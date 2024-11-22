Хората често мислят, че да си създател на съдържание е лесно. Но всеки, който се е занимавал със социални медии, знае, че е предизвикателство да публикуваш видеоклипове и да натрупваш прегледи, без да полагаш сериозни усилия.

Вземете например TikTok. Разбира се, той получава трафик от над един милиард потребители всеки месец.

Но с процент на отпадане от над 50% (висок в сравнение с други социални медийни платформи), има голяма вероятност, че дори и вашите вирусни видеоклипове в TikTok да се появят в новинарския поток на някого, той може просто да ги прескочи, ако не са достатъчно интересни.

Как можете да създадете привлекателно съдържание и висококачествени видеоклипове в своя TikTok акаунт и да се отличите от другите TikTok създатели?

В тази статия ще разгледаме как да получите повече преглеждания в TikTok чрез доказани маркетингови стратегии за TikTok и един страхотен инструмент (подсказка: това е ClickUp ), който ще ви помогне да създадете следващото си вирусно видео.

Подготовка за успех в TikTok

Добре, преди да започнем, нека разгледаме няколко основни неща: какво всъщност се счита за преглед в TikTok и колко ви плаща TikTok за всеки преглед на вашия бизнес акаунт?

В TikTok видеоклипът се брои за „преглед“, когато започне да се възпроизвежда.

Ако се възпроизвежда автоматично, повтаря се или зрителите се връщат за многократно гледане, всичко това се сумира (проверете аналитичните данни на TikTok, за да получите пълна разбивка).

А сега, да преминем към най-интересното – как да получите тези прегледи на вашите видеоклипове и да привлечете вниманието на аудиторията си?

Поставяне на ясни цели

Останете фокусирани и на път към целите си с ясни графици, измерими цели и автоматични актуализации на напредъка

Нека поговорим за поставянето на цели – без тях просто публикувате TikTok клипове в празнотата.

За всеки, който сериозно иска да получи повече преглеждания в TikTok, всичко започва с определяне на това, което искате да постигнете.

Тук са полезни инструменти като ClickUp Goals.

С функцията за проследяване на цели на ClickUp можете да следите напредъка си с помощта на времеви графики, измерими цели и автоматично проследяване, което улеснява фокусирането върху целите ви.

Започнете, като решите какво наистина искате от вашето TikTok съдържание. След това следвайте вирусните TikTok тенденции на други създатели и създавайте видео съдържание въз основа на тях (не забравяйте да следвате насоките на TikTok общността, когато правите това).

📝 Не забравяйте: Вашите цели трябва да бъдат конкретни и постижими. Например, да кажете „Увеличете броя на последователите си в TikTok“ е неточно. По-добра цел би била „Увеличаване на последователите в TikTok с 1000 през следващите три месеца“. Конкретни цели като тази ви дават ясен път, по който да вървите.

Обмислете използването на рамката за SMART цели, за да усъвършенствате стратегията си за TikTok.

Това означава да си поставите конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето цели. От решаващо значение е да определите ключовите си показатели за ефективност (KPI), като обхват, ангажираност и растеж на аудиторията във вашата платформа за социални медии.

Чрез наблюдение на тези показатели можете да оцените напредъка си към постигането на целите си и да видите къде може да се наложи да коригирате подхода си.

Идентифициране на целевата ви аудитория

Представете си, че организирате кулинарен курс за начинаещи. Няма да започнете с сложно ястие, нали?

Придържайте се към нещо просто, като рецепта за паста, танцови клипове или видео уроци, за да сте сигурни, че аудиторията ви ще се наслади на преживяването и ще научи нещо ново.

Създаването на качествено съдържание за конкретна аудитория винаги е важно за увеличаване на прегледите в приложението TikTok. Можете също да използвате повтарящи се звукови клипове или други популярни аудио клипове, за да достигнете до нова аудитория.

По същия начин, за да създадете съдържание в TikTok, което да предизвика резонанс, е необходимо да познавате вкусовете и нивото на умения на вашата аудитория – в противен случай рискувате да загубите интереса им.

Ето къде може да ви помогне шаблонът за потребителски профил на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Изградете задълбочено разбиране за вашите потребители с шаблона за потребителски профил на ClickUp.

