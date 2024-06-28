Ах, милениалите – родените между 1981 и 1996 г., които преминаха от стационарни телефони към смартфони и от VHS касети към стрийминг услуги. Това поколение вече е ключов целеви пазар и има основателна причина за това: тяхната покупателна способност и лоялност към марките не могат да бъдат подценявани.

За разлика от поколението Z (родени между 1997 и 2012 г.), които са израснали напълно потопени в интернет културата, милениалите се намират на границата между аналоговото минало и дигиталното настояще, което им дава уникална перспектива за технологиите и консуматорството.

За да научите как да продавате на милениалите, първо трябва да разберете техните ценности, като автентичност, устойчивост и значими преживявания. Марки като Chipotle, Netflix и Uber са успели да привлекат интереса на милениалите и с правилната стратегия вие също можете да го направите!

Разбиране на целевата аудитория от поколението на милениумите

Милениалите (известни още като поколение Y) са преживели много възходи и падения в своите формиращи години – 11 септември, Голямата рецесия, множество тежки пазарни сривове и най-скорошната пандемия от COVID-19 и кризата с разходите за живот. Това поколение наистина е преживяло всичко. Те може да носят и огромни дългове от студентски заеми, които затрудняват поддържането на финансова стабилност в условията на нарастваща инфлация.

Тези преживявания са ги оформили по различен начин. Техните навици на пазаруване, възгледи за парите и мироглед са много различни от тези на предшествениците им. Те са социално съзнателни и търсят марки, които съответстват на техните ценности. Подкрепят компании, които са устойчиви, етични и дават нещо в замяна на общността. Търсят покупки, ориентирани към стойността, и търсят значими преживявания.

Сега нека разгледаме какво прави милениалите, ъм, милениали.

Защо те са важни за маркетолозите? Милениалите вече бяха станали най-голямата поколенческа работна сила в САЩ през 2016 г., а през 2022 г. те станаха най-голямата част от населението на САЩ . С пенсионирането на бейби бумърите, представителството на милениалите ще продължи да нараства. Този огромен демографски размер ги прави важен пазарен сегмент, който трябва да се използва.

Милениалите са по-склонни да имат работа, да разполагат със собствени средства и да не зависят от никого, когато правят големи покупки . Те могат да вземат бързи решения за покупка, ако марката успее да ги впечатли.

С напредването в кариерата и натрупването на богатство, покупателната способност на милениалите продължава да расте . Насочването към тази демографска група и спечелването на тяхната лоялност носи значителни печалби, тъй като те навлизат в най-добрите си години.

Милениалите са родени в дигиталната ера. Те са ранни потребители на нови технологии и активно използват социалните медии, което улеснява маркетолозите да достигнат до тях чрез дигитални маркетингови канали.

Предпочитания на милениалите при пазаруване и харчене

Сега нека разберем какви са предпочитанията на това поколение по отношение на пазаруването и харченето:

1. Опитът е по-важен от материалните притежания

Според проучване на Eventbrite, проведено преди почти десетилетие, 78% от милениалите предпочитат да харчат пари за събития (концерти, комедийни шоута) или преживявания (пътувания, екстремни спортове), вместо да купуват желани вещи.

Това се дължи на две възможни причини:

Поколението на милениалите е израснало в култура, в която материалните притежания се използват, за да се покаже богатство, и те са станали противници на тази практика.

Икономическите сътресения и дълговете от студентски заеми затрудняват придобиването на дом или нова кола, което ги кара да инвестират в нещо, което могат да си позволят и от което да се наслаждават, т.е. в значими преживявания.

2. Предпочитание към онлайн пазаруването

Докладът на CouponFollow за пазаруването на милениалите сочи, че 80% от тях правят по-голямата част от покупките си онлайн.

Благодарение на своята техническа грамотност и опита си от преживяването на пандемия, милениалите естествено се привличат от сайтовете за електронна търговия. Тук те вземат решения въз основа на наличните оферти и отзивите на клиентите.

Склонност към абонаменти: От Netflix, Amazon Prime и Spotify Premium до B2B продукти, милениалите са дълбоко въвлечени в модела на цифровите абонаменти, тъй като харесват гъвкавостта, която им предлага. В същото време обаче те са съзнателни по отношение на това къде харчат парите си в условия на висока инфлация. Според проучване на Deloitte от 2023 г. От Netflix, Amazon Prime и Spotify Premium до B2B продукти, милениалите са дълбоко въвлечени в модела на цифровите абонаменти, тъй като харесват гъвкавостта, която им предлага. В същото време обаче те са съзнателни по отношение на това къде харчат парите си в условия на висока инфлация. Според проучване на Deloitte от 2023 г. 32% от милениалите са прекратили платена услуга за развлечения, за да спестят пари.

Предпочитание към устойчивостта: Милениум поколението търси етично произведени, екологични продукти, поради загрижеността си за климатичните промени. Според проучване на McKinsey US от 2020 г., Милениум поколението търси етично произведени, екологични продукти, поради загрижеността си за климатичните промени. Според проучване на McKinsey US от 2020 г., 75% от анкетираните от милениум поколението казват, че вземат предвид устойчивостта , когато правят луксозна покупка.

