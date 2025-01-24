Топ 10 уеб-базирани CRM инструменти, които трябва да познавате през 2025 г.

🔎 Знаете ли, че... Удивителните 40% от критичните за бизнеса данни са затворени в силози за данни!

Помислете за това – почти половината от информацията, която би могла да доведе до по-разумни решения, е затворена в фрагментирани системи, недостъпни, когато имате най-голяма нужда от нея.

За собствениците и мениджърите на фирми това не е просто статистика, а ежедневно главоболие.

Ето защо уеб-базираният CRM софтуер промени изцяло правилата на играта.

Чрез консолидиране на данните за клиентите в една единствена платформа, базирана в облака, тези CRM системи премахват изолираността и автоматизират досадните задачи, като същевременно предоставят полезна информация. ⚡

Независимо дали искате да обновите настоящата си конфигурация или да закупите първия си CRM софтуер, този наръчник представя най-добрите уеб-базирани CRM опции, които ще променят начина, по който управлявате взаимоотношенията си с клиентите.

⏰ 60-секундно резюме Уеб-базираният CRM софтуер променя изцяло управлението на взаимоотношенията с клиентите, оптимизира работните процеси и елиминира изолираните данни. Тези инструменти подпомагат бизнеса, като централизират данните за клиентите, автоматизират повтарящите се задачи и предоставят полезна информация за повишаване на производителността. Ето кратък преглед на най-добрите варианти за 2025 г. и в какво се отличават: ClickUp (Най-доброто всеобхватно приложение за ежедневна употреба за CRM и управление на проекти)

Salesforce (Най-добър за AI-базирани продажбени анализи)

HubSpot (Най-подходящ за развиващи се бизнеси с безплатни CRM инструменти)

Zoho CRM (Най-добър за изчерпателна 360° информация за клиентите)

Pipedrive (Най-добър за визуално управление на продажбите)

Monday. com (Най-добър за персонализиран CRM с автоматизация на работния процес)

Freshsales (Най-добър за CRM с изкуствен интелект за по-умни продажби)

Insightly (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от решение за управление на проекти с CRM)

Less Annoying CRM (Най-добър за простота и малки предприятия)

Copper CRM (Най-добър за интеграция с Google Workspace)

Какво трябва да търсите в уеб-базирания софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти?

Когато избирате уеб-базиран CRM, фокусирайте се върху функциите, които отговарят на нуждите на вашия бизнес и елиминират неефективността. Тези платформи за софтуер като услуга (SaaS) осигуряват гъвкавост и достъпност, позволявайки ви да управлявате взаимоотношенията с клиентите отвсякъде.

Ето някои ключови функции, на които да обърнете внимание:

Централизирано съхранение на бизнес данни: Опростете достъпа до информация за клиентите, като използвате уеб-базирани или облачни CRM системи, които заменят разпръснатите таблици с единна платформа, която организира всичко на едно сигурно място.

Инструменти за автоматизация: Автоматизирайте повтарящи се задачи — като проследяване, въвеждане на данни и проследяване на потенциални клиенти — за да освободите екипа си, така че да се фокусира върху значима работа.

Достъпност: Уверете се, че вашият екип остава свързан, независимо къде се намира, с облачни CRM решения, които работят на всяко устройство с интернет връзка, което улеснява дистанционното сътрудничество.

Персонализирани табла: Персонализирайте начина, по който виждате бизнес показателите си – проследявайте продажбите, наблюдавайте потенциалните клиенти и измервайте удовлетвореността на клиентите с табла, които се адаптират към вашите нужди.

Интегрирани инструменти: Обединете усилията си в областта на продажбите, маркетинга и управлението на проекти под един покрив, като изберете CRM, който се синхронизира безпроблемно с вашите съществуващи технологии за Обединете усилията си в областта на продажбите, маркетинга и управлението на проекти под един покрив, като изберете CRM, който се синхронизира безпроблемно с вашите съществуващи технологии за ефективно подпомагане на продажбите.

