тези страници трябва да бъдат оптимизирани за видимост в търсачките и да проследяват KPI за съдържателния маркетинг , като импресии, кликове и нови потребители.

Средата на фунията (MOFU): Примери за това са страници за сравнение, уебинари или казуси, които представят вашата услуга като най-доброто решение. Тук вашите цели може да се фокусират върху показатели за ангажираност, като дълбочина на превъртане, време, прекарано на страницата, или процент на регистрации за демо версии.

Дъното на фунията (BOFU): Тук се включват страници с продукти, целеви страници и често задавани въпроси. Целите трябва да се фокусират върху конверсиите – попълване на формуляри, покупки или резервирани разговори.

Въпреки че пътят на купувача вече не е линеен, вашият план за съдържание трябва да води потребителя от осведомеността до конверсията.

4. Начертайте типовете съдържание и страниците

Картата на съдържанието на вашия уебсайт ви насочва в разработването на съдържание, което е важно, и къде трябва да се намира то. Основните страници са:

Начална страница : Представя вашата марка и ценностно предложение

Страница „За нас“ : изгражда доверие и комуникира вашата мисия

Страници за услуги или продукти : Представя какво предлагате и как то решава конкретни проблеми.

Блог или ресурси : Привлича трафик в горната част на фунията чрез образователно съдържание

Казуси или препоръки : Служат като социално доказателство в подкрепа на решенията в края на процеса на продажба.

Страници за контакт или конверсия: Захваща потенциални клиенти и подтиква към действие въз основа на информация за клиентите

Освен това, помислете за допълнителни типове, които съответстват на вашия работен поток на съдържанието, като например целеви страници за платени кампании, страници за сравнение за купувачи с висока степен на интерес или ограничени ресурси, които подпомагат генерирането на потенциални клиенти.

Тук използвайте шаблони за писане на съдържание, за да оптимизирате процеса на писане и да гарантирате, че вашият екип създава висококачествени ресурси за конверсии.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да визуализирате структурата на сайта си. Можете да плъзгате и пускате типове страници, да ги свързвате със задачи или собственици на съдържание и дори да картографирате възможности за вътрешни връзки. Това ви помага да създадете архитектура на съдържанието, която е логична както за потребителите, така и за търсачките. Опитайте ClickUp Whiteboards Сътрудничество и обсъждане на плана за съдържанието на уебсайта ви с помощта на ClickUp Whiteboards

5. Направете проучване на ключовите думи

Проучването на ключови думи е основата на всяка добра стратегия за съдържание. Трябва да разберете какво търси вашата целева аудитория на всеки етап от пътуването и да изградите съдържанието си около това.

Ето как да го разделите, заедно с подходящите инструменти за всяка стъпка:

Открийте какво търси вашата целева аудитория, като използвате безплатен инструмент като Google Keyword Planner или като разгледате платформите за социални медии. Създайте първоначален списък с идеи, които съответстват на вашите продукти или услуги.

Използвайте Ahrefs или SEMrush , за да оцените конкурентоспособността на ключовите думи, авторитета на домейна на страниците с най-висок рейтинг и потенциалната стойност на трафика.

Използвайте AnswerThePublic , за да видите какво питат хората по дадена тема, и не се ограничавайте само с ключови думи, а започнете да планирате съдържание, което отговаря на въпросите по-добре от всеки друг.

Комбинирайте го с Surfer SEO за оптимизиране на структурата и релевантността.

💡 Професионален съвет: Съхранявайте всичките си проучвания на ключови думи в табличен изглед на ClickUp. Добавете полета като „Ключова дума“, „Намерение за търсене“, „Обем“, „Трудност“ и „Присвоена страница“. Свържете всеки ред с задача или страница в картата на съдържанието на уебсайта си, така че екипът ви да знае точно към какво трябва да е насочено всяко съдържание.

6. Създайте календар за съдържанието

Как да разберете какво следва в графика ви за публикуване на съдържание? Кои маркетингови стратегии да приоритизирате?

Календарът за съдържанието е като ваш пътеводител. Вашият екип знае точно какво да публикува, кога да публикува, какви са целите и т.н.