Навици на милениалите при консумацията на медии

По-малко телевизия, повече OTT: Милениалите предпочитат OTT услуги като Netflix, Hulu и Amazon Prime пред традиционната кабелна телевизия. Според Statista около Милениалите предпочитат OTT услуги като Netflix, Hulu и Amazon Prime пред традиционната кабелна телевизия. Според Statista около 88% от милениалите са абонати на услуга за стрийминг на видео и прекарват средно 105 минути седмично в гледане на видео съдържание чрез смартфона си.

Използване на социални медии: 35% от милениалите използват YouTube, за да проучат продуктите , преди да ги закупят, а 26% използват Facebook. Това може да звучи обещаващо за бизнеса, но нарастващата популярност на блокерите на реклами кара маркетолозите да търсят алтернативни начини за маркетинг на продуктите си в социалните медии.

Следващи влиятелни лица: Когато маркетолозите не успяват да се възползват от онлайн рекламите, те често се обръщат към влиятелни лица с голяма база от последователи. Според проучване на Statista, Когато маркетолозите не успяват да се възползват от онлайн рекламите, те често се обръщат към влиятелни лица с голяма база от последователи. Според проучване на Statista, една трета от милениалите напълно се доверяват на препоръките за марки и продукти от влиятелни лица в социалните медии.

Афинитет към подкасти: Доклад на Edison Research установи, че Доклад на Edison Research установи, че 50% от милениалите слушат подкаст поне веднъж седмично . От политика, бизнес и финанси до развлечения, настоящата подкаст сцена предлага огромно разнообразие от съдържание, което дава на милениалите възможност да избират това, което ги интересува.

Интереси и ценности на милениалите

Целенасочени: Милениалите са мотивирани от целите си в личния и професионалния живот. Проучване на Deloitte от 2024 г. установи, че за Милениалите са мотивирани от целите си в личния и професионалния живот. Проучване на Deloitte от 2024 г. установи, че за по-голямата част (89%) от анкетираните милениали чувството за цел е основна сила, стояща зад удовлетворението от работата и благополучието. Те се интересуват от социални и екологични проблеми и се интересуват от марки, които са носители на промяна и полагат съзнателни усилия да дадат нещо в замяна.

Открито изразяване на ценности: Като поколение, което е видяло раждането на социалните медии, милениалите знаят как да изразяват мнението си по въпроси, които са важни за тях. Те подкрепят отворените разговори относно психичното здраве, приобщаването и равенството между половете и предпочитат да пазаруват от марки, чиято визия съответства на тези ценности.

Поддържане на връзка: Милениалите прекарват много време на телефоните си, поддържат активни профили в социалните медии и предпочитат онлайн комуникацията пред личните контакти. Макар тази промяна да намалява личните срещи, тя улеснява по-бързата и по-честа комуникация. За да продават ефективно на милениалите, фирмите трябва да се ангажират с тях на предпочитаните от тях платформи.

Финансово осъзнати: Милениалите често получават лоша репутация, че са безотговорни с парите си, но реалността е далеч от това. Проучвания показват, че : Милениалите често получават лоша репутация, че са безотговорни с парите си, но реалността е далеч от това. Проучвания показват, че 78% от милениалите създават бюджет за разходите си и се придържат към него (за разлика от 59% от бейби бумърите). Милениалите също започват да спестяват за пенсията си доста рано, на 23 години, докато за бейби бумърите средната възраст е 40 години.

Насочване към потребителския профил на милениалите

За да бъдат приети и обичани от милениалите, фирмите първо трябва да разберат техните предпочитания и какво ги формира. Тъй като възрастовата група на милениалите е значително голяма, може да има разлики между желанията и нуждите на 28-годишните и хората в края на 30-те или началото на 40-те години.

Ако сте собственик на бизнес или маркетинг специалист, който се опитва да привлече милениалите, създайте ясна потребителска персона.

Защо е важно това?

Това ви помага да разберете по-добре целевата си аудитория и да вземете информирани бизнес решения въз основа на техните нужди, цели, поведение и предпочитания при покупки. Докато създавате профила на идеалния си клиент (ICP), може да откриете ценна информация за демографските им характеристики, която иначе бихте пропуснали.

ClickUp, инструмент за управление на проекти и маркетинг, може да ви бъде полезен в това отношение. Можете да използвате шаблона за бяла дъска на ClickUp, за да събирате информация, да проектирате продукти, които отговарят на нуждите на вашите ICP, и да визуализирате реални сценарии на потребители.

Изтеглете този шаблон Създавайте идеи заедно с екипа си и разработвайте точни потребителски профили, използвайки шаблона за потребителски профили на ClickUp.

Ето стъпка по стъпка ръководство за използване на този шаблон за създаване на потребителски профили на милениалите:

Обсъдете с екипа си, за да определите целевата аудитория – тяхната възраст, характеристики, интереси и мотивации с помощта на бялата дъска на ClickUp Попълнете шаблона с данни за ICP, като възраст, местоположение, пол, длъжност и профил на доходите. Съберете обратна връзка от екипа и използвайте Board View на ClickUp , за да прегледате и коригирате потребителските профили. Финализирайте персоните и ги интегрирайте в процеса на проектиране на продуктите и маркетинговите кампании. Използвайте таблата на ClickUp , за да видите всички персони на едно място и да ги сравните една до друга.