Анализи в реално време: Използвайте подробни и актуални отчети, за да идентифицирате тенденции, поведение на клиентите и пропуски в представянето, което ще ви позволи да вземете решения, основани на данни, които водят до резултати 💻

Проследяване на потенциални клиенти и сделки: Получете пълна видимост на вашия Получете пълна видимост на вашия CRM процес за продажби с инструменти, които управляват потенциалните клиенти и сделките от първия контакт до сключването на сделката, като гарантират, че нито една възможност няма да бъде пропусната

10-те най-добри уеб-базирани CRM софтуера

Подходящият уеб-базиран CRM софтуер може да ви спести време и усилия. Нека разгледаме по-отблизо най-добрите уеб-базирани CRM софтуери:

1. ClickUp (Най-доброто всеобхватно приложение за ежедневна употреба за CRM и управление на проекти)

Започнете да използвате ClickUp CRM Оптимизирайте процеса на продажби и управлението на клиенти с ClickUp CRM.

ClickUp CRM предлага цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиенти, като комбинира персонализирани инструменти с мощни работни процеси. Създаден, за да отговори на нуждите на екипи от всякакъв размер, ClickUp ви позволява да адаптирате CRM системата си към нуждите на вашия бизнес, като осигурява безпроблемно управление на взаимоотношенията с клиенти.

С помощта на персонализираните полета в ClickUp можете да създадете CRM база данни, която проследява всичко – от статуса на потенциалните клиенти и стойността на сделката до данните за контакт и следващите стъпки – и всичко това е видимо на едно място. Например, можете да създадете ново поле за източника на потенциални клиенти и да го добавите заедно с „Приоритет“ и „Дата за последващи действия“, за да сте сигурни, че вашият екип никога няма да пропусне възможност.

С помощта на ClickUps Dashboards можете да оценявате състоянието на вашия пайплайн в реално време, както и представянето на вашия екип и всички свързани с това данни за приходите. Можете да използвате диаграми и карти, за да оценявате статистически данни като „Сключени сделки през този месец“ или „Най-добре представящи се търговски представители“. Това позволява на екипите да оптимизират приоритизирането на задачите и незабавно да идентифицират препятствия в процеса на продажбите.

Визуализирайте продажбения процес, проследявайте напредъка с яснота и наблюдавайте представянето на екипа с ClickUp CRM

Персонализираните работни процеси на ClickUp ви позволяват да управлявате визуално вашия продажбен процес, използвайки Kanban табла, списъци или диаграми на Гант. Например, можете да създадете етапи като „Нов потенциален клиент“, „Контакт“, „Преговори“ и „Завършено“ на таблото за продажби и да премествате сделките между етапите, за да проследявате напредъка.

Сътрудничество и редактиране в реално време с ClickUp Docs от ClickUp CRM

Инструментите за сътрудничество в реално време на ClickUp го правят идеален за екипи, които трябва да поддържат връзка и да работят в синхрон.

Функции като коментари към задачи, ClickUp Chat и ClickUp Docs за съвместна работа елиминират необходимостта от превключване между различни инструменти, като всичко остава централизирано. Това спомага за ефективна комуникация и намалява потенциалните грешки. ⚡

Интегрирайте и синхронизирайте над 1000 приложения с ClickUp за секунди

Възможностите за интеграция на платформата са друго важно предимство, като ClickUp поддържа над 1000 интеграции на приложения. От инструменти за електронна поща и съхранение на файлове до софтуер за маркетинг, тези интеграции гарантират, че фирмите могат да се свързват с всичките си любими приложения, подобрявайки общата продуктивност и управлението на данните. 🔗

Автоматично задавайте задачи, задействайте актуализации на статуса и променяйте приоритетите, за да насочите вниманието на екипа си към ClickUp

Задвижваните от изкуствен интелект ClickUp Brain и ClickUp Automations са важни стълбове на CRM функционалността на ClickUp.