Създаването на профил на потребителската персона ви помага да разберете по-добре аудиторията си в TikTok, за да можете да създавате съдържание, което наистина да се свързва с вашите зрители.

С този шаблон можете бързо да съберете важни данни за вашите зрители – като техните интереси, демографски характеристики и как обикновено взаимодействат със съдържанието. Това ви помага да създадете различни потребителски профили, което ви помага да създадете специализирано съдържание за вашата аудитория.

Като очертаете тези персонажи, ще имате по-ясна посока за създаване на TikTok съдържание, което резонира, се откроява и в крайна сметка ви помага да увеличите прегледите.

Стратегии за увеличаване на преглежданията в TikTok

Така че, започнахте да публикувате съдържание в TikTok и засега нещата вървят добре.

Но сега сте готови да преминете на по-високо ниво и да увеличите преглежданията си в TikTok.

Ето няколко стратегии, които ще ви помогнат да получите повече преглеждания в TikTok и да увеличите обхвата на вашето съдържание.

1. Разбиране на алгоритъма на TikTok

Трябва да знаете как работи системата, за да я победите.

Алгоритъмът на TikTok е фино настроена система, която препоръчва видеоклипове въз основа на няколко фактора. Те включват ангажираност на потребителите, лични предпочитания, подробности за видеоклипа и дори настройки на устройството.

Алгоритъмът на TikTok постоянно се учи от това, което харесват потребители като вас, за да създаде фийд на вашата „Страница за вас“, който ви кара да продължавате да превъртате.

Подобно на Instagram Stories и други популярни социални медийни платформи, TikTok анализира взаимодействията на потребителите със съдържанието, за да предоставя персонализирани препоръки.

Страницата „За вас“ процъфтява благодарение на ангажираността – като последователи, взаимодействия с влиятелни лица в TikTok и др.

Ето какво търси алгоритъмът: 🕰️ Колко дълго зрителите гледат вашите видеоклипове, тъй като по-дългото гледане показва по-силен интерес 💬 Харесвания, споделяния и коментари към видеоклипове 🚶🏼‍➡️ Акаунтите, които следвате, и съдържанието, което създавате 💜 Видеоклипове, които са завършени, добавени в любими или маркирани като „Не ме интересува“

Напоследък алгоритъмът на TikTok дава приоритет на съдържанието от създатели, с които често взаимодействате с техните зрители, а не на тези, които просто следвате.

Познаването на тези сигнали може да ви помогне да създадете съдържание, което е в съответствие с алгоритъма на TikTok, като по този начин увеличите шансовете си да получите повече преглеждания в TikTok и да се появите в повече „Страници за вас“.

2. Създавайте привлекателно съдържание

Доброто съдържание винаги работи в полза на създателите на видеоклипове.

Но няма да ви навреди да имате няколко инструмента в арсенала си за TikTok – като ClickUp.

За да разберем по-добре неговите функции, нека го разгледаме от гледна точка на потребителя.

Дженифър е мениджър на социални медии за модерна модна марка. Нейната мисия е да повиши видимостта на марката си и да получи повече преглеждания в TikTok.

И тук влиза в игра ClickUp Brain.

Генерирайте идеи за съдържание, съобразени с вашата аудитория, използвайки AI възможностите на ClickUp Brain

Дженифър започва с използването на AI функциите на ClickUp Brain, за да генерира някои идеи за предстоящите си публикации в TikTok. За секунди тя получава списък с интересни концепции – от видеоклипове от зад кулисите на последната фотосесия на марката до съвети за стил за предстоящия сезон.

ClickUp Brain й дава свежи идеи и й помага да създава запомнящи се надписи, които привличат вниманието за секунди.

Дженифър обаче знае, че създаването на съдържание за TikTok е екипна работа, затова се обръща към ClickUp Docs, за да си сътрудничи с колегите си.

Тя създава споделен документ, в който очертава плана за съдържанието в TikTok, където екипът й може да добавя идеи, да дава обратна връзка чрез коментари и да прави редакции в реално време.

Създайте специален документ в ClickUp Docs, за да сътрудничите по съдържанието си в социалните медии

Докато работят заедно, Дженифър използва ClickUp Tasks, за да делегира задачи директно от Doc – тя възлага редактирането на видеото на създателя на съдържание, надписите на копирайтъра и окончателното одобрение на бранд мениджъра.

