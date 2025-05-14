Макар TikTok да е чудесна платформа за представяне на продукти, споделяне на съдържание от кулисите и участие в тенденции, са необходими стратегически усилия, за да се повиши познаваемостта на марката и да се разшири обхватът ви.

Само в САЩ почти 54% от цифровото население използва TikTok, като броят на потребителите достига около 122 милиона.

Повечето създатели на съдържание и мениджъри на социални медии се борят с непълни показатели, забавени актуализации и неясна представа за демографските характеристики на аудиторията си. Как да усъвършенствате стратегията си за съдържание, използвайки подробни анализи на аудиторията?

В този блог ще обсъдим 10-те най-добри инструмента за анализ на TikTok, с които да подобрите стратегията си за TikTok. Открийте информация за вашите последователи, разширете аудиторията си и създайте ефективни кампании, за да разраснете бизнеса си.

Ето какво да търсите в инструментите за анализ на TikTok, които ще ви помогнат да разберете аудиторията си, да откриете тенденциите и да укрепите позициите си в TikTok:

Проверка на ефективността: Потърсете аналитични инструменти, които показват броя на гледанията, харесванията и споделянията на вашите видеоклипове, за да измерите успеха на вашето съдържание.

Информация за ангажираността: Уверете се, че избраните от вас инструменти за анализ предоставят информация за поведението на зрителите. Показатели като време за гледане и нива на взаимодействие предлагат по-задълбочено разбиране за това как зрителите взаимодействат с вашето съдържание.

Ефективно използване на хаштагове: Изберете инструменти, които анализират ефективността на хаштаговете, за да можете да идентифицирате тези, които подобряват видимостта ви.

Анализ на тенденциите: Изберете инструменти, които ви държат в течение с тенденциите в TikTok. Те посочват популярните тенденции, които лесно се откриват от вашата аудитория, като по този начин гарантират, че съдържанието ви остава актуално.

Анализ на конкурентите: Анализът на представянето на конкурентите в TikTok предлага ценна информация за техните стратегии за съдържание и ви помага да идентифицирате успешни тактики и кампании, с които да подобрите вашето съдържание.

1. Analisa

чрез Analisa

Analisa е инструмент за анализ на социални медии, който използва изкуствен интелект за анализ на профили и хаштагове в TikTok и Instagram. Той ви помага да намерите най-добрия график за публикуване, съдържание за публикации, стратегии на конкурентите, демографски данни за аудиторията, кампании на влиятелни лица, съдържание, създадено от потребители, и географски тенденции.

Чрез функциите за анализ на профили и конкуренти можете да получите информация за социалната активност и ефективността на вашите профили или профилите и хаштаговете на конкурентите ви.

Най-добрите функции на Analisa

Демографски данни и автентичност: Определете точно целевата си аудитория с помощта на демографски фактори, като същевременно гарантирате, че качеството и автентичността на Определете точно целевата си аудитория с помощта на демографски фактори, като същевременно гарантирате, че качеството и автентичността на съдържанието ви остават непроменени.

AI анализи: Използвайте AI, за да анализирате TikTok профили и хаштагове, за да видите какво работи с вашата аудитория.

Отчети за кампании: Оценявайте успеха на кампаниите си чрез данни за нивата на ангажираност, обхват, импресии и процент на кликвания.

Ограничения на Analisa

Създаването на отчети отнема известно време.

Недостатъчно интеграции с друг софтуер като Zapier

Цени на Analisa

Основно: Безплатно

Премиум: 59,35 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Плюс : 109,55 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 199,35 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Анализирайте оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

2. Social Champ

чрез Social Champ

Social Champ е един от най-добрите безплатни инструменти за анализ на TikTok. Това е всеобхватен инструмент за дигитален анализ, който опростява управлението и анализа на платформите за социални медии.

Social Champ предлага ежедневни публикации, A/B тестове и функции за оптимизация, за да подобрите присъствието си в TikTok и други социални медийни платформи.

Можете лесно да анализирате ефективността на публикациите си и да генерирате PDF отчети с диаграми и графики. Сравнете седмичната/месечната си ефективност и планирайте маркетинговата си стратегия в TikTok според нея.