Работейки в тандем, тези инструменти позволяват на бизнеса да спести време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи като напомняния за последващи действия, възлагане на задачи и въвеждане на данни. Това позволява на екипите да се фокусират върху по-стратегически дейности, подобрявайки ефективността. Brain също така предоставя актуализации за напредъка и интелигентни отговори, което прави управлението на вашите CRM работни процеси по-бързо, по-умно и без стрес.

Изтеглете този шаблон Започнете веднага, персонализирайте и започнете да проследявате потенциални клиенти незабавно с шаблона ClickUp CRM.

Освен това, CRM шаблоните на ClickUp променят правилата на играта в управлението на продажбите, проследяването на потенциални клиенти и организирането на клиентски данни. С персонализирани статуси, полета и изгледи, този шаблон позволява на екипите да приоритизират задачите според етапите на продажбите, да елиминират неефективността и да откриват ценна информация за подобряване на взаимодействието с клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте проследяването на продажбите, актуализирането на тръбопровода и напомнянията.

Визуализирайте данните за продажбите и представянето на екипа с табла за управление.

Настройте интеграции с електронна поща, за да оптимизирате комуникацията с клиентите.

Използвайте готови шаблони за по-бързо въвеждане и персонализиране.

Проследявайте приходите, размера на сделките и информацията за клиентите с формулни полета.

Ограничения на ClickUp

Не всички опции за преглед са достъпни на мобилни устройства.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

ClickUp AI: Добавете към всеки съществуващ план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Говорейки за възможностите за автоматизация и управление на проекти на ClickUp, един потребител казва:

Clickup е най-простият и лесен за настройка инструмент за управление на проекти за нас. Проследяването на задачите е изключително лесно с много подробни детайли. Споделянето с екипи и каненето на нови членове да сътрудничат с борда и задачите е изключително лесно. Интеграцията с инструменти на трети страни също е възможна с много налични приложения. Интеграциите на Datadog и Clickup помагат много при създаването на задачи за инциденти в Clickup за събитията, които трябва да бъдат разрешени, и екипът може да започне да работи по инцидентите.

💡 Професионален съвет: Спестете си часове настройки с шаблони за планове за продажби. Тези шаблони са идеални за да започнете да структурирате вашата стратегия за продажби. Персонализирайте тези предварително създадени планове, вместо да започвате от нулата, за да отговарят на вашите нужди.

2. Salesforce (най-добър за AI-базирани продажбени анализи)

чрез Salesforce Sales Cloud

Уеб-базираният CRM на Salesforce, Sales Cloud, е проектиран да подпомага екипите по продажбите с AI-базирани анализи, насочени продажби и оптимизирана автоматизация. Като бизнес мениджър можете да проследявате потенциални клиенти, да управлявате акаунти и да оптимизирате продажбите в реално време.

Този CRM софтуер, базиран в облака, разполага с функции, които ви позволяват да прогнозирате бъдещи продажби с подробни прогнози, да автоматизирате работните процеси, за да спестите време, и да централизирате всички данни за клиентите в единен източник на информация. Salesforce се интегрира безпроблемно с инструменти като Slack и Tableau, което позволява сътрудничество и вземане на решения на базата на данни в целия ви екип.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Автоматизирайте проследяването на потенциални клиенти, управлението на акаунти и актуализирането на сделки, за да повишите производителността.

Обединете и синхронизирайте всичките си данни с функциите Revenue Intelligence и Data Cloud.

Достъп до информация в реално време за продажбите и прогнози за управление на продажбите

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация, особено за нови потребители.

Инструментите с ниско ниво на кодиране може да не отговарят напълно на напредналите бизнес нужди без персонализирано кодиране.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Starter Suite : 25 $/месец на потребител

Pro Suite: 100 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Без ограничения: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 23 000 рецензии)

чрез HubSpot

Уеб-базираният CRM на HubSpot е динамично решение за развиващите се бизнеси. Той комбинира мощни инструменти за маркетинг, продажби и обслужване в една безпроблемна платформа. С проследяване на продажбите в реално време, автоматизирани известия по имейл и подробни отчети, получавате пълна видимост върху стратегиите си за управление на клиенти.