ClickUp Tasks й позволява да добавя подзадачи, нива на приоритет, крайни срокове, зависимости и други, за да може екипът да напредва заедно като част от кохерентна стратегия.

С добре организираните задачи в ClickUp няма объркване относно това кой какво прави.

Дженифър използва ClickUp Chat през целия процес, за да държи екипа си в течение. Когато се нуждае от бърза обратна връзка по сценарий, тя маркира съответните членове на екипа в чата и те могат веднага да се включат, за да направят редакции.

Подобрете екипната работа и ефективността, като използвате ClickUp Chat за сътрудничество

И тъй като ClickUp интегрира задачите с конкретни чат низове, тя може лесно да превърне всяка обратна връзка в действие, като по този начин гарантира, че всеки знае какво трябва да направи.

Дженифър също използва модерния шаблон за календар за социални медии на ClickUp, за да поддържа последователност в публикациите си в TikTok.

Изтеглете този шаблон Спестете време и поддържайте организация с календар за социални медии в ClickUp.

Този шаблон й помага да планира публикации, да начертае срокове и да прави необходимите корекции въз основа на най-новите тенденции. Няма повече бързане с публикуването на TikTok видеоклипове в последния момент – Дженифър има ясен план за всяка част от съдържанието, от идеята до публикуването.

Разбира се, Дженифър не създава съдържание просто за да го има.

Тя знае, че алгоритъмът на TikTok предпочита кратките видеоклипове, затова използва инструментите на ClickUp, за да подстриже видеоклиповете си и да ги оптимизира за максимално време на гледане.

💡 Професионален съвет: По-късите видеоклипове са по-вероятно да бъдат гледани до края, което повишава процента на завършени гледания и увеличава шансовете да се появите на страницата „За вас“. Вижте метода, който следваме, когато работим върху съдържание за TikTok за ClickUp.

Дженифър не спира дотук. Тя използва и ClickUp Brain за анализи, което й помага да намери подходящите ключови думи и да анализира конкурентите.

Когато дойде време за публикуване, Дженифър и нейният екип преглеждат всичко в ClickUp Docs, за да се уверят, че надписите и визуалните елементи са на място.

С добре планиран график и подходящи инструменти можем последователно да създаваме съдържание, което максимизира обхвата и събира хиляди харесвания и коментари.

Като използваме функциите за сътрудничество и създаване на съдържание на ClickUp, можем да усъвършенстваме подхода си и да поддържаме ангажираността.

3. Използвайте функциите на TikTok

Ето как стоят нещата: трябва да спрете да мислите за TikTok като за обикновена платформа за споделяне на видеоклипове.

Той се превръща в предпочитаната търсачка за поколението Z, като 40% от тях предпочитат TikTok пред традиционните търсачки като Google.

Така че, ако искате да увеличите прегледите си в TikTok, трябва да използвате разумно неговите функции – хаштагове, звуци, надписи и наслагвания – за да постигнете максимален обхват.

Да започнем с хаштаговете. Те са като малки трохи, които водят нови зрители към вашето съдържание. А в TikTok хаштаговете могат да направят чудеса. Имате хаштагове, специфични за индустрията или темата, като #beauty или #ferrari, които помагат за категоризирането на вашето съдържание.

Освен това има и специфични за видеото хаштагове като #skincareroutine или #newborntips, с които да привлечете нишови зрители.

чрез TikTok

Хаштаговете, специфични за дадена марка, са чудесни, ако сте добре познато име, а с инструмента Trend Discovery на TikTok можете непрекъснато да се възползвате от актуалните тенденции, за да намирате хаштагове, които са в тренда.

Един хаштаг, който никога не трябва да пренебрегвате, е #FYP, което означава For You Page (Страница за вас). Това е Светият Граал на TikTok – страницата, която всички виждат, когато отворят приложението. Видеоклиповете с #FYP са събрали общо милиарди преглеждания.

Популярни аудио файлове

След това има и творческият набор от инструменти на TikTok, започващ със звуци. TikTok е дом на едни от най-разпознаваемите звукови фрагменти.