Най-добрите функции на Social Champ

Календар „всичко в едно“: Групирайте клиенти в работни пространства, превключвайте между тях без усилие и използвайте филтри за бърза навигация в публикациите с интуитивния календар на Social Champ. Той опростява планирането, като позволява лесно преглеждане, редактиране и препланиране на публикациите в TikTok.

Социална пощенска кутия: Отговаряйте незабавно на коментари, реклами, рецензии и съобщения във вашите TikTok акаунти за безпроблемна комуникация. Запазете автоматизирани отговори, за да отговаряте на клиенти.

Ограничения на Social Champ

Потребителите може да не получават известия, когато един от техните акаунти бъде прекъснат, което води до неуспешни планирани публикации.

Ненадеждни последователности при публикуването в мобилни приложения, което води до проблеми като загубени публикации или публикуване на грешно съдържание.

Цени на Social Champ

Безплатна версия : Налична (3 социални профила)

Champion: 26 долара на месец (12 социални профила)

Бизнес: 89 долара на месец (40 социални профила)

Агенция: Индивидуални цени (100+ социални профила)

Оценки и рецензии за Social Champ

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

3. Brand24

чрез Brand24

Brand24 е инструмент за анализ на TikTok, предназначен да проследява и наблюдава онлайн споменаванията на вашата марка, продукти или ключови думи в различни социални медийни платформи, блогове, форуми и други онлайн източници.

Можете да получите подробна информация за марката си, като използвате диаграмата за обем на дискусиите. Проследявайте колебанията в броя на споменаванията на вашите ключови думи, обхвата в социалните медии и обхвата извън социалните медии. С тези данни можете да се справите с проблемните въпроси, преди те да ескалират, и да подобрите кампаниите си в социалните медии.

Най-добрите функции на Brand24

Поток от споменавания и анализи: Съберете списък със споменавания на марката в социалните медии и TikTok акаунти. Центърът за анализи, създаден за задълбочен анализ на социалните медии, ви позволява да разберете вашия инфлуенсър рейтинг, настроения, харесвания, споделяния и други свързани показатели за всяко споменаване.

Анализ на настроенията: Тази функция категоризира споменаванията на проследяваната от вас ключова дума като положителни (зелено), отрицателни (червено) или неутрални с един поглед.

Интелигентни известия: Настройте известия, за да получавате автоматични имейли или известия в приложението, когато бъде изпълнено предварително зададено условие.

Ограничения на Brand24

Не позволява въвеждането на отделни публикации за конкретни статистически данни.

За разлика от други инструменти, този инструмент не разполага с функции за планиране или публикуване.

Цени на Brand24

Индивидуален: 79 $ на месец (3 ключови думи)

Екип: 149 долара на месец (7 ключови думи)

Pro: 199 долара на месец (12 ключови думи)

Enterprise: 399 $ на месец (25 ключови думи)

Рейтинги и рецензии на Brand24

G2: 4. 6/5 (250+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 150 отзива)

4. TikBuddy

чрез TikBuddy

TikBuddy е инструмент за анализиране на TikTok и управление на социални медии, който ви помага да получите информация за представянето ви в TikTok.

Освен това, той предлага безплатно разширение за браузър, което се интегрира безпроблемно в TikTok и позволява лесно управление на акаунта.

Най-добрите функции на TikBuddy

Инструменти за анализ и управление: Открийте популярни видео и музикални ресурси, управлявайте няколко TikTok акаунта и следете промените в данните за по-добра Открийте популярни видео и музикални ресурси, управлявайте няколко TikTok акаунта и следете промените в данните за по-добра маркетингова стратегия . Можете също да намерите целеви създатели и да проследявате данни за съвместни видеоклипове в реално време.

След обратна връзка: Създайте изчерпателен доклад, който разбива вашата ефективност, и получите стратегии за подобряване на ефективността ви в социалните медии въз основа на ключови показатели.

Ограничения на TikBuddy

Уебсайтът е малко бавен и може да отнеме известно време, докато се заредят всички данни от TikTok.