Шаблонът гарантира, че вашите усилия достигат до правилната аудитория от поколението на милениумите и че печелите тяхното доверие, като говорите на техния език.

Маркетингови стратегии за достигане до милениалите

Успешният маркетинг към милениалите изисква специфични маркетингови стратегии, които да ги привличат, и ето някои от изпитаните и проверени такива:

1. Социалните медии в маркетинга, насочен към милениалите

95% от милениалите използват социални медии, а 86% ги използват ежедневно. Излишно е да казваме, че социалните медии са най-добрият дигитален канал за маркетинг към тях. Въпросът е кои са предпочитаните от тях платформи? Според скорошно проучване на HubSpot най-голям брой милениали (68%) избират YouTube за своя любима платформа, следвана от Facebook, Instagram, TikTok и X.

чрез HubSpot

Социалните медии вече не се ограничават до поддържането на връзка с приятели и семейство. Те се разшириха и се превърнаха в начин за неформално учене, забавление, свързване с хора със сходни интереси и следене на актуалните новини и събития. Като медия, те имат голяма сила да формират начина, по който милениалите мислят, действат и вземат решения.

Следвайте тези съвети, за да бъдете по-целенасочени в стратегията си за маркетинг в социалните медии: Предоставяйте стойност безусловно (например, когато промотирате продукт за грижа за косата, споделете лесни рутинни процедури за грижа за косата или предложете безплатни шаблони за календар с съдържание , когато промотирате приложение за планиране на социални медии).

Създайте кратки видеоклипове, които са полезни и забавни.

Поддържайте автентичността и еднородността на гласа на марката

Създавайте визуално привлекателни публикации, които привличат вниманието веднага.

Сътрудничество с микро-влиятелни лица, за да разширите обхвата на вашата марка и да изградите доверие чрез маркетинг с влиятелни лица.

Стратегията на Mailchimp в социалните медии може да бъде чудесен пример. Ако разгледате техните профили в LinkedIn или X, ще видите впечатляващи, приветливи визуални елементи, ясни видеоклипове и много безплатни и полезни ресурси.

Използване на шаблони за управление на социални медии

Искате да създавате привлекателно съдържание за социалните медии в голям мащаб? Използвайте шаблона за социални медии на ClickUp, за да планирате съдържанието си на групи, да поддържате последователна идентичност на марката във всички платформи по отношение на визуалните елементи и съобщенията и да поддържате публикациите си организирани.

Изтеглете този шаблон Създавайте идеи, планирайте и организирайте публикации в социалните медии и поддържайте последователни съобщения на различните платформи, като използвате шаблона за социални медии на ClickUp.

С помощта на вградения формуляр можете да събирате идеи от членовете на екипа, да сътрудничите по нови кампании и да следите ефективността на кампаниите – всичко на едно място. С видимост към минали и предстоящи публикации можете лесно да забележите публикации, които се отклоняват от насоките на марката, и да направите промени, за да гарантирате еднородност.

Това е идеално решение за заетите маркетинг специалисти в социалните медии, които управляват множество канали и кампании. Готовият за употреба шаблон спестява време, като същевременно предоставя достатъчно свобода за включване на специфични за марката персонализации, за да се впише добре във вашия работен процес.

Можете да използвате и шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp, друг полезен безплатен ресурс от библиотеката на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Планирайте и организирайте календар с съдържание за различни канали в социалните медии, като използвате шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp.

Това е по-подходящо за екипи от един човек в социалните медии, където един маркетинг специалист трябва да изпълнява много роли.

Ето как можете да опростите управлението на проекти в социалните медии с помощта на шаблона:

Идеи, планиране, създаване и приоритизиране на публикации за различни социални медийни платформи

Препоръчайте съдържанието от една платформа на друга в подходящ формат.

Задайте крайни срокове , за да не пропускате публикации на актуални новини.

Разпределете задачи на творческите си сътрудници (ако имате екип, който да ви помага), за да подготвите съдържанието навреме, или разпределете задачи на себе си, за да получавате навременни напомняния.

2. Маркетинг, насочен към мобилните устройства

В началото на новото хилядолетие, когато мобилните телефони за първи път се появиха на пазара, най-ранните представители на поколението на милениума току-що бяха станали пълнолетни, а останалите бяха тийнейджъри или деца. Благодарение на тази експозиция, те естествено се запознаха с мобилните технологии и тази афинитет само се засили с времето.

Средно милениалите прекарват 3,53 часа дневно на телефона си, за разлика от 2,5 часа на компютър, лаптоп или таблет. Ето защо, като маркетинг специалист, трябва да възприемете подход, при който мобилните устройства са на първо място, за да се срещнете с клиентите си на една и съща основа.

Ето няколко бързи съвета, за да направите мобилната си маркетингова стратегия по-ефективна:

Създавайте съдържание, което е визуално привлекателно и лесно за консумация на мобилни екрани.

Оптимизирайте съдържанието си за вертикално гледане – то заема повече място на екрана и е по-привлекателно за мобилните потребители.

Уверете се, че вашият уебсайт и целевите страници се зареждат бързо на мобилни устройства , за да поддържате нисък процент на отпадане.