Можете да изберете популярни звуци, за да подобрите видеото си, тъй като всеки звук има своя собствена страница с резултати.

Когато използвате популярен звук, вие показвате видеото си на по-голяма група потенциални зрители, особено на тези, които гледат видеоклипове със същия аудио файл.

💈Бонус: Ето как го правим в ClickUp. PS: Нашите маркетинг специалисти в социалните медии са известни и като нашите HR специалисти!

Среща на HR, която никога няма да забравя Част 1: @ClickUp Част 2: @ClickUp #корпоративенхумор #офисхумор

Среща на HR, която никога няма да забравя Част 1: @ClickUp Част 2: @ClickUp #корпоративенхумор #офисхумор

Надписи и субтитри

Видео надписите и субтитрите са ключови за увеличаване на гледанията в TikTok.

Под видеоклипа ви автоматично се появяват надписи, които превеждат изречените думи на текст, помагайки на зрителите да запомнят съдържанието ви.

Освен това, когато зрителите запомнят вашето съдържание, е по-вероятно да се върнат за още.

Субтитрите, от друга страна, са вградени в самото видео. Те правят съдържанието ви достъпно за потребители, които имат изключен звук, говорят на друг език или имат проблеми със слуха.

Така че, като добавите субтитри, вие отваряте видеото си за по-широка аудитория.

чрез TikTok

4. Използвайте стратегически техники за публикуване

Стратегическото публикуване е ключът към увеличаване на преглежданията в TikTok и обръща внимание на времето, последователността и дори излъчването на живо. Проучванията показват, че най-доброто време за публикуване варира според деня:

Понеделник : 6:00, 10:00, 15:00 и 22:00

Вторник : 9:00, 15:00 – 19:00

Сряда : 7:00, 8:00, 15:00 и 23:00

Четвъртък : 9:00, 12:00, 15:00 и 19:00

Петък : 5:00, 12:00, 13:00 и 15:00

Събота : 11:00, 19:00 и 20:00

Неделя: 7:00, 8:00, 10:00 и 16:00

Публикуването в тези часове може да ви помогне да достигнете до аудиторията си, когато тя е най-активна, като по този начин вашите TikTok видеоклипове имат по-голям шанс да бъдат видяни.

Друго нещо, което трябва да имате предвид при публикуването, е да публикувате редовно. Функцията Live на TikTok може да бъде мощно допълнение към вашата стратегия за съдържание.

Излъчването на живо позволява взаимодействие в реално време с вашата аудитория чрез коментари, харесвания и виртуални подаръци, повишава ангажираността и изгражда по-силни връзки.

За да планирате и организирате сесии на живо, можете да използвате шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp. Този шаблон ви помага да организирате цялото си съдържание на едно място, което улеснява поддържането на стабилен график за публикуване и спазването на стратегията ви.

Изтеглете този шаблон Създайте структуриран подход към съдържанието си в социалните медии с шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp.

Всъщност, защо да не автоматизирате целия си календар и съдържание в социалните медии?

Автоматизацията на ClickUp ви позволява да създавате персонализирани правила или да използвате предварително създадени шаблони за автоматизиране на задачи като разпределяне на членове на екипа, актуализиране на приоритетите на задачите или изпращане на известия.

Например, можете да настроите автоматизация, която да ви уведомява, когато дадена публикация трябва да бъде публикувана или когато е време да я пуснете на живо.

А с функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp можете да планирате задачи, които да се повтарят ежедневно, ежеседмично или дори в определени дни от месеца, което прави създаването и публикуването на съдържание безпроблемен процес.

Планирайте повтарящи се задачи в ClickUp, за да автоматизирате повтарящите се работни процеси

5. Изградете и ангажирайте вашата общност

TikTok е като непрекъснат разговор, в който акцентът е върху ангажираността.

Маркетингът в общността на TikTok е вариант на традиционния маркетинг. Вместо просто да публикувате съдържание, вие изграждате връзки и превръщате пасивните зрители в активни участници.

Ето някои основни начини за изграждане и ангажиране на вашата общност в TikTok:

✅ Отговаряйте на коментарите: Ангажираността започва с простия акт на отговаряне. Редовното отговаряне на коментарите кара последователите да се чувстват забелязани и чути. А когато използвате функцията „отговаряне с видео“ на TikTok, това добавя личен допир, който текстът сам по себе си не може да постигне.

