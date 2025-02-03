10-те най-добри маркетингови инструмента на TikTok за разрастване на вашия бизнес през 2025 г.

С над един милиард активни потребители, TikTok е канал, който не може да бъде пропуснат от опитни маркетолози, които искат да достигнат до целевата си аудитория.

Маркетолозите и създателите на съдържание използват функции на TikTok като TikTok Live, редактиране на видео и TikTok Shop, за да взаимодействат с феновете си в TikTok.

Бизнеси от различни индустрии се включват в маркетинговата вълна на TikTok, за да се откроят пред целевата си аудитория. За съвременния маркетолог TikTok като маркетингова платформа е борба за вниманието на потребителите.

Независимо дали искате да се възползвате от силата на рекламите в TikTok или от органичното съдържание, вие се нуждаете от най-добрите инструменти за TikTok, за да наблюдавате как вашият бизнес и броят на вашите последователи растат в тази социална медийна платформа.

В тази статия сме подбрали списък с 10-те най-добри инструмента за TikTok, с които да подобрите съдържанието си в приложението TikTok, да оптимизирате кампаниите си и да стимулирате растежа на бизнеса си.

Ето какво трябва да търсите в един TikTok инструмент за маркетинг.

Лесен за използване интерфейс : Изберете маркетингов инструмент за TikTok с интуитивен интерфейс, който осигурява безпроблемно преживяване както за нови, така и за опитни маркетолози, позволявайки на вашия екип да навигира без усилие из функциите.

Анализи и статистика на TikTok: Анализите на TikTok ви помагат да разберете аудиторията си в TikTok, като анализират прегледите на видеоклиповете, степента на ангажираност, средното време за гледане и ефективността на съдържанието. Потърсете инструменти за анализ на TikTok, които предлагат надеждни отчети и аналитични табла, за да вземате решения въз основа на данни.

Възможности за създаване на съдържание : Видеоклиповете са съществена част от кампанията ви в TikTok, затова се уверете, че инструментът ви за редактиране на видеоклипове в TikTok поддържа лесно създаване на съдържание и разполага с функции за редактиране на филтри и визуални ефекти, за да се откроява съдържанието ви.

Планиране и автоматизация: За да достигнете до вашите TikTok последователи в подходящия момент, избраният от вас инструмент за планиране на TikTok трябва да ви позволява да планирате публикации накуп. Това ще ви даде възможност да планирате и публикувате съдържанието си в TikTok акаунта си в оптимални моменти за максимален обхват.

Изследване и проследяване на хаштагове: Хаштаговете са в основата на маркетинговата стратегия в TikTok. Изберете инструмент, който прави проучване на хаштагове, за да намерите популярни тагове и да проследите историческата ефективност на хаштаговете.

Мерки за сигурност: Изберете инструмент за TikTok с надеждни механизми за сигурност и съответствие с националните и отрасловите правила за поверителност и сигурност.

1. Iconosquare

чрез Iconosquare

Жонглирате ли между различни приложения, за да поддържате активността си в социалните медии? Улеснете си живота с един маркетингов софтуер и свържете всичките си канали в социалните медии чрез централизирана табло, включително профила ви в TikTok.

Пример: водеща марка за облекло с екип от над 10 души, отговарящ за социалните медии, използва Iconosquare, за да управлява всеки аспект от маркетинговите си дейности в социалните медии. От планирането и графикът на съдържанието до управлението на множество TikTok акаунти и анализа на TikTok рекламите на конкурентите – всичко се случва в Iconosquare.

Iconosquare е всеобхватно TikTok инструмент за създаване на видеоклипове, анализ на съдържанието на публикациите, проследяване на ефективността и подобряване на публикациите с разширени опции за таргетиране. Лесният за използване интерфейс включва инструменти за сегментиране на аудиторията в TikTok, които ви помагат да достигнете до вашите фенове, и инструменти за маркетинг с влиятелни лица в TikTok, за да си сътрудничите с най-влиятелните лица в приложението TikTok.

