13 безплатни шаблона за презентации на проекти

Презентациите на проекти понякога могат да се усещат като скучни събития. Знаете как е – дълги слайдове, безкрайни списъци с точки и онзи човек, който настоява да прочете всяка дума.

Още по-лошо е, когато вие сте този, който е обект на зевки и незаинтересовани погледи. Прекарвате часове в проектиране на презентацията си на традиционни платформи като Microsoft PowerPoint и Google Slides – и всичко това за нищо.

Ами ако промяната на безплатния ви шаблон за презентации привлече по-добре вниманието на аудиторията ви?

Имате късмет. Събрахме 13 безплатни шаблона за презентации, които ще ви спестят време и ще реализират идеите ви със стил и талант. (Спойлер: не се изисква диплома по графичен дизайн!)

Какво представляват шаблоните за презентации на проекти?

Шаблонът за презентация на проект е предварително проектиран дизайн на слайд, който служи като основа за създаване на организирани и визуално привлекателни презентации. Тези шаблони ви помагат да покажете целите, напредъка и резултатите от вашия проект.

👀Знаете ли, че... 92% от работодателите вече очакват от служителите, които не заемат дизайнерски позиции, да притежават основни дизайнерски умения, за да комуникират ефективно.

Тези готови шаблони за PowerPoint или презентации с слайдове имат вградени креативни оформления, опции за цветова палитра и секции за текст, изображения, диаграми и графики. По този начин можете да създадете впечатляваща презентация, без да си скубете косата!

Независимо дали използвате PowerPoint, Google Slides, Pitch или теми от други инструменти, тези шаблони ви спестяват необходимостта да започвате от нулата.

Какво прави един шаблон за презентация на проект добър?

Просто казано, всеки шаблон, който е лесен за използване и ви помага да създадете презентация с няколко кликвания, е добър. Но ето някои ключови функции, които го правят ефективен:

Персонализиране: Трябва да можете лесно да редактирате текст, изображения и графики, за да ги приспособите към вашите бизнес презентации.

Професионален дизайн: Трябва да има изчистен, професионален вид с балансирана цветова палитра, която да съответства на идентичността на вашата марка.

Визуализация на данни: Шаблонът трябва да може да представя данни чрез диаграми, инфографики и атрактивни визуални елементи, което прави презентациите по-интересни.

Леснота на използване: Шаблонът трябва да е съвместим, за да работи безпроблемно с платформи като Microsoft PowerPoint, Google Slides или дори Canva.

Релевантност: Трябва да е подходящ за вашата индустрия, аудитория и цели. Шаблон, създаден за компания за планиране на събития, може да не е най-подходящ за инвестиционен консултант.

🧠 Интересен факт: Изразът „Смърт от PowerPoint“ стана популярен в началото на 2000-те години, за да критикува лошо проектираните и прекалено натоварени с текст слайдове, които отегчаваха публиката. Това доведе до движения, насърчаващи визуалното разказване на истории в презентациите.

13 шаблона за презентации на проекти

Ето нашите препоръчителни шаблони за слайдове, които ще направят създаването и представянето на презентации забавно за вас!

1. Шаблон за презентация на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте привлекателни презентации за минути с шаблона за презентации на ClickUp.

Създаването на перфектната PowerPoint презентация (а има ли такава?) може да отнеме часове. И тогава има вероятност все пак да останете с усещането, че все още не е достатъчно добра.

Ами ако можехте да пропуснете хаоса и да преминете директно към изпипана, професионална презентация? С ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, това е възможно.

Шаблонът за презентации на ClickUp е идеалното решение за спестяване на време за всеки, който е уморен от борбата със слайд презентациите.

Независимо дали представяте тримесечни отчети или подготвяте следващата презентация, този шаблон ще ви бъде от полза.

Ето как:

Започнете веднага с предварително създадена структура и я персонализирайте, за да отговаря на вашия стил и послание.

Съхранявайте всички задачи, свързани с презентацията, на едно място – проследявайте напредъка с диаграмата на Гант, задавайте персонализирани статуси и управлявайте всеки слайд без усилие.

Сътрудничество с екипа ви по презентационния материал в реално време с ClickUp Docs , коментари, реакции и етикети за приоритет.