HubSpot помага за управлението на контакти, проследяването на сделки и анализа на ефективността на екипа. Използва AI функции като писане на имейли и чат на живо, за да подобри взаимодействието с клиентите. Платформата поддържа и интеграция с приложения на трети страни, което гарантира мащабируемост и адаптивност за растящи бизнеси.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Получете полезни информации чрез мощните функции за отчитане и анализи на платформата, които ще ви помогнат да вземете решения, основани на данни.

Интегрирайте се с екосистемата на HubSpot, за да използвате отлични инструменти за автоматизация на маркетинга, подпомагане на продажбите и обслужване на клиенти.

Получавайте известия, когато потенциалните клиенти отворят имейли, което ви позволява да предприемете навременни последващи действия.

Ограничения на HubSpot CRM

Разширени функции като автоматизирани работни процеси са достъпни само в платените версии.

Някои потребители може да счетат, че опциите за персонализиране на платформата са ограничени без допълнителни интеграции.

Цени на HubSpot CRM

Безплатен CRM с Sales Hub и Marketing Hub, наред с други инструменти, като платен абонамент.

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot

Говорейки за CRM на Hubspot, един потребител, работещ в сектора на здравеопазването, каза:

HubSpot Service Hub ни впечатли, защото е лесен за настройка, много удобен за ползване, когато го представяме на членовете на екипа, които ще го използват всеки ден, и има функционалността, която очаквате от CRM, и много повече. Настройването на автоматизацията, за да спестим време на членовете на екипа в ежедневните им работни процеси, беше много лесно, а всички налични ресурси онлайн/чрез поддръжката на клиенти на HubSpot ни помогнаха да се чувстваме уверени в това, което правим.

📚 Бонус за четене: Търсите подходящия CRM софтуер, базиран в облака, който отговаря на вашите нужди, без да ви причинява технически главоболия? Този подбрани списък с CRM инструменти, базирани в облака, ще ви помогне да намерите най-доброто решение за оптимизиране на работните ви процеси и лесно разширяване на вашия бизнес.

4. Zoho CRM (най-добър за изчерпателна 360° информация за клиентите)

чрез Zoho

Zoho CRM е мощен уеб-базиран инструмент, предназначен да оптимизира продажбите, маркетинга и ангажираността на клиентите, като същевременно предоставя цялостен 360° поглед върху взаимоотношенията с клиентите. Интуитивният интерфейс и широкият набор от функции позволяват на организациите да автоматизират ежедневните задачи по продажбите и да превръщат посетителите на уебсайта в потенциални клиенти.

Тази CRM платформа подобрява сътрудничеството в екипа, взаимодействията с клиентите и вземането на решения, като се интегрира безпроблемно с различни приложения и предлага усъвършенствани функции, базирани на изкуствен интелект, чрез уеб-базиран подход. Освен това, тя предлага инструменти за управление на потенциални клиенти, управление на контакти и проследяване на продажбите, за да ви помогне да превърнете информацията за клиентите в полезни знания.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Взаимодействайте с потенциални клиенти и клиенти директно чрез социалните платформи

Получете незабавен достъп до данни за клиенти и управлявайте задачите си отвсякъде с мобилни приложения.

Използвайте AI-базирани анализи от AI асистента на Zoho, Zia, за да откривате аномалии, да приоритизирате възможности и да създавате по-умни чернови на имейли.

Ограничения на Zoho CRM

Планът за начинаещи може да ограничи броя на персонализираните полета, което се отразява на персонализацията на данните.

Ограничена наличност на някои интеграции на приложения на трети страни

Цени на Zoho CRM

Безплатно завинаги

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 рецензии)

5. Pipedrive (най-добър за визуално управление на продажбите)

чрез Pipedrive

Уеб-базираният CRM софтуер на Pipedrive е предназначен за фирми, които искат да организират управлението на продажбите си, като се фокусират върху сключването на сделки. Той ви позволява да централизирате цялата информация за клиентите си, интегрира се с вашите технологии и използва изкуствен интелект, за да ускори процеса на продажбите и да повиши производителността, като същевременно поддържа сигурността на данните на надеждна платформа.