Най-добрите функции на Iconosquare

Можете да разберете представянето и ангажираността си, за да вземете решения, основани на данни, с аналитичните инструменти на TikTok.

Анализирайте откъде е вашата общност, какви езици говорят, каква е възрастта и пола им, за да оптимизирате своя TikTok акаунт.

Взаимодействайте с всичките си последователи и не пропускайте нито един коментар, като ги маркирате като прочетени или непрочетени.

Ограничения на Iconosquare

Потребителите не получават известия, когато планираната публикация не се появи поради грешка.

Крива на обучение за навигация и използване на ключовите функции

Цени на Iconosquare

Единичен потребител: 49,00 €/потребител/месец

Екипи: 49,00 €/потребител/месец

Индивидуални цени за конкретни решения

Оценки и рецензии на Iconosquare

G2: 4. 5/5 (116 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (51 отзива)

2. Social Champ

чрез Social Champ

Повечето маркетинг специалисти в TikTok планират календарите си за всички социални медийни платформи предварително. Независимо дали става дума за предварителна подготовка за предстоящ фестивал или голямо спортно събитие, идеите за публикации в TikTok се финализират, създават и планират предварително.

Маркетолозите използват Social Champ, за да планират календара си за социални медии, да насрочват множество TikTok видеоклипове и публикации и да проследяват ефективността на своите TikTok кампании от един единствен табло.

Най-добрите функции на Social Champ

Мащабирайте производството на съдържание с функцията за масово качване на видеоклипове и планирайте TikTok видеоклипове с продължителност до 60 секунди директно от композитора на съдържание.

AI пакетът на Champ позволява на маркетолозите да генерират текстове и изображения за своите публикации в TikTok.

Сътрудничество на базата на роли в TikTok Scheduler за създаване на работни процеси за одобрение и управление на календара с съдържание в TikTok

Ограничения на Social Champ

Ограничени функции в мобилното приложение

Няма наличен преглед за планираните публикации

Цени на Social Champ

Безплатни

Champion: 26 $/месец (2 потребители)

Бизнес: 89 $/месец (6 потребители)

Агенция: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Social Champ

G2: 4. 5/5 (31 отзива)

Capterra: 4,5/5 (59 отзива)

3. CapCut

чрез CapCut

Вашият маркетинг директор ви е изпратил вирусно TikTok видео от вашия конкурент. Сега той иска да започнете да излъчвате на живо в TikTok и да създадете подобни TikTok реклами, които вашите последователи ще харесат. Вие обаче не искате да губите време и нямате бюджет за пълноценна кампания.

Инструментите за създатели на TikTok на CapCut ви позволяват да го направите бързо и с ограничен бюджет. Разширеният видеоредактор позволява на потребителите да създават впечатляващи видеоклипове на платформата.

Най-добрите функции на CapCut

Инструментът за редактиране на видеоклипове в TikTok изрязва видеоклипове, регулира скоростта и обединява няколко видеоклипа – удобна функция, когато работите с няколко TikTok акаунта.

Интелигентна стабилизация, премахване на фона, преобразуване на текст в реч и автоматично генериране на надписи за напреднали потребители.

Plug-and-play саундтраци към вашите TikTok видеоклипове

Ограничения на CapCut

Не поддържа режим на изглед на ширина на мобилни устройства.

Премахването на фона не винаги е точно

Цени на CapCut

Безплатни

CapCut Pro: 9,99 $/месец или 74,99 $/година

Оценки и рецензии за CapCut

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. PicsArt

чрез PicsArt

Шаблоните са мечтата на всеки маркетинг специалист в TikTok, тъй като достъпът до готови за употреба и наскоро добавени шаблони в TikTok им позволява да се възползват от тенденциите и бързо да създават популярни публикации.

PicsArt е приложение за редактиране на изображения и видеоклипове „всичко в едно“ с премиум шаблони за всеки повод и генеративни AI възможности, които ще подобрят вашите маркетингови усилия в TikTok.

