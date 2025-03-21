Безплатни шаблони за продажби в Google Sheets

Всеки мениджър по продажбите се стреми да сключи повече сделки, да увеличи приходите от продажби, да управлява по-добре клиентите и да разшири дейността на нови пазари.

Проучването на Gartner за целите за продажби през 2024 г. подчертава основните приоритети за отдела по продажбите: увеличаване на приходите (52%), подобряване на клиентското преживяване (50%), подобряване на преживяването на търговските представители (32%) и повишаване на производителността (24%).

Но за да постигнете тези цели, е необходимо да анализирате релевантните данни, да подобрите видимостта и да позволите на екипите по продажбите да се фокусират върху творчески и стратегически задачи, вместо върху повтарящи се такива.

Традиционните електронни таблици са полезни, но често се затрудняват с големи масиви от данни, което води до неефективност.

Решението? Специализирани шаблони за продажби в Google Sheets, които оптимизират операциите и повишават производителността.

Съставихме списък с шест безплатни шаблона за продажби в Google Sheets. Обсъждаме също така техните ограничения и разглеждаме подходящи алтернативи на Google Sheets, които ще ви помогнат да спестите време и да подобрите ефективността на търговските представители.

Какво прави един добър шаблон за продажби в Google Sheets?

Ето какво отличава един отличен шаблон за продажби в Google Sheets от останалите:

Леснота на използване: Уверете се, че шаблонът за Google Sheets е лесен за навигация, така че всеки член на екипа да може да го използва без да се налага да преминава през продължително обучение.

Персонализиране: Възможност за лесно променяне на полетата за клиенти, настройка на KPI и управление на известията, за да отговарят на конкретните нужди на продажбите.

Сътрудничество: Осигурете безпроблемно сътрудничество чрез създаване на задачи, проследяване на операции, оставяне на коментари и споделяне на отчети за продажбите с екипа по продажбите.

Визуализация и отчитане: Включете възможности за отчитане, за да визуализирате данните за продажбите в диаграми, стълбови диаграми или табла за по-ясно тълкуване.

Вградени изчисления: Изберете шаблон с вградени формули и разширени изчисления, за да автоматизирате прогнозирането на общите приходи и продажби, спестявайки време и намалявайки грешките.

Интеграция: Гарантирайте съвместимост с съществуващите CRM системи, маркетингови инструменти и Гарантирайте съвместимост с съществуващите CRM системи, маркетингови инструменти и платформи за продуктивност на продажбите за безпроблемно прехвърляне на данни.

Шаблони за продажби в Google Sheets

1. Шаблон за CRM в Google Sheets от Hubspot

чрез Hubspot

Ако искате да проследявате задачите по продажбите и да управлявате взаимодействията с клиентите, без да инвестирате изцяло в CRM софтуер, тогава CRM шаблонът на Hubspot за Google Sheets е вашият избор.

Можете да изтеглите този безплатен шаблон за Google Sheets и да го персонализирате, като добавите или премахнете полета, за да го съобразите с вашия бизнес процес на продажби и да използвате пълния му потенциал.

След това включете данни за клиента, като име, имейл адрес, акаунт мениджър, канал за комуникация, уебсайт, дата и етап на продажбата.

Анализирайте данните за продажбите и генерирайте отчет, за да разкриете тенденциите и моделите на клиентите и да подобрите управлението на взаимоотношенията с клиентите.

2. Google Sheets Sales Lead Tracker от Hubspot

чрез Hubspot

Google Sheets Sales Lead Tracker от Hubspot ви позволява да проследявате пътя на потенциалните си клиенти и да анализирате данни, за да персонализирате усилията си за достигане до тях, да подобрите продажбения процес и да увеличите конверсиите. За да започнете да проследявате потенциалните клиенти с помощта на този безплатен шаблон, изтеглете го във формат Google Sheets и го конфигурирайте според етапите на продажбите си.

Преминете към раздела „Данни“ и попълнете подробностите за вашите потенциални клиенти – име, лице за контакт, източник, регион, имейл адрес, вероятност за сключване на сделка, етап и статус на сделката, както и приблизителна стойност.