Ето какво трябва да имате предвид:

Всяка дейност, свързана със съдържанието, независимо дали е на страницата или извън нея, трябва да има един отговорен собственик.

Използвайте статуси на работния процес като „Брифинг“, „Изготвяне“, „Преглед“, „Одобрено“ и „Планирано“, за да покажете и проследите точно къде се намира всяка част.

Определете дати не само за публикуване, но и за предаване. Черновата за социалните медии трябва да бъде готова във вторник. Прегледът – до четвъртък. Публикуване – в петък.

Споделената визия позволява на всички да бъдат синхронизирани, тъй като вашият маркетинг екип трябва да знае кога ще бъде пусната актуализацията на продукта. Освен това, екипът по продажбите иска да види кога ще бъде пусната новата страница за сравнение.

Шаблоните за стратегия за съдържание за маркетинговите екипи са чудесен начин да съхраните всички тези подробности на едно централизирано място, до което съответните екипи имат лесен достъп.

Ето пример за календар на съдържанието, който ще ви помогне да получите обща представа за това, какво трябва да включва:

Дата на публикуване Заглавие на съдържанието Тип Етап на фунията Цел Собственик 2 май Как да изберете подходящия CRM за вашия екип Публикация в блога TOFU Увеличете органичния трафик Рейчъл 6 май История на клиент: Повишаване на производителността с 30% Казус MOFU Изградете доверие с потенциални клиенти Прия 8 май Шаблон за календар на съдържанието (безплатно изтегляне) Страница с ресурси BOFU Увеличете конверсиите Алекс 10 май Публикация в LinkedIn: Работен процес зад кулисите Социални медии TOFU Изграждане на видимост на марката Тейлър 13 май Имейл: Месечен обзор и акценти от блога Имейл бюлетин BOFU Възстановете интереса на абонатите Лили 15 май Как се сравнява нашият продукт с този на конкурентите Страница за сравнение BOFU Подкрепа при вземането на решения Омар

За да спестите време, можете да използвате шаблона за календар на съдържанието на ClickUp. Той предлага нещо повече от просто списък с заглавия на блогове. С персонализирани полета за тип съдържание, етап на фунията, назначен автор и SEO приоритет, този шаблон гарантира, че всяко съдържание има необходимия контекст, а не само краен срок.

Получете безплатен шаблон Планирайте и организирайте стратегията си за съдържание, като използвате персонализирания шаблон за календар на съдържанието на ClickUp.

Можете да свържете всяка задача директно с нейното описание чрез ClickUp Docs и лесно да превключвате между изгледите „Календар“ и „Списък“ в зависимост от предпочитания от вас начин на работа. Добавете подзадачи за неща като метаописания, визуални елементи или окончателни одобрения, за да сте сигурни, че всичко необходимо за изпълнението на плана за съдържанието ви е на едно място.

7. Изгответе насоки за съдържанието

Съдържанието ви е толкова силно, колкото е последователно. Без ясни насоки дори и най-добрите автори могат да създадат съдържание, което изглежда несъответстващо на марката, прекалено формално или напълно несъвместимо с вашата аудитория.

Определете насоки, за да поддържате единен стил, форматиране и структура на всичко, което публикувате, независимо от това кой от маркетинговия или съдържателния екип го публикува.

Тон на изразяване : Вашата марка е ли приятелска и разговорна или директна и професионална? Определете го с примери.

Правила за форматиране : Използвайте къси параграфи, подзаглавия на всеки 200 думи, списъци с булети за по-голяма яснота и главни букви за всички заглавия. Определете какво се счита за лесно прегледаемо съдържание.

Най-добри практики за SEO : Включете правила за използване на целеви ключови думи (например в H1, URL и мета), изисквания за вътрешни връзки и стандарти за алтернативен текст на изображенията.

Стратегия за линковане : Изяснете кога да линквате вътрешно, как да използвате естествено анкор текста и къде да линквате външно (например само към надеждни източници).

Терминология и изразяване на марката: Отбележете термините, свързани с продукта, предпочитанията за правопис (например „email” срещу „e-mail”) или изразите, които избягвате.

