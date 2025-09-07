Примери за B2B маркетинг от реалния свят: вдъхновяващи стратегии за растеж на бизнеса

B2B маркетинга има репутацията на сух, предсказуем и, да кажем, малко скучен. Но истината е, че най-добрите B2B маркетолози работят толкова смело и креативно, колкото и в B2C.

Отминаха дните, когато един лъскав уебсайт и ръкостискане бяха достатъчни, за да сключите сделка. Днес продажбите на бизнес означават разбиране на сложни комитети за покупки, създаване на подробни случаи на употреба, за да се картографират пътуванията на клиентите и болезнените точки, и използване на дигитални канали, за да се преодолее шума. 📣

В тази публикация в блога ще се запознаем с убедителни примери за B2B маркетинг, които показват как компаниите се справят с тези предизвикателства, за да стимулират растежа. 📊

Разбиране на B2B маркетинга

B2B маркетингът, или бизнес-към-бизнес маркетингът, включва промотиране на продукти или услуги от един бизнес към друг.

За разлика от маркетинга бизнес-към-потребител (B2C), който е насочен към индивидуални потребители, B2B маркетинга се фокусира върху изграждането на взаимоотношения и решаването на организационни проблеми. Той включва по-дълги цикли на продажби, множество лица, вземащи решения, и транзакции с по-висока стойност.

Вместо лъскави реклами или импулсивни покупки, B2B маркетинга дава приоритет на професионалните връзки, персонализираните решения и стратегическото съгласуване.

Примерите включват SaaS платформи, консултантски услуги или партньорства в областта на веригата за доставки, които помагат на бизнеса да работи по-ефективно.

🔍 Знаете ли, че... Средно B2B организациите отделят 8,7% от общия си бюджет за маркетинг, което подчертава неговата важност за стимулиране на растежа на бизнеса и ангажираността на клиентите.

Видове B2B маркетинг

B2B маркетинговите стратегии варират в зависимост от целите, индустриите и целевите аудитории. Ето някои от най-ефективните подходи:

Маркетинг на съдържание: Споделянето на блогове, технически документи и видеоклипове помага за информирането на потенциалните клиенти и ги подпомага в процеса на вземане на решения. Това позиционира вашия бизнес като лидер в областта и изгражда доверие.

Маркетинг чрез препоръки: Насърчаването на препоръките създава ефект на домино, тъй като потенциалните клиенти са по-склонни да се доверят на препоръки от надеждни източници.

Събитиен маркетинг: Участието в търговски изложения, организирането на уебинари или посещаването на конференции предоставя възможности за директен контакт с потенциални клиенти.

Маркетинг чрез влиятелни лица: Сътрудничеството с уважавани експерти в бранша повишава доверието и разширява обхвата ви в рамките на конкретен пазар. Тяхната подкрепа може да придаде авторитет на вашата марка и да привлече подходящата аудитория.

Маркетинг, базиран на акаунти (ABM): Адаптирането на маркетинговите усилия за акаунти с висока стойност помага за справянето с конкретни предизвикателства и постигането на целите на целевите клиенти, за да се създадат по-силни взаимоотношения и да се постигнат по-високи печалби.

Имейл маркетинг: Привличането на потенциални клиенти и клиенти чрез персонализирани съобщения, бюлетини и кампании е рентабилен начин за поддържане на дългосрочни взаимоотношения.

Маркетинг в социалните медии: Свързването с професионалисти, споделянето на съдържание за лидерство в мисленето и изграждането на онлайн присъствие чрез платформи като LinkedIn и Twitter помагат на бизнеса да расте.

Оптимизация за търсачки (SEO): Оптимизирането на съдържанието и уебсайтовете с цел подобряване на класирането в търсачките гарантира, че вашият бизнес достига до потенциални клиенти, когато те активно търсят решения.

Реклама с плащане за клик (PPC): Пускането на платени реклами в търсачките и социалните медии помага да се насочите към конкретни индустрии или лица, вземащи решения, като доставя бързи резултати с измерима възвръщаемост на инвестициите (ROI).

🤖⚡ От планирането на кампании до отчитането, изкуственият интелект променя начина, по който работят маркетолозите. Видеото по-горе показва как той помага на B2B екипите да правят повече с по-малко усилия.