Цени на TikBuddy

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TikBuddy

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

5. Melody Socials

чрез Melody Socials

Melody Socials е приложение, което подобрява вашето преживяване в TikTok, като предоставя разширени възможности за търсене.

Той ви позволява да търсите ефективно в множество TikTok профили, като автоматизира процеса и предоставя резултати 100 пъти по-бързо от ръчното търсене.

Най-добрите функции на Melody Socials

Анализ на местоположението: Използвайте данните за местоположението от последните публикации и ключовите думи в биографиите за задълбочен анализ.

Възможности за филтриране: Уточнете търсенията въз основа на броя на последователите, скорошната активност и ключовите думи, които се виждат в описанието на профила на всеки TikTok акаунт, за да намерите целеви профили във вашата ниша

Ограничения на Melody Socials

Ограничени функции за анализ на ефективността на TikTok

Цената е малко висока, като се има предвид ограничените функции.

Цени на Melody Socials

Марка: 199 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Агенция: 349 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Платформа: 699 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Melody Socials

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

6. Exolyt

чрез Exolyt

Exolyt е платформа за социална интелигентност, която помага с органичното съдържание в TikTok. Exolyt помага с социално слушане, демографски данни за аудиторията, най-новите тенденции и мониторинг на акаунти.

С помощта на AI-базираните си анализи, той е като интелигентен приятел, който ви помага да се ориентирате в показателите на TikTok.

Най-добрите функции на Exolyt

Делът на гласа: Измерете влиянието на вашата марка в TikTok, като използвате тази функция, за да проследявате промените, конкурентите и маркетинговите усилия. Получете информация за съдържанието, създадено от потребителите, и анализите на хаштаговете.

Динамични тенденции: Предвиждайте промените на пазара и културните влияния, за да гарантирате релевантността и да подобрите стратегията си за съдържание с информация в реално време. Проучвайте ежедневните тенденции в конкретния сектор, предпочитанията на аудиторията и експортирайте отчети за тенденциите за анализ и споделяне.

Ограничения на Exolyt

Цените могат да бъдат високи за малките предприятия.

Цени на Exolyt

Essentials: 272 долара на месец

Разширено: 654 долара на месец

Оценки и рецензии за Exolyt

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

7. Popsters

чрез Popsters

Popsters е надежден инструмент за анализ на съдържание в социалните медии, създаден, за да ви даде възможност да анализирате, сравнявате и измервате ефективността на публикациите в различни социални медийни платформи, включително TikTok.

Анализирайте всяка публична страница в 11 социални мрежи – дори без администраторски достъп – за да получите задълбочени познания за социалните дейности и ефективността на съдържанието, с които да създадете привлекателно съдържание, публикации и реклами.

Най-добрите функции на Popsters

Мониторинг на ефективността: Следете ефективността на вашите профили в социалните медии, като анализирате общите данни и средната ефективност на публикациите. Оценявайте публикациите, публикувани в различно време с различни хаштагове, и проверявайте статистиките за активността на страницата.

Експорт на данни: Експортирайте данни от Popsters в различни файлови формати, включително XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV или PPTX, и ги редактирайте за безпроблемно отчитане и анализ.

Ограничения на Popsters

Popsters може да има ограничени вградени аналитични инструменти за TikTok.

Някои функции, по-специално анализа на TikTok, може да изискват допълнителни разширения на браузъра, което добавя допълнително ниво на зависимост.

Цени на Popsters

Безплатна пробна версия: Налична

Месец: 9,99 $

Тримесечие: 26,99 долара

Специална оферта: 49,99 $

Корпоративни планове: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Popsters

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

8. Sendible

чрез Sendible

Sendible е платформа за ефективно управление на социалните медии в голям мащаб. Това цялостно решение улеснява растежа на аудиторията, привличането на клиенти и постигането на целите в социалните медии.

Можете да използвате задълбочените социални прозрения на Sendible, за да разберете по-добре аудиторията си, да увеличите ангажираността и да създадете привлекателни публикации в най-подходящото време за публикуване.

Най-добрите функции на Sendible

Автоматизирани отчети: Оптимизирайте отчитането пред клиентите, като автоматично изпращате ключови данни. Планирайте ежедневни, седмични или месечни отчети за заинтересованите страни и членовете на екипа.