🔍 Знаете ли? Може би сте чували за 8-секундния период на концентрация на човешкото внимание, но съвременните невролози и изследователи смятат, че тази статистика е до голяма степен подвеждаща. Днес средното време, през което човек може да се концентрира върху едно нещо, се оценява на около 45 секунди. Това все още е много малко време, за да накарате някого да прочете заглавието ви, да прегледа съдържанието ви и (надяваме се) да реши да закупи/се регистрира за вашите оферти.

8. Измервайте ефективността и оптимизирайте

Ако не проследявате какво се случва след пускането на нещо в действие, пропускате възможности за подобрение.

Започнете с подреждане на всеки тип съдържание според най-подходящите за него KPI за съдържание:

Публикации в блога : Органични сесии, процент на отпадане, средно време на страницата, дълбочина на превъртане

Целеви страници : Коефициент на конверсия, подадени формуляри, кликвания върху CTA

Казуси : Процент на кликвания към продуктови страници, време, прекарано на страницата

Изтегляне на ресурси : Завършени подавания, цена на лид, ангажираност от последващи имейли

Страници, фокусирани върху SEO: Класиране по ключови думи, авторитет на страницата, спечелени обратни връзки

Инструменти като Google Analytics 4 помагат за проследяване на трафика и поведението на потребителите, докато Search Console следи ефективността на търсенето. А ако искате да знаете как хората взаимодействат с вашите страници, добавете Hotjar или Microsoft Clarity, за да видите топлинни карти и записи на реалното поведение на потребителите.

Как ClickUp ви помага да създадете и управлявате план за съдържанието на уебсайта

Едно от най-големите предизвикателства при управлението на съдържанието на уебсайта не е писането, а всичко около него.

Разпръснати инструкции в имейли, неясни срокове, изгубена обратна връзка и членове на екипа, които работят изолирано. Добавете към това различни видове съдържание, променящи се приоритети и необходимостта да свържете всичко това с резултатите, и дори най-добрите стратегии започват да се разпадат.

В моменти, когато цялата инициатива за съдържателен маркетинг започва да се разпада, ClickUp идва на помощ.

ClickUp Docs

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, създадено да помага на екипите да управляват целия жизнен цикъл на плана за съдържанието на уебсайта, от стратегията до създаването и публикуването на съдържанието. Една от най-мощните му функции е ClickUp Docs.

Изготвяйте кратки описания, планирайте създаването на съдържание и сътрудничейте с колегите си, като използвате ClickUp Docs.

Ето как можете да го използвате:

Изгответе подробни резюмета на съдържанието за всяка уеб страница, включително цели, ключови думи и призиви за действие.

Организирайте секциите, като използвате вложени заглавия за лесна навигация (като Начало, За нас, Страници с продукти, Блогове)

Вградете визуални елементи като wireframes, екранни снимки или табла за вдъхновение директно в документа

Използвайте команди със слэш, за да вмъкнете бързо таблици, списъци за проверка, банери, залепващо се съдържание и богато форматиране за структурирано планиране на съдържанието

Използвайте ClickUp AI , за да редактирате съдържанието си. Подобрете тона, обобщете и др.

Свържете свързани документи, като например персони, стилови ръководства и документи за проучване на ключови думи.

Маркирайте членовете на екипа в текста, за да им възложите раздели или да поискате мнение

Добавяйте коментари или предложения директно до секциите със съдържание, за да ускорите обратната връзка в рамките на един инструмент за управление на съдържанието.

📚 Прочетете още: Безплатни шаблони за календар с съдържание за социални медии

ClickUp Boards

След като резюметата на съдържанието са готови в ClickUp Docs, следващата стъпка е да се поддържа производството в правилната посока. При участието на множество заинтересовани страни (автори, редактори, маркетинг специалисти в социалните медии, стратези по съдържанието, дизайнери, SEO екипи ), лесно е всеки да се загуби в цялата тази работа.

Въведете ClickUp Kanban Boards. Прост начин да управлявате сложни работни процеси без постоянни проследявания.

Персонализирайте колоните, задайте ограничения за работа в процес (WIP) и сътрудничете в реално време с таблата Kanban на ClickUp.