Най-добрите функции на PicsArt

Персонализирани премиум шаблони за социални медии, за да увеличите скоростта на създаване на съдържание

Възможност за управление на акаунта, за да каните членове на екипа за сътрудничество

Добавете субтитри към вашите видеоклипове, за да направите съдържанието си по-достъпно.

Ограничения на PicsArt

Приложението става неотзивчиво и бавно, когато добавяте филтри или ефекти.

Десктоп версията не е лесна за използване в сравнение с мобилното приложение.

Цени на PicsArt

Безплатни

PicsArt Plus: 5 $/месец, фактурирани ежегодно

PicsArt Pro: 7 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за PicsArt

G2: 4. 5/5 (489 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Analisa. io

чрез Analisa

Кога за последен път разгледахте аналитичните данни за TikTok? Знаете ли колко е степента на ангажираност или къде вашите последователи гледат вашите видеоклипове? Пропуснахте ли отново да се запознаете с най-новите тенденции, преди те да станат прекалено популярни?

Анализирането на представянето в TikTok и тенденциите при хаштаговете са основни стратегии за растеж. Инструментите за редактиране на TikTok ви позволяват да създавате визуално привлекателни видеоклипове и публикации.

Analisa е платформа за социална аналитика, базирана на изкуствен интелект, която прави всичко това. Маркетинг специалистите, агенциите за дигитален маркетинг и влиятелните лица в TikTok използват този инструмент, за да получат изчерпателен отчет в реално време за своята стратегия в TikTok. Независимо дали публикувате органично съдържание или използвате TikTok за промотиране на реклами, Analisa ви помага с анализ на конкурентите, проследяване на историческите резултати, картографиране на влиятелните лица и табла за отчети.

Най-добрите функции на Analisa.io

Премахнете отчетите на базата на електронни таблици с Analisa и експортирайте визуално привлекателни аналитични отчети в PDF или CSV формат.

Идентифицирайте целевата си аудитория въз основа на възраст, пол и регион, като същевременно проверявате качеството, за да сведете до минимум измамите.

Намерете интересно съдържание и влиятелни лица от пазара TikTok Creator с анализи в реално време на публикации, надписи и хаштагове.

Извлечете исторически данни за публикации и социални прозрения от персонализирани периоди.

Ограничения на Analisa.io

Разширени функции като бенчмаркинг на хаштагове и демографски анализи са достъпни в платените планове.

Потребителите се оплакват от неточни анализи

Цени на Analisa.io

Основни: Безплатни

Премиум: 48,30 $/месец, фактурирани ежегодно

Плюс: 104,30 $/месец, фактурирани ежегодно

Pro: 167,30 $/месец, фактурирани ежегодно

Analisa. io оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Brandwatch

чрез Brandwatch

Комплексният пакет за социални медии Brandwatch позволява на марките да използват дигитален маркетинг и да рекламират на множество точки на контакт с клиенти, използвайки една платформа.

Например, една марка за грижа за кожата стартира и управлява своята маркетингова кампания с влиятелни лица в TikTok, използвайки Brandwatch. Екипът използва важни функции като мониторинг на социалните медии, анализ на настроенията, управление на ефективността на кампаниите и създава подробни отчети за кампаниите от тази платформа.

Най-добрите функции на Brandwatch

Лесна за използване и персонализирана пощенска кутия, с която да следите коментарите и да ги разпределяте между членовете на екипа, за да сте сигурни, че никой коментар няма да остане непрочетен.

Получавайте персонализирани отчети в реално време за публикации и показатели на ниво акаунт, които да споделяте с различни заинтересовани страни.

Записвайте контактните данни и платежната информация на влиятелните лица и събирайте допълнителни данни от първа ръка с помощта на персонализирани полета.

Ограничения на Brandwatch

Понякога публикациите не се публикуват според графика.

Актуализирането на таблото отнема време.