Този CRM инструмент, базиран в облака, подпомага вашите търговски екипи, като автоматизира повтарящите се задачи и предоставя незабавни данни за продажбите. Освен това Pipedrive предлага функции като интеграция с електронна поща, напомняния за дейности и определяне на цели, за да поддържа търговските екипи организирани и фокусирани върху сключването на сделки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Използвайте интерфейса с функция „плъзгане и пускане” за управление на продажбите и проследяване на напредъка на сделките.

Използвайте AI Sales Assistant, за да получите интелигентни предложения за оптимизиране на продажбите и подобряване на резултатите.

Автоматично обогатявайте профилите на клиентите с публично достъпна информация, спестявайки време за въвеждане на данни за клиентските записи.

Ограничения на Pipedrive

В сравнение с по-комплексните CRM системи, Pipedrive не разполага с разширени функции за автоматизация на маркетинга.

Ограничения в по-задълбочените опции за персонализиране без допълнителни интеграции за екипите по продажби и маркетинг

Цени на Pipedrive

Essential : 14 $/месец на потребител

Разширена версия : 29 $/месец на потребител

Професионален : 59 $/месец на потребител

Power : 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive

Говорейки за приложението на Pipedrive за екипите по продажбите, представител по развитие на продажбите каза:

Pipedrive е невероятно полезен инструмент за мен, това е най-добрият CRM, с който съм работил, и има функции, които са ми много полезни в областта на B2B проучванията. Той се актуализира постоянно, включва нови функции от тенденциите на пазара и това допринася много за неговата стойност.

6. Monday.com (Най-добър за персонализиран CRM с автоматизация на работния процес)

CRM на Monday.com е създаден за компании, които изискват гъвкавост и мащабируемост в своите облачни CRM решения. Той е разработен, за да се адаптира към вашите уникални процеси на продажби и ви позволява да оптимизирате всичко – от проследяване на потенциални клиенти до управление на продажбите – с интуитивно персонализиране чрез плъзгане и пускане.

Този персонализируем CRM софтуер в облака опростява управлението на задачите, като позволява на екипите да централизират данните, да автоматизират работните процеси и да се фокусират върху разширяването на взаимоотношенията с клиентите. С персонализируеми табла и различни изгледи, като диаграми Kanban и Gantt, платформата позволява на екипите да визуализират своите продажбени канали, да наблюдават напредъка в реално време и да подобрят сътрудничеството в екипа.

Най-добрите функции на Monday.com

Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на вашия процес на продажби и да водят до успех в бизнеса.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като проследяване и актуализиране на статуса, за да елиминирате ръчното въвеждане на данни.

Приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на персонализирани критерии, за да се фокусирате върху тези с висок потенциал.

Ограничения на Monday.com

Първоначалната настройка и персонализиране може да отнеме много време на новите потребители.

Някои потребители може да сметнат ценовите нива и разпределението на функциите за объркващи.

Цени на Monday.com

Тези планове са базирани на 10 потребители:

Basic : 15 $/месец на потребител

Стандартен : 12 $/месец на потребител

Pro : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Monday.com

G2 : 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 390 отзива)

7. Freshsales (Най-добрият CRM софтуер, базиран на изкуствен интелект, за по-интелигентни продажби)

чрез Freshsales

Freshsales, част от Freshworks Suite, е уеб-базиран CRM, задвижван от изкуствен интелект, създаден да помага на бизнеса да подобри продуктивността на продажбите и да оптимизира процесите. Търговските екипи използват това уеб-базирано CRM приложение, за да управляват ефективно потенциалните клиенти, да проследяват взаимодействията с клиентите и да автоматизират повтарящите се задачи, подобрявайки ефективността и ускорявайки сключването на сделки.