Създайте реклами, специално пригодени за мобилни потребители (например, можете да обмислите каруселните реклами на Facebook и Instagram, които позволяват на потребителите да превъртат множество изображения или видеоклипове в една реклама).

Използвайте опциите за таргетиране въз основа на местоположението , за да достигнете до мобилни потребители в определени географски райони.

Включете приложения за съобщения като WhatsApp и Facebook Messenger във вашата маркетингова стратегия и ги използвайте за обслужване на клиенти, поддръжка и персонализирана комуникация.

Чудесен пример за маркетинг, насочен към мобилните устройства, е включването на добавена реалност (AR) в мобилното приложение на IKEA. Купувачите могат да проверят как дадена мебел би изглеждала в стаята им, като използват AR, и да вземат бързи решения за покупка, без да ходят до магазина.

3. Инбаунд маркетинг и разпространение на съдържание

Създавайте съдържание, което привлича милениалите, вместо да им натрапвате реклами. Това съдържание трябва да отговаря на техните интереси, стремежи и предизвикателства. Например, ако продавате екологични продукти, съдържанието ви може да включва съвети за устойчив начин на живот, проекти за рециклиране „направи си сам“ или ръководства за намаляване на въглеродния отпечатък.

Опитайте се да стимулирате ангажираността в собствени, спечелени и платени медийни канали, за да достигнете до по-голяма аудитория, която може да се интересува от това, което предлагате.

HubSpot, водеща компания за софтуер за инбаунд маркетинг и продажби, практикува това, което проповядва, когато става въпрос за инбаунд маркетинг. Чрез своя блог, електронни книги, уебинари и безплатни инструменти HubSpot предоставя ценно съдържание по теми, свързани с маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти. Тяхното съдържание е образователно и се занимава с проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена целевата им аудитория, която се състои предимно от маркетинг специалисти, професионалисти в продажбите и собственици на фирми.

4. Влияние на ценностите на марката

Комуникирайте ценностите и мисията на вашата марка. Независимо дали става въпрос за устойчивост, разнообразие или социална отговорност, съгласуването на вашата марка с каузи, които са важни за милениалите, може да окаже значително влияние върху тяхното възприятие за вашата марка.

Но не е достатъчно само да говорите. Трябва да подкрепите ценностите си с значими действия. Например, ако основната ви ценност е устойчивостта, трябва да прилагате практики за устойчиво снабдяване, да гарантирате етични условия на труд в цялата верига на доставки и да се ангажирате с благотворителни инициативи.

Patagonia, водеща компания за облекло и екипировка за дейности на открито, е изградила своя бранд около екологичната и социалната отговорност. Те активно насърчават устойчивостта, като използват рециклирани материали, намаляват въглеродния си отпечатък и даряват част от печалбите си за екологични каузи.

5. Силата на съдържанието, създадено от потребителите (UGC)

Насърчавайте милениалите да създават и споделят съдържание, свързано с вашата марка. Например, можете да организирате конкурси, предизвикателства или кампании за потребителско съдържание, които насърчават потребителите да споделят снимки, видеоклипове или отзиви, представящи вашите продукти или преживявания с марката, в замяна на стимул.

Като показвате UGC на уебсайта си и в социалните медии, можете да разширите обхвата на вашата марка и да покажете реални примери за това как вашите продукти или услуги се използват и харесват от реални хора. Това социално доказателство може да бъде изключително убедително за потребителите от поколението на милениумите, които се придържат към фразата „снимки, или не се е случило!“

Популярната марка за екшън камери GoPro успешно използва съдържание, създадено от потребители, за да продава продуктите си. Каналите на GoPro в социалните медии, уебсайтът и маркетинговите кампании са пълни с фотографии и видеоклипове, създадени от потребители, на зашеметяващи пейзажи, адреналинови дейности и трогателни моменти.

6. Ролята на омниканалния маркетинг и електронната търговия в маркетинга, насочен към милениалите

Използвайте платформи за електронна търговия или специални мобилни приложения, за да предложите безпроблемно пазаруване с персонализирани препоръки за продукти въз основа на историята на търсенето и покупките, както и безпроблемно плащане.

Това е ситуация, от която печелят и марките, и милениалите. Милениалите обичат удобството и персонализираното преживяване, което предлагат тези медии, а вие, като марка, получавате ценна информация за техните предпочитания и поведение.

Същото преживяване трябва да пресъздадете и в физическите магазини. Магазините трябва да функционират като центрове за преживявания, където клиентите могат да се ангажират с марката чрез интерактивни дисплеи, тестове на продукти и събития. Когато пазаруването е еднакво гладко във всички канали, милениалите могат бързо да преминават от дигитални към физически точки на контакт.

Nike успешно е приложила тези стратегии, като предлага единно пазаруване в различни канали, включително своята платформа за електронна търговия, мобилно приложение и физически магазини.

Подобрете маркетинговата си стратегия за милениалите с ClickUp

За да създадете ефективна маркетингова стратегия за милениалите, трябва да положите допълнителни усилия и да се поставите на мястото на целевата си група. Използвайте всеобхватен инструмент като софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp, за да разберете по-добре аудиторията си от милениали и да се уверите, че усилията ви за изграждане на марката резонират с тях.