Цени на Brandwatch

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Brandwatch

7. Keyhole

чрез Keyhole

TikTok е за това да бъдеш актуален и да отговаряш на настоящите тенденции!

Следенето на тенденциите в TikTok и анализирането на споменаванията на марката помага на маркетолозите да реагират проактивно на постоянно променящата се социална игра.

Keyhole за мониторинг на социалните медии помага на марките да анализират какво казват другите потребители на TikTok за марката и общото настроение към нея, да планират публикации в TikTok за няколко профила в TikTok и да споделят готови за публикуване аналитични доклади с ръководството.

Най-добрите функции на Keyhole

Използвайте Unlimited Smart Publishing на Keyhole, за да планирате и публикувате вашите постове в социалните медии.

Проследяването и анализирането на хаштагове подобряват обхвата ви в TikTok

Функциите за маркетинг с влиятелни лица измерват сътрудничествата и ефективността на кампаниите.

Ограничения на Keyhole

Социалното слушане не е изчерпателно и се нуждае от подобрение.

Липсват продуктови наръчници за начинаещи потребители

Цени на Keyhole

Индивидуален: 63 $/месец

Екип: 119 $/месец

Pro : 199 $/месец

Разширено: 359 $/месец

Enterprise: Започва от 833 $/месец

Рейтинги и рецензии на Keyhole

G2: 4. 3/5 (68 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. SocialBee

чрез SocialBee

Планирането на съдържанието е първата стъпка за маркетингова кампания в TikTok или други социални медийни платформи. Когато избирате сред най-добрите инструменти за TikTok, изберете този, който ви позволява интуитивно да визуализирате плана си за съдържание и да го публикувате с няколко кликвания.

Поемете контрола над календара си за публикуване с SocialBee. Прегледайте предстоящите публикации, изберете най-подходящото време за публикуване онлайн и използвайте изкуствен интелект, за да получите практически план за съдържание за минути.

Най-добрите функции на SocialBee

Опции за редактиране и планиране за всички видове публикации в TikTok

Интеграции с Canva, Unsplash и GIPHY за достъп до широка гама от дизайнерски шаблони.

AI-задвижван копилот за автоматично създаване на съдържание за всяка социална медийна платформа

Ограничения на SocialBee

Мобилното приложение не разполага с някои от разширените функции, които са налични в приложението за настолни компютри.

Не е интуитивно да променяте датите на вече планирана публикация в TikTok

Цени на SocialBee

Bootstrap: 24 $/месец

Accelerate: 49 $/месец

Pro: 82 $/месец

Agency Pro50: 149 $/месец

Agency Pro100 : 274 $/месец

Agency Pro150: 374 $/месец

Оценки и рецензии за SocialBee

G2: 4. 8/5 (334 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (36 отзива)

9. Planable

чрез Planable

Все още ли използвате електронни таблици, за да проследявате кампаниите си в TikTok? Предизвикателствата при използването на календари за TikTok на базата на електронни таблици са грешки при копирането и поставянето, ограничена видимост на предстоящи публикации и кампании, както и ръчно създаване на отчети.

Инструментът за управление на социални медии Planable пренася всички ваши публикации в TikTok от електронни таблици в изчистен интерфейс. Експортирайте отчетите си за ефективността с няколко кликвания и автоматизирайте създаването на визуално привлекателни отчети.

Най-добрите функции на Planable

Инструментите за създаване на съдържание помагат за персонализирането на съдържанието и предлагат предварителна визуализация за множество акаунти в социалните медии, включително платформата TikTok.

Функции за сътрудничество с достъп на базата на роли за различни членове на вашия екип, за да работят заедно по дадена кампания.

Гъвкави опции за планиране с изгледи на съдържанието, като изглед на фийда, изглед на календара и други

Ограничения на Planable

В началото е необходима интензивна подготовка

Аналитичните данни на TikTok не могат да бъдат изтеглени като PDF документ.