След това можете да използвате таблото на шаблона, което предлага информация за конверсионните проценти, средната стойност, жизнения цикъл на клиентите и размера на сделките. С тази информация можете да създадете стратегии за продажби и операции, за да увеличите продажбите.

3. Шаблон за табло за продажби в Google Sheets от Hubspot

чрез Hubspot

Не винаги е лесно да проследявате KPI и показатели и да споделяте отчета между екипите, за да повишите видимостта и прозрачността.

С шаблона за табло за продажби в Google Sheets на Hubspot можете лесно да следите месечните данни за продажбите, да подреждате компонентите на таблото, да конфигурирате филтри и да идентифицирате модели.

За да получите информация от отчета си, въведете данните за продажбите в шаблона на Google Sheets и задайте важни показатели за продажбите, като общи продажби, процент на конверсия, средна стойност на продажбите, седмични и месечни приходи и разходи за привличане на клиенти.

Най-хубавото е, че можете да настроите автоматични известия, които да предупреждават заинтересованите страни, когато даден показател надвиши или не достигне предварително определените граници. Това ви позволява да отпразнувате успеха на бизнеса си и да вземете контролни мерки за справяне с предизвикателствата в процесите на продажбите.

4. Шаблон за регистриране на продажби от Template.net

Шаблонът за регистриране на продажби на Template.net е прост, но мощен шаблон за Google Sheets, който ви помага да анализирате продажбите, за да подобрите ефективността на екипа. Изтеглете го във формат Google Sheets и го персонализирайте, за да започнете да го използвате в работните си процеси по продажбите.

Освен това можете да използвате различни полета, като име на клиент, компания, дата, час и бележки, за да подреждате данните за клиентите. Шаблонът за електронна таблица включва вградени формули и визуални елементи, като диаграми и ленти, за ефективно прогнозиране на продажбите и проследяване на данните.

5. Шаблон за ежедневен отчет за продажбите от Template.net

Искате да записвате ежедневните продажби и да оценявате представянето на всеки търговски представител? Шаблонът за ежедневен отчет за продажбите на Template.net е чудесен вариант.

Този безплатен шаблон за Google Sheet ви позволява да записвате ежедневната си информация за продажбите на едно място. Той включва важни подробности като името на търговския представител, час, име на продукта, количество и единична цена. Шаблонът на електронната таблица автоматично изчислява общата сума и показва дневните продажби на всеки представител в графичен диаграма.

Това ви позволява лесно да проследявате ефективността, да идентифицирате най-продаваните продукти и да измервате генерираните приходи спрямо целите. Това е чудесен начин да следите напредъка.

6. Шаблон за прогнозиране на продажбите въз основа на възможности от Template.net

Точният процес на прогнозиране на продажбите е от решаващо значение за ефективното разпределение на ресурсите, бюджетирането, определянето на цели и управлението на запасите. Шаблонът за прогнозиране на продажбите въз основа на възможности от Template.net ви позволява лесно да консолидирате възможностите за продажби и да прогнозирате точно бъдещите приходи.

Този шаблон включва полета като търговски агент, местоположение, подробности за сметката, прогнозна сума, вероятност и прогнозно приключване. Можете лесно да прогнозирате продажбите за определен период – месец, тримесечие или година. Вградените изчисления в този шаблон за електронна таблица след това автоматично попълват претеглената прогноза и общата стойност на вашия бизнес.

Този шаблон за Google Sheet предлага и разширени функции, като отчети за продажбите, прогнози на базата на времето и оценка на стойността на базата на възможностите, за да предвидите конверсиите и приходите от продажбите.

Препоръчително четиво: 10 трика за Google Sheets, които ще улеснят работата ви

Ограничения при използването на Google Sheets за шаблони за продажби

Въпреки че са функционални и лесни за използване, тези безплатни шаблони за Google Sheets имат своите ограничения. Продавачите, които използват Google Sheets, може да се сблъскат с:

Липса на автоматизация: Шаблоните на Google Sheets не могат да автоматизират работните процеси по продажбите чрез изпращане на имейли, създаване на задачи и генериране на отчети. По този начин екипите по продажбите не могат да спестят време и да повишат производителността си.