То ви дава ясна визуализация на статуса на всеки елемент от съдържанието, от „Завърши“ до „В процес на преглед“ и „Публикувано“. Можете да премествате задачите между етапите, да определяте отговорни лица, да задавате крайни срокове и дори да прикачвате документа директно към картата. Това е лесен начин да управлявате сложни работни процеси без постоянни проверки.

💡 Съвет от професионалист: Извършете анализ на пропуските в съдържанието, преди да финализирате календара си за съдържание. Идентифицирайте 5-те най-популярни ключови думи, по които вашите конкуренти се класират, а вие не, и след това създайте по-добро и по-подробно съдържание, което да обхваща тези теми.

ClickUp Brain

И точно когато си помислихте, че не може да стане по-добре, ClickUp ви предлага най-добрия AI асистент за работа: ClickUp Brain 🧠.

Да предположим, че вашият разработчик използва уебсайт конструктор, за да кодира страницата „За нас“ и вижда, че мета описанието липсва. Вместо да се обърне към SEO екипа, той може да използва ClickUp Brain като AI генератор на съдържание, за да създаде описание от 160 символа.

Или работите върху целева страница в долната част на фунията и се нуждаете от приложими CTA. Опитайте: „Предложете 5 фрази за призив за действие с висока конверсия за страница с цени, насочена към корпоративни купувачи.“

Използвайте ClickUp Brain като ваш партньор за мозъчна атака в процеса на създаване на съдържание

Още по-добре, можете да използвате Brain, за да превърнете увода на блог в надпис за социални медии, да пренапишете плътния текст за продукта в по-привлекателен текст или да промените тона на текста на уебсайта си за различни аудитории – всичко това в ClickUp (можете ли да си го представите!?).

Използвайте ClickUp Brain за писане, преработване и усъвършенстване на маркетингово съдържание

За мениджърите на съдържание, които отговарят за плана за съдържанието на уебсайта, този вид подкрепа в реално време спестява много време. Тя помага да се спазват сроковете, да се намалят многократните редакции и да се поддържа качеството във всеки елемент на вашия сайт.

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI инструменти за лични задачи всеки ден, а 55% ги използват няколко пъти на ден. А какво да кажем за изкуствения интелект на работното място? С централизирана изкуствена интелигентност, която управлява всички аспекти на управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството, можете да спестите до 3+ часа всяка седмица, които иначе бихте прекарали в търсене на информация, точно като 60,2% от потребителите на ClickUp!

Цели на ClickUp

Разбира се, публикуването на съдържание е само половината от работата. Истинският въпрос е: работи ли вашата стратегия за съдържание?

За да сте сигурни, че е така, използвайте ClickUp Goals.

Използвайте ClickUp Goals, за да следите напредъка на вашата стратегия за съдържание чрез числови, базирани на задачи и верни/неверни цели.

В плана за съдържанието на уебсайта има много променливи елементи – SEO, генериране на лийдове, ангажираност и конверсии. ClickUp Goals ви помага да дефинирате ясни резултати и да ги свържете с вашата стратегия за съдържание и нейния успех (или провал).

Например:

Поставете цел като „Увеличаване на органичния трафик с 20% през второто тримесечие“ и я свържете със задачи в блога, насочени към ключови думи с голям обем.

Проследявайте „Стартиране на 10 нови страници за услуги“ и свържете всяка от тях с определения й собственик, краен срок и работен процес.

Следете маркетинговите KPI , като подадени заявки за контакт или резервации за демонстрации от конкретни целеви страници.

Опитайте сами: Отидете в страничната лента и изберете Цели (или кликнете Още, ако не е закачено). Натиснете + Нова цел в горния десен ъгъл и попълнете целта си, например „Публикуване на 15 нови страници през това тримесечие“. Добавете цели, за да разделите целта на конкретни, проследими стъпки: Брой: Идеален за проследяване на неща като публикувани блог публикации или спечелени сесии Вярно/Невярно: Използвайте го за да/не етапи като „Завършен одит на съдържанието“ Актуалност: Чудесен за цели, ориентирани към приходите, като MQL или продажби, приписвани на съдържанието Задача: Свържете се с действителни задачи или списъци в ClickUp, за да се актуализира автоматично напредъкът Брой: Идеален за проследяване на неща като публикувани блог публикации или спечелени сесии Вярно/Невярно: Използвайте го за етапи от типа „да/не“, като „Завършен одит на съдържанието“. Актуалност: Идеален за цели, ориентирани към приходите, като MQL или продажби, приписвани на съдържанието Задача: Свържете се с действителните задачи или списъци в ClickUp, за да се актуализира автоматично напредъкът. Брой : Идеален за проследяване на неща като публикувани блог публикации или спечелени сесии