Планируеми цени

Безплатни

Необходимо: 11 $/потребител/месец

Pro: 22 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Planable

G2: 4. 6/5 (595 отзива)

Capterra: 4,5/5 (305 отзива)

10. Planly

чрез Planly

Planly е платформа за управление на социални медии с лесен интерфейс за категоризиране на публикации, медии и социални канали. Вграденият инструмент за автоматично планиране позволява на потребителите на TikTok да публикуват автоматично публикации и видеоклипове в TikTok.

За заетите дигитални маркетолози, които управляват множество клиенти, Planly обединява всички задачи в единен табло, от управление на календара до планиране и анализи.

Най-добрите функции на Planly

Редактирайте, подрязвайте и добавяйте надписи към вашите TikTok видеоклипове и използвайте седмичния и месечния календар, за да сте в крак с предстоящите си публикации в TikTok.

Проследявайте, измервайте и анализирайте представянето си в един единствен аналитичен панел на TikTok.

Интегрирайте своя TikTok акаунт с Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest и Google Business Profile, за да публикувате автоматично TikTok видеоклипове на други платформи.

Ограничения на Planly

Някои основни функции са достъпни само с платен план.

Цени на Planly

Стартово ниво: 15 $/потребител/месец

Pro : 40 $/потребител/месец

Guru: 80 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Planly

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Докато маркетинговите инструменти на TikTok се фокусират върху социалното слушане и редактиране, решения като ClickUp възприемат холистичен подход. ClickUp оптимизира работния ви процес и подобрява цялостната ви производителност.

Най-добрите функции на ClickUp

Инструментът за управление на проекти в социалните медии на ClickUp позволява на потребителите на TikTok да управляват и създават проекти, свързани със социалните медии, и всички задачи в рамките на един единствен табло.

Готовите шаблони за социални медии на ClickUp ви спестяват време, като оптимизират процесите ви в социалните медии.

Стартирайте следващата си кампания в социалните медии с този изчерпателен шаблон.

Използвайте AI на ClickUp , за да генерирате идеи за съдържание, да създадете календар за съдържанието си и да напишете надписи за социалните медии и сценарии за TikTok видеоклипове.

Изчерпва ли ви се вдъхновението за следващата ви публикация в социалните медии? Нека ClickUp AI ви помогне.

Докато планирате стратегията си за TikTok, с множество идеи в екипа, използвайте таблото за идеи , за да записвате и систематизирате добрите идеи и да ги превърнете в изпълними задачи.

Организирайте идеите си ясно и започнете да завладявате пазара с този шаблон за бяла дъска ClickUp Roadmap.

ClickUp Whiteboard е специално създаден за екипи, работещи в социалните медии, за да могат да си сътрудничат, да добавят бележки и да свързват съществуващи бележки и работни процеси.

След етапа на идеите, използвайте ClickUp Docs , за да реализирате идеите, да внедрите насоките на вашата марка и да редактирате в реално време заедно с вашия екип.

Изградете всяка стъпка от работния процес на кампанията си в този шаблон в ClickUp Docs.

Ограничения на ClickUp

Безплатната версия ограничава достъпа до разширени функции като графици на проекти.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

Изберете инструмент за TikTok, който ви позволява да управлявате множество проекти и кампании в социалните медии чрез консолидиран табло.

Инструментът за управление на проекти на ClickUp разполага с важни функции като шаблони за календар на съдържанието, AI функции, документи и възможности за сътрудничество, което ви позволява да консолидирате вашите креативни идеи за TikTok на едно място.

ClickUp управлява вашите задачи, проекти и работни процеси с минимални усилия и ви спестява усилията да използвате множество инструменти и платформи. Планирайте, управлявайте и проследявайте всичките си TikTok стратегии в този всеобхватен инструмент за управление на проекти с най-добрите персонализирани шаблони, за да повишите производителността си.

Освен това, ClickUp се интегрира с други инструменти за дигитален маркетинг и инбаунд маркетинг, за да автоматизира потока от данни между тези приложения.

Започнете да използвате ClickUp безплатно.