10 трика за растеж в TikTok, които ще направят вашата марка популярна през 2025 г.

Всички са в TikTok, залепени за екраните си, без да обръщат внимание на света около тях.

TikTok доминира в социалните медии с над един милиард потребители, които прекарват около 80 минути дневно в приложението. Днес това е популярен маркетингов канал за бизнеса. Едно мега-вирусно TikTok видео може да превърне вашата марка от неизвестна в популярна за часове, събирайки милиони преглеждания в интернет и генерирайки тон на потенциални клиенти за вашия бизнес.

Но пътят към популярността не винаги е лесен – той изисква креативност, стратегия и дълбоко разбиране на алгоритъма и динамиката на платформата.

В този блог ще обсъдим най-добрите трикове за TikTok, които могат да ви помогнат да увеличите и разширите аудиторията си в приложението. Пригответе се да подобрите играта си в TikTok с тези трикове!

Разбиране на популярността на TikTok

В началото повечето марки отхвърляха TikTok като модна прищявка за младите хора, но сега повечето марки признават неговия обхват и влияние през 2024 г.!

С експлозивния си растеж и несравним обхват, TikTok предлага на бизнеса отлична възможност да покаже своя бранд, да ангажира разнообразна аудитория и да постигне резултати.

Уникалният му подход към социалните медии – с кратките си видеоклипове, хиперперсонализирани алгоритми и вирусни тенденции и предизвикателства – го превърна в хит сред различни сегменти от аудиторията.

Ето няколко причини, поради които TikTok може да бъде ценен маркетингов канал за големи и малки бизнеси:

Огромна база от потребители : TikTok се гордее с огромна и разнообразна база от потребители, обхващаща различни демографски групи, интереси и географски местоположения. Това е смесица от потребители от всички слоеве на обществото. Това може да бъде вашата златна възможност да достигнете и да ангажирате широк кръг от потенциални клиенти.

Потенциал за популярност : Алгоритъмът на TikTok е проектиран да промотира и маркетира съдържание, което насърчава ангажираността. Едно добре изработено видео в TikTok има потенциала да достигне до милиони потребители по естествен начин, извеждайки вашата марка до нови висоти.

Автентичност : Акцентът на TikTok върху автентичността и достъпността го прави идеална платформа за хуманизиране на вашата марка и свързване с клиентите на лично ниво.

Маркетинг чрез влиятелни лица: чрез спонсорирано съдържание, партньорства с марки или : чрез спонсорирано съдържание, партньорства с марки или маркетингови кампании с влиятелни лица , можете да се възползвате от екосистемата на влиятелните лица в TikTok, за да разширите обхвата на вашата марка, да се възползвате от авторитета на влиятелните лица и да стимулирате ангажираността.

TikTok е мощен маркетингов канал, който предлага много предимства за маркетолозите: огромна и разнообразна потребителска база и потенциал за вирусно разпространение и ангажираност.

Хакерски трикове за растеж в TikTok: съвети и трикове за бизнеса и маркетолозите

Една от основните причини за популярността на TikTok е, че всеки – дори и най-обикновеният човек – може да се превърне във вирусна сензация. Това ни води до въпроса: Какво можете да направите вие (или вашият маркетинг специалист в социалните медии), за да направите вашата марка вирусна в TikTok?

С инструменти за управление на работната среда и производителността като ClickUp можете да научите как да оптимизирате стратегията си за социално слушане и производството на съдържание в TikTok. Вашият маркетинг екип се нуждае от стабилна настройка, която улеснява последователното публикуване и ви помага да планирате работата си по-ефективно.

Въпреки че пътят на всяка марка към популярност в TikTok е уникален и няма универсален отговор, някои трикове за „растеж“ могат да ви помогнат.

1. Използвайте софтуер за управление на маркетингови проекти

Имате нужда от инструмент за управление на маркетингови проекти, който да внесе повече ефективност във вашата стратегия за растеж в TikTok.

Доверете се на софтуера за управление на проекти ClickUp, който ще ви съпътства на всеки етап от пътя!

Инструментът предлага мощни функции, които максимизират производителността и ви позволяват безпроблемно да планирате, управлявате и изпълнявате всичките си маркетингови проекти и кампании в различни канали. Можете лесно да използвате ClickUp, за да управлявате съдържанието си в TikTok.

ClickUp предлага разнообразни опции за визуализиране на задачи – независимо от избрания от вас изглед на ClickUp – като списък, табло, изглед на Гант, календар и други.

Изтеглете този шаблон Планирайте тримесечните си пътни карти с шаблона за управление на проекти на ClickUp.

Друго нещо, което можете да направите, е да създадете календар за съдържанието. Това може да подобри последователността на вашите публикации и да гарантира гладък процес на създаване на съдържание. Използвайте един от готовите шаблони на ClickUp, персонализирайте го според вашите изисквания и започнете за минути.

С календарния изглед на ClickUp можете да визуализирате публикациите си в календар и да получите обща представа за това кога са планирани да бъдат публикувани. Можете да филтрирате публикациите, за да видите кои от тях ще бъдат публикувани на определена дата, да добавите етикети, за да ги категоризирате, или да добавите статуси, за да проследявате тяхното създаване и напредък.