Създайте цялостен план за аудиторията от поколението на милениалите с помощта на софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Ето как можете да се възползвате от набора от функции на ClickUp:

Сътрудничейте с членовете на отдалечения екип (особено с тези от поколението на милениалите) в реално време, за да определите потребителския профил на вашата марка, да създадете да работите върху различни маркетингови материали (като известия, брошури, имейли, публикации в социалните медии, публикации в блогове, целеви страници и казуси), консолидирайте всички релевантни данни от пазарни проучвания и проектна документация на едно място и споделяйте/получавайте обратна връзка, използвайки (особено с тези от поколението на милениалите) в реално време, за да определите потребителския профил на вашата марка, да създадете маркетингови планове , да усъвършенствате маркетинговите стратегии,(като известия, брошури, имейли, публикации в социалните медии, публикации в блогове, целеви страници и казуси),на едно място и споделяйте/получавайте обратна връзка, използвайки ClickUp Docs.

Работете с екипа си в реално време, правете редакции и давайте обратна връзка, като използвате коментарите в ClickUp Docs.

Обсъждайте нови маркетингови стратегии, целеви кампании, идеи за съдържание и др. с ClickUp Whiteboards , виртуално платно, което превръща идеите и дискусиите в действия.

Направете вашите сесии за мозъчна атака ориентирани към действие с ClickUp Whiteboards.

Управлявайте сложни, дългосрочни проекти за разработване на стратегии с ClickUp Tasks . Разделете работата си на по-малки и управляеми части, добавете подзадачи, възложете ги на един или няколко членове на екипа, дайте приоритет на това, което изисква незабавно внимание (например кампании, които са чувствителни към времето, като промоцията за 4 юли), и добавете персонализирани етикети към задачите си за бърза категоризация.

Настройте зависимости между задачите, за да идентифицирате препятствията на ранен етап в ClickUp Tasks.

зададете краткосрочни и дългосрочни маркетингови цели, които искате да постигнете. Добавете ясни срокове, разделете целите си на спринт цели, седмични цели или месечни цели, създайте KPI и карти за оценка на служителите, за да измервате представянето, и групирайте целите си в папки, за да получите бърз преглед на това къде се намирате. Използвайте ClickUp Goals , за да, които искате да постигнете.и карти за оценка на служителите, за да измервате представянето, и групирайте целите си в папки, за да получите бърз преглед на това къде се намирате.

Задайте и проследявайте напредъка към целите си с ClickUp Goals.

Визуализирайте вашите маркетингови кампании по начина, по който искате, с над 15 персонализируеми Проследявайте напредъка и конверсията на маркетинговите инициативи с по начина, по който искате, с над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp таблата на ClickUp , измервайте обхвата и ангажираността на съдържанието, което публикувате онлайн, узнайте броя на генерираните MQL и оценете колко добре те се превръщат в продажби.

Получете разбираеми данни от маркетинговите кампании с таблата за управление на ClickUp.

Провеждайте първични проучвания и събирайте данни от клиенти, потенциални клиенти, служители или външни заинтересовани страни, искайте мнения и обратна връзка, за да подобрите маркетинговите си кампании, и превърнете отговорите в проследими задачи с помощта на , искайте мнения и обратна връзка, за да подобрите маркетинговите си кампании, и превърнете отговорите в проследими задачи с помощта на ClickUp Forms.

Събирайте данни и извличайте ценна информация от отговорите с помощта на ClickUp Forms.

Ангажиране на милениалите чрез преживявания и ценности

Нека разгледаме как можете да ангажирате милениалите чрез различни преживявания и ценности:

Насърчавайте страхотни дигитални преживявания вместо забавление

Милениалите търсят дигитални взаимодействия, които надхвърлят обикновеното забавление; те жадуват за значими преживявания, които добавят стойност към живота им. Бизнесът трябва да даде приоритет на създаването на дигитални платформи, приложения и съдържание, които образоват, вдъхновяват или дават възможност на потребителите, като същевременно поддържат удоволствието.

Нека вземем Duolingo за пример. Неговата конзола с игри и визуално привлекателен потребителски интерфейс карат учениците да продължат да учат нов език. Освен това има и талисманът на марката Owl Duo, който бомбардира потребителите с пасивно-агресивни (и често забавни) напомняния в социалните медии да продължат уроците си. Наистина запомнящо се!

Дайте приоритет на автентичността и истинския имидж на марката

Милениалите се привличат от марки, които не се страхуват да покажат истинската си същност. Бизнесът трябва да се стреми да изгради доверие, като бъде прозрачен относно своите ценности, практики и произход. Той може да предаде автентичност чрез разказване на истории, съдържание от кулисите, препоръки от потребители или като превърне основателите, изпълнителните директори и служителите в посланици на марката чрез социалните медии.

Може да ви се струва трудно да създадете стратегия за управление на марката от нулата, тъй като има много променливи елементи и искате да ги направите всички правилно. Можете да използвате персонализирани шаблони за брандиране, за да структурирате посланието и историята, които искате да подчертаете.