Ограничена интеграция: Интегрирането на Google Sheets, дори с Интегрирането на Google Sheets, дори с прости инструменти за продажби , често изисква допълнителни добавки, които могат да бъдат тромави и да ограничават безпроблемния трансфер на данни.

Ограничена персонализация: Опциите за персонализация често са ограничени, което затруднява адаптирането на шаблоните към сложни процеси на продажби или уникални бизнес нужди.

Алтернативи на шаблоните за продажби в Google Sheets

Сега, когато вече знаете какво предлагат шаблоните на Google Sheets, какви са техните функционалности и ограничения за продажбите, нека разгледаме някои алтернативи.

ClickUp е многофункционален софтуер за управление на проекти, който подобрява управлението на задачите, сътрудничеството в реално време, поставянето на цели и проследяването на KPI.

Софтуерът за управление на продажбите на ClickUp ви позволява да управлявате всички задачи, свързани с продажбите – от проследяване на потенциални клиенти до сътрудничество с екипа ви по продажбите, обучение на персонала и привличане на клиенти – всичко на едно място.

Можете да премахнете изолираните системи и да замените обемистите Excel или Google Sheets.

Започнете с ClickUp Обединете проследяването на потенциални клиенти, поддържането на интереса им, привличането на нови клиенти и сътрудничеството на една платформа с софтуера за управление на продажбите ClickUp.

ClickUp Brain, невронната мрежа на ClickUp, използва изкуствен интелект, за да свърже хората с задачи, документи, бази от знания и данни за клиенти, за да разкрие скрити инсайти и да направи прогнози за приходите. Тя персонализира общуването, за да увеличи ангажираността, и извършва анализ на настроенията, за да усъвършенства стратегиите.

Освен това, с библиотека от предварително създадени, напълно персонализируеми и безплатни шаблони, ClickUp е незаменим инструмент във вашия набор от технологии за продажби.

1. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете всички клиенти и потенциални клиенти с шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Вашият канал за продажби предоставя ясна представа за целия процес на продажбите – проучване, квалифициране на потенциални клиенти, предложения, преговори, сключване на сделки и осигуряване на договори. Тази прозрачност помага за подобряване на разработването на продукти, управлението на запасите, прогнозирането на приходите и справянето с предизвикателствата.

Например, шаблона ClickUp Sales Pipeline Template е напълно персонализируем шаблон, който ви позволява да управлявате данните за потенциалните клиенти и да визуализирате продажбения фуния.

С над 30 персонализирани статуса, четири различни персонализирани изгледа, персонализирани полета и възможности за управление на проекти, можете да оптимизирате всеки етап от процеса на продажбите, да подобрите комуникацията и сътрудничеството между търговските представители и да приоритизирате потенциалните клиенти въз основа на спешност, стойност и потенциал.

2. Шаблон за проследяване на продажбите в ClickUp

Получете безплатен шаблон Оценявайте представянето на търговските представители и управлявайте по-добре продажбите с шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

Уморени ли сте да жонглирате с множество инструменти за събиране на данни за продажбите?

Използвайте шаблона ClickUp Sales Tracker, за да получите ясна представа за динамичните части на процеса на продажбите.

Можете да зададете седмичните и месечните продажбени цели на екипа си и да организирате задачите в пет статуса, включително „Цел постигната“, „Цел непостигната“, „Завършена“, „Незапочнала“ и „В процес“, за да проследявате напредъка.

Този безплатен шаблон ви позволява да следите в реално време индивидуалните и екипните резултати, да анализирате данни, да ги сравнявате с исторически записи и да вземате решения въз основа на данни.

След като анализирате данните за продажбите, споделете заключенията си под формата на отчети или презентации, за да ги прегледате, да наградите служителите и да определите нови седмични/месечни цели.

3. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съберете ключови показатели за продажбите и получите яснота с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Създаването на подробен отчет за продажбите и проследяването на показателите не трябва да бъде трудоемко. Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp ви улеснява да проследявате ключови показатели, да наблюдавате напредъка на продажбите и да идентифицирате области за подобрение.

Създайте персонализирани полета като Регион на продажбите, Постижения в продажбите, Година на продажбите, Тримесечие на продажбите и други, за да съхранявате и визуализирате важни данни. Използвайте табличния изглед на ClickUp, за да анализирате моделите и тенденциите в продажбите, да разберете по-добре клиентите си и да откриете възможности за растеж.

След като приключите с мониторинга на данните, споделете заключенията и констатациите си в визуален доклад с заинтересованите страни.

💡Съвет от професионалист: Най-умният начин да проследявате важни данни за продажбите и ефективността на екипа е чрез таблата за управление на ClickUp. Създайте персонализирано табло за продажбите, за да проследявате и подчертавате ключови показатели и да вземате решения въз основа на данни.

4. Шаблон за KPI за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте измерими цели и проследявайте съответните KPI с шаблона за KPI за продажби на ClickUp.

Шаблонът за KPI за продажби на ClickUp ви помага да зададете измерими цели, да следите ключовите KPI и да измервате успеха на вашата стратегия за продажби. Той е от решаващо значение за подобряване на продажбите, използване на възможностите и увеличаване на приходите.

За да визуализирате продажбите, настройте KPI с помощта на персонализирани полета, като месечни приходи от продажби, средна стойност на поръчката, процент на конверсия, стойност на клиента за целия му живот и повторни продажби.

Помислете за този шаблон като карта, която осигурява пълна прозрачност и яснота по отношение на ключовите показатели за ефективност, за да улесни по-бързото вземане на решения и постигането на бизнес целите за продажби.

5. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Актуализирайте статуса на всеки клиент в продажбената верига и проследявайте общия напредък с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp.

Имате затруднения с управлението на контактите с клиентите?

Шаблонът за продажби на ClickUp ви помага да записвате подробности за разговорите, да анализирате представянето на търговските представители и да възлагате задачи за последващи действия. В резултат на това можете да контролирате продажбите, да увеличите ефективността и да спестите време.

Този конкретен шаблон за продажби ви помага да следите продажбените разговори и да измервате ефективността на търговските представители, за да откриете области за подобрение. Можете да поканите търговските представители да сътрудничат и да се уверите, че всички заинтересовани страни са на една и съща страница с тези консолидирани данни.

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате на едно място всички необходими документи за продажби, като сценарии, брошури, презентации и безплатни материали. Поканете колегите си да споделят предложения, като използвате функцията за сътрудничество в реално време.

6. Шаблон за план за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте целите за продажби и коригирайте стратегиите с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Като мениджър по продажбите, създаването на подходящ план за продажби, определянето на ясни цели и разработването на стратегии може да бъде прекалено обременяващо.

Шаблонът за план за продажби на ClickUp помага за създаването на изчерпателен план за продажби, който да доведе до резултати. Този лесен за използване шаблон е идеален за тези, които искат да разберат по-добре клиентите си, да установят ясна структура на задачите и да увеличат прозрачността на напредъка в продажбите.

С пет персонализирани статуса, четири персонализирани полета и пет различни персонализирани изгледа можете лесно да получите достъп до данни, да визуализирате стъпките на плана за продажби и да следите напредъка. Освен това можете да подобрите проследяването на плана за продажби с помощта на нюансирани функции като маркиране, вложени подзадачи, множество изпълнители и етикети за приоритет.

Като цяло, този безплатен шаблон за план за продажби ще гарантира, че членовете на екипа ще бъдат на една и съща страница през целия процес на продажби – определяне на цели, проследяване на резултатите, преодоляване на потенциални забавяния и предизвикателства и постигане на успех.

7. Шаблон за продажбен процес на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процесите на продажби и сключвайте повече сделки с шаблона за процеса на продажби на ClickUp.