2. Ускорете създаването на съдържание с AI

Независимо дали създавате сценарий за видео или пишете надпис, AI инструментите за писане могат да ускорят създаването на съдържание и да предоставят множество варианти за секунди. Те могат да се използват и за редактиране, локализиране и други.

Използвайте ClickUp Brain, за да превърнете параграфите в блогове в завладяващи надписи за вашите TikTok видеоклипове

ClickUp Brain може да бъде вашият универсален асистент за писане, който прави това с забележителна скорост и точност. Независимо дали изготвяте сценарий за видео, превеждате надписи на друг език или редактирате стратегическия си документ, генеративните AI възможности на ClickUp могат да ви помогнат да направите всичко това и още много други неща.

Задавайте въпроси на ClickUp Brain и получавайте незабавни и точни отговори в рамките на секунди

Можете също да помолите ClickUp Brain да обобщи доклади, да намери публикации, да създаде календари и др. Вече не е необходимо да претърсвате многостранични документи или стари архиви с публикации и бази данни.

3. Използвайте съдържание, създадено от потребители

Насърчавайте потребителите да създават съдържание, свързано с вашата марка, като използват специален хаштаг. Това може да усили вашата марка и да разшири обхвата ви. Например, можете да стартирате предизвикателство с необичаен танцов ход или креативен начин за използване на вашия продукт. Друга идея е да се възползвате от любовта на TikTok към DIY и съдържанието „преди и след“.

Представете UGC съдържание, което хвали вашия продукт или услуга, в рекламни кампании с голямо въздействие. Сътрудничество с водещи създатели на UGC за програма за подкрепа на клиентите, за да укрепите лоялността към марката и да стимулирате по-органичен растеж.

4. Публикувайте, когато аудиторията ви е онлайн

Разберете демографските характеристики на вашата целева аудитория – възраст, местоположение и др. Кога е най-вероятно да преглеждат TikTok? Студенти ли са, които имат свободно време вечер, или професионалисти, които проверяват телефоните си по време на почивките?

Макар проучванията да показват, че има някои „оптимални“ часове за публикуване в TikTok, за да се максимизира обхватът, те могат да варират в зависимост от местоположението на вашата аудитория. Някои марки обаче залагат на вечерите (от 19:00 до 22:00 ч.) и следобедите (от 12:00 до 15:00 ч.).

Въпреки това, ви препоръчваме да експериментирате с различни времеви блокове въз основа на моделите на ангажираност на аудиторията.

5. Водете TikTok Lives

Друг чудесен начин да ангажирате последователите си е чрез TikTok Lives. Те ви позволяват да се свържете с аудиторията си в реално време и да я опознаете по-добре. Обикновено стриймингът на живо има и по-добър процент на ангажираност.

Ето няколко съвета за провеждането на интересни TikTok предавания на живо:

Създайте очакване за вашето предаване на живо, като обявите темата, предмета или специалните гости, за да предизвикате вълнение и да насърчите зрителите да се включат.

Изберете ангажиращ водещ, който може да взаимодейства с публиката и да отговаря на въпроси на място.

Използвайте интерактивни елементи като анкети и функции за въпроси и отговори, за да ангажирате аудиторията си и да я накарате да ви отговори.

Накрая, не забравяйте да преизползвате откъси от вашите Live предавания като част от редовния си график за публикуване или да споделите най-интересните моменти на други социални платформи, за да привлечете повече от съществуващата си аудитория към TikTok.

6. Включете се в актуалните предизвикателства

Участието в популярни предизвикателства с хаштагове е един от най-ефективните начини да увеличите видимостта си в TikTok. Тези предизвикателства често са съпроводени от специални хаштагове, което улеснява потребителите да откриват свързано съдържание.

Не пропускайте да се включите в предизвикателството още в началото. Добавянето на уникален елемент към видеото може да ви помогне да се свържете с аудиторията си и да направите съдържанието си по-забележимо.

7. Оптимизирайте профила си

Започнете с избора на запомнящо се потребителско име и биография, която съответства на брандинга на вашата компания.

Изберете просто потребителско име и избягвайте да използвате прекалено много емотикони в биографията си, за да се уверите, че тя е лесно откриваема в TikTok. Кратката биография също ще поддържа четливостта.

Фокусирайте се върху креативни вариации на логото, умни надписи и други привлекателни елементи, за да покажете личността на вашата марка и да привлечете повече последователи към вашия профил.

8. Усъвършенствайте SEO в TikTok

Подобно на търсачките, използването на подходящи ключови думи в надписите, хаштаговете и аудиото може да повиши рейтинга на вашето видео. Затова се възползвайте от тези елементи и се насладете на новопридобитата си слава в TikTok!

Освен това TikTok счита ангажираността на потребителите за критичен фактор за видимостта и обхвата. Ето защо е от съществено значение да накарате потребителите да коментират и да взаимодействат с вашето съдържание. Насърчавайте дискусиите, като задавате въпроси или започвате разговори в описанията си.