✅ Използвайте анкети и въпроси и отговори: Насърчавайте последователите си да участват чрез анкети и въпроси и отговори. Това е лесен начин да включите аудиторията си в процеса и да им покажете, че мнението им е важно.

✅ Излъчване на живо: Излъчването на живо ви позволява да се свържете с аудиторията си в реално време. Независимо дали става дума за представяне на продукти, неформални чатове или въпроси и отговори на живо, излъчването на живо придава на вашата марка човешки облик, който задълбочава доверието и ангажираността.

✅ Възползвайте се от тенденциите: TikTok процъфтява благодарение на тенденциите, а ако се възползвате от тях, можете да останете актуални и да увеличите видимостта си.

✅ Насърчавайте съдържанието, създадено от потребителите: UGC и дуетите канят последователите да творят заедно с вас. Предизвикателствата и конкурсите ангажират вашата общност, превръщайки зрителите в сътрудници (повече за това по-късно ⏬)

За да сте сигурни, че цялото ви съдържание в TikTok е в съответствие с идентичността на вашата марка, използвайте шаблона за насоки за марката на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Очертайте основните елементи на идентичността на вашата марка с този документ с указания за марката.

Този шаблон ви помага да определите елементите, които съставляват външния вид, усещането и гласа на вашата марка, като гарантира последователност във всичките ви съдържания. С подробни указания за лога, цветове, шрифтове и др., можете да максимизирате въздействието на вашето TikTok съдържание, като останете верни на идентичността на вашата марка.

Маркетинг екипите могат да използват и Board View на ClickUp, за да преместват задачите с плъзгане и пускане, за да актуализират статуса им незабавно, като по този начин всички са на една и съща страница. Тази структура спестява време и подобрява сътрудничеството в екипа ви.

Визуализирайте напредъка на проекта си и актуализирайте статуса на задачите с лекота, използвайки изгледа на таблото на ClickUp, подобен на Kanban

6. Промотирайте съдържанието си в TikTok

Това е просто: промотирането на вашето TikTok съдържание е от съществено значение, за да достигнете до по-широка аудитория.

TikTok Promote е лесен начин да започнете. Това е функция в приложението, която ви позволява бързо да превърнете органични видеоклипове в реклами.

С само няколко кликвания можете да зададете цел – като например да получите повече прегледи, посещения на уебсайта, последователи, съобщения или прегледи на профила – да определите аудиторията си и да зададете бюджет и продължителност.

TikTok Promote предоставя основни анализи за проследяване на прегледите, харесванията, споделянията и дори възрастта и пола на хората, които се ангажират с вашето видео.

💸 Бързи изчисления: За да използвате TikTok Promote, достъпът до него се осъществява от видео, Creator Tools или Business Suite. След това изберете целта на промоцията, определете целевата аудитория, задайте бюджета си и натиснете „плати“, за да стартирате кампанията си. Кампаниите за промотиране в TikTok варират от 3 до 1000 долара на ден, в зависимост от бюджета ви, което ги прави гъвкава опция както за създателите, така и за марките.

Решихте ли да проведете кампания в социалните медии? Шаблонът за кампания в социалните медии на ClickUp е идеален за организиране на детайлите по кампанията ви.

Изтеглете този шаблон Подобрете стратегията си за социални медии с шаблона за кампания в социалните медии на ClickUp.

Този шаблон ви помага бързо да създавате, планирате и график на вашите публикации, което ви позволява да увеличите присъствието си в TikTok и да проследявате кръстосаните промоционални дейности на различни платформи.

7. Използвайте съдържание, създадено от потребители

Хаштагът #TikTokMadeMeBuyIt, с 10 милиона преглеждания за една седмица, е доказателство за силата на TikTok в стимулирането на потребителско съдържание и автентично ангажиране.

Създаденото от потребителите съдържание (UGC) предлага на по-малките марки златна възможност да се свържат с аудиторията си. Освен TikTok запазва добрия стар маркетинг от уста на уста.

По-малките марки могат да събират съдържание директно от потребителите с положителна възвръщаемост на инвестициите, без да се нуждаят от голям маркетингов бюджет.