Отчитане на трафика на уебсайта с Google Analytics: Проследявайте влиянието на съдържанието в социалните медии върху посещенията на уебсайта и открийте кои социални канали генерират най-много трафик, за да оптимизирате стратегията си.

Ограничения на Sendible

Редактирането на планирани публикации може да бъде предизвикателство с мобилните приложения.

Въпреки че понякога планирането може да се провали, ще получите известие, когато дадена публикация не бъде публикувана.

Цени на Sendible

Създател: 29 долара на месец (1 потребител)

Traction: 89 долара на месец (4 потребители)

Бяла етикета: 180 долара на месец (10 потребители)

White label+: 750 долара на месец (100 потребители)

Оценки и рецензии на Sendible

G2: 4,5/5 (над 860 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 125 отзива)

9. YouScan

чрез YouScan

YouScan е усъвършенствана платформа за прослушване на социални медии, базирана на изкуствен интелект, която се отличава с отлично разпознаване на изображения.

Визуалните анализи на YouScan точно идентифицират лога, обекти, сцени, дейности и демографска информация в изображенията. Този подробен анализ на изображенията ви помага да получите достъп до ценна информация за потребителите, измервания на видимостта на марката и анализ на конкурентите.

Най-добрите функции на YouScan

Insights copilot: Използвайте асистента за прослушване на социални медии, базиран на ChatGPT, за да извличате качествени прозрения от милиони онлайн разговори. Получавайте незабавни отговори, обобщавайте дълги разговори и подобрете прослушването си в социалните медии.

Информация за аудиторията: Получете информация за демографските характеристики и интересите на аудиторията си, за да изработите Получете информация за демографските характеристики и интересите на аудиторията си, за да изработите стратегически маркетингов подход . Идентифицирайте влиятелни лица, с които да си сътрудничите за маркетингови кампании с влиятелни лица.

Ограничения на YouScan

Работата с връзки в отчетите може да бъде неудобна

Събирането на исторически данни с много споменавания отнема много време.

Цени на YouScan

Стартово ниво 3: 299 $ на месец (фактурира се ежегодно)

Неограничени планове: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на YouScan

G2: 4. 8/5 (90+ рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 60 рецензии)

10. TrendTok

чрез TrendTok

TrendTok е безплатен инструмент за анализ на TikTok, който ви помага, като предсказва тенденциите и звуците, преди те да станат вирусни.

TrendTok използва изкуствен интелект, за да открива вирусни тенденции в близост до вас и да ви предоставя персонализирани предложения, съответстващи на вашите предпочитания. С достъп до подробни анализи на нови, възходящи и спадащи тенденции, можете да стимулирате растежа на своя акаунт, като създавате вирусни видеоклипове.

Най-добрите функции на TrendTok

Индивидуално проследяване на тенденциите: Откривайте, анализирайте и предсказвайте тенденции и звуци, съобразени с вашата ниша, местоположение или любими създатели на съдържание.

Подробни анализи: Получете изчерпателна информация за нововъзникващите, нарастващите и намаляващите тенденции.

Ограничения на TrendTok

Ограничена информация за конкретни функции

Понастоящем достъпни само за IOS.

Цени на TrendTok

Безплатно

Основен план: 99 долара на месец

Професионален план: 199 долара на месец

План „Accelerate“: 349 долара на месец

Рейтинги и рецензии на TrendTok

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Докато инструментите за анализ на TikTok анализират показателите и тенденциите в социалните медии, решенията за управление на проекти като ClickUp предоставят цялостен набор от функции, базирани на изкуствен интелект, за да подобрите управлението на вашите проекти в социалните медии и маркетинга.

Опитайте таблата за управление на ClickUp Управлявайте показателите в социалните медии с таблата за управление на ClickUp

ClickUp

ClickUp е вашият инструмент за управление на проекти в социалните медии. Това е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, създадена да ви улесни живота в непрекъснато разрастващия се свят на социалните медии и маркетинга.