Това ще увеличи степента на ангажираност на вашето видео, което ще накара TikTok да го покаже на по-широка аудитория.

Освен това можете да използвате аналитичните инструменти на TikTok, за да получите информация за поведението на аудиторията си и да оптимизирате стратегията си за съдържание за успех в SEO. Като овладеете най-подходящото време за публикуване, можете да максимизирате обхвата и да се радвате на видимост по време на пиковите периоди.

Можете също да използвате аналитичните данни на TikTok, за да адаптирате стратегията си за съдържание. Например, можете да използвате степента на ангажираност, за да определите какъв тип съдържание резонира с вашата аудитория, оптималната дължина на видеоклиповете ви и др.

Накрая, останете креативни, като проучвате уникални формати за разказване на истории, експериментирате с различни визуални стилове или се занимавате с нишови теми, които резонират с вашата аудитория. Не се страхувайте да поемате изчислени рискове или да пробвате нови тенденции, защото всички тези усилия ще подобрят вашата SEO.

9. Сътрудничество с влиятелни лица

Сътрудничеството с влиятелни лица може да разшири обхвата ви и да представи съдържанието ви на нова аудитория. Когато търсите потенциални сътрудници, е от решаващо значение да изберете влиятелни лица, чието съдържание съответства на вашето и чиито последователи съответстват на вашата целева демографска група.

Когато се свързвате с влиятелни лица, представете предложение, в което очертавате взаимните ползи от сътрудничеството. Ключово е да сте отворени за обмен на креативни идеи.

Казано това, мислете извън рамките на влиятелните лица. Помислете за марки с подобна аудитория, с които можете да си сътрудничите. Такова сътрудничество може да увеличи видимостта и ангажираността ви в TikTok!

10. Организирайте томболи

Друг сигурен начин да увеличите ангажираността си в TikTok е да предлагате подаръци. Те могат да бъдат проби от продукти, напълно платено пътуване до вашата компания или дори ваучер за подарък.

Подаръците могат да помогнат по два начина. Потребителите, които се интересуват от резултатите от подаръците, автоматично ще ви следват, за да са в течение с новостите; те могат да тагнат приятелите си, за да гледат видеоклипа ви, да се регистрират и да участват, като по този начин разширяват обхвата ви.

Оптимизирайте планирането и производството на съдържание за TikTok с ClickUp

Тъй като TikTok продължава да се развива и разширява своята потребителска база, марките, които се възползват от потенциала му, могат да се възползват от редица предимства, които обсъдихме по-горе.

Най-доброто е, че получавате незабавен достъп до динамична и силно ангажирана общност, която може да ви помогне да стимулирате растежа на приходите и да изпреварите конкурентите си.

Но не забравяйте да останете автентични, последователни и иновативни в изкуството и подхода си, и ще имате лоялна група фенове за нула време!

Освен това можете да използвате инструментите за управление на проекти и производителност на ClickUp, за да управлявате по-ефективно присъствието си в TikTok. От поддържането на календар за социални медии и обсъждането на публикации до проследяването на задачи и анализирането на резултатите, ClickUp може да помогне на вас и вашия екип да планирате и управлявате по-ефективно присъствието си в TikTok.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как да извлечете максимума от TikTok?

Създайте последователен график за публикуване, за да останете актуални и да задържите интереса на аудиторията си. Използвайте функциите на TikTok, като филтри и ефекти, за да подобрите качеството на съдържанието.

Освен това, продължавайте да взаимодействате с вашите последователи – отговаряйте на коментарите им и участвайте в тенденциите. Идентифицирането с вашата конкретна аудитория и адаптирането на съдържанието към техния вкус ще бъде бонус!

Можете също да използвате софтуер като маркетингови инструменти за TikTok или шаблони за социални медии, за да оптимизирате планирането и производството на съдържание.

2. Как да получите повече преглеждания в TikTok?

Фокусирайте се върху създаването на ангажиращо и автентично съдържание, което да резонира с вашата аудитория. Можете също да проучите възможности за сътрудничество с други създатели, за да разширите обхвата си и да насърчите взаимодействието в общността.

Не забравяйте, че публикуването в подходящия момент е добър навик за увеличаване на броя на преглежданията. Освен това можете да използвате инструменти за социално слушане и анализи на TikTok, за да получите представа за тенденциите на платформата и за действията на вашите конкуренти, наред с други неща.

3. Как мога да стана популярен в TikTok?

Можете да се възползвате от най-новите тенденции в TikTok – хаштагове, теми и дори аудио – за да увеличите откриваемостта на вашите видеоклипове. Можете също да създадете свой аудио файл, като редактирате и персонализирате звуци от звуковия архив на TikTok.

Друг лесен начин да станете популярни (особено ако сте нови в приложението) е маркетингът с влиятелни лица. Сътрудничество с популярни влиятелни лица и създатели на съдържание във вашата ниша и използвайте тяхната аудитория, за да си създадете последователи и да станете популярни.