🔍 Знаете ли, че... Около 35% от B2B компаниите се занимават с маркетинговите си дейности вътрешно, като показват предпочитание към запазване на контрола и използване на вътрешния експертен опит.

8 вдъхновяващи примера за B2B маркетинг

Нека разгледаме по-отблизо осем забележителни B2B маркетингови кампании и какво е допринесло за успеха на всяка една от тях. 👀

1. Специфични за индустрията, персонализирани ресурси на ClickUp

Достъп до обширната база от блогове на ClickUp по различни теми

Забравете стереотипа за скованите B2B реклами. ClickUp е възприела подход, при който на първо място се поставя създателят, като заема най-доброто от B2C стратегиите – кратки TikTok и Instagram видеоклипове, разказване на истории чрез меми и лесно споделяеми скечове за „трудностите в работата“ –, за да пробие в каналите и разговорите, до които повечето SaaS компании не могат да се докоснат.

Тези кампании не само забавляваха, но и изградиха разпознаваемост на марката и канал за продажби, като достигнаха до аудиторията там, където тя прекарва времето си. Това, което се открояваше, беше начинът, по който ClickUp съчетаваше вирусни социални тактики с силна продуктова история: всяко видео беше свързано с обещанието на платформата да премахне хаоса в работата.

А най-интересното? Екипът използва самата ClickUp, за да управлява цялата система за съдържание. Скриптовете се съхраняват в Docs, календарите за съдържание – в ClickUp Calendar, зависимостите се проследяват в Tasks, а ефективността се измерва в Dashboards. С ClickUp Brain маркетолозите изготвят надписи, тестват варианти на заглавия и дори генерират хаштагове директно в потока. Тези възможности отразяват по-широка промяна в начина, по който AI инструментите за писане се интегрират в маркетинговите работни процеси, позволявайки на екипите да ускорят създаването на съдържание, като същевременно поддържат последователност в посланията.

Този мета-подход – провеждане на маркетинг вътре в продукта – го направи едновременно автентичен и невероятно ефективен.

📌 Ключови елементи:

Кампании в стила на създателите в TikTok и Instagram, които хуманизираха B2B маркетинга

Фокусът върху познатите проблеми в работата се превърна в вирусни, споделяеми скечове.

Работен процес зад кулисите, изцяло задвижван от ClickUp (документи, табла, автоматизации, Brain AI)

🧐 Какво проработи: ClickUp направи B2B маркетинга привлекателен, като заложи на хумор, с който зрителите могат да се идентифицират, и разказване на истории в стила на създателите. Вместо да промотира директно функциите, екипът се възползва от универсални моменти от работната среда, които генерират много гледания и споделяния, като същевременно фино ги свързва с хаоса в продуктивността (точното проблем, който ClickUp решава).

Те говорят, но не казват нищо #проектенмениджър #корпоративен #корпоративенживот #9до5 #мениджър #управление #лидерство

Този скеч за хаоса в работата на проектния мениджър показва как 30 секунди смях могат да спечелят милиони впечатления и да предизвикат разговори, които никога не биха могли да се осъществят с бяла книга.

Среща на HR Никога няма да забравя #корпоративенхумор #офисхумор

Среща на HR Никога няма да забравя #корпоративенхумор #офисхумор

Чрез пародиране на офис културата, това видео доказва, че B2B може да играе в същите социални пространства като B2C – и да спечели с хумор, който може да се сподели незабавно.

🎯 Извод: Въведете в B2B маркетинга си креативност от потребителските стратегии. Съчетайте забавно съдържание с ясни описания на продуктите и провеждайте кампаниите си чрез същите инструменти, които промотирате, за да направите историята реална.

📖 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

2. Движението за инбаунд маркетинг на HubSpot

чрез HubSpot Academy

HubSpot въведе методологията „инбаунд“, като се фокусира върху образователното съдържание. Кампанията привлече бизнеса, като предложи безплатни ресурси като курсове, ръководства, уебинари и блог публикации, които разглеждаха често срещани маркетингови предизвикателства.