Управлението на UGC кампании става още по-лесно с ClickUp. Можете да проследявате подадените материали, да наблюдавате ангажираността и да поддържате лесно организирани всички подробности по кампанията.

Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да планирате графика на кампанията си, да зададете етапи и да следите крайните срокове.

Например, ако провеждате UGC кампания, можете да начертаете всяка стъпка в календар за съдържание, да възложите задачи на членовете на екипа и да се уверите, че всички са на една вълна.

Визуализирайте ясно работния си процес в TikTok с календарния изглед на ClickUp.

8. Анализирайте представянето си

Ей, като говорим за ефективност, ClickUp може да направи много повече, за да ви помогне да анализирате и оптимизирате стратегията си за съдържание в TikTok.

Първо, започнете с определянето на подходящи показатели за измерване на успеха. Вашите маркетингови KPI трябва да съответстват пряко на вашите цели. С таблата на ClickUp можете да обедините всички тези показатели в един общ преглед на високо ниво.

Получете цялостен поглед върху работата си с таблата в ClickUp

Ако имате нужда от по-подробна информация, ние сме на Ваше разположение!

Шаблонът за социални медии на ClickUp е мощен инструмент за документиране на прозрения, анализиране на тенденции и оптимизиране на стратегията ви – всичко на едно място.

Изтеглете този шаблон Опростете анализа на социалните медии с централизирана табло

Този шаблон включва:

Таблица с показатели за наблюдение на ключови показатели като последователи, ангажираност и впечатления.

Форма за отчет за показателите , за да оцените представянето си и да генерирате отчети, които да споделите със заинтересованите страни.

Social Media View ви предоставя специално място за съхранение и организиране на всички ваши публикации в социалните медии.

9. Изградете уникална идентичност на марката

Trendspotting: термин, използван за описание на способността да се предсказват и да се възползват от промените на пазара. Trendspotting се отнася и за социалните медии.

Важно е да сте в крак с тенденциите в TikTok, за да помогнете на марката да остане актуална.

Ето как се справяме с тенденциите в офиса на ClickUp:

📌 Общувайте често с аудиторията си: Редовното взаимодействие може да разкрие нововъзникващи предпочитания. Например, забелязвайки повече коментари за екологични материали, може да сигнализира за тенденция към устойчивост във вашата индустрия. ClickUp Docs може да ви помогне да документирате и анализирате тези прозрения систематично, така че да сте информирани и да реагирате своевременно.

Създайте централизирано хранилище за обратна връзка от клиенти

📌 Настройте социално слушане за ключови думи и хаштагове: Следенето на разговорите около конкретни ключови думи ви позволява да забележите тенденциите рано. Интегрирайте инструменти за социално слушане с таблата на ClickUp, за да визуализирате тенденции, настроения и дискусии по ключови думи.

📌 Провеждайте редовни конкурентни анализи: като проследявате действията на конкурентите, като например пускане на продукти на пазара или маркетингови тактики, можете да идентифицирате промени на пазара. Използвайте ClickUp Goals, за да зададете и проследявате цели въз основа на тези прозрения.

Оптимизирайте процеса на конкурентен анализ, като използвате ClickUp Goals

📌 Анализирайте собственото си актуално съдържание: Прегледът на ефективността на съдържанието ви може да покаже какво резонира с вашата аудитория. Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате показателите и да идентифицирате моделите в успешните публикации.

📌 Свържете се с влиятелни лица в бранша: Влиятелните лица често разполагат с вътрешна информация за нововъзникващите тенденции. Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака на идеи за съдържание, свързано с тенденциите, и ClickUp Docs, за да следите сътрудничествата с влиятелни лица.

Бъдете една крачка напред, като обмисляте идеи и проследявате тенденциите в бранша с помощта на ClickUp Whiteboards

💡 Съвет от професионалист: Използвайте автоматизациите на ClickUp, за да оптимизирате проследяването на тенденциите! Настройте автоматизирани работни процеси, които маркират и категоризират нови прозрения или популярни ключови думи, така че екипът ви да е в крак с най-новите тенденции в TikTok, без да пропуска нищо.

Разбиране на финансовия аспект на TikTok чрез увеличаване на прегледите

Толкова много упорита работа, а как стои въпросът с наградите?