Шаблонът за продажбен процес на ClickUp насочва търговските представители, мениджърите и служителите от отдела за обслужване на клиенти как да превърнат потенциалните клиенти в постоянни клиенти.

С този подходящ за начинаещи шаблон можете да изясните процеса на продажби и да предоставите структура на екипите по продажбите, за да се фокусират върху предстоящите стъпки. Освен че идентифицира областите за подобрение и позволява на екипите да оптимизират процеса на продажби, шаблонът помага за лесното въвеждане на нови служители в екипа по продажбите, тъй като те могат да започнат да работят по задачите, като се позовават на него.

Този безплатен шаблон е създаден, за да помогне на всеки член на екипа по продажбите да управлява целия процес по продажбите по-бързо и ефективно. Можете да оптимизирате процеса по продажбите с помощта на разширени функции като диаграми, етикети, предупреждения за зависимости, имейли и др.

8. Шаблон за въвеждане в продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Въведете бързо новите търговци и ги снабдете с необходимите знания, използвайки шаблона за въвеждане в продажбите на ClickUp.

Създаването на материали за въвеждане в продажбите от нулата отнема много време и усилия.

Ето къде шаблонът за въвеждане в продажбите на ClickUp опростява процеса. Пет потребителски полета, като имейл, телефонен номер, тип заетост, официална дата на започване и дата на ориентация, помагат за събирането на необходимата информация за въвеждането. Гледката на диаграмата на Гант в ClickUp улеснява визуализацията на работните потоци за въвеждане, управлението на задачите с етикети за приоритет и проследяването на напредъка в реално време.

Използвайте ClickUp Docs, за да споделяте ресурси като документация за процеса на продажби, информация за продукти и материали за обучение с новите служители. ClickUp Automation помага за автоматизиране на повтарящи се задачи, за да освободи търговските представители и да оптимизира управлението на проекти за екипите по продажбите.

Шаблонът за въвеждане в продажбите на ClickUp ви позволява да създадете гладък процес на въвеждане, който помага на новите служители бързо да се ориентират и да увеличат максимално производителността на съществуващия персонал по продажбите.

9. Шаблон за продажби CRM на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете видимост върху данните за клиентите и управлявайте ефективно клиентите с шаблона за продажби CRM на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales CRM помага за управлението на потенциални клиенти, визуализиране на възможности за продажби, организиране на контакти и откриване на уникални прозрения.

Създавайте задачи с над 20 персонализирани статуса, като „Активно“, „В процес“, „В преговори“, „Въвеждане“ и „Затворено“.

ClickUp Automation отива още по-далеч, като автоматизира работния процес с имейли, за да изпраща навременни актуализации без ръчно усилие.

Например, трябва да изпратите последващи имейли на потенциални клиенти, с които сте провели разговори през изминалата седмица. ClickUp Brain може да генерира персонализирани имейли за всеки потенциален клиент. Това ви спестява часове и съкращава цикъла на продажбите чрез автоматизиране на последващите действия.

Научете съвети и трикове за писане на ефективни имейли с ClickUp Brain.

Просто въведете заявката си и ще получите персонализирани указания от вашия собствен AI асистент.

Прочетете също: Топ 10 софтуерни инструменти за B2B CRM

Създайте ефективни стратегии за продажби с помощта на ClickUp

Шаблонът за продажби ви помага да следите актуализациите от вашия екип по продажбите, да управлявате потенциалните клиенти, да разберете по-добре вашите клиенти и да създадете ефективни планове за продажби.

Какво отличава ClickUp? Неговите разширени функции ви позволяват да си сътрудничите в рамките на екипа по продажбите, да подпомагате устойчивото мащабиране и да персонализирате работните си процеси по продажбите.

А най-хубавото?

Функциите за автоматизация и изкуствен интелект на ClickUp ви спестяват време, подобряват ефективността и оптимизират целия процес на продажби, като ви помагат да превърнете потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Готови ли сте да подобрите стратегията си за продажби? Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да изтеглите и използвате тези ефективни шаблони за продажби.