📌 Ключови елементи:

Високоценни ресурси, които решават реални проблеми

Практични инструменти, включително шаблони и анализи, за маркетолози

Постоянен фокус върху нуждите на аудиторията, а не върху промотирането на продукта

🧐 Какво е проработило: HubSpot демонстрира експертиза, като решава проблемите на аудиторията, преди да промотира платформата си. Този подход накара бизнеса да види HubSpot като ценен партньор в растежа си.

🎯 Извод: Създаването на образователно съдържание, което отговаря на проблемите на аудиторията, може да изгради дълготрайно доверие и авторитет.

3. Кампанията „Experience Business“ на Adobe

чрез The Rolling Notes

Adobe стартира програмна рекламна кампания, за да покаже силата на автоматизацията и изкуствения интелект на в дигиталната реклама. Кампанията използваше данни в реално време, за да предоставя персонализирани реклами, съобразени с поведението на аудиторията. Динамичните рекламни послания се адаптираха въз основа на взаимодействията на потребителите, демонстрирайки способността на Adobe да оптимизира ефективността на рекламите в голям мащаб.

📌 Ключови елементи:

Програмни реклами, задвижвани от изкуствен интелект, които се адаптират към поведението на аудиторията

Подход, основан на данни, за подобряване на таргетирането на рекламите и ангажираността

Безпроблемна интеграция на автоматизация и креативност в маркетинга

🧐 Какво е проработило: Adobe доказа, че автоматизираната, базирана на данни реклама подобрява персонализацията и ефективността, без да жертва креативността.

🎯 Извод: Използването на автоматизация на маркетинга, задвижвана от изкуствен интелект ( ), може да усъвършенства таргетирането на рекламите, да подобри ангажираността и да максимизира маркетинговия ефект.

🧠 Интересен факт: Подкастите не са само за забавление. Все повече B2B компании (като Slack) се включват в подкаст тенденцията, за да се свържат с аудиторията си по по-личен, разговорно-ориентиран начин.

4. Кампанията „Trailblazer“ на Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce отпразнува своите потребители като иноватори чрез кампанията „Trailblazer“. Тази инициатива подчерта успешните истории на клиентите, като акцентира върху това как те са допринесли за трансформацията на индустрията, използвайки платформата на Salesforce.

📌 Ключови елементи:

Истории на клиенти, които човекоподобяват марката

Фокус върху това как Salesforce даде възможност за иновации

Визуално и писмено съдържание, подчертаващо постиженията на потребителите

🧐 Какво проработи: Salesforce насочи вниманието към своите клиенти, създавайки общност от лоялни поддръжници и укрепвайки репутацията си като инструмент за растеж.

🎯 Извод: Отбелязването на успеха на клиентите ви прави вашата марка по-човечна и вдъхновява потенциалните потребители да се доверят на вашия продукт.

🧠 Интересен факт: Най-старото документирано използване на бели книги в B2B маркетинга датира от началото на 20-ти век, когато британското правителство ги популяризира като информационни документи за убеждаване на политиците.

5. Казуси на Shopify

чрез Shopify

Shopify привлече бързоразвиващите се компании чрез подробни казуси. Тези истории показаха как Shopify е помогнало на марките да разширят дейността си, като същевременно са запазили ефективността и рентабилността си.

📌 Ключови елементи:

Истории на успеха с амбициозни, добре познати компании

Ясно доказателство за мащабируемост чрез измерими резултати

Съобщения, съобразени с целите на компаниите, ориентирани към растеж

🧐 Какво е проработило: Фокусът на кампанията върху доказани резултати я направи изключително привлекателна и убедителна за компании, които търсят подобни резултати.

🎯 Извод: Подчертаването на реални резултати чрез казуси изгражда доверие и мотивира бизнеса да предприеме действия.

6. Кампанията „The Network. Intuitive“ на Cisco

чрез Cisco

Cisco представи мрежовите технологии, базирани на намеренията, чрез кампанията „The Network. Intuitive. “, в която акцентира върху решенията, базирани на изкуствен интелект, които се учат, адаптират и осигуряват сигурността на мрежите в реално време. Кампанията използваше интерактивни 3D изображения на продукти, таблици за сравнение на конкурентите и съветник за готовност на ДНК, за да привлече бизнеса и да демонстрира възможностите на мрежата.