Нека поговорим за пари.

През 2020 г. TikTok стартира Creator Fund, като плаща на създателите между 0,02 и 0,04 долара за 1000 преглеждания.

През 2023 г. обаче тя беше заменена от програмата Creator Rewards, която предлага потенциални печалби до 20 пъти по-високи и се фокусира върху оригинално, по-дълго съдържание.

Оттогава TikTok отчита 250% увеличение на общите приходи на създателите на съдържание и ръст на високоплатените създатели.

💸 Бърза математика за парите: За да се класирате за програмата Creator Rewards, трябва да имате поне 10 000 последователи, 100 000 преглеждания през последните 30 дни, личен акаунт и да живеете в определени държави. Допустимото съдържание трябва да достигне 1000 преглеждания на страницата „За теб“, да избягва дуети и стичове и да отговаря на други критерии, описани в указанията на TikTok.

Но има повече от един начин да печелите пари в TikTok.

💰 Партньорства с марки: Спонсорираното партньорство с марка включва представяне на продуктите или услугите на марката от създателя в неговите TikTok видеоклипове. Тези партньорства помагат на марките да достигнат до нова аудитория, да увеличат ангажираността и потенциално да стимулират продажбите.

💰TikTok Shopping: С пускането на TikTok Shopping платформата навлезе в сферата на социалната търговия, като позволи на създателите да маркират продукти директно във видеоклиповете си. TikTok има уникално предимство в това отношение, тъй като потребителите са по-склонни да купуват продукти, които виждат на платформата, често импулсивно.

💰 Подаръци на живо: TikTok Live Gifts позволява на създателите да събират диаманти от зрителите, които изпращат виртуални подаръци по време на предавания на живо. Тази функция осигурява ангажираност в реално време, тъй като зрителите показват своята признателност с подаръци, които могат да бъдат превърнати в парични награди, осигурявайки на създателите допълнителен източник на доходи.

➡️ Прочетете също: Как да продавате на милениалите

За да управлявате и проследявате тези разнообразни източници на приходи, ClickUp може да ви служи и като инструмент за проследяване на бюджета. Използвайте го, за да:

Очертайте проекта : Започнете с подробен план на проекта, който разбива всеки източник на приходи. Това може да включва създаване на съдържание за партньорства с марки, настройка на търговията и планиране на сесии на живо.

Списък с необходимите ресурси : Определете всички ресурси, от които ще се нуждаете, от инструменти за редактиране за създаване на видеоклипове до маркетингови ресурси за промотиране на стоки.

Разпределете разходите : За всеки източник на приходи изчислете разходите. Можете да използвате : За всеки източник на приходи изчислете разходите. Можете да използвате Workload View на ClickUp , за да разпределите ефективно ресурсите на екипа, като ги коригирате според нуждите въз основа на бюджета си.

Наблюдавайте и коригирайте: с : с таблата на ClickUp можете лесно да проследявате приходите, разходите и общия напредък. Редовните проверки ви позволяват да адаптирате стратегиите си и да се придържате към бюджета, като по този начин гарантирате, че максимизирате усилията си за монетизиране в TikTok.

Получавайте информация в реално време за напредъка на вашия проект с изчерпателните показатели на ClickUp

Прочетете също: Как да създадете списък за проверка на маркетингова кампания

Преодоляване на често срещани предизвикателства

Отговаряйте на отрицателните отзиви

Отговарянето на коментари в TikTok е изкуство, особено когато се отнася за негативните коментари. Ето пет златни правила, които ще ви помогнат да отговаряте по подходящ начин:

Коментар: „Това прилича на копие на това, което [конкурентът] направи миналата седмица. Защо да не бъдем оригинални?“

Отговор: „Благодарим ви за обратната връзка! Винаги се стремим да придаваме собствен почерк на нещата и работим усилено върху нови идеи. Бихме се радвали да чуем какво бихте искали да видите от нас следващия път. ”

📀 Отговорете с видео отговор

Коментар: „Честно казано, това беше объркващо и изобщо не помогна.“

Отговор: (Отговор с видео) „Съжалявам да чуя това! Оценявам вашата честност и искам да изясня нещата. Нека ви обясня стъпка по стъпка в това видео. Благодаря, че ни давате възможност да се подобрим.“