Организирайте, сътрудничете и усъвършенствайте кампаниите си безпроблемно. Но ClickUp не е само за управление на инструменти за социални медии. Направете много повече с това многофункционално приложение – от планиране на деня ви до проследяване на напредъка на екипа ви – ClickUp ви покрива.

Нека разгледаме някои от най-добрите функции на ClickUp, които ви помагат да повишите производителността и да направите вашите кампании в социалните медии успешни.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на маркетингови проекти: Използвайте софтуера за управление на маркетингови проекти на ClickUp, за да създадете гъвкаво работно пространство за обсъждане, планиране и изпълнение на маркетингови програми и стратегии за всичките ви TikTok кампании и програми. Използвайте шаблона за маркетингов екип на ClickUp, за да съгласувате целите, да очертаете графиците на кампаниите, да управлявате ресурсите и да получите по-добра представа за маркетинговия си план.

Получете безплатен шаблон Организирайте всички членове на маркетинговия си екип чрез съвместни работни процеси и споделяне на документи.

Маркетинг инструмент, задвижван от изкуствен интелект : Ускорете кампаниите си и създаването на съдържание с ClickUp Brain. Той генерира идеи, резюмета на съдържание, блогове, надписи и имейли с доза креативност и експертиза. Лесният за използване интерфейс прави управлението на проекти интуитивно и достъпно, оптимизира творческия ви работен процес, подобрява сътрудничеството и повишава производителността.

Използване на ClickUp AI за генериране на идеи за кампании, като се имат предвид целевата аудитория и целите на кампанията

Управление на съдържанието: Оптимизирайте процеса на създаване на съдържание с шаблоните за календар на съдържанието на ClickUp, които улесняват планирането, видимостта на екипа и измерването на целите. Организирайте, форматирайте, актуализирайте и публикувайте съдържанието си с помощта на персонализирани статуси, полета и изгледи.

Сътрудничество с екипа: Ускорете работата си, като възлагате задачи на членовете на екипа с помощта на ClickUp Tasks. Възползвайте се от възможността за възлагане на задачи на няколко души и коментари за всяка задача, за да гарантирате ефективното им изпълнение. Използвайте персонализирани актуализации на статуса като „Завършено“, „В процес“ и „Завършено“, за да управлявате ефективно работния процес.

Проследявайте напредъка: Наблюдавайте кампаниите и получавайте информация за напредъка на всяка задача. Проследявайте напредъка на проекта с шаблона ClickUp Project Tracker. Той помага на вас и вашия екип да останете на прав път и да откриете потенциални препятствия, преди те да се превърнат в проблем.

Създавайте повтарящи се задачи, като изберете дати от календара или просто въведете ден, дата или час чрез функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp.

Дигитален маркетинг: Стартирайте многоканални кампании и глобални събития с лесната за използване платформа на ClickUp, задвижвана от AI, мощен инструмент за дигитален маркетинг. Инструменти като ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards гарантират, че всеки член на екипа е синхронизиран от мозъчната атака до пускането на продукта на пазара. С Click Views и ClickUp Dashboards визуализирайте напредъка на екипа си, за да се фокусирате върху постигането на целите на вашата марка.

Ограничения на ClickUp

Начинаещите може да се сблъскат с известни затруднения в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Максимизирайте силата на аналитиката с инструментите за анализ на TikTok

Ще искате да използвате инструменти за анализ, за да прецените колко добре се представя вашето TikTok съдържание. Тези инструменти предоставят информация за това кой гледа вашите видеоклипове, колко са ангажирани зрителите и как се представя вашето съдържание.

10-те най-добри инструмента за анализ на TikTok, обсъдени в този блог, отварят вратата към свят на решения, основани на данни, като предоставят важни информации за оптимизиране на вашата стратегия за TikTok.

Сред тях ClickUp се откроява като цялостна платформа за управление на проекти и мощен инструмент за управление на социални медии. Наборът от функции, включително персонализирано работно пространство, безпроблемно сътрудничество и ефективно проследяване на проекти, го правят универсален инструмент за повишаване на присъствието ви в TikTok.

Използвайте ClickUp безплатно и развийте успешен бизнес в TikTok.