Freshsales предлага и 360° изглед на клиентите, предоставяйки контекст за взаимодействията с клиентите в различни канали. Неговите персонализирани табла и отчети предоставят полезна информация за продажбите и състоянието на продажбения процес.

Най-добрите функции на Freshsales

Идентифицирайте потенциални клиенти с висока стойност и сключвайте сделки по-бързо с помощта на AI-базирания асистент Freddy за оценяване, препоръки за сделки и автоматизирани чернови на имейли.

Организирайте и управлявайте без усилие целия си цикъл на продажби и тръбопровод, използвайки визуална Kanban табло с функция „плъзгане и пускане”.

Общувайте директно с потенциални и настоящи клиенти чрез вградени комуникационни инструменти, включително имейл, телефон и чат.

Ограничения на Freshsales

Може да са необходими допълнителни инструменти или API на трети страни за свързване с определени приложения.

Функции като управление на потенциални клиенти на базата на изкуствен интелект и разширени възможности за персонализиране са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Freshsales

Безплатно : 0 $ за трима потребители

Растеж : 11 USD/месец на потребител

Pro : 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2 : 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshsales

Говорейки за Freshsales UX, един потребител в G2 каза:

Като човек, който е използвал Freshworks CRM, Freshdesk за издаване на билети и Freshteam, мога да гарантирам за тяхното UX, някои от интуитивните и лесни за използване функции в CRM. Бързината, с която техните екипи, работещи с клиенти, пускат нещата в действие, е похвална.

8. Insightly (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от решение за управление на проекти с CRM)

чрез Insightly

Insightly съчетава CRM, автоматизация на маркетинга и управление на продажбите в една мощна платформа. Тя помага за управлението на продажбите и създаването на единна система, в която вашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване работят хармонично.

Insightly се отличава с възможностите си за персонализиране. Той ви позволява да адаптирате обекти, полета и работни процеси, за да отговарят точно на вашите бизнес нужди, независимо от вашата индустрия. Освен това, този облачен CRM доставчик улеснява проследяването на потенциални клиенти, управлението на възможности и надзора на проекти след продажбата, без да се налага да сменяте платформи.

Най-добрите функции на Insightly

Гарантирайте целостта, точността и съответствието на данните чрез прилагане на правила за валидиране, разширени разрешения и достъп въз основа на роли.

Създайте персонализирани клиентски пътувания с инструменти за автоматизация на маркетинга

Управлявайте проекти и задачи директно в CRM, за да осигурите безпроблемен работен процес от привличането на потенциални клиенти до реализацията на проекта.

Ограничения на Insightly

Гъвкавостта на платформата е впечатляваща за екипи, които за първи път използват CRM системи.

Въпреки многобройните интеграции, някои потребители могат да срещнат ограничения при свързването с конкретни приложения на трети страни.

Цени на Insightly

Плюс : 29 $/месец на потребител

Професионален : 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2 : 4. 2/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4/5 (над 650 отзива)

💡 Професионален съвет: Всяко взаимодействие с клиент е шанс да изградите лоялност – или да я загубите. Въпреки че внедряването на CRM е от решаващо значение за укрепването на взаимоотношенията с клиентите, повечето компании се провалят в правилното му използване. Ключът? Дайте приоритет на добре планирана стратегия за внедряване на CRM, съобразена с нуждите на вашия екип, за да се уверите, че CRM ще се превърне в мощен инструмент за растеж, а не в пропусната възможност. 🛠️

9. Less Annoying CRM (Най-добър за простота и малки предприятия)

чрез Less Annoying CRM

Less Annoying CRM (LACRM) оправдава името си. Той е интуитивен, лесен за използване и създаден специално за малките предприятия. Акцентът на платформата върху простотата и специалната поддръжка на клиенти гарантира, че потребителите бързо се адаптират и я интегрират в ежедневните си операции, като минимизират кривата на обучение и максимизират ефективността.