Разгледайте различни изгледи, като Наръчник за начало и Презентационна дъска, за да отговарят на вашите нужди за планиране.

🎨 Идеално за: Проектни мениджъри, ръководители на екипи и професионалисти, работещи в динамична среда, които търсят ефективни алтернативи на шаблоните за PowerPoint.

2. Шаблон за планиране на проекти ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте всичко – от планирането до изпълнението на проекта – с шаблона за планиране на проекти ClickUp.

Ами ако можехте да създавате презентации и да планирате проекти на една платформа? Шаблонът за планиране на проекти на ClickUp не само ви помага да създадете план за проекта, но и да го управлявате.

Този шаблон се конкурира с всеки сложен софтуерен инструмент за планиране на проекти, но е подходящ за начинаещи. Той ви помага да управлявате целия си проект с създаване на задачи, управление на крайни срокове и 10 персонализирани полета, като „Риск“ и „Остатъчен бюджет“, за проследяване на важната информация.

Използвайте този шаблон, за да:

Споделяйте идеи в Docs, възлагайте задачи, добавяйте коментари и прикачайте файлове.

Проследявайте задачите с статуси на напредъка като „Завършено“, „В процес“, „В очакване“ и „Завърши“.

Използвайте шест персонализирани изгледа в ClickUp , като „Дейности по проекта“, „Проследяване на бюджета“ и „Пътни планове“, за да управлявате всеки детайл, без да превключвате между приложения.

Използвайте Kanban табла и диаграми на Гант, за да откривате пречки, да управлявате зависимости и да спазвате графика.

🎨 Идеално за: Екипи, които търсят шаблони за обзор на проекти, за да планират и управляват цели проекти на една платформа за сътрудничество.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре подготвена, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

3. Шаблон за отчитане на проекти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете и комуникирайте ключови елементи на проекта с шаблона за отчитане на проекти на ClickUp.

Презентациите и проектите имат своите възходи и падения. Но грешките винаги могат да бъдат поправени – което става само когато се изготвят подходящи отчети за проекта.

Шаблонът за отчитане на проекти на ClickUp е готов за попълване шаблон, който ви дава обща представа за ключовите показатели за ефективност и цялостното представяне на проекта, което улеснява идентифицирането на областите, които изискват внимание.

Ето защо се нуждаете от този шаблон:

Използвайте времевата линия на дейностите, за да създадете визуално представяне на планираните дейности с техните нива на приоритет.

Идентифицирайте задачите, които не са спазили крайните срокове, с функцията „Дейности с неизпълнени графици“ и добавете корекциите, които трябва да бъдат приложени.

Използвайте персонализирани статуси в ClickUp като „В график“, „В очакване“, „Забавен“ и „Завършен“, за да проследявате напредъка.

🎨 Идеално за: Екипи и проектни мениджъри, които искат да проследяват и наблюдават своето представяне, за да вземат информирани решения за по-добри резултати.

4. Шаблон за пътна карта на проекта ClickUp

Изтеглете този шаблон Бъдете в крак с всички разработки по вашите проекти и подобрете производителността с шаблона за пътна карта на проекта ClickUp.

Помислете за шаблона за пътна карта на проекта ClickUp като за вашия швейцарски нож за разработване на продукти, управление на проекти и, да, дори за създаване на впечатляващи презентации!

Те ви предоставят перфектния план за изпълнение на успешни проекти с функции за проследяване на напредъка, приоритизиране на задачите и ефективно сътрудничество с вашия екип.

Този шаблон може да ви помогне да:

Следете развитието на проектите си с пет персонализирани статуса, като „Незапочнат“, „В процес“ и „Отменен“.

Подобрете сътрудничеството в екипа, като съхранявате цялата информация на едно място с четири потребителски полета.

Приложете шест динамични изгледа и предварително създадени тримесечни списъци, за да съхранявате цялата необходима информация за проекта точно там, където ви е нужна.

Решете кои етапи от проекта заслужават да бъдат в центъра на вниманието на следващата ви среща и ги подредете по приоритет.

🎨 Идеално за: Проектни мениджъри, които управляват сложни проекти и искат да подобрят работния си процес и сътрудничеството, за да поддържат яснота през целия цикъл на разработване на продукта.