Шаблонът за брандиране на ClickUp е една такава рамка. С този шаблон фирмите могат да създадат последователна визуална идентичност във всички маркетингови материали и канали за дистрибуция.

Изтеглете този шаблон Бъдете в крак с развитието на визуалните елементи, посланията и тоналността на вашия бизнес и създайте последователно преживяване с марката с шаблона за брандиране на ClickUp.

Можете да определите стила, тона, логото, цветовете, езика, усещането и други характеристики на вашата марка и да й придадете индивидуалност. Шаблонът ви позволява да проследявате различните аспекти на процеса на брандиране в рамките на една платформа, където вие и другите лица, вземащи решения, можете да проследявате напредъка, да добавяте предложения и да давате одобрения.

Лесно е да изгубите представа за задачите при разработването на имиджа на марката, защото има толкова много за вършене, но този шаблон ви помага да се организирате.

Подчертавайте социалните каузи и ценности, които резонират с милениалите.

Милениалите са социално съзнателни и се привличат от марки, които подкрепят каузи, към които са силно привързани. Бизнесът може да ангажира тази демографска група, като съчетае социални каузи (като устойчивост на околната среда, разнообразие и включване или работа с общността) с конкретни действия, като дарения, доброволческа работа или екологични инициативи. Тези усилия показват, че компанията се интересува от постигането на въздействие, което надхвърля печалбата.

Включване на хумор в маркетинга

Милениалите оценяват, когато ги накарате да се усмихнат – хуморът привлича вниманието им и прави марката по-близка до тях. Бизнесът може да използва хумор в маркетинговите си кампании, публикациите в социалните медии и рекламите, за да създаде запомнящи се преживявания и да насърчи ангажираността.

Популярният SEO софтуер Semrush е усвоил тази стратегия. Ето една от многото публикации в социалните медии на Semrush, която ни разсмя:

чрез Semrush

Бъдете на разположение и предоставяйте добра поддръжка на клиентите

Милениалите очакват бързо и персонализирано обслужване. Бизнесът трябва да разнообрази каналите си за комуникация, включително чат на живо, социални медии, имейл и телефонна поддръжка, за да отговори на различните предпочитания. Бързото реагиране, емпатичното отговаряне на въпроси и предлагането на решения с добавена стойност подобряват цялостното преживяване на клиентите. Всичко това превръща милениалите в лоялни защитници на марката.

Използване на изкуствен интелект

Въпреки това, обработката на заявки в голям мащаб, без да се засяга качеството на услугата, може да се окаже прекалено трудна задача. Тук на помощ идва ClickUp Brain.

Създайте база от знания за вашите проекти, за да се свържете с аудиторията си от поколението на милениумите с ClickUp Brain.

Екипите за обслужване на клиенти могат да използват този AI ко-пилот за:

Създаване на база от знания с актуализирана информация , така че клиентите да могат сами да намерят решения на своите въпроси.

Препоръчайте подходящи ресурси от базата знания на агентите по време на чат или телефонно обаждане.

Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста от всяка работа в ClickUp и свързана с него, като използвате ClickUp Brain.

Анализиране на взаимодействията с клиенти за създаване на чернови на ръководства с инструкции, материали за отстраняване на проблеми и често задавани въпроси

Проследяване на състоянието на заявките за обслужване

Автоматизиране на повтарящи се задачи, като планиране на последващи действия, проследяване на времето за разрешаване на билети , отговаряне на често задавани въпроси и искане на обратна връзка

Персонализирайте чат съобщенията и отговорите по имейл , като използвате данните на клиентите.

Превеждайте въпросите/отговорите на различни езици , за да отговорите на нуждите на клиентите по целия свят.

Използване на шаблони за обслужване на клиенти

Освен че можете да ускорите обслужването на клиентите си с помощта на изкуствен интелект, можете да направите работния им процес по-гладък и по-структуриран с готови за употреба шаблони за обслужване на клиенти.

Изтеглете този шаблон Дайте възможност на екипите за обслужване на клиенти да предлагат по-бързи и качествени решения, като използвате шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp.

Например, шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp ви помага да следите постъпващите заявки за поддръжка, да си сътрудничите с екипите, за да намерите решения, и да предлагате навременни решения.

С четири персонализирани изгледа (списък, табло, документ и формуляр) можете лесно да проследявате нови, чакащи, в процес на обработка и разрешени заявки за поддръжка и да се уверите, че нищо не се пропуска.

Предварително създадените персонализирани полета ви позволяват да добавите важни подробности към билета, като например тип на проблема, статус на завършване, имейл за контакт на заявителя и оценка на удовлетвореността на клиента.

Улеснете обслужването на клиентите с този шаблон и спечелете благодарността им!

Бъдете креативни и решавайте по-големи проблеми

Милениалите се привличат от компании, които се занимават с по-големи социални или екологични предизвикателства с творчески подход. Приоритетът на иновациите и предлагането на ефективни решения на реални проблеми отговарят на желанието на милениалите за целенасочено потребление.

Марката за козметика Dove използва тази стратегия за кампанията си Project #ShowUs през 2019 г. Целта беше да се обърне внимание на липсата на представителство на обикновените жени в масовата реклама. Те стартираха кампания за създаване на разнообразни стокови изображения с участието на реални жени. Тази колекция, която в момента е най-голямата в света, включва над 10 000 снимки, достъпни в Getty Images, а 10% от приходите от продажбата на снимките се реинвестират за поддържане на проекта #ShowUs. Проектът бе огромен успех и доведе до огромна признателност към марката.