Няма прекалено дълъг списък с функции, от които нямате нужда – точно това, което ви помага да проследявате взаимоотношенията с клиентите, да управлявате задачите и да поддържате организация. С неограничен брой контакти, канали и персонализирани полета ще имате всичко необходимо, за да оптимизирате операциите си без сложността или скритите такси в по-големите CRM системи.

Най-добрите функции на Less Annoying CRM

Управлявайте неограничен брой контакти и канали, за да поддържате връзки с клиентите.

Бъдете в крак с задачите и последващите действия с вградените инструменти за управление на задачите и календара.

Получавайте ежедневни имейли с обобщение на предстоящите задачи и събития, които ви помагат да управлявате ефективно времето си.

По-малко досадни ограничения на CRM

Ограничените интеграции с трети страни могат да ограничат разширената автоматизация за някои потребители.

Липсват някои сложни функционалности, като напреднали отчети и автоматизация, които се срещат в по-сложни CRM системи.

По-малко досадни цени за CRM

Единна цена от 15 долара на месец за потребител

По-малко досадни CRM оценки и рецензии

G2 : 4,9/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Less Annoying CRM

В рецензия на G2 се казва:

LACRM се отличава, защото не е предназначен изключително за „продажбени“ бизнеси. Вместо това, той се адаптира към нашия уникален подход, без да ни пречи, като същевременно осигурява надеждна работа. Функции като стабилна функционалност за експортиране/импортиране и възможността да се обединяват контакти и история при необходимост са безценни.

10. Copper CRM (най-добър за интеграция с Google Workspace)

чрез Copper CRM

Copper CRM е облачна платформа, проектирана да се интегрира безпроблемно с Google Workspace. Тя предоставя на бизнеса лесно за използване решение за управление на потенциални клиенти, контакти и сложни процеси на продажби.

Дълбоката му интеграция с Gmail и Google Calendar позволява на потребителите да проследяват имейл кореспонденцията, да планират събития и да добавят контакти директно от пощенската си кутия, което оптимизира работните процеси и повишава производителността. Функциите за автоматизация на Copper, като създаване на задачи и проследяване на имейли, спестяват време, като елиминират повтарящите се задачи. Освен това мобилното приложение ви гарантира, че можете да следите сделките си дори когато сте в движение.

Най-добрите функции на Copper CRM

Проследявайте сделки, управлявайте проекти и наблюдавайте визуално напредъка на потенциалните клиенти с помощта на персонализирани пипалини.

Активирайте автоматичното създаване на задачи, проследяване и актуализиране на статуса, за да спестите време и да се съсредоточите върху сключването на сделки.

Автоматично събирайте и организирайте контактната информация от имейли и други взаимодействия.

Ограничения на Copper CRM

Функцията за фуния на потенциални клиенти може да изглежда ограничена и да се възползва от подобрени изгледи на списъци и по-добра използваемост за управление на потенциални клиенти.

Някои потребители са се оплакали, че екипът за поддръжка не е много отзивчив.

Цени на Copper CRM

Стартово ниво : 12 USD/месец на потребител

Basic : 29 $/месец на потребител

Професионален : 69 $/месец на потребител

Бизнес: 134 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Copper CRM

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 600 отзива)

Започнете своето уеб-базирано CRM пътуване с ClickUp

Когато избирате уеб-базиран CRM, не се фокусирайте само върху функциите – помислете за мащабируемостта, приемането от потребителите и колко добре се интегрира в съществуващите ви работни процеси. Вашият CRM трябва да расте заедно с вашия бизнес, да опростява процесите и да предоставя ясен план за постигане на измерими резултати. 🚀

Макар че много от инструментите в този списък предлагат уникални предимства, не всички са създадени да се справят безпроблемно с управлението на клиенти и вътрешното сътрудничество.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. Комбинирайки CRM и инструменти за управление на проекти, това е платформа, която централизира вашите работни процеси, автоматизира повтарящите се задачи и дава възможност на вашия екип да остане продуктивен. 🏆

Регистрирайте се в ClickUp още днес, ако търсите гъвкаво, мащабируемо и интуитивно решение за подобряване на бизнес операциите си!