📌 Ключови елементи:

Интерактивни демонстрации, които изясняват сложни концепции

Реални казуси, показващи как компаниите са постигнали по-голяма ефективност

Съобщения, съобразени с нарастващото търсене на AI инструменти

🧐 Какво е проработило: Cisco опрости техническите концепции, като ги направи достъпни и привлекателни, и същевременно затвърди позицията си на лидер в иновациите.

🎯 Извод: Създаването на интерактивно съдържание с опростени съобщения разкрива сложните решения и изгражда ангажираност.

🔍 Знаете ли, че? Според Института за съдържателен маркетинг: 50% от B2B екипите възлагат на външни изпълнители поне една задача, свързана с маркетинг на съдържание.

За компании с над 1000 служители този процент скача до 75% .

84% от тези, които използват аутсорсинг, разчитат на външна помощ за създаване на съдържание .

Средните компании изнасят 54% от дейността си, докато малките компании изнасят 37%.

7. Кампанията „In It Together“ на LinkedIn

чрез LinkedIn

LinkedIn отдава почит на професионалистите, които развиват бизнеса си чрез платформата. Кампанията включваше истории, които съчетаваха емоционална привлекателност и практични примери за успех.

📌 Ключови елементи:

Истории на професионалисти, постигнали растеж и сътрудничество

Съобщения, които засилват значението на LinkedIn за кариерното развитие

Фокус върху общността и споделения напредък

🧐 Какво е проработило: Кампанията е вдъхнала доверие, като е показала успешни истории, с които хората могат да се идентифицират, и е подчертала ролята на LinkedIn в насърчаването на връзки.

🎯 Извод: Комбинацията от емоционално разказване на истории и практическа стойност помага да се установи дълбока връзка с аудиторията ви.

🔍 Знаете ли, че... 65% от B2B купувачите считат краткосрочното съдържание, като блог публикации и инфографики, за най-привлекателно, което подчертава стойността на кратката и лесно усвоима информация.

8. Кампанията „Second Act“ на Mailchimp

чрез Mailchimp

Mailchimp стартира „Second Act“ – поредица от съдържание, посветена на предприемачи, които са започнали нови начинания в по-късна възраст. В партньорство с VICE Media, кампанията представя вдъхновяващи истории за устойчивост и преоткриване. Всеки епизод проследява различни бизнес собственици, показвайки предизвикателствата, пред които са се изправили, и стратегиите, които са използвали, за да създадат нещо ново.

📌 Ключови елементи:

Реални истории, които резонират с амбициозните предприемачи

Медийно партньорство, което разшири обхвата и доверието

Съобщения, които са в съответствие с ценностите и мисията на марката Mailchimp

🧐 Какво проработи: Mailchimp се свърза лично с бизнес собствениците, използвайки разказване на истории, за да вдъхнови и ангажира.

🎯 Извод: Споделянето на реални истории за успех укрепва доверието в марката и спомага за по-дълбоки връзки с вашата аудитория.

💡 Съвет от професионалист: Персонализирайте шаблоните за маркетингови планове според целите на вашата марка. Тези шаблони могат лесно да бъдат адаптирани към целите, бюджета и аудиторията на вашия бизнес, като по този начин се гарантира подходящ подход.

Как да приложите тези примери в своите B2B кампании

За да бъде успешен, B2B маркетинга се нуждае не само от смели идеи, но и от безупречно изпълнение. Тук на помощ идва ClickUp . Като универсално приложение за работа, то помага на екипите да се справят с разрастването на инструментите, като обединява планирането на кампании, създаването на съдържание, стартирането и проследяването на резултатите в една платформа. С ClickUp за маркетинг водещите екипи (включително и нашият) превръщат стратегията в измерими резултати с бързина и прецизност. 📈

1. Започнете с ясен брифинг и съгласувани цели

Всяка успешна кампания започва с хармонизиране. Събирайте заявки за кампании чрез ClickUp Forms, а след това ги превърнете в изпълними задачи в ClickUp с отговорници, бюджети и крайни срокове.

Организирайте кампании с помощта на ClickUp Tasks

Използвайте ClickUp Goals, за да определите резултатите – например 1000 квалифицирани потенциални клиенти за тримесечие – и ги разделите на етапи, които целият ви екип може да проследява в реално време.

Създайте цели в ClickUp, които да съответстват на вашия маркетингов план.