Цени емпатията и персонализацията

Поколението Y цени марките, които проявяват съпричастност към техните уникални обстоятелства и разбират индивидуалните им нужди и предпочитания. Техниките за персонализация, като целеви кампании, персонализирани препоръки и адаптирана комуникация, правят маркетинговите усилия по-привлекателни и намаляват продажбите за милениалите.

Ето един пример: Hoxton Hotels се насочва към любителите на пътуванията с подходящи реклами.

чрез The Hoxton

Съдържателен маркетинг за милениалите

От това, което обсъдихме досега, можем да заключим, че за да създадете съдържание, което да привлича милениалите, то трябва да отговаря на следните критерии:

Забавно: Този тип съдържание има за цел да заплени и забавлява милениалите, често чрез хумор, остроумие или увлекателни истории. Пример: списъците и викторините на Този тип съдържание има за цел да заплени и забавлява милениалите, често чрез хумор, остроумие или увлекателни истории. Пример: списъците и викторините на Buzzfeed

Емоционално: Емоционалното съдържание предизвиква чувства на съпричастност, носталгия или вдъхновение, като засяга теми, с които милениалите могат веднага да се идентифицират. Пример: Емоционалното съдържание предизвиква чувства на съпричастност, носталгия или вдъхновение, като засяга теми, с които милениалите могат веднага да се идентифицират. Пример: Видеоклиповете на Upworthy , в които се споделят вдъхновяващи истории или трогателни моменти.

Автентичност: Изглежда истинско, близко и прозрачно; често показва реални хора, реални преживявания и нефилтрирани гледни точки. Пример: Маркетинговите кампании на Изглежда истинско, близко и прозрачно; често показва реални хора, реални преживявания и нефилтрирани гледни точки. Пример: Маркетинговите кампании на Glossier с участието на реални клиенти и неретуширани изображения.

Визуално: Визуалното съдържание разчита в голяма степен на изображения, кратки видеоклипове и инфографики, за да предаде посланията бързо и ефективно. Пример: Визуалното съдържание разчита в голяма степен на изображения, кратки видеоклипове и инфографики, за да предаде посланията бързо и ефективно. Пример: Видеоклиповете за готвене на Tasty във Facebook и Instagram с завладяващи кадри отгоре и запомняща се музика.

Като имате предвид тези четири фактора, ще се отличите от конкурентите си и ще успеете да достигнете до целевата си група, т.е. милениалите.

Шаблони на ClickUp

Можете също да разгледате готови за употреба шаблони, за да оптимизирате управлението на съдържанието за маркетинг:

1. Шаблон за план за съдържателен маркетинг на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте напредъка и ефективността на вашите инициативи за съдържателен маркетинг с шаблона за план за съдържателен маркетинг на ClickUp.

Определете целевата си аудитория и целите си и разработете цялостен план, който да ви насочва при създаването и разпространението на съдържание в различните канали. Съберете членовете на екипа, за да си сътрудничат и да обменят идеи с помощта на този шаблон. Той ви позволява да:

Приоритизирайте задачите, определете крайни срокове и добавете отговорни лица

Получете информация за напредъка или препятствията

Проследявайте показателите за ефективността на съдържанието (впечатления от публикации, трафик на уебсайта и квалифицирани потенциални клиенти) в различните канали

Оценете и подобрете плана си за съдържание

Независимо дали създавате стратегия за съдържание за първи път или искате да приложите по-структуриран подход в съществуващите си процеси, тази рамка е чудесен ресурс, който трябва да опитате.

2. Шаблон за управление на съдържанието на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте големи обеми съдържание и следете напредъка си с помощта на шаблона за управление на съдържание на ClickUp.

Това е вашето едностопанско място за планиране и управление на многоканално съдържание, от уеб съдържание, блогове и публикации в социалните медии до бюлетини. Тази рамка е особено полезна за големи екипи за съдържание с множество заинтересовани страни и множество канали, които трябва да обслужват.

Използвайте шаблона, за да поискате творчески идеи от членовете на екипа, да планирате и да си сътрудничите в реално време, да поддържате редакционен календар и да публикувате/доставяте съдържание навреме.

Организирайте големи количества съдържание

Поддържайте последователно форматиране и стил за цялото съдържание

Актуализирайте и редактирайте съдържанието лесно

Конфигурирайте шаблона с персонализирани статуси, изгледи и полета и се придържайте към календара си за съдържание.

Отиваме отвъд ръчните усилия

Като маркетинг стратег, често ще се сблъсквате с липса на време. А в пиковите моменти може да се сблъскате с ужасния творчески блок. В такива дни (и във всеки друг ден, когато работите като професионалист в много задачи едновременно), ClickUp Brain се оказва полезен. Той може да ви помогне да:

Генерирайте идеи и създавайте съдържание за блог публикации, публикации в социалните медии, имейли, целеви кампании и реклами.

Изчерпани ли са ви свежите идеи? Позволете на ClickUp Brain да измисли нещо за вашите нужди в областта на съдържателния маркетинг.