Вярно/Невярно : Използвайте го за етапи от типа „да/не“, като „Завършен одит на съдържанието“.

Актуалност : Идеален за цели, ориентирани към приходите, като MQL или продажби, приписвани на съдържанието

Задача: Свържете се с действителните задачи или списъци в ClickUp, за да се актуализира автоматично напредъкът.

ClickUp за маркетинг

От идеята до писането, от работните процеси до проследяването на ефективността, ClickUp не ви оставя да съединявате системите сами. Това е така, защото е помислил за всичко.

За да обедини всичко това, ClickUp Marketing Team Solution е създаден, за да преодолее различията между отделните отдели. Писатели, дизайнери, SEO мениджъри и маркетинг мениджъри могат да работят от едно обединено пространство, с пълна видимост за това кой какво прави, кога и защо.

Опростете сътрудничеството, оптимизирайте работните процеси и проследявайте ефективността с решението за маркетинговия екип на ClickUp.

Той е пълен с функции, които правят изпълнението лесно 👇

ClickUp Calendar ви помага да планирате кампании, стратегии за съдържание и стартиране на страници в един синхронизиран изглед. поддържано от AI

ClickUp Automations елиминира ръчното проследяване с автоматично зададени задачи, тригери за крайни срокове и персонализирани работни потоци.

А с списък от над 1000 шаблона на ClickUp, никога повече няма да започвате от нулата. Едно от най-важните му предимства е шаблонът за план за съдържание на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Персонализирайте и организирайте цялата си стратегия за съдържание, използвайки шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Ето какво получавате, като използвате този безплатен шаблон:

✅ Предварително създадени статуси за всеки етап от съдържанието: От „Брифинг“ през „Редактиране“ до „Планирано“, то включва вече изготвен пълен работен процес. Просто въведете съдържанието си и започнете работа.

📊 Персонализирани полета, които проследяват формата, етапа на фунията и SEO приоритета: Можете незабавно да филтрирате по тип ресурс (например блог, целева страница), да видите къде се вписва във фунията (TOFU, MOFU, BOFU) и да определите приоритетите въз основа на възможностите за търсене.

📅 Календарни изгледи с функция „плъзгане и пускане” за видимост в реално време: Преминавайте мигновено от списък към календар. Вижте какво се публикува, кога, кой е отговорен и как това се вписва във вашите кампании.

Създайте план за съдържанието на уебсайта си за успех с ClickUp

Повечето планове за съдържание на уебсайтове започват с много ентусиазъм и списъци с задачи... и завършват с папка, пълна с полуготови документи, пропуснати срокове и нулева видимост на това кой какво прави.

Именно затова съществува ClickUp. Той е единственият източник на информация за плана за съдържанието на вашия уебсайт. Вашата стратегия за съдържание не е разпръсната в различни инструменти. Релевантните ключови думи не са заровени в таблици. Ресурсите за съдържание не са разпръснати в различни папки.

Трябва да очертаете казус? Отворете Docs. Искате да видите какво ще се публикува следващата седмица? Проверете календара си. Чудите се защо този блог не е преминал от „Преглед“? Таблата ще ви покажат за секунда. Можете дори да проследявате реални цели, без да отваряте друг таб.

А най-хубавото е, че не е нужно да го създавате от нулата. Имате достъп до предварително създадени шаблони с готов работен процес, така че можете веднага да се заемете с изпълнението.

Регистрирайте се в ClickUp, за да превърнете плана си за съдържание от „трябва да се организираме“ в „уау, всъщност сме предсрочно“.