5. Шаблон за проследяване на проекти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете всички дейности, свързани с проекта, с шаблона за проследяване на проекти на ClickUp.

Размяната на имейли от типа „Здрасти, какви са новите данни по предложението?“ може да стане много изморителна. Проследяването на проекти в споделено, централизирано работно пространство не само подобрява комуникацията, но и ви помага да планирате следващата си стъпка по-ефективно.

📮ClickUp Insight: Типичният работник в сферата на знанието трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp решава този проблем, като предоставя контекста на разположение на един клик разстояние.

Шаблонът за проследяване на проекти на ClickUp е идеалният инструмент за определяне на ефективността на текущия ви работен процес и за превръщането му в по-лесно управляем и представителен.

Ето какво можете да направите с този шаблон:

Добавете членове на екипа, за да всички да са в течение с цялата информация.

Следете всяка стъпка от проекта с пет персонализирани статуса, като „Завършен“, „Предложение“ и „Неквалифициран потенциален клиент“.

Използвайте изгледа „Списък“ или „Табло“, за да видите моментална снимка на всички дейности по проекта с отговорните лица, крайните срокове, приоритетите на задачите и подзадачите.

🎨 Идеално за: Проектни мениджъри и отдалечени екипи, които търсят по-удобни начини за сътрудничество по проекти.

💡Съвет от професионалист: Независимо дали проследявате няколко проекта, работите с мултифункционален екип или просто се опитвате да се справите с задачите си, таблата за проекти могат да улеснят сътрудничеството при отчитането и представянето на проекти.

6. Шаблон за план за изпълнение на проект на ClickUp

Изтеглете този шаблон Успешно изпълнение на проекти с шаблона за план за изпълнение на проекти на ClickUp.

Знаете как става: някои проекти започват с добра идея, но се губят в превода или лошото изпълнение, което води до разочарование и ниско морално състояние на екипа.

Шаблонът за план за изпълнение на проект на ClickUp е тук, за да ви спести време (и да запази здравия ви разум). Той разбива всяка цел, график и ресурс на малки задачи, като гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато. Няма по-добър начин да представите своя план за действие!

Ето защо се нуждаете от този шаблон:

Сътрудничество в ClickUp Docs за създаване на проектни резюмета , записване на цели или съвместна работа по отчети за напредъка в реално време.

Персонализираните статуси като „В процес“ и „Нуждае се от преглед“ поддържат задачите и черновите на презентациите организирани и в напредък.

Очертайте ключовите етапи с диаграмите на Гант.

Проследявайте информация за бюджета, разходите и дори задачите с над 10 персонализирани полета.

🎨 Идеално за: Ръководители на екипи и лидери, които търсят инструменти за ефективно планиране, график и изпълнение на проекти.

7. Шаблон за бяла дъска „Пътна карта на проекта“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте целите на проекта си и превърнете сътрудничеството в забавно с шаблона за бяла дъска „Пътна карта на проекта“ на ClickUp.

Управлението на проект без пътна карта е като шофиране без GPS – разбира се, може би ще стигнете до там, но не без няколко погрешни завоя и разгорещени дебати.

Шаблонът „ClickUp Project Roadmap Whiteboard“ ви помага да визуализирате ефективно проектите си от концепцията до завършването. Той предоставя лесен начин за планиране, проследяване и сътрудничество по целите на проекта, като същевременно информира заинтересованите страни. Визуалното му богатство го прави ефективен и като инструмент за презентации!

Ето функциите, които отличават този шаблон:

ClickUp Whiteboards ви позволява да визуализирате целия си план с екипа си в реално време. Съвместно редактирайте планове, превръщайте идеите в изпълними задачи, получавайте незабавна обратна връзка и се забавлявайте!

Вградените етикети, подзадачи и етикети за приоритет гарантират, че нито една задача няма да бъде пропусната.

Изгледът „Пътна карта на проекта“ предлага цялостен поглед върху целия проект – идеален за информиране на заинтересованите страни.

ClickUp Milestones ви помага да начертаете ключовите точки на напредък през целия проект.

🎨 Идеално за: Екипи, които искат да опростят работните си процеси и да дадат приоритет на сътрудничеството в екипа за ефективни проекти.