Усъвършенствайте отговорите на AI, като предоставите допълнителна информация и контекст.

Редактирайте текстове или съдържание за маркетингови кампании и се уверете, че те са без грешки.

Обобщете публикациите в блога в кратки постове за LinkedIn, X или Instagram.

С помощта на изкуствения интелект, който се грижи за тези задачи, можете да се съсредоточите повече върху стратегическото планиране.

Как да направите маркетинговото съдържание споделяемо Насърчавайте създаването на потребителско съдържание (UGC) чрез организиране на конкурси, предизвикателства или кампании, които канят милениалите да създават и споделят свое собствено съдържание. Разработвайте истории, които резонират емоционално и интелектуално, независимо дали става дума за преодоляване на предизвикателства, преследване на страсти или промяна на света към по-добро. Бъдете в крак с актуалните тенденции, мемите и културните препратки, които резонират с милениалите. Създайте усещане за спешност или ексклузивност, за да се възползвате от страха на милениалите да не пропуснат нещо (FOMO), като използвате ограничени във времето оферти или ексклузивни сделки.

Значението на SEO и оптимизацията на целевите страници

Предвид предпочитанията им да търсят предимно в интернет, не е изненадващо, че високият рейтинг в SEO (оптимизация за търсачки) изгражда доверие у милениалите, които го възприемат като знак за легитимност. SEO с подходящи ключови думи може да изведе вашата марка на преден план, когато милениалите търсят решения на своите проблеми.

С нарастващата популярност на разговорното търсене, оптимизирането за дълги ключови думи, които имитират естествената реч, може да помогне на марките да привлекат гласовите търсения на милениалите.

Целевите страници, които отговарят директно на търсеното (причината за търсенето), също резонират с милениалите, които ценят времето си. Ясната, кратка информация и лесните опции за преобразуване са от съществено значение. Милениалите се отнасят с недоверие към продажбените тактики и ценят откровената комуникация, както вече установихме.

Фокусирайки се върху SEO и оптимизацията на целевите страници, можете да сте сигурни, че вашите маркетингови усилия ще отговорят на навиците на търсене и процесите на вземане на решения на милениалите.

Подобрете финансовите си резултати с успешна маркетингова стратегия, насочена към поколението на хилядолетието.

Поколението Y обича автентичността, се интересува от социални и екологични проблеми и жадува за персонализирани преживявания.

За да се свържете с тях, трябва да сте активни в дигиталните канали, особено в социалните медии, и да ги задържите с ценно и визуално привлекателно съдържание. Покажете им, че вашата марка представлява нещо значимо и че сте прозрачни в практиките си. Следете тенденциите и бъдете готови да се адаптирате.

Следвайки тези стратегии, ще изградите трайна лоялност сред най-голямата демографска група, което ще осигури дългосрочен успех на вашата марка. И имайте на разположение инструмент като ClickUp, за да направите всичко това по организиран начин.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и използвайте неговите всеобхватни функции, за да продавате бизнес стратегиите си на милениалите.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какъв е най-добрият начин да достигнете до милениалите?

За да достигнат ефективно до милениалите, марките трябва да дадат приоритет на дигиталните платформи и каналите в социалните медии като Instagram, TikTok и YouTube, където милениалите прекарват значителна част от времето си. Използването на ангажиращи формати на съдържание като видеоклипове, меми и интерактивни публикации може да ви помогне да привлечете вниманието им.

2. Какво интересува най-много милениалите?

Милениалите са известни със своите потребителски навици, основани на ценностите. Те дават приоритет на автентичността и търсят истински връзки с марките и продуктите. Устойчивостта е важен фактор, като много милениали избират екологични и етично произведени продукти.

Те са и ранни потребители на технологии, постоянно търсещи иновативни продукти и преживявания. Преживяванията, като пътувания и събития, често имат предимство пред материалните притежания.

3. Каква е демографската структура на милениалите?

Милениалите са хора, родени между 1981 и 1996 г., въпреки че точните дефиниции могат да варират. Към 2024 г. най-възрастните милениали са на около 40 години, а най-младите са на около 20 години.

4. Какъв тип реклама предпочитат милениалите?

Милениалите реагират добре на реклами, които изглеждат персонализирани и автентични. Те ценят съдържанието, което отговаря директно на техните интереси и ценности, независимо дали става дума за целеви реклами в социалните медии, партньорства с влиятелни лица или съдържание, създадено от потребители.

5. Защо марките се насочват към милениалите?

Марките се насочват към милениалите, защото те представляват значителна част от потребителския пазар с голяма покупателна способност. Милениалите оказват силно влияние върху потребителските тенденции, като често формират предпочитанията както на по-възрастните, така и на по-младите поколения. Като спечелят лоялността на милениалите, марките могат да установят дългосрочни отношения и да си осигурят позиции на пазара.

6. Аз съм на 26 години, значи ли това, че съм от поколението на милениумите?

Ако през 2024 г. сте на 26 години, вероятно принадлежите към поколението Z. Но все пак можете да се идентифицирате с милениалите или да се считате за един от тях, тъй като възрастовите граници за определяне на тези поколения са доста гъвкави.