🌻 Забавлявайте се и бъдете автентични

Коментар: „Уау, с това сте пропуснали целта. Някой изобщо обмисли ли това?“

Отговор: „Записваме си за следващия път! Благодарим ви, че ни държите в напрежение – обещаваме да дадем най-доброто от себе си. ”

🎧 Следете редовно настроенията

Коментар: „Това изглежда неадекватно, имайки предвид всичко, което се случва. Не е добър ход.“

Отговор: „Чуваме ви и ценим обратната ви връзка. Вземаме крачка назад, за да разберем по-добре контекста и да се уверим, че проявяваме уважение. Благодарим ви, че ни държите отговорни.“

⏰ Бъдете последователни и навременни

Коментар: „Коментирах тук миналия път и не получих отговор. Явно не четете коментарите. ”

Отговор: „О, не! Съжаляваме, че ви пропуснахме миналия път. Сега сме тук и бихме се радвали да поговорим. Вашето мнение е важно за нас и ще се постараем да следим коментарите ви в бъдеще. ”

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain, за да идентифицирате и отговорите бързо на негативните коментари. Той може да ви помогне да забележите тенденциите в настроенията, което ви позволява да се намесите и да се ангажирате обмислено, дори когато обратната връзка е трудна.

Справяне с пренасищането на съдържание

Когато съдържанието в TikTok започне да ви се струва повтарящо се, това е знак, че може да настъпва творческа умора. Ето някои по-ясно изразени признаци за творческа умора в TikTok:

Процент на кликване (CTR) : Ако вашият CTR започне да спада, това може да означава, че рекламата или съдържанието ви вече не привлича вниманието както преди.

Цена за хиляда импресии (CPM) : Когато TikTok коригира CPM нагоре, това обикновено е знак, че рекламата ви губи своята привлекателност.

Честота : Тази метрика показва колко често дадена реклама се показва на един потребител. Високата честота може да означава прекомерна експозиция.

Обхват: Когато обхватът застива или спада, това често означава, че вашето съдържание вече не достига до нови потребители.

За да се справите с тези проблеми, използвайте ClickUp Brain по време на сесиите за мозъчна атака. Ето как може да ви помогне:

Маркетингови кампании

ClickUp Brain може да анализира публикации в социалните медии, онлайн рецензии и проучвания на потребителите, за да идентифицира ценностите и интересите на вашата аудитория.

Това ви позволява да създавате съобщения, които резонират емоционално и отговарят на конкретни нужди.

Например, ако пускате на пазара екологични почистващи продукти, изкуственият интелект може да ви помогне да създадете кампании като „Почистете дома си, почистете планетата“, позиционирайки продукта си като екологично отговорен.

Открийте нови възможности и вземайте информирани решения с помощта на незабавните проучвания на ClickUp Brain

Създаване на съдържание

AI може да оптимизира вашия мозъчен штурм за съдържание, като проучва тенденциите в хаштаговете, анализира популярните блогове и открива пропуски в съдържанието.

Например, в нишата на пътуванията, ClickUp Brain може да предложи създаването на пътеводители за екологични дестинации или интервюта с привърженици на екотуризма.

🌈 Екстри: Ето още едно съкровище от нашия социален екип, ако търсите вдъхновение!

Среща с HR, която ме беляза за цял живот #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Среща с HR, която ме беляза за цял живот #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

TikTok на часовника: ClickUp за вирусно разпространение

Нека да бъдем кратки и ясни – точно като вашето съдържание в TikTok!

ClickUp предлага набор от инструменти, които ви помагат без усилие да планирате, създавате и проследявате съдържанието си в TikTok, от мозъчна атака с ClickUp Brain до наблюдение на показатели с Dashboards.

Последният елемент от пъзела? Силно призив за действие (CTA).

Насочете зрителите си към целева страница и увеличете ангажираността им с ясна следваща стъпка. Ето един реален пример.

ClickUp е не само най-добрият инструмент за управление на проекти за TikTok съдържание, но и ви помага да бъдете в крак с тенденциите, като гарантира, че ще останете вирусни в фийдовете на вашите последователи.

Готови ли сте да се впуснете? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и започнете да превръщате мечтите си в TikTok в реалност!