📌 Защо е важно: Целите превръщат неясните идеи в показатели, които са важни за вашия мениджърски екип – потенциални клиенти, приходи и възвръщаемост на инвестициите.

➡️ Подкрепете го с доказателства: споделете казуси, препоръки или визуални материали „преди и след“, които показват как вашият продукт намалява времето за реакция, увеличава конверсиите или намалява разходите.

🔍 Знаете ли, че... В САЩ 66% от B2B купувачите откриват продукти чрез резултати от търсене в интернет, което подчертава критичната роля на силната онлайн видимост и SEO в маркетинговите стратегии.

2. Създайте календар с съдържание, който функционира като редакция

Последователността изгражда доверие. Използвайте календара на ClickUp или шаблона за календар на съдържанието на ClickUp LinkedIn, за да планирате кампаниите си седмици предварително. Ефективните календари работят най-добре, когато са съчетани със структурирани шаблони за комуникационни планове, които гарантират, че съобщенията са съгласувани във всички канали и за всички заинтересовани страни от първия ден.

Назначавайте писатели, дизайнери и социални мениджъри директно от календара и проследявайте актуализациите на статуса без безкрайни вериги от имейли.

📌 Защо е важно: Календарът в стил „нюзрум“ гарантира, че вашата марка се представя с редовно и висококачествено съдържание – независимо дали в LinkedIn, TikTok или Reddit. Добре структурираните шаблони за календар със съдържание правят тази структура повторяема, като помагат на екипите да разпределят отговорностите, да проследяват форматите и да поддържат ритъма на публикуване в голям мащаб. Reddit.

➡️ Добавете стойност: Съчетайте календара си с интерактивни ресурси – калкулатори за възвръщаемост на инвестициите, списъци за проверка или шаблони, които аудиторията ви може да персонализира. Тези ресурси печелят доверие, докато привличат потенциални клиенти.

🧠 Интересен факт: Списанието на John Deere от 1895 г., The Furrow , е един от най-ранните примери за B2B съдържателен маркетинг.

3. Създавайте съдържание съвместно и по-бързо с AI

Сътрудничеството подпомага изпълнението. ClickUp Chat предоставя на вашия екип пространство за бързи актуализации, мозъчни бури и обратна връзка за кампаниите. Използвайте Posts, за да закачите важни съобщения – като творчески насоки или обобщения на кампании – така че нищо да не се загуби в превъртането.

ClickUp Chat за сътрудничество и обмен на идеи с вашия екип

В ClickUp Docs членовете на екипа могат да редактират съвместно съдържание в реално време, да оставят коментари, които веднага се превръщат в задачи, и да маркират заинтересованите страни за обратна връзка. Това поддържа структурирано сътрудничество без безкрайни вериги от имейли или размяна на съобщения в Slack.

Преглеждайте проекти, добавяйте коментари и поддържайте цялата обратна връзка свързана и организирана с ClickUp Docs.

По време на срещите, ClickUp AI Notetaker автоматично записва дискусиите, превръщайки ги в структурирани бележки и задавайки последващи задачи. Никой не си тръгва, без да знае какво е било решено.

📌 Защо е важно: Когато комуникацията, обратната връзка и решенията се осъществяват в рамките на работното ви пространство, екипът ви отделя по-малко време за проследяване на актуализации и повече време за напредък на кампаниите.

➡️ Разширете влиянието си като лидер в областта: Използвайте Docs, за да съавторствате бели книги, доклади или серии от блогове с вътрешни експерти или външни партньори, позиционирайки вашата марка като надежден глас в бранша.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

След като екипът е готов, преминете към създаването. Напишете чернови в ClickUp Docs, където вече има одобрени конспекти. Ускорете производството с ClickUp Brain, който може да генерира рекламни текстове, конспекти за блогове или чернови на надписи за секунди.

ClickUp Brain може да създава интересни идеи за B2B кампании и да ви помогне да генерирате съдържание.

С ClickUp Brain Max можете да записвате идеи на ход с функцията „говори към текст“ и незабавно да ги превръщате в задачи или чернови на съдържание. А с ClickUp Clips можете да записвате кратки инструкции или да създавате видеоклипове с обратна връзка за дизайна, за да ускорите ревизиите.