🧠 Интересен факт: Проекторите, които някога бяха основен инструмент за презентации в офиса, са разработени за първи път през 40-те години на миналия век за военно обучение по време на Втората световна война. През 50-те години те се превръщат в корпоративен инструмент.

8. Шаблонът за кратко представяне на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте печелившата си презентация за минути с шаблона ClickUp Elevator Pitch Template.

В добър ден имате по-малко от 30 секунди, за да привлечете вниманието на някого, докато представяте идеята си. Шаблонът ClickUp Elevator Pitch ви помага да използвате всяка секунда. Той ви помага да създадете ясни и впечатляващи презентации, които хората слушат, вместо да се правят, че говорят по телефона.

Този шаблон поддържа вашето послание ясно, кратко и убедително, независимо дали става въпрос за интервюта за работа, презентации на стартиращи компании или представяния на продукти.

Използвайте този шаблон, за да:

Очертайте вашата ценностна предложения, ключови предимства и тази неустоима привлекателност – идеална за заглавия на слайдове или бележки на лектора с

Създайте презентацията си в ClickUp Docs с мощни визуални елементи и структурирани секции, които се превръщат в впечатляващи слайдове за презентация.

Напишете списък с последни указания за репетицията с помощта на Checklists в ClickUp — защото дори и най-добрите презентации се нуждаят от уверено представяне.

🎨Идеално за: Фирми и търсещи работа, които искат да представят своите идеи и да привлекат вниманието на аудиторията си с увереност.

9. Шаблон за продажбени презентации на ClickUp

Изтеглете този шаблон Сключете следващата си голяма сделка с шаблона за продажби на ClickUp.

Продажбена презентация, която не успява да се свърже с аудиторията, е просто пропусната възможност. Шаблонът за продажбена презентация на ClickUp ви помага да се възползвате от тази възможност. Използвайте го, за да създадете убедителни и ангажиращи презентации, които действително дават резултати (и може би дори усмивка).

Независимо дали представяте продукт, услуга или следващата голяма идея, този шаблон ще ви помогне да проведете процеса гладко, организирано и перфектно.

Използвайте го за:

Сътрудничество с екипа си, за да създавате презентации и да следите напредъка с персонализирани статуси като „Чернова“ и „Окончателна проверка“.

Получавайте обратна връзка от заинтересованите страни и екипа в реално време в ClickUp Docs.

Достъп до разширени функции за управление на проекти, като запис на екрана, съвместно редактиране и други.

Създавайте персонализирани известия за задачи с ClickUp Automations

🎨 Идеално за: Търговски екипи, които искат да създават стандартизирани и ефективни презентации за всички важни срещи, като същевременно подобряват работния си процес в областта на продажбите.

👀 Знаете ли, че: През 1955 г. Книгата на рекордите на Гинес започва като рекламна кампания за бирата Гинес. Тя става толкова популярна, че се превръща в ежегодна книга, която няма нищо общо с продажбите на бира.

10. Шаблон за годишен отчет на ClickUp

Изтеглете този шаблон Отбележете всичките си годишни цели с шаблона ClickUp Annual One Pager Template.

Ако вашите годишни цели приличат на новогодишни решения – амбициозни през януари и забравени до март – ето един шаблон, който ще ви помогне.

Шаблонът ClickUp Annual One Pager Template поддържа големите ви планове живи и процъфтяващи през цялата година! Това е най-добрият инструмент за определяне на целите на проекта и предприемане на практически стъпки, без да се затрупвате с таблици.

Ето как това ви помага:

Категоризирайте целите и ключовите детайли с помощта на потребителски полета, за да можете да добавяте ключови детайли за проследяване на напредъка, без да се налага да играете ролята на детектив.

Визуализирайте целите с персонализирани изгледи като изглед на Гант и изглед на календар, за да сте в крак с графиците.

Използвайте автоматизации, за да задавате дългосрочни задачи и добавяйте коментари, за да знаете какво сте си представили.

Планирайте краткосрочни и дългосрочни цели с ClickUp Goals.

🎨 Идеално за: Екипи, които искат да прекарват по-малко време в микроуправление и повече време в постигането на амбициозните си цели чрез стратегическо съгласуване.

11. Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Изтеглете този шаблон Превърнете цифрите в полезни прозрения с шаблона за резултати от анализ на данни на ClickUp.

Управлението на данни не е най-забавната част от проектите, нали? В един момент анализирате числа, а в следващия сте затрупани от таблици и се чудите дали „12345“ е данна точка или ПИН кодът на банковата ви карта.

Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp прави данните по-малко като математически проблем и повече като история, която можете да разкажете (и да включите в презентации!).

Ето как да ги използвате:

Съхранявайте всички данни, включително демографски данни за клиентите, трафик на уебсайта, продажби, анкети за обратна връзка и др. с Table View.

Използвайте изгледа на таблото, за да създадете визуално представяне на резултатите от анализа.

Категоризирайте данните си в различни потребителски полета, за да може екипът ви и заинтересованите страни да са на една и съща страница.

🎨 Идеално за: Екипи, които искат да превърнат суровите данни в полезни прозрения, които да им помогнат да вземат информирани бизнес решения.

12. Шаблон за бизнес план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Започнете своето предприемаческо пътуване с шаблона за бизнес план на ClickUp.

Създавате ли първия си бизнес план и не знаете какво да направите след това? Шаблонът за бизнес план на ClickUp предлага ясен подход за организиране и представяне на ключова бизнес информация.

Независимо дали се опитвате да привлечете инвеститори или просто да разберете как да завладеете света (или поне вашата индустрия), това е вашият шаблон за стартиране на проект, който поддържа всичко организирано, ясно и готово за презентация.

Този шаблон ви помага да:

Съберете цялата информация, която искате да включите, в централизирана ClickUp Doc, където екипът ви може лесно да има достъп до нея.

Разделете процеса на създаване на управляеми задачи

Подчертайте ключовите раздели с персонализирани полета като „Финанси“, „Маркетинг“ и „Стратегия“, за да може вашият план да се чете като история, в която всеки иска да участва, а не като учебник.

Следете всичките си презентации с напомняния или използвайте изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp , за да проследявате графиците.

🎨 Идеално за: Нови предприемачи или екипи, които искат да комуникират ефективно своите стратегии и цели, като се фокусират върху яснотата и сътрудничеството.

13. Шаблон за предложение за инженерен проект от Slidesgo

чрез Slidesgo

Трябва ли да подготвите бързо предложение за спешно събрание? Шаблонът за предложение за инженерни проекти на Slidesgo ви помага да създадете печеливша презентация за клиенти и да подчертаете идеите си без усилие.

Просто изтеглете и персонализирайте предложението си с помощта на Google Slides, PowerPoint или Canva и го оформете.

Ето какво можете да очаквате от тях:

100% редактируеми слайдове, които ви позволяват да променяте текст, изображения и оформление според вашите нужди.

Над 500 персонализирани икони от Flaticon, с които да представите визуално идеите си за проекта.

Вградени графики и времеви линии, за да покажете данните за проекта си с яснота и стил.

Слайд с кредити за atributtion и слайд с ресурси с връзки към всички елементи, използвани в презентацията.

🎨 Идеално за: Професионалисти, които искат да създадат визуално привлекателно предложение за проект за клиенти, използвайки професионално проектирани шаблони.

💡Съвет от професионалист: Макар че тези шаблони са добро начало, направете презентациите си интерактивни. Насърчавайте аудиторията да се включи и да задава въпроси или да споделя мненията си, за да проведете ползотворна дискусия, в която всеки се чувства ангажиран.

Слайдове, прозрения и постигане на резултати с ClickUp

Презентациите са нещо повече от просто красиви слайдове – те са възможност да вдъхновявате, да убеждавате и да оставяте трайно впечатление. Но ако имате нужда от нещо повече от презентациите на вашите проекти, платформата за управление на проекти ClickUp е точно за вас. Тя ви помага да създавате презентации, да управлявате цели проекти, да проследявате напредъка и да сътрудничите в реално време, всичко на едно място.

От представянето на нови идеи и споделянето на доклади, от планирането на събития до пускането на продукти на пазара, ClickUp ви улеснява на всеки етап от процеса.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp, за да управлявате проектите си и да предадете тяхното значение по смислен начин!