Маркетолозите разчитат и на приоритетите на задачите, за да се уверят, че спешните задачи (като TikTok в последния момент или презентация за ръководството) не се губят сред рутинните задачи. С помощта на персонализираните полета можете да проследявате бюджетите на кампаниите, типовете съдържание, целевите аудитории или етапите на фунията директно за всяка задача, така че всеки актив да има необходимия контекст.

➡️ Разширете се в социалното разказване на истории: Използвайте Brain, за да предложите надписи за TikTok, варианти на реклами за LinkedIn или отговори за Reddit AMA, които поддържат тон, съответстващ на вашата марка.

📌 Защо е важно: Brain, Brain Max и Clips помагат на вашия екип да създава по-бързо, без да губи контекста, превръщайки идеите в изпипани кампании за по-кратко време.

💡 Съвет от професионалист: Подобрете SEO, като използвате AI в съдържателния маркетинг. Нека тези инструменти оптимизират съдържанието ви за търсачките, като предлагат подобрения на ключовите думи, мета описания и по-добра структура на съдържанието.

5. Стартирайте кампании и ангажирайте общностите там, където се намират

Изпълнението е това, което определя успеха или провала на кампаниите. Планирайте големи стартирания визуално с ClickUp Whiteboards, а след това прехвърлете идеите директно в задачи. Използвайте зависимостите между задачите, за да се уверите, че нищо не се пуска в действие прекалено рано – например, блокирайте имейла с поканата за уебинара, докато не бъде одобрена целевата страница.

Планирайте стратегиите и работните процеси на кампаниите си визуално с помощта на ClickUp Whiteboards.

ClickUp Automations поддържа работния процес: актуализирайте статуса на задачите, когато се качват активи, задействайте последващи действия, когато потенциалните клиенти отговорят, или уведомете екипа, когато бъдат постигнати важни етапи. В съвременните B2B кампании ефективната автоматизация е основата на мащабното изпълнение, а най-добрият софтуер за автоматизация на маркетинга разширява тази ефективност в целия процес – от поддържане на потенциалните клиенти до отчитане на резултатите.

📌 Защо е важно: Общности като LinkedIn или Reddit очакват автентично взаимодействие. Като освободите екипа си от повтарящи се административни задачи, им давате повече време да се включват в разговори, да провеждат AMA и да отговарят в реално време.

🧠 Интересен факт: За разлика от платените реклами в Google, които спират да работят след края на кампанията, B2B съдържанието може да съществува вечно, като непрекъснато привлича потенциални клиенти и изгражда доверие.

6. Измервайте въздействието и пренасочвайте успехите

Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате KPI в реално време за различни канали – CTR, регистрации, потенциални клиенти или цена на придобиване. Споделяйте таблата с заинтересованите страни, вместо да губите часове в изготвяне на презентации.

Получавайте информация в реално време за ефективността на кампаниите чрез таблата за управление на ClickUp.

След това преобразувайте най-ефективните ресурси: превърнете уебинара в клипове в LinkedIn, Reddit AMA в блог или скеч в TikTok в начало на имейл. Начертайте този процес на преобразуване в ClickUp, така че всяка кампания да генерира множество ресурси.

📌 Защо е важно: Измерването на възвръщаемостта на инвестициите поддържа интереса на ръководството. Пренасочването удължава живота (и възвръщаемостта на инвестициите) на всяка идея.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте данните за по-разумно разпределение на ресурсите. Използвайте данните, за да разпределите ресурсите си към кампании, които в миналото са показали висока възвръщаемост на инвестициите, като по този начин направите маркетинговите си разходи по-ефективни.

Маркетинг в синхрон с ClickUp

Добрият маркетинг не се състои само в креативност, а и в изпълнение. Изпълнението е по-лесно, когато всичко се намира на една платформа.

ClickUp обединява съдържание, сътрудничество, данни и автоматизация на едно място, като поддържа маркетинговите екипи организирани, гъвкави и съгласувани.

От поставянето на ясни цели до генерирането на идеи с AI, ClickUp ви помага да планирате по-добре, да проследявате по-умно и да маркетирате по-ефективно.

Готови ли сте да реализирате следващата си кампания? Регистрирайте се в ClickUp и започнете да правите маркетинг в синхрон. 🎨